20 Alat Audit Konten Terbaik untuk Meningkatkan SEO dan Kinerja Anda

Sepuluh tahun yang lalu, strategi "publish everything" dari sebuah blog pemasaran berhasil—sampai akhirnya tidak lagi. Setelah mencapai 155.000 pengunjung bulanan, perpustakaan konten mereka yang berisi 1.000 posting menjadi beban.

Traffic turun menjadi 47.000 per bulan, pendapatan menurun, dan perpustakaan yang dulu kuat mulai membebani situs. 📉

Audit konten mengungkap ratusan posting yang tipis, usang, dan tumpang tindih yang kekurangan backlink dan melemahkan otoritas situs. Dengan data yang jelas di tangan, tim dapat mengambil tindakan korektif. Selama beberapa bulan berikutnya, lalu lintas organik meningkat sebesar 76%.

Jika konten Anda terasa menghambat kesuksesan Anda, berikut adalah alat audit konten terbaik yang akan membantu Anda membersihkan konten dan mendapatkan hasil serupa. 📊

Berikut ini adalah daftar alat analisis audit konten teratas dan apa yang mereka tawarkan. 👇

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Audit, pembuatan, dan kolaborasi konten terpusat untuk tim SEO di agensi kecil, merek menengah, dan perusahaan besar. ClickUp Tasks untuk pelacakan alur kerja, Views untuk audit kalender dan daftar, Docs dan ClickUp Brain untuk pembuatan konten, AI Agents, Dashboards dengan AI Cards, Chat, Talk to Text, dan BrainGPT yang mendukung model AI seperti ChatGPT, Claude, DeepSeek, dan Gemini. Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Ahrefs Pemantauan profil backlink secara real-time dan pemantauan penurunan tautan untuk pemasar digital, konsultan SEO, dan agensi global. Site Explorer untuk penyaringan kualitas tautan, Pemberitahuan untuk tautan balik yang hilang/tambahan, Ekspor CSV domain yang menautkan, Laporan Tautan Balik yang Hilang, Analisis pola teks jangkar. Gratis; Paket berbayar mulai dari $29 per bulan Semrush Intelligence kata kunci SEO dan PPC untuk pemasar konten lepas, strategis konten, dan departemen pemasaran. Perbandingan domain, Alat Magic Keyword dengan data volume dan kesulitan, Pelacakan Posisi, Wawasan iklan PPC dan halaman arahan, serta alat audit dan optimasi SEO berbasis AI. Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $60/bulan Sitebulb Analisis SEO teknis dan struktur untuk pengembang web, pemimpin konten, dan tim SEO jarak jauh. Penjadwalan crawling, visualisasi pemetaan URL, panduan sistem petunjuk, mode cloud/desktop, laporan tingkat eksekutif dalam berbagai format. Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $18/bulan Lumar Pemindaian skala besar dan penandaan masalah teknis untuk situs e-commerce besar, domain multinasional, dan platform konten perusahaan. Aturan ekstraksi data kustom, alur kerja QA otomatis, alat GEO untuk pencarian AI, diagnostik kecepatan situs dan kinerja crawling. Harga khusus SEOptimer Pembuatan audit SEO bermerk untuk freelancer, agensi kecil, dan konsultan web. Laporan PDF bermerek putih, Mesin Laporan Massal, SEO Crawler untuk analisis mendalam, Alat Pemantauan Backlink, perbandingan audit mobile vs. desktop. Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $29 per bulan. SE Ranking Pelacakan peringkat lokal dan global untuk spesialis SEO, tim internal, dan agensi pelaporan. Pemantauan Local Pack, penulisan AI untuk kerangka konten, ekspor API untuk peringkat, pemberitahuan backlink real-time, perbandingan kinerja pesaing. Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $65 per bulan. Yoast SEO Penilaian konten on-page dan optimasi meta untuk blogger WordPress, wirausaha mandiri, dan editor web. Optimasi kata kunci, pembangkitan peta situs XML, pengendalian pratinjau media sosial, integrasi skema, dan pengelola pengalihan bawaan. Gratis; Paket berbayar mulai dari $118,80 per tahun. WooRank Analisis celah kompetitif dan pemantauan SEO mingguan untuk tim digital, agensi, dan UKM. Pembuat daftar periksa pemasaran, Pelacak Media Sosial, pemberitahuan pemantauan untuk metrik SEO, ekstensi Chrome untuk audit langsung. Gratis; Paket berbayar mulai dari $19,99 per bulan. Google Analytics Analisis perilaku berfokus pada konversi untuk tim produk, strategis konten, dan manajer e-commerce. Acara konversi kustom, segmentasi audiens, ekspor BigQuery, laporan jalur atribusi, pelacakan e-commerce yang ditingkatkan Gratis; Harga kustom Google Search Console Analisis kinerja pencarian dan visibilitas indeks untuk analis SEO, penulis konten, dan tim operasional pemasaran. Pemeriksaan URL, Laporan Kinerja dan Data Kata Kunci, Pelacakan Core Web Vitals, Diagnostik Cakupan, Sistem Peringatan untuk Masalah Indeksasi Gratis Amplitude Pelacakan funnel perilaku dan analisis kohort untuk manajer produk, tim pertumbuhan, dan platform SaaS B2B. Analisis funnel, perjalanan Pathfinder, kurva retensi, pembuatan kohort perilaku, wawasan konsumsi konten multi-event. Gratis; Paket berbayar mulai dari $61 per bulan Hotjar Audit interaksi pengguna secara visual melalui heatmaps untuk penulis UX, pemimpin konten, dan tim konversi. Peta gulir, peta klik, alat umpan balik masuk, perekaman sesi real-time, pemicu jajak pendapat di halaman. Gratis; Paket berbayar mulai dari $39/bulan Screaming Frog Pencarian desktop lokal dan inventarisasi teknis untuk teknisi SEO, konsultan, dan webmaster independen. Pemetaan tautan internal, analisis duplikat semantik, visualisasi kluster konten AI, generator peta situs XML, filter jumlah kata. Gratis; Versi berbayar mulai dari $279/tahun Grammarly Menjaga konsistensi kualitas penulisan di berbagai platform untuk manajer editorial, tim konten terdesentralisasi, dan freelancer. Asisten penulisan AI, umpan balik nada, pemeriksaan tata bahasa secara real-time, penerapan gaya secara menyeluruh di tim, serta alat kutipan dan paraphrasing. Gratis; Paket berbayar mulai dari $30/bulan Hemingway Editor Mempermudah keterbacaan dan kejelasan penulisan untuk kreator solo, blogger, dan tim pendidikan. Penilaian tingkat keterbacaan, peringatan kompleksitas kalimat, deteksi kalimat pasif, dan penyorotan kepadatan kata keterangan. Gratis; Paket berbayar mulai dari $25 per bulan Surfer SEO Wawasan penilaian dan optimasi konten berdasarkan SERP untuk penulis konten SEO, strategis, dan agensi. SERP Analyzer, Alat audit untuk halaman yang kinerjanya rendah, Editor Konten dengan penilaian optimasi, Pembuat Outline, analisis celah pesaing Paket berbayar mulai dari $99 per bulan. BuzzSumo Penemuan topik konten dan riset keterlibatan sosial untuk tim PR, pemasar, dan spesialis pemasaran. Penemuan konten yang sedang tren, riset influencer, analisis format konten, pelacakan pembagian, dan pemberitahuan pemantauan merek. Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $199/bulan Clearscope Penyesuaian konten semantik dan penilaian cakupan topik untuk tim SEO perusahaan, agensi, dan penulis internal. Laporan Konten dengan wawasan istilah terkait, Pelacakan Penurunan Konten, Generator Ringkasan Semantik, dan Penilaian Cakupan Real-Time. Paket berbayar mulai dari $189 per bulan. MarketMuse Modeling celah konten strategis dan pemetaan otoritas topik untuk tim konten perusahaan, pemimpin editorial, dan tim operasional konten. Pembuatan model topik, perencanaan strategi pilar dan kluster, penilaian inventaris untuk kedalaman cakupan, audit kelengkapan semantik, pembuatan ringkasan konten dengan garis besar topik. Gratis; Harga kustom

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Apa Itu Alat Audit Konten?

Alat audit konten adalah perangkat lunak yang membantu tim mengevaluasi kinerja dan kualitas konten digital mereka.

Alat ini memberikan wawasan tentang metrik seperti lalu lintas, keterlibatan, dan kesehatan SEO, sambil mengidentifikasi halaman yang sudah usang, duplikat, atau berkinerja buruk. Dengan wawasan ini, tim dapat mengambil keputusan berbasis data untuk menyempurnakan peta jalan pemasaran konten mereka dan memastikan situs web tetap selaras dengan tujuan bisnis.

🔍 Tahukah Anda? Ide audit konten tidak dimulai dari pemasaran digital. Pada tahun 1970-an, perpustakaan sudah melakukan audit koleksi, yang berarti meninjau buku-buku mana yang dipinjam versus yang mengumpulkan debu.

Alat audit konten memberikan kejelasan dan arahan dalam mengelola pemasaran konten. Mereka menawarkan banyak manfaat, memungkinkan Anda untuk:

Identifikasi celah konten: Temukan topik yang hilang atau area yang kurang optimal yang menghambat peluang pertumbuhan.

Optimalkan kinerja SEO: Deteksi tautan rusak, metadata yang hilang, tautan internal yang buruk, dan kelemahan kata kunci.

Panduan pembaruan konten: Tentukan aset mana yang perlu diperbarui, digabungkan, atau dihapus untuk meningkatkan Tentukan aset mana yang perlu diperbarui, digabungkan, atau dihapus untuk meningkatkan proses produksi konten.

Perkuat keterlibatan: Identifikasi halaman dengan interaksi rendah dan rekomendasikan pembaruan untuk meningkatkan keterbacaan dan relevansi.

Sederhanakan pelaporan: Sajikan laporan terstruktur dengan poin-poin tindakan yang dapat diterapkan untuk Sajikan laporan terstruktur dengan poin-poin tindakan yang dapat diterapkan untuk kepemimpinan pemasaran.

Pantau kemajuan secara konsisten: Ukur perbaikan, identifikasi halaman yang menurun, dan evaluasi efektivitas keseluruhan seiring waktu.

📮 ClickUp Insight: 37% responden kami menggunakan AI untuk pembuatan konten, termasuk penulisan, pengeditan, dan email. Namun, proses ini biasanya melibatkan perpindahan antara berbagai alat, seperti alat pembuat konten dan ruang kerja Anda. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan bantuan penulisan berbasis AI di seluruh ruang kerja, termasuk email, komentar, obrolan, Dokumen, dan lainnya—semuanya sambil mempertahankan konteks dari seluruh ruang kerja Anda.

Alat audit konten yang baik harus memberikan wawasan yang tepat untuk menjaga alur kerja pembuatan konten Anda berjalan lancar. Cari:

Analisis komprehensif: Dapatkan gambaran lengkap tentang lalu lintas, keterlibatan, kinerja SEO, dan konversi dalam satu tempat.

Pemindaian otomatis: Temukan tautan rusak, halaman yang sudah usang, konten duplikat, dan masalah teknis tanpa perlu usaha manual.

Laporan yang dapat disesuaikan: Bagikan laporan yang menyoroti tepat apa yang menjadi perhatian tim atau pemangku kepentingan yang berbeda.

Organisasi konten: Berikan tag, urutkan, dan kelompokkan konten agar Anda dapat dengan cepat memutuskan apa yang perlu diperbarui, dimanfaatkan kembali, atau dihapus.

