i 10 migliori libri di management per acquisire competenze di leadership efficaci

Nessuno nasce con capacità gestionali eccezionali: è un'abilità acquisita. Ci vogliono anni di duro lavoro, iniziative di auto-miglioramento continuo e un'inestinguibile sete di conoscenza per diventare un leader ragionevolmente valido.

Affinare le proprie capacità manageriali non deve però essere un processo noioso e pieno di prove ed errori. È sempre possibile attrezzarsi per affrontare le sfide del mondo aziendale adottando le abitudini di esito positivo di celebri leader, tutte ben documentate nei libri di management.

Questi titoli trattano strategie comprovate per diventare leader migliori, sviluppare l'intelligenza emotiva e applicare nuove tecniche per raggiungere l'esito professionale o aziendale. Inoltre, vi permettono di attingere dalle esperienze di alcuni dei più grandi manager del mondo e di seguire il loro percorso verso la vittoria, o almeno di evitare di ripetere gli errori che hanno condiviso.

Vediamo quindi i 10 migliori libri di management che offrono i migliori consigli pratici! Abbiamo scelto queste opzioni in base alla loro popolarità generale e alla qualità dei valori fondamentali trattati.

Facciamo un salto! 🌻

1. Il mio lavoro: Siete pronti a reinventare la vostra organizzazione? di Aaron Dignan

Superare le sfide comuni della gestione e capire come massimizzare il potenziale della vostra organizzazione

Se pensate che affrontare la burocrazia organizzativa sia una delle maggiori sfide per un leader, questo è il libro di management che fa per voi! L'autore di questo libro, Aaron Dignan, è un angel investor e un consulente aziendale che vanta client di alto profilo come Microsoft e Citibank.

In Brave New Work, Dignan ha riconosciuto che molte aziende in tutto il mondo, a prescindere dalle dimensioni e dal tipo di lavoro, devono affrontare le stesse sfide di leadership, quali:

Strozzature nel processo decisionale

Comunicazione inefficace

Scarsa risoluzione dei conflitti

Pensiero a breve termine

Funzioni siloed

Dignan analizza queste sfide e introduce un approccio unico per risolverle. Il libro si basa sulla premessa che le organizzazioni non sono macchine che i manager possono controllare, ma sistemi complessi. Un leader efficace deve imparare a navigare in questi sistemi con tatto e visione personale.

Nel libro, Dignan presenta vari esempi di organizzazioni che hanno intrapreso viaggi non convenzionali per reinventare il loro approccio al lavoro e costruire trasparenza e fiducia.

Per istanza, scoprirete una banca che ha abbandonato il tradizionale budgeting, un'azienda manifatturiera che ha diviso i suoi dipendenti in 2.000 team autonomi e un team che ha risparmiato milioni di dollari cancellando le riunioni.

Queste prospettive uniche sono una boccata d'aria fresca e vi permetteranno di non avere paura di percorrere strade non convenzionali per superare le sfide e guidare l'intera azienda con fiducia. 💪

siamo assuefatti all'idea che il mondo possa essere previsto e controllato, che i nostri stop siano l'unico modo per tenere le cose sotto controllo. Ma quando si visualizza il mondo in questo modo, l'incertezza e la volatilità di oggi diventano trigger per ripiegare su ciò che ha funzionato in passato. Dobbiamo solo assumere leader più capaci. Dobbiamo solo spremere un po' più di efficienza e di crescita. Dobbiamo solo riorganizzarci... Ma sappiamo bene che non è così. Il vero ostacolo allo stato del XXI secolo siamo noi. -Aaron Dignan

2. Il manager in un minuto di Kenneth Blanchard e Spencer Johnson

Ulteriori informazioni sull'esito positivo del management grazie a questa allegoria di facile lettura

Per avere una leadership esemplare non servono magie o superpoteri: basta un minuto. Confusi? Beh, questa opera di facile lettura non è il tipico libro motivazionale, ma aiuta a produrre un cambiamento personale e a coltivare l'autocontrollo.

Questa favola sulla leadership racconta la storia di un uomo desideroso di trovare un leader efficace e di conoscere i segreti del mestiere. Purtroppo la sua ricerca si rivela infruttuosa: incontra diversi manager, ma a loro manca sempre qualcosa.

