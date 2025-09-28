Dall'avvio al successo: i 10 migliori software di project management per le piccole imprese

Gestisci una piccola impresa? Non si tratta tanto di "essere il capo", quanto piuttosto di "fare tutto".

Ti ritrovi a destreggiarti tra attività commerciali, flusso di cassa, assunzioni, chiamate dei clienti e social media, cercando al contempo di portare avanti i tuoi progetti. Non c'è da stupirsi che il 62% dei titolari di piccole imprese lavori più di 50 ore alla settimana, spesso senza pause durante il fine settimana.

Il vero problema? La mancanza di un sistema centralizzato. Senza reparti specializzati e con il lavoro disperso tra strumenti non integrati, le scadenze vengono disattese, l'esaurimento aumenta e la crescita si arresta.

Il software di project management giusto per le piccole imprese cambia tutto: gestione delle attività più intelligente, tempistiche più rapide e collaborazione senza intoppi all'interno del team.

Lo strumento giusto ti sta aspettando; troviamo quello perfetto per te.

🧠 Curiosità: Il mercato dei software di project management è sulla buona strada per raggiungere i 15,08 miliardi di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 10,68%. Anche i team più piccoli investono in strumenti che consentono di risparmiare tempo, ridurre gli attriti e aumentare la produttività.

Perché il software di project management è diventato più essenziale che mai

Oltre 33 milioni di piccole imprese alimentano il 99,9% dell'economia statunitense. Tuttavia, quando si tratta di gestire i progetti, la maggior parte di esse non dispone di un metodo coerente e scalabile.

Nonostante tutto il clamore che circonda i framework Scrum, Lean e Agile, non esiste un approccio universale adatto a ogni team. Ciò che funziona per un'agenzia di 30 persone potrebbe risultare opprimente per un team di 3 persone che si destreggia tra più ruoli.

Ecco perché sempre più team stanno passando a un sistema di project management semplice, flessibile e facile da adattare, che rispecchia i flussi di lavoro reali. Ecco cosa sta guidando questo cambiamento:

Cicli di esecuzione più rapidi: gestisci le priorità in evoluzione senza caos. Il software di project management offre ai piccoli team monitoraggio del tempo in tempo reale, titolarità delle attività e aggiornamenti asincroni, in modo che il lavoro proceda senza intoppi, anche quando tutti svolgono più attività contemporaneamente

Aumento della produttività: automatizza gli aggiornamenti di stato, i flussi di lavoro per le approvazioni e i follow-up di routine. Poiché automatizza gli aggiornamenti di stato, i flussi di lavoro per le approvazioni e i follow-up di routine. Poiché il 70% dei dirigenti perde fino al 40% del proprio tempo in attività ripetitive, un ottimo software di gestione delle attività aiuta a recuperare quelle ore e a migliorare l'esecuzione su più progetti

Aspettative dei clienti in aumento: Fornisci aggiornamenti, non scuse via e-mail. I clienti di oggi si aspettano risposte rapide, trasparenza totale e feedback immediati, e un hub condiviso rende tutto tracciabile, tempestivo e in linea con il marchio

Ottimizzazione più intelligente delle risorse: Previeni il burnout riequilibrando i carichi di lavoro in base alla capacità del team. Un potente strumento di project management migliora la visibilità sulla disponibilità, rendendo Previeni il burnout riequilibrando i carichi di lavoro in base alla capacità del team. Un potente strumento di project management migliora la visibilità sulla disponibilità, rendendo l'allocazione delle risorse più veloce, più equa e senza stress

Esigenza di scalabilità: Fai crescere il tuo team, non il tuo elenco di cose da fare. Man mano che le piccole imprese si espandono, questi strumenti aiutano a standardizzare i processi, accelerare l'inserimento dei nuovi assunti e scalare le operazioni senza perdere il controllo

Coordinamento dei team remoti: lavorate come se foste seduti alla scrivania accanto, anche se vi separano diversi fusi orari. Con lavorate come se foste seduti alla scrivania accanto, anche se vi separano diversi fusi orari. Con il 90% delle aziende che sta adottando un modello ibrido, uno spazio di lavoro collaborativo condiviso mantiene fluido il flusso della comunicazione e rafforza la gestione del team

👀 Lo sapevi? Il 66% dei team che utilizzano strumenti di project management porta a termine i progetti rispettando il budget, rispetto al solo 47% di quelli che non li utilizzano. Per le piccole imprese, il monitoraggio del budget integrato offre un modo efficace per gestire le finanze, ridurre lo scope creep e mantenere la redditività.

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi ClickUp Obiettivi, diagrammi di Gantt, automazione basata sull'IA, dashboard, oltre 15 viste personalizzate, modelli predefiniti, monitoraggio del tempo Team di piccole e grandi aziende che necessitano di funzionalità di esecuzione all-in-one, aggiornamenti asincroni e capacità di scalabilità Gratis per sempre; personalizzazione disponibile per le aziende Monday.com Bacheche visive delle attività, flussi di lavoro senza codice e integrazioni Team creativi che organizzano i progetti con bacheche flessibili Gratis, a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Asana Visualizzazione della sequenza, portafogli, spazi di progetto condivisi Teams che effettuano il monitoraggio delle attività e dei risultati finali su più progetti Gratis, a pagamento a partire da 13,49 $ al mese per utente Notion Documenti + attività, riassunti basati sull'IA, layout flessibili, viste filtrate Startup che gestiscono documenti, wiki e funzioni in un unico spazio di lavoro modulare Gratis, a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Lavoro di squadra Portale clienti, modelli di progetto, pianificazione del carico di lavoro Agenzie che gestiscono progetti fatturabili e sequenze dei clienti Gratis, a pagamento a partire da 13,99 $ al mese per utente Trello Bacheche Kanban, Power-Up e automazione con Butler Teams di piccole e medie dimensioni che effettuano il monitoraggio visivo dei flussi di lavoro semplici Gratis, a pagamento a partire da 6 $ al mese per utente Smartsheet Layout in stile foglio di calcolo, dashboard, automazioni Teams che preferiscono visualizzazioni simili a Excel con una struttura più definita I piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente Basecamp Elenchi di cose da fare, chat, bacheche e condivisione di file Teams che necessitano di funzionalità di gestione delle attività di base e di un prezzo forfettario Gratis, 349 $ al mese (utenti illimitati) Zoho Projects Diagrammi di Gantt, Blueprint, monitoraggio delle attività e strumenti di base per la gestione del budget Aziende nell'ecosistema Zoho che gestiscono progetti strutturati Gratis, a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente Jira Bacheche Agile, pianificazione degli sprint e integrazioni di sviluppo Software e team di sviluppo che gestiscono codice, problemi e backlog Gratis, a pagamento a partire da 8,60 $ al mese per utente Airtable Database collegati, Interface Designer, generatore senza codice Teams che creano flussi di lavoro personalizzati e CRM leggeri Free, a pagamento a partire da 24 $ al mese per utente Freedcamp Kanban, monitoraggio del tempo, fatturazione, calendari condivisi Piccoli team che gestiscono attività interne e lavori per i clienti Gratis, a pagamento a partire da 2,49 $ al mese per utente SmartTask Attività + CRM, monitoraggio del tempo, visualizzazione della Sequenza, automazioni Teams che necessitano di un software di gestione dei progetti di base con funzionalità commerciali e reportistica Free, a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente

I migliori software di project management per le piccole imprese

Non tutti gli strumenti di project management sono pensati per le piccole e medie imprese di dimensioni ridotte. Alcuni sono sovraccarichi di funzionalità avanzate che non userai mai. Altri non riescono a stare al passo con la tua crescita. Ecco perché abbiamo effettuato una selezione delle migliori opzioni: veloci da adottare, convenienti e pronte a scalare.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software in ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per organizzare obiettivi, sequenze e attività in un unico spazio collaborativo)

Avvia i tuoi progetti più rapidamente definendo gli obiettivi, assegnando le attività e allineando le sequenze in un'unica area di lavoro di ClickUp

Il 96,7% dei team afferma di essere più efficiente dopo essere passato a ClickUp per il project management. E quando vedrai cosa offre questa app completa per il lavoro, capirai esattamente perché.

ClickUp riunisce il tuo team, i flussi di lavoro e i dati in un unico spazio di lavoro personalizzabile: niente più salti da una scheda all'altra o sovraccarico di strumenti. È progettato per un'esecuzione rapida con funzionalità/funzioni di livello aziendale abbastanza potenti da supportare la crescita dei team, ma abbastanza intuitive da consentire alle piccole imprese di iniziare a utilizzarlo fin da subito.

Inizia con ClickUp Obiettivi per definire il successo a modo tuo, poi collegali alle attività che fanno avanzare il lavoro. Grazie alle dashboard e alla reportistica integrate, avrai una visione in tempo reale di ciò che sta procedendo, di ciò che è bloccato e di dove intervenire, il tutto senza bisogno di un'altra riunione di aggiornamento.

