les 10 meilleurs outils d'orchestration des flux de travail pour plus d'efficacité en 2025

La vie des responsables informatiques, des professionnels DevOps et des analystes de processus métier est... chaotique.

Une minute, vous réparez un pipeline de données défectueux ; la minute d'après, vous êtes à 2 heures du matin en train de rechercher une automatisation défectueuse. Et rien n'est plus « amusant » que de dépanner des échecs d'intégration juste avant les délais.

Lorsque le bon déroulement des opérations est en jeu, l'automatisation ne suffit pas. Vous avez besoin de coordination.

Les outils d'orchestration des flux de travail vous aident à définir, planifier et surveiller les flux de travail entre les équipes et les systèmes, garantissant ainsi que même les flux les plus complexes s'exécutent avec un minimum d'intervention manuelle.

Pour vous aider à faire le bon choix, nous avons sélectionné les meilleures plateformes d'orchestration des flux de travail et ce qui les distingue les unes des autres. C'est parti !

Vous souhaitez comparer rapidement tous les outils ? Voici un aperçu avant de les examiner en détail.

Avant de passer à la liste, discutons des fonctionnalités clés à prendre en compte lors du choix du logiciel d'automatisation informatique adapté.

Évolutivité : Recherchez une architecture évolutive qui s'adapte aux besoins de votre entreprise, que vous gériez quelques flux de travail ou que vous orchestriez l'automatisation à l'échelle de l'entreprise

Convivialité : Sélectionnez un logiciel d'orchestration des flux de travail doté d'une interface intuitive, d'outils de création de flux de travail par glisser-déposer et d'une navigation fluide, afin qu'aucune expertise technique avancée ne soit requise pour l'utiliser

Surveillance des flux de travail : gardez une longueur d'avance sur les défaillances grâce à la surveillance et aux alertes en temps réel. Un gardez une longueur d'avance sur les défaillances grâce à la surveillance et aux alertes en temps réel. Un bon système de gestion des flux de travail doit offrir des journaux détaillés, un suivi visuel des performances des flux de travail et des notifications proactives afin que vous puissiez résoudre les problèmes avant qu'ils ne s'aggravent

Fonctionnalités d'automatisation : Optez pour une plateforme Optez pour une plateforme d'automatisation des flux de travail qui minimise les interventions manuelles. Recherchez des fonctionnalités telles que le mappage dynamique, les réessais automatisés et la gestion des dépendances pour garantir le bon déroulement des flux de travail

Intégrations : Permettez un transfert fluide des données en choisissant un outil qui s'intègre facilement aux services cloud, aux lacs de données, aux bases de données et aux applications d'entreprise

Le bon outil facilite le travail et améliore la productivité dans toute l'entreprise. Vous vous demanderez comment vous avez pu vous en passer !

💡 Conseil de pro : ne vous contentez pas d'évaluer un outil en fonction de vos besoins actuels. Tenez compte de la feuille de route triennale de votre organisation lors de la sélection d'un outil logiciel de flux de travail.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, afin que vous puissiez être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Maintenant que vous connaissez vos priorités, découvrez la crème de la crème !

1. ClickUp (Idéal pour rationaliser les flux de travail grâce à l'automatisation et à la collaboration en temps réel)

Le travail tel que nous le connaissons aujourd'hui est dysfonctionnel. Nos projets, nos connaissances et nos communications sont dispersés dans des outils déconnectés qui nous ralentissent.

Si vous créez des flux de travail complexes, ClickUp est l'outil que vous regretterez de ne pas avoir utilisé plus tôt.

En tant qu'application « tout-en-un » pour le travail, ClickUp combine projets, connaissances et assistance en ligne en un seul endroit, le tout alimenté par une IA qui vous aide à travailler plus rapidement et plus intelligemment.

Imaginons que votre équipe DevOps gère un déploiement majeur. Il y a des mises à niveau de serveurs à gérer, des pipelines de test à surveiller, des notes de mise à jour à mettre à jour... En bref, une multitude de tâches à accomplir. La première étape consiste à décomposer ce projet gigantesque en tâches plus petites et plus faciles à suivre.

