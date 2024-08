10 modelli gratuiti di conto economico per semplificare i processi di contabilità aziendale

Essere un contabile significa amare i numeri, ma non sempre i numeri ricambiano.

Passare le notti in bianco a far quadrare i conti dell'azienda e fissare all'infinito i fogli di calcolo per capire perché i numeri sul conto economico non corrispondono, a volte questo lavoro può essere un vero e proprio rompicapo!

Per fortuna, i modelli di conto economico possono aiutare i team finanziari a gestire i loro compiti in modo più efficace. Questi documenti preformattati funzionano come uno stetoscopio per valutare la salute finanziaria dell'azienda, ascoltando il battito delle operazioni e riassumendo i costi, i ricavi e le spese attuali o previsti per un periodo contabile.

Rimanete con noi per scoprire come mantenere viva e fiorente la vostra attività con 10 modelli di profitti e perdite di alto livello dedicati ai supereroi della contabilità! 🦸

Cos'è un modello di profitto e perdita?

Un modello di conto economico (P&L) è dotato di un conto economico pro forma che semplifica la creazione di proiezioni finanziarie e l'analisi della crescita anno per anno (YoY). Fornisce un'istantanea completa della salute finanziaria dell'azienda attraverso elementi quali:

Flussi di ricavi o di vendite

Spese fisse (come l'affitto)

Spese ricorrenti (come le bollette)

Ammortamento

Costo del venduto (COGS)

Riserve fiscali e crediti inesigibili

Profitti lordi e netti

Un prospetto o modello di conto economico semplifica la rendicontazione e l'analisi, fornendo un formato standardizzato che garantisce la coerenza nel calcolo e nella tracciabilità dei dati finanziari.

Ciò consente agli stakeholder di valutare rapidamente le prestazioni finanziarie dell'azienda senza dover creare fogli di calcolo complessi da zero, rendendo più facile rimanere davanti alla concorrenza e mantenere operazioni sostenibili.

Visualizzate il lavoro dei vostri team con un colpo d'occhio, tracciando o categorizzando i progressi complessivi nei cruscotti ClickUp

Questi modelli si rivolgono a imprese di tutte le dimensioni, dalle startup alle grandi aziende. È possibile adattare il documento per un'analisi mensile, annuale o annuale relazioni aziendali trimestrali che consentono di confrontare i dati, di individuare i modelli di reddito e di spesa e di prendere decisioni informate per far crescere l'azienda. 🌱

Cosa rende un buon modello di conto economico?

Un modello di profitti e perdite di qualità può svolgere un ruolo importante in decisioni come il via libera o l'interruzione di investimenti e operazioni. Data l'alta posta in gioco, deve essere:

completo: Deve coprire le fonti di reddito e i tipi di spesa rilevanti, fornendo un quadro affidabile delle prestazioni finanziarie dell'azienda Coesione visiva: Il modello di conto economico deve essere ben strutturato e facile da navigare, con la possibilità di includere grafici e diagrammi per individuare le tendenze e comprendere i dati a colpo d'occhio Personalizzabile: Ogni azienda è unica, quindi il modello dovrebbe consentire la personalizzazione per adattarsi alle vostre operazioni specifiche Facile da usare: Anche chi non ha una formazione finanziaria dovrebbe essere in grado di utilizzare e seguire il modello. Prompt o segnaposto che rendonol'inserimento dei dati semplice sono auspicabili facile per l'analisi: Al di là della semplice registrazione dei numeri, un buon modello dovrebbe aiutare acalcolare gli indicatori chiave di prestazione (KPI) come il margine di profitto lordo oil ritorno sugli investimenti (ROI) sul costo del lavoro Condivisibile: Il modello di conto economico deve essere compatibile con i modelli comuni difogli di calcolo come Microsoft Excel o Google Sheets per facilitarne l'uso e la condivisione

10 modelli gratuiti di profitti e perdite per realizzare solidi conti economici

La nostra lista dei 10 migliori modelli GRATUITI di conto economico in ClickUp ed Excel impressionare i vostri contabili e i team contabili! Esploriamo i casi d'uso per ciascuno di essi. 💸

1. Modello di contabilità generale ClickUp

Modello di contabilità generale ClickUp

Con il Modello di contabilità generale ClickUp il modello ClickUp General Ledger è un assistente finanziario personale che tiene traccia non solo del conto economico, ma anche dell'intera contabilità aziendale! 🤩

Questo modello intuitivo e facile da usare vi aiuta a mantenere registrazioni finanziarie accurate delle voci di debito e credito e dei flussi di cassa, in modo che possiate sempre controllare da dove proviene e dove va il vostro denaro.

