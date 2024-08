Comment constituer et fidéliser une équipe performante ?

Pour réussir en tant qu'entrepreneur ou dirigeant, vous devez faire plusieurs choses correctement. L'une des plus importantes consiste à constituer une équipe performante.

Cependant, constituer une équipe performante ne consiste pas seulement à réunir des personnes talentueuses dotées de compétences spécialisées et à attendre d'elles qu'elles fassent des miracles. Il s'agit de prendre des décisions stratégiques, de trier sur le volet et de cultiver les talents, de diriger efficacement, de renforcer la cohésion et de diriger depuis le Front.

Ce guide vous montrera comment constituer des équipes performantes et les motiver à accomplir davantage.

Qu'est-ce qu'une équipe performante ?

Une équipe hautement performante est composée de personnes talentueuses qui travaillent ensemble pour exploiter leurs forces collectives et obtenir des résultats exceptionnels. Ils tirent cette capacité de la combinaison de paramètres de compétences complémentaires, de perspectives diverses et d'une expertise spécialisée.

Cependant, une équipe hautement performante a autant à faire avec la dynamique de l'équipe qu'avec des aptitudes et des compétences. Ces équipes se caractérisent par la clarté de leurs objectifs, des valeurs partagées, une communication efficace, un leadership fort et une validation de l'amélioration continue.

Les équipes hautement performantes forment l'élément vital de tout établissement et jouent un rôle essentiel dans le paramétrage de la culture organisationnelle. Elles aident les entreprises à faire pivoter leurs stratégies, à s'adapter à des circonstances changeantes, à favoriser l'innovation et à exécuter leurs forfaits de manière astucieuse.

Ils assurent ainsi la stabilité face aux incertitudes et posent les paramètres d'un environnement de travail positif. Grâce à leur esprit de collaboration, à leur communication active et à leur enthousiasme, ces équipes autogérées incitent les autres à l'excellence.

Qu'est-ce que cela fait d'être une équipe "performante " ?

Les équipes hautement performantes sont très engagées, motivées et dignes de confiance. Voici un aperçu de ce qu'elles font distinctement et qui leur vaut l'étiquette d'équipe performante :

Elles ont une vision claire de leurs objectifs partagés

ClickUp permet de fixer des objectifs clairs pour des équipes très performantes

Les équipes très performantes ont une vision claire de leurs objectifs, de leur but, de leurs priorités clés et de leurs échéanciers. Cela leur permet d'avancer dans la même direction.

En restant concentrées sur les objectifs de l'équipe et des individus, elles ne se découragent pas lorsqu'elles relèvent des défis, distribuent le travail et répartissent les rôles et les responsabilités. Ils ont une vue d'ensemble, alignent leurs activités sur les objectifs généraux de l'entreprise et continuent à travailler pour les atteindre.

Ils ont des rôles et des responsabilités bien définis

attribuer des rôles et des responsabilités sur ClickUp_

Les membres d'une équipe performante comprennent comment leur rôle s'inscrit dans les objectifs de l'entreprise. Ils sont ainsi parfaitement conscients de leur impact direct sur les performances de l'entreprise et développent un sentiment d'appartenance à l'équipe. Chaque membre de l'équipe aligne son activité sur l'objectif général de l'entreprise. Associé à la répartition stratégique des tâches, le sens de l'objectif et de la direction améliore l'efficacité, élimine la confusion et favorise la cohésion tout en permettant aux individus de jouer sur leurs points forts.

Ils sont engagés et enthousiastes dans leur travail

Les équipes très performantes font preuve d'un niveau d'enthousiasme remarquable au travail. Ces qualités sont contagieuses et créent une atmosphère de travail positive et dynamique

Les membres de l'équipe sont profondément investis dans les objectifs de l'individu, de l'équipe et de l'organisation et tirent un sentiment d'accomplissement personnel de leur réalisation. Chaque objectif atteint enflamme davantage leur passion partagée et alimente un cycle de rétroaction positive.

Ils communiquent intentionnellement et ouvertement

Communiquer efficacement avec ClickUp Chat View

La communication est la fierté et la joie d'une équipe performante. Ils valorisent l'ouverture, la transparence et l'intention lorsqu'ils communiquent. L'échange de nouvelles idées et d'informations permet à tout le monde d'être sur la même page. Les membres de l'équipe ont des discussions rationnelles pour résoudre les problèmes et prendre des décisions. Il n'y a pas d'ambiguïté dans leurs messages car tout est dit de manière claire et concise.

