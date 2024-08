Comment créer des équipes autogérées performantes ?

Si les styles de gestion peuvent varier considérablement, la plupart des chefs d'entreprise qui réussissent s'accordent à dire que le personnel est le principal atout d'une organisation. 🧑🏼‍🤝‍🧑🏽

Mais si vous embauchez les meilleurs, il est logique de leur donner les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes au travail. De plus en plus, les gourous du management se tournent vers l'autogestion pour constituer des équipes indépendantes, motivées, productives et très créatives.

Comme leur nom l'indique, les équipes autogérées, contrairement aux équipes traditionnelles, travaillent de manière autonome sans supervision directe, même si elles peuvent toujours rendre compte à un superviseur ou à un manager d'équipe en cas de besoin. Les organisations comptent sur les individus autogérés pour faire leur travail correctement sans micro-management.

Et avec l'aide d'outils tels que ClickUp pour les Teams les équipes de travail autogérées peuvent s'épanouir en stimulant la croissance de l'organisation.

Dans cet article de blog, nous allons nous plonger dans ce style de management pour voir comment vous pouvez mettre en place des équipes autogérées dans votre organisation.

Comprendre les équipes autogérées

À la différence d'un projet traditionnel ou d'une équipe de équipe agile dirigée par un manager ou un superviseur plus conventionnel, une équipe autogérée est généralement une petite unité autogérée sans structure organisationnelle hiérarchique ou descendante traditionnelle.

Tous les membres de l'équipe s'approprient leurs objectifs, leurs tâches et leurs responsabilités afin d'obtenir des résultats.

Il n'y a pas de hiérarchie au sein d'une équipe autogérée. Au contraire, les membres de l'équipe discutent de l'étendue et des limites des responsabilités de chacun et sont habilités à prendre des décisions dans ces domaines. Le résultat, chaque personne peut gérer sa charge de travail comme il l'entend.

Étant donné que chaque processus et chaque résultat sont discutés au sein de l'équipe avant qu'elle ne parvienne à un consensus final, les équipes autogérées sont "semi-autonomes" Le pouvoir est décentralisé et le compte rendu général est partagé.

L'autogestion est un concept clé qui entre en jeu ici. Chaque membre de l'équipe autogérée est responsable à la fois de ses performances individuelles et de l'objectif global de l'entreprise. Bien qu'il doive respecter les lignes directrices d'un projet spécifique, il est libre de travailler de la manière qui lui convient le mieux.

Cela signifie également que certaines équipes autogérées bénéficient de congés illimités. Elles peuvent prendre des jours de vacances ou des journées de travail abrégées tant que le projet progresse comme prévu. On peut s'attendre à ce que les équipes autogérées qui réussissent reposent sur une base solide de confiance et de propriété.

Caractéristiques clés des équipes autogérées

Les équipes autogérées sont devenues une force puissante qui stimule l'innovation, favorise la créativité et améliore la culture organisationnelle grâce à un plus grand engagement des employés. Pour bien comprendre l'essence des équipes autogérées, examinons les caractéristiques qui les distinguent des équipes de gestion plus traditionnelles.

1. L'autonomie

Dans une équipe autogérée, l'autonomie occupe l'étape centrale. Les membres de ces équipes totalement autonomes peuvent prendre des décisions concernant leur travail, hiérarchiser les tâches et résoudre les problèmes sans supervision constante.

Cette délégation de pouvoir permet de créer un sentiment de propriété, d'équilibrer l'autonomie et la responsabilité de l'ensemble de l'équipe, de la pousser à prendre des initiatives et à trouver des solutions créatives.

