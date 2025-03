Comment améliorer les styles de collaboration au sein des équipes ?

Repensez à la dernière fois que votre équipe s'est attaquée à un projet d'envergure. qui était impatient de partager ses idées immédiatement, et qui avait besoin de plus de temps pour réfléchir ?

Chaque équipe présente un mélange de styles de collaboration - certains s'épanouissent dans des discussions énergiques, tandis que d'autres préfèrent une approche plus réfléchie.

Les dirigeants qui reconnaissent ces approches et s'y adaptent créent un environnement où tout le monde s'épanouit.

Dans ce blog, nous allons explorer les différents styles de collaboration et les raisons pour lesquelles ils sont essentiels. 🎯

⏱️Résumé en 60 secondes

Comprendre les différents styles de collaboration de votre équipe, de la coopération à la compétition, et les adapter à des scénarios spécifiques pour obtenir de meilleurs résultats

Tirez parti de ces styles pour stimuler la productivité, favoriser l'innovation et renforcer les relations

Analysez les objectifs, la dynamique de l'équipe, les tâches et les préférences pour choisir le bon style

Utiliser les fonctionnalités de ClickUp telles que les tableaux blancs, les documents, les discussions et les tableaux de bord pour une collaboration transparente et une efficacité accrue

Jouer le rôle de facilitateur, en permettant aux membres de l'équipe d'apporter leurs idées tout en assurant une amélioration continue

Comprendre les avantages des différents styles de collaboration

Tout comme les gens ont des personnalités différentes, ils ont également des styles de collaboration distincts qui ont un impact sur la façon dont ils travaillent en équipe.

Par exemple, un membre extraverti s'épanouira dans les paramètres de groupe, tandis que les personnes introverties préféreront la communication asynchrone.

Examinons les avantages des différents styles de collaboration. 👀

Améliorer la productivité de l'équipe: Les différents styles de collaboration créent un espace permettant aux membres de l'équipe de partager leurs connaissances et leurs points de vue

Les différents styles de collaboration créent un espace permettant aux membres de l'équipe de partager leurs connaissances et leurs points de vue Encourager la diversité des points de vue: Les membres de l'équipe ayant des antécédents et des domaines d'expertise différents facilitent un échange sain d'idées, ce qui permet d'élaborer des solutions innovantes plus complètes

Les membres de l'équipe ayant des antécédents et des domaines d'expertise différents facilitent un échange sain d'idées, ce qui permet d'élaborer des solutions innovantes plus complètes Construire des relations plus solides: Lorsque les équipes partagent les responsabilités, elles développent la confiance et le respect les unes envers les autres, ce qui permet d'établir des connexions plus solides

Lorsque les équipes partagent les responsabilités, elles développent la confiance et le respect les unes envers les autres, ce qui permet d'établir des connexions plus solides Accroître la flexibilité et la réactivité: Les équipes collaboratives peuvent s'adapter plus facilement aux nouveaux défis ou à l'évolution du marché

Les équipes collaboratives peuvent s'adapter plus facilement aux nouveaux défis ou à l'évolution du marché Améliorer l'engagement et la satisfaction au travail: La collaboration stimule l'engagement des employés car les équipes participent à la prise de décision et ont le sentiment que leur contribution est importante

🔍 Le saviez-vous ? La mauvaise communication est l'une des causes les plus fréquentes de l'échec d'une entreprise

l'un des plus grands facteurs de stress au travail

. Le résultat est que les employés n'obtiennent pas suffisamment d'informations pour achever une tâche de manière efficace.

Les cinq types de styles de collaboration

qu'est-ce qui rend la collaboration vraiment efficace ?

La compréhension de ces cinq styles de collaboration distincts peut aider les dirigeants et les membres de l'équipe à identifier l'approche qui répond le mieux à leurs besoins, favorisant ainsi la productivité, la créativité et la confiance.

C'est parti ! 💪

Collaboration coopérative

La collaboration coopérative consiste à travailler avec votre équipe pour atteindre des objectifs partagés tout en s'assistant activement les uns les autres. Contrairement aux approches compétitives ou individualistes, ce style se concentre sur le bien-être du groupe, encourageant les membres de l'équipe à combiner leurs forces et à contribuer à la réussite de tous.

