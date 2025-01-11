Suggerimenti sulla gestione del tempo per l'esito positivo delle piccole imprese

Come titolare di una piccola azienda, il tempo è una delle risorse più preziose. Ma non è sempre dalla vostra parte.

Ecco perché! Secondo il Work Trend Index Report di Microsoft, i lavoratori trascorrono una parte significativa della loro giornata - circa - in un'azienda 4 ore e 33 minuti -gestire le email, partecipare alle riunioni e gestire la comunicazione attraverso le varie app del team. E questa è solo una parte della torta. 🥧

Il tempo dedicato alle attività di comunicazione e coordinamento può accumularsi rapidamente per i team di piccole dimensioni, lasciando poco spazio ai lavori che realmente stimolano la crescita. Non sorprende che il 68% dei lavoratori ritenga di non avere abbastanza tempo per concentrarsi su ciò che conta.

In questo blog esploreremo le strategie pratiche di gestione del tempo e gli strumenti di monitoraggio del tempo per aiutarvi a recuperare la vostra agenda, a dare priorità alle attività, a evitare una cattiva gestione del tempo e a guidare le operazioni aziendali verso l'esito positivo.

1. Comprendere le attività e gli obiettivi

La razionalizzazione dei flussi di lavoro dovrebbe essere una priorità per le piccole imprese che gestiscono molteplici responsabilità. Da fare in modo efficace, ogni attività deve avere un titolare chiaro sugli obiettivi e sulle responsabilità. Elon Musk ha detto una volta,

Le persone lavorano meglio quando sanno qual è l'obiettivo e perché. È importante che le persone non vedano l'ora di venire al lavoro la mattina e che si divertano a lavorare"

Elon Musk Gestione del tempo le strategie aiutano a misurare le attività rispetto agli obiettivi, rendendo più facile il monitoraggio dei lavori svolti. In questo modo è più chiaro quali siano le aree su cui concentrarsi.

Quindi, Da fare per mappare tutte le attività quotidiane su obiettivi chiari a lungo termine? Entrate ClickUp , l'app per il lavoro progettata per aiutare i team a gestire attività specifiche, monitorare lo stato di avanzamento e migliorare la collaborazione.

Utilizzare Obiettivi di ClickUp per aiutarvi a impostare, monitorare e raggiungere più velocemente i vostri traguardi aziendali, mantenendo chiarezza e organizzazione.

Monitorate i vostri obiettivi in tempo reale per vedere dove dovete migliorare e su cosa concentrarvi con ClickUp Obiettivi

Ecco come ClickUp Obiettivi può aiutarvi a gestire il lavoro:

Mantenere la tabella di marcia : Impostate scadenze per gli obiettivi, gestite gli Sprint e monitorate lo stato con scorecard settimanali per garantire che il vostro team rimanga in linea con i tempi

: Impostate scadenze per gli obiettivi, gestite gli Sprint e monitorate lo stato con scorecard settimanali per garantire che il vostro team rimanga in linea con i tempi Condividere gli obiettivi senza sforzo : Assegnate titolari singoli o multipli, controllate le autorizzazioni di accesso e collaborate senza problemi con il vostro team o con le parti interessate

: Assegnate titolari singoli o multipli, controllate le autorizzazioni di accesso e collaborate senza problemi con il vostro team o con le parti interessate Organizzare gli obiettivi in un unico posto : Utilizzate cartelle per classificare gli obiettivi come gli OKR (obiettivi e risultati chiave), gli Sprint o le scorecard dei dipendenti, rendendo più facile la gestione e la definizione delle priorità

: Utilizzate cartelle per classificare gli obiettivi come gli OKR (obiettivi e risultati chiave), gli Sprint o le scorecard dei dipendenti, rendendo più facile la gestione e la definizione delle priorità Misurare con precisione l'esito positivo: Utilizzate Obiettivi numerici, monetari, vero/falso o basati sulle attività per monitorare lo stato degli obiettivi, come le vendite settimanali o le attività cardine dello Sprint

Una volta definiti i grandi obiettivi, Attività di ClickUp semplifica l'acquisizione delle priorità, la loro suddivisione in sottoattività, l'assegnazione dei titolari, il monitoraggio dello stato di avanzamento e l'allineamento di tutti. Con gli stati personalizzati, è possibile creare flussi di lavoro su misura per il proprio processo, sia semplici, come "Da fare" e "Completato", sia più dettagliati. La personalizzazione garantisce che il team rimanga concentrato e produttivo.