Les tâches ClickUp vous facilitent la tâche. Utilisez-les pour créer des tâches et des sous-tâches détaillées, les attribuer aux bonnes personnes, fixer des délais, gérer les priorités et même relier les dépendances.

Vous lancez un nouvel outil interne ? Décomposez-le en plusieurs étapes : configuration de l'environnement de développement, finalisation de l'interface utilisateur/expérience utilisateur et déploiement de la version 1.0. En fonction de l'urgence des tâches, définissez des priorités telles que Urgent, Élevé, Normal et Faible. Vous vous assurez ainsi que chaque étape s'effectue dans le bon ordre.

Organisez, hiérarchisez et suivez les tâches sans effort pour que votre équipe reste alignée et productive avec les tâches ClickUp

Que faire lorsque vous devez ajouter plus de contexte aux tâches, comme des numéros de sprint ou des dates d'approbation ? Les champs personnalisés ClickUp vous évitent de partager plusieurs feuilles de calcul et notes aléatoires en vous aidant à ajouter les informations dont votre équipe a besoin directement dans la tâche.

De plus, les statuts de tâche personnalisés de ClickUp aident votre équipe à suivre l'étape à laquelle se trouve chaque tâche, vous permettant ainsi, ainsi qu'à votre équipe, de rester informés de la progression globale du projet.

Une fois les tâches attribuées, comment les afficher ? Comme vous le souhaitez ! Les plus de 15 vues de ClickUp sont personnalisables et vous permettent de visualiser les flux de travail à votre guise.

Que vous souhaitiez utiliser la vue Liste de ClickUp pour obtenir une liste de tâches parfaitement structurée ou opter pour la vue Gantt de ClickUp pour afficher les échéanciers et les dépendances des projets, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin !

Visualisez les échéanciers de projet, gérez les dépendances et respectez les délais comme un pro grâce à la vue Gantt de ClickUp

Une fois les tâches lancées, vous voudrez vous assurer que personne ne reste bloqué avec des questions. Au lieu de compter sur une communication dispersée via différents canaux, utilisez ClickUp Chat et ClickUp Assigned Comments pour centraliser les discussions.

Obtenez des mises à jour en temps réel, @mentionnez vos collègues et résolvez les problèmes directement dans la tâche ou dans un canal de discussion centralisé connecté à votre liste de tâches et à l'espace de projet. Cela vous aide à rendre la communication de votre équipe plus efficace et à éviter le pire ennemi de la productivité : le changement de contexte.

Unifiez les discussions, collaborez et résolvez efficacement les requêtes avec ClickUp Chat

L'un des principaux objectifs de la gestion des flux de travail est de gagner du temps sur les tâches répétitives.

Les automatisations ClickUp vous aident à éliminer les étapes manuelles, telles que l'attribution de tâches lorsque les statuts changent ou l'envoi de rappels avant les dates d'échéance, grâce à des déclencheurs personnalisés qui exécutent des actions de manière indépendante.

Éliminez les tâches répétitives, définissez des déclencheurs intelligents et laissez vos flux de travail fonctionner en pilote automatique avec ClickUp Automatisation

Imaginez un flux de travail dans lequel les tickets sont attribués, les approbations sont demandées et les rapports sont générés sans que vous ayez à lever le petit doigt. C'est ça, l'automatisation bien faite.

Vous souhaitez aller plus loin ? ClickUp Brain vous aide à hiérarchiser les tâches en fonction des délais, de la charge de travail et des dépendances. L'assistant IA, intégré à votre environnement de travail ClickUp, suggère même des moyens d'optimiser les processus en détectant les retards ou les chevauchements.

