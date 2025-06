Qu'est-ce que le routage des tâches ? Comment automatiser intelligemment les flux de travail

Lorsque vous gérez un centre de contact ou une équipe d'assistance à fort volume, il ne suffit pas d'attribuer les tâches en fonction de la disponibilité.

Ce dont vous avez besoin, c'est d'un routage intelligent des tâches. Il vous permet d'acheminer les tâches en fonction de l'expertise des agents, et pas seulement de leur disponibilité.

Par exemple, acheminer des tâches telles que les requêtes de facturation vers des représentants formés en finance. Ou les problèmes techniques vers des spécialistes produits.

Pour les responsables des opérations et les équipes RevOps (opérations de revenus), le routage des tâches est synonyme de précision et d'excellence. Vous réduisez les escalades, améliorez la résolution au premier contact et donnez plus rapidement les bonnes réponses aux clients.

Et pour les chefs de projet axés sur les flux de travail, cela signifie moins d'urgences et un moteur d'assistance plus prévisible et plus performant.

À la fin de cet article, vous saurez comment mettre en œuvre le routage des tâches. Votre équipe sera équipée pour gérer les tâches à grande échelle et réduire les goulots d'étranglement.

Qu'est-ce que le routage des tâches ?

Le routage des tâches est le processus qui consiste à attribuer automatiquement des tâches, des tickets ou des demandes à l'agent, à l'équipe ou au système le plus approprié en fonction de règles prédéfinies, d'une logique ou de conditions en temps réel.

L'attribution manuelle des tâches devient rapidement impossible dans les environnements à volume élevé tels que le service client, les opérations informatiques ou les RevOps. Il y a trop d'éléments en mouvement, trop de demandes et trop d'enjeux. C'est là que le routage des tâches fait la différence.

Les équipes d'assistance travaillent mieux lorsque le système fonctionne pour elles, en leur attribuant les tâches qu'elles sont les mieux à même de traiter, exactement quand elles en ont besoin.

💡 Le routage des tâches implique des critères tels que : Compétences ou expertise des agents : problèmes liés aux produits pour l'assistance technique, facturation pour les représentants financiers

Disponibilité et charge de travail actuelle : équilibrage de la charge de travail au sein de l'équipe

Priorité des tâches ou règles SLA : les tickets urgents sont acheminés en premier

Type ou niveau de client : clients Enterprise vs utilisateurs gratuits

Canal ou source : discussion, e-mail ou envoi de formulaire

📮 ClickUp Insight : près de 88 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage s'appuient désormais sur des outils d'IA pour simplifier et accélérer leurs tâches personnelles.

Comment fonctionne le routage des tâches

Maintenant que nous savons ce qu'est le routage des tâches, voyons comment il est mis en œuvre. La plupart des systèmes s'appuient sur l'un ou une combinaison de ces trois modèles de base. Chacun a ses propres forces et défis.

Basé sur des règles ou des conditions

Le routage basé sur des règles attribue les tâches selon une logique fixe et prédéfinie, telle que des étiquettes, des champs de formulaire ou le type de client. Vous définissez les règles et le système les suit.

Par exemple, si un ticket contient le mot-clé « facturation », il est acheminé vers vos représentants formés en finance. Une demande marquée « Urgent » ou « VIP » ? Elle est immédiatement transmise à vos agents les plus expérimentés. Cela donne aux équipes opérationnelles un contrôle total sur le flux des tâches dans le système.

Exemple : Une équipe d'assistance e-commerce achemine les requêtes liées aux retours vers des spécialistes de la logistique, réduisant ainsi le temps moyen de traitement de 30 %.

Utilisation de l'IA ou de l'apprentissage automatique

Le routage basé sur l'IA attribue les tâches de manière dynamique en analysant les performances historiques, les métadonnées des tickets et les indices contextuels. Il apprend qui gère quoi le mieux, par exemple en routant les problèmes en fonction de la rapidité, des compétences requises ou des résultats passés.

Contrairement aux systèmes rigides basés sur des règles, l'intelligence artificielle s'adapte en temps réel et tient compte de facteurs que les humains pourraient négliger, comme l'urgence ou le sentiment des clients dans les outils de service client.

Exemple : Une équipe informatique interne utilise l'IA pour trier les tickets d'assistance des employés. Les réinitialisations de mot de passe sont transmises aux agents juniors, tandis que les problèmes liés à l'infrastructure sont acheminés vers des spécialistes.