Aggiungete attività e sottoattività a più elenchi per visualizzare tutto il vostro lavoro in un unico posto con ClickUp Tasks

Un titolare di una piccola azienda su Reddit, ecommarketingwiz offre un'ottima gestione del tempo :

_Cerco di svegliarmi verso le 6.00 e di lavorare al mio side hustle al mattino, poi delego il lavoro ai freelance durante il giorno e quando finisco le mie 9-5. Lavoro anche per 1-2 ore nel mio lavoro secondario. Non va sempre tutto liscio, ma quando ho iniziato a esternalizzare i lavori è andata meglio.{\i}

ecommarketingwiz

2. Analizzare l'utilizzo del tempo

Per i titolari di piccole aziende e i fondatori di startup, ogni secondo è importante. Tra la gestione delle operazioni quotidiane e le strategie di crescita, è facile perdere il monitoraggio del tempo che si impiega.

Uno dei modi migliori per analizzare come state spendendo il vostro tempo è quello di monitorare il tempo per una settimana o giù di lì.

Una volta che vi siete fatti un'idea di dove va a finire il vostro tempo, scomponetelo in categorie: ciò che fa davvero muovere l'ago della bilancia (come la strategia o il contatto con i client) rispetto alle cose che fanno solo perdere tempo (come le riunioni interminabili o le attività di amministratore)

In questo modo avrete un quadro chiaro di ciò su cui dovreste concentrarvi di più e di dove potreste aver bisogno di delegare, automatizzare o tagliare.

Sia che stiate impostando orari di lavoro profondi o seguire la tecnica del Pomodoro di concentrazione di 20 minuti, La gestione del tempo di ClickUp ha funzionalità/funzione che rispondono a ogni strategia di gestione del tempo, oltre a Automazioni di ClickUp per gestire queste attività ripetitive.

Per istanza, Monitoraggio del tempo di progetto di ClickUp offre una soluzione efficiente per analizzare il proprio tempo, migliorare le proprie capacità di gestione del tempo e impostare aspettative realistiche per sé e per il proprio team.

Traccia il tempo collegato a qualsiasi attività da qualsiasi luogo con ClickUp Project Time Tracking

Ecco come ClickUp semplifica il monitoraggio del tempo:

Monitoraggio del tempo ovunque : Registrate il tempo su desktop, mobile o web con l'estensione gratuita di ClickUp per Chrome e collegate il tempo tracciato a qualsiasi attività

: Registrate il tempo su desktop, mobile o web con l'estensione gratuita di ClickUp per Chrome e collegate il tempo tracciato a qualsiasi attività Impostazione di stime e aggiunta di note : Definite la durata delle attività e allegate note dettagliate alle voci per un monitoraggio chiaro dei vostri lavori richiesti

: Definite la durata delle attività e allegate note dettagliate alle voci per un monitoraggio chiaro dei vostri lavori richiesti Gestire il tempo fatturabile : Contrassegnare il tempo come fatturabile per semplificare la fatturazione ai client

: Contrassegnare il tempo come fatturabile per semplificare la fatturazione ai client Eseguire il rollup totale : Visualizzate il totale del tempo trascorso tra le attività e le attività secondarie per avere una prospettiva d'insieme

: Visualizzate il totale del tempo trascorso tra le attività e le attività secondarie per avere una prospettiva d'insieme Modifica e aggiustamento: Aggiungere o sottrarre manualmente voci di tempo per garantire l'accuratezza