Une telle focalisation sur la communication inspire un sentiment d'appartenance, minimise les malentendus, favorise la collaboration, stimule la prise de décisions en connaissance de cause et bien plus encore - en fait, tout ce qui fait qu'une équipe performante est "performante"

Ils considèrent le retour d'information comme un dialogue à double sens

Les équipes de projet très performantes affichent le retour d'information comme un dialogue à double sens. Cela découle de leur culture d'ouverture et de transparence. Ici, les membres de l'équipe recherchent et fournissent activement un reportage constructif afin d'apprendre les uns des autres et d'améliorer collectivement leurs performances.

Traiter le retour d'information comme un dialogue crée un environnement où les différentes perspectives sont valorisées et où les membres de l'équipe se sentent encouragés à partager leurs points de vue.

Ils s'efforcent de s'améliorer en permanence

Une culture de l'amélioration continue est le signe d'équipes très performantes. Elles cherchent constamment des moyens d'améliorer leurs processus, leurs compétences et leurs résultats.

Cette poursuite de l'amélioration des compétences est si profondément ancrée dans l'état d'esprit de l'équipe qu'elle recherche de manière proactive les domaines de croissance et le retour d'information en tant que catalyseurs de changements positifs.

Ils apprennent de leurs réussites et de leurs échecs grâce à des évaluations régulières, évaluations des performances les initiatives d'apprentissage et les boucles de retour d'information.

Ils se font confiance et se respectent mutuellement

Les équipes de travail très performantes s'épanouissent sur la base de la confiance et du respect mutuel.

La confiance résulte d'un comportement cohérent et fiable, où les membres de l'équipe peuvent dépendre les uns des autres pour respecter leurs validations.

Le respect reconnaît la diversité des points de vue, des compétences, de l'expertise et des contributions des membres de l'équipe, créant ainsi un climat de confiance et de respect mutuel inclusif et collaboratif l'atmosphère.

Ils prennent le compte de leur travail

Étant donné que les équipes très performantes s'investissent énormément dans leur travail, leur style de travail se caractérise par un sens aigu de la responsabilité. Elles acceptent la propriété achevée de leurs responsabilités et respectent constamment leurs engagements en s'imposant, ainsi qu'aux membres de leur équipe, des normes élevées.

Ce sens des responsabilités est ancré dans un engagement partagé à atteindre les Objectifs et dans une validation collective de l'impact des contributions individuelles sur la réussite globale de l'équipe. Ce compte-rendu les rend orientés vers les résultats, résilients et adaptables.

Ils favorisent un environnement propice à l'innovation et à la créativité

Laissez votre équipe performante réfléchir et élaborer des stratégies grâce aux tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

L'innovation et la créativité sont les pierres angulaires des équipes performantes. Les compétences variées mais complémentaires et les divers paramètres ouvrent la voie à l'expérimentation.

En même temps, les membres de l'équipe se sentent autorisés à exprimer leurs opinions sans craindre d'être jugés, ce qui catalyse davantage la pensée originale.

Du travail collaboratif aux sessions de brainstorming, l'équipe performante affiche les défis comme autant d'occasions de faire jouer ses muscles innovants et créatifs.

Ils sont passés maîtres dans la résolution des conflits

La résolution efficace des conflits est un élément essentiel de la performance d'une équipe. Une équipe performante se concentre sur une approche constructive et orientée vers la solution pour résoudre les désaccords. Elle cherche un terrain d'entente en écoutant activement les différents points de vue et perspectives plutôt que d'éviter complètement les conflits.

Les managers d'équipe jouent un rôle crucial dans la gestion des conflits en encourageant les discussions respectueuses tout en maintenant un environnement de travail harmonieux.

Ils célèbrent les jalons et reconnaissent les contributions individuelles

La reconnaissance de la réalisation des petits et grands objectifs fait partie intégrante d'une culture d'équipe performante. Elle aide à motiver les membres de l'équipe et crée un environnement positif.

Les dirigeants d'équipes performantes se font un devoir de reconnaître et d'apprécier les contributions individuelles de chaque membre de l'équipe. De telles célébrations stimulent le moral et servent de rappel des réalisations partagées.

Ils peuvent recalibrer efficacement les charges de travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Échéancier-Local-Charge de travail-view-simplified-1400x934.png ÉCHÉANCIER ClickUp 3.0 Échéancier Vue Charge de travail locale simplifiée /$$img/

visualisez les charges de travail et rééquilibrez-les avec ClickUp_

Même si les équipes à haute performance ont un leader à la barre, elles sont aussi.. des équipes qui s'autogèrent. Comme chaque membre de l'équipe apporte son expertise au tableau, tout le monde est ouvert à l'échange d'idées et de connaissances collaborer en tant qu'équipe. Ils comprennent l'objectif global et peuvent recalibrer de manière proactive les charges de travail pour une efficacité et une adaptabilité optimales.

Cette flexibilité leur permet de réagir rapidement aux changements de circonstances tout en maintenant la productivité et la croissance à un rythme durable.