🧠 Anecdote : En 1950, Alan Turing posait la question « Les machines peuvent-elles penser? » dans son article fondateur, jetant ainsi les bases de l'intelligence artificielle et introduisant le concept du test de Turing.

Modèles Round-Robin ou équilibrage de charge

Les modèles de répartition cyclique et d'équilibrage de charge répartissent les tâches de manière égale entre les agents disponibles selon une rotation stricte ou en fonction de la charge de travail actuelle de chaque agent. Au lieu de mettre l'accent sur la correspondance des compétences ou des sujets, cette approche flexible privilégie l'équité et la rapidité.

Si un agent a cinq tickets ouverts et un autre en a deux, la tâche suivante est attribuée à ce dernier. Cela fonctionne bien lorsque vous devez traiter un volume important sans surcharger un membre de l'équipe.

Exemple : Une équipe d'assistance e-commerce B2C utilise l'équilibrage de charge pour répartir automatiquement les tickets entre 20 agents pendant la période des soldes. Cela permet d'éviter que les représentants ne soient débordés tout en respectant les accords de niveau de service (SLA) qui garantissent une réponse le jour même.

Voici une comparaison côte à côte des trois approches de routage des tâches.

Type de routage Différenciateur clé Défi courant Routage basé sur des règles Contrôle total et transparence Devient rigide ou obsolète à mesure que les processus évoluent IA ou apprentissage automatique S'adapte et s'améliore au fil du temps en fonction des modèles réels Nécessite des données propres et des ajustements fréquents Modèles Round Robin/équilibrage de charge Équité et rapidité plutôt que spécialisation Ignore la complexité ou l'urgence

Avantages du routage des tâches

Le routage intelligent des tâches résout plusieurs problèmes quotidiens pour les équipes d'assistance et d'exploitation. Voici ce que vous avez à y gagner.

Réponses plus rapides, moins de goulots d'étranglement : les tâches sont attribuées instantanément à la bonne personne, ce qui vous permet de respecter vos accords de niveau de service (SLA). Finis les files d'attente et le tri manuel

La charge de travail reste équilibrée : la logique de routage peut tenir compte de la charge actuelle, de sorte qu'aucun agent n'est surchargé tandis que d'autres restent inactifs

Affectation basée sur les compétences : les tâches sont attribuées aux personnes les plus aptes à les traiter, qu'il s'agisse de facturation, de bugs ou de plaintes de clients VIP. Cela permet d'obtenir de meilleurs résultats avec moins d'escalades

Moins de changements de contexte : lorsque les agents travaillent sur ce qu'ils savent faire, ils passent moins de temps à se mettre dans le bain et plus de temps à résoudre les problèmes

Clarification de la propriété : grâce aux règles d'attribution automatique, vous éliminez toute confusion quant à la personne chargée d'une tâche, ce qui renforce la responsabilité au sein de l'équipe

Évolutif sans chaos : à mesure que le volume des tâches augmente, les règles de routage ou la logique IA peuvent s'adapter. Vous n'avez pas besoin de remanier constamment vos flux de travail

Cas d'utilisation du routage des tâches

Vous pensez que le routage des tâches est réservé aux tickets d'assistance ? Détrompez-vous. Voici des cas d'utilisation concrets dans différents services, des prospects commerciaux aux rapports de bugs.

Tri des tickets d'assistance

En tant que responsable de l'assistance, vous avez un objectif essentiel : résoudre rapidement les problèmes sans épuiser votre équipe. Mais avec des centaines de tickets qui arrivent chaque jour, allant de « connexion échouée » à « demande de remboursement », le tri manuel devient un goulot d'étranglement.

Vos agents passent peut-être trop de temps à sélectionner des tickets ou à traiter des problèmes pour lesquels ils ne sont pas les mieux équipés. Cela entraîne des réponses plus lentes, davantage d'escalades et de mauvais scores CSAT.

Grâce au routage des tâches, vous pouvez attribuer chaque ticket en fonction de l'expertise, de la priorité ou du niveau du client. Les bugs techniques sont transmis aux représentants formés aux produits et les VIP sont pris en charge par vos agents les plus expérimentés.