Forfait, suivez, hiérarchisez et optimisez les tâches depuis votre environnement de travail avec ClickUp Brain

Et lorsque vous avez besoin que des tâches soient accomplies de manière autonome, les agents ClickUp Autopilot vous sont d'une aide précieuse. Ils peuvent vous aider à résumer les mises à jour lors d'un compte rendu d'équipe, à répondre aux questions répétitives dans le chat et à générer des rapports quotidiens ou hebdomadaires sur les tâches, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.

Faites avancer votre travail automatiquement grâce aux agents Autopilot de ClickUp

Nous avons bien dit que ClickUp fait tout, n'est-ce pas ?

De la collaboration en temps réel à l'automatisation puissante, ClickUp élimine les frictions des flux de travail afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte : obtenir des résultats.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Nécessite un certain temps d'apprentissage au début

L'application mobile n'est pas encore aussi riche en fonctionnalités que la version de bureau

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de ClickUp

Un utilisateur Capterra déclare :

Son système intuitif de suivi des tâches offre un aperçu clair des responsabilités et de la progression des projets, garantissant ainsi une collaboration fluide. La plateforme est à la fois conviviale et visuellement attrayante, ce qui facilite le suivi des flux de travail et l'organisation. Que ce soit pour une utilisation individuelle ou pour la gestion d'équipe, ClickUp s'avère être un outil très précieux.

Son système intuitif de suivi des tâches offre un aperçu clair des responsabilités et de la progression des projets, garantissant ainsi une collaboration fluide. La plateforme est à la fois conviviale et visuellement attrayante, ce qui facilite le suivi des flux de travail et l'organisation. Que ce soit pour une utilisation individuelle ou pour la gestion d'équipe, ClickUp s'avère être un outil très précieux.

2. Apache Airflow (idéal pour l'orchestration dynamique de flux de travail basés sur Python)

via Apache Airflow

Si vous êtes un professionnel de l'informatique confronté à des pipelines de données complexes, Apache Airflow peut vous faciliter la vie. Développé initialement chez Airbnb en 2014, Apache Airflow planifie, surveille et gère les flux de travail de manière programmable avec un contrôle dynamique.

Avec une approche Python-first, une exécution basée sur des graphes acycliques dirigés (DAG) et des intégrations faciles, il est idéal pour orchestrer des pipelines de données évolutifs, des flux de travail d'apprentissage automatique et l'automatisation des entreprises.

Principales fonctionnalités d'Apache Airflow

Définissez les flux de travail sous forme de code avec Python, automatisez les dépendances complexes et personnalisez la logique d'exécution sans effort

Distribuez les tâches sur plusieurs nœuds de travail, gérez les flux de travail à haute concurrence et garantissez la tolérance aux pannes

Connectez-vous à AWS, Google Cloud, MySQL, Apache Hive et d'autres plateformes tierces pour une meilleure automatisation

Suivez l'exécution des tâches, dépannez les échecs à l'aide de journaux détaillés et visualisez les DAG en temps réel

Limites d'Apache Airflow

Nécessite une expertise Python pour définir efficacement les flux de travail

Absence d'assistance pour l'orchestration des flux de travail en temps réel

Tarification Apache Airflow

Gratuit pour toujours

Évaluations et avis sur Apache Airflow

G2 : 4,3/5 (plus de 85 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que disent les utilisateurs réels à propos d'Apache Airflow

Un utilisateur G2 déclare :

Airflow est l'interface la plus intuitive que j'ai trouvée pour configurer des tâches quotidiennes. Les API sont faciles à prendre en main et j'apprécie particulièrement le fait que tout soit en Python. Certains membres de mon équipe ne sont pas des programmeurs expérimentés, mais ils ont réussi à créer des tâches quotidiennes simples.

Airflow est l'interface la plus intuitive que j'ai jamais vue pour configurer des tâches quotidiennes. Les API sont faciles à prendre en main et j'apprécie particulièrement le fait que tout soit en Python. Certains membres de mon équipe ne sont pas des programmeurs chevronnés, mais ils ont réussi à créer des tâches quotidiennes simples.