Voici ses caractéristiques essentielles :

Une vision commune: L'équipe est unie par des objectifs partagés et un sens clair du but à atteindre, ce qui garantit que tout le monde va dans la même direction

L'équipe est unie par des objectifs partagés et un sens clair du but à atteindre, ce qui garantit que tout le monde va dans la même direction L'assistance de l'équipe: Les membres de l'équipe fournissent une assistance pratique, un encouragement émotionnel et une base solide d'assistance mutuelle

Les membres de l'équipe fournissent une assistance pratique, un encouragement émotionnel et une base solide d'assistance mutuelle Interdépendance et compte rendu: Il existe un sens collectif des responsabilités, les membres de l'équipe s'appuyant sur les contributions de chacun et s'en soutenant mutuellement

Il existe un sens collectif des responsabilités, les membres de l'équipe s'appuyant sur les contributions de chacun et s'en soutenant mutuellement Prise de décision inclusive: Chaque membre de l'équipe dispose d'une voix égale, ce qui garantit l'équité et la propriété partagée des résultats

Voici quelques scénarios idéaux pour ce style de collaboration

Tâches de routine

Programmes de formation

Équipes sur le lieu de travail

Les équipes de construction et les initiatives communautaires

Sessions de brainstorming

Organismes à but non lucratif

🧠 Fun Fact: En moyenne, les employés de bureau passent 42% de leur temps à collaborer avec d'autres.

Collaboration compétitive

Dans le style de collaboration compétitive, les équipes rivalisent activement les unes avec les autres pour obtenir les meilleurs résultats. Ce style peut être un puissant facteur de motivation, inspirant les individus à se surpasser en se défiant les uns les autres

Il encourage l'innovation et la résolution créative de problèmes, car les membres de l'équipe repoussent les limites pour surpasser leurs pairs.

Voici ses caractéristiques essentielles :

Environnement motivationnel: Les équipes sont en compétition pour obtenir des résultats supérieurs, ce qui favorise la recherche de l'excellence

Les équipes sont en compétition pour obtenir des résultats supérieurs, ce qui favorise la recherche de l'excellence **Encouragement de l'innovation : la nature compétitive inspire la résolution créative de problèmes et pousse les membres à repousser leurs limites

**Il met l'accent sur les réalisations individuelles et collectives, ce qui conduit souvent à une réduction des coûts

équipe très performante

Voici quelques scénarios idéaux pour ce style de collaboration :

Les équipes commerciales

Les industries créatives telles que la publicité ou le développement de produits

Projets à court terme exigeant des résultats rapides

🤝 Rappel amical: Il est essentiel de trouver un équilibre - une concurrence saine est productive, mais une rivalité excessive peut nuire aux relations et entraver la collaboration.

Collaboration directive

La collaboration directive met l'accent sur un fournisseur qui prend les choses en main et donne des orientations claires à l'équipe. Les leaders rationalisent les processus et guident les efforts, aidant ainsi l'équipe à rester concentrée et efficace.

Cependant, le leader doit veiller à ne pas limiter la créativité ou décourager les contributions précieuses de l'équipe afin de

améliorer les compétences de collaboration .

.

Voici ses caractéristiques essentielles :

Approche centrée sur le leader: Un leader fournit des orientations claires et supervise étroitement les activités de l'équipe

Un leader fournit des orientations claires et supervise étroitement les activités de l'équipe Environnement structuré: Il met l'accent sur la hiérarchie, le contrôle et l'exécution des tâches plutôt que sur les relations interpersonnelles

Il met l'accent sur la hiérarchie, le contrôle et l'exécution des tâches plutôt que sur les relations interpersonnelles **Prise de décision rapide : elle est idéale pour les situations qui nécessitent une action immédiate ou lorsque les membres de l'équipe manquent d'expertise

Voici quelques scénarios idéaux pour ce style de collaboration sur le lieu de travail :

Équipes inexpérimentées

Crises et urgences

Projets à fort enjeu

🔍 Did You Know? Un style de collaboration axé sur la tâche se concentre sur l'achèvement des tâches de manière efficace et le respect des délais. Les personnes qui préfèrent ce style donnent la priorité à la structure, aux objectifs clairs et aux rôles spécifiques. Ce style de collaboration va de pair avec la collaboration directive.