Un utente di ClickUp, Max Segal , responsabile del sistema informatico e delle informazioni presso XYZ, afferma:

_La funzionalità di monitoraggio del tempo permette al management di allocare meglio le risorse e di trovare le inefficienze operative

Max Segal, responsabile del sistema informatico e di informazione presso XYZ

Non siete ancora sicuri di dove sia finito il tempo? Visualizziamo dove avete sprecato il vostro tempo per distogliere la vostra attenzione su ciò che deve essere focalizzato. Potete usare ClickUp Dashboard per questo.

Impostazione di dashboard ClickUp personali per visualizzare l'attività di ClickUp e monitorare lo stato in tempo reale Impostazione di una dashboard personale consente di visualizzare la produttività e di identificare le attività che fanno perdere tempo e che fanno perdere la concentrazione. Questa dashboard giornaliera personalizzata consente di di stabilire le priorità delle attività monitorare lo stato e mantenere un flusso di lavoro organizzato in base agli obiettivi.

Per una comprensione più approfondita del tempo trascorso, include widget che monitorano le scadenze, mostrano lo stato delle attività e forniscono aggiornamenti in tempo reale sulle attività del team.

3. Organizzare, assegnare priorità e raggruppare

Quando i progetti non sono strutturati, i piccoli dettagli spesso sfuggono, causando scadenze non rispettate, obiettivi non allineati e, in ultima analisi, clienti frustrati. Per i titolari di piccole aziende che si destreggiano tra più iniziative, questo può rapidamente trasformarsi in caos.

La chiave per gestire flussi di lavoro complessi è la creazione di una gerarchia chiara che organizzi le attività, assicurando che tutto sia tenuto in conto Con una struttura solida, è possibile suddividere i grandi progetti in passaggi più piccoli e fattibili e stabilire le priorità in modo efficace.

È qui che La gerarchia dei progetti di ClickUp e le funzionalità di organizzazione delle attività possono rivoluzionare il vostro flusso di lavoro. Consente di organizzare progetti, attività, documenti e compiti utilizzando cartelle, elenchi e spazi dedicati, assicurando che tutto sia strutturato e facilmente accessibile.

Organizzate l'area di lavoro di ClickUp Hierarchia e visualizzate tutto in un'unica posizione

Ecco come le funzionalità di gerarchia e di organizzazione delle attività possono semplificare il vostro flusso di lavoro:

Area di lavoro panoramica : Visualizzazione dell'intera azienda o organizzazione a colpo d'occhio, per una visione d'insieme senza perdere di vista i dettagli

: Visualizzazione dell'intera azienda o organizzazione a colpo d'occhio, per una visione d'insieme senza perdere di vista i dettagli Attività secondarie annidate : Suddividete grandi progetti in passaggi gestibili con più livelli di attività secondarie, assicurandovi che ogni dettaglio sia coperto

: Suddividete grandi progetti in passaggi gestibili con più livelli di attività secondarie, assicurandovi che ogni dettaglio sia coperto Liste di controllo all'interno delle attività : Creazione di liste di controllo dettagliate all'interno delle attività per il monitoraggio passo dopo passo di processi o progetti complessi

: Creazione di liste di controllo dettagliate all'interno delle attività per il monitoraggio passo dopo passo di processi o progetti complessi Collaborazione con le attività : Assegnazione di attività ai membri del team, aggiunta di descrizioni, aggiornamento degli stati e coinvolgimento tramite commenti per mantenere tutti allineati

: Assegnazione di attività ai membri del team, aggiunta di descrizioni, aggiornamento degli stati e coinvolgimento tramite commenti per mantenere tutti allineati Elenchi personalizzabili : Raggruppate le attività correlate in Elenchi per organizzare progetti, campagne o database e accedere rapidamente a ciò che vi serve

: Raggruppate le attività correlate in Elenchi per organizzare progetti, campagne o database e accedere rapidamente a ciò che vi serve Livelli di priorità: ordinare le attività in base all'urgenza, da bassa a critica, per concentrarsi facilmente su ciò che conta davvero ed evitare inutili distrazioni.