L'autonomie se caractérise également par :

Un pouvoir de décision éclairé: Donnez à votre équipe les connaissances et l'expertise nécessaires pour prendre des décisions éclairées et alignées sur les objectifs de l'équipe

Donnez à votre équipe les connaissances et l'expertise nécessaires pour prendre des décisions éclairées et alignées sur les objectifs de l'équipe **Une gestion efficace du temps : donnez à votre équipe l'autonomie de gérer son emploi du temps, ce qui lui permet d'optimiser sa productivité et de minimiser les distractions

Résolution créative des problèmes: Donnez aux membres de l'équipe les moyens de trouver des solutions de manière indépendante et favorisez une culture de l'innovation et de la résolution efficace des problèmes

2. Collaboration

Les équipes autogérées excellent dans la collaboration. L'équipe est motivée et travaille ensemble pour partager des idées, résoudre des problèmes et atteindre des objectifs communs. L'approche collaborative d'une équipe autogérée peut déboucher sur des solutions plus créatives, une communication forte, une efficacité accrue et un esprit d'équipe plus fort.

Une collaboration efficace a pour résultats

Le respect mutuel: Encourager l'équipe à valoriser et à respecter les contributions de chacun pour obtenir de meilleurs résultats

Encourager l'équipe à valoriser et à respecter les contributions de chacun pour obtenir de meilleurs résultats L'écoute active: Veiller à ce que les idées de chacun soient entendues et prises en compte grâce à l'écoute active

Veiller à ce que les idées de chacun soient entendues et prises en compte grâce à l'écoute active La prise de décision partagée: Collaborer au sein de l'équipe pour prendre des décisions en utilisant l'expertise et les connaissances collectives

3. Propriété

Les équipes autogérées sont animées par un fort sentiment de propriété, où les membres de l'équipe sont fiers de leur travail et se sentent personnellement concernés par la réussite ou l'échec du projet ou de l'équipe. Cette propriété accroît la motivation, améliore la prise de décision et renforce l'engagement à fournir des résultats de haute qualité.

Les avantages de la propriété sont les suivants :

Augmentation de la productivité et des performances: Lorsque les membres de l'équipe ont la pleine propriété de leur travail, ils sont intrinsèquement motivés pour fournir de bonnes performances et accroître leur productivité

Lorsque les membres de l'équipe ont la pleine propriété de leur travail, ils sont intrinsèquement motivés pour fournir de bonnes performances et accroître leur productivité Réduction de la dépendance à l'égard des managers: De telles équipes n'ont pas besoin de managers pour les tâches quotidiennes, puisqu'elles se gèrent elles-mêmes.

De telles équipes n'ont pas besoin de managers pour les tâches quotidiennes, puisqu'elles se gèrent elles-mêmes. Amélioration de la prise de décision: Les équipes qui assument la responsabilité de leurs résultats collectent activement des informations pour prendre de meilleures décisions et ont une approche du travail axée sur la résolution des problèmes

4. Responsabilité

Le compte rendu est la pierre angulaire des équipes autogérées. Les membres de l'équipe sont collectivement responsables de leurs contributions et de la réussite globale du projet. Ce partage des responsabilités incite les individus à donner le meilleur d'eux-mêmes et garantit que l'équipe tout entière reste concentrée sur la réalisation de ses objectifs.

La responsabilisation a pour résultats :

La responsabilité individuelle: Les membres de l'équipe se tiennent compte de leurs performances individuelles ainsi que des résultats de l'équipe

Les membres de l'équipe se tiennent compte de leurs performances individuelles ainsi que des résultats de l'équipe L'amélioration des performances de l'équipe: Les membres de l'équipe se tiennent mutuellement responsables de leurs performances afin d'obtenir de meilleurs résultats

Les membres de l'équipe se tiennent mutuellement responsables de leurs performances afin d'obtenir de meilleurs résultats La réduction des conflits: Les responsabilités partagées empêchent l'escalade des tensions et permettent une résolution efficace des conflits

5. Amélioration continue

Les équipes autogérées qui réussissent s'épanouissent dans l'amélioration continue. Les membres de l'équipe sont encouragés à apprendre, à se développer et à s'adapter aux défis. Cette validation de l'amélioration pousse l'équipe autogérée à rechercher de nouvelles méthodes de travail, à affiner les processus et à fournir des résultats exceptionnels.

