Comment maîtriser l'orchestration des agents IA dans votre flux de travail

Une meilleure coordination des équipes permet un fonctionnement plus fluide, du moins c'est ce qu'on nous dit. Mais en réalité, c'est une autre histoire.

Les équipes produit, commerciales et marketing passent la moitié de leur journée à synchroniser leurs calendriers, à passer d'un outil spécialisé à l'autre et à rechercher les dernières mises à jour. Ce système est perturbateur et consomme du temps qui aurait dû être consacré au travail à forte valeur ajoutée.

Si les agents IA peuvent automatiser les tâches répétitives, leur déploiement en silos fait plus de mal que de bien. Cela transfère le chaos des humains vers les logiciels. Par exemple, votre agent d'assistance peut déclencher l'envoi d'un e-mail « fonctionnalité corrigée » avant même que l'agent produit ne l'ait confirmé.

Pour coordonner efficacement vos équipes, vous devez d'abord coordonner vos agents. Cela nous amène à... 🥁 L'orchestration des agents IA.

Qu'est-ce que l'orchestration des agents IA ?

L'orchestration des agents IA est le processus qui consiste à coordonner plusieurs agents IA spécialisés afin qu'ils travaillent ensemble comme une équipe. Cela implique un agent orchestrateur qui contrôle la séquence des tâches, la communication et le flux de données entre plusieurs agents spécialisés.

📌 Exemple : imaginez que vous dirigiez une petite entreprise de vente au détail. Vous disposez de trois agents IA, chacun se concentrant spécifiquement sur son objectif, sans communiquer avec les autres :

L'agent d'inventaire : surveille les niveaux de stock et passe automatiquement de nouvelles commandes lorsque les éléments sont en rupture de stock.

L'agent marketing : analyse votre liste de produits et rédige des publicités pour les réseaux sociaux afin de stimuler les ventes.

L'agent d'expédition : génère des libellés et planifie les livraisons une fois la commande payée.

Comme ces agents individuels fonctionnent de manière indépendante, ils sont susceptibles de rencontrer des erreurs.

Comment cela ?

L'agent marketing peut voir un élément très demandé et lancer une campagne publicitaire massive, sans savoir que l'agent chargé des stocks vient de signaler cet élément comme « en rupture de stock ».

Ou, lorsqu'un client annule une commande, l'agent d'expédition arrête le colis, mais l'agent d'inventaire ne parvient pas à mettre à jour les niveaux de stock.

L'orchestration des agents IA rationalise ce chaos. Un contrôleur central, ou orchestrateur, synchronise tous les agents individuels afin qu'ils contribuent de manière logique au flux de travail.

⚖️ Connaissez la différence : l'orchestration de l'IA et l'orchestration des agents IA semblent similaires, mais ce sont deux concepts distincts : Orchestration de l'IA : processus général consistant à coordonner plusieurs composants d'IA tels que les modèles d'apprentissage automatique, les grands modèles linguistiques (LLM), les pipelines de données, les API et d'autres infrastructures. L'objectif est de créer un flux de travail structuré à partir d'outils d'IA déconnectés.

Orchestration des agents IA : sous-ensemble de l'orchestration IA qui se concentre sur la coordination des agents IA autonomes. Elle permet à plusieurs agents IA de travailler ensemble sur des tâches complexes et axées sur des objectifs.

⭐ Bonus : à quoi cela ressemble-t-il en pratique ? Cette vidéo sur les orchestrateurs de flux de travail des agents vous donnera une meilleure idée.

📮 ClickUp Insight : 40 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage se disent curieuses, mais ne savent toujours pas exactement ce qu'est un « agent ». Cela montre à quel point l'idée des agents se répand rapidement, mais aussi à quel point cette catégorie reste abstraite dans la pratique. De nombreux outils prétendent être agentifs en théorie, mais ne peuvent pas vraiment participer au travail quotidien. Super Agents dans ClickUp Les agents virtuels ( ) vivent dans l'environnement de travail et peuvent fonctionner de manière autonome dans le cadre des règles et des autorisations que vous définissez. Le plus gros avantage ? Ils ressemblent moins à de l'« IA » qu'à des coéquipiers virtuels qui veillent discrètement à ce que le travail avance comme prévu.

Pourquoi l'orchestration des agents IA est-elle importante pour les équipes ?

La plupart des processus d'entreprise impliquent plusieurs services et outils.

Prenons l'exemple de l'intégration d'un client : l'équipe commerciale gère les contrats dans le CRM, le service financier utilise l'ERP pour la facturation et le service clientèle configure le compte.

À présent, le déploiement d'agents uniques pour automatiser chaque étape semble idéal : l'un gère la signature des contrats, l'autre l'installation des comptes.

Mais cette approche comporte des risques importants :

Aucune réduction de la prolifération des outils : les agents isolés fonctionnent dans des silos existants, laissant votre pile d'outils déconnectée et les agents isolés fonctionnent dans des silos existants, laissant votre pile d'outils déconnectée et la prolifération des outils comme des problèmes que vous devez encore résoudre.

Transfert manuel des données : vous devez toujours transférer manuellement les données entre les agents, car ceux-ci ne peuvent pas partager nativement le contexte ou les fichiers.

Échecs d'exécution : les agents cloisonnés entraînent du travail supplémentaire, des transferts manqués et des incohérences dans les données, ce qui retarde l'ensemble du processus.

