les 10 meilleures applications de planification de travail pour les équipes en 2025 (gratuites et payantes)

Dans les environnements de travail modernes, les équipes sont constamment à la recherche de moyens innovants pour booster la productivité, rationaliser la communication et garantir une coordination fluide. Les applications de planification sont la solution ultime pour dompter le chaos des plannings de travail et optimiser l'efficacité de toute l'équipe.

De l'attribution transparente des tâches et des mises à jour en temps réel aux notifications intelligentes et aux capacités d'intégration, notre liste d'applications de planification du travail sélectionnées vous garantit de trouver celle qui correspond parfaitement au flux de travail de votre équipe.

Dans cette optique, nous avons rassemblé les 10 applications de planification de travail les plus puissantes et les plus conviviales, conçues pour répondre à tous vos besoins en matière de gestion d'équipe.

Que rechercher dans les applications de planification de travail ?

Lorsqu'il s'agit de sélectionner la bonne application de planification de travail pour votre équipe, plusieurs facteurs clés doivent être pris en compte afin de garantir une intégration transparente dans votre flux de travail.

Facilité d'utilisation : Une application de planification de travail complexe avec une courbe d'apprentissage abrupte peut nuire à la productivité et causer de la frustration parmi les membres de l'équipe

Fonctionnalités de communication robustes : Une collaboration efficace au sein de l'équipe est essentielle à la réussite de tout projet. Recherchez un outil qui facilite les interactions entre les membres de l'équipe, en permettant le partage de fichiers, l'ajout de commentaires et les mises à jour en temps réel

Options de personnalisation : vous avez besoin d'une application suffisamment flexible pour s'adapter aux horaires de vos employés et à vos besoins spécifiques

Intégration transparente : le meilleur logiciel de planification des tâches fonctionne avec les autres outils essentiels utilisés par votre équipe, tels que d'autres logiciels de planification, des plateformes de gestion de projet, des applications de calendrier et des applications de messagerie

Accessibilité mobile : recherchez une application de planification du travail qui offre une application mobile fiable, permettant aux membres de l'équipe de rester informés et d'apporter les modifications nécessaires à leur planning de travail lors de leurs déplacements

En tenant compte de ces facteurs, vous pouvez prendre une décision éclairée et choisir les meilleures applications de planification des horaires qui correspondent aux horaires de vos employés, améliorant ainsi la productivité, la communication et la collaboration au sein de toute l'équipe.

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour les équipes et les entreprises de toutes tailles. La puissante vue Calendrier est un outil d'organisation parfait pour visualiser les objectifs de l'équipe et les plannings de travail dans un emplacement central. En tant que logiciel gratuit de planification du travail, il fournit également une bibliothèque de modèles de plannings pour personnaliser facilement les besoins de planification des employés.

Adopter un outil de planification de projet comme ClickUp permettra à votre entreprise d'atteindre un niveau d'efficacité supérieur et d'améliorer sa productivité globale !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Avec la vue Calendrier de ClickUp , vous pouvez garder un œil sur votre planning et vos coûts de main-d'œuvre, filtrer l'affichage des tâches et hiérarchiser vos tâches

Sur ClickUp, les membres de l'équipe peuvent définir des rappels pour les tâches importantes afin de ne plus jamais manquer de délais critiques

ClickUp permet aux équipes de planifier à l'avance les horaires hebdomadaires et facilite le calcul des heures de travail grâce au modèle ClickUp Employee Schedule Template

ClickUp s'intègre parfaitement à Google Agenda et à d'autres outils qui simplifient la planification du temps et la répartition de la charge de travail

ClickUp propose plusieurs modèles de planning de travail adaptés à votre processus de planification spécifique, des plannings d'équipe aux agendas quotidiens et aux plans d'action personnels

ClickUp dispose d'une vue diagramme de Gantt pour visualiser le travail et planifier les horaires des employés d'un simple glisser-déposer

Limites de ClickUp

La liste complète des fonctionnalités de ClickUp peut prendre un certain temps à maîtriser

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mois par utilisateur

Business : 12 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarifs personnalisés disponibles

ClickUp AI est disponible dans tous les forfaits payants pour 7 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations des clients ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 6 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 600 avis)

2. Humanité

via Humanity

Humanity est une plateforme de planification utilisée par plus de 175 000 entreprises comme solution autonome pour gérer leurs opérations commerciales, telles que le processus de planification, les coûts de main-d'œuvre, les quarts de travail, les disponibilités et les demandes de congés.

