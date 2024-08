9 migliori strumenti di intelligenza artificiale per uso personale e produttività nel 2024

Ricordate i Jetson?

Un robot che prepara la cena per la famiglia, auto volanti, strumenti di IA e tutto ciò che è automatizzato: una vita futuristica.

Anche se non siamo ancora guidati dall'IA come i Jetsons, gli strumenti di intelligenza artificiale sono entrati nelle nostre vite per semplificare la nostra quotidianità.

I migliori strumenti di IA ci rendono più efficienti, aumentano le nostre capacità esistenti e ci trasformano in individui organizzati e potenziati.

L'aspetto entusiasmante è che la rivoluzione dell'intelligenza artificiale è diventata mainstream, con strumenti di IA disponibili per tutti.

Utilizzando tecnologie come l'IA generativa e l'apprendimento automatico, gli strumenti di IA attingono a vaste serie di dati per fornirci il risultato contestuale desiderato. Potete aiutarli a capire il vostro contesto e le vostre preferenze uniche interagendo con loro con semplici prompt di testo per generare risultati personalizzati.

Dalla generazione di immagini e video accattivanti alla ricerca di risposte specifiche in vasti database, dalla scrittura delle email all'aiuto per la salute, gli strumenti di IA per uso personale fanno di tutto.

Vediamo alcuni dei migliori strumenti di IA per uso personale che consentono di ridurre il lavoro manuale, ottimizzare i processi e concentrarsi su ciò che conta di più.

Cosa cercare negli strumenti di IA per uso personale?

Prima di addentrarci nei dettagli dei migliori strumenti di IA per uso personale, consideriamo questi fattori per essere sicuri di scegliere quello giusto.

Facilità d'uso: Lo strumento di IA deve avere un'interfaccia intuitiva, funzionalità di facile utilizzo e una navigazione semplice

Lo strumento di IA deve avere un'interfaccia intuitiva, funzionalità di facile utilizzo e una navigazione semplice Integrazione : Considerate strumenti di IA che si integrino perfettamente con altri strumenti che utilizzate quotidianamente, come client email, calendari, project management e Google Documenti. Questo snellirà il vostro flusso di lavoro e vi permetterà di usarli letteralmente per qualsiasi cosa, dalle esigenze personali alle attività professionali

: Considerate strumenti di IA che si integrino perfettamente con altri strumenti che utilizzate quotidianamente, come client email, calendari, project management e Google Documenti. Questo snellirà il vostro flusso di lavoro e vi permetterà di usarli letteralmente per qualsiasi cosa, dalle esigenze personali alle attività professionali Privacy e sicurezza: Gli strumenti di IA per uso personale devono dare priorità alla privacy dell'utente. Assicuratevi che lo strumento o il modello di IA che scegliete abbia la crittografia dei dati e politiche di gestione dei dati trasparenti per proteggere le vostre informazioni personali

Gli strumenti di IA per uso personale devono dare priorità alla privacy dell'utente. Assicuratevi che lo strumento o il modello di IA che scegliete abbia la crittografia dei dati e politiche di gestione dei dati trasparenti per proteggere le vostre informazioni personali Costo: I migliori strumenti di IA per uso personale non devono essere costosi. Selezionate strumenti con una versione gratis, in modo da poterli provare prima di spendere per una variante a pagamento

I migliori strumenti di IA per uso personale non devono essere costosi. Selezionate strumenti con una versione gratis, in modo da poterli provare prima di spendere per una variante a pagamento Automazioni : Scegliete uno strumento di IA in grado di automatizzare le vostre attività di routine e ripetitive, come le risposte alle email, i riepiloghi/riassunti delle riunioni, l'organizzazione dei file o la programmazione degli appuntamenti