Alat kolaborasi: Bagi tugas, tambahkan komentar, dan lacak kemajuan saat tim Anda mengerjakan pembaruan konten.

Integrasi cerdas: Hubungkan dengan CMS, platform SEO, alat analitik, dan Hubungkan dengan CMS, platform SEO, alat analitik, dan aplikasi manajemen proyek Anda untuk menghemat langkah tambahan.

🧠 Fakta Menarik: Hampir 500 situs web nutrisi dievaluasi berdasarkan keterbacaan, kualitas konten, dan kegunaan. Situs-situs yang peringkatnya tinggi di mesin pencari populer seringkali memiliki akurasi konten yang lebih rendah, tingkat bacaan yang lebih tinggi, dan kegunaan keseluruhan yang lebih buruk. Semakin tidak terlihat = semakin tidak dipercaya.

Ini adalah pilihan kami untuk alat audit konten terbaik, disusun berdasarkan kategori sehingga Anda dapat melihat mana yang menangani kolaborasi, SEO, analitik, atau optimasi. 💪🏼

1. ClickUp (Terbaik untuk mengelola seluruh proses audit konten secara skala besar)

Dapatkan template gratis Lacak posisi setiap aset dalam siklus hidup konten Anda dengan Template Manajemen Konten ClickUp.

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp memberikan cara terstruktur untuk menjalankan audit konten secara massal.

Anda dapat memulai dengan Template Manajemen Konten ClickUp. Katalogkan semua aset konten Anda, dan lanjutkan ke:

Ubah halaman menjadi tindakan yang dapat dilaksanakan.

Setelah Anda memiliki kerangka kerja, setiap aset perlu memiliki langkah selanjutnya yang jelas. ClickUp Tasks memungkinkan Anda melakukan hal itu.

Kelola setiap tinjauan kreatif dan pembaruan konten dengan ClickUp Tasks

Misalkan Anda sedang meninjau 50 halaman arahan dengan lalu lintas tinggi. Setiap halaman menjadi tugas di ClickUp, dengan pemilik dan batas waktu. Di dalam tugas tersebut, subtugas membagi pekerjaan menjadi pembaruan kata kunci, penulisan ulang CTA, pembaruan metadata, dan penggantian tangkapan layar.

Fitur Ketergantungan Tugas ClickUp menjaga segala sesuatunya teratur, sehingga perubahan desain tidak dimulai hingga revisi teks disetujui.

Jaga agar kemajuan audit Anda tetap terlihat.

Pantau penurunan kinerja dan konten yang tidak relevan melalui AI Cards di Dashboard ClickUp

Seiring bertambahnya jumlah aset, Anda memerlukan visibilitas terhadap pola-pola yang ada. Dashboard ClickUp memberikan tampilan real-time tentang kemajuan audit, sementara AI Cards secara otomatis menampilkan wawasan yang relevan.

Misalkan 30 halaman arahan mengalami penurunan trafik pada kuartal lalu, atau 100 posting tidak pernah diubah selama 18 bulan. Dashboard Anda akan langsung menandai halaman-halaman tersebut sehingga Anda dapat memprioritaskan ulang tugas tanpa menghambat proses audit secara keseluruhan.

Dashboard menjadi sangat powerful ketika Anda melacak: Kelompok konten dengan lalu lintas yang menurun yang memerlukan pembaruan segera.

Waktu rata-rata penyelesaian untuk halaman yang terjebak dalam proses review

Persentase halaman yang diperbarui versus total halaman dalam siklus audit.

Pemilik yang tertinggal dalam memenuhi tenggat waktu di berbagai aset.

Perbarui ulang konten dengan AI

Perbarui metadata dan ringkas umpan balik selama audit konten dengan ClickUp Brain

Ketika audit Anda mengidentifikasi halaman yang kinerjanya kurang optimal, Anda ingin perbaikan dilakukan di tempat yang sama di mana Anda melacaknya. Di dalam dokumen ClickUp yang terhubung, tim Anda dapat menyusun pembaruan, menandai reviewer, dan kemudian menggunakan ClickUp Brain, asisten AI terintegrasi, untuk mempercepat bagian yang sulit.

Begini cara menggunakan AI di ClickUp selama audit konten:

Buat aset SEO seperti deskripsi meta dan tag judul untuk halaman yang membutuhkan metadata yang lebih segar.

Ringkas dokumen panjang atau diskusi berantai di Tugas agar Anda dapat melihat poin-poin penting dengan cepat.

Buat kerangka konten baru dari ide-ide kasar Anda, dan jadikan menjadi artikel blog atau halaman arahan yang lengkap.

Misalnya, jika audit Anda menunjukkan 25 halaman produk dengan metadata yang sudah usang, Anda dapat membuka setiap dokumen yang terhubung, memperbarui draf, dan menggunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan deskripsi meta baru yang sesuai dengan tujuan konten Anda. Atau jika seorang strategis konten meninggalkan thread komentar berisi 20 saran perbaikan, asisten AI akan merangkum diskusi tersebut sehingga penulis Anda tahu apa yang perlu diubah.

✅ Coba prompt ini: Review draf ini dan buat tiga deskripsi meta yang dioptimalkan untuk klik pada kueri pencarian perusahaan.

Pahami bagaimana proses produksi konten bekerja di ClickUp:

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Jumlah fitur, tampilan, dan pengaturan yang begitu banyak dapat membingungkan bagi tim konten yang baru memulai.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Sebagai pendiri agensi pemasaran digital, saya telah mencoba semua alat manajemen proyek yang ada — tetapi tidak ada yang memberikan fleksibilitas, otomatisasi, dan struktur yang saya butuhkan seperti ClickUp. Saya mengelola tim jarak jauh yang bekerja pada puluhan akun klien sekaligus. ClickUp membantu saya mengonsolidasikan kalender konten, mengotomatisasi onboarding dengan Forms, melacak revisi, menugaskan tugas, dan bahkan mengatur pengalaman dashboard klien. Tampilan kustom, otomatisasi, templat, dan integrasi telah menghemat waktu saya berjam-jam. Selain itu, saya berhasil mengubah sistem saya menjadi produk digital yang dapat dijual — bahkan saya mengajarkan klien cara menggunakan ClickUp untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri.

Sebagai pendiri agensi pemasaran digital, saya telah mencoba semua alat manajemen proyek yang ada — tetapi tidak ada yang memberikan fleksibilitas, otomatisasi, dan struktur yang saya butuhkan seperti ClickUp. Saya mengelola tim jarak jauh yang bekerja pada puluhan akun klien sekaligus. ClickUp membantu saya mengonsolidasikan kalender konten, mengotomatisasi onboarding dengan Forms, melacak revisi, menugaskan tugas, dan bahkan mengatur pengalaman dashboard klien. Tampilan kustom, otomatisasi, templat, dan integrasi telah menghemat waktu saya berjam-jam. Selain itu, saya berhasil mengubah sistem saya menjadi produk digital yang dapat dijual — bahkan saya mengajarkan klien cara menggunakan ClickUp untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri.

🌟 Bonus: Super Agents di ClickUp dapat menjadi mitra Anda dalam proses audit dan pembaruan konten. Mereka dapat melakukan penalaran multi-langkah, memiliki memori yang berkembang, dan belajar dari kesalahan dan umpan balik. Untuk proses audit konten Anda, Super Agent dapat: Laporan audit otomatis: Agen memeriksa semua item konten, merangkum statusnya, dan memposting laporan di daftar atau obrolan yang ditentukan.

Penandaan konten: Agen menandai konten yang sudah usang atau berkinerja rendah dan menugaskan tugas tindak lanjut kepada editor.

Pembuatan daftar periksa: Agen membuat daftar periksa untuk setiap siklus audit dan melacak penyelesaiannya. Buat Super Agent baru menggunakan bahasa alami saja dengan Super Agent Builder.

2. Ahrefs (Terbaik untuk analisis backlink)

melalui Ahrefs

Ahrefs memungkinkan Anda melihat secara tepat bagaimana situs web membangun otoritas mereka secara online. Platform ini menyimpan data tentang 295 miliar halaman dan memperbarui indeks backlink-nya setiap 15 menit, memberikan Anda pandangan real-time tentang aktivitas pembangunan tautan di seluruh web.

Mereka telah mengintegrasikan Web Analytics sebagai alternatif Google Analytics dan menambahkan alat konten bertenaga AI yang berfungsi langsung di platform mereka. Selain itu, Ahrefs membantu Anda memahami pola yang membuat konten tertentu secara alami layak untuk ditautkan di industri Anda.

Fitur terbaik Ahrefs

Saring backlink berdasarkan peringkat domain di Site Explorer untuk fokus pada situs web berotoritas tinggi dalam upaya pemasaran.

Atur Ahrefs Alerts untuk mendapatkan pemberitahuan saat pesaing mendapatkan atau kehilangan tautan balik penting.

Ekspor data domain yang terhubung ke file CSV untuk prospek offline dan persiapan kampanye email.

Periksa halaman mana di situs Anda yang telah kehilangan backlink menggunakan laporan Lost Backlinks .

Lihat pola distribusi teks jangkar di laporan Anchors untuk mengoptimalkan strategi pembangunan tautan Anda.

Batasan Ahrefs

Skor kesulitan kata kunci yang disediakan oleh alat riset kata kunci AI ini dapat tidak konsisten.

Beberapa pengguna melaporkan kehabisan kredit dengan cepat pada paket berlangganan tingkat bawah, yang dapat membatasi jumlah analisis dan laporan yang dapat mereka buat.

Data Ahrefs dapat kurang akurat untuk wilayah di luar pasar utama.

Harga Ahrefs

Alat Webmaster: Gratis

Starter: $29/bulan

Lite: $129/bulan

Standar: $249/bulan

Lanjutan: $449/bulan

Enterprise: $1.499/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Ahrefs

G2: 4.5/5 (595 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (580 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Ahrefs?

Dari sebuah thread di Reddit:

Bagi saya, nilai terbesar datang dari analisis pesaing. Kemampuan untuk melihat apa yang mendorong lalu lintas untuk pesaing di bidang yang sama membantu saya membangun peta jalan yang jelas tentang peluang yang dapat dikejar. Alat backlink Ahrefs sangat solid. Kami menggunakannya baik untuk memantau tautan kami sendiri maupun untuk menganalisis pesaing sehingga kami dapat mengidentifikasi peluang baru.

Bagi saya, nilai terbesar datang dari analisis pesaing. Kemampuan untuk melihat apa yang mendorong lalu lintas untuk pesaing di bidang yang sama membantu saya membangun peta jalan yang jelas tentang peluang yang dapat dikejar. Alat backlink Ahrefs sangat solid. Kami menggunakannya baik untuk memantau tautan kami sendiri maupun untuk menganalisis pesaing sehingga kami dapat mengidentifikasi peluang baru.

💡 Tips Pro: Analisis fitur SERP. Sebuah blog mungkin tidak peringkat #1, tetapi jika memiliki featured snippet, mention AI Overview, atau bagian FAQ, nilainya bisa lebih tinggi daripada halaman yang secara teknis peringkat di atasnya. Audit Anda harus menangkap nuansa ini.

3. Semrush (Terbaik untuk riset kata kunci)

melalui Semrush

Semrush mengubah riset kata kunci menjadi intelijen kompetitif dengan menunjukkan kata kunci mana yang mengarahkan lalu lintas ke halaman paling sukses milik pesaing Anda. Alih-alih hanya memberikan saran kata kunci, Semrush mengungkapkan lanskap pencarian lengkap untuk topik apa pun.

Alat audit konten ini mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) untuk SEO dan memantau kinerja pada antarmuka AI percakapan seperti ChatGPT.