ClickUp è dotato anche di un'applicazione gratuita per la gestione delle attività modelli di blocco del tempo gratuiti come ad esempio il template Modello di ClickUp Time Box per semplificare la configurazione.

Ecco alcune funzionalità/funzione chiave del modello:

Stati personalizzati : Traccia facilmente lo stato di avanzamento delle attività con stati personalizzabili come "Terminato", "In corso" e "Da fare"

: Traccia facilmente lo stato di avanzamento delle attività con stati personalizzabili come "Terminato", "In corso" e "Da fare" Campi personalizzati : Aggiungere un attributo personalizzato come 'Tipo' per catturare informazioni essenziali sull'attività e visualizzare i dati in modo chiaro per migliorare il processo decisionale

: Aggiungere un attributo personalizzato come 'Tipo' per catturare informazioni essenziali sull'attività e visualizzare i dati in modo chiaro per migliorare il processo decisionale Visualizzazioni personalizzate: Aprire quattro viste distinte per organizzare e accedere alle informazioni, come la vista "Pianificazione attività" per la gestione delle attività, la vista "Pianificazione box" per la gestione delle attivitàgestione dei blocchi di tempoe "Stato delle attività" per il monitoraggio dello stato attuale delle attività

➡️ Leggi anche: 10 modelli gratis per la gestione del tempo (calendari e orari)

4. Creare un calendario

Iniziate a considerare la vostra settimana nel suo complesso: assegnate giorni specifici o blocchi di tempo per attività ricorrenti come riunioni, sforzi di marketing, gestione finanziaria e lavoro con i client.

Ad esempio, potreste riservare il lunedì alla strategia e al piano, il martedì alle riunioni con i client e il mercoledì al marketing o alla creazione di contenuti. Una volta stabilita la struttura settimanale, suddividetela in attività giornaliere, dando priorità alle attività più importanti e sensibili al tempo.

Ogni giorno, identificate le 3-5 attività più importanti che devono essere completate e bloccate il tempo sul calendario per concentrarvi su quelle, lasciando spazio per gli imprevisti sfide o interruzioni . Siate realistici su quanto potete realizzare e fate gli aggiustamenti necessari, assicurandovi di rimanere adattabili pur rimanendo concentrati sul quadro generale.

Quando si implementa questo metodo, La visualizzazione del Calendario di ClickUp e la Sequenza offrono la flessibilità e il personalizzato necessario per seguire il proprio lavoro.

Ecco come sfruttare queste funzionalità/funzione per creare programmi giornalieri, settimanali o mensili:

Visualizzate tutte le vostre attività con un codice a colori per organizzarle in base al giorno, al mese o all'anno con ClickUp Calendar

La visualizzazione Calendario di ClickUp è ideale per visualizzare il lavoro, riprogrammare le attività e allineare le sequenze dei progetti. Consente di passare dalla visualizzazione giornaliera a quella settimanale o mensile.

Seguite questi passaggi per iniziare:

Visualizzare il lavoro: Passare alla visualizzazione Calendario di ClickUp per visualizzare tutte le attività in un formato calendario

Passare alla visualizzazione Calendario di ClickUp per visualizzare tutte le attività in un formato calendario Creare e regolare i calendari: Trascinare le attività direttamente sul calendario per modificarne le date di scadenza o la durata

Trascinare le attività direttamente sul calendario per modificarne le date di scadenza o la durata Gestire le sequenze temporali dei progetti: Suddividere i progetti di grandi dimensioni in attività più piccole e fattibili e programmarle nell'arco di giorni, settimane o mesi

Suddividere i progetti di grandi dimensioni in attività più piccole e fattibili e programmarle nell'arco di giorni, settimane o mesi Sincronizzazione con calendari esterni: Integrazione di ClickUp con Google Calendar o altri strumenti di sincronizzazione per tenere tutti gli eventi e le attività in un unico posto

Visualizzate tutte le vostre attività, comprese le future attività ricorrenti per ogni progetto, in ordine cronologico con ClickUp Sequenza Sequenza in ClickUp offre un approccio lineare e dettagliato alla pianificazione delle attività e alla gestione dei carichi di lavoro. È perfetta per visualizzare a volo d'uccello i progetti e le scadenze.