Il modello per i profitti e le perdite è dotato di modelli su misura

Campi personalizzati

per registrare gli attributi delle transazioni come Titolo del conto, Tipo di conto, Data della transazione, Ricevuta, Numero di entrata, Addebito, Credito, DrCr e Tipo di registrazione contabile. Una volta registrate le transazioni, è possibile utilizzare automaticamente le quattro viste principali del documento per generare diversi rendiconti finanziari.

Se si desidera generare un quadro di valutazione finanziaria, utilizzare la vista Profit & Loss Board. Questa visualizza le entrate, le spese e i profitti in base alle transazioni registrate, fornendo informazioni in tempo reale sull'andamento del bilancio. È possibile monitorare e riclassificare le voci del report semplicemente trascinandole sul tabellone.

Analogamente, la vista Balance Sheets Board visualizza automaticamente tutte le attività, le passività e il patrimonio netto. Questa vista velocizza il processo di riconciliazione dei conti e la coerenza dei registri.

Il

Libro mastro generale

e Transaction Le viste elenco sono perfette per tenere traccia delle transazioni quotidiane raggruppate per titolo del conto o per qualsiasi altro parametro, consentendo di modificare o aggiornare rapidamente campi specifici. Scarica questo modello

2. Modello di rapporto di bilancio ClickUp

Modello di rapporto di bilancio ClickUp

È necessario confrontare i dati preventivati e quelli effettivi per misurare i profitti o le perdite. Tuttavia,

monitoraggio e reporting del budget

tra diversi periodi contabili è spesso dispendioso in termini di tempo. È qui che il Modello di rapporto di bilancio ClickUp può cambiare le carte in tavola. 🤑

Una delle caratteristiche principali di questo modello sono le sezioni preconfezionate che coprono cinque aspetti finanziari fondamentali:

Profitti e perdite: Una sezione dedicata per dettagliare i ricavi e i margini previsti ed effettivi Ripartizione delle vendite: Presenta una ripartizione delle vendite (effettive e target) in regioni distinte Spese: Aiuta a classificare e confrontare le spese operative rispetto ai valori preventivati Bilancio: Mostra lo scostamento tra entrate e uscite Riepilogo della concorrenza : Aiuta a confrontare i dati relativi ai ricavi e alle quote di mercato con quelli dei principali marchi concorrenti

Questa struttura sistematica vi aiuta a pianificare la spesa aziendale e

stabilire gli obiettivi per le prestazioni future

. Il modello è dotato di un grafico a barre predefinito per la visualizzazione dei dati finanziari nei vari periodi di tempo, ma è possibile aggiungere anche grafici personalizzati.

Sono presenti due sezioni essenziali per il monitoraggio e l'analisi finanziaria: la sezione Prestazioni del mese corrente consente di elencare meticolosamente le entrate e le uscite sostenute dall'azienda nel mese corrente, offrendo un'istantanea in tempo reale delle prestazioni finanziarie. La sezione Prestazioni annuali analizza invece le prestazioni dell'azienda nell'arco dell'intero anno. Scarica questo modello

3. Modello di tracciatore di vendite ClickUp

Modello di tracciatore delle vendite ClickUp

Migliorate le capacità decisionali dei vostri team di vendita con il modello Modello di tracciatore delle vendite ClickUp . La sua gamma di funzioni vi garantisce il potere di tenere sotto controllo il vostro processo di vendita e di prendere provvedimenti per raggiungere gli obiettivi di profitto! 🥇

Per iniziare il vostro viaggio con questo modello, dovrete innanzitutto definire i prodotti o i servizi che state offrendo in vendita. Utilizzate i Campi personalizzati per inserire un'ampia gamma di dati, dai costi di spedizione e di unità al tipo di prodotto e ai numeri di reso. Impostate il Profitto obiettivo e il Margine di profitto per iniziare a monitorare la redditività delle vendite effettuate man mano.

