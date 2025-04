Come creare il vostro dashboard della produttività personale

Volete che ogni giorno lavorativo sia il più produttivo possibile. Tuttavia, man mano che la giornata si svolge, ci si ritrova a combattere contro molteplici distrazioni, a destreggiarsi tra richieste urgenti e a recuperare le scadenze.

Indipendentemente dall'efficienza con cui si gestiscono attività inaspettate o crisi, ottenere risultati significativi può essere difficile senza un processo che semplifichi il flusso di lavoro.

È qui che entra in gioco un dashboard per la produttività.

Ma che cos'è esattamente e Da fare per costruirne uno? Esistono modi specifici per implementare la dashboard nella vita quotidiana? Scopriamolo!

Cos'è un dashboard della produttività?

In parole povere, è un'area di lavoro digitale consolidata in cui è possibile organizzare, stabilire le priorità e monitorare attività e progetti in tempo reale.

A differenza degli elenchi tradizionali, un dashboardo di produttività offre una panoramica visiva delle operazioni quotidiane. Integra i dati provenienti da più fonti, come calendari, gestori di attività e sistemi di reportistica, che si aggiornano dinamicamente al variare delle priorità.

Pensate al dashboard come a una lista di controllo principale che vi mostri come risparmiare tempo e vi permette di concentrarvi sui lavori giusti.

Capire lo scopo di un dashboard di produttività

Che siate imprenditori, freelance, gestori del team da remoto o persone che in generale cercano di ottimizzare la loro routine quotidiana, un dashboard di produttività ben progettato offre diversi vantaggi chiave:

Visualizzare tutte le attività, le scadenze e le priorità in un'unica schermata, in modo da sapere sempre cosa affrontare dopo

Organizzare automaticamente le attività in base all'urgenza e all'importanza, aiutandovi a concentrarvi su ciò che necessita di attenzione immediata

Sfruttare i dati per scoprire i momenti di maggiore produttività, in modo da programmare il lavoro ad alta concentrazione nelle ore di punta

Costruire un dashboard della produttività personale

Chiarezza, organizzazione e utilizzo autentico sono le componenti chiave che il vostro dashboard deve offrire. Ma Da fare per costruirlo in modo ponderato e intenzionale?

Non preoccupatevi: ecco un quadro di riferimento che potete utilizzare per come impostare gli obiettivi giornalieri per le proprie esigenze di produttività.

1. Definite il vostro scopo e i vostri oggetti

Può sembrare ovvio, ma è necessario fare un passaggio per determinare "perché" avete bisogno di questo dashboard.

Quale problema state cercando di risolvere?

Ad esempio, se procrastinate, potreste aver bisogno di un sistema per suddividere le attività più grandi in passaggi più piccoli.

Qual è il risultato principale che volete ottenere?

Forse volete monitorare le attività cardine dell'apprendimento, i corsi o gli hobby per assicurarvi di investire tempo nello sviluppo personale

Da cosa volete colmare le lacune di produttività?

Forse notate che la vostra energia fluttua durante la giornata e volete individuare le ore di maggiore produttività.

Qualunque cosa sia, trovate uno scopo chiaro per dare forma al vostro dashboard.

🔮 Attenzione alla portata: Chiarite per chi state costruendo il dashboard. Se siete solo voi, saltate questo passaggio.

Ma se state costruendo un dashboard di produttività per tutto il vostro team, scrivete i loro ruoli esatti nell'organizzazione e le attività che svolgono quotidianamente. Capite quali sono gli ostacoli più comuni alla produttività e come pensano di poterli superare.

Queste informazioni vi aiuteranno a contribuire al passaggio successivo del processo.

2. Identificare le metriche critiche e le origini dati

Una volta definito il vostro "perché", definite quali sono le metriche più importanti per raggiungere i vostri oggetti di produttività.

Per istanza, se il vostro obiettivo è quello di gestire il sovraccarico di attività, potreste aver bisogno di accedere a metriche come il numero di progetti attivi, il tempo medio di completamento delle attività o lo stato delle attività arretrate.

In alternativa, per ridurre al minimo le distrazioni, traccia la frequenza del cambio di attività al giorno, le interruzioni all'ora registrate durante i periodi di concentrazione o la durata media delle sessioni di lavoro ininterrotte (in minuti).

Inoltre, decidete da dove provengono questi dati.

Le informazioni vengono estratte dal vostro strumento di project management? Provengono da un'app per il monitoraggio del tempo che utilizzate o da una piattaforma di comunicazione? Assicuratevi che le origini dati siano affidabili e accessibili per evitare lacune nella vostra reportistica.