Ecco come usarlo:

Visualizza le attività nel tempo: Utilizza il menu a discesa Giorno per passare a visualizzazioni settimanali, mensili o anche orarie per un piano migliore

Utilizza il menu a discesa Giorno per passare a visualizzazioni settimanali, mensili o anche orarie per un piano migliore Personalizza la tua sequenza temporale: Personalizza la tua vista Elenco utilizzando i colori delle attività in base al loro elenco, allo stato o al valore del campo personalizzato. È possibile scegliere di mostrare o nascondere i fine settimana, a seconda del flusso di lavoro

Personalizza la tua vista Elenco utilizzando i colori delle attività in base al loro elenco, allo stato o al valore del campo personalizzato. È possibile scegliere di mostrare o nascondere i fine settimana, a seconda del flusso di lavoro **Abilitare o disabilitare la visualizzazione delle attività ricorrenti future per una maggiore chiarezza

È possibile gestire il proprio tempo in modo efficace con il programma Modello di programma per la gestione del tempo ClickUp senza partire da zero.

Questo modello è stato progettato per aiutarvi ad analizzare come impiegate il vostro tempo e ad aumentare la produttività.

Ecco cosa è incluso:

Vista registro attività: Monitoraggio di tutte le attività completate durante la giornata per identificare gli schemi e migliorare l'efficienza

Monitoraggio di tutte le attività completate durante la giornata per identificare gli schemi e migliorare l'efficienza **Visualizzazione delle attività giornaliere: pianificare le attività, impostare le priorità e strutturare la giornata in modo efficace

Vista Carico di lavoro: Visualizza un'istantanea chiara di tutte le attività e della loro durata stimata per bilanciare i carichi di lavoro

Visualizza un'istantanea chiara di tutte le attività e della loro durata stimata per bilanciare i carichi di lavoro Visualizzazione della Guida all'avvio: Una guida alla configurazione in passaggi per aiutarvi a creare rapidamente una pianificazione efficace

Pro Tip: Investite in voi stessi mettendo da parte del tempo per apprendere nuove competenze, partecipare a workshop o leggere pubblicazioni del settore. Questo può massimizzare la produttività e migliorare le capacità decisionali.

È sempre possibile monitorare il proprio lavoro con Vista Gantt di ClickUp per una gestione del tempo efficiente e a lungo termine.

Monitoraggio dello stato in tempo reale per ora, giorno o mese con ClickUp Gantt View

Quando si tratta di pianificare a lungo termine e di gestire efficacemente il tempo, questa funzionalità/funzione è stata progettata per aiutarvi a semplificare i flussi di lavoro, dare priorità alle scadenze ed eliminare i colli di bottiglia. Ecco come:

Visualizzazione dei flussi di lavoro dei progetti: Consolidamento di Spazi, Cartelle, Elenchi, attività e sottoattività in un'unica vista unificata

Consolidamento di Spazi, Cartelle, Elenchi, attività e sottoattività in un'unica vista unificata Semplicità del drag-and-drop: Regolate le Sequenze e le Dipendenze delle attività senza sforzo grazie all'intuitiva interfaccia drag-and-drop

Regolate le Sequenze e le Dipendenze delle attività senza sforzo grazie all'intuitiva interfaccia drag-and-drop Organizzazione con codici colore: Utilizzate i codici colore per classificare le attività in base alla priorità, allo stato o ai membri del team per una facile identificazione, assicurando che nulla vada perso

Utilizzate i codici colore per classificare le attività in base alla priorità, allo stato o ai membri del team per una facile identificazione, assicurando che nulla vada perso Aggiornamenti in tempo reale: Rimanete al passo con i vostri progetti grazie alle percentuali di stato e agli aggiornamenti in tempo reale, che consentono a voi e al vostro team di collaborare in modo efficace e di celebrare le attività cardine nel momento stesso in cui si verificano

Rimanete al passo con i vostri progetti grazie alle percentuali di stato e agli aggiornamenti in tempo reale, che consentono a voi e al vostro team di collaborare in modo efficace e di celebrare le attività cardine nel momento stesso in cui si verificano Ordina, filtra e concentrati: Utilizzate l'ordinamento e il filtraggio avanzati per concentrarvi sulle attività critiche, identificare i potenziali ritardi e allocare le risorse in modo oculato ➡️ Leggi anche: 10 modelli gratuiti di programma in Excel, Fogli Google e ClickUp 5. Evitare il multitasking

Il multitasking può sembrare un fattore di produttività, ma spesso ha l'effetto opposto. Ricerca neuroscientifica dimostrano che la riduzione del sovraccarico cognitivo attraverso la creazione di un piano e la definizione delle priorità delle attività può aiutarci a ottenere maggiori risultati e a supportare la nostra salute fisica e mentale alla fine della giornata.

Il multitasking, invece, aumenta il sovraccarico cognitivo, portando a:

**Riduzione dell'attenzione: il passaggio da un'attività all'altra frammenta l'attenzione, abbassando la qualità del lavoro

**Inefficienza: il tempo necessario per completare le attività è maggiore quando si sposta continuamente l'attenzione

**Stress: il sovraccarico del cervello con attività multiple aumenta la fatica mentale e lo stress La modalità Me di ClickUp è stata progettata per contrastare le insidie del multitasking e migliorare la gestione del tempo.

Date un'occhiata a tutte le attività, alle sottoattività, ai commenti e alle liste di controllo nelle visualizzazioni assegnate utilizzando ClickUp Me Mode

Filtrando l'area di lavoro per mostrare solo le attività assegnate, la Modalità Me vi aiuta a concentrarvi solo sulle vostre responsabilità.

In questo modo è possibile vedere:

Visualizzazione personalizzata delle attività: Visualizzazione delle attività che richiedono la vostra attenzione senza essere distratti dalle assegnazioni degli altri

Visualizzazione delle attività che richiedono la vostra attenzione senza essere distratti dalle assegnazioni degli altri Assegnazione automatica: Creare attività in modalità Me per assegnarle immediatamente, semplificando il flusso di lavoro

Creare attività in modalità Me per assegnarle immediatamente, semplificando il flusso di lavoro Universale tra le varie visualizzazioni: Rimanete in carreggiata senza influenzare le prospettive altrui, poiché la Modalità Me si applica a tutte le aree di lavoro di ClickUp nell'area di lavoro di cui disponete

6. Pause

Le pause regolari sono un aspetto cruciale, ma spesso trascurato, di una gestione efficace del tempo. Sebbene la produttività possa sembrare eccessiva, può portare all'esaurimento e a una riduzione dell'efficienza.

Incorporare delle pause intenzionali nel vostro programma aiuta a ringiovanire la mente, a migliorare la concentrazione e a sostenere la produttività nel tempo.

Ci muoviamo cinque ore di tempo libero al giorno ma spendere questo tempo libero involontariamente può influire sul benessere generale, anche quando non si lavora. Le pause strutturate possono massimizzare il tempo libero, aumentando la produttività e il benessere.

