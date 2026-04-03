10 modèles d'orchestration multi-agents dans ClickUp

Vous ajoutez un agent IA pour accélérer les choses. Puis un autre. Puis cinq autres pour la recherche, l'acheminement, la rédaction, l'assurance qualité et les validations.

Désormais, personne ne sait qui fait quoi, deux agents répètent la même tâche, et un seul mauvais transfert a discrètement mis à mal l'ensemble du flux de travail. Super. 😶

C'est là tout le problème des systèmes multi-agents : plus ils deviennent performants, plus il est facile de mal les gérer.

Dans cet article, nous allons passer en revue 10 modèles d'orchestration multi-agents qui vous aideront à attribuer des rôles, à gérer les transferts et à éviter que vos flux de travail IA ne sombrent dans le chaos. ⚙️

Aperçu des modèles d'orchestration multi-agents

Qu'est-ce que l'orchestration multi-agents ?

L'orchestration multi-agents consiste à coordonner plusieurs agents IA afin qu'ils travaillent ensemble pour achever des tâches complexes qu'aucun agent ne pourrait gérer seul. Un orchestrateur IA — qu'il s'agisse d'un humain, d'un ensemble de règles ou d'une autre IA — joue le rôle de directeur, gérant quels agents s'activent, dans quel ordre, et comment ils partagent les informations.

Sans cette couche d'orchestration, votre ensemble d'agents puissants reste simplement cela : un ensemble. Grâce à elle, vous les transformez en un système cohérent et autonome. Cela implique quelques fonctions clés :

Routage des tâches : déterminer quel agent spécialisé est le mieux à même de traiter chaque sous-tâche spécifique

Séquençage : Définir l'ordre des opérations et s'assurer que les agents respectent les dépendances

Gestion des états : Suivi de ce qui est achevé, de ce qui est en cours et de ce qui est en attente tout au long du flux de travail

Protocoles de transfert : définir comment les agents transmettent leur travail achevé et le contexte nécessaire à l'agent suivant dans la chaîne

Gestion des erreurs : Créer un processus permettant de gérer les défaillances ou les résultats inattendus d'un agent sans perturber l'ensemble du flux de travail

🧠 Anecdote : Le terme « apprentissage automatique » (machine learning) provient d'un article de 1959 consacré aux dames. IBM en attribue la paternité à Arthur Samuel, dont le rêve était de créer un ordinateur capable d'apprendre à jouer mieux que la personne qui avait écrit le programme.

Modèles courants d'orchestration multi-agents

Vous savez que vos agents doivent travailler ensemble, mais les contraindre tous à suivre le même flux de travail rigide ne fonctionne pas. Un processus linéaire, idéal pour la création de contenu, provoque des goulots d'étranglement dans votre cycle de développement logiciel. En effet, différents types de travail nécessitent des méthodes de coordination ou des modèles d'orchestration différents.

La compréhension de ces modèles d'agentique courants vous fournit un plan directeur pour concevoir des flux de travail efficaces basés sur l'IA. Au lieu de partir de zéro, vous pouvez choisir une structure éprouvée adaptée à la tâche. La plupart des systèmes réels combinent même ces modèles, mais tout commence par la maîtrise des principes fondamentaux :

Séquentiel (pipeline) : Il s'agit d'une chaîne de montage classique. Les agents s'exécutent dans un ordre fixe, chacun transmettant son résultat à l'agent suivant. Ce modèle est idéal pour les processus linéaires tels que la création d'un rapport, où un agent de recherche passe le relais à un agent de rédaction, qui le transmet ensuite à un agent de modification en cours.

Parallèle (Fan-out/Fan-in) : Dans ce modèle, plusieurs agents travaillent simultanément sur des sous-tâches indépendantes. Leurs résultats individuels sont ensuite agrégés ou combinés à la fin. Cette approche est idéale pour des tâches telles que la collecte simultanée de données provenant de dix sources de données différentes.

Hiérarchique : Considérez cela comme une Considérez cela comme une structure de type « responsable et équipe ». Un agent superviseur décompose un problème complexe, délègue les sous-tâches à des sous-agents spécialisés, puis synthétise leurs résultats pour obtenir une réponse finale. Cela fonctionne parfaitement pour les analyses complexes qui nécessitent plusieurs points de vue d'experts.