3. AWS Step Functions (idéal pour l'orchestration visuelle des flux de travail des applications sans serveur)

via AWS Step Functions

Amazon Web Services (AWS) Step Functions est une plateforme d'orchestration de flux de travail sans serveur conçue pour les applications modernes. Grâce à son approche visuelle, elle simplifie les processus complexes, que vous automatisiez des pipelines de données, gériez des microservices ou orchestriez des flux de travail d'apprentissage automatique.

Sa gestion intégrée des erreurs, son évolutivité et son intégration transparente avec plus de 220 services AWS permettent aux équipes de se concentrer sur la logique métier sans se soucier de l'infrastructure.

Principales fonctionnalités d'AWS Step Functions

Créez, modifiez et déboguez des machines à états à l'aide d'un éditeur intuitif de type glisser-déposer

Exécutez des flux de travail de longue durée (Standard) ou gérez des tâches à haute fréquence (Express) sans gestion d'infrastructure

Connectez-vous à Lambda, S3, DynamoDB, SageMaker et des API externes pour une automatisation de bout en bout

Bénéficiez d'une collaboration sécurisée avec plusieurs parties et analysez des ensembles de données partagés sans exposer les données brutes grâce à AWS Clean Rooms

Limites d'AWS Step Functions

Flexibilité limitée pour les intégrations non AWS

Le prix peut augmenter à mesure que les flux de travail deviennent plus complexes

Tarification AWS Step Functions

Gratuit pour toujours

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur AWS Step Functions

G2 : 4,2/5 (plus de 40 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent d'AWS Step Functions

Un avis G2 partage :

Il est facile de créer un flux ETL dans ce service. Il offre une fonctionnalité permettant de créer visuellement un flux de travail ; en arrière-plan, il génère l'ensemble du JSON en fonction du flux préparé visuellement

Il est facile de créer un flux ETL dans ce service. Il offre une fonctionnalité permettant de créer visuellement un flux de travail ; en arrière-plan, il génère l'ensemble du JSON en fonction du flux préparé visuellement

4. Microsoft Power Automate (idéal pour l'automatisation des flux de travail centrés sur Microsoft)

via Microsoft Power Automate

Si votre entreprise utilise Microsoft 365, Power Automate peut être votre assistant d'automatisation. Il automatise les tâches répétitives dans Outlook, Teams, SharePoint et Excel, réduisant ainsi les efforts manuels et les erreurs.

Avec AI Builder et l'automatisation robotisée des processus (RPA), vous pouvez créer des flux de travail intelligents et automatiser les systèmes hérités sans codage. De plus, grâce à une vaste bibliothèque de connecteurs qui présentent de nombreux exemples d'automatisation des flux de travail, vous pouvez automatiquement enregistrer des pièces jointes à des e-mails, envoyer des alertes, etc. pour améliorer votre flux de travail.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Power Automate

Automatisez les tâches dans les applications Microsoft 365 telles qu'Excel, OneDrive et Teams grâce à une assistance native

Utilisez l'automatisation des flux de travail par IA pour traiter les données, automatiser les décisions et améliorer les flux de travail avec AI Builder

Automatisez les systèmes hérités et les applications de bureau grâce à la RPA avec ou sans surveillance

Accélérez l'automatisation grâce à plus de 1 000 modèles prédéfinis et à des options d'intégration personnalisées

Limites de Microsoft Power Automate

Une automatisation complexe nécessite une expertise approfondie

Les fonctionnalités RPA avancées sont uniquement disponibles dans les forfaits payants

Tarification de Microsoft Power Automate

Power Automate Premium : 15 $/mois par utilisateur

Power Automate Process : 150 $/mois par utilisateur

Power Automate Hosted Process : 215 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Microsoft Power Automate

G2 : 4,5/5 (plus de 550 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 200 avis)

Ce que les utilisateurs réels disent de Microsoft Power Automate

Un utilisateur Capterra déclare :

Mon expérience avec Power Automate a été très positive. C'est un outil polyvalent et puissant qui permet d'automatiser un large intervalle de tâches au sein de l'écosystème O365, permettant ainsi aux équipes de gagner du temps et de réduire les erreurs dans les processus répétitifs.

