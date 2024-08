10 Migliori alternative e concorrenti di ActiveCampaign nel 2024

ActiveCampaign consente alle aziende di entrare in contatto con il proprio pubblico di riferimento attraverso campagne email automatizzate, favorendo così le vendite, aumentando la notorietà del marchio e coltivando le relazioni con i clienti. 🎯

Nonostante le sue elevate funzioni, ActiveCampaign potrebbe non essere la soluzione migliore per la vostra azienda. Potreste essere alla ricerca di soluzioni più personalizzate per il coinvolgimento dei vostri clienti o forse di uno strumento più semplice e conveniente.

Qualunque sia la ragione, siamo qui per aiutarvi nella ricerca con un elenco delle migliori 10 alternative ad ActiveCampaign compilato in base all'esperienza utente, alle funzionalità di personalizzazione, al costo e al target di riferimento. Ma prima, qualche parola su ActiveCampaign stesso.

Che cos'è ActiveCampaign?

Via: Campagna attiva ActiveCampaign è un'applicazione di alto livello marketing per la crescita e Piattaforma CRM che permette agli utenti di creare campagne email personalizzate in base al comportamento e alle preferenze dei clienti. In questo modo non solo si risparmia tempo e lavoro richiesto, ma si garantisce anche che ogni interazione con il cliente sia pertinente e significativa.

Grazie a funzionalità avanzate di segmentazione, ActiveCampaign consente alle aziende di inviare contenuti personalizzati per gruppi specifici di clienti in base a dati demografici, interessi o interazioni passate.

Cosa cercare nelle alternative ad ActiveCampaign?

Se state cercando una valida alternativa ad ActiveCampaign, scegliete uno strumento con le seguenti qualità chiave:

Modelli per l'automazione delle email: Cercate alternative ad ActiveCampaign che offrano vari modelli pre-progettati perrisparmiare tempo e lavoro richiesto nella creazione di campagne coinvolgenti **Scegliere una piattaforma con funzionalità di lead scoring per aiutarvi a definire le priorità e i traguardi dei vostri lead più preziosi Monitoraggio comportamentale: Considerate una soluzione che vi permetta di analizzare i comportamenti, le azioni e le interazioni dei destinatari delle email Funzionalità/funzione di segmentazione avanzata: Il vostro strumento dovrebbe taggare il vostro elenco di email per gruppi basati su dati demografici, interessi, feedback degli utenti o sulle interazioni incollate Scalabilità: Optate per strumenti in grado di soddisfare le crescenti esigenze aziendali. Questo vi dà la libertà di scalare i vostri lavori richiesti senza limiti Analitica e reportistica: Cercate alternative che forniscano funzionalità analitiche e reportistiche complete per monitorare l'efficacia delle vostre campagne e identificare le aree di miglioramento Funzionalità di integrazione: Assicuratevi che la piattaforma si integri perfettamente con gli strumenti esistenti, come i CRM e le piattaforme di social media

Le 10 migliori alternative ad ActiveCampaign per il marketing della crescita

Ci siamo occupati del lavoro pesante per fornirvi un elenco accuratamente curato delle migliori alternative ad ActiveCampaign, tutte da esplorare!

1. ClickUp #### Il migliore per la gestione completa delle attività di marketing

Gestite le vostre e-mail e il vostro lavoro in un unico posto: inviate e ricevete e-mail ovunque in ClickUp, create attività dalle e-mail, impostate automazioni, allegate le e-mail a qualsiasi attività e altro ancora

ClickUp è un programma versatile per la produttività e la gestione del lavoro piattaforma per il project management con una grande quantità di funzionalità/funzioni che la rendono un'ottima alternativa ad ActiveCampaign.

Ad esempio, ClickUp è una piattaforma di gestione progetti Suite di project management per le email consente di ricevere e rispondere a qualsiasi email direttamente da ClickUp, risparmiando tempo altrimenti impiegato per passare da un'app all'altra. Semplificate le vostre email campagne di marketing creando o pianificando attività e elementi di azione per il vostro team direttamente dalla vostra finestra In arrivo, mantenendo tutti sulla stessa pagina.

Non fallite mai nella conversione di un lead qualificato grazie all'invio automatico di email basate sui dati di un cliente Modulo ClickUp che hanno presentato o definendo altri automazioni personalizzate per ogni fase della pipeline.

Utilizzate ricette di automazione precostituite o personalizzate in base alle vostre esigenze, in modo che il vostro team possa concentrarsi sugli aspetti più importanti

Nel frattempo, La suite di funzionalità/funzione CRM di ClickUp consente di visualizzare la vostra pipeline commerciale oltre a tracciare e gestire le interazioni con i clienti da un hub centrale. Tracciate facilmente i lead, monitorate lo stato commerciale e analizzate i dati dei clienti per prendere decisioni informate, migliorare l'esperienza del cliente e favorire la crescita aziendale. ClickUp commerciale le funzionalità/funzione di ClickUp Sales snelliscono ogni aspetto del processo commerciale grazie ad Automazioni e notifiche, che mantengono il team in carreggiata e assicurano follow-up tempestivi con i potenziali clienti. L'automazione e la semplificazione dell'imbuto commerciale portano a tassi di conversione più elevati e a una chiusura più rapida delle trattative. 🤝

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Tempi di risposta lenti in alcune occasioni

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare ilteam commerciale per un piano tariffario su misura per le vostre esigenze

: Contattare ilteam commerciale per un piano tariffario su misura per le vostre esigenze ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 5 dollari per membro

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.900 recensioni)

2. Brevo

Migliore per il coordinamento semplificato della campagna

Via: Brevo Con Brevo, le aziende possono facilmente segmentare il proprio pubblico in base a criteri sensibili come i dati demografici, la cronologia degli acquisti o il livello di coinvolgimento, assicurando che il messaggio giusto raggiunga le persone giuste al momento giusto.

Gli utenti possono creare senza fatica campagne SMS e MMS in tempo reale, monitorare le analisi e inviare messaggi in pochi minuti. 📲

Brevo brilla anche nel settore dell'email marketing, con il suo costruttore di email drag-and-drop che consente agli utenti di creare campagne email personalizzate senza sforzo. La sua API per la transazione delle email consente di inviare simultaneamente migliaia di email per ottenere la massima portata.

È inoltre possibile comunicare attivamente con i clienti attraverso gli strumenti di chat personalizzati di Brevo, come la chat dal vivo, i chatbot e la finestra In arrivo universale, per ottimizzare la comunicazione comunicazione personalizzata con i clienti e supporto. Questo servizio si estende anche alle campagne WhatsApp, consentendovi di raggiungere i clienti attraverso la loro piattaforma di messaggistica preferita.

funzionalità/funzione chiave di #### Brevo

Facile segmentazione dei clienti

Campagne SMS e MMS

Brevo conversation facilita la conversazione con i clienti senza soluzione di continuità

Creazione di email drag-and-drop

Invio di email in massa

Reportistica e analisi in tempo reale

Limiti di Brevo

Opzioni di personalizzazione limitate

Modelli di automazione precostituiti inadeguati

Prezzi di Brevo

Free

Pro: $15/mese per utente

$15/mese per utente Starter : $25/mese con contatti illimitati

: $25/mese con contatti illimitati Business : $65/mese con contatti illimitati

: $65/mese con contatti illimitati BrevoPlus: Contatta il commerciale Brevo

Valutazioni e recensioni su Brevo

G2 : 4.5/5 (oltre 2.000 recensioni)

: 4.5/5 (oltre 2.000 recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.800+ recensioni)

3. Omnisend

Il migliore per l'automazione del marketing omnicanale

Via: Omnisend Omnisend è una piattaforma di email marketing che utilizza campagne integrate di email e SMS per coinvolgere attivamente i vostri clienti. Fornisce un servizio completo soluzioni di email marketing per marchi di piccole e grandi dimensioni in tutto il mondo.

Orientato agli appassionati di e-commerce, Omnisend vanta una struttura di integrazione dei prodotti senza soluzione di continuità. I marchi possono utilizzare la piattaforma per integrarsi facilmente con i siti di e-commerce più diffusi, come Shopify, WooCommerce e BigCommerce, per ottenere la massima diffusione dei prodotti.

Omnisend segmenta il pubblico, crea campagne mirate e monitora l'esito positivo dei lavori richiesti. Inoltre, fornisce promemoria per i carrelli abbandonati e consigli personalizzati sui prodotti, amplificando le vostre strategie di marketing. 🛒

Ancora meglio, la capacità di pulizia degli elenchi email di Omnisend garantisce che i messaggi vengano consegnati ai destinatari target, evitando di rimbalzare o di colpire indirizzi email inattivi. Include anche modelli predefiniti per aiutarvi a creare email e SMS dall'aspetto professionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Omnisend

Integrazione con i più diffusi siti di e-commerce

Robusta segmentazione per ottimizzare il traguardo dei clienti

Automazioni per newsletter e campagne personalizzate in pochi clic

Funzionalità di pulizia degli elenchi email per aumentare il tasso di recapito delle campagne

Modelli per email e SMS

Limiti di Omnisend

L'interfaccia non è molto intuitiva

Libreria di integrazione limitata rispetto ad altre piattaforme di marketing

Prezzi di Omnisend

**Gratuito

Standard : $$$a/mese con una portata massima di 500 contatti

: $$$a/mese con una portata massima di 500 contatti Pro: $$$a mese con un raggio d'azione fino a 2.500 contatti

valutazioni e recensioni di #### Omnisend

G2 : 4.5/5 (800+ recensioni)

: 4.5/5 (800+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (700+ recensioni)

4. Mailchimp

Il migliore per l'email marketing a livello di voce e oltre

Via: Mailchimp Ampiamente considerato uno dei migliori siti di email strumenti di gestione delle campagne mailchimp si è guadagnato un nome grazie al traguardo comportamentale avanzato che invia email personalizzate in base alle azioni e alle preferenze degli abbonati.

I viaggi di automazione precostituiti di Mailchimp consentono di impostare sequenze di email automatiche senza problemi, mentre l'assistente IA è in grado di generare automaticamente le campagne email e i loro contenuti.

Infine, è possibile utilizzare funzioni di analisi avanzate per monitorare l'esito positivo delle campagne email e ottimizzare le strategie future.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mailchimp

oltre 300 integrazioni

Tour della produttività per aiutare i nuovi utenti a cominciare

Raffinate funzionalità di segmentazione e automazione

Modelli di email personalizzate

Funzione di A/B testing

Limiti di Mailchimp

Il layout e l'interfaccia non sono facili da navigare

Limitate automazioni e modelli personalizzati

Prezzi di Mailchimp

**Gratuito

Essenziale : A partire da $13/mese

: A partire da $13/mese Standard : A partire da $20/mese

: A partire da $20/mese Premium: A partire da $350/mese

Valutazioni e recensioni su Mailchimp

G2 : 4.4/5 (5.000+ recensioni)

: 4.4/5 (5.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (16.000+ recensioni)

5. Klaviyo

Migliore per le campagne email basate sui dati

Via: Klaviyo Klaviyo consente ai marchi di connettersi senza sforzo con i clienti attraverso vari canali: email, testi e messaggi push per cellulari. 📩

Grazie alla sua estesa libreria di modelli, le aziende possono personalizzare rapidamente la comunicazione senza bisogno di sviluppatori. Utilizzando un intuitivo editor drag-and-drop, è possibile creare email e messaggi visivamente accattivanti in pochi minuti.

Un altro argomento degno di nota di Klaviyo è la funzionalità/funzione IA che analizza i dati dei clienti, scrive gli oggetti delle email e fornisce raccomandazioni personalizzate. Questo è particolarmente utile per le aziende che vogliono ottimizzare le campagne e prendere decisioni basate sui dati per le future strategie di marketing.

Inoltre, Klaviyo offre funzionalità avanzate di segmentazione per l'invio di messaggi personalizzati a segmenti di clienti filtrati. In questo modo le aziende possono fornire contenuti più pertinenti, ottenendo tassi di conversione impressionanti e aumentando la fedeltà dei clienti.

