10 eccellenti KPI finanziari da tenere sotto controllo nel 2024

Che si tratti di una grande azienda o di una startup in erba, ogni società deve tenere traccia delle proprie finanze

E sebbene il mondo della finanza sia altamente imprevedibile, una cosa rimane invariata:

Come CFO o titolare di un'azienda, dovete tenere traccia delle prestazioni finanziarie della vostra organizzazione.

In questo modo, sarete in grado di fare piani per evitare perdite di denaro. 💸

ma da fare?

Utilizzando i KPI finanziari!

In questo articolo spiegheremo che cosa sono i KPI finanziari e metteremo in evidenza dieci KPI finanziari che ogni titolare d'azienda deve monitorare.

Cosa sono i KPI finanziari?

Un Indicatore di performance finanziaria (KPI) monitora la performance della vostra azienda in termini di raggiungimento del suo core aziendale oggetti .

quando si parla di finanze, quali sono gli oggetti principali della vostra azienda?

volete guadagnare più ricavi di quanto spendete per le spese operative?

volete aumentare il vostro flusso di cassa?

o volete una fonte di reddito più diversificata?

Gli indicatori chiave di performance finanziaria monitorano i risultati della vostra azienda performance nel raggiungimento di tali obiettivi.

In poche parole, i KPI finanziari illustrano la salute finanziaria della vostra azienda e vi aiutano a determinare se la vostra azienda realizzerà un profitto.

**Non siete sicuri della differenza tra KPI e metriche?

Controllate il sito differenze tra KPI e metriche .

10 KPI finanziari da monitorare

Ecco dieci KPI finanziari su cui il team finanziario deve investire:

1. Flusso di cassa operativo

Il flusso di cassa operativo è un KPI finanziario che misura la liquidità totale generata dalle operazioni aziendali quotidiane.

Ecco come calcolarlo:

Questo KPI rappresenta l'andamento del salute finanziaria .

Determina inoltre se l'azienda può mantenere un flusso di cassa positivo o se ha bisogno di finanziamenti esterni per far fronte a tutte le spese.

Nota:_ quando si utilizza questa metrica, è buona norma considerare kPI operativi come il margine operativo o l'utile operativo, per comprendere meglio i dati

2. Rapporto corrente

Questo KPI misura la capacità dell'azienda di pagare tutti i debiti in un anno.

Ecco come calcolarlo:

Un rapporto corrente inferiore a 1,0 indica che l'azienda non sarà in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari a meno di non aumentare il flusso di cassa.

E se è compreso tra 1,3-5,0, buone notizie!

Indica stabilità finanziaria. 😌

Un rapporto corrente superiore a 5 significa che l'azienda dispone di una grande quantità di liquidità (il che è fantastico), ma significa anche che l'azienda non sta praticamente facendo nulla di utile con quel denaro:

3. Profitto netto

L'utile netto o reddito netto misura la quantità di denaro di cui dispone l'azienda dopo che tutte le spese (interessi, tasse, spese operative, ecc.) sono state detratte dalle entrate totali.

È possibile calcolarlo automaticamente con un programma di calcolatore di profitto o utilizzando una semplice formula per calcolare manualmente questa metrica finanziaria:

Un basso reddito netto significa che la vostra azienda potrebbe essere in difficoltà a causa di diversi fattori, come ad esempio un basso gestione delle risorse o modelli di prezzo inefficienti.

D'altra parte, un alto reddito netto indica che la vostra azienda sta ottenendo buoni risultati.

4. Margine di profitto netto

Questo KPI misura la percentuale di profitto che un'azienda produce rispetto al suo fatturato totale.

Il margine di profitto netto indica la profittabilità della vostra azienda.

Ecco come calcolarlo:

5. Margine di profitto lordo

Questo KPI finanziario misura la quantità di denaro che rimane dai ricavi dopo aver dedotto solo il costo dei beni venduti.

Il margine di profitto lordo o margine lordo indica se la vostra azienda è finanziariamente sana.

Ecco come calcolarlo:

Un margine di profitto lordo elevato significa che l'azienda è in grado di pagare tutte le spese operative e di avere ancora denaro da investire in innovazione e crescita.

sapete come si dice: "Non è un'impresa che si fa pagare"

6. Conti correnti attivi e passivi

I crediti correnti sono un KPI che misura la quantità di denaro che i debitori devono alla vostra azienda.