Semrush menghubungkan data pencarian organik dan berbayar untuk memberikan wawasan tentang kata kunci mana yang cukup berharga bagi pesaing untuk ditawar dalam kampanye PPC mereka, sambil juga menargetkannya secara organik.

Fitur terbaik Semrush

Unduh daftar kata kunci dari Keyword Magic Tool beserta volume pencarian dan skor kesulitan.

Bandingkan lalu lintas pencarian organik antara beberapa domain menggunakan fitur Domain vs. Domain .

Pantau perubahan peringkat harian untuk kata kunci tertentu melalui kampanye Position Tracking .

Analisis salinan iklan dan halaman arahan pesaing di bagian Penelitian Iklan.

Batasan Semrush

Antarmuka pelaporan dapat terasa berantakan dan sulit dinavigasi dibandingkan dengan alternatif Semrush

Beberapa perkiraan volume kata kunci tampak terlalu tinggi dibandingkan dengan data pencarian aktual.

Harga Semrush cukup mahal, terutama bagi freelancer dan usaha kecil yang melakukan audit konten SEO.

Harga Semrush

Semrush One

Uji coba gratis

Starter: $199/bulan

Pro+: $299/bulan

Lanjutan: $599/bulan

SEO Klasik

Pro: $139,95/bulan

Guru: $249,95/bulan

Bisnis: $499,95/bulan

AI SEO

Harga dasar: $99 per bulan per domain

Konten

Harga: $60/bulan

Ulasan dan peringkat Semrush

G2: 4.5/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Semrush?

Seorang pengguna Reddit berbagi:

SEMrush akan melakukan audit kesehatan situs untuk situs web atau subfolder apa pun yang Anda tentukan. Alat ini dapat mengidentifikasi berbagai masalah teknis dan konten, jadi ini adalah titik awal yang baik. Setelah Anda melakukannya, pilihan selanjutnya tergantung pada jenis audit yang ingin Anda lakukan.

SEMrush akan melakukan audit kesehatan situs untuk situs web atau subfolder apa pun yang Anda tentukan. Alat ini dapat mengidentifikasi berbagai masalah teknis dan konten, jadi ini adalah titik awal yang baik. Setelah Anda melakukannya, pilihan selanjutnya tergantung pada jenis audit yang ingin Anda lakukan.

📖 Baca Juga: Template Audit Merek Gratis untuk Peningkatan Merek Strategis

4. Sitebulb (Terbaik untuk audit teknis)

melalui Sitebulb

Sitebulb menganalisis secara mendalam kesehatan teknis situs web Anda, memeriksa segala hal mulai dari kecepatan pemuatan halaman hingga apakah mesin pencari dapat menemukan dan mengindeks konten Anda dengan benar. Anda akan mendapatkan laporan visual yang memudahkan pemahaman data kompleks, menunjukkan mengapa setiap masalah penting bagi peringkat pencarian Anda, beserta langkah-langkah jelas untuk memperbaiki masalah tersebut.

Alat audit konten ini dapat digunakan baik di desktop maupun di cloud, sehingga Anda dapat memilih antara kekuatan pemrosesan komputer Anda dan kolaborasi tim secara online.

Sitebulb juga unggul dalam menemukan halaman yang sepenuhnya terputus dari situs Anda dan masalah struktural yang membingungkan mesin pencari tentang konten Anda.

Fitur terbaik Sitebulb

Buat peta arsitektur situs interaktif melalui URL Mapping untuk memvisualisasikan struktur situs Anda.

Akses penjelasan sistem petunjuk yang mendetail yang menjelaskan mengapa masalah teknis memengaruhi kinerja SEO dan cara mengatasinya.

Jadwalkan pemindaian otomatis untuk dijalankan pada jam-jam sepi tanpa memerlukan intervensi manual.

Ekspor laporan audit komprehensif dalam berbagai format, termasuk ringkasan eksekutif dan analisis teknis mendalam.

Batasan Sitebulb

Perangkat lunak ini dapat mengonsumsi sumber daya komputer yang signifikan selama proses crawling skala besar.

Beberapa fitur lanjutan mungkin berbeda antara versi desktop dan cloud.

Alat ini bekerja dengan baik bersama alat Google, tetapi menawarkan integrasi langsung yang lebih sedikit dengan platform dan API non-Google.

Harga Sitebulb

Desktop

Lite: $18/bulan (untuk satu pengguna)

Pro: $42/bulan (untuk satu pengguna, tambahkan lebih banyak dengan $11/bulan per pengguna)

Server awan

Mini: $125/bulan untuk dua pengguna

Small: $245/bulan untuk lima pengguna

Medium: $495/bulan untuk 10 pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Sitebulb

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.9/5 (20+ ulasan)

5. Lumar (sebelumnya DeepCrawl) (Terbaik untuk pengindeksan situs skala besar)

via Lumar

Lumar sangat berguna jika situs web Anda terlalu besar untuk ditangani oleh alat crawling biasa. Bayangkan situs e-commerce besar dengan ribuan halaman produk, situs korporat yang luas, atau platform dengan konten yang sangat banyak.

Selain itu, Anda dapat mengonfigurasinya untuk mengambil informasi spesifik saat melakukan crawling, seperti mengumpulkan harga produk atau memeriksa pola konten di seluruh situs Anda.

Platform ini menjadi lebih powerful saat Anda menghubungkannya dengan Google Analytics dan Search Console, karena Anda dapat mengidentifikasi masalah SEO teknis yang sebenarnya merugikan lalu lintas situs Anda.

Fitur terbaik Lumar

Optimalkan visibilitas konten untuk mesin pencari AI dan pengalaman generatif dengan alat GEO

Atur aturan ekstraksi data kustom untuk mengambil informasi spesifik dari halaman yang diindeks di seluruh situs web Anda.

Atur jadwal penjelajahan untuk dijalankan secara otomatis selama periode lalu lintas rendah.

Otomatiskan proses pemeliharaan situs dan pengujian kualitas (QA) dengan alur kerja kustom yang dibuat melalui Workflow Builder .

Identifikasi hambatan kinerja di jutaan halaman secara bersamaan dengan aplikasi Site Speed.

Batasan Lumar

Beberapa pengguna melaporkan ketidakkonsistenan dalam hasil rendering JavaScript.

Proses crawling Lumar bersifat batch-oriented, artinya tidak cocok untuk pemeriksaan cepat pada satu halaman.

Terdapat ketidakjelasan yang dilaporkan mengenai hubungan produk dan wawasan tentang indikator kinerja utama (KPI), yang dapat mempersulit keputusan optimasi konten.

Harga Lumar

Harga khusus

Ulasan dan peringkat Lumar

G2: 4. 6/5 (100 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lumar?

Menurut ulasan G2:

Lumar telah menjadi alat SEO yang sangat berguna bagi tim kami. Sebagai solusi berbasis cloud, kami dapat menjadwalkan pemindaian pada waktu yang paling sesuai untuk kami, tanpa menghabiskan sumber daya lokal. Kemampuan untuk mengekstrak data yang tepat sesuai kebutuhan kami sangat membantu, terutama berkat fitur pelaporan dan penyaringan kustom yang kuat. Hal ini memberi kami fleksibilitas untuk menganalisis situs kami dengan cara yang paling sesuai dengan tujuan kami, seperti memiliki alat yang disesuaikan secara pribadi.

Lumar telah menjadi alat SEO yang sangat berguna bagi tim kami. Sebagai solusi berbasis cloud, kami dapat menjadwalkan pemindaian pada waktu yang paling sesuai untuk kami, tanpa menghabiskan sumber daya lokal. Kemampuan untuk mengekstrak data yang tepat sesuai kebutuhan kami sangat membantu, terutama berkat fitur pelaporan dan penyaringan kustom yang kuat. Hal ini memberi kami fleksibilitas untuk menganalisis situs kami dengan cara yang paling sesuai dengan tujuan kami, seperti memiliki alat yang disesuaikan secara pribadi.

💡 Tips Pro: Saat mengevaluasi kinerja SEO, pisahkan lalu lintas berdasarkan kelompok kata kunci dan posisi SERP. Sebuah blog yang berada di posisi 11 mungkin menjadi kandidat yang lebih kuat untuk dioptimalkan daripada yang sudah berada di posisi 3, meskipun lalu lintasnya lebih rendah.

6. SEOptimer (Terbaik untuk audit SEO cepat)

melalui SEOptimer

SEOptimer memberikan apa yang dijanjikannya: audit situs web yang cepat tanpa membuat Anda menunggu lama. Platform ini menjalankan lebih dari 100 pemeriksaan SEO dalam sekitar 20 detik, mencakup segala hal mulai dari optimasi on-page hingga profil backlink.

Yang membedakannya adalah fitur pelaporan white label dan kemampuan untuk mengintegrasikan alat ini langsung ke situs web Anda. Hal ini sangat berguna bagi agensi yang ingin menawarkan audit SEO kepada calon klien tanpa harus mengarahkan mereka ke situs pihak ketiga.

Platform ini juga dilengkapi dengan alat riset kata kunci, pemantauan backlink, dan crawler situs web. Namun, jujur saja, kebanyakan pengguna tetap menggunakan platform ini karena kecepatan dan kemudahan dalam mendapatkan laporan kesehatan situs web secara instan.

Fitur terbaik SEOptimer

Buat laporan PDF bermerk dengan warna dan logo perusahaan Anda menggunakan fitur White Label .

Analisis beberapa situs web dan halaman web secara bersamaan dengan fitur Bulk Reporting .

Pantau perbandingan kinerja mobile vs. desktop dan skor pesaing melalui notifikasi email otomatis mingguan.

Lakukan analisis situs yang lebih mendalam melampaui audit cepat standar dengan SEO Crawler

Gunakan alat Pemantauan Backlink untuk melacak perubahan tautan dan akuisisi backlink baru seiring waktu.

Batasan SEOptimer

Beberapa metrik SEO dan tingkat konversi lanjutan tidak termasuk dalam audit standar.

Fitur pelacakan kata kunci tertinggal dibandingkan dengan alat pelacakan peringkat khusus.

Beberapa pengguna menemukan navigasi dan menu terasa berantakan.

Harga SEOptimer

Uji coba gratis

DIY SEO: $29/bulan

White label: $39/bulan

White label dan embedding: $59/bulan

Ulasan dan peringkat SEOptimer

G2: 4. 6/5 (295 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SEOptimer?

Berikut ini adalah apa yang dibagikan oleh seorang pengulas G2:

Salah satu hal yang paling saya sukai dari SEOptimer adalah cara penyajian laporan SEO-nya yang jelas dan objektif. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, baik secara teknis maupun dalam hal konten. Selain itu, SEOptimer juga memberikan saran optimasi praktis, yang sangat membantu baik Anda mengelola SEO secara internal maupun mendelegasikan tugas ke tim teknis.

Salah satu hal yang paling saya sukai dari SEOptimer adalah cara penyajian laporan SEO-nya yang jelas dan objektif. Hal ini memudahkan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, baik secara teknis maupun dalam hal konten. Selain itu, SEOptimer juga memberikan saran optimasi praktis, yang sangat membantu baik Anda mengelola SEO secara internal maupun mendelegasikan tugas ke tim teknis.

7. SE Ranking (Terbaik untuk pemantauan peringkat situs web)

melalui SE Ranking

SE Ranking menunjukkan posisi situs web Anda dalam hasil pencarian seiring waktu. Platform ini mendukung perbandingan data historis, memungkinkan Anda mengamati tren peringkat dan mengevaluasi pola kinerja SEO.