Collaboration facilitatrice

La collaboration facilitée met l'accent sur la communication ouverte et l'inclusion. Un facilitateur dirige la discussion et veille à ce que tous les membres apportent une contribution précieuse. Ce style empêche les personnalités dominantes d'éclipser les autres

Les équipes exploitent l'intelligence collective pour trouver des solutions plus solides grâce à l'environnement d'assistance créé par cette technique.

Voici ses caractéristiques essentielles :

Communication inclusive: Un facilitateur s'assure que tous les collaborateurs relationnels apportent leurs points de vue et leurs idées

Un facilitateur s'assure que tous les collaborateurs relationnels apportent leurs points de vue et leurs idées Perspectives diverses: Ce style encourage la multiplicité des points de vue afin de garantir une approche équilibrée

Ce style encourage la multiplicité des points de vue afin de garantir une approche équilibrée Utilisation de l'intelligence collective: Il exploite les connaissances combinées de l'équipe pour trouver des solutions

Voici quelques scénarios idéaux pour le style de collaboration facilitateur :

Les sessions de brainstorming

Projets avec des équipes diversifiées, issues d'horizons et d'expertises différents

Projets à long terme

Collaboration déléguée

La collaboration déléguée permet aux membres de l'équipe de travailler de manière autonome. Elle favorise la créativité et la propriété car les individus prennent des décisions et assument la responsabilité de leurs tâches. Tout en encourageant l'autonomie, elle fixe des paramètres clairs et les dirigeants offrent une assistance occasionnelle pour garantir l'alignement et la réussite.

Comme les collaborateurs introspectifs valorisent la réflexion et la pensée profonde, la liberté de gérer leur propre charge de travail et de contribuer lorsqu'ils se sentent prêts correspond à leur style de travail.

Voici ses caractéristiques essentielles :

Environnement de travail autonome : Les membres de l'équipe se sentent habilités à prendre des décisions et à s'approprier leurs tâches

Les membres de l'équipe se sentent habilités à prendre des décisions et à s'approprier leurs tâches les membres de l'équipe se sentent habilités à prendre des décisions et à s'approprier leurs tâches Encourage la créativité: Il favorise l'innovation car les individus ont la liberté d'explorer des solutions de manière indépendante

Il favorise l'innovation car les individus ont la liberté d'explorer des solutions de manière indépendante Rôle de leadership d'assistance: Le leader fournit des conseils essentiels en cas de besoin tout en permettant aux membres de l'équipe de mener leurs projets

Voici quelques scénarios idéaux pour ce style de collaboration

Équipes qualifiées

Projets créatifs

Projets nécessitant de la flexibilité

🧠 Fun Fact: La collaboration entre équipes peut avoir un impact significatif sur la satisfaction des clients, des études montrant qu'elle peut conduire à une augmentation de la satisfaction des clients 41 % d'augmentation . Lorsque les membres d'une équipe travaillent ensemble de manière efficace, ils peuvent mettre en commun leur expertise, partager leurs idées et résoudre les problèmes plus efficacement.

Trouver le bon style de collaboration pour votre équipe

La collaboration n'est pas une approche unique : les équipes s'épanouissent dans des styles différents en fonction de leurs objectifs, de leur dynamique et des défis qu'elles doivent relever. Chaque style possède des atouts uniques, qu'il s'agisse d'encourager une concurrence saine ou de responsabiliser les individus.

Vous devez analyser les besoins de l'équipe pour comprendre ce dont votre équipe a besoin.

Voici ce que vous devez évaluer . 💁

Objectifs de l'équipe: _Quels sont les objets de votre équipe ? _Décidez d'un style de collaboration qui s'aligne sur vos priorités

_Quels sont les objets de votre équipe ? _Décidez d'un style de collaboration qui s'aligne sur vos priorités Dynamique de l'équipe: Évaluez les points forts de votre équipe, ses modes de communication et les points à améliorer. Choisissez un style qui s'appuie sur les capacités naturelles des membres de l'équipe et qui tient compte de leurs difficultés potentielles

Évaluez les points forts de votre équipe, ses modes de communication et les points à améliorer. Choisissez un style qui s'appuie sur les capacités naturelles des membres de l'équipe et qui tient compte de leurs difficultés potentielles Exigences de la tâche: Que font vos tâches ? Certains peuvent avoir besoin d'un travail indépendant, tandis que d'autres s'épanouissent dans un brainstorming de groupe ou dans une prise de décision rapide et coordonnée