Ils équilibrent les objectifs à court terme avec les objectifs à long terme

Les équipes très performantes font preuve d'une remarquable capacité à équilibrer les objectifs à court terme et les objectifs à long terme. En tant qu'équipes agiles et hautement adaptables, elles orchestrent leurs tâches quotidiennes en tenant compte des objectifs à court terme.

En même temps, elles planifient ces objectifs à court terme en fonction d'objectifs organisationnels plus larges, ce qui entraîne un alignement stratégique.

Traits d'une équipe hautement performante résumés:

Concentration sur des objectifs et un but partagés

Rôles et responsabilités effacés

Enthousiastes et engagés dans le travail

Communication rationnelle et ouverte

Croient au retour d'information constructif

Recherche l'apprentissage et la croissance

Inclusifs, respectueux et coopératifs

Faire preuve de propriété et de validation des objectifs de l'équipe

Innovateurs et créatifs

Approche des conflits axée sur la recherche de solutions

S'apprécier mutuellement

Souplesse et adaptabilité

Combiner les actions à court terme avec une vision à long terme

Les avantages de la constitution d'équipes performantes pour les organisations

Les équipes hautement performantes contribuent à la réussite des organisations en offrant les avantages suivants :

Augmentation de la productivité : Les équipes hautement performantes sont très efficaces et motivées, ce qui peut augmenter la productivité d'un nombre impressionnant de personnes20-25% *Innovation et créativité : Ils sont des défenseurs de l'innovation et encouragent les autres à partager leurs idées, à explorer des solutions créatives et à expérimenter, ce qui résulte en des percées et des avancées non conventionnelles

: Les équipes hautement performantes sont très efficaces et motivées, ce qui peut augmenter la productivité d'un nombre impressionnant de personnes20-25% *Innovation et créativité : Ils sont des défenseurs de l'innovation et encouragent les autres à partager leurs idées, à explorer des solutions créatives et à expérimenter, ce qui résulte en des percées et des avancées non conventionnelles Moral des employés plus élevé : Les membres d'une équipe très performante éprouvent un sentiment accru de satisfaction professionnelle et d'accomplissement après avoir achevé chaque projet. Leur esprit contagieux contribue à un environnement de travail positif et à un meilleur moral

: Les membres d'une équipe très performante éprouvent un sentiment accru de satisfaction professionnelle et d'accomplissement après avoir achevé chaque projet. Leur esprit contagieux contribue à un environnement de travail positif et à un meilleur moral Une culture de travail positive : En plus d'inspirer les autres employés par leur performance exemplaire, les équipes très performantes jettent les bases d'une culture de travail performante et positived'une culture organisationnelle performante et d'assistance *Résolution de problèmes plus pointue : Les équipes très performantes sont passées maîtres dans l'art de résoudre les problèmes. Que ce soit grâce à leurs compétences complémentaires ou à leur style de travail collaboratif, elles parviennent à relever les défis plus efficacement

: En plus d'inspirer les autres employés par leur performance exemplaire, les équipes très performantes jettent les bases d'une culture de travail performante et positived'une culture organisationnelle performante et d'assistance *Résolution de problèmes plus pointue : Les équipes très performantes sont passées maîtres dans l'art de résoudre les problèmes. Que ce soit grâce à leurs compétences complémentaires ou à leur style de travail collaboratif, elles parviennent à relever les défis plus efficacement Capacité d'adaptation au changement : Les équipes hautement performantes font preuve d'une grande résilience et d'une grande réactivité face aux changements de l'environnement de l'entreprise. Cette qualité rend l'équipe extraordinairement agile, s'adaptant à l'évolution des circonstances

: Les équipes hautement performantes font preuve d'une grande résilience et d'une grande réactivité face aux changements de l'environnement de l'entreprise. Cette qualité rend l'équipe extraordinairement agile, s'adaptant à l'évolution des circonstances Utilisation optimale des talents : La composition d'une équipe performante permet à chaque membre de jouer sur ses points forts. Dans le même temps, les compétences complémentaires compensent les lacunes éventuelles. Une telle structure maximise les talents individuels grâce aux efforts collectifs

: La composition d'une équipe performante permet à chaque membre de jouer sur ses points forts. Dans le même temps, les compétences complémentaires compensent les lacunes éventuelles. Une telle structure maximise les talents individuels grâce aux efforts collectifs Une communication effacée : Les équipes performantes privilégient les discussions ouvertes et transparentes axées sur une compréhension partagée des objectifs communs

: Les équipes performantes privilégient les discussions ouvertes et transparentes axées sur une compréhension partagée des objectifs communs Des employés engagés : Les membres de l'équipe se sentent entendus, vus et reconnus, ce qui les incite à participer activement au travail et à maintenir leur validation pour la réussite de l'équipe

: Les membres de l'équipe se sentent entendus, vus et reconnus, ce qui les incite à participer activement au travail et à maintenir leur validation pour la réussite de l'équipe Amélioration continue : Les équipes très performantes ont un état d'esprit visant à l'amélioration continue. Cela les rend ouvertes aux commentaires constructifs, aux idées sur l'amélioration des processus et aux évaluations des performances

: Les équipes très performantes ont un état d'esprit visant à l'amélioration continue. Cela les rend ouvertes aux commentaires constructifs, aux idées sur l'amélioration des processus et aux évaluations des performances fidélisation des employés : Les équipes très performantes obtiennent des résultats, célèbrent les jalons et résolvent les conflits de manière efficace. La culture de travail positive qui en résulte est un puissant aimant qui retient les talents, car chacun partage un sentiment de parenté et d'appartenance à l'équipe et à l'organisation

Le rôle du leadership dans les équipes performantes

Bien qu'une équipe très performante soit autogérée, les leaders jouent un rôle central dans la création, l'orientation, l'inspiration et la réussite collective du groupe.

Tout d'abord, ils sont les initiateurs et les décideurs clés du processus de constitution d'une équipe performante. Ils sélectionnent les talents en fonction des compétences requises et des objectifs de l'équipe, en consultation avec les autres parties prenantes.

Ensuite, ils guident les équipes de travail performantes en définissant des objectifs stratégiques clairs. Cette orientation stratégique aide les équipes à élaborer des feuilles de route ou des forfaits réalisables pour atteindre l'objectif.

Le leader peut également reconnaître et exploiter les diverses forces des membres de l'équipe pour leur confier des rôles spécialisés. Ils participent activement à la prise de décision et facilitent l'innovation.

Les dirigeants peuvent également cultiver les talents en encourageant les membres à participer à des programmes ou à des cours de développement professionnel. Ils peuvent également introduire des exercices de renforcement de l'équipe pour améliorer la collaboration et la cohésion.

Si l'un des membres d'une telle équipe connaît une baisse de performance, les dirigeants peuvent intervenir pour établir un diagnostic et l'aider à rectifier le tir. Cela peut aller du discours d'encouragement à la résolution de conflits, en passant par la mise en place d'un système de gestion des ressources humaines des forfaits d'amélioration des performances. Modèle de plan d'action correctif de ClickUp aide les équipes à prendre des mesures correctives et à résoudre les problèmes de performance et de conformité. Il permet d'identifier les lacunes dans les processus, d'analyser les causes profondes et d'élaborer un forfait d'action pour éviter la périodicité.

En cultivant l'excellence individuelle et collective, les Teams inspirent et motivent les membres de l'équipe à travailler pour une réussite durable.

Les chefs d'équipe sont les capitaines du navire et veillent à ce que le voyage se déroule en toute sécurité.

Les sept C de la construction d'une équipe

Avant de détailler le processus de constitution d'équipes performantes, explorons les 7 C d'une équipe réussie. Ces 7C ont été proposés comme moteurs du travail d'équipe par Tannenbaum et Salas et comprennent :

Capacité

La capacité se concentre sur les aptitudes, les connaissances et les compétences de chaque membre de l'équipe. Les Teams doivent sélectionner des membres de l'équipe dont les compétences sont complémentaires et les encourager à cultiver leurs points forts ou leurs domaines d'expertise. Ils doivent s'assurer que les capacités collectives sont suffisamment larges pour s'aligner sur les exigences du projet.

Coopération

La coopération fait référence à la volonté des membres de l'équipe de travailler les uns avec les autres pour atteindre un objet partagé.

Les membres des équipes coopératives s'assistent mutuellement, partagent leurs connaissances et leurs ressources et contribuent à une culture d'assistance mutuelle. Le sentiment de camaraderie et d'unité qui en résulte contribue à la cohésion des équipes.

Coordination

La coordination concerne la synchronisation des efforts de l'équipe. Ici, l'équipe la plus performante aligne ses compétences et ses activités afin d'exécuter les tâches sans heurts, sans retards, sans goulets d'étranglement et sans blocages.

Un tel niveau de collaboration interfonctionnelle nécessite un forfait minutieux suivi d'une exécution sans faille,

Communication

La communication est la pierre angulaire de toute équipe performante. Une communication transparente et efficace garantit que les membres de l'équipe sont tous sur la même page.

Associer une communication forte à une écoute active permet de renforcer la confiance, de réduire les malentendus et d'encourager la collaboration.

Cognition

La cognition se concentre sur la capacité collective de l'équipe à penser de manière critique, à résoudre des problèmes, à innover et à prendre des décisions en connaissance de cause. Elle résulte de la diversité cognitive, chaque individu offrant des perspectives nouvelles sur le défi à relever.