Visualizza le scadenze e le dipendenze in tempo reale con i grafici Gantt di ClickUp

Se hai difficoltà a tenere traccia delle scadenze in continua evoluzione o delle dipendenze del team, i diagrammi di Gantt di ClickUp ti offrono una visione completa dell'iter del tuo progetto. Organizza la sequenza completa del progetto, le dipendenze, i percorsi critici e le scadenze. Trascina, rilascia e riprogramma man mano che le priorità cambiano e attiva/disattiva la vista Gantt, la vista Kanban e il Calendario senza alcuna interruzione.

💡 Suggerimento da esperto: puoi creare viste e campi personalizzati in base al tuo flusso di lavoro specifico, rendendo ClickUp flessibile per qualsiasi processo aziendale.

Trasforma le ore registrate in informazioni utili con le tabelle orarie di ClickUp per il monitoraggio del tempo del progetto

Una volta che le attività sono attive, ClickUp Time Tracking mantiene il lavoro visibile e fatturabile. Registra le ore, imposta le stime e contrassegna le voci di tempo per progetto o cliente. Usa i rollup per visualizzare il totale delle ore per attività, aggiungi note per fornire ulteriori dettagli e genera report dettagliati.

Hai bisogno di monitorare il lavoro fatturabile per i clienti o i progetti? ClickUp semplifica la trasformazione dei registri delle ore lavorate in report condivisibili per le fatture o l'analisi della redditività.

Attiva aggiornamenti delle attività, approvazioni e avvisi in modo automatico con ClickUp Automazioni

E se hai troppe cose da fare (chi non le ha?), ClickUp Automations ti libera dal lavoro ripetitivo. Imposta le regole una volta sola e lascia che la piattaforma si occupi del resto. Assegna le attività quando viene compilato un modulo, aggiorna gli stati man mano che il lavoro procede o avvisa le parti interessate quando qualcosa non va secondo i piani.

Lascia che sia l'IA a occuparsi del lavoro pesante con ClickUp Brain. Dalla riattivazione dei documenti di progetto alla sincronizzazione automatica dello stato delle attività, ClickUp Brain ti aiuta a gestire il lavoro in modo intelligente, senza bisogno di input da parte tua.

Con ClickUp Brain Max, puoi trasformare le tue idee in testo , gestire riunioni con ClickUp AI Notetaker e trigger i passaggi successivi con gli agenti IA, trasformando le conversazioni in tempo reale in progressi concreti.

💡 Suggerimento da esperto: le automazioni e gli agenti basati sull'intelligenza artificiale di ClickUp possono gestire ancora di più, come generare riepiloghi delle riunioni, inviare promemoria e automatizzare attività ripetitive relative ai contenuti: perfetti per i piccoli team.

👉 L'automazione del flusso di lavoro significa utilizzare la tecnologia per gestire attività ripetitive che normalmente richiedono un lavoro richiesto: in altre parole, far sì che siano i sistemi a lavorare per te. Questo video mostra come i processi quotidiani vengono semplificati, le code scompaiono e i team lavorano più velocemente con meno passaggi di consegne.

Vuoi saltare la fase di configurazione? I modelli di project management plug-and-play di ClickUp offrono un punto di partenza perfetto, permettendoti di concentrarti sulle attività da fare, non sulla configurazione.

Ottieni una visione d'insieme di ogni aspetto del progetto ed elimina i silos con il modello di project management ClickUp

Con il modello di project management di ClickUp, puoi dare slancio al tuo progetto fin dall'inizio. Questo modello traccia l'intero percorso del progetto, dalla pianificazione alla consegna, con titolari delle attività, dipendenze e sequenze già integrate!

Crea una guida di facile consultazione prima di avviare i progetti con il modello di carta di progetto di ClickUp

Un altro strumento che semplifica il project management è il modello di carta del progetto di ClickUp.

Grazie a questo strumento, potrai definire cosa, perché e chi prima dell'avvio del progetto. Questo modello garantisce che ogni membro del team possa salvare e recuperare in un unico posto l'ambito, gli obiettivi e le attività cardine legati a un determinato progetto.

Perché ClickUp si distingue per i piccoli team

Trasforma semplici istruzioni in piani di progetto completi per la fornitura di servizi ai clienti con ClickUp Brain

ClickUp Brain integra l'intelligenza artificiale nel lavoro che già gestisci — attività, documenti, obiettivi e chat — così puoi consegnare più velocemente senza strumenti aggiuntivi. Passa da un modello all'altro (ad es. GPT-4, Claude 3.7) per bilanciare velocità e sfumature, usa Enterprise Search per trovare file su ClickUp e nelle app collegate, e trasforma le note in attività con un solo clic. Con ClickUp Brain Max, Talk to Text cattura le idee senza usare le mani e le inserisce direttamente nelle attività o nei documenti: perfetto per i titolari sempre in movimento.

💡 Consiglio dell'esperto: ClickUp offre una solida app mobile per gestire progetti e attività ovunque ti trovi, ideale per i titolari di piccole imprese e i team che lavorano da remoto.

Ideale per

Dimensione del team: da 5 a 500 utenti (team in espansione con esigenze crescenti in materia di project management)

Caso d'uso:

Ideale per i project manager che devono coordinare tempistiche, KPI e risultati finali tra i vari team

Ideale per i team a contatto con i clienti che gestiscono progetti complessi e priorità in continua evoluzione

Offre supporto ai team remoti nel bilanciare attività asincrone, aggiornamenti e operazioni che coinvolgono diversi fusi orari

Ideale per i team delle risorse umane che desiderano standardizzare l'onboarding e le implementazioni interne

Le migliori funzionalità di ClickUp

Organizza l'area di lavoro con una gerarchia flessibile di spazi, cartelle ed elenchi annidati

Trasforma le discussioni in attività convertendo istantaneamente chat, commenti ed email

Collabora visivamente con lavagne online in tempo reale per la pianificazione e il brainstorming

Pianifica i carichi di lavoro in modo più intelligente con strumenti di gestione delle risorse che bilanciano la capacità del team

I vantaggi di ClickUp

Scalabilità garantita grazie a oltre 1.000 integrazioni, più di 35 ClickApp e modelli riutilizzabili

Collabora da qualsiasi luogo con app mobili, desktop e web affidabili

Mantieni il controllo grazie a autorizzazioni dettagliate e ruoli utente personalizzati

Recensione di G2 su ClickUp:

Davvero, la piattaforma ClickUp è come un paese delle meraviglie dove ogni giorno scopro una nuova funzionalità/funzione, una particolarità o un modo intelligente di lavorare. C'è sempre qualcosa di nuovo e interessante da scoprire, nonostante utilizzi ClickUp ormai da oltre 7 anni. Inoltre, adoro quanto sia accessibile per i principianti e i titolari di piccole imprese: il piano Free Forever è davvero l'opzione gratuita più generosa che abbia mai visto.

Davvero, la piattaforma ClickUp è come un paese delle meraviglie dove ogni giorno scopro una nuova funzionalità/funzione, una particolarità o un modo intelligente di lavorare. C'è sempre qualcosa di nuovo e interessante da scoprire, nonostante utilizzi ClickUp ormai da oltre 7 anni. Inoltre, adoro quanto sia accessibile per i principianti e i titolari di piccole imprese: il piano Free Forever è davvero l'opzione gratuita più generosa che abbia mai visto.

Contro di ClickUp

Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti a causa dell'ampia gamma di funzionalità/funzioni

L'app mobile offre un accesso limitato ad alcune funzioni avanzate

Recensione di Capterra su ClickUp:

ClickUp presenta una curva di apprendimento, come tutti i software, che dipende dalla familiarità dell'utente con software simili e dalla sua capacità di dedicare tempo all'apprendimento. Il vantaggio dei modelli, tuttavia, è che sono contrassegnati da livelli che vanno da quelli adatti ai principianti a quelli più avanzati.

ClickUp presenta una curva di apprendimento, come tutti i software, che dipende dalla familiarità dell'utente con software simili e dalla sua capacità di dedicare tempo all'apprendimento. Il vantaggio dei modelli, tuttavia, è che sono contrassegnati da livelli che vanno da quelli adatti ai principianti a quelli più avanzati.

Recensione di ClickUp su G2 e Capterra

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Prezzi di ClickUp

🎉 Trucco ClickUp: Rendi ogni riunione produttiva con l'AI Notetaker di ClickUp. Si collega automaticamente, registra e riassume le tue riunioni quotidiane, le revisioni dei sprint e i check-in, trasformando immediatamente le informazioni raccolte in attività. Integra gli agenti ClickUp Autopilot per avviare flussi di lavoro quando vengono effettuate menzioni di ritardi, ostacoli o approvazioni, in modo che i tuoi progetti rimangano in linea con gli obiettivi.