Acquise par TCP Software en 2020, Humanity aide les dirigeants à surveiller les coûts de main-d'œuvre et à gérer les risques liés à la conformité. L'application permet également aux employés de planifier leur temps, d'échanger leurs horaires et de demander des congés de manière efficace.

Les meilleures fonctionnalités de Humanity

Des solutions adaptées à la demande pour planifier les horaires de vos employés

Règles personnalisables et avertissements instantanés en cas de conflit pour garantir le respect du droit du travail

Gestion mobile des équipes pour planifier et suivre les horaires où que vous soyez

Intégrations avec les meilleures applications de planification, les plateformes de gestion du capital humain (HCM) et les applications de calendrier telles que Google Agenda

Fonctionnalité d'horloge pour surveiller la présence des employés et empêcher le poinçonnage par un collègue (employés qui pointent à la place de leurs collègues)

Un essai gratuit de ce logiciel de planification est disponible

Les limites de l'humanité

Aucune fonctionnalité pour diviser les quarts de travail

Les quarts de travail courts et récurrents sont plus difficiles à planifier que les quarts plus longs

Son application mobile offre moins de fonctionnalités que l'application de bureau

Les notifications push peuvent devenir envahissantes

Tarification humaine

Contactez Humanity pour connaître les tarifs

Évaluations des clients Humanity

G2 : 4,3/5 (plus de 900 avis)

Capterra : 4,3/5 (plus de 200 avis)

3. Shiftboard ScheduleFlex

via Shiftboard ScheduleFlex

En raison de la demande croissante pour des logiciels de planification adaptés aux travailleurs, Shiftboard optimise le processus de planification des horaires des employés en facilitant la couverture des quarts de travail et en augmentant l'efficacité globale des entreprises. Fondée en 2008, cette application de planification du travail aide les organisations à constituer une main-d'œuvre flexible et à planifier les quarts de travail pour une couverture maximale et la satisfaction des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Shiftboard ScheduleFlex

Permet une automatisation flexible des plannings

Offre des outils efficaces de planification de la demande de main-d'œuvre

Fournit des solutions de gestion des congés et des relevés de temps

Gestion agile du changement et fonctionnalités d'engagement proactif des employés

Se connecte à des plateformes tierces à l'aide de fichiers plats, d'API ouvertes et de systèmes d'intégration préconfigurés

Suggestions de planification intelligentes grâce à un moteur d'optimisation

Calculateur du retour sur investissement d'un logiciel de planification des horaires des employés

Limites de Shiftboard ScheduleFlex

Les horaires ne se mettent pas automatiquement à jour sans être actualisés individuellement

Difficulté à planifier des horaires de travail plus longs

La création de rapports personnalisés peut s'avérer un peu difficile par rapport à d'autres applications de planification du travail

Tarifs Shiftboard ScheduleFlex

Enterprise : Demandez une démonstration pour parler à l'équipe Shiftboard ScheduleFlex et obtenir un devis

Enterprise Plus : Demandez une démonstration pour parler à l'équipe Shiftboard ScheduleFlex et obtenir un devis

Évaluations des clients de Shiftboard ScheduleFlex

G2 : 4,6/5 (plus de 50 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

4. FindMyShift

via FindMyShift

FindMyShift est un outil de planification du travail qui aide les organisations à gérer les demandes de changement d'équipe, à communiquer et à gérer leur personnel où qu'ils se trouvent. L'application est utile pour le suivi des présences, la planification des équipes, le suivi des coûts de main-d'œuvre, la collaboration en équipe, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de FindMyShift