Mon expérience avec Power Automate a été très positive. C'est un outil polyvalent et puissant qui permet d'automatiser un large intervalle de tâches au sein de l'écosystème O365, permettant ainsi aux équipes de gagner du temps et de réduire les erreurs dans les processus répétitifs.

5. Nected (Idéal pour l'orchestration de flux de travail basée sur des règles à faible code)

via Nected

Si vous avez besoin d'un outil d'automatisation des flux de travail puissant et flexible qui combine logique décisionnelle, gestion des API et orchestration des processus, Nected va changer la donne.

Le plus grand avantage est qu'il convient aux utilisateurs techniques et non techniques et simplifie les flux de travail complexes. Cela permet un traitement facile des données et une prise de décision intelligente sans codage lourd.

Les meilleures fonctionnalités de Nected

Éliminez les tâches manuelles en organisant les processus en plusieurs étapes, du début à la fin

Utilisez des tableaux de décision, des chaînes de règles et la logique conditionnelle pour favoriser l'automatisation intelligente

Créez facilement des flux de travail à l'aide d'outils de glisser-déposer tout en permettant aux développeurs de les personnaliser davantage

Connectez-vous à des bases de données et à des API tierces pour un échange de données fluide et en temps réel

Limitations de Nected

Les personnalisations avancées peuvent nécessiter une assistance technique

Les systèmes plus anciens peuvent nécessiter une installation supplémentaire pour une adoption en douceur

Tarification Nected

Free Forever

Start-ups : Tarification personnalisée

Croissance : Tarification personnalisée

Personnalisé : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Nected

G2 : 4,7/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Nected

Un utilisateur G2 déclare :

Depuis cinq mois que j'utilise quotidiennement Nected IA, la gestion de mon entreprise n'a jamais été aussi simple. Cet outil m'a permis de déléguer facilement des tâches et d'obtenir de meilleurs résultats avec peu d'efforts. Il s'intègre également de manière transparente à nos autres outils professionnels, tels que MongoDB et Google Sheets, via l'API.

Depuis cinq mois que j'utilise quotidiennement Nected IA, la gestion de mon entreprise n'a jamais été aussi simple. Cet outil m'a permis de déléguer facilement des tâches et d'obtenir de meilleurs résultats avec peu d'efforts. Il s'intègre également de manière transparente à nos autres outils professionnels, tels que MongoDB et Google Sheets, via l'API.

6. Prefect (idéal pour l'orchestration de flux de travail basés sur Python et pilotés par des évènements)

via Prefect

Prefect est une autre solution logicielle native Python pour les flux de travail. Elle transforme votre code Python en flux de travail résilients et prêts pour la production, sans la complexité des DAG.

Il gère tout, de la gestion des pipelines de données aux flux de travail d'apprentissage automatique et à l'automatisation basée sur le cloud, tout en garantissant évolutivité et fiabilité. Grâce à son approche axée sur Python, Prefect est très populaire parmi les scientifiques des données.

Les meilleures fonctionnalités

Définissez les tâches à l'aide de décorateurs simples, éliminant ainsi le besoin de structures DAG rigides

Exécutez les flux de travail de manière flexible grâce à la gestion dynamique des tâches et au déclenchement d'évènements en temps réel

Suivez les tâches, activez les nouvelles tentatives automatiques et mettez les résultats en cache pour une efficacité accrue

Déclenchez des flux de travail en fonction d'évènements en temps réel, comme le lancement d'un pipeline de données lorsqu'un fichier atteint votre stockage Google Cloud

Limites parfaites

Assistance limitée pour les flux de travail non Python

Certaines fonctionnalités d'automatisation et certains contrôles basés sur les rôles ne sont disponibles que dans les versions payantes

Tarification parfaite

Gratuit pour toujours

Pro : Tarification personnalisée

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis parfaits

G2 : 4,5/5 (plus de 120 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent de Prefect

Un utilisateur G2 déclare :

L'expérience développeur est fluide. La prise en main est très facile et la flexibilité du framework dépasse de loin tout ce que j'ai pu utiliser auparavant. Cerise sur le gâteau, la communauté et les développeurs qui assurent l'assistance sont très disponibles pour vous aider dans toutes vos tâches.