L'expertise et l'intellect collectifs de l'équipe lui permettent d'analyser les situations de manière globale afin de générer des solutions créatives tout en maintenant un haut degré de flexibilité pour s'adapter à des circonstances changeantes.

Coaching

Le chef d'équipe est le coach d'une équipe performante. Il offre des conseils, du mentorat et de l'assistance pour stimuler les performances. Les coaches reconnaissent les forces uniques de chaque membre, les domaines d'amélioration et ceux de l'équipe. De l'identification des lacunes en matière de compétences à l'évaluation des performances de l'équipe, le coaching aide les équipes à être performantes.

Conditions

Les conditions couvrent un tableau de facteurs externes influençant la dynamique d'une équipe performante, tels que l'environnement de travail, la disponibilité des ressources, l'assistance de l'organisation, etc. Les Teams doivent maintenir des conditions favorables et fournir les fournisseurs, dont une équipe performante a besoin pour fonctionner efficacement et produire des résultats exceptionnels.

Concentrons-nous à présent sur la question principale : comment constituer des équipes hautement performantes ? Voici un guide en 10 étapes pour créer une équipe performante équipe agile des personnes très performantes et comment ClickUp vous aide tout au long de ce parcours :

Etape 1 : Constituer une équipe diversifiée

La constitution d'équipes très performantes nécessite une réflexion approfondie. Chacun est comme une pièce de puzzle qui doit s'intégrer dans le puzzle et contribuer à l'image plus large. L'équipe qui en résultera sera bien équilibrée et possédera une compréhension multidimensionnelle des problèmes complexes, ce qui lui permettra de proposer diverses solutions.

Vous souhaitez réunir des personnes diverses, possédant des compétences, des antécédents, des expériences, des personnalités et des points de vue variés, chacune apportant des atouts uniques. Leurs pensées et idées multiformes encouragent l'innovation et la créativité tout en développant la résilience nécessaire pour relever les défis.

En même temps, le fait de rassembler des équipes interfonctionnelles entre les départements crée une diversité de pensée, de compétences et de compréhension. Mon travail consiste à les encourager à collaborer afin qu'ils se sentent à l'aise pour travailler ensemble tout en développant des solutions innovantes et en relevant les défis de l'entreprise.

Etape 2 : Développer un sens commun de l'objectif

Une fois que vous avez constitué votre équipe hautement performante, rassemblez-la autour d'une mission, d'un objectif et d'un but partagés. Cela leur donne un but commun et une orientation stratégique.

L'objectif commun est un guide qui suscite la passion, inspire la validation et alimente la motivation. Les Teams peuvent être amenés à répéter l'objectif à plusieurs reprises pour que l'équipe reste concentrée. Dans le même temps, l'équipe doit être suffisamment dynamique pour s'adapter à tout changement de stratégie.

Les Objectifs partagés peuvent être traduits en objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Pertinents et Temporels) avec Objectifs ClickUp . Les chefs d'équipe peuvent gérer tous les objectifs de l'équipe en un seul endroit et suivre les victoires et les cours en temps réel pour obtenir des résultats exceptionnels !

définissez des objectifs SMART pour votre équipe avec ClickUp_

Etape 3 : Déléguer l'autorité et la prise de décision

Une équipe productive est souvent une équipe autonome.

Dans les équipes très performantes, les auteurs décentralisent souvent le pouvoir et l'autorité en déléguant des responsabilités aux individus. Dans certains cas, vous pouvez également assister à une propriété de projet individuelle où les membres de l'équipe prennent la direction d'initiatives spécifiques. En conséquence, les individus et les équipes établissent une **culture de confiance et de compte$a où ils ont le pouvoir et l'autorité de prendre des décisions plutôt que de s'en remettre uniquement aux dirigeants.

Ils peuvent utiliser des cadres de prise de décision tels que des journaux de décision pour parvenir à un accord en collaboration. Les journaux de décision maintiennent un registre transparent des choix, de leur justification et des résultats obtenus. Un tel document devient une ressource précieuse pour les références futures et l'apprentissage.

Que vous déléguiez des responsabilités ou que vous facilitiez la prise de décision, ClickUp est un outil inestimable. Il vous permet de répartir les rôles et les responsabilités entre les différentes parties prenantes. Des rôles tels que propriétaire du projet, administrateur, membre, invité et des rôles personnalisés offrent un contrôle granulaire sur l'accès à l'information et les permissions.

Vous trouverez également des ressources utiles telles qu'un Modèle de journal des décisions sur ClickUp pour vous aider à prendre des décisions plus intelligentes et fondées sur des données.