Gli stati personalizzati come Completato, Obiettivo raggiunto, Obiettivo non raggiunto, Non iniziato e In corso vi aiutano a supervisionare le vostre operazioni per

ottimizzare la vostra pipeline di vendita

.

Sfruttate la vista Stato delle vendite per elenco di prodotti per organizzare e analizzare i dati di vendita per tipo di prodotto. La vista Volume delle vendite per mese è essenzialmente simile alla precedente, con la differenza che organizza i dati per mese utilizzando un campo a discesa.

Per una panoramica più completa, è possibile esplorare anche la vista Tabella di monitoraggio delle vendite, che presenta i numeri complessivi delle vendite in un comodo formato tabellare. Utilizzo

Obiettivi di ClickUp

per impostare metriche di vendita come il costo per vendita, il fatturato e il valore di vita del cliente, e

dashboard in tempo reale

per tenerne traccia. Scarica questo modello

4. Modello di rapporto mensile sulle vendite ClickUp

Modello di rapporto mensile sulle vendite ClickUp

Il Modello di rapporto mensile sulle vendite di ClickUp fornisce una soluzione semplificata per trasmettere informazioni quali quote di vendita, spese e profitti/perdite, fungendo da registro completo delle prestazioni individuali di ciascun venditore. È ideale per i team che si affidano molto alle chiamate a freddo e ai follow-up, in quanto:

Visualizza i progressi verso gli obiettivi di vendita mensili

Individua le aree di miglioramento e i processi in perdita

Aiuta a capitalizzare più velocemente le strade redditizie

Supponiamo che stiate gestendo un team di vendita impegnato in chiamate a freddo a potenziali clienti per la vostra azienda

software di assunzione

-Questo modello può essere una risorsa preziosa in molti modi. Potete utilizzare la sezione Top Sales Performers per evidenziare le persone eccezionali che hanno raggiunto un alto tasso di conversione mensile.

Questo non solo favorisce un senso di riconoscimento, ma aiuta anche il team ad analizzare le best practice che hanno contribuito al raggiungimento dell'obiettivo.

Con la sezione Tasso di conversione per settimana è possibile monitorare sistematicamente le prestazioni settimanali. Ad esempio, annotare un tasso di conversione del 10% nella prima settimana e dell'8% nella seconda vi aiuterà a identificare e a correggere le cause del calo.

Il Riepilogo del tasso di conversione fornisce in genere un'istantanea breve e informativa dell'andamento delle vendite su periodi più brevi, rivelando le tendenze positive o negative. È possibile aggiungere grafici e diagrammi per visualizzare le informazioni per una più rapida comprensione. Scarica questo modello

5. Modello di conto fornitori ClickUp

Modello di conto corrente ClickUp

I processi di contabilità fornitori mal gestiti possono facilmente trasformarsi in un incubo di Halloween da brivido, con tanto di tracce cartacee mancanti e inserimenti di dati errati. Il Modello di contabilità fornitori di ClickUp fornisce una soluzione elegantemente semplice per gestire i registri delle fatture e tracciare i pagamenti con precisione, assicurando che la vostra igiene di conformità non sia un'esibizione di fantasmi. 🎃

Aggiungete dettagli ai vostri debiti usando Campi personalizzati per attributi come saldo in sospeso, importo della fattura, scadenza del pagamento iniziale, scadenza del saldo totale, pagamento finale, tipo di pagamento, email e termini di pagamento.

Ma se volete davvero usare questo modello di conto economico come un professionista, sfruttate le sue tre viste uniche per ottenere dati pratici sui pagamenti per i vostri conti economici. Per esempio:

Vista elenco conti fornitori: Raggruppa le fatture per Stato (Fattura ricevuta, Inoltro, Verifica e Completo), fornendo una chiara panoramica dello stato di avanzamento di ogni fattura Vista tabella dei tipi di pagamento: Categorizza le fatture per Tipo di pagamento, semplificando l'identificazione delle diverse modalità di pagamento Vista della tabella del processo di pagamento: Offre un quadro dettagliato di tutte le fatture, raggruppandole per Stato e Priorità, mentre la vista Preferenza è un'altraLavagna Kanban presenta le fatture nel popolare formato a schede

C'è di più!