2. Monday.com (Ideale per la pianificazione visiva delle attività e per i team in espansione)

Se gestisci flussi di lavoro complessi e hai bisogno di una visibilità completa senza appesantire il sistema, monday.com è la soluzione che fa per te. Non è un software di project management tradizionale, ma un sistema operativo di lavoro flessibile che trasforma il modo in cui i team snelli trasformano il caos in chiarezza.

Inizia con modelli di progetto pronti all'uso, poi personalizza colonne, dashboard e flussi di attività per adattarli al ritmo del tuo team senza tempi di sviluppo. Monday, dal lancio di prodotti alle campagne di marketing, si adatta alla struttura mutevole del tuo team e al carico di lavoro in crescita.

Dimensione del team: 5-50 utenti (team di piccole e medie dimensioni con esigenze di flusso di lavoro dinamiche)

Ideale per

Caso d'uso:

Ideale per team remoti che gestiscono più progetti in diversi fusi orari

Ideale per i team creativi e di contenuto che gestiscono i prodotti di marketing

Utile per i fondatori di startup che supervisionano appaltatori e flussi di lavoro interni

Le migliori funzionalità/funzioni di monday.com

Migliora l'efficienza con l'automazione dei flussi di lavoro senza codice che elimina le attività ripetitive

Visualizza le dipendenze tra le attività utilizzando bacheche Kanban, diagrammi Gantt e viste dinamiche della Sequenza

Personalizza con oltre 30 tipi di colonne e una logica condizionale avanzata

Integrazione perfetta con strumenti di collaborazione come Slack, Google Drive e Zoom

Vantaggi di monday.com

Centralizza gli aggiornamenti sulle attività, i file e le comunicazioni in un unico spazio di lavoro condiviso

Scopri chi è sovraccarico di lavoro e chi è disponibile per aiutare ad allocare facilmente le risorse

Riduci al minimo il tempo dedicato alle riunioni di aggiornamento sullo stato dei progetti, garantendo una visibilità immediata sui progetti

Recensione su G2 per monday.com:

Monday.com Work Management ha rivoluzionato la nostra piccola impresa. Lo utilizziamo per comunicare istantaneamente tra il nostro ufficio e il personale sul campo. Risparmiamo tempo, il che si traduce in un risparmio di denaro, poiché non dobbiamo rileggere le stesse note più e più volte.

Monday.com Work Management ha rivoluzionato la nostra piccola impresa. Lo utilizziamo per comunicare istantaneamente tra il nostro ufficio e il personale sul campo. Risparmiamo tempo, il che si traduce in un risparmio di denaro, poiché non dobbiamo rileggere le stesse note più e più volte.

svantaggi di monday.com

Il piano Free supporta solo due utenti e non dispone delle funzionalità essenziali per la gestione dei progetti

I costi per utente aumentano rapidamente per i team in espansione, specialmente quando si estende l'utilizzo a più reparti

Manca di strumenti avanzati per il monitoraggio del tempo e la sua app mobile non è l'ideale per la gestione delle attività in mobilità

Recensione di Capterra su monday.com:

L'unico svantaggio che mi viene in mente è il prezzo per una piccola impresa. Mi piacerebbe avere la versione Enterprise per poter usufruire di tutte le funzionalità che offre, ma non possiamo permettercela.

L'unico svantaggio che mi viene in mente è il prezzo per una piccola impresa. Mi piacerebbe avere la versione Enterprise per usufruire di tutte le funzionalità che offre, ma non possiamo permettercela.

Recensione di Monday.com su G2 e Capterra

G2: 4,7/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.500 recensioni)

Prezzi di monday.com

Free

Basic: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

➡️ Leggi anche: Come utilizzare efficacemente un software di project management

3. Asana (Ideale per una gestione semplice delle attività)

via Asana

Ti occupi di tutto nella tua azienda? Asana ti aiuta a mantenere il controllo collegando le singole attività al piano di progetto più ampio. Che si tratti di lavoro per i clienti o di obiettivi interni, tutto procede secondo i piani, così il tuo team non perde mai di vista ciò che conta.

Inizia con la vista Elenco o passa a Kanban, Calendario o Sequenza per effettuare il monitoraggio delle scadenze, dei responsabili e dei rischi. Se sei stanco di ripetere le stesse configurazioni, Asana ti permette di automatizzare il passaggio delle attività e gli aggiornamenti di stato, aiutando il tuo team a progredire senza bisogno di controlli costanti.

E quando contrassegni un'attività come completata? Vedrai un unicorno o un narvalo volare sullo schermo. È una piccola vittoria che mantiene alta la motivazione, anche quando le scadenze si fanno pressanti.

Ideale per

Dimensione del team: 5-25 utenti (team snelli, liberi professionisti e startup)

Caso d'uso:

Ideale per agenzie di marketing boutique che gestiscono i risultati finali per i clienti

Ideale per i piccoli marchi di e-commerce che devono coordinare i lanci e le scorte

Ideale per le startup tecnologiche che devono conciliare lo sviluppo di software e il supporto clienti

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Invia rapidamente aggiornamenti chiari grazie ai rapporti sullo stato dei lavori generati automaticamente in base all'avanzamento delle attività

Metti tutti d'accordo grazie a una scheda di conoscenza condivisa con termini, domande frequenti sui progetti e guide pratiche

Tieni traccia dei risultati attesi tra più team con strumenti di project management in tempo reale

Utilizza i portfolio e i dashboard per una gestione semplificata delle risorse tra i vari reparti

I vantaggi di Asana

Organizza le viste dei progetti per un monitoraggio sia dettagliato che di alto livello

Coinvolgi clienti o colleghi senza confusione nelle threads di email o aggiornamenti persi

Mantieni il controllo ovunque ti trovi con un'app mobile che si integra perfettamente nel tuo flusso di lavoro

Rec ensione di G2 su Asana:

Mi piace la facilità con cui si configura Asana. Non è eccessivamente complesso come molti altri software di project management che ho utilizzato. Non sono un fan dei diagrammi di Gantt e sono contento che non siano l'elemento centrale di Asana. È molto facile impostare i progetti, collaborare con i membri del team e avere una visione d'insieme del progetto, dal livello più alto fino all'attività più specifica.

Mi piace la facilità con cui si configura Asana. Non è eccessivamente complesso come molti altri software di project management che ho utilizzato. Non sono un fan dei diagrammi di Gantt e sono contento che non siano l'elemento centrale di Asana. È molto facile impostare i progetti, collaborare con i membri del team e avere una visione d'insieme del progetto, dal livello più alto fino all'attività più specifica.

Contro di Asana

Nessuna funzione di monitoraggio del tempo integrata, a meno che non si integrino app di terze parti

La mancanza della vista Sequenza e dei report chiave nel piano Free limita la pianificazione di obiettivi più ambiziosi

Curva di apprendimento ripida, soprattutto per gli utenti non tecnici o i fondatori che operano in solitaria

Recensione di Capterra su Asana:

Con più bacheche attive, può diventare complicato. Il piano Free non include alcune visualizzazioni come la Sequenza, di cui avevamo bisogno per una pianificazione di livello superiore.

Con più bacheche attive, può diventare complicato. Il piano Free non include alcune visualizzazioni come la Sequenza, di cui avevamo bisogno per una pianificazione di livello superiore.

Recensione di Asana su G2 e Capterra

G2: 4,4/5 (oltre 12.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.300 recensioni)

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Versione avanzata: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

📮 ClickUp Insight: Il 63% degli intervistati nel nostro sondaggio classifica i propri obiettivi personali in base all'urgenza e all'importanza, ma solo il 25% li organizza in base alle tempistiche. Cosa significa? Sai cosa è importante, ma non necessariamente quando. ⏳ ClickUp Goals, potenziato dall'assistenza IA di ClickUp Brain, fa chiarezza in questo ambito. Ti aiuta a suddividere gli obiettivi più grandi in passaggi concreti e con scadenze precise. ClickUp Brain fornisce suggerimenti intelligenti per le sequenze e ti mantiene in linea con gli aggiornamenti in tempo reale sui progressi e i cambiamenti automatici di stato man mano che completi le attività. 💫 Risultati concreti: gli utenti segnalano un aumento della produttività pari al doppio dopo essere passati a ClickUp. Usa ClickUp Brain per suddividere i grandi obiettivi in traguardi settimanali e rimanere in linea con gli obiettivi senza bisogno di microgestione

💡 Consiglio dell'esperto: la pianificazione traccia la rotta, ma un monitoraggio costante garantisce il rispetto delle scadenze. Utilizza i dashboard di ClickUp per monitorare i KPI del progetto, come l'utilizzo del budget, il tempo effettivo rispetto alle stime e lo stato dell'avanzamento delle attività cardine, in modo da poter prendere decisioni tempestive e basate sui dati prima che le scadenze vengano superate.

4. Notion (Ideale per la gestione della documentazione e delle conoscenze)

via Notion

Notion è il camaleonte degli strumenti di project management, in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza della tua piccola impresa. Un po' wiki, un po' task manager, un po' hub di contenuti, riunisce le tue cose da fare, le procedure operative standard, i documenti strategici e le note delle riunioni in un unico spazio di lavoro ottimizzato.