L'expérience développeur est fluide. La prise en main est très facile et la flexibilité du framework dépasse de loin tout ce que j'ai pu utiliser auparavant. Cerise sur le gâteau, la communauté et les développeurs qui assurent l'assistance sont très disponibles pour vous aider dans toutes vos tâches.

7. Google Cloud Workflows (idéal pour les flux de travail sans serveur dans l'écosystème Google Cloud)

via Google Workflows

Si vous recherchez un outil d'orchestration des flux de travail qui connecte sans effort les services Google Cloud, les API et les processus événementiels, Google Workflows est un choix de premier ordre.

Son architecture entièrement gérée et sans serveur élimine les problèmes d'infrastructure, permettant aux équipes de se concentrer sur la création et l'automatisation des flux de travail sans se soucier de la mise à l'échelle.

Principales fonctionnalités de Google Cloud Workflows

Évoluez vos flux de travail de manière dynamique et ne payez que pour le nombre d'exécutions et les ressources consommées, sans frais fixes

Connectez des services tels que BigQuery, Pub/Sub et Cloud Storage grâce à l'authentification intégrée

Déclenchez des flux de travail en temps réel en fonction des téléchargements vers le stockage cloud, des messages Pub/Sub ou des requêtes HTTP

Assurez la fluidité des opérations grâce à des flux de travail avec état, des tentatives automatiques et une tolérance aux pannes

Limites de Google Cloud Workflows

Intégrations limitées en dehors de l'écosystème Google Cloud

Les flux de travail doivent être définis en YAML ou JSON, ce qui peut s'avérer complexe pour les processus volumineux

Tarification de Google Cloud Workflows

Free Forever

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Google Cloud Workflows

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent à propos de Google Cloud Workflows

Un utilisateur G2 partage :

Cloud Workflows simplifie l'architecture complexe de la solution. Il ne nécessite aucune ressource pour la maintenance. Vous évoluez selon vos besoins. La mise en œuvre est très facile. L'intégration est très simple grâce au SDK

Cloud Workflows simplifie l'architecture complexe de la solution. Il ne nécessite aucune ressource pour la maintenance. Vous évoluez selon vos besoins. La mise en œuvre est très facile. L'intégration est très simple grâce au SDK

8. Azure Data Factory (idéal pour l'intégration de données hybrides à l'échelle de l'entreprise)

via Azure Data Factory

Azure Data Factory (ADF) est le choix idéal pour gérer l'intégration de données à grande échelle dans des environnements cloud, sur site ou hybrides, en particulier au sein de l'écosystème Microsoft.

Ce logiciel de gestion des flux de travail d'entreprise permet une planification basée sur le temps et le déclenchement d'évènements. Il simplifie le déplacement des données grâce à plus de 90 connecteurs pré-intégrés. Son interface low-code permet à tout un chacun de créer des pipelines complexes sans avoir besoin d'une expertise approfondie en programmation.

Principales fonctionnalités d'Azure Data Factory

Intégrez des données provenant de plusieurs sources, notamment Amazon Redshift, Oracle et Salesforce

Simplifiez les transformations complexes grâce à une interface drag-and-drop low-code

Utilisez des tableaux de bord de surveillance en temps réel pour suivre les performances du pipeline

Accédez à une architecture entièrement sans serveur qui s'adapte automatiquement à la charge de travail

Limites d'Azure Data Factory

Intégrations non Microsoft limitées

Les transformations personnalisées et les installations hybrides nécessitent une expertise technique

Tarification Azure Data Factory

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Azure Data Factory

G2 : 4,6/5 (plus de 80 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que les utilisateurs réels disent à propos d'Azure Data Factory

Un avis publié sur Reddit partage :

C'est un orchestrateur correct, suffisant pour les tâches ETL de base. L'activité de copie est très utile pour transférer des données provenant de différentes sources. Mais cela peut s'avérer très coûteux si vous effectuez les transformations via les flux de données ADF. De plus, l'approche low code des flux de données peut ne pas convenir à tout le monde.

C'est un orchestrateur correct, suffisant pour les tâches ETL de base. L'activité de copie est très utile pour transférer des données provenant de différentes sources. Mais cela peut s'avérer très coûteux si vous effectuez les transformations via les flux de données ADF. De plus, l'approche low code des flux de données peut ne pas convenir à tout le monde.

9. Control-M (Idéal pour l'orchestration des flux de travail à l'échelle de l'entreprise)

Control-M de BMC Software est un puissant outil d'orchestration des flux de travail conçu pour automatiser les pipelines de données complexes, les flux de travail des applications et les transferts de fichiers dans des environnements hybrides et multi-cloud.

C'est la solution idéale pour les entreprises qui gèrent des charges de travail critiques. Control-M améliore l'efficacité grâce à l'automatisation, à l'analyse prédictive et à des fonctionnalités adaptées au DevOps.

Principales fonctionnalités de Control-M

Connectez sans effort vos environnements sur site et dans le cloud grâce aux intégrations natives pour AWS, Azure et Google Cloud

Intégrez l'orchestration dans les pipelines CI/CD à l'aide de JSON ou Python pour rationaliser la gestion des versions et les tests

Utilisez l'analyse prédictive pour identifier les retards potentiels et déclencher des alertes automatisées avant que les problèmes ne surviennent

Intégrez le déplacement des fichiers dans les flux de travail tout en garantissant la sécurité, la conformité et le suivi en temps réel

Limites de Control-M

Cela peut s'avérer coûteux pour les petites équipes

La personnalisation et le dépannage peuvent nécessiter l'aide d'un expert

Tarification Control-M

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Control-M

G2 : 4,4/5 (plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Ce que disent les utilisateurs réels à propos de Control-M

Un utilisateur G2 déclare :

J'apprécie la façon dont il surveille les tâches par lots dans l'ordre et nous alerte en cas d'avertissements ou d'erreurs afin que nous puissions les corriger, ce qui contribue à la continuité des activités

J'apprécie la façon dont il surveille les tâches par lots dans l'ordre et nous alerte en cas d'avertissements et d'erreurs afin que nous puissions les corriger, ce qui contribue à la continuité des activités

10. Flyte (Idéal pour les projets liés aux données et à l'apprentissage automatique)

via Flyte

Flyte est conçu pour les flux de travail intensifs en données et en apprentissage automatique (ML). Il s'agit de combler le fossé entre l'évolutivité et la facilité d'utilisation, vous permettant ainsi de créer des pipelines dynamiques et adaptés à la production.

Il simplifie les processus complexes grâce à des flux de travail dynamiques, une validation rigoureuse des données et une assistance multilingue, tout en garantissant la reproductibilité dans les environnements distribués.

Les meilleures fonctionnalités de Flyte

Utilisez le décorateur @dynamic pour créer des flux de travail qui s'adaptent à l'exécution, parfaits pour le réglage des hyperparamètres et l'évaluation des modèles

Revenez à la version précédente des flux de travail si nécessaire pour le débogage ou l'expérimentation

Décomposez les calculs volumineux à l'aide de tâches de mappage pour une parallélisation efficace dans les flux de travail ML et Big Data

Réessayez automatiquement les tâches qui ont échoué, mettez les résultats en cache et activez la récupération en un clic pour réduire les temps d'arrêt

Limites de Flyte

Les fonctionnalités avancées nécessitent une expertise supplémentaire

Il offre moins d'intégrations que ses concurrents

Tarifs Flyte

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Flyte

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