: Scegliete uno strumento di IA in grado di automatizzare le vostre attività di routine e ripetitive, come le risposte alle email, i riepiloghi/riassunti delle riunioni, l'organizzazione dei file o la programmazione degli appuntamenti Capacità di apprendimento: Per aiutarvi in modo coerente nelle vostre giornate piene di impegni, avete bisogno di uno strumento che impari dai vostri dati, preferenze e feedback e si adatti di conseguenza

I 9 migliori strumenti di IA per uso personale nel 2024

1. ClickUp

ClickUp è uno dei migliori strumenti di IA per uso personale e professionale. Questo strumento all-in-one per la produttività e il project management aumenta la produttività, aiutandovi a fare di più. ClickUp Brain combina intelligenza artificiale, comprensione del contesto, knowledge management e project management. Il risultato è un assistente virtuale che impara dalle vostre preferenze, vi fornisce raccomandazioni personalizzate e vi fa risparmiare ore.

Date una scossa alla creatività con ClickUp Brain, il vostro partner virtuale per il brainstorming

Oltre a fornire risposte contestuali alle vostre query, ClickUp Brain automatizza le vostre attività, genera riepiloghi/riassunti di contenuti con un clic, scrive qualsiasi cosa, dalle email ai blog, e riempie automaticamente i dati per aiutarvi a trovare il tempo per le cose importanti, il tutto utilizzando semplici prompt di testo.

Inoltre, ClickUp viene fornito con centinaia di modelli precostituiti che possono essere utilizzati per velocizzare le attività quotidiane.

Per istanza, si può usare Il modello per la produttività personale di ClickUp per organizzare le attività personali per priorità e tipo, assegnare stati personalizzati e aggiungere promemoria per aiutarvi a Da fare.

spostatevi tra le versatili viste Tabella e Calendario di ClickUp 3.0 per visualizzare tutto il vostro lavoro_

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Ottenete risposte immediate e contestuali alle query con ClickUp Brain, l'assistente IA integrato per eccellenza e il vostro assistente virtuale. Utilizzatelo per creare tabelle, riempire automaticamente i modelli, generare trascrizioni delle vostre chiamate e scrivere landing page, email e altro ancora.

Creare un'area di lavoro collaborativa condivisibile conClickUp Documenti e collaborare con i client su idee e documenti in tempo reale

Pianificate le vostre attività e tenete traccia di tutti i vostri appuntamenti utilizzando la visualizzazione Calendario

create semplicemente un elenco di cose da fare multiuso per gestire facilmente le vostre idee e il vostro lavoro con gli elenchi di ClickUp_

Rendetevi conto di voi stessi creando elenchi per obiettivi personali, impegni mensili, libri da leggere e praticamente qualsiasi altra cosa

Semplificate la vostra vita collegando a ClickUp le applicazioni più utilizzate, come email, messenger, calendari, strumenti di monitoraggio del tempo, app per prendere appunti e persino Alexa e Google Assistant

Brainstorming di idee e conversione in attività fattibili conLavagne online di ClickUp eClickUp Mappe mentali come tela creativa

Limiti di ClickUp

L'IA non è disponibile nella versione gratis

Le app per dispositivi mobili potrebbero non avere funzioni IA end-to-end

Prezzi di ClickUp

free Forever : Piano illimitato

Piano illimitato Piano Unlimited : $7/mese per utente, con fatturazione annuale

: $7/mese per utente, con fatturazione annuale Piano Business : $12/mese per utente con fatturazione annuale

: $12/mese per utente con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (9000+ recensioni)

4.7/5 (9000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4000+ recensioni)

2. Cleo

via Cleo Cleo è un'app di finanza personale con intelligenza artificiale progettata appositamente per la generazione Z. Lo strumento di IA fornisce approfondimenti e consigli finanziari personalizzati in base alle esigenze e alla situazione finanziaria dell'utente.

Cleo offre anche uno strumento di budgeting che aiuta a monitorare le spese e a risparmiare di più.