Ma è molto più di una semplice raccolta di note collegate. Notion ti aiuta a suddividere interi progetti in attività secondarie, assegnare titolari e effettuare il monitoraggio dello stato con viste filtrate. Organizza per sprint, collega i brief alle azioni da intraprendere e accelera i processi con l'automazione del flusso di lavoro, senza bisogno di codice.

Ideale per

Dimensione del team: 1-20 dipendenti (freelance, startup e team ad alta intensità di conoscenza)

Caso d'uso:

Ideale per i team che necessitano di una documentazione completa oltre alla project management

Ideale per i team di sviluppo o di prodotto che creano, distribuiscono e aggiornano da un hub condiviso

Ideale per le agenzie che gestiscono il lavoro dei clienti, le risorse del marchio e le procedure operative standard interne

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Passa dalla vista Bacheca, Calendario, Sequenza o Tabella in base al tuo flusso di lavoro

Usa Notion IA per generare riepiloghi istantanei, passaggi successivi o modelli compilati automaticamente

Tieni traccia dei progressi utilizzando diversi campi personalizzati, tag di stato e viste filtrate

Crea dashboard per visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti, i colli di bottiglia e le scadenze

I vantaggi di Notion

Progetta flussi di lavoro flessibili senza configurazioni tecniche, ideali per team in continua evoluzione

Centralizza documenti, attività, brief e wiki in un unico sistema intuitivo e personalizzabile

Riduci al minimo la confusione grazie a un'interfaccia semplice e a un layout modulare

Recensione di G2 su Notion:

Notion è il cervello della mia attività. Dalla gestione centralizzata delle conoscenze alla collaborazione in tempo reale tra i team, mi aiuta a semplificare ogni aspetto, dall'onboarding dei clienti all'esecuzione dei progetti. L'AI Writing Assistant mi fa risparmiare tantissimo tempo nella redazione di documentazione, procedure operative standard e sessioni di brainstorming creativo.

Notion è il cervello della mia attività. Dalla gestione centralizzata delle conoscenze alla collaborazione in tempo reale tra i team, mi aiuta a semplificare tutto, dall'onboarding dei clienti all'esecuzione dei progetti. L'AI Writing Assistant mi fa risparmiare tantissimo tempo nella redazione di documentazione, procedure operative standard e sessioni di brainstorming creativo.

Svantaggi di Notion

Le sequenze non dispongono di funzionalità di pianificazione drag-and-drop né di dipendenze tra le attività

Mancano funzionalità chiave come le date di scadenza ricorrenti o il monitoraggio del tempo integrato

Curva di apprendimento più ripida per i team che non hanno familiarità con le aree di lavoro modulari

Recensione di Capterra su Notion:

Non è così intuitivo come sostiene di essere. L'interfaccia sembra pulita, ma capire come strutturare effettivamente le cose richiede più tempo del dovuto. C'è una curva di apprendimento ed è facile complicare eccessivamente ciò che dovrebbe essere un'attività semplice. Alla fine sembra quasi un progetto a sé stante.

Non è così intuitivo come sostiene di essere. L'interfaccia sembra pulita, ma capire come strutturare effettivamente le cose richiede più tempo del dovuto. C'è una curva di apprendimento ed è facile complicare eccessivamente ciò che dovrebbe essere un'attività semplice. Alla fine sembra quasi un progetto a sé stante.

Recensione di Notion G2 e Capterra

G2: 4,7/5 (oltre 6.700 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Prezzi di Notion

Gratis: Funzionalità di base

In più: 12 $ al mese per membro

Aziendale: 24 $ al mese per membro

Aziende: Prezzi personalizzati

💡 Consiglio dell'esperto: Entro il 2030 l'IA gestirà fino all'80% delle attività di project management. Dalla pianificazione degli sprint ai dashboard in tempo reale, il futuro del lavoro è caratterizzato dall'automazione. Ecco come l'IA può aiutare le piccole imprese a prosperare: Individua le attività ad alto impatto e pronte per il lancio grazie a informazioni predittive ⚡

Automatizza gli aggiornamenti, la pianificazione degli sprint e gli incarichi ricorrenti 🔁

Sostituisci la reportistica statica con dashboard in tempo reale e monitoraggio dei progressi in tempo reale 📊

Prendi decisioni più rapide e imparziali grazie a consigli basati sui dati 🏽

5. Teamwork (Ideale per le aziende che offrono servizi alla clientela)

via Teamwork

Ti è mai capitato di partecipare a una riunione con un cliente senza avere gli ultimi aggiornamenti sulle attività, solo per scoprire che tutti stavano lavorando su versioni diverse? Nelle aziende che offrono servizi, questi disallineamenti creano attriti e comportano ore fatturabili, ritardi nelle consegne e minano la fiducia.

Teamwork è uno strumento di project management e risorse progettato per i team che gestiscono più parti interessate e aspettative. Integra ogni attività, commento, scadenza e file in un unico sistema centralizzato, in modo che le approvazioni procedano senza intoppi e i clienti si sentano sempre coinvolti.

Ideale per

Dimensione del team: 10–100 (agenzie, società di consulenza, team di servizi)

Caso d'uso:

Ottimo per le agenzie che gestiscono più contratti a forfait con sequenze rigide

Una soluzione intelligente per i team IT o SaaS che devono conciliare supporto clienti e personalizzazione

Indispensabile per i consulenti che necessitano di reportistica flessibile e monitoraggio della redditività

Le migliori funzionalità/funzioni di Teamwork

Bilancia i carichi di lavoro con la pianificazione tramite drag-and-drop e la pianificazione visiva della capacità

Controlla la situazione finanziaria con strumenti per il monitoraggio delle spese, la gestione dei costi e la fatturazione

Monitora lo stato di avanzamento dei progetti utilizzando le informazioni fornite dalla dashboard, come i confronti tra dati del piano e dati effettivi

Gestisci approvazioni, feedback e comunicazioni in un unico portale clienti

I vantaggi del lavoro di squadra

Ottieni visibilità in tempo reale sullo stato di avanzamento del progetto, sui rischi di budget e sullo stato di consegna

Utilizza piani basati su modelli che supportano tipi di progetti e processi ricorrenti

Riduci il tempo dedicato alle attività amministrative grazie a strumenti intelligenti per la creazione di attività e il monitoraggio in tempo reale

Recensione di G2 su Teamwork:

Affidabile, sicuro e potente: è così che definirei il software di project management di Teamwork. È facile da usare, intuitivo e offre una serie di funzionalità/funzioni utili per gestire le attività dei progetti, gli aggiornamenti e il controllo generale delle sequenze.

Affidabile, sicuro e potente: è così che definirei il software di project management di Teamwork. È facile da usare, intuitivo e offre una serie di funzionalità/funzioni utili per gestire le attività dei progetti, gli aggiornamenti e il controllo generale delle sequenze.

Svantaggi del lavoro di squadra

L'interfaccia può sembrare obsoleta rispetto ai sistemi di project management più recenti

Alcuni strumenti avanzati di reportistica e previsione sono ancora in fase di sviluppo

Meno adatto a team che operano esclusivamente in ambito interno o a team di sviluppo software che non svolgono il loro lavoro con i clienti

Recensione di G2 su Teamwork:

Il caricamento dei dati può richiedere molto tempo e questi vengono aggiornati/modificati durante lo scorrimento dell'elenco. Ciò compromette la visibilità e rende l'uso dello strumento piuttosto limitato per le valutazioni "immediate".

Il caricamento dei dati può richiedere molto tempo e questi vengono aggiornati/modificati durante lo scorrimento dell'elenco. Ciò compromette la visibilità e rende l'uso dello strumento piuttosto limitato per le valutazioni "immediate".

Recensione di Teamwork su G2 e Capterra

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 900 recensioni)

Prezzi di Teamwork

Free

Prezzo: 13,99 $ al mese per utente

Grow: 25,99 $ al mese per utente

Prezzi: Prezzi personalizzati

Aziende: Prezzi personalizzati

➡️ Leggi anche: Gli strumenti di collaborazione più valutati per le piccole imprese aziendali

6. Trello (Ideale per la gestione visiva delle attività e il monitoraggio semplificato dei progetti)

via Trello

Trello è ciò che i post-it vorrebbero essere: organizzato, digitale e sempre visibile. Il suo layout in stile Kanban ti offre una panoramica chiara di ciò che sta procedendo, di ciò che è in stallo e di chi sta facendo cosa, il tutto a colpo d'occhio.

Che tu stia pianificando un lancio, gestendo le operazioni quotidiane o effettuando il monitoraggio di attività ricorrenti, Trello si adatta al tuo ritmo. Aggiungi date di scadenza, file e commenti a ogni scheda. Hai bisogno di maggiore organizzazione? Passa alle visualizzazioni Calendario, Sequenza o Tabella per una vista dettagliata.