Que font vos tâches ? Certains peuvent avoir besoin d'un travail indépendant, tandis que d'autres s'épanouissent dans un brainstorming de groupe ou dans une prise de décision rapide et coordonnée Préférences individuelles: Analysez les préférences des membres de votre équipe. Le bon style de collaboration permet à chacun d'apporter ses compétences et ses points de vue uniques au tableau, tout en veillant à ce qu'ils se sentent à l'aise

Analysez les préférences des membres de votre équipe. Le bon style de collaboration permet à chacun d'apporter ses compétences et ses points de vue uniques au tableau, tout en veillant à ce qu'ils se sentent à l'aise Possibilités de mentorat: Le mentorat complète tout style de collaboration et favorise le partage des connaissances et l'assistance. Veiller à ce que chacun puisse utiliser son expertise

Conseil de pro: Organisez un atelier d'équipe afin d'explorer et d'harmoniser ouvertement les styles de collaboration préférés. Cela favorisera la clarté, la compréhension mutuelle et un travail d'équipe plus solide.

Optimiser la dynamique de groupe grâce aux styles de collaboration

Pour améliorer la dynamique de groupe grâce aux styles de collaboration, vous devez équilibrer de manière réfléchie la stratégie, la communication et l'adaptabilité. Comprenez les besoins de votre équipe en matière de collaboration et adaptez les différents styles aux objets.

Le leadership joue un rôle essentiel dans la forme que prend la collaboration au sein de votre équipe. Vous pouvez créer un environnement qui privilégie le travail d'équipe, une communication claire et des objectifs partagés. Plutôt que d'agir comme une figure d'autorité, les leaders collaboratifs agissent comme des facilitateurs, permettant aux membres de leur équipe d'apporter des idées et de s'approprier leur travail.

Il est également essentiel d'utiliser des techniques et des outils de gestion des ressources humaines outils pour assister une collaboration efficace . Examinons quelques méthodes utiles :

Sessions de brainstorming: Le partage ouvert d'idées par le biais d'un brainstorming structuré ou non encourage les solutions créatives

Le partage ouvert d'idées par le biais d'un brainstorming structuré ou non encourage les solutions créatives Réunions rapides: Des réunions courtes et quotidiennes permettent de s'assurer que tout le monde est aligné et conscient des priorités

Des réunions courtes et quotidiennes permettent de s'assurer que tout le monde est aligné et conscient des priorités Clarification des rôles: Des rôles et des responsabilités clairement définis minimisent les chevauchements et les conflits entre les travailleurs du savoir

Des rôles et des responsabilités clairement définis minimisent les chevauchements et les conflits entre les travailleurs du savoir Cadres de résolution des conflits: Des techniques telles que la médiation ou le dialogue structuré permettent d'aborder et de résoudre les désaccords de manière constructive

Des techniques telles que la médiation ou le dialogue structuré permettent d'aborder et de résoudre les désaccords de manière constructive Exercices de construction d'équipe: Les activités qui renforcent la confiance et les rapports peuvent améliorer la qualité de vie des travailleurs du savoirla collaboration sur le lieu de travail 🤝 Rappel amical: Gardez toujours un œil sur l'amélioration continue. Les Teams doivent régulièrement vérifier la dynamique de l'équipe et modifier les stratégies de collaboration en fonction des besoins. Cela signifie qu'il faut établir des relations solides, utiliser les bonnes méthodes de travail et les bons outils de travail gestion du travail collaboratif et en veillant à ce que le retour d'information soit régulier.

Commencez par utiliser un logiciel de gestion de projet tel que ClickUp . Cet outil offre des fonctionnalités de collaboration qui rationalisent l'attribution des tâches, le suivi et la mise à jour de la progression.

Brainstorm avec les Tableaux blancs ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Whiteboards.gif Dessinez et conceptualisez instantanément des idées de réunion avec les Tableaux blancs ClickUp : styles de collaboration /$$img/

Dessinez et concevez instantanément des idées de réunion avec les Tableaux blancs ClickUp Tableaux blancs ClickUp est un excellent logiciel de collaboration visuelle . Il agit comme un Tableau d'idées interactif, vous aidant à générer et à organiser des idées tout en les transformant en tâches réalisables qui permettent de faire avancer les projets.