Utilizzando un'interfaccia utente di tipo conversazionale, Cleo interagisce con l'utente come se fosse un amico, fa battute e lo rimprovera quando gli viene richiesto. È possibile chiedere a Cleo informazioni sulle strategie di bilancio, sui risparmi, sulle spese e su tutto ciò che riguarda la finanza.

Grazie a intuizioni in tempo reale e alla potenza degli algoritmi di apprendimento automatico, analizza le vostre abitudini e i vostri dati finanziari per fornirvi consigli personalizzati per raggiungere i vostri obiettivi finanziari.

Le migliori funzionalità/funzione di Cleo

Impostazione e monitoraggio del budget, rappresentazione visiva dei modelli di spesa e ricezione di avvisi in caso di superamento del budget impostato

Categorizzare automaticamente le transazioni e ottenere una ripartizione dettagliata delle spese per identificare i modelli di spesa eccessiva

Automazioni per il risparmio trasferendo l'importo desiderato nel portafoglio dell'app, che può essere spostato in un account di risparmio

Limiti di Cleo

La creazione del portafoglio richiede attualmente un indirizzo valido negli Stati Uniti, il che impedisce agli utenti internazionali di utilizzare il portafoglio e le funzionalità ad esso correlate, come i trasferimenti automatici

L'app si disconnette spontaneamente dall'account

Prezzi di Cleo

**Gratis

Funzioni bonus: $5.99/mese

Le funzionalità/funzione bonus e il portafoglio Cleo sono disponibili solo per gli utenti con indirizzo negli Stati Uniti.

Valutazioni e recensioni di Cleo

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Respiro

via Respiro Breathh è uno strumento innovativo che vi guida attraverso pratiche di mindfulness e vi aiuta a raggiungere la chiarezza mentale e il rilassamento, a ridurre il burnout e a concentrarvi maggiormente.

L'app utilizza modelli IA per fornire una guida e un supporto personalizzati attraverso il lavoro sul respiro. Ha un'interfaccia semplice e intuitiva; l'app offre un'estensione per Google Chrome che visualizza automaticamente le pratiche al momento giusto sull'app mobile.

Breathhh utilizza la tecnologia dei motori neurali per analizzare i vostri schemi, visualizzare le pratiche, suggerire esercizi di riscaldamento per le spalle e gli occhi e fornire un suono di sottofondo per il rilassamento e il miglioramento della salute mentale.

Le migliori funzionalità/funzione di Breathhh

Esercizi di respirazione tramite il simulatore di respirazione per pause intelligenti

Utilizzare il diario dell'umore per trovare l'equilibrio della salute mentale e sviluppare l'intelligenza emotiva

Rilassarsi più facilmente grazie alla possibilità di mascherare i rumori di distrazione

Limite di respirazione

Potrebbero essere migliorate alcune funzionalità/funzione, come l'aggiunta di un timer o di altri modelli di respirazione

Prezzo di Breathhh

**Gratuito

Breathhh Ultima: $4/mese

Valutazioni e recensioni di Breathhh

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

4. Decktopus IA

via Decktopus Decktopus è un generatore di presentazioni alimentato dall'IA che aiuta a creare schemi di diapositive, contenuti, icone, immagini e script per la progettazione e il formattare delle presentazioni.

Oltre alle presentazioni, è possibile creare portfolio, microsito, imbuto commerciale, presentazione di startup, casi di studio, proposte, generazione di lead, bio link e link per la firma della posta.

Abbandonate le attività di progettazione manuale, come la modifica di un'immagine esistente o la creazione di una presentazione da zero.