3. Mappare il layout e la struttura della dashboard

Con lo scopo e le chiavi di misura in mano, è il momento di visualizzare l'aspetto del dashboard. Dovreste strutturarlo in modo da dare priorità a ciò che vi serve vedere a colpo d'occhio e da fornire un migliore suggerimenti per la gestione del tempo .

Ecco una guida visiva per aiutarvi!

via Justinmind Tenendo presente questo, vediamo come dare priorità alle varie sezioni della dashboard.

a. Sezione superiore

Usate quest'area per gli elementi ad alta priorità di cui avete bisogno di visibilità immediata.

Potrebbe trattarsi di un widget che organizza le attività in quadranti (Urgenti/Importanti, Vittorie rapide/Aumenti di efficienza e Iniziative di apprendimento/crescita) Oppure, un sistema di notifiche automatiche che segnala potenziali colli di bottiglia nel vostro flusso di lavoro, come le attività che si accumulano in un progetto o in una fase specifica, in modo da poterle affrontare in modo proattivo.

Usate i filtri per visualizzare le attività in base a tag come "Alta priorità", "Richieste dei clienti" o "Progetti interni"

💈Bonus: Imparate ad applicare la matrice di Eisenhower per organizzare le attività in base alla priorità.

b. Sezione centrale

Questa parte del dashboard vi aiuta a capire a che punto siete in termini di lavori in corso e cosa c'è in cantiere nel lungo periodo. Utilizzatela per pianificare la vostra settimana.

Ad esempio, visualizzare quanto si è vicini al completamento del progetto rispetto ai tempi pianificati attraverso un grafico di riduzione.

Potete anche monitorare le attività completate negli ultimi 7 giorni in un grafico a linee per vedere i cali e le impennate di produttività. Oppure, evidenziare l'area di interesse della settimana, come "Condividere il piano trimestrale con il team" o "Terminare la reportistica dei client"

Questo aiuta a fare le attività da fare senza distrarsi. Inoltre, per navigare tra le diverse priorità, utilizzate widget cliccabili che vi consentano di eseguire il drill-down da una panoramica di alto livello (come lo stato di completamento del progetto) a elenchi dettagliati di attività.

c. Sezione inferiore

È necessario anche uno spazio per riflettere sui risultati ottenuti e pianificare il futuro. La sezione inferiore è perfetta per questo scopo.

Integrate una mappa mensile di completamento delle attività che mostri i giorni ad alta produttività e quelli a bassa produttività. Che ne dite di avere un registro continuo di tutte le attività completate nel mese corrente, filtrate per progetto, categoria o obiettivi personali?

Oppure, una sezione separata per le note di riferimento o le risorse, trasformandola in un hub di conoscenza personale. In questo modo, potete creare un wiki personale all'interno di ClickUp che consente di memorizzare e organizzare le informazioni importanti per accedervi facilmente.

💡Pro Tip: Considerate un prompt di riflessione come: "Cosa è andato bene oggi? Cosa potrebbe essere migliorato? Quali sono le mie priorità per domani?" Questo vi aiuterà a concludere la giornata e a prepararvi per un inizio produttivo la mattina successiva.

Se non siete sicuri di come iniziare, fate uno schizzo su carta del layout della vostra dashboard o utilizzate uno strumento come Lavagne online di ClickUp . Collegate attività e idee trascinando e rilasciando forme con codice colore, arte vettoriale e testo formattare per disegnare connessioni o roadmap.

È possibile caricare immagini, aggiungere collegamenti al Web o creare attività tracciabili all'interno della lavagna online per un contesto ancora più ampio. Questa flessibilità vi permette di creare un'area di lavoro che si adatta perfettamente al vostro flusso di lavoro personale.

Passate più velocemente dall'idea all'azione con le lavagne online di ClickUp

Inoltre, se lavorate con un team, potete collaborare alla lavagna online in tempo reale, progettando, lasciando note adesive e aggiungendo commenti per evitare sovrapposizioni o confusione. Da fare: avete bisogno del feedback di un mentore o di un accountability partner? Condividete un collegato pubblico per consentire l'accesso alla visualizzazione.

💈Bonus: Pensate al flusso degli utenti.

come si naviga nella dashboard di prima mattina?

quali informazioni dovrebbero essere immediatamente visibili per aiutarvi a iniziare la giornata?

Puntate su un design modulare che consenta di modificare facilmente le vostre esigenze di produttività.