Focus sur le flux de travail : Routage par type de problème + niveau clientVisuel : Arbre de décision

Attribution des prospects

Vos équipes commerciales ont besoin de rapidité et de précision. Le routage des tâches attribue automatiquement les prospects entrants en fonction du territoire, du secteur d'activité, de la valeur de la transaction ou de la disponibilité des commerciaux.

Au lieu de perdre du temps à déterminer qui est responsable de quoi, la logique de routage garantit que le bon commercial assure rapidement le suivi.

Les modèles d'IA peuvent hiérarchiser les prospects en fonction de leur adéquation ou de leur score d'intention, ce qui aide vos commerciaux à se concentrer en priorité sur les prospects à forte valeur ajoutée. Cela se traduit par des cycles de vente plus courts et moins de pertes de prospects.

Si vous êtes responsable SDR, le routage vous permet d'organiser votre pipeline et de prévoir vos performances.

Focus sur le flux de travail : Routage par métadonnées de prospects et score d'adéquation Visuel : Flux linéaire avec filtres

Demandes informatiques ou opérationnelles internes

Imaginons que vous soyez responsable informatique et que vous assistiez plus de 250 clients professionnels. À tout moment de la journée, vous êtes submergé de demandes internes et de clients.

Ces tickets atterrissent souvent dans des boîtes de réception partagées ou des files d'attente génériques, ce qui rend la hiérarchisation chaotique. Votre équipe passe plus de temps à déterminer où chaque tâche doit être classée qu'à la résoudre.

Grâce au routage des tâches, vous pouvez définir des règles pour classer et acheminer automatiquement chaque demande en fonction du type de problème ou de l'urgence.

Les demandes d'accès aux logiciels sont transmises à la gestion des identités, les problèmes liés aux appareils sont transmis à l'assistance bureau, et les escalades P1 des clients sont signalées et transmises directement au responsable de garde.

Focus sur le flux de travail : Routage par catégorie de demande + urgence Visuel : style matrice ou routage imbriqué

Distribution de projets pour agences ou freelancers

En tant que responsable des opérations supervisant un projet marketing en évolution rapide, vous gérez les demandes provenant des réseaux sociaux, de la conception, du contenu et d'un pool de freelancers. Tout cela en respectant les délais serrés imposés par les clients.

Tout le monde est occupé, mais vous êtes coincé au milieu, vous demandant comment déléguer. Votre journée consiste à rechercher des mises à jour et à démêler qui doit faire quoi. Vous devez également attribuer manuellement les tâches à mesure qu'elles arrivent.

Avec le routage des tâches, une révision de conception est attribuée à votre freelance disponible. Les modifications de dernière minute du client sont transmises à votre responsable de contenu senior pour un traitement rapide.

Focus sur le flux de travail : Routage par type de tâche + disponibilité des ressources Visuel : Logique de répartition des tâches par branche

Gestion des rapports de bugs ou des flux de travail d'assurance qualité

Vos équipes d'assurance qualité et d'ingénierie travaillent rapidement, mais lorsque les rapports de bugs s'accumulent de la part des clients, des testeurs et des équipes internes, cela devient chaotique. Le routage des tâches garantit que ces bugs ne restent pas dans un backlog général en attente d'être traités.

Au lieu de cela, chaque problème est acheminé en fonction du composant, de la gravité ou de la source. Les bugs de l'interface utilisateur sont envoyés au frontend, les problèmes de backend à l'équipe API, et les blocages critiques P1 sont signalés et transmis à un responsable.

Vos développeurs passent moins de temps à trier et plus de temps à corriger les bons bugs, ce qui permet de maintenir les sprints sur la bonne voie et les versions en mouvement.

Focus sur le flux de travail : Routage par composant + gravité Visuel : Chemin d'escalade basé sur la gravité

Mise en œuvre du routage des tâches avec ClickUp

ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, vous permet d'automatiser le routage des tâches entre les équipes.

ClickUp combine automatisation, vues de la charge de travail et logique personnalisée afin que chaque tâche soit attribuée à la bonne personne.

Voici comment tout cela fonctionne.

Rationalisez la gestion des tâches

Avec les tâches ClickUp, vous obtenez une vue claire des tâches, des personnes auxquelles elles sont attribuées et de leur progression.