Utilizzate Decktopus per creare automaticamente presentazioni coinvolgenti e contestuali in base ai contenuti forniti al modello dell'IA. Concentratevi sulla messa a punto del messaggio e lasciate che l'IA generi le immagini per le vostre presentazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Decktopus

Creazione rapida di presentazioni contestuali inserendo dettagli come argomento, traguardo, scopo e durata desiderata

Inserimento automatico di immagini e icone nelle diapositive in base al contesto e al contenuto delle stesse

Scegliete tra un ampio intervallo di modelli di diapositive per scopi diversi, come lanci di startup, presentazioni aziendali, casi di studio e riepilogo/riassunto esecutivo

Limiti di Decktopus

La funzione IA necessita di miglioramenti, poiché l'output diventa scarso con l'input descrittivo

L'attuale processo di creazione delle pagine ostacola l'esperienza dell'utente limitandolo ad accedere ai modelli invece che ai layout quando aggiunge nuove pagine alla presentazione

Prezzi di Decktopus

free Forever : Per sempre

Per sempre Pro IA : $14,99/mese per utente

: $14,99/mese per utente IAzienda: $48/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Decktopus

G2: 4.6/5 (55 recensioni)

4.6/5 (55 recensioni) Capterra: 4.6/5 (57 recensioni)

5. Reclaim

via Recuperare l'IA Reclaim è uno strumento di automazione della pianificazione che vi aiuta a ottimizzare i vostri impegni e ad aumentare la vostra produttività. Oltre a pianificare, Reclaim ottimizza le strategie di gestione del tempo e libera il vostro tempo per attività e hobby più importanti.

Questo strumento di IA analizza il vostro programma e il calendario per trovare il tempo e impostare una routine per le cose che volete fare, come costruire una nuova abitudine o un hobby.

Progettato per usi personali e professionali, Reclaim aiuta a monitorare le attività, a sincronizzare i calendari di Google per difendere il tempo per le abitudini e a fare pause intelligenti per distendersi e trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata.

Le migliori funzionalità/funzione di Reclaim

Scopre il momento ottimale per un lavoro mirato in Google Calendar analizzando orari, priorità, attività e commit grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale

Automazioni nella gestione del calendario grazie alla sincronizzazione con il Google Calendar esistente e all'attivazione di controlli e notifiche intelligenti per evitare che gli utenti facciano gli straordinari

Ottimizzare la settimana lavorativa e le abitudini di produttività con l'analisi del monitoraggio del tempo. Monitoraggio del tempo dedicato alle diverse attività con report settimanali sulla produttività e sulle prestazioni

Recupero dei limiti

Non ha un'app mobile

Le integrazioni richiedono tempi più lunghi per la sincronizzazione e la pianificazione delle attività

Prezzi di recupero

Free Forever per un utente singolo

per un utente singolo Starter : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business : $15/mese per utente

: $15/mese per utente Azienda: $18/mese per utente (fatturati annualmente)

Recupera valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (66 recensioni)

: 4.8/5 (66 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

6. Gymbuddy

via PalestraBuddy Gymbuddy offre programmi di allenamento personalizzati. Questo strumento di IA crea programmi di allenamento efficaci per i singoli individui e per gli istruttori di fitness che desiderano curare i programmi di fitness.

Questa app basata sull'intelligenza artificiale vi permette di allenarvi al vostro livello: impostate il vostro livello di forma fisica, create i vostri esercizi e programmate i vostri allenamenti all'orario che vi è più congeniale.

Le migliori funzionalità/funzione di Gymbuddy

Piani di allenamento personalizzati in base al livello di forma fisica, agli obiettivi e alle preferenze

Trovare l'orario migliore per un allenamento in base al proprio programma utilizzando il pianificatore degli allenamenti

Creare piani di allenamento personalizzati per i propri client (utile per gli istruttori di fitness)

Limiti di Gymbuddy

Gli allenamenti sono generati per intervalli di due settimane e non è possibile cambiare la routine durante questo periodo

Prezzi di Gymbuddy

Free Forever

Per gli allenatori: 20% di commissione su tutti i programmi commerciali

Valutazioni e recensioni di Gymbuddy

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

7. ChatGPT

via ChatGPT Il chatbot IA ChatGPT utilizza algoritmi di elaborazione del linguaggio naturale per rispondere alle query degli utenti. Uno dei modelli di IA più sofisticati sviluppati da OpenAI, questo strumento di scrittura IA comprende e risponde ai vostri input con notevole precisione.