Collaboratif (à tour de rôle) : ici, les agents se relaient pour peaufiner de manière itérative un travail partagé. Un agent peut créer une première ébauche, un deuxième l'affine, et un troisième apporte un nouvel éclairage, et ainsi de suite jusqu'à ce que le résultat soit achevé. Cette méthode est idéale pour ici, les agents se relaient pour peaufiner de manière itérative un travail partagé. Un agent peut créer une première ébauche, un deuxième l'affine, et un troisième apporte un nouvel éclairage, et ainsi de suite jusqu'à ce que le résultat soit achevé. Cette méthode est idéale pour le travail créatif ou le brainstorming

Basé sur les évènements : au lieu de suivre une séquence prédéterminée, les agents de ce modèle s'activent en réponse à des déclencheurs spécifiques. Par exemple, un agent peut surveiller en permanence un système à la recherche de journaux d'erreurs et ne s'activer que lorsqu'une erreur critique est détectée

🧠 Anecdote : L'un des premiers moments marquants de l'IA concernait un système d'apprentissage automatique de la taille d'une pièce, capable de distinguer la gauche de la droite sur des cartes perforées. Selon Cornell, le Perceptron de Rosenblatt a appris à distinguer les cartes marquées à gauche de celles marquées à droite après environ 50 essais, et Rosenblatt l'a qualifié de première machine capable d'avoir une « idée originale ».

📚 À lire également : Les meilleurs outils d'orchestration des flux de travail pour gagner en efficacité

10 modèles d'orchestration multi-agents dans ClickUp

Construire des systèmes multi-agents complexes à partir de zéro pour chaque nouveau projet représente une perte de temps considérable. Votre équipe finit par passer des heures à recréer les mêmes structures de tâches, chaînes de dépendances et champs personnalisés.

Ne réinventez plus la roue à chaque fois ! Bénéficiez de structures prédéfinies qui fournissent le cadre idéal pour chaque modèle d'orchestration grâce à la bibliothèque de modèles de ClickUp.

Voyons cela de plus près :

1. Modèle d'intégration logicielle ClickUp

Le modèle d'intégration logicielle ClickUp est conçu pour le modèle de pipeline séquentiel. Il est idéal pour orchestrer des agents dans le cadre de projets d'intégration par étapes, où chaque étape doit être achevée avant que la suivante puisse commencer.

La structure est divisée en phases telles que la planification, le développement, les tests et le déploiement, avec les dépendances ClickUp déjà intégrées. Cela reflète la manière dont vous coordonneriez les agents chargés des connexions API, du mappage des données et de la validation.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Projets d'intégration d'API : coordonnez les agents pour la révision de la documentation, les tests des points de terminaison et la gestion des erreurs

Flux de travail de migration des données : agents d'extraction, de transformation et de chargement (ETL)

Déploiements d'outils tiers : gérez les agents tout au long des phases de coordination avec les fournisseurs, de configuration et de tests d'acceptation par les utilisateurs

✅ Idéal pour : les ingénieurs solutions et les équipes informatiques qui orchestrent des flux de travail multi-étapes impliquant des agents pour les intégrations, les migrations et les déploiements de systèmes.

✨ Astuce ClickUp : pour garantir la fiabilité des intégrations après leur mise en service, associez ce modèle à l'agent ClickUp Integration Health Checker. Alors que le modèle vous aide à orchestrer chaque phase du déploiement, l'agent permet de surveiller l'état de santé des intégrations en temps réel. Ainsi, votre équipe peut détecter les problèmes à un stade précoce, réagir plus rapidement et protéger les flux de travail en aval contre les défaillances silencieuses. Surveillez les intégrations en temps réel et détectez les problèmes à un stade précoce grâce à l'agent ClickUp Integration Health Checker

📚 À lire également : Comment créer des agents IA pour la gestion d'agence

2. Modèle de gestion de la mise en œuvre ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez le travail de mise en œuvre par étapes grâce au modèle de gestion de la mise en œuvre de ClickUp

Le modèle de gestion de la mise en œuvre de ClickUp est conçu pour le modèle d'orchestration hiérarchique. C'est là qu'un chef de projet — ou un agent superviseur — délègue le travail à des agents spécialisés. La structure est organisée en phases de mise en œuvre, avec des sous-tâches imbriquées pour chaque domaine fonctionnel, tels que l'installation technique, la formation des utilisateurs et la documentation.

La structure hiérarchique du modèle, avec les tâches ClickUp et les sous-tâches imbriquées, s'adapte naturellement à un agent superviseur capable de suivre la progression globale au niveau de la tâche parente. Parallèlement, les agents spécialisés peuvent se concentrer sur les sous-tâches qui leur sont attribuées.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Déploiements logiciels : confiez à un agent superviseur la coordination des agents chargés de l'infrastructure, de la sécurité et de l'autonomisation des utilisateurs

Mise en place de nouveaux processus : gérez les agents chargés de la documentation, de la création de supports de formation et de la vérification de la conformité

Intégration des clients : coordonnez les agents tout au long des phases de découverte, de configuration technique et de transfert final

✅ Idéal pour : les responsables de la mise en œuvre, les équipes chargées des solutions et les responsables de l'intégration qui coordonnent les flux de travail des superviseurs et des agents spécialisés lors de déploiements par étapes.

💡 Conseil de pro : Créez une vue d'ensemble pour l'orchestrateur qui rassemble les données de toutes les sous-tâches afin de suivre les activités des agents et d'identifier les obstacles en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp. Suivez l'activité des agents et les obstacles en temps réel grâce aux tableaux de bord ClickUp

3. Modèle d'équipe Kanban ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les transferts d'agents en toute flexibilité grâce au modèle d'équipe Kanban de ClickUp

Tous les flux de travail multi-agents ne doivent pas nécessairement s'exécuter dans un ordre fixe. Certains fonctionnent mieux lorsque les agents puisent dans une file d'attente partagée, agissent dès qu'une capacité se libère et transfèrent les tâches dès que leur partie est achevée. C'est là que le modèle d'équipe Kanban de ClickUp s'avère particulièrement adapté.

Conçu autour d'un tableau Kanban visuel, ce modèle permet de gérer l'orchestration pilotée par les évènements dans le cadre de charges de travail variables. Les tâches se déplacent d'une colonne à l'autre au fur et à mesure que le travail avance, ce qui permet aux agents de sélectionner la prochaine tâche disponible, d'effectuer leur étape et de la transmettre sans attendre qu'une chaîne rigide se déroule.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Orchestration par file d'attente : utilisez les colonnes utilisez les colonnes du tableau Kanban de ClickUp comme files d'attente de travail actives, afin que les agents puissent récupérer des tâches en fonction de leur état de préparation, de leur rôle ou de leur disponibilité

Automatisez les transferts : faites passer les tâches à l'étape suivante et réattribuez-les lorsqu'un statut change grâce aux faites passer les tâches à l'étape suivante et réattribuez-les lorsqu'un statut change grâce aux automatisations de ClickUp

Assurez la visibilité du travail : suivez le backlog, les tâches en cours et celles achevées sur un tableau partagé, afin que l'ensemble du flux de travail des agents reste facile à suivre

✅ Idéal pour : les équipes opérationnelles, les équipes d'assistance et les équipes produit ou d'ingénierie qui coordonnent des flux de travail d'agents pilotés par les évènements avec des files d'attente partagées et des transferts rapides.

🎥 Une bonne orchestration ne se résume pas à savoir qui fait quoi. Il s'agit aussi de savoir qui se souvient de ce qui s'est passé. Les Super Agents de ClickUp disposent d'une mémoire évolutive qui les aide au suivi des interactions récentes, des préférences et du contexte utile tout au long du flux de travail. Vous souhaitez en savoir plus ? Regardez cette vidéo :

📚 À lire également : Comment créer un agent IA pour une meilleure automatisation

4. Modèle de backlog de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Donnez la priorité au travail partagé entre agents grâce au modèle « Project Backlog » de ClickUp

Le plus difficile dans l'orchestration, ce n'est pas toujours l'exécution. C'est de décider ce qui mérite une attention immédiate. Lorsque les demandes, les bugs, les questions de recherche et les nouvelles opportunités s'accumulent, les agents ont besoin d'une source d'information fiable et commune pour savoir ce qu'il faut traiter en priorité et ce qui peut attendre.

Le modèle « Project Backlog » de ClickUp vous offre cette couche de contrôle. Il crée un backlog hiérarchisé où le travail peut être noté, regroupé et réorganisé à mesure que les conditions évoluent. Cela permet à un agent orchestrateur de gérer plus facilement la file d'attente tandis que plusieurs agents d'exécution traitent les tâches en parallèle.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Exécutez des flux de travail en parallèle : permettez à plusieurs agents de puiser simultanément dans le même backlog sans attendre la fin d'une longue chaîne de tâches

Définissez vos priorités en continu : utilisez les champs relatifs à l'effort, à l'impact, à la durée, au budget et à la notation du backlog pour aider votre orchestrateur à classer les actions à mener ensuite

S'adapter à l'évolution des données : réorganisez les tâches à mesure que les besoins de l'entreprise évoluent, puis laissez les agents continuer à avancer à partir du haut de la liste des tâches en attente mise à jour

✅ Idéal pour : les équipes chargées des opérations produit, les responsables techniques et les équipes de recherche qui coordonnent des flux de travail parallèles entre les backlogs de fonctionnalités, les files d'attente de bogues ou les priorités de projet évolutives.

✨ Astuce ClickUp : associez ce modèle à l'agent ClickUp Priorities Manager pour que le backlog reste réactif à mesure que le travail évolue. Il réévalue en permanence l'ordre des tâches en fonction des délais changeants, des dépendances et de la charge de travail. En d'autres termes, votre agent d'orchestration dispose toujours d'une file d'attente à jour dans laquelle puiser. Maintenez à jour les priorités de votre backlog grâce à ClickUp Priorities Manager Agent

5. Modèle de feuille de route produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez le travail de développement de votre produit, de l'idée au lancement, grâce au modèle de feuille de route produit de ClickUp

Les priorités peuvent sembler claires au sommet, mais la véritable complexité apparaît plus bas, là où différentes équipes définissent la portée, développent, révisent et préparent les versions simultanément. Sans une vision commune, la coordination s'effondre à mesure que le travail se rapproche du lancement.

Le modèle de feuille de route produit ClickUp vous aide à cartographier ce flux, de l'idée à la mise en production. Conçu sur la base des Tableaux blancs ClickUp, il décrit le cycle de vie du produit à travers différentes étapes telles que la hiérarchisation des priorités, la définition du périmètre, la conception, le développement, l'assurance qualité, le déploiement et le lancement. Cela facilite la coordination des équipes d'agents travaillant à différents niveaux de la feuille de route, tout en maintenant la progression alignée sur les jalons et le calendrier de mise en production.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Visualisez l'ensemble du cycle de vie : suivez le parcours des idées depuis la hiérarchisation des priorités jusqu'au développement et au lancement dans une vue partagée grâce aux Tableaux blancs ClickUp

Organisez le travail en fonction des dépendances : utilisez utilisez la vue Gantt de ClickUp pour identifier les initiatives qui dépendent les unes des autres, afin que les équipes d'agents puissent agir dans le bon ordre

Faites le lien entre stratégie et exécution : confiez la gestion de l'orientation de la feuille de route à un agent de planification, tandis que des agents spécialisés se chargent du travail spécifique dans les domaines de la conception, du développement, de l'assurance qualité et de la mise en production.

✅ Idéal pour : les équipes chargées des opérations produit et les responsables de lancement qui coordonnent des flux de travail multi-agents couvrant la planification de la feuille de route, l'enchaînement des versions et la livraison par étapes.

📚 À lire également : Les meilleurs outils d'orchestration IA pour les flux de travail d'entreprise

6. Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les performances des agents et l'état des projets grâce au modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp

Comment savoir si l'orchestration de vos agents fonctionne réellement ? Le modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp sert de couche de visibilité pour l'orchestration. C'est le centre de commande où les opérateurs humains ou les agents superviseurs peuvent surveiller toutes les activités des agents et l'état général du système.

Le tableau de bord regroupe les indicateurs clés, les résumés d'état et les indicateurs de progression de tous vos projets pilotés par des agents. De plus, il vous présente des indicateurs spécifiques aux agents, tels que le nombre de tâches achevées par agent, la durée moyenne du cycle et les taux d'erreur.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Suivez les performances des agents : utilisez les widgets ClickUp pour surveiller les taux d'achèvement, le débit et la vitesse d'exécution des tâches dans les flux de travail gérés par les agents

Identifiez les goulots d'étranglement dans les flux de travail : créez des diagrammes visuels pour voir où le travail s'accumule, afin de repérer plus facilement et plus tôt les obstacles.

Surveillez l'état du système : configurez des indicateurs de statut pour la charge de travail, l'avancement des tâches et les états d'exception afin de garder une visibilité sur l'orchestration.

✅ Idéal pour : les équipes d'exploitation de l'IA, les responsables de programmes techniques et les responsables de flux de travail qui supervisent l'exécution multi-agents dans le cadre de projets complexes et de systèmes impliquant de nombreux transferts de tâches.

👉 Les tableaux de bord affichent les nombres. Les cartes ClickUp AI aident à les expliquer. Ajoutez une carte « Résumé exécutif IA » ou « Mise à jour du projet IA » pour transformer l'activité des agents et les signaux du flux de travail en un résumé rapide à l'intention de l'équipe. Vous souhaitez en savoir plus ? Nous avons préparé une vidéo explicative pour vous :

💡 Astuce de pro : votre environnement de travail ClickUp ne doit pas nécessairement rester limité à l'application. Ajoutez un widget ClickUp à l'écran d'accueil de votre téléphone pour effectuer rapidement la création de tâches, recevoir des rappels ou afficher en direct les échéances du jour. Ajoutez les widgets ClickUp à l'écran d'accueil de votre téléphone

7. Modèle de diagramme de flux ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Plannez les flux de travail multi-agents et la logique de transfert à l'aide du modèle de diagramme de flux ClickUp

Un système multi-agents est beaucoup plus facile à gérer lorsque le flux de travail est visible avant toute mise en service. Vous devez voir où le travail commence, quelles décisions le font avancer, quand les transferts ont lieu et où les différents chemins se rejoignent.

Sinon, la logique d'orchestration reste enfermée dans l'esprit d'une seule personne et s'effondre dès que le flux de travail gagne en complexité.

Le modèle de diagramme de flux ClickUp vous offre un canevas visuel pour concevoir cette logique dès le départ. Basé sur les Tableaux blancs ClickUp, il permet aux équipes de mapper les processus, les points de décision, les chemins parallèles et les règles de transfert en un seul endroit.

Ces modèles font également office de documentation évolutive : le diagramme qui vous aide à planifier le système peut ensuite aider l'équipe à le comprendre et à le maintenir.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Planez l'architecture de votre flux de travail : définissez les responsabilités des agents, les points de transfert et les chemins de processus avant de commencer à créer des automatisations

Logique de routage des documents : visualisez les règles de décision qui déterminent quel agent traite une tâche, une exception ou un cas limite

Associez les visuels à la documentation : utilisez utilisez ClickUp Docs en complément de l'organigramme pour consigner par écrit les règles du flux de travail, les notes des agents et les détails de mise en œuvre

✅ Idéal pour : les équipes chargées des opérations d'IA et les concepteurs de flux de travail qui cartographient la logique multi-agents avant le déploiement.

📮 ClickUp Insight : 46 % des personnes interrogées affirment que le principal avantage potentiel des agents IA est de leur faire gagner du temps dont elles ne soupçonnaient même pas l'existence. Ce gain de temps ne provient que rarement de l'accélération d'une seule étape. Il résulte plutôt de la simplification des flux de travail en plusieurs étapes : les transferts, les suivis et le travail de coordination qui occupent discrètement votre journée. Les Super Agents de ClickUp peuvent enchaîner des actions pour faire avancer le travail, de la réception à la suite, en un seul flux, sans qu'il soit nécessaire de déclencher chaque étape manuellement. Car le temps ne peut être récupéré qu'à travers des dizaines de petites transitions qui ne nécessitent plus une supervision humaine constante !

8. Modèle de brainstorming ClickUp Squad

Obtenir le modèle gratuit Recueillez et hiérarchisez les idées partagées grâce au modèle de brainstorming ClickUp Squad

Le modèle « Brainstorm » de ClickUp Squad prend en charge les modèles d'orchestration collaborative. C'est là que plusieurs agents — ou équipes composées d'humains et d'agents — apportent leurs idées, qui sont ensuite synthétisées en résultats exploitables.

Ce modèle offre un excellent format pour recueillir, classer et hiérarchiser les idées issues d'une session de groupe. Il vous permet de faire contribuer plusieurs agents de recherche à un espace partagé, ou d'organiser des sessions de brainstorming entre humains et IA où ClickUp Brain participe aux côtés de votre équipe.