4. Trovare lo strumento adatto al lavoro

La selezione dello strumento giusto è fondamentale prima di creare il dashboard della produttività. Dai semplici fogli di calcolo ai grafici altamente personalizzabili e basati sui dati, c'è solo l'imbarazzo della scelta.

Ad esempio, Fogli Google è ideale per il monitoraggio delle attività di produttività personale. È possibile impostare semplici to-dos, tracciatori di stato e fogli di bilancio. D'altra parte, gli strumenti di Business Intelligence (BI) sono eccellenti per la visualizzazione e l'analisi dei dati, ma hanno una curva di apprendimento più ripida. Inoltre, non sono adatti alla gestione rapida e quotidiana delle attività.

Poi, c'è ClickUp dashboard .

Il bello di questo strumento è che è personalizzabile per adattarsi al vostro stile di produttività, **sia che siate pensatori visivi, creatori di elenchi o pianificatori con scadenze

Per creare una dashboard in ClickUp, andate all'Hub dashboard nella barra laterale

Da qui, fate clic su "Nuova dashboard" e scegliete un modello o partite da zero

Aggiungete le schede alla vostra dashboard facendo clic sul pulsante "+ Aggiungi schede"

Queste schede possono visualizzare varie metriche e visualizzazioni di dati, come lo stato delle attività, i report di monitoraggio del tempo o i grafici personalizzati.

Personalizzate le impostazioni di ogni scheda, tra cui l'origine dati, i filtri e il tipo di visualizzazione. È anche possibile trascinare e rilasciare le schede per disporle sulla dashboard. E questo è quanto di più semplice possa esistere!

Impostazione dei dashboard ClickUp che vi tengono in contatto con i vostri obiettivi

Con Visualizzazioni personalizzate di ClickUp clickUp, ad esempio, vi permette di trasformare i vostri impegni in approfondimenti visivi con pochi clic. Il programma estrae automaticamente i dati dalle attività per creare una dashboard visualizzata a piacere.

Preferite organizzare le attività per fasi? La lavagna Kanban vi permette di trascinare e rilasciare gli elementi in colonne diverse, come "Da fare", "In corso" e "Completato"

Volete vedere come le attività sono distribuite nel tempo grazie alle visualizzazioni a cascata? Aggiungete le dipendenze e modificate rapidamente le date di scadenza con il programma La vista Gantt di ClickUp .

Con ClickUp Views è possibile mantenere chiare le priorità e la concentrazione

Lavorate con i client? Potete creare spazi dedicati su ClickUp e invitare gli utenti a visualizzare gli aggiornamenti del progetto, lasciare feedback e monitorare le scadenze, eliminando infiniti scambi di email.

Con funzionalità/funzione come ClickUp Chattare è possibile tagliare le persone (o se stessi!) nei commenti, assegnare azioni di follower e collegare le attività ai progetti. Questo vi aiuta a tenere sotto controllo le comunicazioni con i client, le attività personali e le note interne.

Comunicate il vostro lavoro, le vostre vittorie e le vostre meraviglie con ClickUp Chat

Infine, sfruttate l'IA per ottenere approfondimenti immediati da qualsiasi dashboard. ClickUp Brain è in grado di recuperare istantaneamente i dati presenti nell'area di lavoro per rispondere alle vostre domande, risparmiandovi ore di ricerca tra le note o i file.

Se volete controllare lo stato di un progetto o trovare rapidamente le attività passate, questa funzionalità/funzione vi copre. Dimostra come utilizzare l'IA come assistente personale per accedere rapidamente a dati critici.

È inoltre possibile generare modelli per le attività personali ricorrenti, per la documentazione dei progetti o per il piano dei contenuti con un solo clic.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF di riepilogazione/riassunto del thread in ClickUp Brain: dashboard di produttività /$$$img/

Ottenere subito le risposte giuste con ClickUp Brain

🛠️ Come identificare lo strumento migliore per il vostro dashboard in base alle vostre esigenze

Elencare i requisiti chiave (ad esempio, facilità d'uso, capacità di visualizzazione dei dati, compatibilità con gli strumenti esistenti)

Provate almeno tre strumenti per qualche tempo (tre mesi sono sufficienti) per avere un quadro completo della loro usabilità

Rispondete a queste domande:

Lo strumento è scalabile se le vostre esigenze crescono? Da fare è in linea con il vostro livello di comfort tecnico? Da fare in modo che si integri con i vostri preferiti Strumenti di IA per uso personale ?