Prolifération des agents : la gestion de dizaines d'agents individuels devient aussi complexe et fragmentée que la gestion des outils d'origine.

Une couche d'orchestration rationalise et centralise les interactions entre les agents. Au lieu de déclencher manuellement l'agent B une fois que l'agent A a terminé, l'orchestrateur gère automatiquement le transfert.

Cela garantit un flux instantané des données entre les services et empêche la fragmentation des flux de travail.

🔔 Rappel : orchestration des agents IA ≠ orchestration multi-agents L'orchestration multi-agents consiste à coordonner plusieurs agents au sein d'une même plateforme. L'orchestration des agents IA est la gestion de haut niveau des agents à travers l'ensemble de la pile technologique de votre entreprise. Elle connecte différents types d'agents IA à travers diverses applications logicielles afin d'achever un processus métier complet, du début à la fin.

Les quatre types d'orchestration des agents IA

Il existe quatre méthodes principales pour organiser les agents IA au sein de la couche d'orchestration. L'approche appropriée dépend des exigences de votre tâche, par exemple si vous avez besoin d'une surveillance réglementaire stricte ou d'une réactivité en temps réel.

Découvrons les quatre types d'agents et quand les utiliser :

1. Orchestration centralisée

Ici, un seul agent maître ou superviseur gère tout. Il reçoit la demande de l'utilisateur, décide quels sous-agents spécialisés sont nécessaires, leur attribue des tâches et examine leurs résultats avant de donner la réponse finale.

✅ Idéal pour : les secteurs hautement réglementés (tels que la finance ou la santé) où chaque étape doit être vérifiable et prévisible.

2. Orchestration décentralisée

Dans l'orchestration décentralisée, il n'y a pas d'orchestrateur unique. Au lieu de cela, tous les agents sont programmés avec un ensemble commun de règles ou de logique d'orchestration et communiquent directement entre eux.

Ils négocient l'étape suivante en fonction de la disponibilité de l'agent et de son expertise spécifique.

✅ Idéal pour : les systèmes en temps réel à haute vitesse (tels que les assistants vocaux), car cela supprime les intermédiaires et permet aux agents de communiquer directement entre eux.

3. Orchestration hiérarchique

Il s'agit d'une version plus complexe du modèle de supervision. Elle utilise une structure hiérarchique : un agent de niveau supérieur gère plusieurs agents de niveau intermédiaire, et chaque agent de niveau intermédiaire gère sa propre équipe d'agents spécialisés.

✅ Idéal pour : les opérations d'entreprise à grande échelle où les tâches sont trop vastes pour être gérées par un seul superviseur.

4. Orchestration fédérée

L'orchestration fédérée implique des agents IA indépendants, souvent issus d'organisations différentes, qui collaborent pour atteindre un objectif sans partager leurs données privées.

Il n'y a pas de chef ni d'agent orchestrateur. À la place, plusieurs agents issus de différents services (voire de différentes entreprises) s'accordent sur une norme de communication commune afin de travailler ensemble.

✅ Idéal pour : les partenariats interentreprises ou la gestion de la chaîne d'approvisionnement, où différentes entités doivent coordonner des données sensibles.

⭐ Pour vous inspirer, voici trois super agents axés sur la planification en action :

Comment fonctionne l'orchestration des agents IA ?

Un agent maître ou de niveau supérieur gère les autres, ce qui est assez facile à comprendre.

Mais comment cela fonctionne-t-il lorsqu'il n'y a pas de superviseur (comme dans les modèles décentralisés ou fédérés) ?

Le processus d'orchestration, avec ou sans orchestrateur central, repose sur plusieurs étapes 👇

Étape 1 : Décomposition des tâches

🤝 Avec un orchestrateur : le superviseur (agent de niveau supérieur ou agent maître) reçoit l'objectif, l'analyse et rédige le plan d'exécution complet. Il divise la tâche principale en sous-tâches et décide de l'ordre d'exécution.

📌 Exemple : supposons que vous déployez des agents pour lancer automatiquement une nouvelle fonctionnalité dans l'application. Le superviseur divise cet objectif en sous-tâches spécialisées : l'agent développeur crée l'interface utilisateur, l'agent assurance qualité rédige les cas de test et l'agent marketing rédige les notes de mise à jour. Ce processus étant dynamique, le superviseur peut ajuster la séquence en temps réel. Si la « fonctionnalité » n'est en réalité qu'une correction de bug, l'étape marketing est automatiquement ignorée.

👉🏼 Sans orchestrateur : dans ce cas, la logique d'orchestration est directement intégrée aux agents IA. Ceux-ci sélectionnent une tâche en fonction de leur propre raisonnement et la décomposent en sous-tâches en temps réel, créant ainsi un chemin qui n'existait pas avant d'être nécessaire.

Étape 2 : Routage intelligent

🤝 Avec un orchestrateur : le superviseur évalue en temps réel les capacités des agents disponibles et attribue les tâches au spécialiste le plus compétent (par exemple, en attribuant une tâche de codage à un agent Python).

👉🏼 Sans orchestrateur : les agents collaborent de plusieurs manières sans agent maître. L'une des méthodes est le système de tableau noir, dans lequel les agents surveillent un espace partagé pour les tâches disponibles et sélectionnent celles qu'ils sont qualifiés pour effectuer. Une autre méthode est le routage sémantique, dans lequel les agents acceptent les tâches en fonction de la signification de la demande.