Selain itu, SE Ranking memantau peringkat di tingkat lokal, sehingga Anda dapat melihat bagaimana kinerja Anda di kota atau wilayah tertentu, yang penting jika Anda menargetkan pelanggan lokal.

Alat audit konten ini juga memungkinkan Anda membandingkan kinerja Anda dengan pesaing. Fiturnya mencakup pemantauan backlink yang komprehensif dengan pemberitahuan real-time untuk tautan baru atau yang hilang, serta audit situs web lanjutan yang mengidentifikasi masalah teknis.

Fitur terbaik SE Ranking

Pantau peringkat kata kunci di tingkat kota dan regional menggunakan Local Pack Tracking untuk kampanye SEO yang spesifik lokasi.

Buat kerangka konten dan optimalkan konten yang sudah ada untuk kata kunci target menggunakan alat penulisan AI-nya.

Ekspor data peringkat melalui panggilan API untuk terintegrasi dengan sistem pelaporan yang sudah ada.

Pantau hingga lima situs web pesaing bersama dengan kinerja situs Anda sendiri menggunakan alat Perbandingan Pesaing.

Batasan SE Ranking

Desain antarmuka terasa ketinggalan zaman dibandingkan dengan platform SEO yang lebih baru.

Beberapa pengguna mengalami keterlambatan dalam pembaruan data peringkat selama periode sibuk.

Meskipun basis data backlink SE Ranking terus ditingkatkan, basis data tersebut masih belum sekomprehensif beberapa alat SEO AI lainnya.

Agen-agen telah mencatat bahwa fitur penyesuaian laporan platform ini dapat diperkuat agar dapat melayani klien-klien yang lebih banyak dengan lebih baik.

Harga SE Ranking

Uji coba gratis

Esensial: $65/bulan

Pro: $119/bulan

Bisnis: $259/bulan

API: $149/bulan

AI Search Add-on: Mulai dari $89/bulan

Ulasan dan peringkat SE Ranking

G2: 4. 8/5 (1.395 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (285+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang SE Ranking?

Seorang pengulas G2 berbagi umpan balik ini:

Audit Situs yang ditingkatkan sangat berguna saat menganalisis situs web prospek dan klien. Selain pembaruan ini, fitur baru AI Search Rankings adalah fitur yang telah saya coba dan temukan sangat bermanfaat. Mereka juga telah berinvestasi dalam konten edukatif yang berkualitas berupa webinar dan konferensi. Hal ini sangat membantu dalam terus belajar dan meningkatkan keterampilan saya.

Audit Situs yang ditingkatkan sangat berguna saat menganalisis situs web prospek dan klien. Selain pembaruan ini, fitur baru AI Search Rankings adalah fitur yang telah saya coba dan temukan sangat bermanfaat. Mereka juga telah berinvestasi dalam konten edukatif yang berkualitas berupa webinar dan konferensi. Hal ini sangat membantu dalam terus belajar dan meningkatkan keterampilan saya.

🔍 Tahukah Anda? Pew Research Center menemukan bahwa dari sekitar satu juta halaman web yang diambil dari snapshot antara tahun 2013 dan 2023, 38% halaman tidak lagi dapat diakses. Artinya, banyak tautan yang tidak aktif, halaman yang hilang, atau konten yang dihapus tanpa pengalihan.

8. Yoast SEO (Terbaik untuk pemeriksaan SEO on-page)

melalui Yoast SEO

WordPress menggerakkan lebih dari 40% situs web, dan Yoast SEO telah menjadi hampir sinonim dengan optimasi WordPress.

Plugin ini terintegrasi langsung di editor konten Anda, menganalisis posting saat Anda menuliskannya, dan memberikan saran perbaikan sebelum Anda mempublikasikannya. Anda akan melihat indikator merah, kuning, atau hijau yang secara instan memberitahu seberapa baik konten Anda dioptimalkan.

Selain saran penulisan, Yoast menangani aspek teknis yang biasanya memerlukan bantuan pengembang: peta situs XML, tag kanonik, dan markup skema semuanya terjadi secara otomatis. Plugin ini pada dasarnya menempatkan konsultan SEO di dalam sistem manajemen konten Anda, membimbing keputusan Anda secara real-time.

Fitur terbaik Yoast SEO

Optimalkan posting untuk beberapa kata kunci utama secara bersamaan menggunakan optimasi frasa kunci di versi Premium.

Buat dan kelola peta situs XML secara otomatis tanpa perlu menyentuh satu baris kode pun.

Kontrol pratinjau media sosial untuk Facebook dan Twitter menggunakan tab Social di setiap editor posting.

Tambahkan markup data terstruktur melalui blok skema untuk meningkatkan tampilan di halaman hasil mesin pencari.

Atur pengalihan langsung di dalam WordPress menggunakan Redirect Manager saat Anda mengubah URL atau menghapus konten.

Batasan Yoast SEO

Beberapa saran optimasi dapat terlalu kaku dan tidak memperhitungkan konteks.

Versi gratis tidak dilengkapi dengan fitur lanjutan seperti optimasi kata kunci multiple.

Konflik plugin kadang-kadang dapat menyebabkan masalah kinerja situs web.

Harga Yoast SEO

Gratis

Yoast Premium: $118,8 per tahun (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Yoast SEO

G2: 4.5/5 (190+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (125+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Yoast SEO?

Menurut ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari Yoast SEO adalah antarmuka pengguna yang ramah dan analisis konten real-time. Ia memberikan saran SEO dan keterbacaan yang mudah diikuti, sehingga optimasi menjadi sederhana bagi pemula maupun ahli. Kemampuan untuk menyesuaikan deskripsi meta, judul, dan peta situs langsung dalam plugin ini sangat menghemat waktu. Secara keseluruhan, ini adalah alat yang powerful yang menyederhanakan SEO bagi siapa pun yang ingin meningkatkan kinerja situs mereka.

Yang paling saya sukai dari Yoast SEO adalah antarmuka pengguna yang ramah dan analisis konten real-time. Ia memberikan saran SEO dan keterbacaan yang mudah diikuti, sehingga optimasi menjadi sederhana bagi pemula maupun ahli. Kemampuan untuk menyesuaikan deskripsi meta, judul, dan peta situs langsung dalam plugin ini sangat menghemat waktu. Secara keseluruhan, ini adalah alat yang powerful yang menyederhanakan SEO bagi siapa pun yang ingin meningkatkan kinerja situs mereka.

9. WooRank (Terbaik untuk perbandingan dengan pesaing)

melalui WooRank

Sebagian besar alat SEO menganalisis situs web Anda secara terpisah, tetapi WooRank menempatkan kinerja Anda dalam konteks dengan membandingkannya langsung dengan pesaing utama Anda. Anda dapat melihat dengan tepat di mana Anda unggul dan di mana Anda tertinggal di berbagai faktor SEO.

Laporan pemantauan mingguan melacak kemajuan Anda dan memberi tahu Anda ketika pesaing melakukan perubahan atau perbaikan yang signifikan. Pendekatan intelijen kompetitif ini membantu Anda memprioritaskan masalah mana yang harus ditangani terlebih dahulu.

Fitur terbaik WooRank

Akses analitik media sosial bersama data SEO melalui alat terintegrasi Social Media Tracker .

Gunakan Daftar Periksa Pemasaran untuk mendapatkan daftar tindakan prioritas berdasarkan celah kompetitif dalam strategi Anda.

Atur pemberitahuan pemantauan mingguan untuk metrik dan tujuan blog yang penting bagi bisnis Anda.

Audit halaman web apa pun saat menjelajahi situs pesaing dengan ekstensi Chrome WooRank

Batasan WooRank

Kedalaman analisis teknisnya kurang dibandingkan dengan alat-alat lain.

Pemilihan pesaing bergantung pada masukan manual daripada penemuan otomatis.

Beberapa perhitungan metrik tampak tidak konsisten di berbagai bagian laporan.

Harga WooRank

Uji coba gratis

Lite: $19,99/bulan

Pro: $89,99/bulan

Premium: $199,99/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat WooRank

G2: 4. 3/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (65+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang WooRank?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Saya menggunakan perangkat lunak ini untuk melakukan tinjauan situs web saya, serta mendapatkan audit yang lebih mendalam dari anggota tim WooRank. Alat ini sangat mudah digunakan dan menghasilkan laporan yang informatif, tetapi yang terpenting; dapat ditindaklanjuti. Fitur baru tampaknya terus ditambahkan, dan ada juga ekstensi untuk Chrome.

Saya menggunakan perangkat lunak ini untuk melakukan tinjauan situs web saya, serta mendapatkan audit yang lebih mendalam dari anggota tim WooRank. Alat ini sangat mudah digunakan dan menghasilkan laporan yang informatif, tetapi yang terpenting; dapat ditindaklanjuti. Fitur baru tampaknya terus ditambahkan, dan ada juga ekstensi untuk Chrome.

🚀 Keunggulan ClickUp: Jangan pernah melewatkan audit konten lagi. Fitur Tugas Berulang ClickUp memungkinkan Anda mengotomatiskan alur kerja rutin, sehingga tugas-tugas tersebut muncul kembali secara otomatis setiap hari, minggu, bulan, atau sesuai jadwal kustom. Jaga audit konten tetap terjadwal dengan ClickUp Recurring Tasks

10. Google Analytics (Terbaik untuk wawasan lalu lintas di berbagai titik data)

melalui Google Analytics

Google Analytics telah mengalami perkembangan signifikan dengan GA4, beralih dari pelacakan berbasis sesi ke pengukuran berbasis peristiwa yang melacak pengguna di berbagai perangkat dan platform.

Fitur Generated Insights yang didukung AI dalam laporan memberikan pengguna gambaran yang jauh lebih jelas tentang apa yang terjadi dalam data mereka. Selain itu, analisis prediktifnya membantu Anda memprediksi perilaku pengguna dengan akurat, termasuk probabilitas pembelian dan tingkat churn.

Platform ini melacak perjalanan pengguna dan tampilan halaman, membantu Anda memahami bagaimana konten berkinerja di berbagai titik sentuh. Platform ini juga menghubungkan hubungan antara konten situs web Anda dan hasil bisnis, menunjukkan halaman mana yang berkontribusi pada konversi.

Fitur terbaik Google Analytics

Buat acara konversi kustom Events untuk melacak tindakan keterlibatan spesifik dalam audit konten yang komprehensif.

Buat segmen audiens di Audience Builder menggunakan kriteria perilaku dan demografis untuk penargetan konten.

Ekspor data mentah ke BigQuery untuk analisis kinerja konten yang lebih mendalam dan pelaporan kustom.

Ukur dampak konten Anda terhadap penjualan produk dan pendapatan dengan pelacakan Enhanced E-commerce .

Pahami bagaimana berbagai jenis konten bekerja sama dalam jalur konversi dengan Laporan atribusi

Batasan Google Analytics

Kurva pembelajaran dari Universal Analytics ke GA4 dapat cukup curam bagi pengguna yang sudah ada.

Pengambilan sampel data terjadi pada akun gratis saat menganalisis dataset besar.

Pengguna melaporkan masalah terkait akurasi data, terutama setelah penerapan alat persetujuan cookie, pemodelan perilaku, dan perubahan privasi; ketidaksesuaian antara lalu lintas organik dan sesi/lalu lintas.

Harga Google Analytics

Gratis

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Google Analytics

G2: 4.5/5 (160+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (8.145+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Google Analytics?

