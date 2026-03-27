Gestion des priorités : comment créer des systèmes pour gérer les priorités

Imaginez un monde où le temps et les ressources seraient illimités. Vous pourriez explorer des possibilités infinies, vous lancer dans des projets ambitieux, stimuler l'innovation, et tout cela sans stress. 🙌

Malheureusement, ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. Dans une entreprise en constante évolution, vous êtes toujours confronté à des contraintes. Vous devez apprendre à hiérarchiser votre travail pour réussir malgré les revers et les obstacles incessants.

Cet article a pour but de résumer les informations clés sur la gestion des priorités. Vous apprendrez comment mettre en place un processus efficace de gestion des priorités et l'utiliser pour améliorer votre productivité.

Qu'est-ce que la gestion des priorités ?

La gestion des priorités, ou hiérarchisation, est une méthode qui consiste à organiser le travail de manière à traiter en premier lieu les tâches les plus importantes et les plus urgentes. 🥇

Cette pratique consiste à évaluer vos objectifs et buts, à utiliser ces informations pour établir une hiérarchie des tâches et à déterminer celles qui doivent être achevées immédiatement. C'est une compétence qui peut s'avérer utile tant dans la gestion de projet formelle que dans la vie quotidienne.

Lorsque vous hiérarchisez les projets et les tâches, vous vous préparez à accomplir le travail qui vous attend de la manière la plus efficace possible. L'objectif est de respecter les jalons et les échéances de votre projet et de mettre toutes les chances de votre côté pour assurer votre réussite. 🏆

Pourquoi la gestion des priorités est-elle importante ?

La mise en place d'un processus de gestion des priorités permet aux équipes de rester concentrées sur les tâches anciennes ou nouvelles, d'ajuster les ressources et d'identifier les priorités absolues parmi les projets à forte valeur ajoutée. Parmi les autres avantages majeurs, on peut citer :

Tirez le meilleur parti de votre journée : comme vous savez exactement ce que vous devez faire chaque jour, vous pouvez vous mettre au travail et vous atteler à des tâches spécifiques sans hésitation afin de tirer le meilleur parti de votre période de productivité.

Améliore la qualité du travail : au lieu d'essayer d'achever tout en dispersant son attention, votre équipe se concentre sur quelques tâches essentielles à la fois, ce qui réduit les erreurs et les retards

Assure un meilleur équilibre entre travail et vie privée : la hiérarchisation des tâches permet à votre équipe de disposer de plus de temps pour ses loisirs et autres activités personnelles

Aligner les objectifs personnels, ceux de l'équipe et ceux de l'entreprise : il est facile de perdre de vue la situation dans son ensemble lorsque l'on est submergé par ses propres priorités tout en devant les gérer et les aligner sur les objectifs de l'entreprise ; un processus solide de gestion des priorités permet d'éviter ces difficultés

Réduit le stress et l'anxiété liés au travail : une répartition judicieuse des tâches permet à vos employés d'aborder leurs missions avec plus de confiance et moins de pression

Favorise la flexibilité : grâce à un système de hiérarchisation des priorités bien conçu, vous pouvez vous adapter aux changements en cours sans vous laisser déstabiliser

Permet une gestion efficace des ressources : savoir ce qui est prioritaire vous permet : savoir ce qui est prioritaire vous permet d'allouer plus efficacement des ressources limitées lorsque vous déléguez des tâches au sein de votre équipe

Comment mettre en place un système de gestion des priorités pour votre équipe

Suivez ces six conseils pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de gestion des priorités réussie :

Définissez les objectifs : ils constituent vos principaux critères de hiérarchisation. Déterminez : ils constituent vos principaux critères de hiérarchisation. Déterminez des objectifs à court, moyen et long terme afin de pouvoir élaborer des plans détaillés pour tous les atteindre. Commencez par un aperçu : créez une liste principale des tâches à faire. Au fur et à mesure que vous les évaluez et les attribuez, décomposez vos listes de tâches en priorités mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes Évaluez le rapport coût/effort et le bénéfice : comparez le coût ou l'effort nécessaire pour achever les tâches à la valeur qu'elles apportent. Si possible, appliquez la règle de Pareto : donnez la priorité aux 20 % de travail qui génèrent 80 % des résultats. Tenez compte des capacités et des points forts de l'équipe : pour répartir le travail de manière réaliste, vous devez identifier les capacités de chaque membre de l'équipe, ses habitudes de productivité, la difficulté des tâches et les niveaux de risque afin de gérer efficacement les objectifs Déléguez les tâches : réservez les tâches critiques et complexes à vos supérieurs, mais ne leur en imposez pas trop. Confiez le travail moins important aux employés moins expérimentés afin de leur permettre de développer leurs compétences, d'évoluer et d'avoir la chance de réussir dans un nouveau domaine. : réservez les tâches critiques et complexes à vos supérieurs, mais ne leur en imposez pas trop. Confiez le travail moins important aux employés moins expérimentés afin de leur permettre de développer leurs compétences, d'évoluer et d'avoir la chance de réussir dans un nouveau domaine. Faites preuve de souplesse : vous ne pouvez pas vous contenter de créer une hiérarchie des tâches et en rester là. Vous devez organiser, évaluer et vous préparer à vous adapter aux changements constants de votre processus

Effectuer tout ce travail manuellement serait une véritable corvée. Heureusement, des applications comme ClickUp vous aident à hiérarchiser vos tâches et à mettre en place un système de gestion des priorités à la fois solide et flexible. Lancez-vous avec le modèle de matrice des priorités de ClickUp!

Télécharger ce modèle Utilisez ce modèle de matrice de priorités ClickUp pour identifier les tâches critiques en fonction de leur urgence, de leur impact et de leur importance

Techniques et bonnes pratiques en matière de gestion des priorités

Lorsque vous gérez les priorités, utilisez différents critères et techniques d'évaluation pour déterminer ce qui fonctionne le mieux pour votre équipe. Découvrez ci-dessous les stratégies de hiérarchisation les plus courantes :

Liste principale

La liste principale n'est pas tant une technique de hiérarchisation à part entière qu'une base pour toutes les autres. Avant de définir vos priorités, dressez une liste exhaustive de toutes les tâches que vous souhaitez accomplir. Vous pourrez ensuite la décomposer et la classer comme bon vous semble.

Une méthode courante consiste à utiliser des catégories de périodes. Par exemple, vous pouvez regrouper les tâches en fonction de la date à laquelle vous souhaitez les achever : aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, etc.

Triez facilement vos longues listes de tâches grâce au modèle de matrice d'Eisenhower de ClickUp

Bien qu'il ne l'ait pas inventée, cette méthode a été baptisée du nom de l'ancien président américain Dwight E. Eisenhower, car celui-ci devait prendre quotidiennement de nombreuses décisions lourdes de conséquences.

La matrice de priorisation d'Eisenhower compare le coût ou l'effort nécessaire à une tâche avec la valeur qu'elle apporte.

Pour appliquer cette méthode, dessinez un grand carré sur une feuille de papier ou dans l'application de votre choix. Divisez-le en quatre parties selon deux axes : l'urgence et l'importance. Vous obtiendrez ainsi quatre catégories :

Urgent et important : Faites-le ❗ Urgent mais pas important : Planifiez-le 📅 Ce n'est pas urgent, mais c'est important : Déléguez-le 👥 Ni urgent ni important : Supprimez-le ❌

Classez les tâches dans les catégories les plus appropriées et commencez à les achever, en commençant par celles qui sont urgentes et importantes, situées dans le coin supérieur droit.

Vous n'avez pas envie de dessiner ? Utilisez le modèle coloré de matrice de priorités ClickUp et commencez à établir vos priorités en quelques minutes, gratuitement !

Liste des tâches les plus importantes (MIT)

Si vous recherchez une méthode simple, pratique et facile à mettre en œuvre, essayez la liste du MIT. Elle suggère de dresser chaque jour une liste d'une à trois tâches essentielles. Vous ne devriez pas vous concentrer sur d'autres tâches tant que vous n'avez pas achevé celles de la liste.

Lorsque vous vous sentez submergé par le travail, cette méthode vous aide à revenir à l'essentiel et à sortir de l'ornière.

Méthode ABCDE

La méthode de hiérarchisation ABCDE vous demande de classer les tâches en cinq catégories :

Tâches essentielles Tâches importantes Tâches facultatives Tâches à déléguer Tâches à éliminer

Évaluez et classez les tâches en fonction de la gravité des conséquences si elles n'étaient pas achevées. Veillez à ce que la liste A reste courte, en n'y incluant qu'une ou deux tâches.

Ajoutez un niveau de classement supplémentaire en numérotant chacune des tâches. La tâche la plus importante de la journée sera libellée A1, tandis que les tâches à faire secondaires seront marquées C1, C2, C3, et ainsi de suite.

Commencez par le plus difficile

Cette méthode s'inspire d'une citation pleine d'esprit de Mark Twain : « Si vous devez avaler une grenouille vivante, ça ne sert à rien de rester assis à la regarder pendant un long moment ! » 🐸

La méthode « Eat the frog » (mangez la grenouille ) suggère de faire les tâches les plus redoutées en premier, ce qui rendra toutes les autres moins intimidantes. Elle est utile dans les situations où vous avez plusieurs tâches d'urgence et d'importance similaires et où vous ne savez pas par laquelle commencer.

La règle 1-3-5

Selon cette méthode, votre liste de choses à faire quotidiennes devrait contenir :

Une grande tâche 🐘

Trois tâches de moyenne importance 🐅

Cinq tâches mineures 🐁

N'hésitez pas à modifier ces nombres en fonction de vos capacités actuelles et de vos préférences.

La méthode Warren Buffett

« La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent vraiment, c'est que ces derniers disent non à presque tout. »

Ce sont les paroles de Warren Buffett, un homme d'affaires au succès phénoménal, qui a mis au point un modèle de hiérarchisation des priorités appelé « les deux listes ».

Cette méthode consiste à dresser la liste de vos 25 tâches principales et à entourer les 5 plus importantes. Vous devez d'abord achever ces 5 tâches et, surtout, ignorer les 20 autres afin de rester concentré.

ClickUp est un logiciel de gestion de projet tout-en-un qui vous permet de gérer tous les aspects de la hiérarchisation des tâches, du brainstorming initial à l'exécution. Avec plus de 10 vues et des centaines de fonctionnalités et d'options de personnalisation, vous pouvez l'adapter à divers contextes.

Dans la section suivante, nous vous montrerons ce qui fait de ClickUp un excellent outil de hiérarchisation des tâches et comment débloquer son potentiel étape par étape. 🔓

1. Définissez et visualisez des objectifs généraux

Essayez les tableaux blancs ClickUp Faites du brainstorming visuel, mappez les flux de travail et collaborez sur des idées en temps réel avec le Tableau blanc ClickUp

Avant de vous attaquer à des tâches individuelles, prenez du recul et gardez une vue d'ensemble. Cela vous aidera à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs les plus importants. 🛣️

En gardant à l'esprit l'objectif global, réévaluez la pertinence et l'impact de chaque tâche. Vous pourrez ainsi vous assurer que vous investissez votre temps et votre énergie dans des activités qui s'inscrivent dans votre stratégie à long terme.

Utilisez ClickUp pour élaborer et visualiser des stratégies, des feuilles de route et des flux de travail. La vue « Tableau blanc » de la plateforme vous offre une toile vierge et divers outils pour donner vie à vos idées. Vous pouvez partir de zéro ou utiliser l'un des nombreux modèles de tableau blanc prédéfinis.

Dans la vue Tableau blanc, vous pouvez :

Créez des flux de travail pour identifier les problèmes de dépendance ou les goulots d'étranglement

Rédigez et effectuez des modifications sur du texte ou attribuez des commentaires ou des tâches

Ajoutez des formes, des notes autocollantes et des connecteurs entre elles

Intégrez des images, des vidéos, des cartes de site web et des documents

Planifiez et organisez vos projets, vos idées ou vos tâches existantes dans ClickUp pour obtenir une vue d'ensemble visuelle optimale

ClickUp propose également la vue carte mentale, qui vous permet de créer des diagrammes hiérarchiques attrayants. Utilisez-la pour définir différents niveaux de priorités et les relations entre les tâches.

Choisissez entre des cartes basées sur des nœuds et des cartes basées sur des tâches, avec des tâches interactives à la place des nœuds.

2. Créez une liste récapitulative de toutes les tâches

Gérez vos tâches avec ClickUp Planifiez, organisez et collaborez sur vos objectifs mesurables avec les tâches ClickUp

Dressez une liste principale des tâches afin de cerner l'ampleur du travail à accomplir. Ensuite, divisez-la en sections plus faciles à gérer, chacune assortie d'échéances précises.

La vue Liste de ClickUp est l'outil idéal pour cela. Elle vous offre un aperçu de toutes les tâches, sous-tâches et de leurs dépendances. Les réorganiser est facile grâce à la fonctionnalité glisser-déposer. 👆

Les colonnes des listes affichent toutes les informations dont vous avez besoin pour déterminer l'importance d'une tâche. Vous pouvez les personnaliser en choisissant parmi plus de 20 types de champs, notamment :

Menu déroulant

Évaluation

Case à cocher

Libellé

E-mail

Formule

Barre de progression

C'est la vue la plus flexible de ClickUp, qui vous permet d'expérimenter différentes options d'organisation. Une fois que vous avez fini de trier les tâches, regroupez-les ou filtrez-les par priorité pour identifier les plus urgentes.

Vous pouvez utiliser la vue Tableau Agile pour une présentation simplifiée de toutes les tâches. Cela vous aide à mettre en place votre processus de gestion des priorités grâce à une vue Tableau claire.

Dans la plupart des vues ClickUp, vous pouvez cliquer sur une tâche pour ouvrir le panneau de tâches, qui affiche des informations et des options supplémentaires. Vous et votre équipe pouvez, entre autres, ajouter des commentaires, joindre des pièces jointes et consulter le journal des modifications.

Les vues Gantt et Échéancier vous permettent de vous concentrer sur la gestion du temps. L'Échéancier vous offre une vue d'ensemble du calendrier sur une seule ligne, tandis que le diagramme de Gantt est bidimensionnel et vous permet d'entrer dans les détails des projets.

Essayez la vue Gantt de ClickUp Utilisez la vue Diagramme de Gantt de ClickUp pour gérer les dépendances d'un projet

La vue Calendrier facilite grandement la planification d'évènements tels que les sprints et les réunions individuelles. Il vous suffit de glisser-déposer les tâches dans leurs créneaux respectifs, et le tour est joué.

3. Évaluez et attribuez les tâches

Après avoir pris en compte l'urgence, l'impact ou tout autre facteur pertinent des tâches, vous pouvez ajouter ces informations dans les colonnes de la vue Liste. Classez les tâches, mettez en place un système de notation à l'aide de formules et calculez les coûts.

Pour attribuer une étiquette de priorité à une tâche, cliquez sur l'icône en forme de drapeau et choisissez l'option appropriée dans le menu déroulant. Les libellés vont de « Faible » à « Urgent » et sont codés par couleur pour faciliter la distinction.

Définir les priorités des tâches dans ClickUp Ajoutez vos éléments hautement prioritaires à votre barre des tâches pour une meilleure visibilité grâce aux priorités de tâches de ClickUp

Une fois que vous avez déterminé quelles tâches doivent être traitées en priorité, il est temps de les déléguer. Faites-le facilement et avec précision grâce à la vue Charge de travail de ClickUp!

Estimez l'effort nécessaire pour achever une tâche. Définissez et affichez la capacité moyenne de chaque membre de l'équipe afin de vous assurer qu'ils ont toujours du travail, sans pour autant être surchargés. En observant les couleurs, vous aurez une idée précise de la charge de travail de chacun. 🍽️

Une fois la tâche attribuée, elle sera répartie de manière uniforme sur l'échéancier dédié en fonction de la date d'échéance précédemment définie.

L'affichage est hautement personnalisable. Vous pouvez modifier tout ce que vous souhaitez, des filtres et de l'échéancier affiché (jour, semaine, mois) aux éléments individuels et aux couleurs.

4. Suivez la progression et collaborez

Au fur et à mesure que vous achevez vos tâches, la barre de progression dans la vue Liste se met à jour pour vous donner un aperçu en temps réel. Vous pouvez modifier le statut de la tâche et ajouter des catégories personnalisées pour refléter votre flux de travail.

En mettant en place l'automatisation, vous pouvez rationaliser l'ensemble du processus. Par exemple, vous pouvez mettre automatiquement le statut à « Terminé » une fois toutes les sous-tâches achevées. Une autre idée consiste à modifier le libellé de la priorité lorsqu'une tâche est en retard.

Automatisez vos tâches et gagnez du temps grâce aux automatisations ClickUp

Dans ClickUp, vous pouvez faire bien plus que simplement établir des priorités. Invitez votre équipe à rejoindre la plateforme et utilisez-la comme hub de planification et de collaboration.

Communiquez avec vos collègues via le chat intégré, discutez de sujets spécifiques dans les commentaires des tâches et affichez l'historique des modifications pour chaque tâche. Vous et votre équipe pouvez également suivre le temps passé sur l'application, ce qui facilite grandement la répartition des tâches et la facturation.

FAQ sur la gestion des priorités

Vous avez encore des questions sur la hiérarchisation des priorités ? Vous trouverez peut-être vos réponses ci-dessous :

Quelle est la différence entre la gestion des priorités et la gestion du temps ?

La gestion du temps et la gestion des priorités sont des concepts liés qui partagent le même objectif : rendre votre travail plus efficace. Cependant, alors que la hiérarchisation des priorités se concentre sur ce qui est important, la gestion du temps est un terme plus large qui désigne la manière dont vous utilisez le temps dont vous disposez. ⌛

Par exemple, une personne qui gère son temps attribuera des plages horaires à ses tâches. En revanche, une personne qui établit des priorités sélectionnera les tâches les plus importantes et leur attribuera des plages horaires plus longues.

La gestion des priorités s'appuie sur la gestion du temps. Ces deux disciplines requièrent des compétences telles que la résolution de problèmes et la réflexion stratégique. La gestion du temps comprend d'autres compétences spécifiques, telles que la réduction des distractions et la catégorisation des tâches.

Ces deux compétences sont utiles et applicables à de nombreux domaines de la vie. La gestion du temps est peut-être plus courante, mais la hiérarchisation des priorités est le meilleur choix pour le travail axé sur les résultats.

Quels sont les défis courants liés à la gestion des priorités, et comment puis-je les surmonter ?

Malgré tous vos efforts, la mise en œuvre du projet ne se déroulera probablement pas aussi bien que vous le souhaiteriez. Mais tout n'est pas perdu. Avec la bonne approche et les bons outils, vous pouvez surmonter la plupart des difficultés et vous remettre rapidement sur les rails.

Vous trouverez ci-dessous une présentation de certains problèmes courants liés à la hiérarchisation des priorités, ainsi que les méthodes permettant de les résoudre :

Situations sans précédent et priorités changeantes

Tout d'abord, vous devez accepter que les plans changeront inévitablement et vous préparer à vous adapter lorsque cela se produira.

Au lieu de vous limiter à un scénario idéal, vous devriez envisager tous les résultats possibles. Évitez de fixer des délais stricts et fournissez plutôt des estimations de durée approximatives, en laissant une marge de manœuvre.

Ressources limitées et concurrentes

Compte tenu de l'évolution des priorités, vous devrez peut-être revoir vos choix en matière de gestion des ressources. Si vous rencontrez des conflits, réévaluez les critères de priorisation. Analysez les tâches en profondeur et introduisez des facteurs supplémentaires pour différencier davantage les tâches ayant le même niveau d'importance.

Vous devrez peut-être même repenser l'ensemble de votre système de hiérarchisation pour le rendre plus flexible. Idéalement, vous devriez utiliser une application comme ClickUp, qui met à jour les autres tâches et échéances lorsque vous effectuez une modification.

Des collègues qui perdent leur temps sur des tâches non essentielles

De nombreux problèmes peuvent être résolus grâce à une communication régulière et franche. Définissez clairement les attentes et les objectifs dès le départ et assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Offrez de l'assistance à vos collègues et à vos employés lorsqu'ils rencontrent un problème, en particulier lorsqu'il ne relève pas de leur champ d'expertise ou de leurs responsabilités.

Distractions, procrastination et retards

Soyons honnêtes : personne n'est aussi productif que prévu tout le temps. Cependant, si vous remarquez qu'un de vos employés a constamment du mal à suivre le rythme, il est peut-être temps d'agir.

Au lieu de les pousser ou de les punir, proposez-leur votre aide. Fournissez-leur des ressources et des formations pour les encourager à développer leurs compétences individuelles en matière de gestion du temps.

Passer d'une tâche à l'autre

Travailler simultanément sur plusieurs tâches aux exigences différentes peut s'avérer problématique. C'est stressant, épuisant et le résultat est souvent l'apparition d'erreurs et une qualité de travail globalement médiocre.

Au lieu de submerger vos collaborateurs de tâches diverses, limitez leur travail à un seul projet à la fois. Définissez les dépendances entre les tâches et les chemins critiques pour garantir un travail ciblé et un déroulement sans heurts. ⛵

Surmenage et épuisement professionnel

Si vous êtes salarié et que vous vous sentez submergé par le travail, n'hésitez pas à dire non. Ignorer les avertissements concernant le burn-out peut avoir de graves conséquences. Avant que la situation ne devienne ingérable, indiquez votre disponibilité et votre charge de travail quotidienne maximale à vos supérieurs afin qu'ils puissent s'organiser en conséquence.

Avec une charge de travail plus réaliste, vous pourrez vous concentrer sur la qualité plutôt que sur la quantité. Vous bénéficierez également d'un emploi du temps plus équilibré, préserverez votre bien-être et contribuerez à une culture d'entreprise plus saine. 💪

Libérez votre potentiel grâce à la gestion des priorités

La gestion des priorités est loin d'être facile, mais c'est la clé de la réussite, que vous organisiez votre travail personnel ou celui de votre équipe. Elle peut vous aider à trouver votre chemin lorsque vous vous sentez perdu dans le dédale des tâches.

Grâce à un outil pratique comme ClickUp, vous pouvez booster votre productivité en un clin d'œil ! ⏩