Ecco come calcolarlo:

Questo indicatore di performance aiuta i team finanziari a prevedere quanto denaro sta arrivando e quando.

Tuttavia, un saldo dei crediti elevato significa che i vostri debitori vi devono ancora tonnellate di denaro.

perché è un problema?

Se l'insoluto è presente da tempo, significa che la vostra azienda potrebbe avere un problema di riscossione o che non è in grado di gestire i debitori a lungo termine.

D'altro canto, i conti correnti passivi misurano l'ammontare di denaro che l'azienda deve a fornitori, banche e creditori.

Ecco come calcolarlo:

7. Capitale di lavoro

Il capitale di lavoro è il denaro prontamente disponibile per soddisfare le esigenze a breve termine dell'azienda.

Questo KPI analizza la posizione finanziaria attuale dell'azienda.

Il capitale di lavoro comprende elementi quali la liquidità disponibile, gli investimenti a breve termine e i crediti correnti.

Detto questo, questo KPI finanziario indica se la vostra azienda ha le attività disponibili necessarie per saldare gli obblighi finanziari a breve termine.

Ecco come calcolarlo:

8. Costo di acquisizione del cliente

Questo KPI finanziario misura la quantità di denaro e di risorse che la vostra azienda investe per acquisire nuovi clienti.

Include risorse quali:

Costi di pubblicità

Marketing costi

Costi creativi

Stipendi

Il costo di acquisizione dei clienti è una misura della salute di un'azienda.

Si tratta di un KPI finanziario molto utile per determinare la redditività futura di un'azienda.

Ecco come calcolarlo:

9. Rapporto debito/patrimonio netto

Questo KPI misura l'efficienza con cui l'azienda utilizza gli investimenti degli azionisti.

Ecco come calcolarlo:

Un elevato rapporto debito/patrimonio netto indica che l'azienda ha finanziato la propria crescita con il debito.

il problema?

La vostra azienda potrebbe essere predefinita sui prestiti se i tassi di interesse aumentano improvvisamente. accidenti!

D'altra parte, un basso rapporto tra debito e patrimonio netto può indicare che la vostra azienda ha paura di usare i suoi soldi per investire in opportunità di crescita.

qual è un buon rapporto debito/patrimonio netto da avere?

Di solito, un rapporto debito/patrimonio netto inferiore a due è considerato gestibile.

10. Valutazione dei ricavi

Questo KPI finanziario misura l'aumento e la diminuzione dei ricavi di un'azienda ricavi commerciali di un'azienda tra due periodi.

Ecco come calcolarlo:

Se siete una startup innovativa, è una buona idea monitorare questo dato metriche aziendali .

perché?

Un alto tasso di crescita dei ricavi indica che la vostra azienda può espandersi, acquisire nuovi talenti e attrarre investitori!

Siete interessati ad altri esempi? Eccoli qui_ 50+ esempi di KPI e un modello per monitorarli.

Come monitorare e misurare i KPI con ClickUp

State pensando di monitorare i vostri obiettivi finanziari con carta e penna?

Oppure Fogli di calcolo Excel , se è per questo?

Beh, questo non è sufficiente!

La tua penna e la tua carta non saranno automazioni e streamline i processi per voi.

Inoltre, non si ottengono potenti automazioni promemoria oppure monitoraggio dell'obiettivo funzionalità/funzione con i fogli di calcolo.

Invece, tutto ciò che serve è Software di gestione dei KPI come ClickUp. ClickUp vi aiuta a fissare obiettivi strategici e a monitorare con facilità lo stato di avanzamento dei principali oggetti aziendali.

non preoccupatevi, ci impegneremo al massimo 🤑

Ecco come ClickUp rende il monitoraggio dei KPI finanziari un gioco da ragazzi:

1. Obiettivi Poiché i KPI si concentrano sugli obiettivi aziendali chiave, è necessario fissare prima alcuni obiettivi.

**Gli obiettivi di ClickUp sono contenitori di alto livello che possono essere suddivisi in obiettivi più piccoli e quantificabili Traguardi. Completate gli Obiettivi più piccoli e sarete sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo!

non siete sicuri dello stato di avanzamento?

Non c'è da preoccuparsi. ClickUp monitora lo stato del vostro obiettivo in tempo reale per aiutarvi a capire quanto siete vicini al suo raggiungimento.

Ogni volta che completate un traguardo, la percentuale di stato aumenta automaticamente.