Menurut ulasan G2:

Nilai langsung yang Anda dapatkan hanya dengan menghubungkannya sangat luar biasa. Dalam hitungan jam setelah pengaturan, saya sudah mendapatkan statistik komprehensif yang mengungkap pola lalu lintas yang sebelumnya tidak saya ketahui. Laporan bawaan menyediakan tepat apa yang dibutuhkan kebanyakan bisnis – demografi audiens, saluran akuisisi, alur perilaku, dan pelacakan konversi semuanya berfungsi dengan lancar sejak hari pertama.

Nilai langsung yang Anda dapatkan hanya dengan menghubungkannya sangat luar biasa. Dalam hitungan jam setelah pengaturan, saya sudah mendapatkan statistik komprehensif yang mengungkap pola lalu lintas yang sebelumnya tidak saya ketahui. Laporan bawaan menyediakan tepat apa yang dibutuhkan kebanyakan bisnis – demografi audiens, saluran akuisisi, alur perilaku, dan pelacakan konversi semuanya berfungsi dengan lancar sejak hari pertama.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain memungkinkan Anda menganalisis data dari inventaris konten Anda tanpa perlu menggali daftar yang panjang. Dapatkan pembaruan instan dari inventaris konten Anda dengan ClickUp Brain Misalnya, dengan bertanya, “Blog mana yang belum diperbarui dalam enam bulan terakhir?” Anda dapat langsung melihat tugas-tugas yang perlu diperhatikan. Atau, “Bisakah Anda membantu saya menganalisis artikel mana yang memiliki lalu lintas dan keterlibatan tertinggi?” akan membantu mengidentifikasi konten yang paling berhasil sehingga Anda dapat meniru kesuksesannya.

11. Google Search Console (Terbaik untuk kinerja pencarian)

melalui Google Search Console

Google Search Console memberikan akses langsung ke cara algoritma Google memandang konten Anda, langsung dari mesin pencari itu sendiri. Alat audit konten ini menunjukkan kepada Anda secara tepat kueri mana yang membawa pengunjung ke halaman Anda, seberapa sering konten Anda muncul di hasil pencarian, dan peringkat Anda untuk berbagai istilah.

Keaslian data Search Console menjadikannya unik karena menggunakan metrik kinerja pencarian aktual dari server Google. Alat ini juga memberi peringatan tentang masalah teknis yang dapat menghalangi konten Anda ditemukan, menjadikannya esensial untuk menjaga visibilitas pencarian.

Fitur terbaik Google Search Console

Unduh data kueri pencarian dari laporan Performance untuk menganalisis kata kunci mana yang mengarahkan lalu lintas ke konten tertentu.

Kirimkan URL individu melalui alat Pemeriksaan URL untuk meminta pengindeksan segera konten baru.

Pantau Core Web Vitals di laporan Page Experience untuk mengidentifikasi halaman konten yang mengalami masalah pemuatan.

Atur pemberitahuan email di Pusat Pesan untuk mendapatkan pemberitahuan tentang masalah indeksasi kritis atau sanksi.

Temukan dan perbaiki halaman yang tidak diindeks dengan benar oleh crawler Google menggunakan laporan Coverage report.

Batasan Google Search Console

Data terbatas pada 16 bulan sejarah, sehingga analisis tren jangka panjang menjadi sulit.

Data kueri pencarian sering kali difilter untuk privasi, sehingga menampilkan informasi kata kunci yang tidak lengkap.

Antarmuka dapat lambat dalam memperbarui, terkadang membutuhkan beberapa hari untuk menampilkan perubahan terbaru.

Pilihan integrasi yang terbatas dengan platform analitik lain dibandingkan dengan alat pihak ketiga.

Harga Google Search Console

Gratis

Peringkat dan ulasan Google Search Console

G2: 4.7/5 (430+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (205+ ulasan)

📮 ClickUp Insight: 45% pekerja telah mempertimbangkan penggunaan otomatisasi, tetapi belum mengambil langkah tersebut. Faktor-faktor seperti waktu yang terbatas, ketidakpastian tentang alat terbaik, dan pilihan yang membingungkan dapat menghambat orang untuk mengambil langkah pertama menuju otomatisasi. ⚒️ Dengan agen AI yang mudah dibuat dan perintah berbasis bahasa alami, ClickUp memudahkan Anda untuk memulai otomatisasi. Mulai dari penugasan tugas otomatis hingga ringkasan proyek yang dihasilkan AI, Anda dapat mengakses otomatisasi yang kuat dan bahkan membuat agen AI kustom dalam hitungan menit—tanpa kurva pembelajaran. 💫 Hasil Nyata: QubicaAMF mengurangi waktu pelaporan sebesar 40% dengan menggunakan dashboard dinamis dan grafik otomatis ClickUp, mengubah jam kerja manual menjadi wawasan real-time.

12. Amplitude (Terbaik untuk analisis konten dari perspektif produk)

melalui Amplitude

Amplitude mendekati analisis konten dari perspektif produk, memperlakukan setiap potongan konten sebagai fitur yang berinteraksi dengan pengguna.

Alat ini menekankan analisis kuantitatif dan berfokus pada wawasan perilaku mendalam serta analisis perjalanan pengguna. Hal ini menjadikannya sangat berharga bagi tim pemasaran yang perlu memahami bagaimana pengguna bergerak melalui funnel konten.

Alat audit konten ini unggul dalam analisis kohort, memungkinkan Anda melihat bagaimana kelompok pengguna yang berbeda berinteraksi dengan konten seiring waktu. Selain menampilkan jumlah tampilan halaman, Amplitude juga mengungkap pola dalam cara pengguna mengonsumsi urutan konten dan di mana mereka berhenti dalam perjalanan konten.

Fitur terbaik Amplitude

Buat saluran kustom di alat Analisis Saluran untuk melacak bagaimana pengguna bergerak melalui urutan konten.

Buat laporan kohort untuk menganalisis bagaimana tingkat keterlibatan konten berubah seiring waktu untuk kelompok pengguna yang berbeda.

Periksa seberapa sering pengguna kembali untuk mengonsumsi jenis konten serupa dengan analisis retensi bawaan.

Temukan perjalanan pengguna yang tidak terduga melalui ekosistem konten Anda dengan Pathfinder untuk mendapatkan wawasan berharga.

Segmentasikan pengguna berdasarkan pola interaksi konten spesifik dengan segmentasi perilaku.

Batasan Amplitude

Jika peristiwa/data tidak diinstrumentasikan dengan benar sejak awal, sulit untuk memperbaiki atau merekonstruksi data masa lalu secara retroaktif.

Pengguna telah melaporkan masalah penghitungan berlebihan dalam beberapa skenario pelacakan, seperti service workers/restart pada ekstensi browser, yang menyebabkan jumlah 'pengguna' yang tercatat menjadi terlalu tinggi.

Harga meningkat dengan cepat dibandingkan dengan alternatif Amplitude , terutama saat volume acara atau basis pengguna bertambah.

Harga Amplitude

Gratis

Plus: Mulai dari $61/bulan

Pertumbuhan: Harga kustom

Enterprise: Harga khusus

Peringkat dan ulasan Amplitude

G2: 4.5/5 (2.480+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (65+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Amplitude?

Di G2, seorang pengguna menulis:

Pandang progres funnel di Amplitude memberikan pemahaman yang jelas dan bertahap tentang bagaimana pengguna bergerak melalui setiap tahap, memberikan visibilitas mendalam terhadap metrik kinerja. Dengan analisis yang detail ini, pemasar dapat dengan mudah mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Selain itu, diagram segmentasi menyoroti celah dan area lemah, memberdayakan pemasar untuk menyempurnakan strategi mereka dan fokus pada area di mana mereka dapat menghasilkan hasil yang lebih kuat dan menguntungkan.

Pandang progres funnel di Amplitude memberikan pemahaman yang jelas dan bertahap tentang bagaimana pengguna bergerak melalui setiap tahap, memberikan visibilitas mendalam terhadap metrik kinerja. Dengan analisis yang detail ini, pemasar dapat dengan mudah mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Selain itu, diagram segmentasi menyoroti celah dan area lemah, memberdayakan pemasar untuk menyempurnakan strategi mereka dan fokus pada area di mana mereka dapat menghasilkan hasil yang lebih kuat dan menguntungkan.

💡 Tips Pro: Lakukan pemeriksaan keaktualan di luar tanggal publikasi. Jika sebuah blog tentang tren 2023 belum diperbarui, itu sudah jelas—tetapi juga periksa data, tangkapan layar, dan mention produk untuk mendeteksi keusangan yang tersembunyi.

13. Hotjar (Terbaik untuk peta panas dan perekaman sesi)

melalui Hotjar

Hotjar mengubah data analitik abstrak menjadi cerita visual dengan menunjukkan kepada Anda bagaimana pengguna berinteraksi dengan halaman konten Anda. Alat ini berfokus pada penelitian kualitatif dengan wawasan visual melalui peta panas dan rekaman sesi.

Anda dapat menonton rekaman sesi pengguna sebenarnya untuk melihat di mana orang menggulir, mengklik, dan meninggalkan konten Anda. Perangkat lunak heatmap menunjukkan bagian mana dari artikel Anda yang paling banyak mendapat perhatian dan bagian mana yang dilewati sepenuhnya oleh pengguna.

Lebih baik lagi, alat ini menjembatani kesenjangan antara apa yang dikatakan analitik tentang apa yang dilakukan pengunjung dan apa yang sebenarnya mereka lakukan di situs web Anda.

Fitur terbaik Hotjar

Buat peta panas klik yang menunjukkan elemen mana di halaman konten Anda yang paling banyak mendapat perhatian pengguna.

Kumpulkan pendapat langsung pengguna tentang kualitas konten melalui jajak pendapat umpan balik yang muncul di halaman-halaman tertentu.

Pelajari sejauh mana pengguna membaca konten berbentuk panjang dengan peta panas gulir.

Gunakan alat Incoming Feedback untuk mengumpulkan komentar pengguna yang tidak diminta mengenai masalah pengalaman konten.

Batasan Hotjar

Karena GDPR dan alasan privasi, banyak bidang input atau data pengguna disamarkan atau disensor, yang mungkin membatasi seberapa rinci atau dapat ditindaklanjuti beberapa rekaman sesi.

Alat ini dapat memengaruhi kecepatan pemuatan situs web saat menangani volume sesi yang tinggi.

Rencana gratis memiliki batasan dalam hal rekaman dan data heatmap dibandingkan dengan alternatif Hotjar berbayar.

Beberapa paket membatasi berapa lama Anda dapat menyimpan rekaman atau survei; peningkatan paket diperlukan untuk penyimpanan yang lebih lama.

Harga Hotjar

Gratis

Pertumbuhan: $49/bulan

Pro: Harga kustom

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Hotjar

G2: 4. 3/5 (315+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (535+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hotjar?

Seorang pengguna Reddit menulis:

Hotjar adalah alat yang sangat berguna. Alat ini membantu Anda memahami cara pengguna menavigasi situs secara real-time dan anonim, yang memungkinkan tim pengembangan Anda mengoptimalkan pengalaman pengguna dan melakukan perubahan berdasarkan temuan tim Anda.

Hotjar adalah alat yang sangat berguna. Alat ini membantu Anda memahami cara pengguna menavigasi situs secara real-time dan anonim, yang memungkinkan tim pengembangan Anda mengoptimalkan pengalaman pengguna dan melakukan perubahan berdasarkan temuan tim Anda.

🔍 Tahukah Anda? Audit konten menjadi hal yang penting setelah pembaruan algoritma Google Panda pada tahun 2011. Algoritma tersebut mulai menghukum konten yang tipis atau berulang, memaksa merek untuk membersihkan blog dan situs web mereka. Banyak perusahaan yang mengabaikan audit kehilangan peringkat besar-besaran dalam semalam.

14. Screaming Frog (Terbaik untuk pemetaan inventaris situs)

melalui Screaming Frog

Screaming Frog menjelajahi situs web Anda seperti bot mesin pencari, menciptakan peta komprehensif dari setiap halaman, gambar, tautan, dan elemen teknis di situs Anda. Perangkat lunak desktop ini berjalan secara lokal di komputer Anda, memberi Anda kendali penuh atas seberapa dalam dan cepat proses penjelajahan dilakukan.

Anda juga mendapatkan analisis kesamaan semantik dengan embeddings LLM, memungkinkan Anda mengidentifikasi konten duplikat atau serupa yang melampaui pencocokan teks dasar.

Termasuk integrasi AI dengan penyedia seperti OpenAI, Gemini, dan Anthropic’s Claude, serta visualisasi kluster konten yang menampilkan hubungan semantik antara halaman.

Fitur terbaik Screaming Frog

Ekspor inventaris situs yang komprehensif ke berkas CSV dengan konfigurasi kolom kustom untuk alur kerja analisis konten.

Gunakan tab Internal untuk memetakan struktur tautan internal, mengidentifikasi konten yang terisolasi, dan celah tautan.

Buat peta situs XML secara otomatis dari data crawling Anda menggunakan fitur Sitemaps .

Saring konten berdasarkan jumlah kata, kode respons, atau masalah duplikat menggunakan opsi penyaringan lanjutan.

Batasan Screaming Frog

Versi gratis membatasi pemindaian hingga 500 URL, yang membatasi analisis situs web yang lebih besar.

Penggunaan memori dapat menjadi intensif selama proses crawling besar pada komputer lama.

Beberapa pengguna merasa navigasi atau penyajian data kurang intuitif.

Pengguna melaporkan situasi di mana Screaming Frog melewatkan beberapa masalah, misalnya tautan internal yang rusak, JavaScript yang tidak termuat, halaman yang diblokir oleh robots.txt, atau pengaturan default yang tidak menangkap semua masalah.

Harga Screaming Frog

Gratis

Berbayar: $279/tahun (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Screaming Frog

G2: 4.7/5 (95+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (130+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Screaming Frog?

Di Reddit, seorang pengguna mengatakan:

Screaming Frog menurut saya adalah alat terbaik yang pernah dibuat untuk analisis cepat dan sederhana pada URL Anda Saya menggunakannya sejak awal. Dan ini adalah satu-satunya alat yang tepat melakukan apa yang seharusnya dilakukan tanpa fitur tambahan lainnya. Sejak dulu, mereka tetap setia pada inti dari alat tersebut.

Screaming Frog menurut saya adalah alat terbaik yang pernah dibuat untuk analisis cepat dan sederhana pada URL Anda

Saya menggunakannya sejak awal.

Dan ini adalah satu-satunya alat yang tepat melakukan apa yang seharusnya dilakukan tanpa fitur tambahan lainnya.

Sejak dulu, mereka tetap setia pada inti dari alat tersebut.

🧠 Fakta Menarik: Peneliti menganalisis 88.000 situs web dengan lalu lintas tinggi dan menemukan bahwa lebih dari sepertiga —35,2% —memiliki setidaknya satu tautan eksternal yang rusak tepat di halaman utama.

15. Grammarly (Terbaik untuk koreksi tata bahasa)

melalui Grammarly

Grammarly mendeteksi kesalahan tata bahasa dan ketidakkonsistenan yang akan memakan waktu berjam-jam untuk ditemukan secara manual di ratusan halaman. Alat ini mengatasi tantangan audit spesifik, seperti memeriksa plagiarisme, memverifikasi kredibilitas sumber, dan memastikan konsistensi suara merek.

Anda dapat menggunakan Grammarly di berbagai platform, jadi apakah konten Anda berada di Google Docs, WordPress, atau CMS Anda, alat ini memastikan pemeriksaan kualitas tetap konsisten.

Keuntungan sesungguhnya muncul saat Anda menangani perpustakaan konten yang besar. Grammarly mempelajari gaya penulisan Anda dan memberi peringatan saat konten tidak sesuai dengan pedoman gaya yang telah ditetapkan. Alat ini ideal untuk tim konten yang mengelola beberapa penulis atau konten yang diwarisi dari berbagai sumber.

Fitur terbaik Grammarly

Dapatkan bantuan yang ditargetkan untuk kutipan, paraphrasing, dan analisis audiens dengan agen AI di bagian alat khusus.

Pasang ekstensi browser untuk mendapatkan saran tata bahasa dan gaya secara real-time di semua platform web.

Tetapkan Tujuan Penulisan di pengaturan asisten untuk mendapatkan saran yang disesuaikan dengan audiens dan gaya penulisan Anda.

Identifikasi pola masalah kualitas konten dengan memantau metrik kinerja penulisan melalui dashboard analitik.

Batasan Grammarly

Saran AI terkadang kurang memahami konteks dan dapat mengubah makna yang dimaksud.

Alat ini dapat terlalu agresif dalam melakukan koreksi pada tulisan kreatif atau informal.

Versi gratis memiliki fungsi yang terbatas dibandingkan dengan alternatif Grammarly berbayar.

Harga Grammarly

Gratis

Pro: $30/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Grammarly

G2: 4.7/5 (11.925+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (7.210 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Grammarly?

Ulasan Capterra mengatakan:

Kritik cepat terkait bahasa, penekanan, dan gaya membantu Anda memperbaiki kesalahan dengan cepat dan meningkatkan kualitas penulisan, menghemat waktu berharga. Ini meningkatkan kualitas dokumen bisnis dengan merekomendasikan perbaikan yang membuat penulisan Anda lebih jelas, ringkas, dan profesional. : Panduan gaya umum dan standar penulisan khusus tim sangat berguna untuk menjaga konsistensi dalam komunikasi tim Anda.

Kritik cepat terkait bahasa, penekanan, dan gaya membantu Anda memperbaiki kesalahan dengan cepat dan meningkatkan kualitas penulisan, menghemat waktu berharga. Ini meningkatkan kualitas dokumen bisnis dengan merekomendasikan perbaikan yang membuat penulisan Anda lebih jelas, ringkas, dan profesional. : Panduan gaya umum dan standar penulisan khusus tim sangat berguna untuk menjaga konsistensi dalam komunikasi tim Anda.

🧠 Fakta Menarik: Dalam repositori kode sumber seperti GitHub, para peneliti menemukan bahwa sekitar 10% tautan dalam komentar kode sudah tidak aktif. Bagi para pengembang, hal ini berarti konteks yang berharga dapat hilang seiring waktu, meninggalkan catatan yang sulit dipahami tanpa jejak yang dapat diikuti.

16. Hemingway Editor (Terbaik untuk peningkatan keterbacaan)

melalui Hemingway Editor

Hemingway Editor mengambil pendekatan yang praktis dan langsung ke intinya untuk membuat tulisan Anda lebih jelas dan mudah dipahami. Alat ini menyoroti kalimat yang rumit, kalimat pasif, dan kata keterangan yang tidak perlu dengan warna yang berbeda, memberikan umpan balik visual instan tentang bagian mana dari tulisan Anda yang mungkin membuat pembaca kehilangan minat.

Berbeda dengan alat penulisan lainnya, Hemingway fokus sepenuhnya pada metrik keterbacaan dan struktur kalimat. Aplikasi desktop ini dapat digunakan secara offline, memungkinkan Anda menyempurnakan konten tanpa gangguan internet.

Selain itu, alat ini memberikan tingkat kesulitan membaca untuk teks Anda, yang membantu Anda menyesuaikan tingkat kompleksitas penulisan dengan preferensi membaca audiens target Anda.

Fitur terbaik Hemingway Editor

Identifikasi konstruksi kalimat pasif menggunakan sistem penyorotan ungu untuk penulisan yang lebih langsung.

Identifikasi kalimat kompleks yang ditandai dengan warna merah yang perlu disederhanakan atau dibagi menjadi kalimat yang lebih pendek.

Hitung kata keterangan yang ditandai dengan warna biru untuk mengurangi kata keterangan yang tidak perlu yang melemahkan gaya penulisan Anda.

Ekspor konten yang telah disempurnakan langsung ke WordPress atau Medium melalui integrasi penerbitan alat audit konten.

Batasan Hemingway Editor

Integrasi AI yang terbatas berarti tidak ada saran kontekstual di luar metrik keterbacaan dasar.

Tidak ada fitur pengeditan kolaboratif untuk alur kerja pembuatan konten tim.

Dibandingkan dengan alternatif Hemingway Editor , panduan gaya penulisan yang preskriptif dari alat ini mungkin tidak cocok untuk penulisan khusus, teknis, akademis, atau kreatif.

Harga Hemingway Editor

Hemingway Editor: Gratis

Hemingway Editor Plus (Paket Individu 5K): $10/bulan

Hemingway Editor Plus (Paket Individu 10K): $15/bulan

Hemingway Editor Plus (Paket Tim 5K): $15 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Hemingway Editor

G2: 4. 4/5 (45+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

📖 Baca Juga: Template Penulisan Konten Terbaik untuk Mempercepat Proses

17. Surfer SEO (Terbaik untuk optimasi konten)

melalui Surfer SEO

Surfer SEO mengungkap apa yang berhasil untuk pesaing Anda dengan menganalisis halaman-halaman teratas untuk kata kunci target Anda. Alat ini mengurai rumus mereka, menunjukkan segala hal mulai dari jumlah kata dan kepadatan kata kunci hingga judul-judul spesifik dan istilah terkait yang mereka sertakan.

Selama audit konten, Surfer SEO mengidentifikasi konten yang sudah ada yang tertinggal dalam hasil pencarian saat ini. Anda dapat melakukan audit pada seluruh perpustakaan konten untuk mengidentifikasi celah optimasi, strategi kata kunci yang sudah usang, dan konten yang telah kehilangan keunggulannya.

Hal ini juga menjelaskan mengapa beberapa halaman mengalami penurunan peringkat. Hal ini membuat audit konten menjadi lebih strategis karena Anda memahami apa yang perlu diubah untuk mengembalikan lalu lintas yang hilang.

Fitur terbaik Surfer SEO

Gunakan Content Editor untuk mendapatkan skor optimasi real-time saat menulis berdasarkan analisis pesaing teratas.

Analisis struktur konten pesaing dan identifikasi celah konten di niche Anda dengan SERP Analyzer

Generate secara otomatis kerangka konten berdasarkan pola peringkat yang sukses menggunakan Outline Builder

Pantau kinerja konten seiring waktu melalui fitur Audit untuk mengidentifikasi konten yang memerlukan pembaruan optimasi.

Batasan Surfer SEO

Harga cukup mahal, terutama untuk tim kecil, freelancer, atau pengguna yang hanya membutuhkan beberapa fitur.

Saran kata kunci terkadang kurang nuansa dan konteks untuk industri atau niche tertentu.

Mengejar skor konten yang tinggi dapat menyebabkan pengisian kata kunci berlebihan, penulisan yang kaku, atau konten yang terasa sulit dibaca atau terlalu rumit.

Harga Surfer SEO

Esensial: $99/bulan

Harga: $219/bulan

Enterprise: Mulai dari $999/bulan

AI Tracker Add-on: Mulai dari $95/bulan

Ulasan dan peringkat Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (535+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (415+ ulasan)

🚀 Keunggulan ClickUp: Selama audit konten, Anda mungkin menemui artikel blog seperti ‘10 Tips untuk Pengelolaan Waktu yang Efektif’ yang memiliki wawasan berharga namun terasa padat dan sulit dibaca. Dengan ClickUp Brain, Anda dapat menganalisis konten langsung di Docs. Perbaiki konten dan buat posting lebih jelas selama audit dengan ClickUp Brain AI membuat teks lebih mudah dipahami oleh pembaca dan memeriksa nada, memastikan posting sesuai dengan suara merek Anda.

18. BuzzSumo (Terbaik untuk pemasaran konten)

melalui BuzzSumo

BuzzSumo menunjukkan konten apa yang resonansi dengan audiens dengan menemukan konten yang paling banyak dibagikan dan paling menarik di setiap bidang topik. Platform ini melacak pembagian sosial, tautan balik, dan metrik keterlibatan di jutaan artikel, memberikan wawasan berbasis data tentang pola kinerja konten.

Anda dapat mengidentifikasi topik yang sedang tren sebelum mencapai puncaknya, mengenali influencer kunci di bidang Anda, dan menganalisis jenis format konten yang efektif untuk berbagai audiens.

Fitur pemantauan BuzzSumo memberi tahu Anda ketika merek Anda atau pesaing Anda disebutkan secara online, membantu Anda tetap up-to-date dengan percakapan industri. Kombinasi fitur pembuatan konten dan promosi kontennya memberi tahu Anda topik apa yang harus ditulis dan cara mengoptimalkan pesan Anda.

Fitur terbaik BuzzSumo

Temukan konten yang sedang tren di industri Anda menggunakan alat Content Discovery dengan filter untuk kecepatan pembaruan dan tingkat keterlibatan.

Pantau mention merek dan kinerja konten pesaing melalui Dashboard Pemantauan dengan pemberitahuan real-time.

Influencer Search dengan metrik Identifikasi influencer dan pembuat konten kunci di niche Anda menggunakan fiturdengan metrik keterlibatan konten.

Analisis pola kinerja konten berdasarkan format, panjang, dan topik menggunakan Laporan Analisis Konten

Batasan BuzzSumo

Data media sosial dapat tidak lengkap karena platform membatasi akses API ke metrik keterlibatan.

Antarmuka ini sangat berfokus pada berbagi di media sosial, yang mungkin tidak mencerminkan semua indikator kinerja konten.

Banyak reviewer merasa biaya sulit dibenarkan untuk penggunaan sesekali atau ringan.

Saran konten cenderung mengarah pada konten viral daripada topik evergreen atau teknis.

Harga BuzzSumo

Uji coba gratis

Pembuatan konten: $199/bulan

PR dan komunikasi: $299/bulan untuk lima pengguna

Paket: $499/bulan untuk 10 pengguna

Enterprise: $999/bulan untuk 30 pengguna

API: Harga kustom

Ulasan dan peringkat BuzzSumo

G2: 4.5/5 (105 ulasan)

Capterra: 4.5/5 (145+ ulasan)

💡 Tips Pro: Periksa konten yang terisolasi. Jika sebuah halaman tidak memiliki tautan internal yang mengarah ke dalamnya, halaman tersebut hampir tidak terlihat oleh pengguna maupun mesin pencari. Setiap audit harus mencakup pemeriksaan konten terisolasi dan rencana untuk menautkan secara strategis.

19. Clearscope (Terbaik untuk analisis semantik)

melalui Clearscope

Clearscope spesialis dalam memahami hubungan semantik antara kata dan konsep yang digunakan mesin pencari untuk mengevaluasi relevansi konten.

Alat audit konten menganalisis konten yang berperingkat tinggi untuk mengidentifikasi kata kunci utama dan istilah serta konsep terkait yang menandakan otoritas topik bagi algoritma pencarian. Antarmuka intuitifnya berfokus pada keterbacaan dan penggunaan istilah yang cocok untuk tim konten perusahaan.

Clearscope terintegrasi dengan Google Docs, WordPress, dan Microsoft Word, memungkinkan Anda bekerja dari mana saja sambil mengakses wawasan optimasi.

Fitur terbaik Clearscope

Optimalkan cakupan semantik konten menggunakan Laporan Konten yang menampilkan istilah dan konsep terkait yang perlu disertakan.

Pantau penurunan kinerja konten menggunakan fitur Content Decay untuk mengidentifikasi konten yang memerlukan pembaruan semantik.

Buat ringkasan konten secara otomatis berdasarkan analisis semantik pesaing untuk pembuatan konten baru.

Pantau skor cakupan kata kunci secara real-time saat menulis untuk memastikan penanganan topik yang komprehensif.

Atur pemberitahuan pemantauan kinerja mingguan yang memberitahu Anda ketika skor konten turun di bawah ambang batas target.

Batasan Clearscope

Fitur pembuatan konten yang terbatas, yang lebih berfokus pada optimasi daripada bantuan penulisan.

Saran semantik terkadang mencakup istilah yang tidak relevan dan tidak cocok secara alami dalam konten Anda.

Banyak pengguna mengatakan Clearscope tidak menyediakan kedalaman atau variasi riset kata kunci yang sama dengan alat seperti Ahrefs atau Semrush, terutama untuk topik niche atau yang kurang umum.

Harga Clearscope

Essentials: $129/bulan

Bisnis: $399/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Clearscope

G2: 4.9/5 (90+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (60 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Clearscope?

Sebuah ulasan G2 menyatakan:

Saya suka bagaimana Clearscope mengotomatisasi banyak aspek penulisan konten SEO yang baik. Alat ini juga menambahkan unsur gamifikasi – saya suka menulis dan berusaha mendapatkan nilai tertinggi, sambil tetap menjaga keterbacaan dan kualitas konten itu sendiri!

Saya suka bagaimana Clearscope mengotomatisasi banyak aspek penulisan konten SEO yang baik. Alat ini juga menambahkan unsur gamifikasi – saya suka menulis dan berusaha mendapatkan nilai tertinggi, sambil tetap menjaga keterbacaan dan kualitas konten itu sendiri!

🚀 Keunggulan ClickUp: Saat perpustakaan konten Anda berkembang, menemukan dokumen, tugas, atau pembaruan yang tepat menjadi semakin sulit. Temukan aset pemasaran apa pun dengan cepat menggunakan ClickUp Enterprise Search ClickUp Enterprise Search memudahkan Anda: Anda dapat mencari di seluruh tugas, dokumen, dan lampiran secara instan, dengan filter berdasarkan proyek, status, atau penugas. Misalnya, Anda dapat dengan cepat menemukan semua tugas yang terkait dengan posting blog tertentu, melihat pembaruan apa yang masih tertunda, atau mengakses catatan audit terbaru tanpa perlu repot.

20. MarketMuse (Terbaik untuk strategi konten)

via MarketMuse

MarketMuse menganalisis seluruh perpustakaan konten Anda dan mengidentifikasi peluang untuk membangun otoritas topik. Alat ini menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mensimulasikan cara mesin pencari mengevaluasi kelengkapan konten dan menyarankan perbaikan berdasarkan kelengkapan semantik.

Platform ini menciptakan model konten terperinci yang menunjukkan topik apa yang harus Anda bahas, seberapa dalam Anda harus membahasnya, dan celah konten apa yang ada dalam strategi Anda saat ini.

Selain itu, MarketMuse unggul dalam perencanaan konten tingkat perusahaan, di mana Anda perlu memahami bagaimana setiap bagian konten terintegrasi ke dalam ekosistem konten yang lebih besar.

Fitur terbaik MarketMuse

Bangun strategi konten yang komprehensif menggunakan aplikasi Compete yang membandingkan konten Anda dengan pesaing.

Analisis celah konten di seluruh situs Anda menggunakan aplikasi Research untuk mengidentifikasi peluang strategis.

Pantau perkembangan otoritas topik melalui analisis inventaris yang menunjukkan kedalaman cakupan konten.

Buat kluster konten dan strategi halaman pilar menggunakan fitur Connect untuk optimasi tautan internal.

Batasan MarketMuse

Platform ini memerlukan investasi waktu yang signifikan untuk pengaturan dan interpretasi rekomendasi strategis.

Kompleksitas antarmuka dapat membingungkan pengguna yang hanya membutuhkan optimasi konten dasar.

Saran konten berfokus pada kelengkapan, yang dapat menyebabkan artikel menjadi terlalu panjang secara tidak perlu.

MarketMuse berfokus secara intensif pada strategi konten, brief, dan optimasi; fitur seperti pembangunan tautan, alat media sosial, atau integrasi yang kuat dengan lingkungan penulisan cenderung lebih lemah atau tidak tersedia.

Harga MarketMuse

Gratis

Optimalkan: Harga kustom

Penelitian: Harga khusus

Strategi: Penetapan harga khusus

Ulasan dan peringkat MarketMuse

G2: 4. 6/5 (215+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (25+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MarketMuse?

Seperti yang dibagikan di G2:

MarketMuse adalah alat yang sangat berguna untuk mengoptimalkan konten yang sudah ada atau menulis konten yang dioptimalkan, serta mendapatkan peringkat lebih tinggi di SERP. Fitur SERP X-Ray dan Heatmap adalah fitur favorit saya, karena memudahkan tugas saya dalam melakukan riset kompetitor dengan kata kunci utama yang ditargetkan. Pada akhirnya, hal ini membantu saya menghasilkan konten yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing saya.

MarketMuse adalah alat yang sangat berguna untuk mengoptimalkan konten yang sudah ada atau menulis konten yang dioptimalkan, serta mendapatkan peringkat lebih tinggi di SERP. Fitur SERP X-Ray dan Heatmap adalah fitur favorit saya, karena memudahkan tugas saya dalam melakukan riset kompetitor dengan kata kunci utama yang ditargetkan. Pada akhirnya, hal ini membantu saya menghasilkan konten yang lebih baik dibandingkan dengan pesaing saya.

Cara Memilih Alat Audit Konten yang Tepat untuk Kebutuhan Anda

Berikut cara memilih alat audit konten website yang benar-benar dapat meningkatkan operasional konten Anda.

Mulailah dengan titik-titik masalah terbesar dalam alur kerja Anda.

Sebelum Anda tergiur dengan fitur-fitur canggih, identifikasi terlebih dahulu apa yang menghambat proses konten Anda.

Apakah tautan rusak merusak SEO Anda selama berbulan-bulan sebelum ada yang menyadarinya? Apakah pemangku kepentingan terus menanyakan postingan mana yang menghasilkan leads sementara Anda panik mencari data di analitik? Apakah struktur situs internasional Anda begitu kompleks sehingga sebagian besar alat menyerah?

Tuliskan tiga masalah utama konten Anda; hal ini akan menjadi dasar pemilihan alat Anda. Jika Anda tidak dapat menjelaskan dengan jelas masalah apa yang diselesaikan oleh suatu fitur, kemungkinan besar Anda tidak membutuhkannya.

🧠 Fakta Menarik: Penelitian UX dan konten menunjukkan bahwa menggunakan kerangka kerja ROT (redundan, usang, sepele) membantu mengidentifikasi halaman yang perlu direvisi, digabungkan, atau dihapus. Hal ini meningkatkan kejelasan situs dan seringkali memperbaiki SEO, karena pembaca (dan bot) lebih menyukai konten yang bersih dan relevan.

Sesuaikan alat dengan keterampilan tim Anda.

Platform yang dilengkapi dengan fitur SEO teknis tidak akan membantu jika fokus tim Anda adalah meningkatkan produksi konten.

Di sisi lain, alat ringan untuk pemeriksaan cepat tidak akan cukup jika Anda mengelola beberapa domain internasional. Perhatikan cara rekomendasi disajikan: apakah cukup praktis bagi manajer konten untuk ditindaklanjuti, atau apakah memerlukan spesialis SEO untuk menerjemahkannya?

Platform paling canggih pun menjadi tidak berguna jika tim Anda tidak memahami apa yang harus dilakukan.

Uji dengan konten Anda yang paling berantakan

Demo selalu menampilkan situs web yang sempurna dengan struktur yang rapi. Situs Anda mungkin memiliki URL aneh akibat migrasi platform pada tahun 2019, jenis konten yang campur aduk, dan halaman yang semua orang takut untuk menyentuhnya.

Selama uji coba, uji alat tersebut dengan konten paling bermasalah Anda. Apakah alat tersebut dapat menangani jenis posting kustom Anda? Apakah alat tersebut dapat memahami arsitektur situs yang kompleks? Alat yang dapat menangani kekacauan Anda adalah satu-satunya yang layak dibeli.

Pertimbangkan integrasi alur kerja yang sesungguhnya.

Setiap perangkat lunak manajemen audit saat ini terhubung dengan Google Analytics. Pertanyaannya adalah apakah perangkat lunak tersebut sesuai dengan cara tim Anda bekerja. Tanyakan pada diri Anda:

Apakah alat ini dapat membuat tugas yang sesuai dengan kalender editorial Anda?

Apakah dapat mengirimkan pemberitahuan berguna kepada orang yang tepat?

Apakah alat ini dapat menghasilkan laporan yang dapat digunakan oleh berbagai departemen?

Cari otomatisasi yang menghemat waktu tanpa menambah langkah tambahan. Alat terbaik membantu Anda mengubah wawasan menjadi tindakan sebagai bagian dari proses yang sudah ada.

Rencanakan pertumbuhan tanpa menguras anggaran.

Periksa harga dengan cermat karena biaya dapat melonjak saat Anda memperluas skala. Beberapa alat mengenakan biaya per halaman, yang lain per pengguna, dan perhitungannya bisa menjadi rumit dengan cepat. Platform yang dikenakan biaya $50 per bulan untuk 500 halaman mungkin melonjak menjadi $500 untuk 5.000 halaman.

Pertimbangkan juga bagaimana kebutuhan tim Anda akan berubah.

Alat audit konten dasar yang saat ini berfungsi dengan baik mungkin menjadi terbatas seiring dengan semakin kompleksnya strategi Anda. Pilihlah alat yang memiliki ruang untuk berkembang tanpa harus melakukan migrasi platform secara keseluruhan di kemudian hari.

Tonton video ini untuk melihat bagaimana AI dapat membantu pemasar:

Cara Melakukan Audit Konten dengan Efisien

Berikut ini adalah daftar periksa audit konten yang komprehensif untuk memulainya: Kumpulkan semua konten Anda ke dalam satu tempat, termasuk blog, halaman arahan, video, PDF, dan halaman lama.

Peroleh data kinerja untuk setiap aset: lalu lintas, keterlibatan, konversi, peringkat SEO, dan kunjungan ulang.

Identifikasi konten duplikat atau tumpang tindih dan tentukan konten mana yang akan digabungkan atau dihapus.

Periksa setiap halaman untuk memastikan keakuratan, kejelasan, dan informasi yang sudah usang; perbarui visual atau media sesuai kebutuhan.

Periksa elemen SEO: judul, deskripsi meta, header, kata kunci, dan tautan internal.

Mapping konten ke tahap perjalanan pembeli untuk melihat celah apa yang ada pada tahap kesadaran, pertimbangan, atau konversi.

Identifikasi topik yang hilang atau konten yang kurang substansial, dan buat rencana untuk memperluas atau memanfaatkan kembali aset yang ada.

Ikuti langkah-langkah berikut untuk melakukan audit konten dengan mudah.

Langkah #1: Kumpulkan inventaris konten lengkap Anda

Audit yang andal dimulai dengan visibilitas.

Masukkan semua aset ke dalam cakupan: halaman website, posting blog, konten yang dibatasi akses, artikel dukungan, dan apa pun yang tersembunyi di subdomain.

Menggunakan crawler dapat mempercepat proses, tetapi pastikan untuk memeriksa kembali dengan sistem manajemen konten Anda untuk mendeteksi konten tersembunyi atau yang sudah usang. Dengan inventaris lengkap, Anda tidak akan melewatkan kesempatan untuk memperbarui atau mengonsolidasikan konten.

🚀 Keunggulan ClickUp: Template Rencana Audit ClickUp menyediakan kerangka kerja terstruktur untuk mengelola dan melaksanakan audit konten secara efisien. Dapatkan template gratis Persiapkan diri Anda untuk proses audit konten yang lebih terfokus dengan Template Rencana Audit ClickUp. Bagian Latar Belakang memberikan ruang untuk menjelaskan mengapa audit ini penting. Kemudian, di bagian Tujuan Audit, Anda dapat spesifik tentang apa yang ingin Anda capai, seperti mengidentifikasi celah dalam cakupan topik atau menandai aset yang kinerjanya kurang optimal. Selanjutnya, mulailah perencanaan sebenarnya di bagian Strategic Overview pada templat rencana audit. Rincikan bagaimana Anda akan menangani audit secara bertahap, apakah itu berarti menentukan format konten mana yang akan diprioritaskan terlebih dahulu, menetapkan kriteria evaluasi, atau membuat jadwal. Analisis SWOT kemudian membantu Anda merencanakan ke depan dengan mengidentifikasi apa yang sudah berjalan baik, area yang memerlukan perbaikan, dan risiko apa yang mungkin menghambat kemajuan Anda.

Langkah #2: Tentukan metrik keberhasilan sebelum memulai.

Metrik memberikan Anda sudut pandang untuk menilai kinerja. Lalu lintas dan peringkat berguna, tetapi mereka tidak menceritakan seluruh cerita.

Laporan Atribusi Konten Superpath menemukan bahwa sebagian besar tim mengakui bahwa pelaporan mereka 'hanya sebagian menangkap nilai.' Untuk menghindari kesalahan yang sama, tambahkan lapisan seperti kunjungan ulang, kedalaman keterlibatan, atau pengaruh jangka panjang saat menentukan apa yang dianggap sebagai kesuksesan.

💡 Tips Pro: Periksa adanya kanibalisasi kata kunci. Jika dua blog bersaing untuk kata kunci yang sama, keduanya tidak akan berkinerja baik. Gunakan audit Anda untuk mengidentifikasi tumpang tindih dan menggabungkan konten jika memungkinkan untuk menciptakan satu konten yang otoritatif.

Langkah #3: Evaluasi kinerja dan identifikasi celah

Polanya mulai terlihat ketika data ditumpuk pada inventaris Anda.

Beberapa konten evergreen masih dapat memberikan hasil yang stabil, sementara yang lain dapat menurunkan kinerja secara keseluruhan. Halaman arahan mungkin peringkat tinggi tetapi gagal konversi, atau beberapa artikel mungkin bersaing untuk kata kunci yang sama.

Wawasan ini menyoroti aset mana yang perlu diperbarui, mana yang sebaiknya digabungkan, dan mana yang dapat dihentikan sepenuhnya.

Langkah #4: Terapkan wawasan menjadi tindakan

Audit menjadi bermakna ketika temuan langsung diterapkan dalam alur kerja Anda.

Ubah observasi menjadi tugas dalam aplikasi manajemen proyek SEO seperti ClickUp:

Gabungkan artikel yang tumpang tindih menjadi satu sumber daya yang lebih kuat.

Perbarui meta judul, header, dan kata kunci untuk SEO.

Tambahkan tautan internal dari halaman dengan lalu lintas tinggi ke halaman yang kinerjanya kurang optimal.

Perbarui gambar, grafik, dan visual untuk meningkatkan keterlibatan.

Langkah-langkah yang jelas memastikan audit tidak menjadi laporan statis dan menjadikannya sebagai pendorong hasil jangka panjang.

💡 Tips Pro: Audit CTA Anda sebagai lapisan terpisah. Pantau CTA mana yang konversi, mana yang sudah usang (seperti mengarah ke penawaran yang sudah tidak berlaku), dan format mana yang paling efektif (tautan teks vs. tombol vs. banner). Seringkali, memperbarui CTA saja dapat meningkatkan konversi tanpa perlu menulis ulang konten.

Segarkan Perpustakaan Konten Anda dengan ClickUp

Setiap audit menceritakan sebuah kisah: blog yang sudah usang yang menurunkan lalu lintas, tautan rusak yang merusak otoritas, dan halaman duplikat yang membingungkan baik pembaca maupun mesin pencari. Mengidentifikasi masalah-masalah tersebut adalah langkah pertama, tetapi yang membuat perbedaan adalah seberapa cepat Anda dapat menindaklanjutinya.

ClickUp memberikan struktur untuk beralih dari audit ke tindakan. Buat tugas langsung dari temuan Anda, lacak setiap perbaikan di dasbor, sunting di Docs, dan gunakan ClickUp Brain dan BrainGPT untuk mengungkap wawasan yang mungkin terlewatkan di spreadsheet. Semua tetap terhubung, sehingga tim Anda dapat melihat kemajuan secara real-time.

Jadi, jika perpustakaan konten Anda membutuhkan pembersihan, pastikan Anda benar-benar menyelesaikannya. Daftar ke ClickUp hari ini! ✅

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Audit konten adalah proses meninjau semua konten situs web Anda untuk melihat apa yang berkinerja baik, apa yang perlu diperbarui, dan apa yang dapat dihapus. Hal ini membantu meningkatkan SEO, pengalaman pengguna, dan strategi konten secara keseluruhan.

Hal ini tergantung pada volume konten dan tujuan Anda. Untuk kebanyakan situs web, audit menyeluruh sekali atau dua kali setahun sudah cukup. Situs besar atau blog dengan frekuensi tinggi mungkin akan mendapat manfaat dari audit triwulanan untuk mendeteksi konten yang sudah usang dan masalah SEO sejak dini.

Beberapa alat audit konten gratis yang populer termasuk Google Analytics, Google Search Console, dan SEOptimer. Anda dapat menggunakan ClickUp bersama alat-alat ini untuk mengorganisir temuan dan melacak pembaruan di seluruh tim Anda.

AI dapat mempercepat sebagian proses audit konten, seperti mendeteksi konten duplikat, halaman tipis, atau tautan rusak, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian manusia. Tim masih perlu memutuskan apa yang perlu diperbarui, digabungkan, atau dihapus.

Alat seperti SE Ranking, SEOptimer, Screaming Frog, dan ClickUp (untuk mengorganisir audit dan melacak tugas) menawarkan fitur audit konten dengan biaya yang lebih rendah.

Screaming Frog, Sitebulb, dan Ahrefs adalah alat audit konten terbaik untuk mengidentifikasi tautan rusak di seluruh situs Anda. Mereka dapat memindai ribuan halaman dan menghasilkan laporan sehingga Anda tahu persis apa yang perlu diperbaiki.

Fokus pada lalu lintas, konversi, keterlibatan (seperti waktu di halaman), peringkat mesin pencari, backlink, kutipan AI, visibilitas, dan kesegaran konten. Memantau hal-hal ini memberikan gambaran jelas tentang apa yang berhasil, apa yang perlu diperbarui, dan apa yang menghambat situs Anda.

Screaming Frog adalah alat berbasis desktop, ideal untuk situs web kecil atau audit teknis yang detail, dan memberikan kontrol yang sangat detail atas aturan crawling. Lumar (sebelumnya DeepCrawl) adalah alat berbasis cloud, lebih cocok untuk situs web yang sangat besar, dengan pelaporan otomatis dan pemantauan yang dapat diskalakan.