5. Test, perfezionamento e ottimizzazione del dashboard

Ora che il dashboard della produttività è stato impostato, è il momento di testarlo e ottimizzarlo per assicurarsi che vi aiuti davvero a raggiungere i vostri obiettivi.

Effettuate un controllo incrociato dei dati rispetto alle origini per verificare che tutte le metriche siano corrette. Verificate i totali, le medie e tutti i campi calcolati. Assicuratevi che i filtri, i menu a tendina e i pulsanti di navigazione funzionino correttamente. In questo modo si eviteranno intoppi quando ci si affiderà al dashboard per pianificare la giornata.

Assicuratevi che la dashboard abbia un aspetto pulito e funzioni bene su tutti i dispositivi: desktop, tablet e cellulari. In questo modo, potrete accedere al vostro hub della produttività sia alla scrivania che in viaggio.

Sebbene non possiate condividere il vostro dashboard con un team, il feedback di amici fidati, mentori o account può comunque essere utile. Potrebbero individuare aree di miglioramento che vi sono sfuggite.

Funzionalità/funzione chiave di un dashboard di produttività personale

Per costruire un dashboard che funzioni davvero per voi, concentratevi sulle funzionalità/funzione che lo rendono adattabile, perspicace ed efficace. Ecco cosa considerare:

1. Personalizzabilità

L'approccio di ognuno alla produttività è unico e lo è anche il vostro.

Per questo il vostro dashboard deve rispecchiarlo, sia che stiate monitorando la routine quotidiana, i progetti secondari o le priorità di lavoro. Dovreste essere in grado di trascinare e rilasciare i widget, di assegnare codici a colori agli elenchi di attività e alle etichette di priorità e di sfruttare le funzioni integrate di modelli di produttività integrati in base alle proprie preferenze.

🌈 Da fare: È possibile personalizzare completamente un dashboard ClickUp utilizzando oltre 60 schede.

Cercate di visualizzare e pianificare con precisione i vostri sprint? Utilizzate i grafici Sprints Burndown/Burnup

Volete vedere tutte le attività in sospeso in un elenco? Creare una vista Elenco

Non riuscite a capire dove state spendendo il massimo del tempo? Collegate facilmente le voci di tempo a specifiche attività per ottenere una panoramica completa

Grazie alle opzioni di personalizzazione di ClickUp, la creazione di una dashboard adatta al vostro stile di produttività è intuitiva e semplice.

2. Visualizzazione

Se non si ha accesso alle informazioni giuste nel formato giusto, si perde tempo a setacciare impostazioni di dati grezzi e a passare freneticamente da un'app all'altra. Questo non è affatto produttivo.

Le informazioni sono molto più fruibili quando sono facili da capire a colpo d'occhio. Visualizzate i dati della vostra dashboard attraverso grafici a barre, grafici a barre, tabelle e sequenze temporali che forniscono approfondimenti significativi e un senso tangibile di realizzazione.

**In una dashboard ClickUp è possibile aggiungere grafici e feed automatici, oltre a legende, etichette e filtri della dashboard per eseguire il drill-down. In questo modo i dati si trasformano in un indicatore di stato visivamente motivante che alimenta la produttività quotidiana.

3. Integrazioni

Un dashboard per la produttività è utile solo quanto i dati che centralizza. Integrando le app più utilizzate, come email, software di project management e piattaforme di analisi, con la dashboard, è possibile creare un'area di lavoro efficiente e snella.

Con Integrazioni di ClickUp ad esempio, è possibile connettersi a oltre 1.000 strumenti senza alcun costo aggiuntivo.

Dalle piattaforme di comunicazione come Slack e Microsoft Teams ai CRM come HubSpot e Salesforce, queste integrazioni riducono il rischio di errori causati dall'inserimento manuale dei dati in team scollegati, offrendo uno scorcio sul mondo del lavoro e del lavoro futuro della produttività .

4. Accessibilità

In fin dei conti, non si vuole creare qualcosa che non sia disponibile su tutti i dispositivi, limitandone l'uso.

Il vostro dashboard dovrebbe abilitare la sincronizzazione cloud, in modo che le attività e le promemoria siano disponibili sul vostro telefono, tablet o computer. Ad esempio, potete controllare i vostri stati dal telefono durante un viaggio o rivedere gli obiettivi mentre aspettate un appuntamento, massimizzando anche i vostri micro-momenti.

I migliori dashboard per la produttività sono parte integrante della vostra giornata, facilmente accessibili e semplici da aggiornare.