Le modèle facilite le suivi des décisions en aidant les équipes de projet à documenter chaque décision et sa justification, à suivre la progression en un échéancier et à analyser les résultats afin d'en tirer des enseignements pour les décisions futures. Il contribue également à la transparence en permettant à toutes les parties prenantes de comprendre pourquoi certaines décisions ont été prises.

Etape 4 : Favoriser la communication dans les deux sens

Un environnement qui assiste une communication ouverte et bidirectionnelle est essentiel à l'efficacité des équipes. La communication bilatérale permet d'approfondir la compréhension, de cultiver la confiance et de renforcer les liens au sein de l'équipe.

Établissez des canaux de communication synchrones et asynchrones pour permettre aux membres de partager librement leurs idées, leurs commentaires et leurs préoccupations.

l'affichage du chat sur ClickUp centralise toutes les communications dans des fils logiques

Par exemple, le Affiche le chat dans ClickUp permet de créer des fils de discussion dédiés où les équipes peuvent communiquer entre elles en temps réel. Vous pouvez attirer l'attention de quelqu'un sur un message spécifique à l'aide de @mentions ou attribuer des commentaires à des éléments d'action.

De même, vous pouvez lier des ressources, télécharger des documents, intégrer des pages web, etc. dans l'affichage des discussions pour une consultation rapide. L'affichage des discussions peut remplacer efficacement les e-mails ; vous pouvez obtenir toutes vos informations sur une seule plateforme.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Docs-Collaborative-space-with-sidebars-1400x934.png ClickUp 3.0 Docs Espace collaboratif avec barres latérales /$$img/

Collaborez avec vos collègues dans ClickUp Docs pour modifier, ajouter des relations entre les tâches ou créer des liens vers les tâches directement dans le document Détection de collaboration de ClickUp permet aux équipes virtuelles de travailler simultanément sur le même document ou tableau blanc, quel que soit leur emplacement.

De l'ajout de tâches à l'attribution de commentaires, vous pouvez afficher ce que font les autres en temps réel pendant qu'ils travaillent sur le document avec vous !

Etape 5 : étendre l'assistance et partager les ressources

La constitution d'équipes performantes implique la validation de l'assistance mutuelle et du partage des ressources. Les dirigeants doivent activement faciliter un environnement dans lequel les membres peuvent librement demander de l'aide tout en surmontant les obstacles.

Les dirigeants peuvent s'appuyer sur Documents ClickUp clickUp Docs peut être une plateforme unique pour toutes les ressources, des wikis interactifs à tous les documents liés au projet. Les membres peuvent y ajouter des informations, les partager dans des tâches et des fils de discussion, faire part de leurs commentaires, etc. afin d'en accroître la valeur.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste et page d'accueil /$$img/

partagez des documents, attribuez des commentaires et discutez - tout cela sur ClickUp

Outre le partage des connaissances, les dirigeants doivent fournir des opportunités de formation et de développement professionnel, une assistance d'experts, un mentorat individuel et un accès aux outils et technologies essentiels.

Pour aider l'équipe à travailler plus efficacement, les dirigeants peuvent identifier des solutions appropriées à partir des éléments suivants plus de 1000 outils et de les intégrer à l'écosystème ClickUp. Une telle modularité ajoute à l'évolutivité de votre équipe performante.

L'habilitation de l'équipe à chaque étape garantit que les équipes performantes continuent à produire grâce à un sens de la responsabilité collective et de la collaboration.

Etape 6 : Cultiver l'empathie et l'intelligence émotionnelle

L'empathie et l'intelligence émotionnelle sont des caractéristiques essentielles d'une équipe très performante. Les personnes qui ont une meilleure connaissance d'elles-mêmes et qui sont ouvertes aux perspectives des autres peuvent former une équipe soudée. Cette compréhension partagée et cette connexion émotionnelle donnent le paramètre d'un environnement de travail positif et collaboratif.

Les dirigeants doivent instaurer une culture du travail dans laquelle les individus peuvent reconnaître et respecter les sentiments, les expériences et les différents points de vue de leurs collègues. L'intelligence émotionnelle permet d'améliorer la communication, de résoudre efficacement les conflits et d'entretenir la confiance.

L'empathie, en aidant les membres de l'équipe à comprendre la situation de chacun, favorise un environnement d'assistance dans lequel les membres s'entraident en cas de besoin. Cela crée un environnement de travail axé sur le bien-être général de chacun.

Etape 7 : Reconnaître les contributions et célébrer les réalisations

Les équipes très performantes reconnaissent et célèbrent les contributions individuelles et les réalisations de l'équipe.

Les Teams doivent fixer des paramètres et célébrer les micro-victoires tout en reconnaissant activement les forces et les efforts des membres de l'équipe.

Une telle culture de l'appréciation, qui célèbre les réussites individuelles et collectives, donnera naissance à des équipes très motivées et motivées.