Gestite tutti gli aggiornamenti e le notifiche in un unico posto con ClickUp Reminders ClickUp Promemoria può aiutarvi a integrare facilmente le pause nella vostra giornata. Ecco come utilizzarlo:

Creazione rapida: Creare piccole promemoria autonome per le pause programmate, assicurando il passaggio al momento giusto

Creare piccole promemoria autonome per le pause programmate, assicurando il passaggio al momento giusto Promemoria per le pause delegate: Assegnate i promemoria a voi stessi o al vostro team per incoraggiare una cultura di pause regolari e consapevoli

Assegnate i promemoria a voi stessi o al vostro team per incoraggiare una cultura di pause regolari e consapevoli Promemoria triggerati dai commenti: Impostare i promemoria direttamente da un commento dell'attività, rendendoli attivabili e indipendenti dall'attività originale

7. Delegare e esternalizzare

La condivisione delle responsabilità e l'organizzazione delle attività aiutano a concentrarsi sui lavori ad alta priorità, a ridurre il sovraccarico di lavoro e a garantire che i progetti procedano in modo efficiente.

Un quadro di riferimento utile per la delega è il modello Principio di Pareto (noto anche come regola dell'80/20), che suggerisce che l'80% dei risultati deriva dal 20% dei lavori richiesti. Applicare questa teoria significa identificare le attività di maggiore impatto, quelle che determinano l'esito positivo dell'azienda, e concentrarsi su di esse, delegando il restante 80% di attività importanti ma non altrettanto critiche.

Un'altra teoria utile è La teoria dei due fattori di Herzberg che distingue tra fattori motivazionali (ad esempio, risultati, riconoscimenti) e fattori igienici (ad esempio, salario, condizioni di lavoro).

Quando si delega, considerare l'attività in questione e il modo in cui potrebbe motivare o demotivare il team. Le attività che si allineano con i punti di forza dei dipendenti e che offrono opportunità di crescita e riconoscimento dovrebbero essere delegate a queste persone, migliorando la loro soddisfazione lavorativa e le loro prestazioni.

La chiave della delega sta nel fornire istruzioni chiare, impostare le aspettative e promuovere la fiducia, creando al contempo un ambiente in cui i membri del team si sentano responsabilizzati e valorizzati.

Impostare le dipendenze delle attività per capire come ogni attività influisce sull'altra con ClickUp Tasks

Utilizzare ClickUp Assegnazione commenti per semplificare la delega e la gestione delle attività:

**Quando si delega un'attività, fornire istruzioni specifiche nella sezione dei commenti. Indicare chiaramente a chi è assegnata l'attività e gli eventuali requisiti specifici

@Menzioni: Usare ClickUp @menzioni per informare direttamente l'assegnatario e tenerlo aggiornato su eventuali modifiche o richieste

Usare ClickUp @menzioni per informare direttamente l'assegnatario e tenerlo aggiornato su eventuali modifiche o richieste **Creare liste di controllo all'interno dei commenti per suddividere attività complesse in passaggi più piccoli e praticabili

Stato di delega: Creare un campo personalizzato per monitorare lo stato di delega di un'attività (ad esempio, "Non delegato", "Delegato", "In corso", "Completato")

Creare un campo personalizzato per monitorare lo stato di delega di un'attività (ad esempio, "Non delegato", "Delegato", "In corso", "Completato") Notifiche automatiche: Impostare regole di automazione personalizzate per inviare notifiche all'autore originale dell'attività e al delegato ogni volta che un'attività viene delegata o il suo stato cambia ➡️ Leggi anche: Come creare un budget di tempo per fare più cose terminate 8. Ridurre al minimo le distrazioni

Come titolare di un'azienda, le distrazioni possono facilmente far deragliare la giornata. La chiave per padroneggiare la gestione del tempo consiste nell'identificare e affrontare di petto le perdite di tempo.

Un metodo comprovato è l'uso di un matrice per la gestione del tempo per prioritizzare le attività in base all'urgenza e all'importanza, aiutandovi a concentrarvi sulle attività ad alto valore. La matrice divide le attività in quattro quadranti: urgenti e importanti, non urgenti ma importanti, urgenti ma non importanti e né urgenti né importanti. Utilizzando la matrice, è possibile allocare meglio il proprio tempo, ridurre lo stress e concentrarsi sull'esito positivo a lungo termine.