Un giorno sente parlare di un manager che ottiene risultati eccellenti ed è amato dal suo team. L'uomo si reca da questo manager nella speranza di potergli dare una mano e capire cosa lo fa funzionare. Il manager si fa chiamare One Minute Manager e gli rivela i tre segreti della vera leadership:

Impostazione degli obiettivi in un minuto Lodare in un minuto Rimproveri di un minuto

Tutto si riduce al risparmio di tempo e aumentare la produttività in un ambiente che valorizza la semplicità e la comunicazione efficace. ⌛

i manager efficaci gestiscono se stessi e le persone con cui lavorano in modo che sia l'organizzazione sia le persone traggano vantaggio dalla loro presenza._ Kenneth Blanchard

3. Costruito per durare: le abitudini di esito positivo delle aziende visionarie di Jim Collins e Jerry I Porras

Questo libro svela i segreti delle aziende visionarie e durature

Raggiungere l'esito positivo è una cosa, ma mantenerlo significa adottare tecniche di miglioramento continuo. Qual è il fattore X che mantiene in vita le aziende per anni e decenni?

Gli autori Collins e Porras cercano di rispondere a questa domanda in questo libro. Presentano la loro ricerca su 18 aziende e delineano ciò che rende ciascuna di esse diversa dalla concorrenza.

Potrebbero scoprire la sorprendente verità che si cela dietro l'esito positivo a lungo termine delle buone aziende? Sì! Il libro si concentra su due concetti - il futuro immaginato e la ideologia di base - che aiutano le aziende a durare in un mercato costantemente formato da forze visibili e invisibili.

Questo è uno dei libri aziendali che non si limita alla teoria: offre nuovi spunti di riflessione su come alcune grandi aziende inserite nel quadro proposto sostengono l'esito positivo e la longevità del business. Gli autori mettono direttamente queste aziende visionarie a confronto con i migliori concorrenti e individuano i motivi per cui il primo gruppo ha prosperato negli ultimi decenni.

le aziende visionarie fanno alcune delle loro mosse migliori attraverso esperimenti, versioni di prova, errori, opportunismo e, letteralmente, incidenti. Ciò che a posteriori appare come una brillante previsione e pre-pianificazione è spesso risultato di un "Proviamo un sacco di cose e teniamo quelle che funzionano"_ Jim Collins

Il libro offre preziose indicazioni sulla vulnerabilità dei leader

Che cos'è un leader? È qualcuno che è invulnerabile in ogni momento o un mago che sa tutto e ha un titolo e uno stato? 🧙

No! Secondo l'oratrice e autrice Brené Brown, i buoni leader sono quelli che non hanno paura di mostrare il loro lato vulnerabile e di fare domande importanti. Mostrano un'intelligenza emotiva elevata, gestiscono progetti produttivi e sono disposti a lasciare la loro zona di comfort per far sentire gli altri di valore.

Questo libro si concentra sul concetto di leadership efficace e sfata i miti tradizionali legati all'esercizio del potere. Brown parla di leadership audace e trasformativa ed esplora i vari aspetti che ne sono alla base, tra cui l'empatia e la disponibilità ad affrontare conversazioni difficili.

Il libro si concentra in particolare sulla vulnerabilità di un buon leader. I leader tradizionali vedrebbero la vulnerabilità come una debolezza, ma Brown sottolinea come essa possa essere una risorsa per stimolare l'innovazione e la creatività, influenzare le persone e creare connessioni significative.

Troverete un tesoro di consigli preziosi per affrontare conversazioni difficili, riconoscere le vostre imperfezioni, compiere passaggi concreti per realizzare la vostra visione personale e costruire la fiducia.

il coraggio di essere vulnerabili non è una questione di vincere o perdere; è il coraggio di presentarsi quando non si può prevedere o controllare il risultato._ - Brené Brown

5. Le cinque disfunzioni di un team: Una favola sulla leadership di Patrick Lencioni

Il libro affronta i team disfunzionali e il ruolo dei leader nel renderli funzionali

Il compito di un manager è creare un grande team che incarni una collaborazione e una comunicazione funzionali. Ma cosa succede quando si viene catapultati in un ambiente tutt'altro che funzionale?

Questo libro analizza le sfide del lavoro in team disfunzionali e illustra come superarle.