L'amélioration continue permet d'atteindre les objectifs suivants

Une efficacité accrue: L'identification et l'élimination constantes des processus, des flux de travail et des produits qui sont source d'inefficacité permettent d'améliorer la productivité

L'identification et l'élimination constantes des processus, des flux de travail et des produits qui sont source d'inefficacité permettent d'améliorer la productivité **L'amélioration continue des processus et des pratiques aide l'organisation à fournir de meilleurs produits et services aux clients

Avantages et inconvénients des équipes autogérées

Tout comme chaque modèle de gestion a son revers, les équipes autogérées ont elles aussi des avantages et des inconvénients.

Les avantages des équipes autogérées

La constitution d'équipes autogérées présente plusieurs avantages, tels qu'une productivité et une motivation élevées, une prise de décision rapide et des économies de coûts. Voyons cela en détail.

Amélioration de la productivité et des compétences

Les équipes autogérées sont généralement beaucoup plus productives que les équipes traditionnelles. Étant donné que la propriété et le compte-rendu jouent un rôle important dans les unités autogérées, celles-ci travaillent généralement plus dur que les équipes structurées de manière traditionnelle. Elles peuvent même acquérir de nouvelles compétences pour rester dignes de l'étiquette "autogérée".

Ainsi, les individus autogérés ont tendance à développer une discipline plus forte dans leur travail.

Motivation et engagement accrus

Les performances de l'équipe reflètent ses efforts, de sorte que les employés se sentent plus motivés pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Le fait de travailler à la réalisation d'un objectif partagé tout en s'appropriant des tâches spécifiques améliore également le moral et la motivation. Le fait de faire partie d'une équipe autogérée réussie donne aux employés le sentiment d'être davantage responsabilisés et les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le cadre du projet.

Amélioration de la prise de décision

Les équipes autogérées sont autonomes. Comme elles se concentrent sur l'issue d'un projet, elles ont tendance à prendre des décisions éclairées et concertées, même sur des questions complexes.

Efficacité accrue

Les équipes autogérées fonctionnent selon une hiérarchie allégée, sans intermédiaire entre elles et la direction. Cela réduit les risques de mauvaise communication, accroît l'autonomie décisionnelle et permet une action rapide et collaborative.

Meilleur rapport coût-efficacité

Les équipes autogérées permettent aux entreprises d'économiser les coûts liés à l'embauche, à la formation et à la fidélisation des managers et des superviseurs. En outre, comme ces équipes ont tendance à être plus efficaces et productives, elles gagnent du temps et de l'argent et d'aider l'ensemble de l'organisation à générer des profits plus élevés.

Les inconvénients des équipes autogérées

Le monde de l'autogestion n'est pas toujours ensoleillé. Voici quelques inconvénients des équipes autogérées.

Conflits et différences d'intérêt

La diversité est une aubaine pour les organisations. Mais lorsque des personnes viennent d'horizons et de domaines d'expertise différents, elles ont forcément des points de vue différents. Dans le monde décentralisé des équipes autogérées, les divergences d'opinion peuvent ralentir la prise de décision et potentiellement créer des conflits.

Les employés doivent être formés à gérer ces différences avec tact et de manière productive.

Responsabilité contre autonomie

L'autonomie achevée, entre de mauvaises mains, peut coûter très cher. Les équipes autogérées (et leurs membres individuels) doivent donc être pleinement comptables de leurs performances et de leurs résultats.

Dans ces équipes restreintes et ciblées, si un seul membre abuse de son autonomie, c'est toute l'équipe qui en subit les conséquences. Les projets ne se déroulent pas comme prévu et les organisations subissent des pertes. Il s'agit d'un risque important lorsqu'il s'agit d'équipes managées par elles-mêmes.

Risque de perte de direction

La mise en place d'équipes autogérées demande du temps et une réflexion approfondie. Les employés sélectionnés peuvent ne pas être adaptés à l'autogestion, ce qui peut nuire aux performances de l'équipe. En outre, si l'équipe autogérée ne bénéficie pas au départ des conseils et de la formation appropriés, elle risque de perdre rapidement son orientation.

Construire une équipe autogérée réussie : Un guide étape par étape

Les équipes autogérées peuvent débloquer les vannes de la productivité et de l'innovation pour votre entreprise. Mais il faut le faire Terminé.