La funzionalità interattiva della Kanban Board consente di fare clic sulle singole schede per accedere alle informazioni su ciascuna fattura, aggiungere note e allegare file. L'aggiornamento dello stato dei pagamenti, semplicemente trascinando e rilasciando le carte sulla lavagna, semplifica il processo di gestione degli obblighi finanziari e delle spese aziendali. Scarica questo modello

6. Modello di rapporto sulle spese di ClickUp

Modello di rapporto spese ClickUp

I dirigenti sovraccarichi di lavoro potrebbero utilizzare qualcosa di semplice ma incredibilmente efficace per redigere schede di spesa accurate come il modello Modello di nota spese ClickUp . Questo modello viene pre-equipaggiato con formattazione, banner e stili standard, rendendo il processo di compilazione e di condivisione rapporti di spesa più facile da usare che mai. 🤓

L'interfaccia intuitiva del modello supporta una tracciabilità versatile delle spese, sia che si tratti di registrare spese di reparto, spese operative o fatture di appaltatori. Troverete sezioni complete per specificare i dettagli delle spese generali, come i membri del team coinvolti, il budget assegnato e le voci di spesa, assicurando che tutte le spese relative a un particolare team o progetto siano accuratamente documentate.

La sezione Ripartizione delle spese presenta una tabella in cui è possibile elencare le spese, comprese la data, la descrizione e le sottocategorie come cibo e viaggi. Per esigenze di conformità, è possibile includere foto delle ricevute e fornire descrizioni direttamente all'interno del modello. Una volta completato il rapporto, i revisori possono approvare e firmare il documento in uno spazio finale.

Questo modello di conto economico viene spesso utilizzato dai team di pianificazione del budget per redigere rapporti sulle stime delle spese, che a loro volta contribuiscono alle proiezioni dei profitti. Scarica questo modello

7. Modello di rapporto di analisi finanziaria ClickUp

Modello di rapporto di analisi finanziaria ClickUp

Tracciate le entrate, le uscite, i profitti e le perdite senza soluzione di continuità con il modello di analisi finanziaria di ClickUp Modello di rapporto di analisi finanziaria ClickUp . Spruzza la magia di fogli di calcolo precostituiti per semplificare compiti estenuanti come l'inserimento di dati finanziari e il monitoraggio delle modifiche senza sforzo.

I supporti visivi del modello forniscono istantanee dell'analisi dei flussi di cassa, dei rapporti di liquidità, dei bilanci e dei rapporti di indebitamento, rendendo tutto più accessibile anche a chi non si occupa di finanza. 💵

Avviate il modello e fornite le informazioni aziendali essenziali, complete di logo, indirizzo e contatti. Quindi, intrecciate una narrazione di approfondimenti finanziari utilizzando grafici e diagrammi accattivanti sotto l'ombrello di Investment Essentials.

Con le sezioni dedicate alla Valutazione e all'Analisi del rischio, potete aggiungere dati che offrono approfondimenti sulla situazione finanziaria dell'azienda. Infine, concludete la vostra analisi finanziaria con una sezione Risultati dettagliati, in cui potete offrire spunti, consigli per il miglioramento e un rapido Recap di tutto ciò che avete detto.

Grazie alle impostazioni personalizzate dei permessi, avete il controllo completo di chi può sbirciare nei vostri dati aziendali sensibili e se può modificarli o semplicemente osservarli in disparte.

Questo modello può essere utilizzato anche per:

Confrontare i portafogli di investimento in base alla redditività

Individuare le lacune nelle performance aziendali rispetto agli standard del settore

Identificare le vie di riduzione dei costi Scarica questo modello ### 8. Modello di conto economico in Excel di CorporateFinanceInstitute

Dopo aver scaricato il file, è possibile inserire immediatamente le informazioni della propria azienda nelle celle designate con il colore del carattere blu e optare per un rendiconto mensile o annuale

Se desiderate creare un conto economico in un foglio di calcolo, il modello di conto economico Excel di CorporateFinanceInstitute è la soluzione giusta. Questo documento supporta sia mensili che dichiarazioni annuali .