Ideale per

Dimensione del team: 2–20 (piccoli team, liberi professionisti e startup in fase iniziale)

Caso d'uso:

Progettato per chi pensa in modo visivo e ama la pianificazione drag-and-drop

Ideale per i team di marketing, operazioni e amministrazione che gestiscono i flussi di lavoro quotidiani

Utile per i fondatori che devono destreggiarsi tra più ruoli senza strumenti complessi

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Inoltra le e-mail alla tua casella di posta Trello e lascia che l'IA di Atlassian generi automaticamente le cose da fare

Duplica le schede su tutte le bacheche per effettuare la sincronizzazione degli aggiornamenti ed eliminare il lavoro duplicato

Automatizza le attività ripetitive con le regole, i trigger e le azioni alla data di scadenza di Butler

Utilizza i Power-Up per integrare strumenti come Google Drive, Slack e Confluence

I vantaggi di Trello

Avvia i progetti senza sforzo grazie a un'interfaccia pensata per i team che privilegiano l'aspetto visivo

Struttura le schede in base al tuo processo utilizzando campi, etichette e liste di controllo

Incoraggia l'adozione da parte del team con un layout che rende coinvolgente il monitoraggio delle attività

Recensione di G2 su Trello:

Ho utilizzato Trello nelle fasi iniziali del lancio di piccoli progetti con i miei amici per oltre due anni. La sua semplicità e l'interfaccia intuitiva lo rendono facile da usare. I progressi del team possono essere facilmente compresi attraverso le schede, gli aggiornamenti di stato e le bacheche. Si distingue come uno strumento di project management degno di nota per le piccole imprese, fornendo un monitoraggio diretto delle attività.

Ho utilizzato Trello nelle fasi iniziali del lancio di piccoli progetti con i miei amici per oltre due anni. La sua semplicità e l'interfaccia intuitiva lo rendono facile da usare. I progressi del team possono essere facilmente compresi attraverso le schede, gli aggiornamenti di stato e le bacheche. Si distingue come uno strumento di project management degno di nota per le piccole imprese, fornendo un monitoraggio diretto delle attività.

Contro di Trello

Mancano funzionalità fondamentali di project management come la chat in tempo reale, il monitoraggio del tempo, i diagrammi di Gantt e la reportistica dettagliata

Difficile da scalare perché i board sono più difficili da gestire man mano che le attività e i collaboratori aumentano

I piani a pagamento consentono di usufruire di visualizzazioni e strumenti premium che i concorrenti spesso offrono gratis

Recensione di Capterra su Trello:

Troppo semplice per progetti complessi. Manca di funzionalità avanzate come i diagrammi di Gantt o il monitoraggio del tempo. Può diventare disordinato: i progetti di grandi dimensioni con molte schede risultano caotici.

Troppo semplice per progetti complessi. Manca di funzionalità avanzate come i diagrammi di Gantt o il monitoraggio del tempo. Può diventare disordinato: i progetti di grandi dimensioni con molte schede risultano caotici.

Recensione di Trello G2 e Capterra

G2: 4,4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 22.000 recensioni)

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

👀 Lo sapevi? Gli ingegneri Microsoft hanno sostituito il caos degli sprint con le bacheche Kanban, migliorando immediatamente la chiarezza delle attività e il flusso di lavoro del team. Puoi farlo anche tu. Per i team più piccoli, questo sistema visivo elimina la confusione, individua rapidamente gli ostacoli e mantiene tutti in stato di sincronizzazione senza stress.

7. Smartsheet (Ideale per flussi di lavoro in stile foglio di calcolo e automazione)

via Smartsheet

Se il tuo team lavora bene con Excel ma ha difficoltà a gestire attività su larga scala e a monitorare i risultati, Smartsheet potrebbe essere ciò di cui hai bisogno. Mantiene il layout a griglia a cui sei abituato, ma aggiunge dashboard, automazioni e monitoraggio delle attività integrato per semplificare il lavoro su larga scala.

Pianifica un numero illimitato di progetti, automatizza gli aggiornamenti di routine ed estrai i dati giusti utilizzando filtri, formule e viste personalizzate. È l'ideale per i team che desiderano precisione senza dover scrivere codice o gestire sistemi di gestione dei contenuti separati.

Ideale per

Dimensione del team: 5–100 (PMI, consulenti e team interfunzionali)

Caso d'uso:

Ideale per i team operativi o finanziari che gestiscono budget e approvazioni

Ideale per i responsabili di progetto che devono destreggiarsi tra la complessità delle attività e i processi ricorrenti

Utile per i team a contatto con i clienti che gestiscono progetti a livello interfunzionale

Le migliori funzionalità/funzioni di Smartsheet

Automatizza le attività utilizzando trigger, condizioni e azioni

Tieni traccia in tempo reale della disponibilità delle risorse, dello stato delle attività e dell'utilizzo del budget

Gestisci le autorizzazioni degli utenti a livelli granulari per controllare la visibilità e la modifica

Avvia i progetti più rapidamente grazie a modelli predefiniti e flussi di lavoro personalizzati

I vantaggi di Smartsheet

Trasforma i fogli di calcolo in flussi di lavoro intelligenti senza bisogno di codice o competenze IT

Rimani aggiornato con avvisi, promemoria e trigger di approvazione

Adatta rapidamente i piani grazie a filtri, moduli e visualizzazioni flessibili

Recensione di G2 su Smartsheet:

La nostra piccola/media impresa utilizza spesso Smartsheet per la gestione del flusso di lavoro. Grazie all'uso di moduli di registrazione e avvisi, le informazioni arrivano alle persone giuste al momento giusto e sono accessibili a chi ne ha bisogno.

La nostra piccola/media impresa utilizza spesso Smartsheet per la gestione del flusso di lavoro. Grazie all'uso di moduli di registrazione e avvisi, le informazioni arrivano alle persone giuste al momento giusto e sono accessibili a chi ne ha bisogno.

Contro di Smartsheet

Può sembrare un compito arduo per gli utenti che non hanno familiarità con le formule o i fogli di calcolo complessi

Molte funzionalità premium e integrazioni richiedono il passaggio a piani a pagamento di livello superiore

L'esperienza mobile è meno intuitiva per la modifica di dashboard complesse

Recensione di Capterra su Smartsheet:

A volte le funzionalità sembrano limitate. Ad esempio, posso effettuare l'impostazione dell'ordinamento automatico dei report, ma non dei fogli di calcolo. Dobbiamo ordinarli manualmente o cliccare con il tasto destro e reimpostare i filtri di ordinamento ogni volta.

A volte le funzionalità sembrano limitate. Ad esempio, posso effettuare l'impostazione dell'ordinamento automatico dei report, ma non dei fogli di calcolo. Dobbiamo ordinarli manualmente o cliccare con il tasto destro e reimpostare i filtri di ordinamento ogni volta.

Valutazioni e recensioni di Smartsheet

G2: 4,4/5 (oltre 19.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.400 recensioni)

Prezzi di Smartsheet

Pro: 12 $ al mese per membro

Business: 24 $ al mese per membro

Aziende: Prezzi personalizzati

➡️ Leggi anche: Come effettuare un efficace monitoraggio dello stato di avanzamento del tuo progetto

8. Basecamp (Ideale per semplici funzionalità di collaborazione in team)

via Basecamp

Se sei stanco di destreggiarti tra vari strumenti solo per terminare le attività di base, Basecamp semplifica tutto. Questo software di project management riunisce attività, file e aggiornamenti in un unico spazio pulito e privo di distrazioni, garantendo che il tuo team sappia sempre cosa sta succedendo e quali sono i prossimi passi.

Avrai a disposizione elenchi di cose da fare per assegnare i compiti, Campfires per le chat di gruppo e Pings per rapidi scambi individuali. I grafici Hill ti aiutano a visualizzare lo stato dei lavori a colpo d'occhio e a correggere la rotta tempestivamente. Con un prezzo fisso per un numero illimitato di utenti e progetti, Basecamp è una scelta pratica per i team in rapida crescita

Ideale per

Dimensione del team: 3–50 (piccole imprese, agenzie e team remoti)

Caso d'uso:

Ottimo per i team creativi che devono organizzare file di progettazione, feedback e approvazioni

Ideale per le agenzie di servizi al cliente che gestiscono più progetti

Utile per i fondatori di startup che devono coordinare le attività del team senza ricorrere a strumenti complessi

Le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Organizza facilmente le attività con elenchi di cose da fare basati sul drag-and-drop

Centralizza le conversazioni su bacheche collegate a ciascun progetto

Rimani concentrato grazie alla finestra In arrivo "Hey!" e alle ore di silenzio personalizzabili

Condividi gli aggiornamenti e ottieni le approvazioni in un unico spazio di lavoro dedicato ai clienti

I vantaggi di Basecamp

Semplifica il tuo flusso di lavoro riunendo attività, chat e documenti in un unico posto

Inserisci rapidamente i nuovi membri del team con una formazione minima

Collabora senza intoppi con i clienti grazie a un accesso chiaro e basato su autorizzazioni

Recensione di G2 su Basecamp

Basecamp è un ottimo strumento per mettere tutti i membri dell'azienda sulla stessa lunghezza d'onda dopo anni di difficoltà con e-mail, messaggi di testo e simili sparsi ovunque. Inoltre, per essere un software di project management, è relativamente semplice e facile da usare, il che è un vantaggio quando i tuoi dipendenti non sono a loro agio con la tecnologia. Ha anche un prezzo fisso per un numero illimitato di utenti, il che semplifica la pianificazione del budget.