Modulo per la generazione di contenuti brevi e lunghi utilizzando prompt di testo conversazionali. ChatGPT aiuta anche a perfezionare i testi esistenti, a controllare la grammatica, a creare programmi, a pianificare viaggi, a scrivere descrizioni di prodotti e a scrivere codici.

Le migliori funzionalità/funzione di ChatGPT

Generazione di risposte dinamiche basate sul contesto che imitano i modelli umani

Ricevere risposte personalizzate in base alle query, alle interazioni passate e ai feedback ricevuti

Beneficiare di un set di dati vasto e diversificato per coprire un ampio intervallo di argomenti per la generazione di contenuti

Limiti di ChatGPT

ChatGPT non offre sempre le informazioni più aggiornate, poiché le risposte si basano su dati di formazione aggiornati l'ultima volta nel gennaio 2022

È un assistente di scrittura IA e non supporta la generazione di immagini, video o contenuti video animati IA

Prezzi di ChatGPT

free Forever : Gratuito per sempre

Gratuito per sempre ChatGPT Plus : $20/mese per utente

: $20/mese per utente ChatGPT Team: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2 : 4.7/5 (443 recensioni)

: 4.7/5 (443 recensioni) Capterra: 4.6/5 (40 recensioni)

8. Amelia

via Amelia Amelia è uno strumento di IA per le aziende che offre soluzioni di coinvolgimento dei dipendenti e di supporto clienti per accelerare il time-to-value, aumentare il valore totale creato e ridurre il costo totale di titolarità utilizzando l'IA conversazionale.

Automatizzando i processi HR e IT complessi e dispendiosi in termini di tempo, Amelia può essere utilizzata per offrire un'esperienza di fornitura di servizi senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità/funzione di Amelia

Creazione rapida di flussi di lavoro conversazionali per il supporto clienti grazie all'integrazione con wow-code, ai contenuti precostituiti e alla comprensione del linguaggio naturale

Offre una comunicazione senza interruzioni in oltre 100 lingue grazie al riconoscimento multi-intento e alla capacità di commutazione del contesto

Addestrare lo strumento sui dati delle conversazioni e delle interazioni con gli utenti e ottenere metriche delle prestazioni

Limiti di Amelia

Curva di apprendimento per gli utenti alle prime armi

Manca un'estesa base di conoscenze sui prodotti per costruire lo strumento

Prezzi di Amelia

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Amelia

G2 : Non ci sono abbastanza recensioni

: Non ci sono abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Folla luminosa

Grazie a funzionalità/funzione come i libri della comunità, catalizza la crescita professionale, consentendovi di entrare in contatto con professionisti di diversi settori e industrie.

Le migliori funzionalità/funzione di Brightcrowd

Creare libri digitali sulla propria pagina per condividere aggiornamenti sulla vita, successi e ricordi

Connessione con professionisti che la pensano allo stesso modo e che condividono competenze, interessi o obiettivi simili

Mostrare competenze, esperienze e interessi professionali per attirare opportunità e collaborazioni

Limiti di affollamento

La sua utilità potrebbe essere limitata a gruppi di ex alunni, classi universitarie, ecc.

Valutazioni e recensioni di Brightcrowd

G2 : Non abbastanza recensioni

: Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

Gli strumenti di IA per l'uso personale sono il tuo amplificatore di produttività

Oggi sono disponibili molti strumenti di IA per uso personale; essi automatizzano le attività personali e professionali ridondanti e aiutano a terminare più velocemente le attività. Scegliete quelli più adatti alle vostre esigenze.

ClickUp è uno strumento di produttività basato sull'IA adatto ai principianti che consente di lavorare in modo più efficiente, collaborare più velocemente e gestire facilmente i progetti.

Scatenate la magia degli strumenti di IA con iscrivendosi a ClickUp per una versione di prova gratuita.