Pour remonter le moral des troupes, les dirigeants peuvent mettre en place des paramètres de projet afin de suivre et de reconnaître les efforts exceptionnels en privé et en public. Cela peut également stimuler l'engagement de l'équipe en montrant aux membres individuels comment leurs efforts contribuent aux objectifs généraux.

visualisez les jalons du projet et célébrez la réussite avec ClickUp_

Des évènements simples, tels que des célébrations, des encouragements et des récompenses comme expressions tangibles d'appréciation peuvent avoir un effet durable sur l'équipe. Le sentiment d'accomplissement renforce les objectifs partagés par l'équipe et stimule la motivation.

Etape 8 : Maintenir la flexibilité et l'adaptabilité

Les équipes très performantes reconnaissent que les objectifs et les circonstances peuvent évoluer. De tels changements peuvent affecter la portée du projet, obligeant les équipes à recalibrer leurs stratégies et à ajuster leur approche. Leur performance est évidente lorsqu'elles relèvent ces défis au lieu d'y résister.

L'autonomie et la flexibilité rendent ces équipes agiles et réactives, leur permettant de naviguer dans les incertitudes, de maintenir la résilience et d'exceller malgré l'évolution des demandes et des complexités.

Utiliser le modèle Modèle de plan de gestion du changement ClickUp pour rebondir après des perturbations et maintenir une équipe performante. Une telle approche structurée de la gestion des changements vous permet de rester aux commandes, même si le changement s'infiltre dans l'ensemble de l'organisation. Utilisez le modèle pour conquérir le changement, une tâche à la fois.

Etape 9 : Mesurer et évaluer les performances

Pour mettre en place des équipes de travail très performantes, vous devez d'abord décider de ce que signifie réellement le terme "performance". Élaborez une définition qualitative et quantitative des objectifs de performance et un moyen de les mesurer et de les évaluer systématiquement.

En règle générale, les performances seront mesurées à l'aide d'indicateurs et d'indicateurs clés de performance (ICP) qui s'alignent sur les objectifs de l'équipe. Périodiquement, évaluez les contributions individuelles et collectives et comparez-les pour préparer un historique des performances.

Utilisez les tableaux de bord de ClickUp pour visualiser en temps réel les indicateurs clés de performance à l'échelle de l'organisation

Une fois que cet arrière-plan est prêt, vous pouvez adopter des outils de gestion des performances pour réguler et rationaliser le processus. Le fait de disposer d'informations sur la réalisation des objectifs, la productivité et les domaines à améliorer peut favoriser la constitution d'équipes très performantes.

Les dirigeants peuvent également utiliser ces résultats pour partager un retour d'information constructif, identifier les points forts et relever les défis d'une manière fondée sur les données.

Des évaluations des performances régulières instaurent une culture de l'amélioration continue en affinant les stratégies et en veillant à ce que chacun reste sur la trajectoire de la réussite. Modèles d'évaluation des performances peuvent s'avérer utiles dans cet effort.

Etape 10 : Mettre en place un mécanisme de retour d'information

En parlant d'amélioration continue, la mise en place d'un solide mécanisme de retour d'information est la dernière étape de la constitution d'équipes très performantes.

Développez une culture où le retour d'information ouvert et constructif est encouragé et ouvre la voie à la croissance de l'équipe. Prévoyez des sessions régulières de retour d'information au cours desquelles les participants peuvent partager leurs points de vue, faire des suggestions et discuter des défis à relever.

Les dirigeants doivent stimuler et modérer les dialogues dans un environnement franc et respectueux. Ils doivent également être ouverts aux commentaires des membres de l'équipe sur la manière dont ils peuvent mieux diriger l'équipe.

utiliser les formulaires de retour d'information sur ClickUp pour recueillir des informations

Une telle approche structurée du retour d'information favorise la confiance et la transparence, encourageant une culture de la responsabilité, de l'apprentissage et de l'amélioration continus, ainsi qu'un engagement partagé en faveur de l'excellence.

il s'agit d'une approche structurée qui favorise la confiance et la transparence, encourage une culture de la responsabilité, de l'apprentissage continu et de l'amélioration, ainsi qu'un engagement commun pour l'excellence des stratégies de leadership efficaces pour améliorer les performances de l'équipe_

Surmonter les défis liés à la constitution et au maintien d'équipes performantes

Monter une équipe d'employés diversifiés et à haut potentiel et s'attendre à ce qu'ils travaillent ensemble comme une machine bien huilée peut être une pensée quelque peu utopique. En réalité, il se peut que vous rencontriez des problèmes inévitables en cours de route. Voici quelques défis auxquels vous pouvez vous attendre en gérant des équipes très performantes, ainsi que quelques solutions possibles :