Implementare un dashboard di produttività nella vita di tutti i giorni

Da fare per integrare il dashboard nella vostra routine una volta costruito? Ecco una guida rapida per aiutarvi a farlo.

1. Impostazione di oggetti mirati giornalieri e settimanali

Riempite la vostra dashboard con attività che supportino il vostro stato 24 ore su 24, che siano legate al lavoro, alla crescita personale o a un mix di entrambi. Questo è un approccio ideale per gestire le attività personali efficacemente.

Includete azioni semplici, come programmare le email di follow-up ai client, accanto a priorità più importanti, come preparare una presentazione per la leadership o pianificare una routine di fitness.

Con Obiettivi di ClickUp , ad esempio, è possibile definire dei traguardi misurabili (ad esempio, completare 10.000 passaggi al giorno o risparmiare una determinata somma di denaro al mese). Utilizzate sezioni distinte come "Routine mattutina" o "Obiettivi di fitness" per fare chiarezza e concentrarvi.

Utilizzate Modello di ClickUp per lo stato di avanzamento settimanale per suddividere gli obiettivi in singole attività, assegnare date di scadenza e monitorare lo stato. Ad esempio, se il vostro obiettivo è quello di creare 5 post su LinkedIn a settimana, potete apprendere come lavorare più velocemente e monitorare lo stato di ogni post per rispettare i tempi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/ClickUps-Weekly-Progress-Template.png Modello di stato di avanzamento settimanale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-30u480k&department=personal-use Scarica questo modello /$$$cta/

2. Bilanciare le attività lavorative e personali

Vi sarete sicuramente imbattuti nel vecchio proverbio: "Tutto lavoro e niente svago fanno di Jack un ragazzo noioso" È vero. Dovete dare priorità al vostro benessere e alla vostra realizzazione personale, oltre al solito tran tran dell'ufficio. Fortunatamente, con un dashboard di produttività è possibile.

Ad esempio, è possibile impostare un widget 'Daily Check-In' che include obiettivi di lavoro (come le chiamate ai client) e obiettivi personali (come l'esercizio fisico o la meditazione). In questo modo si evita che un'area passi in secondo piano rispetto all'altra.

Per gli imprenditori solitari o i lavoratori a distanza, l'opzione Modello di produttività personale ClickUp è un ottimo strumento per infondere autodisciplina. Monitora i commit in diverse aree e bilancia visivamente le diverse parti della vostra vita.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-303.png Modello di produttività personale ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-54073153&department=personal-use Scaricare questo modello /$$$cta/

Con questo modello è possibile:

Analizzare le attività per garantire la massima produttività

Ottenere una panoramica chiara della destinazione del vostro tempo e della vostra energia

Programmare promemoria ricorrenti per fare delle pause durante la giornata

3. Apportare modifiche mirate studiando le tendenze

Il vostro dashboard non dovrebbe essere solo un elenco statico di cose da fare. Analizzate invece i dati nel tempo per osservare i ritmi e gli schemi e **regolare il vostro programma per ottenere risultati ottimali

Per istanza, potreste notare che la vostra produttività è maggiore nelle prime ore, riuscendo a portare a termine il vostro elenco di cose da fare in modo efficiente. Tuttavia, con il passare della giornata, le regolari chiamate in stand-up potrebbero disturbare la vostra attenzione, rendendo difficile mantenere lo stesso livello di concentrazione.

Su ClickUp, utilizzate widget come il Cartello di completamento delle attività, il Modulo di monitoraggio del tempo e la Vista Carico di lavoro per ottenere informazioni sul grado di raggiungimento delle vostre attività cardine personali. Questo vi aiuta a identificare i colli di bottiglia che potrebbero rallentare il vostro lavoro.

💡Pro Tip: Concentratevi su semplici modifiche che possono migliorare immediatamente il vostro flusso di lavoro, come la riorganizzazione dei widget per una migliore visibilità o l'aggiunta di scorciatoie alle sezioni a cui si accede di frequente. Se notate che non utilizzate alcune sezioni, prendete in considerazione la possibilità di semplificarle o rimuoverle per evitare il disordine.

4. Aggiornare e perfezionare la dashboard

È un dato di fatto: i vostri obiettivi, le vostre priorità e le vostre routine si evolveranno, il che significa che anche il vostro dashboard dovrebbe evolversi. Per questo motivo, stabilite del tempo ogni pochi mesi per aggiornare il vostro dashboard. Ad esempio, se di recente avete intrapreso un nuovo hobby, aggiungete una sezione per il monitoraggio dei vostri stati.