Rappels automatisés et notifications de changement d'équipe pour faciliter la gestion des plannings de plusieurs employés

Fonctionnalité de suivi du temps pour suivre les heures des employés

Demandez facilement un congé sur FindMyShift

Processus de planification par glisser-déposer disponible

Limites de FindMyShift

Courbe d'apprentissage abrupte

Des extensions supplémentaires pour les feuilles de calcul peuvent parfois être nécessaires pour optimiser les plannings

Incompatibilité avec les appareils Apple

Tarifs FindMyShift

Gratuit : 0

Starter : 21 $/équipe/mois

Business : 33 $/équipe/mois

Enterprise : 59 $/équipe/mois

Évaluations des clients FindMyShift

G2 : 4,8/5 (plus de 2 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 800 avis)

5. Deputy

via Deputy

Deputy facilite la communication de la charge de travail, la planification des horaires des employés et l'organisation. Le logiciel rationalise le travail administratif en quelques clics afin que vous et votre équipe puissiez vous concentrer sur le travail qui compte.

Les meilleures fonctionnalités de Deputy

S'intègre parfaitement à plusieurs logiciels de point de vente, de ressources humaines, de paie et de planification des horaires des employés

Version mobile de l'application pour la planification des horaires des employés en déplacement

Une interface intuitive qui facilite la planification des horaires des employés

Communication en temps réel entre les équipes

Outils de relevé de temps et d'horloge pour la planification des équipes

Essai gratuit de 31 jours

Limites de Deputy

Palette de couleurs peu conviviale, pouvant causer une fatigue oculaire

La fonctionnalité de planification basée sur les revenus présente parfois des dysfonctionnements

Tarifs Deputy

Planification : 3,50 $/utilisateur/mois

Temps et présence : 3,50 $/utilisateur/mois

Premium : 4,90 $/utilisateur/mois

Enterprise : Contactez l'équipe commerciale ou le service client pour obtenir un devis personnalisé

Évaluations des clients Deputy

G2 : 4,6/5 (plus de 240 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 680 avis)

6. ZoomShift

via ZoomShift

ZoomShift est une application de planification des horaires des employés qui transforme la façon dont les entreprises gèrent leur personnel. Grâce à ses fonctionnalités d'automatisation des demandes de congés, des horaires et des tableaux de service, les responsables qui utilisent cette application de planification gagnent du temps par rapport à l'exécution manuelle de ces tâches.

Les meilleures fonctionnalités de ZoomShift

Modifiez et échangez facilement vos horaires

Il existe une version mobile de l'application de planification

Créez et gérez simultanément les plannings de vos employés

Rappels d'alarme pour les réunions

Essai gratuit complet

Fonctionnalité d'horodatage

Limites de ZoomShift

Peu de fonctionnalités personnalisables par rapport à d'autres applications de planification des horaires des employés

Aucun forfait gratuit n'est disponible pour cette application de planification

Tarifs ZoomShift

Starter : 2 $ par membre de l'équipe et par mois

Premium : 4 $ par membre de l'équipe par mois

Enterprise : Planifiez une démonstration pour obtenir un devis personnalisé

Évaluations des clients ZoomShift

G2 : 4,8/5 (plus de 10 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 90 avis)

7. Calendly

via Calendly

Calendly est une application de planification du travail qui aide les équipes à planifier et à programmer efficacement leurs réunions. L'application permet aux utilisateurs de réserver facilement des réunions en vérifiant la disponibilité des employés sur le calendrier de leur interlocuteur, ce qui réduit les échanges d'e-mails pour trouver le moment idéal. Calendly permet également aux utilisateurs de limiter le nombre d'évènements programmés pour la journée, d'ajouter du temps tampon et de contrôler la durée des réunions.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Liens de planification personnalisés

Intégrations transparentes avec divers outils de travail tels que Zoom, Salesforce, Hubspot, et plus encore

Possibilité d'ajuster les réunions en fonction de la disponibilité des employés

Facilité de réservation des réunions via un calendrier partagé

Intégration poussée avec Google Agenda

Essai gratuit et forfait Free disponible

Limites de Calendly

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur la version mobile

Difficulté à modifier des réunions ponctuelles

Tarifs Calendly

Basique : Toujours gratuit

Essentiel : 8 $/place/mois

Professionnel : 12 $/place/mois

Teams : 16 $/place/mois

Évaluations des clients Calendly

G2 : 4,7/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 700 avis)

8. WorkTime

via WorkTime

WorkTime est une application de planification du travail qui donne la priorité à la confidentialité des employés tout en assurant le suivi des activités de l'équipe et la surveillance de la réussite en toute transparence. Avec WorkTime, les employeurs peuvent améliorer le suivi de la productivité et créer une ambiance de bureau malgré les barrières de distance.

Les meilleures fonctionnalités de WorkTime

Suivi du temps d'inactivité et d'activité des employés

Prix abordable par rapport aux autres applications de planification

Renforce la confidentialité des employés en empêchant les captures d'écran et l'enregistrement du contenu de l'application Calendrier

Rapports de classement pour accroître l'engagement des employés

Suivi des activités, en particulier pour les télétravailleurs

Limites de WorkTime

Courbe d'apprentissage abrupte

La personnalisation des rapports sur les horaires de travail des employés peut s'avérer difficile

Tarifs WorkTime

Gratuit : 0

Basique : 5,99 $/mois/employé

Premium : 7,99 $/mois/employé

Enterprise : 9,99 $/mois/employé

Évaluations des clients WorkTime

G2 : 4,6/5 (plus de 15 avis)

Capterra : 4,2/5 (plus de 70 avis)

9. Sling

via Sling

Sling est une application de planification des horaires des employés qui aide les organisations à suivre les horaires de leurs employés, à augmenter la productivité et à réduire l'absentéisme. Grâce à sa fonctionnalité de communication interne, vos employés sont prêts à enregistrer une augmentation significative de leur productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Sling

Messagerie intégrée à l'application pour les membres de l'équipe

Plateforme ultra intuitive

Facilité de délégation des tâches

Suivi transparent du temps de travail des employés

Limites de Sling

Surcharge de notifications

Difficulté à filtrer les discussions

Tarifs Sling

Gratuit : 0

Premium : 1,70 $/utilisateur/mois

Business : 3,40 $/utilisateur/mois

Évaluations des clients Sling

G2 : 4,4/5 (plus de 80 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 130 avis)

10. 7shifts

via 7shifts

7Shifts est une application de planification destinée aux restaurants qui leur permet de fonctionner plus efficacement grâce à une planification intuitive et un suivi du temps afin de rationaliser la communication et d'optimiser les résultats. 7Shifts agit comme une plateforme tout-en-un de gestion des employés de restaurant, de l'embauche et la formation du personnel à la planification et la gestion du travail.

les meilleures fonctionnalités de 7shifts

Communication intégrée à l'application

Service client réactif

Horaires des employés faciles à suivre

Facilité de planification des horaires et des demandes de congés

limites de 7shifts

Pas de bouton « modifier

Fonctionnalités limitées pour les horaires de travail dans le forfait Free

tarifs de 7shifts

Comp : Gratuit

Entrée : 29,99 $/mois/emplacement (maximum de 30 employés)

The Works : 69,99 $/mois/emplacement pour un nombre illimité d'employés

Gourmet : 135 $/mois/emplacement pour un nombre illimité d'employés

évaluations des clients 7shifts

G2 : 4,5/5 (plus de 90 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 1 100 avis)

Adoptez une application de planification du travail pour booster la productivité de votre équipe