Défi : Résistance au changement

Solution :

Favoriser une culture qui reconnaît le changement comme une constante

Communiquer les avantages du changement, offrir des ressources et de l'assistance, et impliquer les membres de l'équipe dans le processus de prise de décision afin d'accroître leur adhésion

Défi : Manque de confiance

Solution :

Encourager les membres de l'équipe à participer à des activités de cohésion d'équipe et de renforcement des relations afin de nourrir la confiance et d'avoir une communication ouverte

Organisez des activités virtuelles de renforcement de l'esprit d'équipe et accueillez des évènements informels afin que les équipes puissent se détendre, ce qui leur permettra de tisser des liens

Cultivez la confiance par la fiabilité, la cohérence des actions et la transparence, et montrez l'exemple pour inciter les autres à faire de même

Défi : Confusion sur les rôles et les responsabilités

Solution :

Définir clairement les rôles, les KPI et les indicateurs de réussite de l'équipe et de chaque individu dès le départ afin que vous et l'équipe soyez sur la même page en ce qui concerne la définition de la performance

Communiquer régulièrement ces indicateurs à l'équipe afin qu'elle comprenne comment elle peut répondre aux attentes

Réexaminez périodiquement les rôles et les responsabilités et informez l'équipe de tout changement

Encouragez la collaboration interfonctionnelle afin de promouvoir la flexibilité et l'adaptabilité

Défi : Désengagement des membres de l'équipe

Solution :

Aligner les rôles et responsabilités individuels sur les objectifs plus larges de l'équipe afin de développer un sentiment d'utilité et de connexion

Reconnaître et apprécier les contributions en célébrant les jalons et les réalisations individuelles

Donner aux membres une plateforme pour exprimer leurs opinions et leurs idées et répondre de manière proactive à leurs problèmes et à leurs préoccupations

Donner aux membres de l'équipe la possibilité de poursuivre leur développement professionnel en fonction de leurs aspirations et de leurs intérêts personnels

Défi : Conflit interpersonnel

Solution :

Former les membres de l'équipe à tirer parti de compétences telles que l'écoute active et le dialogue ouvert pour communiquer les problèmes et régler les conflits rapidement, instructions

Introduire des lignes directrices claires et standardisées pour la gestion des conflits

Utiliser des techniques de résolution des conflits telles que la négociation, le compromis et la médiation pour trouver un terrain d'entente

Mettre l'accent sur une culture de l'empathie dans laquelle les équipes peuvent objectivement afficher leurs vues tout en étant sensibles à leurs implications

Défi : Difficulté à collaborer à distance

Solution :

Investir dansoutils de collaboration et des technologies permettant à l'équipe virtuelle de coordonner ses activités

Partagez les manuels des employés ou les lignes directrices sur les canaux de communication et les heures de travail préférés

Planifiez régulièrement des vérifications virtuelles et encouragez la collaboration à distance

Proposez une formation et une assistance aux employés à distance pour relever les défis techniques ou logistiques

Réunir des capacités et des qualités diverses

Créer des objectifs partagés et un but commun

Déléguer et responsabiliser

Encourager une communication bidirectionnelle et transparente

Fournir des ressources et de l'assistance

Promouvoir l'empathie et l'intelligence émotionnelle

Reconnaître les contributions et célébrer les jalons

Valoriser l'agilité et l'adaptabilité

Évaluer les performances régulièrement et de manière structurée

Permettre un retour d'information régulier et constructif

Relever les défis de manière proactive par la communication, l'habilitation, la formation et le développement de l'esprit d'équipe

ClickUp : Votre outil pour construire des Teams performantes

La constitution d'équipes hautement performantes nécessite un leadership fort, une vision stratégique et une validation de l'excellence. ClickUp peut être votre partenaire constant tout au long du voyage. De la culture d'un but partagé au rééquilibrage des charges de travail, ClickUp est un puissant outil de gestion de projet pour la création et le maintien d'équipes performantes. Il permet d'établir les bases de la communication, de la collaboration, de la fixation d'objectifs et de l'amélioration continue afin d'aider les équipes à réussir. S'inscrire pour un compte gratuit.

FAQs

1. Quelles sont les six caractéristiques des équipes de travail efficaces ?

Les six caractéristiques des équipes de travail efficaces sont les suivantes

Des objectifs effacés Une communication ouverte Confiance mutuelle Diversité des compétences et des points de vue Un leadership fort Validation de l'amélioration continue

**2. Quels sont les 7C de la construction d'une équipe ?

Les 7C de la construction d'une équipe sont la capacité, la coopération, la coordination, la communication, la cognition, le coaching et les conditions.

**3. Quels sont les six processus clés des équipes les plus performantes ?

Les six processus clés des équipes performantes sont les suivants