È anche possibile scegliere tra diversi tipi di traguardo come:

Valute: gestione di profitti, spese e budget

gestione di profitti, spese e budget **Numeri: cifre come il ricavo medio generato dalle vendite commerciali

Tasks: per vedere se il vostro team di account sta terminando le attività nel modo corretto

Esplora come usare ClickUp per impostare gli obiettivi moonshot per il vostro team.

in ClickUpoffrono una panoramica di alto livello di tutto ciò che accade nelle vostre finanze.

Gestite i vostri obiettivi finanziari, monitorate le vostre spese, visualizzate i vostri profitti e le allocazioni di bilancio... I dashboard vi forniscono una visione accurata delle vostre prestazioni finanziarie, in modo da poter prevedere la situazione futura della vostra azienda.

Per ottenere un'immagine ancora più dettagliata, è possibile aggiungere diversi widget personalizzati alla dashboard dei KPI finanziari, come ad esempio:

Calcolo: calcola dati numerici come la valutazione dei ricavi ricorrenti

calcola dati numerici come la valutazione dei ricavi ricorrenti Grafico a linee: creare un grafico a linee personalizzato per monitorare i margini di profitto netto e lordo 📈

creare un grafico a linee personalizzato per monitorare i margini di profitto netto e lordo 📈 Bar Chart: progetta grafici a barre personalizzati per monitorare le entrate, le spese e i profitti 📊

progetta grafici a barre personalizzati per monitorare le entrate, le spese e i profitti 📊 Cartella a torta: utilizzare un grafico a torta personalizzato per mappare le spese mensili della vostra azienda

utilizzare un grafico a torta personalizzato per mappare le spese mensili della vostra azienda Grafico a batteria: creare un grafico a batteria per rappresentare le metriche dei vostri KPI 🔋

Bonus:_

[Modelli di contabilità generale](https://clickup.com/it/blog/64115/modelli-di-contabilita-generale/) monitorare i conti da pagare e i conti da ricevere

Revisioni aziendali: semplificare il piano di audit

Contabilità: gestire i processi di contabilità

Onboarding: onboarding di nuovi client e collaborazione con loro con facilità

ma questo è solo l'inizio

Leggete di più su come ClickUp può aiutarvi con_ project management finanziario .

Domande frequenti sui KPI finanziari

Ecco le risposte ad alcune domande scottanti sui KPI finanziari:

1. Cosa sono gli indicatori di ritardo?

Gli indicatori ritardatari comunicano eventi già avvenuti. Alcuni esempi comuni sono la crescita degli utili e dei ricavi.

Poiché gli indicatori ritardatari confermano tendenze che sono già in corso, sono incredibilmente utili quando si cerca di vendere o acquistare attività.

2. Che cosa sono gli indicatori principali?

Gli indicatori anticipatori sono indicatori di performance che prevedono eventi e tendenze future dell'economia. Ad esempio, il numero di prodotti che si prevede verranno acquistati da ciascun cliente.

3. Cosa sono gli indicatori quantitativi?

Sono indicatori che possono essere misurati con un numero, una percentuale o un rapporto.

Ad esempio, il fatturato della vostra azienda di conversazione della vostra azienda o margine di profitto operativo.

4. Cosa sono gli indicatori qualitativi?

Gli indicatori qualitativi sono fattori non numerici (opinioni o percezioni) che determinano lo stato di avanzamento di un oggetto.

Gli indicatori qualitativi misurano solitamente KPI non finanziari, come la soddisfazione dei dipendenti e dei clienti.

Chiudere i conti 📗

I KPI finanziari determinano se la vostra azienda si sta muovendo nella giusta direzione per generare redditoeprofitto

Ma scegliere alcuni KPI finanziari dalla nostra libreria di KPI è solo il primo passaggio.

da fare: dire semplicemente che si vogliono fare soldi e sperare nel meglio?

Per raggiungere con successo i vostri oggetti, dovete monitorare e gestire i KPI che avete impostato.

Da fare in modo efficiente con ClickUp.

Dalle dashboard personalizzate che vi aiutano a monitorare le vostre finanze alle campi di formula che consentono di eseguire calcoli in un attimo, ClickUp ha l'E-V-E-R-Y-T-H-I-N-G di cui avete bisogno per raggiungere i vostri KPI. Scaricate ClickUp gratis oggi stesso per distruggere tutti i vostri obiettivi finanziari. 👊