Les équipes peuvent participer à des sessions de brainstorming structurées ou non, esquisser des concepts, prendre des notes et collaborer en temps réel.

Écrire en collaboration avec ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs.gif ClickUp Docs : Travaillez avec toute votre équipe et suivez efficacement vos idées créatives /$$img/

Collaborez avec votre équipe en direct avec ClickUp Docs ClickUp Documents est un outil puissant qui permet de rationaliser la création de documents.

Plusieurs membres de l'équipe peuvent travailler simultanément sur le même document, ce qui facilite les modifications en cours, les mises à jour et le brainstorming. Tout cela grâce à Détection de collaboration ClickUp .

Grâce aux commentaires intégrés, les membres de l'équipe peuvent fournir des commentaires et des suggestions directement sur le document afin de tenir tout le monde informé. Par exemple, si une équipe travaille sur une proposition de projet, un membre peut rédiger l'introduction tandis qu'un autre ajoute des modules complémentaires à l'échéancier.

Suivre l'efficacité avec les tableaux de bord ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Dashboards-1-1400x935.png Tableaux de bord ClickUp : Analysez les performances de trois styles de collaboration pour garantir la prospérité de votre équipe /$$img/

Personnalisez les tableaux de bord ClickUp pour garder la maîtrise de vos responsabilités Tableaux de bord ClickUp vous donne un aperçu de toutes vos données critiques. Il visualise en temps réel les listes de tâches, le suivi du temps, les indicateurs de performance et bien plus encore.

Les mises à jour en temps réel permettent à chacun de connaître la progression du projet, la distribution de la charge de travail et les changements de priorité. Cette visibilité assiste la prise de décision rapide et l'allocation efficace des ressources, garantissant ainsi la productivité de votre équipe et le respect des délais.

Par exemple, des collaborateurs expressifs peuvent remarquer dans les tableaux de bord qu'une équipe est en avance alors qu'une autre est en retard sur des tâches. Lors d'une réunion, ils soulignent ce fait au cours d'une discussion animée, célébrant la progression et encourageant l'équipe à réfléchir à des moyens de rattraper les retards.

🔍 Le saviez-vous ? Avec l'essor du travail télétravail et du travail hybride, 79% des employés utilisent aujourd'hui des outils de collaboration pour se connecter avec leurs pairs.

Streamlinez les processus de collaboration avec ClickUp Automatisations

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Automations.gif Automatisation des rappels de réunions récurrentes avec ClickUp Automations /$$img/

Automatisation des rappels de réunions récurrentes avec ClickUp Automations ClickUp Automatisations est un excellent moyen de réduire les tâches répétitives et d'améliorer la qualité de l'information la collaboration au sein de l'équipe . Au lieu de passer du temps sur du travail manuel, Automatisations prend en charge les flux de travail de routine comme l'attribution de tâches, l'envoi de rappels, la mise à jour de statuts ou le déclenchement de notifications.

Par exemple, si vous gérez une campagne de marketing, Automatisation peut automatiquement assigner une nouvelle tâche au membre suivant de l'équipe dès que la précédente est achevée.

Adapter aux différents styles de collaboration avec ClickUp Views

ClickUp Views offre différentes vues pour la gestion des tâches afin que les équipes puissent choisir la disposition qui convient le mieux à leur style de collaboration.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Tableau-View-1400x935.png Utilisez la fonctionnalité de glisser-déposer pour adapter et refléter l'évolution des contributions de l'équipe avec ClickUp Tableau View : styles de collaboration /$$img/

Utilisez la fonctionnalité "glisser-déposer" pour adapter et refléter l'évolution de la contribution de l'équipe avec ClickUp Tableau Vue Tableau ClickUp offre une disposition visuelle de type Kanban pour organiser les tâches dans des colonnes personnalisables. Cette forme se met en place avec des styles de collaboration facilitateurs et coopératifs.