Configurez ClickUp Brain pour générer des perspectives alternatives sur chaque idée soumise, ou utilisez-le pour synthétiser les thèmes de toutes les contributions à la fin d'une session.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Synthèse de recherche multi-agents : Permettez à différents agents de recherche de partager leurs résultats dans un espace de brainstorming commun afin qu'un humain puisse les synthétiser

Idéation humaine-IA : permettez aux équipes de mener des séances de brainstorming aux côtés d'agents IA, le modèle enregistrant toutes les contributions pour un examen et une hiérarchisation ultérieurs

Exploration de solutions : laissez plusieurs agents spécialisés proposer différentes approches d'un problème, qui sont ensuite évaluées par un expert humain

✅ Idéal pour : les équipes produit, les équipes stratégiques et les responsables de l'innovation qui organisent des séances de brainstorming collaboratives multi-agents pour la recherche, la planification et la conception de solutions.

9. Modèle ClickUp de matrice de communication et de réunions d'équipe

Obtenir le modèle gratuit Définissez des règles de communication et des chemins d'escalade à l'aide du modèle « Matrice de communication et de réunion d'équipe » de ClickUp

L'orchestration peut échouer même lorsque les tâches sont claires. En effet, le véritable problème se résume souvent à une question de communication. Un agent effectue une mise à jour trop tard, un autre envoie un signal erroné, et un réviseur humain est sollicité sans disposer d'un contexte suffisant. Lorsque ces règles ne sont pas clairement définies, la coordination commence à se dégrader.

Le modèle « Matrice de communication et de réunion de l'équipe » de ClickUp vous aide à définir la manière dont les informations doivent circuler au sein du système. Vous pouvez répertorier les destinataires, les propriétaires, les calendriers, les objectifs de communication et les méthodes en un seul endroit. Cela permet de définir des points de synchronisation, de clarifier les procédures d'escalade et de déterminer à quel moment une intervention humaine est nécessaire.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Protocoles de communication entre agents : Définissez quels agents partagent des informations et par quels canaux (par exemple, Définissez quels agents partagent des informations et par quels canaux (par exemple, commentaires sur les tâches ClickUp , appels API)

Planification des points de synchronisation : Déterminez à quel moment le travail parallèle des agents doit converger pour une étape de révision ou de synthèse

Gardez les discussions à proximité du travail : utilisez utilisez ClickUp Chat pour gérer la coordination en temps réel, puis reliez les mises à jour clés à la matrice pour une visibilité à plus long terme

✅ Idéal pour : les responsables de flux de travail et les équipes impliquant une intervention humaine qui définissent des protocoles de communication pour des systèmes multi-agents.

10. Modèle de checklist pour le contrôle qualité dans ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Vérifiez les résultats des agents avant le transfert grâce au modèle de checklist qualité ClickUp

La fiabilité d'un flux d'orchestration dépend entièrement de ses points de contrôle. Le travail peut passer rapidement d'un agent à l'autre, mais la rapidité n'est pas d'une grande utilité si le résultat est erroné, incomplet ou n'est pas prêt à être transféré. C'est pourquoi les contrôles de qualité sont essentiels. Ils fournissent au système un point de pause clair avant que le travail ne progresse.

Le modèle de checklist de qualité ClickUp vous aide à intégrer ces vérifications directement dans le flux de travail. Vous pouvez examiner chaque résultat par rapport à des critères définis, suivre les signaux de réussite ou d'échec, saisir des remarques et enregistrer le statut d'approbation en un seul endroit. Cela facilite la vérification des résultats des agents avant qu'ils ne passent à l'étape suivante, ne soient transmis à l'agent suivant ou ne soient définitivement validés.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Vérification des résultats des agents : utilisez des checklists pour vérifier que utilisez des checklists pour vérifier que le contenu généré par l'IA respecte la voix de la marque et les normes de précision.

Vérification du transfert : assurez-vous que les agents ont achevé toutes les étapes requises avant de transmettre le travail à l'agent suivant dans la chaîne

Créez des étapes spécifiques à chaque flux de travail : définissez différents critères de vérification pour le code, le contenu, la recherche, la conformité ou tout autre type de résultat produit par les agents

✅ Idéal pour : les responsables de l'assurance qualité et les propriétaires de flux de travail qui ajoutent des points de contrôle de validation aux systèmes multi-agents avant le transfert ou la mise en production.