Sul fronte personale, considerate l'aggiunta di una sezione "Pet Care" se avete appena adottato un nuovo amico peloso o di un "Wellness Tracker" se vi state concentrando sulla vostra salute.

Man mano che il vostro lavoro o i vostri progetti secondari crescono, modificate le vostre metriche. Per istanza, se avete aperto un blog, potreste voler monitorare le metriche relative alle prestazioni dei contenuti, come i tassi di coinvolgimento e la crescita del traffico.

Superare le sfide dell'implementazione del dashboard della produttività

Anche con il migliori strumenti di produttività e le risorse disponibili, l'impostazione di un dashboard può comunque presentare delle sfide.

1. Problemi tecnici

A volte le dashboard presentano intoppi tecnici, come problemi di sincronizzazione o integrazioni fallite con altri strumenti. Prima di aggiungere funzionalità/funzione di terze parti o complesse, rafforzate la funzionalità di base del vostro dashboard.

Soluzione: Avere sempre un piano di backup (come un semplice elenco sul telefono o sull'agenda cartacea) per monitorare il lavoro se il dashboard si guasta temporaneamente.

2. Mancanza di un utilizzo di routine

Se non si è abituati a lavorare su un dashboard, è facile dimenticare di controllarlo o aggiornarlo. Pertanto, programmate i controlli ogni giorno o all'inizio di ogni settimana finché non diventano un'abitudine. Annotateli nei vostri impegni e trattateli come qualsiasi altra attività.

Soluzione: Se utilizzate le attività di ClickUp Dashboard, potete impostare avvisi o notifiche personalizzate per ricordarvi di aggiornare i dettagli del progetto o dell'attività e di controllare gli elementi completati, mantenendo i dati freschi.

3. Sovraccarico di informazioni

La dashboard può diventare rapidamente ingombra, con troppe sezioni, punti di dati e immagini che competono per l'attenzione. Pertanto, siate molto selettivi riguardo ai dati che volete visualizzare. Fate un lavoro richiesto per includere solo le metriche ad alto impatto che aggiungono valore alle vostre esigenze specifiche.

Soluzione: Se c'è un KPI specifico che non esaminate da più di un mese, rimuovetelo. Oppure, create una sezione "archivio" separata per i widget o i dati meno utilizzati, mantenendo la visualizzazione principale concentrata su ciò che è più essenziale e prevenendo l'affaticamento da funzionalità/funzione.

4. Il consenso del team o della famiglia per i dashboard in condivisione

Se si utilizza una dashboard condivisa, che sia con il team o con i membri della famiglia, rendere tutti partecipi può essere noioso. Potrebbero esitare ad adottare un nuovo strumento o non trovarlo utile. Per suscitare entusiasmo, **coinvolgete le persone nella scelta di ciò che deve essere inserito nella dashboard

Ad esempio, in un'impostazione di team, chiedete a tutti di identificare una metrica o un'attività chiave che vogliono vedere monitorata. In un contesto familiare, si possono aggiungere elementi come calendari condivisi o elenchi di faccende. Quando le persone hanno voce in capitolo su ciò che viene visualizzato nello strumento, è più probabile che lo utilizzino.

Soluzione: Dimostrate come il dashboard può semplificare le attività in condivisione. Sessioni di formazione o brevi esercitazioni possono ridurre al minimo le esitazioni iniziali.

Bilanciare le priorità con un dashboard di produttività

Ecco uno scenario ideale: Iniziate la vostra giornata di lavoro con una visualizzazione unificata di ogni attività chiave, scadenza e aggiornamento del progetto. Non ci sono corse all'ultimo minuto o lo stress di scadenze non rispettate. Questo è il potere di un dashboard di produttività.

Tuttavia, la creazione di questo tipo di area di lavoro richiede una chiara comprensione di ciò che serve e si vuole ottenere, l'identificazione di metriche rilevanti, l'integrazione di dati in tempo reale e la garanzia di un'esperienza utente dinamica.

Si tratta di requisiti indispensabili per le dashboard, se si vuole evitare di annegare in una mole di dati, reportistica e prospettive. Per vostra fortuna, ClickUp ha le carte in regola per portare i requisiti delle dashboard di produttività a un livello superiore. Supporta efficacemente i vostri obiettivi e ottimizza il vostro flusso di lavoro, in modo che il suo utilizzo risulti un'estensione naturale del vostro lavoro.

Quindi, cosa state aspettando?

e sperimentate voi stessi i vantaggi.