Le migliori funzionalità di Klaviyo

Generatore di email e libreria di modelli drag-and-drop

Moduli web e pop-up per acquisire informazioni sui clienti

Funzionalità/funzione IA per segmentare i clienti e prevederne il comportamento

Flussi automatizzati per il recupero dei carrelli abbandonati, win-back e serie di benvenuto

Si integra con Shopify e WooCommerce

Limiti di Klaviyo

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti

Piani tariffari fissi costosi

Prezzi di Klaviyo

**Gratis

Email : A partire da $30/mese

: A partire da $30/mese Email & SMS: A partire da $45/mese

Valutazioni e recensioni di Klaviyo

G2 : 4.6/5 (1.000+ recensioni)

: 4.6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (380+ recensioni)

6. ImpegnarsiBay

Migliore per la suite di automazione del marketing "tutto in uno"

Via: EngageBay Con la sua posizione di piattaforma di marketing tutto in uno, EngageBay è dotato di utili funzionalità/funzione incentrate sul cliente per far crescere il vostro marchio.

EngageBay dà priorità al marketing del marchio attraverso strumenti di email marketing e di lead generation per raggiungere efficacemente il vostro traguardo. Con il suo costruttore di modelli di email, è possibile segmentare il pubblico e inviare email personalizzate a gruppi specifici, aumentando le possibilità di convertire i contatti in clienti felici

Inoltre, EngageBay offre un servizio completo di Sistema CRM che vi aiuta a gestire le relazioni con i clienti, a monitorare le attività commerciali e a fornire un supporto clienti eccezionale. Ciò consente di monitorare le interazioni e di identificare le opportunità di upselling/cross-selling per la crescita aziendale complessiva.

Le migliori funzionalità/funzioni di EngageBay

Software di chat in tempo reale per coinvolgere attivamente i clienti

Automazioni per l'email marketing per gestire le pipeline commerciali

Campagne di marketing personalizzate per traguardare specifici segmenti di clienti

Funzionalità CRM

Limiti di EngageBay

Interfaccia meno intuitiva

Manca di reportistica avanzata e social analytics

Prezzi di EngageBay

**Gratis

Basic : $13,79/mese per utente

: $13,79/mese per utente Crescita : $59,79/mese per utente

: $59,79/mese per utente Pro: $110,39/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su EngageBay

G2 : 4.7/5 (200+ recensioni)

: 4.7/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (580+ recensioni)

7. ConvertKit

Il migliore per i flussi di lavoro semplificati dell'email marketing

Via: ConvertKit Che siate blogger, podcaster o autori di corsi online, ConvertKit fornisce tutte le risorse necessarie per gestire le vostre campagne promozionali e far crescere efficacemente la vostra azienda.

Grazie ai modelli di email precostituiti e alle funzionalità di automazione dell'email marketing, ConvertKit consente agli autori di impostare e automatizzare le campagne di email marketing senza alcuno sforzo. Offre inoltre soluzioni intuitive per la creazione di elementi digitali come ebook, corsi di formazione e siti di iscrizione per la vendita diretta agli abbonati.

ConvertKit si integra perfettamente con i più diffusi strumenti di terze parti come Shopify e WordPress, consentendo di gestire tutti gli aspetti della propria attività aziendale online in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di ConvertKit

Layout facile per l'utente

Sequenze di email automatizzate

Funzionalità intuitive di analisi e reportistica

Inclusione di prodotti digitali per commercializzare e vendere facilmente le produttività

Limiti di ConvertKit

Limiti ai moduli di registrazione delle email

Mancanza di integrazioni native di terze parti

Prezzi di ConvertKit

**Gratis

Autore : $9/mese

: $9/mese Creator Pro: $25/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ConvertKit

G2 : 4.4/5 (190+ recensioni)

: 4.4/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (190+ recensioni)

8. HubSpot

Migliore per l'allineamento integrato di marketing e commerciale

Via: HubSpot HubSpot è un altro dei più popolari Piattaforma di marketing CRM che offre un buon pacchetto di funzionalità/funzione per aiutare le aziende a crescere e ad avere successo. Permette di automatizzare le campagne di marketing, monitorare le interazioni con i clienti e analizzare i dati per prendere decisioni aziendali informate.

Con modelli di generazione di lead creare e inviare email personalizzate al vostro pubblico di riferimento diventa un gioco da ragazzi. È sufficiente trascinare e rilasciare blocchi di contenuto predefiniti, personalizzare con testi e immagini e inviare. ✉️

HubSpot invia automaticamente email in base a trigger o ad azioni personalizzate. Include anche potenti strumenti di analisi che consentono di monitorare le prestazioni delle campagne email e di apportare le modifiche necessarie.