Rationalisez la gestion des tâches à l'aide des tâches ClickUp

Voici comment vous pouvez l'utiliser :

Vous pouvez assigner une tâche directement à un membre spécifique de l'équipe. En cliquant sur le signe + à côté du nom de la personne assignée, la tâche lui sera automatiquement assignée

Distribuez les tâches en fonction de la charge de travail de chacun. Ainsi, personne n'est sous-employé ou surchargé. Vous pouvez même tenir compte des délais et des priorités lorsque vous attribuez des tâches aux membres de l'équipe

Accélérez la classification grâce à l'IA

Lorsque les demandes sont longues ou non structurées, elles ne font que ralentir vos équipes. Avec ClickUp Brain, vous pouvez analyser et résumer automatiquement les tâches ou les tickets entrants afin de faciliter leur routage.

Voici comment vous pouvez l'utiliser :

Résumez automatiquement les descriptions des tâches pour réduire le bruit et faire ressortir les détails clés (comme le type de problème ou l'urgence)

Classez les demandes entrantes en fonction de mots-clés, du ton ou du sujet, ce qui est idéal pour les tickets d'assistance, les demandes informatiques ou les briefs créatifs

Générez des suggestions basées sur l'IA pour les étiquettes ou les priorités afin d'assister votre logique de routage

Utilisez la saisie en langage naturel pour transformer des demandes vagues en tâches exploitables (par exemple, « Besoin d'aide pour configurer un nouveau compte e-mail » devient un ticket informatique avec les champs pertinents préremplis)

Obtenez des feuilles de route pour l'attribution des tâches pour les flux de travail d'assurance qualité avec ClickUp Brain

⚒️ Astuce rapide : vous pouvez même remplir automatiquement les propriétés des tâches à l'aide de ClickUp Brain. Pour aller plus loin, vous pouvez ajouter des invites pour chaque personne en cliquant sur Ajouter une invite. Vous pouvez utiliser des variables de champ telles que l'identifiant de tâche et le nom de tâche dans vos invites.

Cela fait partie des avantages plus larges de l'utilisation de l'IA pour automatiser les tâches: laisser votre système faire le gros du travail avant qu'un humain n'ait à intervenir.

Configurez des règles d'automatisation intelligentes

Au lieu de trier manuellement les tâches ou de rechercher les mises à jour, vous pouvez configurer des règles d'automatisation intelligentes qui acheminent instantanément le travail en fonction de ce qui compte le plus pour vos flux de travail de routage. Il peut s'agir de priorités, d'étiquettes, de champs personnalisés ou de tout autre élément.

Avec les automatisations ClickUp, vous pouvez :

Assignez automatiquement des tâches en fonction de l'assigné, de la priorité ou du statut

Déclenchez le routage lorsqu'une tâche passe à une étape spécifique (comme « Nouvelle » ou « Escaladée »)

Mettez à jour dynamiquement des champs tels que la date d'échéance ou le propriétaire

Assurez-vous que les tâches ne restent jamais inactives en les déplaçant automatiquement entre les listes ou les équipes

⚒️ Astuce rapide : Vous souhaitez mieux contrôler le routage des tâches ? Utilisez les conditions d'automatisation de ClickUp pour superposer plusieurs règles logiques dans une seule automatisation. Par exemple, au lieu d'acheminer toutes les tâches urgentes, vous pouvez affiner le processus : « Si la priorité de la tâche est Élevée et que le champ personnalisé Département est Produit, attribuez-la au chef de projet principal. » C'est là tout l'intérêt d'utiliser un logiciel d'automatisation des tâches. Une fois que vous avez configuré des flux de travail intelligents pour le routage des tâches, tout fonctionne en mode automatique.

Créez des flux de travail personnalisés avec les automatisations ClickUp

Surveillez le flux des tâches et l'équilibre de la charge de travail

Une fois vos automatisations en place, le prochain défi consiste à rester au fait de ce qui fonctionne (et de ce qui ne fonctionne pas). Les tableaux de bord ClickUp vous permettent d'afficher en temps réel le flux des tâches, les personnes surchargées et les goulots d'étranglement potentiels.

Imaginons que vous fassiez partie de l'équipe d'assurance qualité. Les tableaux de bord ClickUp vous permettent de visualiser les bugs par type, de suivre le statut des tâches à chaque étape et de surveiller la vitesse des sprints, le tout en un seul endroit.

Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour afficher en temps réel le routage de vos tâches

Utilisez des diagrammes circulaires pour identifier où apparaissent la plupart des bugs, des diagrammes à barres pour suivre la progression des tâches à travers les différents statuts et des widgets de sprint pour maintenir la livraison sur la bonne voie.

Intégrez le routage des tâches dans des projets plus importants

ClickUp, une application de flux de travail, offre des fonctionnalités robustes pour faire évoluer les flux de travail à travers

Utilisez les relations de dépendance pour définir l'ordre des tâches, en veillant à ce que certaines tâches ne commencent qu'après l'achèvement d'autres tâches. Ceci est crucial pour les flux de travail où des tâches spécifiques dépendent de l'achèvement de tâches précédentes.

Une fois qu'une tâche est acheminée, elle ne reste souvent pas isolée. Les dépendances ClickUp permettent de lier cette tâche au flux de travail plus large du projet. Par exemple, une escalade d'assistance ne peut pas être acheminée vers l'ingénierie tant que l'étape d'assurance qualité n'est pas terminée.

Créez vos dépendances de tâches personnalisées à l'aide des dépendances ClickUp

Ensuite, les modèles de tâches ClickUp vous permettent de tout prédéfinir, de la logique de routage aux dépendances. Cela garantit que votre processus est reproductible et sans erreur, une étape importante pour intégrer l'automatisation de la gestion de projet dans vos flux de travail quotidiens.

Utilisez les agents IA pour rationaliser le routage des tâches

Soyez plus productif avec les agents IA de ClickUp

Enfin, les agents ClickUp AI peuvent automatiser et optimiser le routage des tâches, leur attribution et les actions de suivi, réduisant ainsi le travail manuel et garantissant que les tâches sont distribuées selon vos règles ou une logique basée sur l'IA.

Bonnes pratiques pour un routage efficace des tâches

Vous souhaitez créer des flux de travail adaptés et évolutifs. Pas ceux qui vous ralentissent et qui sont truffés de complexités. Voici les bonnes pratiques qui garantissent l'adaptabilité et l'évolutivité de vos systèmes de routage.

1. Définissez des critères de routage clairs

La première étape vers un routage efficace est la clarté. Avant de configurer des automatisations, commencez par définir les règles de routage qui conviennent à votre équipe et à vos processus.

Cela implique d'identifier les signaux clés qui déterminent qui doit recevoir une tâche :

Type de tâche : s'agit-il d'un bug, d'une demande de fonctionnalité, d'un prospect ou d'une révision de contenu ?

Urgence : P1 ou P3 ? Soumis à un SLA ou non ?

Expertise : qui est qualifié pour s'en charger ?

Niveau client : s'agit-il d'une demande d'entreprise ou d'un utilisateur gratuit ?

Source : discussion, e-mail, formulaire d'assistance ou ticket interne ?

💡 Astuce pro : Dans ClickUp, grâce aux champs personnalisés, vous pouvez créer des champs tels que « Type de tâche », « Urgence » ou « Niveau client » pour classer les tâches avec précision.

2. Commencez simplement avant d'ajouter des couches de complexité

Même s'il est tentant de créer le flux de travail parfait dès le départ, n'oubliez pas que les premiers seront plus laborieux.

Voici comment commencer à créer vos flux de travail de routage des tâches :

Commencez par quelques règles à fort impact (par exemple, les VIP aux agents seniors)

Testez la précision, les taux de réaffectation et les retards

Ajoutez progressivement une logique à plusieurs niveaux (par exemple, sentiment, charge de travail, temps de réponse historiques)

💡 Conseil de pro : Utilisez des règles d'automatisation simples « Si X, alors Y » avec les automatisations ClickUp, puis introduisez une logique conditionnelle, des déclencheurs imbriqués ou la synthèse IA par Brain une fois que vous disposez de métadonnées de tâches propres.

3. Vérifiez et ajustez régulièrement vos règles de routage

Ce qui fonctionne aujourd'hui ne fonctionnera peut-être plus au prochain trimestre. Votre logique de routage doit évoluer en fonction de la taille de votre équipe, de la complexité de vos produits ou des segments de votre clientèle.

Pensez à ajouter votre tableau de bord « Routing Review » à vos signets et à le consulter chaque mois. Il deviendra votre source d'information privilégiée pour ajuster la logique d'automatisation et optimiser vos flux de travail.