Non si tratta di un altro arido manuale su come gestire team disfunzionali: è la storia, romanzata ma verosimile, di Kathryn Petersen, una donna che ha appena ottenuto la posizione di CEO presso DecisionTech. Si ritrova a dirigere un team altamente disfunzionale e cerca di stabilire un ambiente di lavoro sano per uscire da impicci.

Le cinque disfunzioni che Kathryn individua sono:

Assenza di fiducia Paura del conflitto Mancanza di commit Evitamento dell'account Disattenzione ai risultati

Il libro contiene anche una parte teorica che analizza in profondità queste disfunzioni e fornisce suggerimenti per superarle, sottolineando il ruolo dei grandi leader nel diffondere le situazioni di tensione.

ricordate che il lavoro di squadra inizia con la costruzione della fiducia. E l'unico modo per farlo è superare il nostro bisogno di invulnerabilità._ - Patrick Lencioni

6. Trazione: Avere una presa sul proprio Business di Gino Wickman

Imparate a rafforzare le sei componenti chiave della vostra azienda e a migliorare le vostre capacità di gestione

In qualità di manager, dovete affrontare numerose sfide, come i conflitti con il personale, gli scarsi canali di comunicazione e i problemi di gestione del personale lentezza del processo decisionale . Traction fornisce una panoramica di queste sfide e offre consigli concreti per superarle e, allo stesso tempo, per migliorare le vostre capacità di gestione aziendale.

Questo libro affascinante svela il segreto per raggiungere l'esito positivo dell'attività aziendale e per affermarsi come manager migliore: il Sistema Operativo Imprenditoriale (EOS).

Il sistema operativo imprenditoriale si basa sul rafforzamento di sei componenti chiave della vostra azienda:

Persone Visione Dati Processo Trazione Problemi

L'autore, l'imprenditore Gino Wickman, spiega come una visione chiara e la capacità di risolvere i problemi siano fondamentali, la sistematizzazione dei processi la consapevolezza, l'account e la disciplina possono far schizzare alle stelle il vostro esito positivo come leader autoconsapevoli e aiutare la vostra azienda a prosperare.

Il libro ha un approccio realistico e non teorico, il che lo rende ugualmente utile per le startup , titolari di piccole imprese e aziende. Se volete che la vostra azienda superi la barriera della mediocrità, questa è una lettura obbligata.

la maggior parte delle persone è seduta sulle proprie miniere di diamanti. I modi più sicuri per perdere la vostra miniera di diamanti sono annoiarsi, diventare troppo ambiziosi o iniziare a pensare che l'erba del vicino sia più verde. Trovate il vostro obiettivo principale, attenetevi ad esso e dedicate il vostro tempo e le vostre risorse per eccellere in esso. -Gino Wickman

7. Il pensiero della scatola nera: Perché la maggior parte delle persone non impara mai dai propri errori, ma alcuni lo fanno di Matthew Syed

Cambiate il vostro modo di concepire il fallimento e scoprite come possa essere una buona cosa per migliorare le vostre capacità di gestione

Probabilmente avete sentito parlare delle scatole nere utilizzate nell'industria aeronautica: sono installate negli aerei per registrare i dati di volo. Ogni volta che si verifica un problema di sicurezza, la scatola nera viene aperta e i dati vengono analizzati per capire cosa è successo e come prevenirlo in futuro. ✈️

Questo libro si basa sulla premessa che si dovrebbe adottare un approccio simile ai fallimenti aziendali e personali per combattere i modelli di autoinganno. L'autore, il giornalista britannico Matthew Syed, propone che, invece di vergognarsi dei fallimenti e lasciare che essi limitino il vostro stato, dovreste riconoscerli e sfruttarli per ottenere un esito positivo in campo aziendale in qualsiasi campo.

Se gestite un'intera organizzazione, aggiungete questo libro al vostro elenco di letture. Le potenti lezioni contenute in questo libro vi aiutano a comprendere i processi del team, a identificare i colli di bottiglia dei reparti e ad apportare modifiche che alimentano il miglioramento.

spesso siamo così preoccupati di fallire che creiamo obiettivi vaghi, in modo che nessuno possa puntare il dito quando non li raggiungiamo. Troviamo scuse che ci salvano la faccia, anche prima di aver fatto un tentativo

copriamo gli errori non solo per proteggerci dagli altri, ma anche per proteggerci da noi stessi. Gli esperimenti hanno dimostrato che tutti noi abbiamo una sofisticata capacità di cancellare i fallimenti dalla memoria, come gli editor che tagliano le gaffe da una bobina cinematografica, come vedremo. Lungi dall'imparare dagli errori, li modifichiamo dalle autobiografie ufficiali che ognuno di noi conserva nel proprio titolo. -Matthew Syed

8. Il manager della prima volta di Loren B. Belker, Jim McCormick e Gary S. Topchik

Entrate nel mondo del management con fiducia grazie ai preziosi consigli di questo libro

Siete stati promossi a una posizione di manager. Ma la felicità iniziale per aver ottenuto il ruolo può essere offuscata dall'insicurezza di poter effettivamente gestire le impegnative responsabilità che ne derivano. Se questa è la vostra impressione, questo è il libro da prendere al volo!

Consideratelo come una guida alla gestione: vi aiuterà a prepararvi e ad affrontare i nuovi compiti con la massima sicurezza e il minimo stress. Imparerete a conoscere gestione delle riunioni , gestione del team l'ascolto attivo, il superamento delle pressioni e decine di altre abilità di cui avrete bisogno per eccellere nel vostro nuovo lavoro ed evitare gli errori più comuni.

Poiché il libro non copre alcun settore specifico, è la lettura perfetta per i nuovi manager di qualsiasi nicchia. 😍

quando si crea un'impostazione in cui le persone vedono che i loro lavori richiesti contribuiscono a un risultato positivo ben al di là di quanto potrebbero ottenere individualmente, saranno più motivate e troveranno un significato maggiore in quello che fanno._ - Jim McCormick

9. Il leader ordinario: 10 intuizioni chiave per costruire e guidare un'organizzazione prospera di Randy Grieser

Ulteriori informazioni sui leader ordinari e sul loro ruolo in aziende fiorenti

Siete stanchi di leggere libri sulla leadership che si concentrano sulle grandi aziende Fortune 500? Se è così, dovete aggiungere questo libro al vostro elenco. Offre consigli pratici ai leader delle aziende più piccole e ai team che devono affrontare sfide uniche nelle loro attività quotidiane.

I leader ordinari non sono menzionati a sufficienza nei circoli motivazionali, poiché le loro vite non sono molto glamorificate dai media. Randy Grieser cambia questo stato di cose nel suo libro: discute di come i leader delle organizzazioni più piccole possano costruire un'azienda fiorente, delineando 10 principi strumentali per arrivarci:

Motivazione e coinvolgimento dei dipendenti La passione Visione Consapevolezza di sé Talento e selezione del team Salute organizzativa Produttività Creatività e innovazione Delega Miglioramento personale

Questo libro dimostra come l'adozione di questi principi possa migliorare le vostre capacità di gestione e il vostro benessere interiore, aiutandovi a evitare insidie sul posto di lavoro come l'egomania e il favoritismo. Include anche:

Il punto di vista di 10 manager attenti provenienti da diversi settori industriali

Il feedback di oltre 1.700 dipendenti e leader in un sondaggio

Una sezione di risorse con preziosi consigli su come passare da grandi idee ad azioni vincenti

alcune persone sono molto veloci nel nominare leader straordinari in base ai risultati e alla notorietà. Ai loro occhi, politici, atleti e imprenditori riconoscibili sono esempi brillanti di leadership"

tuttavia, se si guarda con attenzione, dietro la maggior parte delle persone che il mondo identifica come straordinarie grazie alla loro fama o fortuna, si trova una persona ordinaria le cui circostanze sono straordinarie._ - Randy Grieser

Bonus: Imparate a gestire i dipendenti con_ riunioni a livello di salto !

10. Primo, infrangere tutte le regole: Cosa fanno di diverso i più grandi manager del mondo di Marcus Buckingham e Curt Coffman

Ulteriori informazioni su uno studio massiccio che dimostra come la violazione delle regole possa talvolta aiutare i grandi leader

Cosa rende grandi i bravi manager? È uno stile di gestione unico, la perseveranza e il talento? Secondo questo libro, l'unico mantra che permette ai grandi manager di vincere è: infrangere tutte le regole!

Il libro è il risultato di un approfondito studio che ha coinvolto oltre 80.000 manager con background diversi. Lo studio ha dimostrato che i migliori manager assumono i dipendenti non per la loro esperienza o capacità, ma per il loro talento. Invece di assillare con le debolezze, i grandi manager identificano i punti di forza di ogni persona e trovano il modo di sfruttarli per creare dipendenti ad alto rendimento.

Il libro sottolinea anche il ruolo dei manager in prima linea nell'attrarre e coltivare una forza lavoro qualificata e affidabile.

il dipendente di talento può entrare in un'azienda grazie ai suoi leader carismatici, ai suoi generosi benefit e ai suoi programmi di formazione di livello mondiale, ma la durata della sua permanenza e la sua produttività sono determinate dalla relazione con il suo diretto supervisore._ - Marcus Buckingham

Scatena grandi capacità manageriali con ClickUp

I libri di management sono fantastici per assorbire nuove informazioni, ampliare le proprie visualizzazioni e imparare nuove tecniche che possono migliorare il proprio esito positivo. Ma la semplice lettura dei libri non vi aiuterà se non riuscirete a mettere in pratica queste conoscenze.

Un modo eccellente per passare dalla teoria alla pratica è quello di iniziare a utilizzare una piattaforma per manager come ClickUp, una piattaforma all-in-one strumento di produttività è ricco di funzionalità/funzione che aiutano a vedere il quadro generale e i piccoli dettagli con la stessa chiarezza, indipendentemente dalle dimensioni delle operazioni.

ClickUp vi permette di destreggiarvi tra più progetti, comunicare con convinzione , maintainer dinamiche del team e monitorare con facilità gli stati di avanzamento e le scadenze. Scopriamo alcune delle sue migliori funzionalità, progettate per facilitare la gestione del team!

Visualizzazioni ClickUp per la visualizzazione del flusso di lavoro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views-1.gif Visualizzazioni ClickUp /$$$img/

15+ visualizzazioni in ClickUp per personalizzare i flussi di lavoro in base alle proprie esigenze

Un cambio di prospettiva può spesso aiutare a identificare i colli di bottiglia e a migliorare le operazioni, i processi o i progetti. ClickUp vi offre 15+ visualizzazioni per esaminare tutti i flussi di lavoro di cui siete responsabili ed essere il leader di cui il vostro team ha bisogno. 🤠

Ci sono i classici come il Vista Elenco e Vista Bacheca che aiutano a definire, dare priorità e gestire le attività, ma esistono anche visualizzazioni che hanno uno scopo specifico.

Ad esempio, la vista Modulo visualizzato è perfetta per raccogliere i feedback dei dipendenti e utilizzare le informazioni per migliorare le decisioni manageriali. Un'altra fantastica opzione è la vista Vista Carico di lavoro -fornisce un'immagine cristallina delle capacità del team, consentendo di massimizzare la produttività e di evitare situazioni di burnout.

Se siete alla ricerca di un modo efficace per entrare in connessione con i team, scegliete il programma Visualizzazione della chat -ottimizza la collaborazione in tempo reale e può essere utilizzata per aggiornamenti a livello aziendale o per comunicare con team o membri specifici.

I team leader amano saltare sulla Vista Tutto all'interno di ClickUp per tenere traccia di tutti i progetti e le attività, assicurando una consegna puntuale.

Attività di ClickUp per guidare da un luogo di cura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Task-types-simplified-1400x934.png Tipi di attività di ClickUp 3.0 semplificati /$$$img/

Migliorate la chiarezza dei vostri progetti con tipi di attività personalizzabili e migliorate l'organizzazione delle vostre attività di project management

A seconda del tipo di lavoro e del ruolo specifico, l'elenco delle attività da fare può contenere ogni tipo di compito, dalla gestione delle risorse alla compilazione degli orari del team, dall'elaborazione delle buste paga all'ordine delle forniture.

Se volete gestire le vostre responsabilità in modo efficiente, affrontare le sfide in modo autentico e costruire relazioni di collaborazione con il vostro team, vi piacerà La suite di strumenti per la gestione delle attività di ClickUp .