Voici un guide étape$$a sur la manière de constituer des équipes performantes, résilientes et autogérées.

Définir les équipes autogérées

Tout d'abord, définissez ce que signifie pour vous une "équipe autogérée". Cherchez-vous une équipe semi-autonome ou entièrement autonome ? À fait-elle appel à des personnes possédant des paramètres spécifiques, par exemple des compétences en matière de résolution de problèmes ? À voulez-vous faire des équipes autonomes pour des produits ou des services ou pour une autre tâche spécifique ?

Déterminez la définition des équipes autonomes qui convient le mieux à votre organisation, tant sur le plan fonctionnel que culturel. Ensuite, suivez les étapes suivantes pour créer une équipe de travail performante et autogérée.

Soyez à l'affût des signes

La prochaine étape logique de la mise en place d'équipes autogérées consiste à vérifier si vos employés présentent l'une des caractéristiques ou l'un des traits mentionnés ci-dessus. Rappelons qu'une équipe autogérée idéale se compose de personnes qui sont motivées, dignes de confiance, confiantes dans leur capacité à prendre des décisions, qui savent gérer leur temps et qui sont de bons communicateurs.

Identifier les membres de l'équipe intéressés

Une fois que vous avez évalué les candidats qui seraient parfaits dans un rôle d'autogestion, demandez-leur s'ils sont intéressés. Tout le monde ne l'est pas forcément. Indépendamment de leurs compétences, de nombreux employés préfèrent qu'un manager les guide et les dirige.

Il est important de rechercher des personnes désireuses de se perfectionner et de s'améliorer constamment, et suffisamment confiantes pour gérer les problèmes de manière autonome. Les membres potentiels de l'équipe doivent également posséder les compétences interpersonnelles nécessaires pour bien travailler au sein d'une équipe composée d'individus tout aussi indépendants d'esprit.

Vous pouvez utiliser divers techniques de renforcement de l'esprit d'équipe pour faire en sorte que les membres de votre équipe autogérée se gèlent bien.

Fixer des objectifs et des buts clairs

Définissez ensuite les objectifs que vous souhaitez voir votre équipe autogérée atteindre. Montez les résultats attendus pour que l'équipe sache à quoi s'en tenir dans son travail. Expliquez également comment vous mesurerez ces résultats.

La meilleure pratique consiste à créer des objectifs réalisables en utilisant les éléments suivants Objectifs ClickUp et les assigner aux personnes concernées. Vous pouvez également mettre en place des paramètres pour mesurer la productivité .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-27.png Objectifs ClickUp /$$img/

mesurez vos cibles et suivez votre progression avec ClickUp Goals_

Maintenant que vous avez établi une feuille de route claire de vos attentes et de votre stratégie de mission, prévoyez également d'évaluer les performances de votre équipe. Modèle d'évaluation des performances de ClickUp vous aidera à le faire.

Effectuez des auto-évaluations et donnez du feedback à l'aide de ce modèle.

Développer les rôles et les responsabilités de l'équipe

Attribuez des rôles et des responsabilités clairs aux équipes d'autogestion. Expliquez clairement que chaque membre se situe sur une échelle hiérarchique latérale plutôt que du haut vers le bas dans une structure d'équipe traditionnelle. En guise de sauvegarde, créez un mécanisme permettant à un dirigeant externe ou à d'autres personnes d'intervenir lorsqu'un employé n'achève pas son travail.

Attribuer et suivre les tâches

Maintenant que le travail de base est terminé, il est temps de répartir les tâches entre les membres de l'équipe et l'équipe dans son ensemble. Efficace gestion des tâches à l'aide d'outils tels que Tâches ClickUp peuvent améliorer considérablement la productivité de l'équipe.

mon travail est facilement délégué en assignant des tâches directement à l'équipe ou en les @mentionnant dans un commentaire pour transformer vos pensées en éléments d'action_