Voici quelques vues du tableau de bord ClickUp pour vérifier votre logique de routage. Vue Charge de travail : Pour effectuer un suivi par assigné et éviter la surcharge

Vue Tableur : pour diviser les tâches par champs tels que la priorité, l'assigné, l'étiquette ou le statut à des fins d'audit

Vue Liste : Pour examiner les tâches par étiquettes ou champs personnalisés liés au routage

Affichage du diagramme (circulaire/à barres/linéaire) : Pour visualiser les erreurs de routage, les tâches en retard ou les tendances d'affectation déséquilibrées

Widget Tâche + filtres : Pour faire apparaître les tâches non attribuées ou escaladées pour examen

4. Intégrez le routage dans la structure de votre projet

Le routage ne peut pas exister en vase clos. Il doit faire partie intégrante de votre installation globale de gestion de projet. Cela garantit que lorsque les tâches sont routées, elles avancent sans friction :

Liez le routage à des modèles prédéfinis

Connectez les tâches aux dépendances et aux échéanciers

Assurez-vous que les tâches routées déclenchent les étapes suivantes

5. Attribuer la propriété

Une tâche routée n'est utile que si quelqu'un en assume la responsabilité. Évitez toute ambiguïté en précisant clairement la propriété :

Attribution automatique basée sur des règles claires

Ajoutez des observateurs ou des commentaires pour informer les membres de l'équipe

Préremplissez les descriptions des tâches avec le contexte

👀 Le saviez-vous ? Les tâches dont le propriétaire n'est pas clairement attribué ont 2,5 fois plus de chances d'être oubliées ou retardées de plus de 48 heures. Selon une étude McKinsey, le manque de clarté dans la propriété des tâches est l'une des principales causes d'inefficacité opérationnelle, juste après le manque de contexte et la mauvaise hiérarchisation des priorités

Créez des flux de travail de routage des tâches plus intelligents avec ClickUp

Les goulots d'étranglement vous ralentissent. Le tri manuel fait perdre du temps. Le routage intelligent des tâches résout ces deux problèmes en attribuant chaque tâche à la bonne personne au bon moment.

Avec ClickUp Brain, vous éliminez les conjectures grâce à la classification et aux résumés de tâches alimentés par l'IA. À l'aide des automatisations, vous créez des systèmes de routage qui fonctionnent en pilote automatique. Et les tableaux de bord ClickUp vous permettent de visualiser les charges de travail et de rééquilibrer avant que les choses ne se détériorent.

Que vous dirigiez une équipe d'assistance à forte charge de travail ou que vous développiez vos opérations internes, ClickUp vous aide à créer des systèmes de routage évolutifs.

Foire aux questions (FAQ)

1. En quoi le routage des tâches diffère-t-il de l'attribution traditionnelle des tâches ?

L'attribution traditionnelle des tâches est manuelle et souvent basée sur la disponibilité. Le routage des tâches utilise des règles prédéfinies ou l'IA pour attribuer automatiquement les tâches en fonction de l'expertise, de la priorité ou de la charge de travail, pour une délégation plus rapide et plus précise.

2. Quelle est la différence entre le routage des tâches et l'automatisation des flux de travail ?

Le routage des tâches est l'un des composants de l'automatisation des flux de travail. Le routage garantit que la bonne personne reçoit la tâche, tandis que l'automatisation des flux de travail couvre des processus plus larges tels que la mise à jour des champs, le déclenchement de suivis et le déplacement des tâches d'une étape à l'autre.

3. Comment l'IA améliore-t-elle le routage des tâches ?

Les modèles d'IA peuvent analyser le contenu des tâches, leur urgence et les performances historiques afin de répartir le travail de manière dynamique. Cela permet de prendre des décisions plus intelligentes, comme attribuer les tickets VIP aux agents seniors ou escalader les bugs en fonction du sentiment.

4. Qu'est-ce que le routage des tâches dans le service client ?

Dans le service client, le routage des tâches attribue automatiquement les tickets à l'agent le plus approprié en fonction du type de problème, de l'urgence ou du niveau du client. Cela permet de réduire les escalades, d'améliorer la résolution dès le premier contact et d'équilibrer la charge de travail.

5. Le routage des tâches est-il applicable en dehors du service client ?

Absolument. Les équipes commerciales, informatiques, opérationnelles, d'assurance qualité et même les agences utilisent le routage des tâches pour rationaliser les transferts, réduire le tri manuel et maintenir la fluidité des flux de travail dans les environnements à fort volume.