Rafforzate la buona volontà tra voi e il vostro team creando elenchi di attività completi che aiutino tutti a raggiungere obiettivi comuni. Utilizzare Campi personalizzati per stabilire scadenze e priorità, aggiungere assegnatari, stimare budget e monitorare lo stato, stabilendo con delicatezza la responsabilità per i carichi di lavoro dell'intero team.

ClickUp permette inoltre di creare relazioni di attività e dipendenze per definire un ordine chiaro delle operazioni ed evitare di perdere delle attività. In ClickUp 3.0, è possibile impostare tipi di attività , attività ricorrenti e liste di controllo specifiche per l'area di lavoro. Utilizzate la piattaforma nativa strumento di monitoraggio del tempo per raccogliere i dati relativi alla tabella oraria e prendere decisioni equilibrate in merito a carico di lavoro piano e compensazione.

Se siete un project manager, utilizzate Automazioni di ClickUp per ridurre il monitoraggio manuale e il lavoro di amministratore e liberare tempo per attività ad alto valore.

ClickUp Docs per portare trasparenza ai team

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Docs-Collaborative-space-with-sidebars-1400x934.png ClickUp 3.0 Spazio collaborativo per documenti con barre laterali /$$$img/

Collaborate con i membri del team in ClickUp Docs per personalizzare i font, aggiungere relazioni alle attività o collegare le attività direttamente nel documento

I manager creano, rivedono e gestiscono continuamente reportistica, contratti e accordi di ogni tipo, materiali di formazione , proposte di bilancio e piani di progetto. Questi documenti sono importantissimi per migliorare la comunicazione e la trasparenza operativa. Non sarebbe fantastico tenerli organizzati in un'unica posizione?

Da fare con Documenti di ClickUp è una soluzione integrata per la gestione dei documenti. È un repository centrale per i vostri documenti: crea, modifica, condivide, archivia e gestisce i documenti senza alcuno sforzo.

State pensando di implementare una nuova politica? Potete condividere i documenti rilevanti con chi non è coinvolto nel processo decisionale. Personalizzate le autorizzazioni per consentire loro di commentare o contribuire in tempo reale. Questo vi aiuterà ad acquisire nuove prospettive e a diventare un leader più empatico e inclusivo.

Il lavoro manageriale spesso comporta attività di scrittura impegnative che possono rubare una parte della giornata. Si consiglia di utilizzare ClickUp AI , un assistente alla scrittura e al brainstorming, per accelerare le attività che richiedono molto tempo, come la scrittura di email e procedure operative standard (SOP).

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\\_PMO-Project-Brief.gif Utilizzo di ClickUp AI per la stesura di un brief di progetto /$$$img/

ClickUp AI è in grado di generare infiniti tipi di documenti come brief di progetto, piani di studio e altri documenti per accelerare il vostro flusso di lavoro

ClickUp AI è un must per i manager più impegnati, in quanto è dotato di funzionalità per riepilogare il testo e generare elementi d'azione: non dovrete passare ore a leggere i documenti per sapere cosa sta succedendo! 😏

Modelli di ClickUp per diversi casi d'uso

L'utilizzo di modelli è un altro modo fantastico per risparmiare tempo nel lavoro quotidiano di gestione. ClickUp offre un sistema di impressionante libreria di modelli con oltre 1.000 opzioni.

Si consiglia di esplorare modelli di operazioni per creare reportistici e pianificazioni rapide, obiettivi misurabili e i calendari. Troverete anche modelli per il project management per creare piani annuali su misura, gestire team e pianificare budget in estensione. 💸

Libri di gestione e ClickUp: La combinazione vincente

questa citazione di Bill Gates forma il nucleo di ciò che molti libri di management predicano: un manager saggio non è solo orientato al risultato, ma dà valore alla propria forza lavoro e dedica molte energie a mantenere la sinergia del team.

ClickUp è una soluzione eccellente per i gestori del team che vedono il valore di costruire team ben collegati e vincenti, anche in un'impostazione remota o ibrida. Le sue funzionalità/funzioni aiutano a sviluppare un'interazione positiva abitudini di lavoro positive che costituiscono un esempio per l'intera organizzazione, mantenendo tutti orientati all'obiettivo e al supporto. Iscrivetevi a ClickUp e scoprite come può garantire una produttività senza stress ai vostri flussi di lavoro manageriali. ✌️