Ricordate che rimanere concentrati significa anche fare un passaggio quando è necessario. Sorprendentemente, oltre 765 milioni di giorni di vacanza non vengono utilizzati ogni anno negli Stati Uniti. Fare delle pause non è solo un lusso, ma è essenziale per la produttività e per evitare il burnout.

Impostate dei limiti per ridurre al minimo le distrazioni: Silenziare le notifiche durante il lavoro profondo, delegare efficacemente le attività e programmare blocchi di lavoro mirati.

Selezionate la data e l'ora per completare le vostre attività con la funzionalità di ClickUp Data e Ora, in modo da non essere distratti dalle attività aperte

Il Data e ora di ClickUp consente di impostare date di inizio, date di scadenza e promemoria, assicurando che le attività vengano portate a termine in tempo e rimanendo organizzati. Oltre alle scadenze, questa funzionalità/funzione consente di pianificare il proprio programma dedicando fasce orarie specifiche a strumenti, app o dispositivi, in modo da mantenere la giornata strutturata e intenzionale.

Inoltre, la disponibilità di ClickUp su Android, iOS, Windows e Mac consente di rimanere in connessione con la propria agenda in qualsiasi momento e ovunque.

9. Utilizzare le app per la gestione del tempo

Dalla pianificazione della giornata alla definizione delle priorità delle attività, la produttività e il app per la gestione del tempo possono aiutarvi a organizzare la vostra vita. Possono essere il vostro assistente personale e tenervi al corrente di tutto.

Se avete bisogno di aiuto per il blocco del tempo, la gestione delle attività, la definizione delle priorità o l'organizzazione delle riunioni, c'è un'app che fa al caso vostro. Con Integrazioni ClickUp clickUp vi permette di portare la gestione del tempo a un livello superiore, grazie alla connessione di oltre 1.000 strumenti e all'introduzione delle migliori funzionalità di produttività nella vostra area di lavoro, gratuitamente. Esatto, non dovrete più passare da uno strumento all'altro.

Ecco come queste integrazioni possono aiutarvi a semplificare la vostra giornata lavorativa:

**A differenza della maggior parte degli strumenti di monitoraggio del tempo, Everhour integra i controlli direttamente nell'interfaccia di ClickUp, risparmiando tempo e riducendo gli errori di voce

Monitoraggio istantaneo del tempo con Toggl: Attivate/disattivate l'estensione di Toggl per monitorare il tempo senza sforzo all'interno di ClickUp

Attivate/disattivate l'estensione di Toggl per monitorare il tempo senza sforzo all'interno di ClickUp Sincronizzazione degli orari con Google Calendar: Collegate Google Calendar a ClickUp per una sincronizzazione in tempo reale

Collegate Google Calendar a ClickUp per una sincronizzazione in tempo reale Tracciamento del tempo nativo: Lo strumento di monitoraggio del tempo integrato in ClickUp consente di registrare le ore direttamente all'interno delle attività ➡️ Leggi anche: IA per la gestione del tempo: Casi d'uso e strumenti per un piano del tempo intelligente Alimentare la produttività con ClickUp

Quando gestite bene il vostro tempo, liberate banda mentale per concentrarvi sulla crescita della vostra azienda, sulla creatività e sul raggiungimento di un sano equilibrio tra lavoro e vita privata.

È qui che ClickUp brilla come piattaforma all-in-one. Vi aiuta a gestire le attività più importanti, si integra perfettamente con gli strumenti più diffusi e vi aiuta a gestire il vostro tempo monitoraggio del tempo speso per i progetti . Come abbiamo visto nei suggerimenti precedenti, la centralizzazione dei flussi di lavoro consente di concentrarsi su ciò che conta di più, riducendo le distrazioni e mantenendo la produttività.

Quindi iscriversi a ClickUp e affronta le sfide della gestione del tempo!