Pour les équipes qui travaillent en collaboration avec un degré élevé d'interaction et de responsabilité partagée, la vue Tableau assiste l'échange transparent de tâches et de retours d'information, améliorant ainsi la résolution conjointe des problèmes et la prise de décision collective.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-List-View--1400x970.png Répartissez vos tâches en fonction de différents statuts avec la vue ClickUp Liste : styles de collaboration /$$img/

Répartissez vos tâches en fonction des différents statuts avec ClickUp Liste View

Idéal pour la collaboration directive et déléguée, Vue Liste ClickUp montre clairement où les tâches sont assignées, surveillées et suivies. Cette approche structurée garantit que l'équipe suit un processus défini avec un compte rendu clair, ce qui est parfait pour les leaders ou les gestionnaires de projet qui font avancer les tâches avec des paramètres et des échéanciers spécifiques.

Vous pouvez utiliser les deux affichages pour une collaboration compétitive basée sur des besoins spécifiques.

Alors que la vue Tableau convient aux équipes dont les priorités ou les tâches sont concurrentes, la vue Liste permet de suivre efficacement les indicateurs de performance individuels et le statut des tâches.

Communiquez en toute transparence avec ClickUp Discussion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Chat-2-1400x931.png Publiez des annonces dans ClickUp Chat pour informer votre équipe des mises à jour importantes en une seule fois /$$img/

Publier des annonces dans ClickUp Chat pour informer votre équipe des mises à jour importantes en une seule fois ClickUp Chat rassemble tout ce dont vous avez besoin - communication et gestion des tâches - en un seul endroit, ce qui vous permet de rester organisé sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Teams est une solution idéale pour les équipes dont les styles de collaboration varient. Il est particulièrement utile si vous préférez ne voir que les discussions qui vous concernent, afin d'éviter les distractions.

De plus, il n'est pas nécessaire de copier-coller les informations discutées dans les tâches : tout reste connecté. Créez des tâches à partir du chat, démarrez un chat à partir des tâches, étiquetez vos collègues, communiquez par le biais d'appels audio et vidéo, le tout en un seul endroit.

Tout cela se traduit par une collaboration meilleure et plus efficace.

Exploitez l'IA avancée avec ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Brain.gif Résumez les fils de discussion pour garder une trace des points importants avec ClickUp Brain /$$img/

Résumer les fils de discussion pour garder une trace des points importants avec ClickUp Brain ClickUp Brain agit comme votre propre assistant alimenté par l'IA pour vous donner un accès instantané à tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez poser des questions liées au projet et obtenir des réponses contextuelles directement à partir de bases de connaissances partagées.

Parfait pour la collaboration directive, cet outil élimine le temps passé à rechercher des documents ou à attendre les réponses des collègues.

Il crée également des résumés des discussions et des mises à jour générés par l'IA pour aider tous les membres à rester sur la même page pendant la progression du projet et les changements de priorité. Il génère automatiquement des standups quotidiens ou des mises à jour d'équipe pour aider tout le monde à suivre les contributions sans longues réunions.

🧠 Fun Fact: Les leaders qui utilisent l'IA font état de résultats solides : 85% achèvent leurs tâches plus rapidement, 84 % sont plus productifs et 81 % fournissent un travail de meilleure qualité. Entre-temps, 75 % des dirigeants dont les équipes utilisent l'IA affirment que leurs équipes collaborent mieux.

Enregistrez votre écran avec ClickUp Clips

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Clips.gif Éliminez les fils de commentaires interminables avec ClickUp Clips /$$img/

Éliminez les fils de commentaires interminables avec ClickUp Clips ClickUp Clips est un autre outil de collaboration essentiel pour les équipes. Il vous permet de capturer rapidement votre écran ou un onglet de navigateur pour créer des enregistrements détaillés avec une narration vocale. Vous obtenez ainsi des visuels riches en contexte que vous pouvez partager sans effort via un lien, ce qui évite de devoir les télécharger.

En outre, vous pouvez transformer ces enregistrements en tâches exploitables en ajoutant des descriptions et des transcriptions générées par l'IA et en les attribuant aux membres de l'équipe, ce qui garantit que tout le monde connaît les prochaines étapes.

Connectez-vous et synchronisez-vous avec ClickUp

Les styles de collaboration façonnent la façon dont les équipes interagissent, résolvent les problèmes et atteignent les objectifs. Adapter les approches de collaboration aux besoins de l'équipe permet aux dirigeants de débloquer une plus grande efficacité, d'encourager la créativité et d'établir des connexions plus solides.