👀 Le saviez-vous ? Les agents peuvent également « enchérir » sur des tâches en partageant leurs scores de confiance. Si l'agent A revendique un niveau de confiance de 95 % pour un problème spécifique tandis que l'agent B revendique 65 %, c'est l'agent A qui obtient la tâche. Les agents peuvent également enchérir en utilisant : Coût prévu

Durée estimée

Disponibilité des ressources

Utilité ou récompense

Étape 3 : Gestion du contexte

🤝 Avec un orchestrateur : le superviseur agit comme un hub de mémoire central. Il effectue une sélection et transmet uniquement les informations pertinentes d'un agent précédent au suivant, afin que le nouvel agent ne soit pas submergé par des données inutiles.

👉🏼 Sans orchestrateur : lorsque l'agent A a terminé, il ajoute ses conclusions en tant que nouveau contexte et les envoie à l'agent B. L'agent B dispose désormais de l'historique complet de ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce qui garantit qu'aucune information n'est perdue lors du transfert.

Étape 4 : Exécution et surveillance

🤝 Avec un orchestrateur : le superviseur contrôle la qualité des résultats de chaque agent. Si un agent échoue ou fait une erreur, le superviseur le détecte, demande une nouvelle tentative ou redirige la tâche vers un autre agent.

👉🏼 Sans orchestrateur : les agents utilisent l'autoréflexion et l'évaluation par les pairs. Ils sont programmés pour vérifier leur propre travail et celui de leurs pairs avant de passer à l'étape suivante. Par exemple, si l'agent B reçoit des données erronées de l'agent A, il rejette la tâche et la renvoie.

Étape 5 : Préparation des résultats

🤝 Avec un orchestrateur : Tous les agents renvoient leurs travaux terminés au superviseur. Le superviseur nettoie les données, met en forme le rapport final et le présente à l'utilisateur.

👉🏼 Sans orchestrateur : le résultat final est souvent simplement le résultat du dernier agent de la chaîne. S'il s'agit d'un système multi-agents, les agents votent pour se mettre d'accord et fusionner leurs résultats afin d'obtenir le résultat souhaité.

🧠 Anecdote amusante : Archytas, un mathématicien de la Grèce antique, a construit un pigeon en bois capable de voler. Il utilisait de la vapeur comprimée pour se propulser sur environ 200 mètres. Cet oiseau mécanique est considéré comme l'une des premières tentatives de création d'un dispositif autonome capable de se déplacer sans intervention manuelle.

Avantages de l'orchestration des agents IA

Alors que les organisations s'efforcent de permettre aux agents d'opérer dans tous les flux de travail, l'orchestration des agents IA s'impose comme la colonne vertébrale d'un travail évolutif et autonome. Voici cinq raisons pour lesquelles vous devez donner la priorité à sa mise en œuvre :

Délégation automatisée des tâches : lorsqu'un agent termine une étape, l'agent suivant reçoit automatiquement le contexte approprié. Votre flux de travail continue de s'exécuter sans retard ni suivi manuel.

Efficacité et précision accrues des tâches : le routage intelligent des tâches (comme dans une installation centralisée) garantit que les tâches sont attribuées au bon agent en fonction de ses capacités spécifiques. Les transferts automatisés et l'orchestration séquentielle éliminent les actions en double, les incohérences entre les agents et les erreurs.

Contexte partagé : les agents IA orchestrés partagent une mémoire collective, de sorte qu'aucun agent n'a à demander des informations qui ont déjà été fournies. Ainsi, si le budget d'un client change dans le dossier d'un agent de l'équipe commerciale, tous les autres agents du système sont instantanément mis à jour.

Amélioration de la productivité des employés et des équipes : les membres de l'équipe ne passent plus leur temps à surveiller le comportement des agents, à déplacer des données ou à rechercher des mises à jour. Ils peuvent se concentrer sur l'innovation, la stratégie de haut niveau et la prise de décision.

Évolutivité : un système orchestré peut traiter 100 tâches aussi facilement que 10. Même lorsque vos opérations se développent, tous les autres agents restent synchronisés et personne n'a besoin de les coordonner manuellement.

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent régulièrement des outils d'automatisation et recherchent activement de nouvelles opportunités d'automatisation. Cela met en évidence un levier majeur inexploité pour la productivité : la plupart des équipes s'appuient encore sur un travail manuel qui pourrait être rationalisé ou éliminé. Les super agents IA de ClickUp facilitent la création de flux de travail automatisés, même si vous n'avez jamais utilisé l'automatisation auparavant. Grâce à des modèles prêts à l'emploi et à des commandes basées sur le langage naturel, l'automatisation des tâches devient accessible à tous les membres de l'équipe ! 💫 Résultats concrets : QubicaAMF a réduit le temps consacré à la création de rapports de 40 % grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes automatisés de ClickUp, transformant ainsi des heures de travail manuel en informations en temps réel.