Encore une fois, même si l'équipe du projet travaillera de manière indépendante une fois qu'elle aura commencé, vous pourrez toujours suivre sa progression en utilisant les outils suivants L'outil de gestion de projet de ClickUp . Cet outil donne un aperçu des priorités, du travail des équipes et de la progression du projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Accueil-view-simplified.png ClickUp 3.0 Affichage de l'accueil simplifié /$$img/

affichez une vue d'ensemble pour mieux anticiper et organiser votre travail quotidien, vos rappels et les évènements de votre calendrier avec ClickUp Home_

Ouvrir des canaux de communication

Créez des canaux de communication fixes, tels que des réunions rapides, des forums de discussion, des visioconférences hebdomadaires ou mensuelles, ou tout autre moyen qui fonctionne le mieux. ClickUp Discuter offre une percée dans la communication d'équipe fiable et en temps réel. Vous pouvez intégrer plus de 1 000 outils et applications sur ClickUp pour assurer une communication transparente et précise.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-menu-expanded-1400x934.png ClickUp 3.0 Menu de discussion élargi /$$img/

réunissez les communications de l'équipe dans un seul espace avec ClickUp Chat et partagez les mises à jour, liez les ressources et collaborez sans effort_

Établir des mécanismes de prise de décision

Dans un équipe disciplinée et autonome aucun auteur n'est investi d'une autorité supérieure à l'autre. Cette rupture avec la hiérarchie traditionnelle peut parfois entraver le processus de prise de décision.

Pour y remédier, vous pouvez désigner un "facilitateur" ou l'équipe peut élire un facilitateur. Le facilitateur est un médiateur qui dirige les réunions, gère les conflits et veille à l'obtention d'un consensus général.

Fournir des ressources

ne commencez pas votre travail à partir de zéro - choisissez des options prédéfinies dans le centre de modèles ou créez votre propre modèle que votre équipe pourra utiliser

Offrez une formation et donnez à votre équipe les outils dont elle a besoin pour réussir. Il peut s'agir d'un montant monétaire déboursé lors de l'installation initiale, d'un logiciel de gestion et de suivi du travail ou un accès complet à un référentiel d'outils qu'ils peuvent utiliser selon leurs besoins. Modèles ClickUp sont parfaits pour les équipes autonomes qui peuvent choisir ce dont elles ont besoin pour fonctionner. Vous pouvez trouver des modèles pour la gestion de projet à partir des cadres d'analyse SWOT et SIPOC (fournisseurs, intrants, processus, extrants, clients). Les équipes peuvent utiliser ces modèles pour planifier, élaborer des stratégies, exécuter, répartir et mesurer leur travail.

Échéancier axé sur les résultats

comparez visuellement les charges de travail des équipes et suivez leur progression grâce à l'Échéancier ClickUp_

Dans les entreprises modernes, nous travaillons tous contre la montre. Fixez des délais clairs et réalistes qui permettent de faire face aux imprévus tout en maintenant les membres de l'équipe en éveil et en leur permettant d'atteindre leurs objectifs. Puisque vous avez déjà clairement défini ce qui constitue une réussite, veillez à ce que votre équipe motivée atteigne ses objectifs dans les délais impartis.

Évaluer l'efficacité de votre équipe autogérée

Enfin, une fois le projet terminé, examinez attentivement les données. Une analyse Fermée des indicateurs d'un projet exécuté par une équipe autogérée vous aidera à apporter les changements nécessaires, que ceux-ci aient trait à l'équipe elle-même, à la nature des tâches, aux ressources fournies, etc.

Continuez à vous améliorer à chaque itération.

Aidez vos équipes autogérées à prospérer

Le paramètre d'une équipe autogérée peut s'avérer délicat. Elle nécessite un forfait minutieux, une bonne compréhension des risques et des avantages et, surtout, la sélection des bonnes personnes.

L'intégration pratique de ClickUp avec plus de 1 000 outils, les modèles faciles à utiliser, les flux de travail automatisés et les tableaux de bord intuitifs simplifient la planification, la stratégie et l'exécution pour vos équipes autogérées.

Rapprochez-vous de vos objectifs de productivité et d'efficacité grâce à des analyses détaillées, des contrôles de confidentialité et la liberté de lier vos outils de projet favoris. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !