Flux de travail multi-agents IA : fonctionnement et exemples concrets

D'ici 2028, Gartner prévoit que 15 % des décisions commerciales quotidiennes seront prises de manière autonome par une IA agentique, contre pratiquement aucune en 2024. Cela vous donne une idée de la direction que prennent les choses.

À mesure que les flux de travail deviennent de plus en plus interconnectés – couvrant des outils, des équipes et des sources de données –, les systèmes à agent unique commencent à montrer leurs limites. Ils peuvent achever des tâches, mais peinent à gérer l'orchestration, la complexité de la coordination et l'exécution en parallèle.

Un flux de travail multi-agents basé sur l'IA change la donne. Au lieu qu'un seul agent s'occupe de tout, plusieurs agents spécialisés collaborent pour faire avancer les tâches complexes.

Dans cet article, vous découvrirez comment fonctionnent les flux de travail multi-agents basés sur l'IA, où ils créent une réelle valeur ajoutée et comment les concevoir efficacement.

Que sont les flux de travail multi-agents IA ?

Un flux de travail multi-agents IA est un système structuré dans lequel plusieurs agents collaborent pour achever un objectif, plutôt que de s'appuyer sur un seul modèle pour gérer tout. Au lieu d'un assistant généraliste chargé de gérer l'ensemble d'un processus, vous concevez un environnement où des agents intelligents se répartissent les responsabilités et coordonnent les résultats.

Dans une installation à agent unique, un seul modèle perçoit les données d'entrée, les analyse et produit une sortie. Cela fonctionne pour des tâches isolées. Mais dans des environnements plus dynamiques, un seul décideur peut devenir un goulot d'étranglement.

Une installation multi-agents effectue la distribution des responsabilités entre différents agents, chacun étant conçu pour remplir un rôle spécifique au sein du flux de travail global des agents.

Ces agents spécialisés peuvent se concentrer sur la recherche, l'analyse, la validation ou l'exécution. Ensemble, ils forment une architecture multi-agents structurée où l'ensemble du système fonctionne davantage comme une véritable équipe que comme un assistant unique. La puissance réside dans la manière dont les agents collaborent, partagent le contexte et se transmettent les résultats entre eux.

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Comment fonctionnent les systèmes d'IA multi-agents

Concrètement, les systèmes multi-agents fonctionnent grâce à une coordination structurée plutôt qu'à une exécution isolée. Au lieu de s'appuyer sur un seul modèle pour tout gérer, vous concevez un système dans lequel les agents individuels opèrent de manière indépendante tout en restant connectés via une logique, une mémoire et un routage partagés.

Une installation type comprend un agent superviseur chargé de la supervision et de l'orchestration. Il interprète l'objectif, effectue la distribution des sous-tâches aux agents exécutants et gère la coordination des agents à l'échelle de l'ensemble du système. Chaque agent se concentre sur une responsabilité bien définie tout en contribuant à un flux de travail complet.

En coulisses, plusieurs mécanismes assurent la coordination :

Les interactions entre agents garantissent que les résultats d'un agent deviennent des données structurées pour les autres agents

Le traitement parallèle permet à des agents parallèles de travailler simultanément sur différentes parties d'une tâche

Le routage dynamique détermine quel agent traite quelle tâche en fonction du contexte et de la complexité

Les systèmes de gestion d'état et de mémoire aident les agents à conserver le contexte d'une étape à l'autre

Les appels d'outils et les intégrations avec des outils externes étendent les capacités au-delà du traitement du langage

Une instruction système bien définie donne une forme cohérente au comportement des agents

À mesure que l'échelle de coordination augmente, la complexité de la coordination s'accroît. C'est là qu'une orchestration réfléchie des agents, un accès contrôlé aux données et une gestion robuste des erreurs prennent toute leur importance. Certains agents peuvent marquer une pause pendant qu'un autre attend une validation, tandis que d'autres continuent à fonctionner de manière indépendante.

Lorsqu'ils sont correctement conçus, les systèmes multi-agents fonctionnent comme une couche d'intelligence distribuée, exécutant des tâches complexes avec une flexibilité, une résilience et des performances système supérieures à celles de l'automatisation traditionnelle.

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Avantages des flux de travail multi-agents pour les équipes

À mesure que vos opérations prennent de l'ampleur, la complexité s'accroît. Une simple règle d'automatisation ou un assistant isolé ne peut pas tout faire.

Les systèmes multi-agents sont conçus pour les environnements où la coordination, la spécialisation et la rapidité sont essentielles. Lorsque plusieurs agents spécialisés travaillent ensemble, votre équipe gagne en efficacité sans augmenter ses effectifs.

C'est là que l'impact devient tangible :

✅ Une exécution plus rapide grâce au traitement parallèle : grâce à des agents parallèles traitant simultanément différentes parties d'une tâche, les initiatives complexes avancent sans attendre une ressource en goulot d'étranglement

✅ Meilleure gestion des systèmes complexes : la coordination des agents distribués vous permet de décomposer les tâches complexes en éléments gérables à l'échelle de l'ensemble du système

✅ Amélioration des performances du système et de la rentabilité : La distribution des charges de travail est intelligente, ce qui réduit les redondances et optimise l'utilisation des ressources

✅ Une assistance à la décision plus efficace : les installations multi-agents peuvent faciliter l'évaluation des risques, l'évaluation des fournisseurs et d'autres tâches d'entreprise à enjeux élevés où une validation en plusieurs étapes améliore la précision

✅ Automatisation évolutive avec prise en compte du contexte : grâce à une mémoire partagée et à des flux de travail structurés, les agents opèrent de manière indépendante tout en contribuant à un résultat global

Cas d'utilisation des flux de travail multi-agents dans différents secteurs

Les systèmes multi-agents redéfinissent la manière dont le travail est exécuté au sein des équipes opérationnelles, de service et axées sur la connaissance. Lorsque plusieurs agents collaborent au sein d'un flux de travail structuré, l'impact devient indépendant du secteur d'activité, mais spécifique aux résultats.

Gestion de projet et opérations

Dans les environnements à forte intensité opérationnelle, la complexité s'accroît rapidement. Que vous gériez le développement de logiciels, le suivi de la conformité ou des lancements interfonctionnels, s'appuyer sur une seule couche d'automatisation s'avère souvent insuffisant.

Une installation multi-agents répartit les responsabilités entre des agents spécialisés qui coordonnent les différentes étapes d'un flux de travail complet :

Un agent surveille les mises à jour des sprints dans les différents référentiels et signale les retards

Un autre gère la documentation des processus et synchronise les modifications entre les différents outils

Un agent de validation vérifie les dépendances avant la mise en production

Des agents parallèles gèrent simultanément les rapports et les résumés destinés aux parties prenantes

Cette structure améliore l'automatisation des flux de travail et renforce l'automatisation des processus métier entre les équipes. Dans les grandes entreprises, elle prend également en charge les pipelines de traitement des documents, la révision des contrats et les processus d'approbation structurés sans surcharger un nœud du système.

Lorsque vous développez des agents IA pour les opérations, l'objectif n'est pas de remplacer les équipes, mais de les coordonner. En effectuant la distribution de la logique entre plusieurs systèmes multi-agents, les équipes réduisent les goulots d'étranglement et améliorent la visibilité à l'échelle de l'ensemble du système.

📮 ClickUp Insight : La moitié de nos répondants ont des difficultés à adopter l'IA; 23 % ne savent tout simplement pas par où commencer, tandis que 27 % ont besoin de plus de formation pour faire des tâches avancées. ClickUp résout ce problème grâce à une interface de chat familière qui ressemble à s'y méprendre à une messagerie instantanée. Les équipes peuvent se lancer immédiatement avec des questions et des demandes simples, puis découvrir naturellement des fonctionnalités d'automatisation et des flux de travail plus puissants au fur et à mesure, sans la courbe d'apprentissage intimidante qui freine tant de personnes.

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Automatisation du service client

C'est dans le domaine de l'expérience client que la coordination multi-agents gagne en visibilité. Au lieu d'un simple chatbot répondant aux questions fréquentes, vous déployez des agents parallèles qui interprètent les intentions, valident les actions et traitent les demandes en temps réel.

Imaginez ce flux :

L'agent A analyse une demande de remboursement et vérifie l'historique des commandes

Un agent de validation vérifie l'éligibilité tout en protégeant les données sensibles

Un autre agent met à jour les enregistrements CRM et envoie une confirmation

Un agent de résumé consigne les informations issues des interactions à des fins de formation

Cette orchestration d'agents à plusieurs niveaux améliore la rapidité de réponse tout en garantissant la gouvernance. Grâce à une fonctionnalité intégrée de mémorisation des clients, les agents personnalisent leurs réponses en fonction des interactions passées plutôt que de repartir de zéro à chaque discussion.

Il est important de noter que les systèmes à fort impact continuent d'intégrer une intervention humaine pour les scénarios d'escalade. Le résultat est une intelligence coordonnée qui améliore la satisfaction client tout en garantissant la responsabilité.

Recherche et travail intellectuel

Les équipes à forte intensité de connaissances tirent un immense bénéfice des flux de travail multi-agents structurés. La recherche suit rarement un cheminement linéaire. Elle implique la collecte de données, la validation des sources, la synthèse des informations et la présentation des résultats.

Dans un système de recherche structuré, le flux de travail pourrait se présenter comme suit :

Un agent effectue des recherches structurées sur le Web et agrège les données brutes

Un autre se charge de l'analyse et du filtrage pour garantir la crédibilité

Un agent de rédaction rédige des résumés

Un agent chargé de la conformité valide les citations

Cela s'avère particulièrement utile pour les tâches de recherche complexes où un modèle unique peine à conserver la profondeur et la structure requises. Une fonctionnalité de recherche performante implique de séparer la recherche d'informations, le raisonnement et la présentation en étapes modulaires.

Dans les installations avancées, les équipes peuvent déployer plusieurs agents Claude ou d'autres modèles spécialisés pour recouper les résultats. Cette approche favorise un processus de recherche fondé sur une validation par étapes plutôt que sur une génération en un seul passage.

Lors de la conception de systèmes multi-agents pour le travail intellectuel, la valeur réside dans la coordination. Les agents préservent le contexte, réduisent la surcharge cognitive et exécutent l'ensemble du cycle de vie de la recherche avec précision.

⚡ Astuce rapide : recherchez toujours des solutions d'IA évolutives qui s'intègrent à votre infrastructure technologique existante. Veillez également à disposer d'une documentation détaillée sur les flux de travail. Pour approfondir le sujet, voici quelques questions que vous devriez vous poser : ✅ Comment les performances du système (temps de réponse, débit) évoluent-elles lorsque l'utilisation est multipliée par 10 ou par 100 ? ✅ Y a-t-il des limites de charge pour les utilisateurs ou des limitations de concurrence spécifiques que nous devrions connaître ? ✅ Dans quelle mesure la solution s'adapte-t-elle efficacement en termes de coûts d'infrastructure (calcul, stockage, réseau) ? ✅ À quelle fréquence les intégrations sont-elles mises à jour pour s'adapter au cycle de vie de la pile technologique (par exemple, nouvelles versions logicielles) ? ✅ Quels coûts cachés ou liés à l'utilisation pourraient apparaître à mesure que la solution évolue ?

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Voici quelques-uns des outils les plus populaires pour créer des flux de travail multi-agents :

LangChain : si vous avez besoin d'un contrôle précis sur les agents IA (état, outils et garde-fous), LangChain vous offre un cadre permettant de concevoir des flux de travail d'agents sous forme de graphes et de les exécuter de manière fiable. Vous modélisez l'état, définissez les nœuds et acheminez les flux à l'aide d'arêtes, de sorte que les décisions en plusieurs étapes sont explicites et vérifiables. Il prend en charge les modèles à agent unique, multi-agents et hiérarchiques, avec des boucles de modération et de qualité pour maintenir le comportement sur la bonne voie.

CrewAI : CrewAI se concentre sur des équipes d'agents IA qui collaborent pour achever du travail complexe. Vous pouvez développer vos applications à l'aide du framework open source ou utiliser l'éditeur visuel de CrewAI Studio, puis mettre ces « équipes » en production via la plateforme de gestion des agents (AMP) pour surveiller les exécutions, tester les améliorations et itérer en toute sécurité.

AutoGen : AutoGen est le framework open source de Microsoft permettant de créer des systèmes multi-agents basés sur l'IA. Vous pouvez créer des prototypes dans AutoGen Studio (sans code), script des discussions avec AgentChat, puis passer à une orchestration pilotée par les évènements avec Core lorsque vous avez besoin de flux de travail distribués et de longue durée. Il est principalement basé sur Python et vous offre un contrôle explicite sur l'état, les outils et les transferts.

Pour l'orchestration en production, vous pouvez également intégrer les éléments suivants :

Celery / Prefect / Airflow pour la planification des flux de travail

Bases de données vectorielles (Pinecone, Weaviate, Chroma) pour la mémoire à long terme

API et outils (Recherche Google, SQL, e-mail, Slack) pour les actions

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Comment créer des flux de travail multi-agents dans ClickUp

De nombreuses équipes sont enthousiastes à l'idée d'adopter des agents IA pour automatiser leur travail. Mais dès que l'expérimentation commence, la réalité s'impose. Au lieu de gagner en efficacité, les organisations se retrouvent confrontées à une prolifération du travail, avec des outils fragmentés, des automatisations cloisonnées et des flux de travail déconnectés entre les agents.