Défis courants liés à l'orchestration des agents IA

Si l'orchestration des agents IA rationalise les flux de travail, elle présente également certaines limites :

Défi Ce que cela signifie Le précipice de l'orchestration Les flux de travail multi-agents deviennent si complexes et confus qu'il est impossible, même pour des agents humains, de les résoudre. Non-déterminisme Les LLM sont imprévisibles. Vous pouvez leur fournir deux fois la même entrée, mais ils peuvent fournir deux réponses différentes. Hémorragie de jetons et latence Les agents communiquent trop entre eux, ce qui entraîne des coûts API élevés (gaspillage de jetons) et des temps de réponse lents. Débordement de contexte L'historique du projet devient si long que les agents IA épuisent leur mémoire et oublient les instructions d'origine. Interopérabilité Les agents IA de différents fournisseurs ne peuvent pas communiquer entre eux car ils utilisent des langages ou des formats de données différents.

✅ La solution ? Ajoutez des garde-fous au niveau de l'architecture.

Vous pouvez éviter la plupart des échecs d'orchestration en faisant cinq choix de conception réfléchis :

Pour les écueils de l'orchestration : limitez la profondeur des agents. Limitez les chaînes multi-agents à 3-5 sauts avant de forcer la consolidation en un seul agent de décision. Si la complexité augmente, repensez le flux de travail au lieu d'ajouter d'autres agents.

Pour le non-déterminisme : introduisez des couches de validation. Soumettez les résultats critiques à un vérificateur déterministe (moteur de règles, validation de schéma ou agent de vérification secondaire) avant leur exécution.

Pour éviter la perte excessive de jetons : définissez un « budget de discussion ». Limitez les échanges entre agents et résumez le contexte toutes les quelques tours au lieu de transmettre l'intégralité des transcriptions.

En cas de débordement de contexte : implémentez la compression de mémoire continue. Distillez régulièrement les longs historiques en résumés structurés avec des objectifs et des contraintes explicites.

Pour les problèmes d'interopérabilité : standardisez un schéma partagé (contrats JSON, API d'outils ou spécifications d'appel de fonctions) afin que les agents communiquent dans des formats structurés.

⚠️ Le principe fondamental : limitez avant de mettre à l'échelle.

Cas d'utilisation de l'orchestration des agents IA pour les Teams

Voyons comment différentes équipes mettent en œuvre l'orchestration des agents IA pour réaliser l'automatisation de processus complexes :

1. Intégration des clients personnalisée

Imaginez que vous venez de signer un nouveau contrat avec un client important. Normalement, vous copieriez les données du contrat dans votre système de facturation, vous enverriez un e-mail à l'équipe technique pour créer un nouveau compte et vous fouilleriez dans vos dossiers pour trouver les documents de formation appropriés.

Grâce à un cadre d'orchestration des agents, un agent crée le nouveau compte et configure les permissions logicielles. Un autre agent lit le contrat, note les objectifs spécifiques et rédige un guide de bienvenue personnalisé. Pendant ce temps, un troisième agent consulte le Calendrier de l'équipe afin de trouver le meilleur moment pour organiser une réunion de lancement.

Le lendemain matin, vous vous présentez simplement chez un client parfaitement préparé et avec une réunion planifiée, ce qui vous évite des heures de travail fastidieux.

2. Détection automatisée des fraudes

Si vous dirigez une entreprise de technologie financière, vous savez à quel point il est difficile de signaler les paiements suspects lorsque des milliers de transactions ont lieu chaque minute.

En orchestrant plusieurs agents IA spécialisés, vous pouvez facilement mettre en place une défense rigoureuse en plusieurs étapes contre les activités frauduleuses.

Voici comment procéder :

Un agent de transaction surveille tous les paiements et signale immédiatement les anomalies (par exemple, un achat d'un montant élevé effectué depuis un emplacement inhabituel). Il déclenche l'intervention d'un agent d'identité qui vérifie si les habitudes de connexion récentes de l'utilisateur ou les identifiants de ses appareils correspondent à ce nouveau comportement.

Si ce n'est pas le cas, un agent de risque compare le comportement aux tactiques de fraude connues et prend des mesures correctives, comme suspendre le paiement et envoyer un code de vérification par texte au client pour poursuivre la transaction.

3. Gestion de la chaîne logistique

Les chaînes d'approvisionnement sont très volatiles. Les barrières commerciales géopolitiques, les catastrophes naturelles et les pénuries de main-d'œuvre peuvent soudainement perturber les opérations. Il est impossible de faire face à ces situations en s'appuyant uniquement sur les efforts humains et les systèmes de distribution.

Un système d'agents IA orchestré vous aide à garder une longueur d'avance. Vous pouvez par exemple l'utiliser pour synchroniser votre réponse aux pics de prix.

Si un agent détecte une hausse de 20 % du prix d'une matière première, un deuxième agent trouve des alternatives, comme le passage à un fournisseur de sauvegarde pré-sélectionné. Simultanément, un autre agent ajuste votre calendrier de fabrication jusqu'à l'arrivée des nouveaux matériaux.

Témoignage client : ClickUp X Bell Direct 😓 Le problème : le « travail sur le travail » bloquait la productivité réelle. L'équipe opérationnelle de Bell Direct était débordée. Chaque jour, elle traitait plus de 800 e-mails de clients, chacun nécessitant une lecture manuelle, un tri, une catégorisation et un acheminement vers la bonne personne. Cette situation pesait sur l'efficacité, la visibilité et la qualité du service de l'équipe, même si l'entreprise obtenait d'excellents résultats pour ses clients. ✅ La solution : un environnement de travail unifié + des agents IA qui fonctionnent comme des coéquipiers Au lieu d'ajouter un autre outil déconnecté à la pile, Bell Direct a choisi ClickUp comme centre de commande central. Ils ont regroupé tout, des tâches et des documents aux processus et aux connaissances, dans un seul environnement de travail où l'IA disposait d'un contexte complet. Plutôt que de s'appuyer sur des bots ou des modèles génériques, ils ont déployé un super agent qu'ils ont appelé « Delegator ». Il s'agit d'un coéquipier autonome formé pour trier le travail entrant : Il lit tous les e-mails qui arrivent dans la boîte de réception partagée.

Il classe l'urgence, le client et le sujet à l'aide de champs personnalisés avec IA.

Il hiérarchise et achemine chaque tâche vers la bonne personne en temps réel. Tout cela sans aucune intervention manuelle de la part d'opérateurs humains. 😄 L'impact : des gains opérationnels mesurables Augmentation de 20 % de l'efficacité opérationnelle, ce qui signifie que davantage de travail est terminé plus rapidement avec les mêmes ressources.

Libération d'une capacité équivalente à deux employés à temps plein, désormais disponible pour des tâches stratégiques à forte valeur ajoutée.

Plus de 800 e-mails de clients triés quotidiennement en temps réel Le Super Agent achemine désormais le travail comme le ferait un humain, mais à la vitesse et à l'échelle d'une machine.

👀 Le saviez-vous ? En 1966, Joseph Weizenbaum a créé ELIZA pour imiter un thérapeute. Le bot utilisait un script simple pour entamer des discussions avec les humains, en échangeant les pronoms pour transformer les déclarations des utilisateurs en questions. Par exemple, si un utilisateur disait « Je me sens... », le bot demandait « Pourquoi vous sentez-vous... ? ». S'il était bloqué, ELIZA utilisait des réponses génériques telles que « Continuez, s'il vous plaît » ou « Dites-m'en plus », amenant les utilisateurs à croire qu'il s'agissait d'un interlocuteur très attentif.

Orchestration des agents IA vs automatisation traditionnelle des flux de travail

L'automatisation traditionnelle des flux de travail est fixe et linéaire. Elle suit des règles « si-alors » prédéfinies et déplace les données en conséquence.

📌 Par exemple, lorsqu'un client remplit un formulaire, le système crée un prospect dans le CRM et envoie un e-mail de remerciement standard. Il le fera à chaque fois, quel que soit le contenu du formulaire rempli par le client.

L'orchestration des agents IA est dynamique, adaptative et totalement autonome. Vous donnez un objectif au système, et les agents IA réfléchissent aux tâches nécessaires pour l'atteindre. Ils utilisent l'intelligence des LLM pour prendre des décisions contextuelles en temps réel.

📌 Par exemple, lorsqu'un client remplit un formulaire, un système d'agent IA ne se contente pas de créer un prospect et d'envoyer un e-mail générique.

Au lieu de cela, un agent analyse la réponse pour détecter l'intention (demande de prix, démonstration d'entreprise ou problème d'assistance). Un autre vérifie le CRM pour connaître les interactions passées. Un troisième rédige une réponse personnalisée en fonction du secteur d'activité du client, du cas d'utilisation et du niveau d'urgence.

Si le formulaire indique une forte intention d'achat, le système peut automatiquement :

Acheminez le prospect vers un représentant de l'équipe commerciale de l'entreprise.

Planifier une réunion en fonction des disponibilités du Calendrier

Générer une séquence de suivi personnalisée

Alertez le chargé de compte en lui fournissant un résumé du contexte clé.

Voici une comparaison détaillée :

Aspect Orchestration des agents IA Automatisation traditionnelle des flux de travail Type de logique Utilise le raisonnement pour déterminer le meilleur chemin Suivre des règles fixes de type « si... alors... ». Adaptabilité Élevé ; s'adapte aux changements d'entrées Faible ; nécessite une reconfiguration manuelle Transferts Dynamique (dirige vers le meilleur agent disponible à ce moment-là) Linéaire et codé en dur (l'étape A mène toujours à l'étape B) Maintenance Faible ; les agents interprètent les nouvelles données ou les mises à jour des outils sans nouveau code. Élevé ; nécessite l'intervention d'un développeur à chaque fois qu'un outil ou un processus change Évolutivité Élevé ; vous pouvez ajouter de nouveaux agents spécialisés sans avoir à reconstruire l'ensemble du système. Faible ; plus vous ajoutez d'étapes, plus le flux de travail devient complexe. Utilisation optimale pour Flux de travail complexes tels que les études de marché, le service client et la gestion du cycle de vie des employés Tâches répétitives telles que la paie ou la saisie d’entrées

Voici cinq étapes simples pour choisir l'outil d'orchestration des agents IA adapté à votre entreprise :

Étape 1 : identifiez vos besoins en matière d'agents IA

Si vous n'avez pas encore déployé d'agents IA, commencez par auditer vos flux de travail. Notez les points de friction : transferts manuels, erreurs récurrentes, processus cloisonnés, etc.

Une fois que vous avez une idée claire de la place des agents IA dans vos flux de travail, décidez :

Ce que chaque agent fera

Quels outils, sources de données et ressources externes chaque agent doit-il pouvoir utiliser ?

Comment les différents agents communiqueront-ils et effectueront-ils les transferts ?

En planifiant cela, vous pourrez choisir les capacités d'IA adaptées pour une orchestration efficace.

La plupart des équipes n'ont ni le temps ni les ressources techniques nécessaires pour créer une logique d'orchestration à partir de zéro.

Recherchez donc des plateformes sans code ou à faible code qui permettent aux membres non techniques de votre équipe de créer et de modifier des agents via une interface visuelle. Par exemple, utilisez un générateur de type glisser-déposer pour concevoir des flux de travail, configurer des agents et gérer les interactions.

Mieux encore, si l'outil d'IA agentique offre des capacités d'IA générative pour créer des agents instantanément. Grâce à celles-ci, vous n'avez même pas besoin de concevoir un agent visuellement.

Il suffit de décrire les responsabilités de l'agent, son accès aux outils et ses permissions dans un langage simple, et l'IA configure tout en quelques minutes.

🦄 Avantage ClickUp : c'est exactement ainsi que les super agents ClickUp sont conçus pour fonctionner. Au lieu d'assembler manuellement les invites et la logique, les équipes peuvent définir ce que l'agent doit faire (suivre le travail, résumer les mises à jour, débloquer les tâches, signaler les risques) et l'agent opère directement dans les flux de travail réels. Mieux encore, les super agents ClickUp s'appuient largement sur l'IA générative. Vous n'avez pas besoin de concevoir visuellement un agent. Il vous suffit de décrire les responsabilités, l'accès aux outils et les limites de l'agent en langage clair, et le système le configure pour vous (en le connectant aux tâches, aux documents, aux commentaires et aux automatisations) en quelques minutes. Créez des super agents dans ClickUp pour automatiser les tâches de bout en bout, sans écrire une seule ligne de code.

Étape 3 : Évaluer les performances, la personnalisation, l'intégration et l'évolutivité

Êtes-vous capable d'exécuter et d'orchestrer 100 agents IA sur plusieurs flux de travail à la fois ? Testez toujours les outils d'orchestration pour vous assurer qu'ils ne tombent pas en panne en cas de charge maximale et qu'ils ne rencontrent pas de difficultés avec les données en temps réel.

Ensuite, examinez dans quelle mesure vous personnalisez les agents et leurs fonctions. Par exemple, pouvez-vous créer des chemins de secours personnalisés lorsqu'un agent tombe en panne ou rencontre des données manquantes ? Ou êtes-vous limité aux paramètres par défaut de l'outil ?

Vérifiez également si l'outil propose des connecteurs natifs pour une intégration transparente des agents IA à votre infrastructure technologique existante. Vous devriez pouvoir les activer/désactiver pour permettre aux agents d'accéder aux données provenant de systèmes externes.

Si vous utilisez un logiciel propriétaire, assurez-vous que l'outil propose des API personnalisées low-code faciles à créer.

Enfin, évaluez l'évolutivité. Un outil idéal doit pouvoir gérer davantage d'agents, de flux de travail et d'équipes sans se dégrader ni devenir trop coûteux.

Étape 4 : Comprendre la structure des coûts

La plupart des outils d'orchestration IA ne facturent pas de frais fixes. Leur prix est basé sur l'utilisation. Cela comprend :

Le nombre d'agents que vous déployez

Le nombre de flux de travail exécutés quotidiennement

Fréquence d'appel des API externes par les agents

Nombre d'intégrations actives

Déterminez à quoi ressemblera votre utilisation réelle à grande échelle. Un outil qui semble abordable pour une équipe peut devenir coûteux lorsque l'équipe commerciale, l'équipe d'assistance et l'équipe marketing exécutent en permanence des flux de travail orchestrés.

💡 Conseil de pro : recherchez les coûts cachés tels que les connecteurs premium, les frais supplémentaires pour l'exécution en temps réel, les modules complémentaires pour la surveillance ou les frais supplémentaires pour les contrôles d'entreprise.

Étape 5 : Vérifiez l'assistance et les avis des fournisseurs

Consultez des forums tels que G2 ou Reddit pour voir comment le fournisseur gère les défaillances techniques. Offre-t-il une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Avec quelle rapidité répond-il aux requêtes des clients ? Les fournisseurs fiables fournissent une documentation détaillée, des communautés d'utilisateurs actives, des guides de dépannage et des mises à jour régulières de la plateforme.

🧠 Anecdote amusante : en 1950, Claude Shannon a construit « Theseus », une souris magnétique capable de résoudre un labyrinthe. Elle utilisait un système de mémoire basé sur des relais téléphoniques pour mémoriser son chemin. Lorsque l'aimant déplaçait la souris, ces relais enregistraient chaque collision avec un mur. Theseus tournait alors de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour poursuivre son chemin. La souris a résolu le labyrinthe dès sa deuxième tentative, un exemple pionnier de l'apprentissage automatique en action.

Comment ClickUp prend en charge l'orchestration des flux de travail alimentés par l'IA

Les systèmes d'IA ajoutent souvent la couche d'orchestration séparément à vos outils existants. Cela complique votre installation, augmente la prolifération de l'IA et élargit la surface d'exposition aux violations de sécurité potentielles.

L'environnement de travail IA convergé de ClickUp intègre directement l'orchestration des agents IA dans votre environnement de travail quotidien. Il combine les tâches, les documents et la communication d'équipe avec une automatisation de nouvelle génération et une recherche intelligente.

Voici les principales fonctionnalités :

🧠 ClickUp Brain : IA native + mémoire + conscience du contexte

ClickUp Brain comprend et mémorise les données de l'environnement de travail afin de fournir des informations contextuelles.

La plupart des installations d'orchestration IA échouent au niveau de la couche contextuelle. Soit les agents ne disposent pas d'un contexte suffisant pour prendre des décisions éclairées, soit quelqu'un doit passer du temps à alimenter le système avec ce contexte.

ClickUp Brain, l'assistant IA contextuel de la plateforme, change la donne.

Il agit comme un réseau neuronal qui comprend comment votre travail s'articule entre les projets, les équipes et les échéanciers. Vous n'avez pas besoin de copier-coller le contexte dans vos outils d'IA. Brain vit directement dans vos tâches, vos documents, vos commentaires, vos tableaux de bord et vos réunions pour capturer chaque changement.

Cela permet à vos super agents IA d'accéder automatiquement au contexte en temps réel et d'agir en conséquence, plutôt que d'attendre qu'un humain fournisse une mise à jour.

Obtenez des réponses rapides et en temps réel à vos requêtes relatives à l'environnement de travail grâce à ClickUp Brain.

Vous pouvez également poser des questions à Brain telles que « Quels changements ont été apportés au plan de lancement du deuxième trimestre cette semaine ? » ou « Résumez tous les commentaires des clients sur l'intégration au cours du mois dernier » pour obtenir des réponses instantanées à partir des données réelles de votre environnement de travail. Inutile de parcourir plusieurs onglets ou outils pour trouver l'information dont vous avez besoin : il suffit de demander à Brain, qui sait tout.

Le contexte étant natif, vous n'avez pas besoin de créer des systèmes de mémoire personnalisés, de former des modèles complexes ou de réaliser la maintenance d'une base de connaissances distincte.

⭐ Bonus : ClickUp BrainGPT est un compagnon de bureau alimenté par l'IA qui transpose cette intelligence contextuelle hors du navigateur et dans une application dédiée. Grâce à lui, vous pourrez : Travaillez avec plusieurs modèles d'IA au même endroit : passez de Brain à d'autres LLM tels que Claude, GPT, Gemini, etc. d'un simple geste.

Recherchez rapidement dans vos fichiers, tâches, documents, etc. : utilisez utilisez Enterprise Search pour trouver des fichiers, des tâches ou des documents dans l'ensemble de votre environnement de travail numérique. Par exemple, recherchez « le document dans lequel nous avons discuté de l'expérience de tarification B » et Brain le récupérera immédiatement.

Tapez 400 fois plus vite grâce à la voix : dictez des invites, des commandes de travail, des commentaires ou même des réponses rapides dans le chat grâce à dictez des invites, des commandes de travail, des commentaires ou même des réponses rapides dans le chat grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp . Brain transforme votre discours en texte structuré, rendant l'orchestration des flux de travail plus rapide et plus intuitive.

✍ Tableaux blancs ClickUp : concevez des flux de travail de manière visuelle

Planifiez visuellement l'installation, la coordination et les transferts des agents IA à l'aide des tableaux blancs ClickUp.

Vous avez besoin d'un bac à sable visuel pour concevoir et planifier le processus d'orchestration avant de déployer un agent ?

ClickUp Tableaux blancs offre une toile illimitée, avec fonction glisser-déposer, spécialement conçue à cet effet :

Planifiez votre processus : insérez des formes pour représenter les différentes étapes du flux de travail, telles que la réception, le triage, la rédaction, la révision, l'assurance qualité, etc.

Définissez le flux : reliez ces formes à l'aide de lignes et de connecteurs afin d'illustrer précisément le déroulement du travail dans le système.

Visualisez les rôles : utilisez des codes couleur pour distinguer les agents IA des acteurs humains. Par exemple, utilisez des nœuds bleus pour les étapes humaines et des nœuds violets pour les agents IA.

Ajoutez une logique et des garde-fous : utilisez des notes autocollantes pour noter les détails essentiels, tels que le contexte dont un agent a besoin, les outils qu'il doit appeler et les conditions de repli spécifiques.

Collaborez avec les membres de votre équipe en temps réel sur les tableaux blancs ClickUp.

Les membres de l'équipe peuvent collaborer en temps réel et laisser des commentaires directement sur les formes ou les notes autocollantes. Par exemple, « Pouvons-nous réutiliser ici le même agent que celui que nous utilisons pour les résumés d'assistance ? »

Une fois que vous disposez d'un plan d'orchestration solide, convertissez les formes et les éléments du tableau directement en tâches ClickUp, avec des descriptions, des délais et des personnes assignées pour une exécution immédiate.

🤖 Super agents ClickUp AI : configurez des systèmes multi-agents sans code

Activez les super agents dans ClickUp pour automatiser complètement les tâches/flux de travail.

Inutile d'investir séparément dans des agents IA. Avec les super agents IA de ClickUp, vous pouvez créer des agents IA ambiants qui vont au-delà des règles d'automatisation de base et s'intègrent directement à votre environnement de travail.

Ces agents gèrent le raisonnement en plusieurs étapes, accomplissent des tâches complexes et prennent des mesures autonomes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous pouvez leur attribuer n'importe quelle tâche, discuter directement avec eux ou les mentionner (@mention) dans des tâches, des documents ou des discussions pour accomplir votre travail.

Par exemple, « @SalesAgent, assure le suivi des transactions en suspens de la semaine dernière » ou « @PM Agent, résume les risques liés au sprint. »

Ils assurent la coordination entre les humains et les autres agents en mettant à jour les tâches, en publiant des messages dans les chats et en transférant le travail de manière transparente.

Réfléchissez à des idées d'agents, de flux de travail et d'instructions avec ClickUp Brain.

ClickUp propose également deux méthodes pour créer des agents IA Autopilot:

Agents prédéfinis : choisissez parmi des agents prêts à l'emploi. Par exemple, des agents PM pour les feuilles de route et les sprints, des agents pour l'équipe commerciale pour la gestion du pipeline, des agents de codage pour le triage des bogues et les revues de relations publiques, etc.

Agents personnalisés : décrivez l'agent dont vous avez besoin à ClickUp Brain, qui le créera instantanément. Par exemple, « Créez-moi un agent qui surveille les prix des concurrents et nous alerte en cas de changement ».

De plus : les super agents IA fonctionnent avec une mémoire et un environnement de travail infinis. Ils utilisent la mémoire récente pour ce qui vient de se passer, la mémoire de travail pour le contexte actif et la mémoire à long terme pour la mémorisation.

De plus, grâce à la conservation zéro des données, vos informations ne restent jamais en dehors de votre environnement de travail sécurisé.

⚙ Automatisations ClickUp : déclenchez des agents à n'importe quel endroit du flux de travail

Créez des déclencheurs et des actions personnalisés pour vos agents dans ClickUp à l'aide d'instructions simples, sans code.

Une fois les agents créés, il est temps de les déployer et de les coordonner.

ClickUp Automatisations facilite cette tâche en combinant des déclencheurs et des actions basés sur des règles avec l'IA pour une orchestration dynamique. Vous pouvez définir les déclencheurs exacts pour appeler un agent, spécifier quand il doit se déclencher et dicter l'action que l'agent doit entreprendre.

Par exemple, « Lorsqu'un statut de tâche passe à Prêt pour l'assurance qualité, appelez l'agent Test Case pour rédiger des cas de test et les ajouter à la file d'attente d'assurance qualité. »

La bibliothèque d'automatisation de ClickUp propose un ensemble complet de déclencheurs, de conditions et d'actions prédéfinis pour créer des automatisations d'agents. Pour plus de flexibilité, vous pouvez également décrire un déclencheur personnalisé à ClickUp Brain en anglais courant. Il configurera l'automatisation, la connectera à l'agent et la testera pour faciliter son déploiement.

⭐ Bonus : donnez à vos agents IA accès aux données en temps réel de plus de 1 000 outils externes grâce aux intégrations natives de ClickUp. Par exemple, un agent commercial peut lire les prospects importés dans votre environnement de travail ClickUp depuis HubSpot, vérifier le statut des relations publiques GitHub ou extraire le sentiment des clients à partir des tickets Zendesk dans votre environnement de travail, le tout sans que vous ayez à exporter des fichiers CSV ou à créer des API personnalisées.

📊 Tableaux de bord ClickUp : surveillez le flux de travail et la santé des agents en un coup d'œil

Surveillez les indicateurs d'exécution des flux de travail afin de prendre des décisions éclairées grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Configurez des tableaux de bord ClickUp basés sur les rôles pour suivre à la fois le flux de travail et les performances des agents IA. Choisissez parmi plus de 20 widgets pour personnaliser votre tableau de bord avec différents graphiques : diagramme circulaire, diagramme à barres, anneau, vitesse de sprint, burnup et widgets de calcul.

📌 Par exemple, vous pouvez créer un tableau de bord pour surveiller le flux de travail de triage de l’assistance. Un widget affiche « Tickets résolus en <24 hours,” another tracks “Average time in QA,” and a third highlights “Tasks stuck in Review >3 jours ».

Les tableaux de bord offrent également une visibilité sur les actions des agents. Vous pouvez suivre :

Nombre d'activations : « L'agent de codage a été déclenché 47 fois cette semaine »

Tâches achevées : « L'agent commercial a conclu 12 contrats et en a transmis 3 à ses supérieurs. »

Meilleures performances : « PM Agent a réduit le temps de planification de 40 % sur 15 Sprints »

Coordonnez les agents IA sans code à l'aide de ClickUp

L'orchestration des agents IA n'est pas réservée aux entreprises de taille moyenne ou grande. Même les PME peuvent déployer plusieurs agents IA pour créer des flux de travail intelligents et s'attaquer à des tâches de plus en plus complexes.

C'est très rentable, surtout lorsque vous disposez du bon outil pour orchestrer les agents sans frais techniques, coûts supplémentaires ni complexité.

L'assistance IA native de ClickUp, la gestion du contexte en temps réel et les automatisations dynamiques rendent cela possible. Vous pouvez créer, déployer et orchestrer des systèmes d'agents IA avancés à l'aide d'invites en langage naturel et d'une interface glisser-déposer.

Vous pouvez également planifier et surveiller l'orchestration de vos flux de travail dans ClickUp à l'aide de tableaux blancs et de tableaux de bord.

En bref, ClickUp vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour maîtriser l'orchestration des agents IA sans expertise technique.

Prêt à vous lancer ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp ✅