⭐️ Bonus : MCP vs RAG vs agents IA

Comment choisir le bon modèle d'orchestration multi-agents

Choisir le mauvais modèle peut créer plus de problèmes qu'il n'en résout, vous obligeant à lutter contre la structure. La solution consiste à suivre un cadre décisionnel simple.

Commencez par vous demander quel type de coordination votre flux de travail nécessite, puis examinez vos besoins en matière de visibilité et de gouvernance.

Commencez par identifier votre modèle d'orchestration :

Modèle Modèle adapté Linéaire et dépendant : votre processus s'apparente à une chaîne de montage Commencez par les modèles « Intégration logicielle » ou « Gestion de la mise en œuvre ». Parallèle et basé sur une file d'attente ? Les agents travaillent indépendamment à partir d'une liste partagée Utilisez les modèles « Équipe Kanban » ou « Backlog de projet » Du stratégique au tactique ? Les plans généraux se décomposent en tâches plus petites Le modèle « Feuille de route produit » est votre meilleur choix

Tenez compte de vos besoins en matière de visibilité et de conception :

La surveillance est-elle essentielle ? Si vous avez besoin d'un centre de commande pour suivre toutes les activités des agents, commencez par le modèle « Tableau de bord de gestion de projet ».

Vous avez besoin de concevoir avant de créer ? Si vous êtes en train de définir un nouveau flux de travail, commencez par le modèle de diagramme de flux dans ClickUp Tableaux blancs.

Enfin, pensez à la personnalisation. Modifiez tous ces modèles pour les adapter précisément à vos besoins à l'aide des champs personnalisés, des automatisations et des vues de ClickUp. L'objectif est de commencer par le modèle le plus proche de vos besoins et de l'adapter précisément à ceux-ci.

Séquentiel avec dépendances Modèle d'intégration logicielle Gestion de plusieurs flux de travail avec supervision Modèle de gestion de la mise en œuvre Flux continu avec files d'attente Modèle d'équipe Kanban Exécution parallèle priorisée Modèle de backlog de projet Basé sur un échéancier avec des jalons Modèle de feuille de route produit Nécessite une surveillance des performances Modèle de tableau de bord de gestion de projet Besoin de documentation de conception Modèle de diagramme de flux Idéation collaborative Modèle de brainstorming d'équipe Nuisance en matière de communication Modèle de matrice de communication et de réunions d'équipe Qualité critique Modèle de checklist pour le contrôle qualité

Orchestrez plus intelligemment grâce à une installation adaptée

Le bon modèle vous offre ce point de départ : vous n'avez ainsi pas à créer à chaque fois de toutes pièces les transferts, les rôles, les validations et la logique de secours.

Et si vous souhaitez aller au-delà de la planification statique, l'espace de travail IA convergent de ClickUp vous offre également la possibilité d'exécuter le flux de travail. Vous pouvez commencer par sa bibliothèque de modèles, y intégrer les agents IA de ClickUp AI et tout gérer, de la documentation à l'exécution, en un seul endroit. Tout cela sans avoir à relier le système à travers cinq outils différents.

Prêt ? Lancez-vous dès aujourd'hui avec ClickUp.

Foire aux questions

Un agent orchestrateur joue le rôle de coordinateur : il décide quels agents spécialisés traitent quelles tâches, gère la séquence des opérations et veille au bon flux d'informations entre eux.

Ces modèles fournissent des structures prédéfinies comprenant des hiérarchies de tâches et des flux de travail de statut qui correspondent à des modèles d'orchestration. Les équipes configurent ensuite des automatisations au sein de ces structures pour déclencher des transferts d'agents lorsque les tâches changent de statut ou répondent à des critères spécifiques.

L'automatisation standard exécute des règles prédéfinies, tandis que l'orchestration multi-agents coordonne des agents autonomes capables de prendre des décisions et de s'adapter au contexte. La couche d'orchestration gère les interactions entre les agents plutôt que de se contenter de déclencher des actions fixes.

Pas nécessairement. Les modèles d'un environnement de travail convergent comme ClickUp fournissent la base structurelle nécessaire à l'orchestration, et lorsqu'ils sont associés à des automatisations natives et à des fonctionnalités d'IA, les équipes peuvent coordonner les flux de travail des agents sans avoir recours à une plateforme spécialisée distincte.