Basecamp è un ottimo strumento per mettere tutti i membri dell'azienda sulla stessa lunghezza d'onda dopo anni di difficoltà con email, messaggi di testo e simili sparsi ovunque. Inoltre, per essere un software di project management, è relativamente semplice e facile da usare, il che è un vantaggio quando i tuoi dipendenti non sono a loro agio con la tecnologia. Ha anche un prezzo fisso per un numero illimitato di utenti, il che semplifica la pianificazione del budget.

Contro di Basecamp

Manca di funzionalità avanzate come le dipendenze, il monitoraggio del tempo e l'automazione

Personalizzazione limitata della visualizzazione e assenza di stati granulari delle attività

Non è l'ideale per i team che gestiscono progetti complessi o richiedono un'intensa pianificazione delle risorse

Recensione di Capterra su Basecamp:

Ritengo che Basecamp debba aggiornare la propria interfaccia con un design più moderno. La chat (Campfire) non è molto efficiente, specialmente per la comunicazione di gruppo. Anche le funzionalità/funzionalità di caricamento e condivisione dei file sono un po' macchinose. A volte mi ci vuole un po' per trovare le cose perché la ricerca non è molto efficiente.

Ritengo che Basecamp debba aggiornare la propria interfaccia con un design più moderno. La chat (Campfire) non è molto efficiente, specialmente per la comunicazione di gruppo. Anche le funzionalità/funzioni di caricamento e condivisione dei file sono un po' macchinose. A volte mi ci vuole un po' per trovare le cose perché la ricerca non è molto efficiente.

Recensione di Basecamp su G2 e Capterra

G2: 4,1/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.000 recensioni)

Prezzi di Basecamp

Free

Inoltre: 15 $ al mese per utente

Pro Unlimited: 349 $ al mese a prezzo fisso

📮 ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione all'interno del team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso sparsi su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, le tue conversazioni vengono mappate su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni nel contesto e facilmente accessibili.

9. Zoho Projects (Ideale per la gestione dei progetti nell'ecosistema Zoho)

via Zoho

Utilizzi già altri strumenti come Zoho CRM, Mail o Books? Zoho Projects amplia quell'ecosistema con tutto ciò che ti serve per pianificare, effettuare il monitoraggio e portare a termine il lavoro, senza dover passare da uno strumento all'altro.

Progettato per i team che seguono flussi di lavoro strutturati, Zoho Projects semplifica la suddivisione delle attività, l'impostazione delle dipendenze, la segnalazione degli ostacoli e il monitoraggio delle ore in un unico posto. È particolarmente utile per i progetti multifase o interfunzionali in cui la visibilità e la responsabilità sono fondamentali.

Ideale per

Dimensione del team: 5–500 (team di medie dimensioni, società di consulenza, operazioni di prodotto)

Caso d'uso:

Ideale per i team che utilizzano metodologie di progetto Waterfall o ibride

Ideale per le aziende che utilizzano Zoho e gestiscono numerosi prodotti finali

Utile per i project manager che gestiscono tempi, costi e risorse del team in diversi reparti

Le migliori funzionalità di Zoho Projects

Visualizza le sequenze e le dipendenze utilizzando grafici di Gantt flessibili

Automatizza l'assegnazione delle attività e gli SLA con i modelli di flusso di lavoro

Monitora le metriche relative a tempi e costi grazie alle tabelle orarie e ai budget integrati

Effettua la sincronizzazione della collaborazione con feed a thread, forum e condivisione di documenti

I vantaggi di Zoho Projects per i progetti

Crea piani strutturati con l'assistenza per il flusso delle attività essenziali e i tempi di attesa

Accelera i flussi di lavoro con regole personalizzate e automazioni degli stati

Gestisci i progetti interni e quelli rivolti ai clienti nello stesso sistema

Recensione di Capterra su Zoho Projects:

Zoho Projects è straordinariamente efficace nel creare un'interfaccia che offre una buona quantità di dettagli sulle attività, pur rimanendo intuitiva. Per un'agenzia di marketing e creativa come la nostra, ci permette di gestire campagne, registrare le ore fatturabili e assegnare compiti senza sentirci sopraffatti.

Zoho Projects è straordinariamente efficace nel creare un'interfaccia che offre una buona quantità di dettagli sulle attività, pur rimanendo intuitiva. Per un'agenzia di marketing e creativa come la nostra, ci permette di gestire campagne, registrare le ore fatturabili e assegnare compiti senza sentirci sopraffatti.

Contro di Zoho Projects

La navigazione dell'interfaccia utente sembra obsoleta e a volte poco intuitiva

Zia IA è ancora limitata nelle sue raccomandazioni e risposte

Meno integrazioni esterne rispetto ad altre piattaforme di gestione dei progetti di punta

Recensione di G2 su Zoho Projects:

I grafici di allocazione delle risorse di Zoho Projects sono molto confusi e non ci sono abbastanza filtri di ricerca per la gestione dei contatti. Gli strumenti di reportistica non sono efficaci per gruppi di grandi dimensioni, l'interfaccia del software non è molto intuitiva e le funzioni di gestione dei problemi non sono molto solide e devono essere migliorate.

I grafici di allocazione delle risorse di Zoho Projects sono molto confusi e non ci sono abbastanza filtri di ricerca per la gestione dei contatti. Gli strumenti di reportistica non sono efficaci per gruppi di grandi dimensioni, l'interfaccia del software non è molto intuitiva e le funzioni di gestione dei problemi non sono molto solide e devono essere migliorate.

Recensione di Zoho Projects per progetti su G2 e Capterra

G2: 4,3/5 (oltre 470 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 810 recensioni)

Prezzi di Zoho Projects

Free

Premium: 5 $ al mese per utente

Enterprise: 10 $ al mese per utente

🧠 Curiosità: hai il 42% di probabilità in più di raggiungere i tuoi obiettivi semplicemente mettendoli per iscritto. Il miglior software di project management rende tutto questo ancora più facile, trasformando gli obiettivi scritti in piani chiari e tracciabili con sequenze, titolari delle attività e visibilità sui progressi.

10. Jira (Ideale per l'ingegneria del software e gli sprint di prodotto)

via Jira

Devi gestire un backlog di sviluppo? Hai bisogno di una visibilità a 360 gradi su ogni problema, sprint e release? Jira è fatto apposta per questo. Progettato per i team di sviluppo Agile, ti offre gli strumenti per gestire bug, sprint, roadmap e pipeline di distribuzione con precisione.

Il suo vero punto di forza risiede nello sviluppo iterativo. Suddividi i progetti di grandi dimensioni in epiche, assegna le user story, visualizza le dipendenze e effettua il monitoraggio della velocità sulle bacheche Kanban o Scrum.

Con oltre 3.000 integrazioni e una vasta libreria di modelli, Jira si adatta anche ai flussi di lavoro tecnici più complessi.

Ideale per

Dimensione del team: 10–1000+ (team di ingegneri, operazioni IT, squadre DevOps)

Caso d'uso:

Ideale per gli sviluppatori di software che gestiscono codice, bug e implementazione di funzionalità/funzioni

Ideale per i product manager che guidano sprint e roadmap interfunzionali

Utile per i responsabili IT nella risoluzione degli incidenti e nel mantenimento degli accordi sul livello di servizio

Le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Monitora la velocità dello sprint e lo stato del backlog con le bacheche Kanban e Scrum

Gestisci le dipendenze tra le attività, le tempistiche di consegna e la capacità del team in un unico posto

Automatizza le attività ricorrenti utilizzando la potente logica condizionale "if-this-then-that"

Collega i problemi direttamente ai commit e alle richieste pull tramite GitHub, Bitbucket e Gitlab

I vantaggi di Jira

Personalizza i flussi di lavoro, le autorizzazioni e i dashboard in base a qualsiasi ciclo di vita dello sviluppo

Identifica tempestivamente gli ostacoli agli sprint grazie a grafici e report di burndown in tempo reale

Garantisci la tracciabilità end-to-end, dal ticket al codice sorgente

Recensione su G2 di Jira:

La flessibilità e le opzioni di personalizzazione di Jira sono ciò che apprezzo di più. Supporta un'ampia gamma di metodologie di project management come Scrum e Kanban, il che lo rende ideale per i team agili. Viene utilizzato quotidianamente nel mio team.

La flessibilità e le opzioni di personalizzazione di Jira sono ciò che apprezzo di più. Supporta un'ampia gamma di metodologie di project management come Scrum e Kanban, il che lo rende ideale per i team agili. Viene utilizzato quotidianamente nel mio team.

Svantaggi di Jira

L'onboarding può sembrare complesso per i nuovi team o per gli utenti non esperti di tecnologia

L'interfaccia potrebbe diventare disordinata a causa di un numero eccessivo di campi personalizzati o plug-in

Richiede una gestione degli amministratori attiva per evitare la proliferazione delle autorizzazioni

Recensione di Capterra su Jira:

Trovare le cose è una seccatura. Ad esempio, capire come aggiungere un altro valore al menu a tendina di un campo personalizzato richiede molto più tempo del dovuto. La creazione dei dashboard richiede un'eternità. Vorrei che ci fossero dei dashboard predefiniti. Le regole di automazione sono complicate da configurare e difficili da risolvere se la regola fallisce.

Trovare le cose è una seccatura. Ad esempio, capire come aggiungere un altro valore al menu a tendina di un campo personalizzato richiede molto più tempo del dovuto. La creazione dei dashboard richiede un'eternità. Vorrei che ci fossero dei dashboard predefiniti. Le regole di automazione sono complicate da configurare e difficili da risolvere se la regola fallisce.

Recensione di Jira su G2 e Capterra

G2: 4,3/5 (oltre 6.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.000 recensioni)

Prezzi di Jira

Free

Standard: 9 $ al mese per utente

Premium: 17 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

💡 Consiglio da esperto: sei ancora indeciso sull'Agile? Forse dovresti riconsiderare la questione. I team di project management Agile raggiungono un tasso di successo superiore al 70%, il più alto tra tutte le metodologie. Ecco come aiuta le piccole imprese a muoversi in modo più rapido e intelligente: Adattati rapidamente quando le esigenze dei clienti, i mercati o le priorità cambiano in modo imprevisto

Offri valore reale in tempi rapidi, rilasciando funzionalità/funzioni utilizzabili in cicli più brevi

Individua i problemi prima grazie alla trasparenza integrata e ai check-in del team

Assegna le risorse in modo più intelligente, rivalutando spesso lo stato e reindirizzando le risorse

Impara man mano grazie a revisioni frequenti che favoriscono un miglioramento costante

11. Airtable (Ideale per i team che creano sistemi di gestione dei progetti in stile foglio di calcolo)

via Airtable

Stai ancora mettendo insieme fogli di calcolo che crollano non appena il tuo team cresce? Airtable ti aiuta a costruire il tuo sistema di project management, con la comodità di un foglio di calcolo e la flessibilità di un database relazionale.

Che tu stia impostando un CRM leggero, una pipeline di contenuti o un sistema di tracciamento delle risorse, Airtable ti offre il controllo completo. Usa tabelle sincronizzate per evitare duplicazioni, viste drag-and-drop per visualizzare lo stato e autorizzazioni a livello di campo per proteggere i dati sensibili.

Ideale per

Dimensione del team: 5–200 (team interfunzionali, addetti al marketing, responsabili operativi)

Caso d'uso:

Ideale per i team di content management che gestiscono calendari di produzione e brief delle campagne

Ideale per i fondatori che sviluppano strumenti interni senza l'assistenza di un team di ingegneri

Utile per i team a contatto con i clienti per semplificare l'onboarding, la condivisione delle risorse e le approvazioni

Le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Crea flussi di lavoro senza codice con diversi tipi di campi (allegati, ricerche, formule)

Importa i dati da app come Salesforce, Slack e Google Calendar grazie alle integrazioni

Crea viste personalizzate utilizzando Interface Designer per diversi team o parti interessate

Automatizza le azioni utilizzando JavaScript o la logica integrata senza dover ricorrere agli sviluppatori

I vantaggi di Airtable

Crea esattamente ciò di cui il tuo progetto ha bisogno, senza scrivere codice backend

Mantieni i dati puliti e collegati tra i team utilizzando tabelle collegate

Personalizza le autorizzazioni e i livelli di accesso per ruoli, team e progetti

Recensione di Capterra su Airtable:

Cosa mi piace di più: l'interfaccia intuitiva rende facile personalizzare le visualizzazioni (griglia, calendario, kanban, modulo) e creare relazioni tra tabelle diverse. Le funzionalità di automazione sono rivoluzionarie e mi fanno risparmiare innumerevoli ore su attività ripetitive.

Cosa mi piace di più: l'interfaccia intuitiva rende facile personalizzare le visualizzazioni (griglia, Calendario, kanban, modulo) e creare relazioni tra tabelle diverse. Le funzionalità di automazione sono rivoluzionarie e mi fanno risparmiare innumerevoli ore su attività ripetitive.

Svantaggi di Airtable

La mancanza di funzionalità native di reportistica e monitoraggio del tempo rende più difficile tenere traccia dello stato su larga scala

La configurazione della gerarchia delle attività risulta macchinosa per i team abituati agli strumenti di gestione dei progetti tradizionali

I prezzi si adeguano rapidamente all'aumento dei dati e delle esigenze di collaborazione

Recensione di G2 su Airtable:

L'esportazione dei dati può risultare macchinosa e poco intuitiva. L'app mobile necessita di qualche miglioramento, poiché occorrono molti tocchi per arrivare ai dati/alle tabelle che si utilizzano più spesso. E, soprattutto, l'impossibilità di unire i campi è un enorme punto debole.

L'esportazione dei dati può risultare macchinosa e poco intuitiva. L'app mobile necessita di qualche miglioramento, poiché occorrono molti tocchi per arrivare ai dati/alle tabelle che si utilizzano più spesso. E, soprattutto, l'impossibilità di unire i campi è un enorme punto debole.

Recensione di Airtable G2 e Capterra

G2: 4,6/5 (oltre 2.900 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.100 recensioni)

Prezzi di Airtable

Free

Team: 24 $ al mese per postazione

Business: 54 $ al mese per postazione

Enterprise: Prezzi personalizzati

12. Freedcamp (Ideale per il monitoraggio di base dei progetti con possibilità di personalizzazione)

via Freedcamp

Freedcamp non cerca di essere tutto in una volta, ed è proprio per questo che funziona per le piccole imprese. La sua configurazione modulare include tutto, dagli elenchi di attività con note adesive e il monitoraggio del tempo alla fatturazione, al CRM e allo spazio di archiviazione condiviso per i file, il tutto senza ingombrare la tua area di lavoro.

Se sei un pensatore visivo, adorerai le bacheche Kanban e i diagrammi di Gantt, mentre chi ama pianificare potrà affidarsi a attività cardine, attività ricorrenti e calendari di team per rispettare le scadenze. Inoltre, è disponibile anche un portale clienti white label che ti consente di gestire facilmente gli stakeholder esterni.

Ideale per

Dimensione del team: 1–20 (professionisti indipendenti e startup in fase iniziale)

Caso d'uso:

Ottimo per i project manager che devono effettuare il monitoraggio di attività, tempistiche e budget

Ideale per piccoli team che gestiscono contemporaneamente il lavoro dei clienti e i progetti interni

Utile per i team che lavorano in diversi reparti senza bisogno di un sistema complesso

Le migliori funzionalità/funzioni di Freedcamp

Pianifica e monitora il lavoro con bacheche Kanban, diagrammi di Gantt o calendari di squadra

Registra le ore lavorative e genera le fatture per i clienti con gli strumenti di monitoraggio del tempo integrati

Centralizza file, attività cardine e conversazioni in un hub di progetto condiviso

Personalizza i dashboard con i widget per mettere in evidenza le metriche più importanti

I vantaggi di Freedcamp

Semplifica la gestione di più progetti grazie a bacheche delle attività intuitive e calendari condivisi

Include fatturazione, CRM e branding White label, caratteristiche rare in questa fascia di prezzo

Offre utenti e spazio di archiviazione illimitati anche nei piani a pagamento di fascia bassa

Recensione di G2 su Freedcamp

Freedcamp è una delle opzioni più economiche rispetto a monday.com, Microsoft Teams, ecc. Offre numerose funzionalità e funzioni, ben più di Trello. Puoi aggiungere tutto il tuo team e disporre di un sistema centralizzato per gestire le attività.

Freedcamp è una delle opzioni più economiche rispetto a monday.com, Microsoft Teams, ecc. Offre numerose funzionalità e funzioni, ben più di Trello. Puoi aggiungere tutto il tuo team e disporre di un sistema centralizzato per gestire le attività.

Contro di Freedcamp

Alcuni utenti segnalano un'esperienza mobile poco fluida

Non ci sono molte integrazioni native rispetto ad altri software di project management

Funzionalità avanzate come l'issue tracker e i dashboard sono disponibili solo con i piani a pagamento

Recensione di Capterra su Freedcamp

Sebbene le autorizzazioni degli utenti e le impostazioni dei ruoli siano molto utili, ci è voluto un po' di tempo per capire appieno come configurarle correttamente per la struttura del nostro team.

Sebbene le autorizzazioni degli utenti e le impostazioni dei ruoli siano molto utili, ci è voluto un po' di tempo per capire appieno come configurarle correttamente per la struttura del nostro team.

Valutazioni e recensioni su Freedcamp

G2: 4,5/5 (oltre 130 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 460 recensioni)

Prezzi di Freedcamp

Free

Pro: 2,49 $ al mese per utente

Aziendale: 8,99 $ al mese per utente

Enterprise: 19,99 $ al mese per utente

13. SmartTask (Ideale per piccoli team che necessitano di una struttura senza inutili complicazioni)

via SmartTask

Sei una piccola impresa alla ricerca di flussi di lavoro personalizzabili e funzionalità di livello aziendale che non gravino sul tuo budget? SmartTask offre esattamente questo. Integra gestione delle attività, portafogli di progetti, CRM e monitoraggio del tempo, senza il disordine di strumenti che non userai mai.

Cosa lo contraddistingue? SmartTask privilegia la chiarezza, il coordinamento e le funzionalità/funzioni di gestione delle risorse che aiutano i team a rimanere produttivi ed efficienti.

Che tu debba gestire sequenze parallele o destreggiarti tra le responsabilità relative a attività commerciali, operazioni e consegna, questo strumento ti aiuta a semplificare l'esecuzione.

Ideale per

Dimensione del team: 3–50 (startup in crescita, piccole agenzie e team ibridi)

Caso d'uso:

Ideale per i project manager che necessitano di visibilità sulla sequenza e sulle dipendenze delle attività

Ideale per le PMI che devono conciliare collaborazione, reportistica e pianificazione delle risorse

Ideale per i team che integrano CRM ed esecuzione delle attività in un unico sistema di project management

Le migliori funzionalità/funzioni di SmartTask

Ottimizza l'allocazione delle risorse con grafici del carico di lavoro e durate stimate a livello di attività

Imposta automazioni e promemoria basati su regole per gestire le attività ripetitive

Tieni traccia delle trattative e dell'attività dei clienti all'interno del CRM integrato, parallelamente al lavoro sui progetti

Crea dashboard delle prestazioni utilizzando analisi personalizzate e report esportabili

I vantaggi di SmartTask

Riunisci riunioni, attività e aggiornamenti sui clienti in un unico spazio di lavoro intuitivo

Rispetta le scadenze grazie al monitoraggio del percorso critico e alle sequenze visive dei progetti

Risparmia con un piano Free che include il monitoraggio del tempo e le videochiamate

Recensione di Capterra su SmartTask:

La vista portfolio, il modulo CRM sono ottimi, le funzionalità di reportistica sono presenti, le attività sono super potenti e pratiche, sento che la mia piccola azienda è 20 volte più organizzata ed efficiente. Davvero! Questo strumento sta facendo miracoli sul mio flusso di lavoro e sulla mia routine quotidiana.

La vista portfolio, il modulo CRM sono ottimi, le funzionalità di reportistica sono presenti, le attività sono super potenti e pratiche, sento che la mia piccola azienda è 20 volte più organizzata ed efficiente. Davvero! Questo strumento sta facendo miracoli sul mio flusso di lavoro e sulla mia routine quotidiana.

Svantaggi di SmartTask

L'interfaccia utente sembra obsoleta rispetto ad alcuni moderni strumenti di project management

La versione mobile non dispone di alcune delle funzioni disponibili sulla versione desktop

Integrazioni limitate con strumenti di sviluppo come GitHub o Jira

Recensione di G2 su SmartTask:

A volte il calcolo del registro non è corretto. Inoltre, non è possibile assegnare un'attività a più membri del team, il che rappresenta un grave inconveniente. Non è possibile aprire una attività secondaria semplicemente cliccandoci sopra, il che è fastidioso.

A volte il calcolo del registro non è corretto. Inoltre, non è possibile assegnare un'attività a più membri del team, il che rappresenta un grave inconveniente. Non è possibile aprire una attività secondaria semplicemente cliccandoci sopra, il che è fastidioso.

Valutazioni e recensioni di SmartTask

G2: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 30 recensioni)

Prezzi di SmartTask

Free:

Premium: 12 $ al mese per utente

Business: 16 $ al mese per utente

Aziende: prezzi personalizzati

Menzioni speciali Nifty: uno strumento di project management collaborativo pensato per i team che lavorano da remoto. Sebbene abbia un prezzo leggermente più alto, è ottimo per le startup che gestiscono progetti complessi grazie a attività cardine, documenti e monitoraggio del tempo integrati in un unico spazio uno strumento di project management collaborativo pensato per i team che lavorano da remoto. Sebbene abbia un prezzo leggermente più alto, è ottimo per le startup che gestiscono progetti complessi grazie a attività cardine, documenti e monitoraggio del tempo integrati in un unico spazio

Wrike: Progettato per la collaborazione interfunzionale. Flussi di lavoro personalizzati, moduli di acquisizione dati e reportistica lo rendono una scelta intelligente per i team creativi e di marketing che devono gestire più richieste contemporaneamente Progettato per la collaborazione interfunzionale. Flussi di lavoro personalizzati, moduli di acquisizione dati e reportistica lo rendono una scelta intelligente per i team creativi e di marketing che devono gestire più richieste contemporaneamente

Previsione: Una piattaforma efficiente con funzionalità avanzate di gestione delle risorse e monitoraggio dei progetti integrato. Assegna le risorse in modo efficace, prevedi i carichi di lavoro e gestisci i budget grazie a informazioni basate sull'IA Una piattaforma efficiente con funzionalità avanzate di gestione delle risorse e monitoraggio dei progetti integrato. Assegna le risorse in modo efficace, prevedi i carichi di lavoro e gestisci i budget grazie a informazioni basate sull'IA

Paymo: un potente strumento di gestione delle attività pensato per le piccole imprese che gestiscono più clienti. Tieni traccia del tempo con precisione, trasforma le ore in fatture e pianifica i progetti senza perdere un colpo un potente strumento di gestione delle attività pensato per le piccole imprese che gestiscono più clienti. Tieni traccia del tempo con precisione, trasforma le ore in fatture e pianifica i progetti senza perdere un colpo

➡️ Leggi anche: Consigli sulla gestione del tempo per il successo delle piccole imprese

Come scegliere lo strumento di project management più adatto alla tua azienda Non tutti i team lavorano allo stesso modo. Ecco alcune domande che possono aiutarti a orientare la tua decisione: Preferisci bacheche visive (come Trello), sequenze strutturate (come ClickUp) o griglie simili a fogli di calcolo (come Smartsheet)?

Hai bisogno di funzionalità/funzioni integrate di CRM, fatturazione o portale clienti?

Il tuo strumento dovrà avere supporto per la collaborazione ibrida o da remoto?

L'automazione e l'assistenza tramite IA fanno parte dei tuoi piani futuri? La soluzione migliore è una piattaforma che si adatti sia al tuo flusso di lavoro attuale che alla tua crescita futura.

Trasforma la tua piccola impresa in un centro di eccellenza nel project management con ClickUp

Ecco qua: la LineUp definitiva dei migliori strumenti di project management per lavorare più velocemente, rimanere concentrati e raggiungere ogni obiettivo.

Se sei terminato con il destreggiarti tra liste di controllo, calendari e strumenti poco intuitivi, è ora di passare a una piattaforma che lavora con te, senza costi elevati o complessità. È qui che ClickUp fa la differenza.

Con oltre 15 visualizzazioni, dashboard in tempo reale, automazioni basate sull'intelligenza artificiale, collaborazione in tempo reale e monitoraggio dei tempi integrato, ClickUp offre funzionalità di livello aziendale a team di qualsiasi dimensione. Pianifica il lavoro con i clienti, lancia campagne e scala in modo più intelligente, da un unico spazio di lavoro completamente personalizzabile e intuitivo.

Metti ordine nel caos. Gestisci i progetti a modo tuo. Inizia il tuo percorso con ClickUp gratis!

Domande frequenti

ClickUp, Trello e Freedcamp offrono generosi piani Free con funzionalità essenziali come il monitoraggio delle attività, la collaborazione e le viste dei progetti.

ClickUp, Teamwork, SmartTask e Zoho Projects includono strumenti nativi di monitoraggio del tempo per tenere traccia delle ore fatturabili e della produttività.

Sì. Strumenti come ClickUp, Teamwork e Paymo includono portali clienti, fatturazione e impostazioni di visibilità delle attività ideali per agenzie o consulenti.

Trello e Basecamp sono noti per la loro facilità d'uso, mentre ClickUp offre modelli intuitivi per i principianti che aiutano i team a diventare operativi in poco tempo.