Dopo aver scaricato questo file, si inizia a inserire i dati finanziari nelle celle designate per le spese generali. Il modello copre le voci di spesa e di reddito tipiche; tutto ciò che si deve fare è sostituire le informazioni nelle celle con i numeri colorati in blu con i dati reali. Le celle numeriche con i caratteri colorati in controluce contengono formule codificate, che si consiglia di ricontrollare per assicurarsi che i calcoli finali abbiano senso.

È possibile creare un normale rapporto fiscale per l'intero anno o una versione intermedia per l'intero anno. Una volta terminato, salvate il file come documento Excel o PDF e il gioco è fatto. Scarica questo modello

9. Modello di conto economico in Excel da SpreadsheetPage

Questo rendiconto finanziario mostra la salute finanziaria di un'azienda, se ha realizzato un profitto o ha subito una perdita durante un determinato periodo

Il modello di rendiconto economico di Excel di SpreadsheetPage è un comodo documento predisegnato per la creazione di relazioni finanziarie aziendali. Si tratta di un rendiconto finanziario senza fronzoli, utilizzato per registrare i dati di uno specifico ciclo contabile e illustrare in modo esauriente la salute finanziaria dell'azienda, rivelandone il reddito netto o la perdita.

Comprende i principali elementi di profitto e perdita, quali:

Ricavi

Costo del venduto (attraverso lo stato delle scorte)

Spese operative

Sconti e abbuoni

Spese fiscali

Sebbene questo modello fornisca una solida base, è necessario inserire manualmente i riepiloghi delle transazioni nel rendiconto. Il modello offre la flessibilità di definire i nomi delle categorie attraverso i codici dei conti nel foglio di lavoro del piano dei conti, consentendo agli utenti di creare report personalizzati. 🧾 Scarica questo modello

10. Modello di conto economico in Excel di ExcelDataPro

Inserendo senza sforzo i dati finanziari nelle celle dotate di formule preimpostate, calcola automaticamente il profitto o la perdita dell'azienda

Il modello di conto economico Excel di ExcelDataPro è una risorsa pronta per l'uso in Excel, Google Sheets e OpenOffice Calc, progettata per aiutarvi a preparare in un batter d'occhio conti economici dettagliati.

Questo modello adattabile può riassumere i dati finanziari della vostra azienda per periodi trimestrali, annuali o mensili. È sufficiente inserire i dati finanziari nelle celle con formule predefinite per ottenere i dati relativi ai profitti e alle perdite della vostra azienda.

Il modello è organizzato in tre sezioni. Nella sezione Ricavi è possibile inserire fonti di reddito come Ricavi delle vendite, Ricavi dei servizi e Ricavi degli interessi. Nella sezione Spese, elencate tutti i costi dell'azienda, tra cui pubblicità, costi di gestione, utenze, spese per i dipendenti e altro ancora. Utilizzare la sezione Riepilogo e imposte per fornire un'istantanea del profitto lordo prima delle imposte e dell'imposta sul reddito, per concludere con il reddito netto.

Prima di utilizzare il modello, assicuratevi che il formato e le formule siano compatibili con le normative del vostro Paese. Scarica questo modello

Diventa un guru della finanza con i migliori modelli di profitti e perdite

I prospetti e i modelli di conto economico non sono solo strumenti finanziari: sono il siero della verità della vostra azienda. Ogni aggiornamento vi dà una visione più chiara di come le vostre decisioni impattano sul risultato finale. Questa maggiore consapevolezza vi spinge a cercare soluzioni innovative e a snellire le operazioni per ottenere una redditività ottimale.

Se siete alla ricerca di ulteriori modelli di finanza e contabilità , esplorate il sito ClickUp Libreria di modelli . La piattaforma inoltre si integra con diverse soluzioni software di contabilità, consentendo di mantenere wiki interni completi per semplificare le informazioni finanziarie. 💖