Le migliori funzionalità di HubSpot

Modelli predefiniti per snellire il processo di creazione delle email

Generatore di email drag-and-drop per risparmiare tempo sulle email ripetitive

Integrazione con il CRM per gestire e coltivare efficacemente le relazioni con i clienti

Funzionalità avanzate di monitoraggio e reportistica

Opzioni di lead scoring e di segmentazione

Limiti di HubSpot

Integrazione limitata con le piattaforme di social media

Mancanza di capacità di IA

Prezzi di HubSpot

**Gratuito

Starter : $18/mese

: $18/mese Professionale : $800/mese

: $800/mese Azienda: $3.600/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di HubSpot

G2 : 4.4/5 (oltre 10.400 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 10.400 recensioni) Capterra: 4.5/5 (4.500+ recensioni)

9. AWeber

Il migliore per le soluzioni di email marketing affidabili

Via: AWeber AWeber è un'altra piattaforma di marketing stellare che aiuta i marchi a migliorare le loro campagne di email marketing, determinando i migliori tempi di invio e ottimizzando gli argomenti per aumentare le valutazioni e i clic. 🕒

La piattaforma dispone di una funzionalità di split test A/B per misurare l'efficacia di diverse varianti di email e di una funzionalità di monitoraggio del sito web per determinare l'impatto delle campagne email e individuare le aree di miglioramento.

Inoltre, AWeber consente ai marchi di costruire landing page reattive, gestire i contatti e inviare notifiche push istantanee.

Le migliori funzionalità/funzione di AWeber

Automazioni per le campagne email

Ottimizzatore di argomenti

Possibilità di creare email con il drag-and-drop

Test A/B e monitoraggio del sito web

Modelli di dashboard precostituiti per analizzare le metriche dell'email marketing

Limiti di AWeber

L'interfaccia può risultare complessa per i nuovi utenti

Limitati modelli di personalizzazione

Prezzi di AWeber

**Gratis

Lite : $12.50/mese

: $12.50/mese Plus : $20/mese

: $20/mese Unlimited: $899/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di AWeber

G2 : 4.4/5 (10.400+ recensioni)

: 4.4/5 (10.400+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (290+ recensioni)

10. Risposta

Migliore per funzionalità/funzione avanzate di email marketing

Via: Risposta Il punto di forza di GetResponse è costituito dai suoi costruttori di pagine e siti web, che consentono di creare senza sforzo pagine accattivanti attivando/disattivando il mouse. Offrono anche modelli personalizzabili per creare un design unico e lo stile del marchio che preferite. 🎨

Grazie all'imbuto commerciale automatizzato, GetResponse semplifica il processo di conversione dei contatti in clienti, coinvolgendoli con contenuti personalizzati e follow-up tempestivi. Inoltre, fornisce autoresponder che rendono molto efficiente la generazione di lead attraverso le newsletter.

Le migliori funzionalità/funzione di GetResponse

Costruttori di pagine di atterraggio con funzioni semplici di drag-drop

Modelli per siti web adattabili

Creazione di newsletter e autoresponder senza soluzione di continuità

Funnel commerciali automatizzati per snellire il percorso del cliente

Integrazione con le più diffuse piattaforme di e-commerce per una facile sincronizzazione e monitoraggio dei negozi online

Limiti di GetResponse

Limitata integrazione API con altri strumenti di produttività

Manca di reportistica e analisi avanzate

Prezzi di GetResponse

**Gratuito

Email marketing : $15,6/mese

: $15,6/mese Automazioni di marketing : $48,4/mese

: $48,4/mese Marketing e-commerce : $97,6/mese

: $97,6/mese GetResponse Max: A partire da $999/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su GetResponse

G2 : 4.3/5 (640+ recensioni)

: 4.3/5 (640+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (470+ recensioni)

Scala il tuo Business con ActiveCampaign Alternative

ClickUp offre una soluzione di automazione del marketing capace di inchiodare le vostre campagne email e aumentare i tassi di conversione. Ma questa piattaforma è molto più di questo: è uno sportello unico per la gestione delle campagne di marketing strumento per il project management con funzionalità/funzione per centralizzare, organizzare e automatizzare ogni tipo di lavoro. 💪