Les systèmes individuels peuvent fonctionner correctement de manière isolée, mais sans coordination, ils peinent à fournir l'assistance nécessaire pour prendre en charge des flux de travail complexes à l'échelle de l'ensemble du système.

C'est là que ClickUp prend toute sa valeur. En tant qu'espace de travail IA convergent, il sert de hub central où les flux de travail multi-agents peuvent fonctionner au sein d'un environnement partagé. Au lieu d'outils dispersés fonctionnant indépendamment, ClickUp aide les agents à se coordonner, à maintenir un contexte utilisateur partagé et à accomplir des tâches au sein d'un seul espace de travail.

Utilisez ClickUp Brain comme couche de coordination

Simplifiez la coordination de vos flux de travail avec ClickUp Brain

ClickUp Brain fait office de moteur de coordination qui relie différents agents et flux de travail. Au lieu de configurer manuellement une logique complexe, les équipes peuvent décrire l'automatisation souhaitée en langage naturel.

Par exemple, un chef de produit peut définir un flux de travail dans lequel les tâches urgentes sont automatiquement acheminées vers une équipe à haute priorité. ClickUp Brain interprète cette demande, configure les déclencheurs et établit la logique qui guide le comportement des agents.

Comme Brain analyse l'activité en fonction des tâches, des échéances et des dépendances, il fournit l'assistance pour le routage dynamique entre différents agents. Il peut également maintenir un contexte utilisateur partagé, aidant ainsi les agents à comprendre les priorités entre les projets plutôt que de travailler de manière isolée.

Le résultat est un système dans lequel des agents parallèles gèrent la saisie des entrées, l'acheminement des tâches, les rapports et l'analyse sans interrompre la continuité du flux de travail.

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💡 Conseil de pro : ClickUp Brain est à l'origine d'une grande partie de l'automatisation que vous avez vue ci-dessus, mais avec ClickUp Brain MAX, vous allez encore plus loin. ClickUp Brain MAX fournit les détails des tâches ClickUp Brain Max propose des agents IA plus adaptatifs. En passant d'un modèle de pointe à l'autre, comme GPT-4, Claude 3.7 et bien d'autres, les équipes peuvent choisir le « cerveau » le mieux adapté à chaque flux de travail : la rapidité pour des décisions rapides, la nuance pour une communication délicate ou la profondeur pour des analyses complexes. Et grâce à Talk to Text, une fonctionnalité de ClickUp Brain MAX, vous pouvez dicter vos idées directement dans ClickUp. Vos pensées exprimées à voix haute se transforment instantanément en tâches, en documents ou en éléments à mener, éliminant ainsi les goulots d'étranglement liés à la saisie et rendant les flux de travail des agents aussi naturels qu'une discussion. Ensemble, ClickUp Brain MAX et Talk to Text font le lien entre l'intervention humaine et les agents autonomes : ainsi, les idées circulent plus rapidement, le contexte reste intact et vos flux de travail basés sur l'IA évoluent sans heurts.

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Utilisez les automatisations ClickUp pour orchestrer des flux de travail pilotés par des agents

Créer une automatisation personnalisée sur ClickUp

Alors que ClickUp Brain aide à interpréter les intentions et à guider le comportement des agents, ClickUp Automations apporte la couche d'exécution qui transforme ces informations en actions concrètes. Ensemble, ils forment un environnement pratique pour exécuter des flux de travail multi-agents au sein de votre environnement de travail.

ClickUp Brain analyse vos projets, vos échéances et vos dépendances, tandis que les automatisations garantissent que les tâches progressent tout au long du flux de travail sans intervention manuelle. Cette combinaison permet à différents agents de se coordonner entre les différents flux de travail tout en conservant un contexte utilisateur partagé.

Voici comment cette collaboration se déroule généralement :

Remplissez automatiquement les champs et acheminez les tâches de manière intelligente : IA Fields peut analyser les données du projet entrantes et remplir automatiquement les informations clés. IA Assign achemine ensuite la tâche vers le bon collaborateur, garantissant ainsi que plusieurs agents traitent simultanément différentes parties du flux de travail sans goulots d'étranglement.

Des informations basées sur l'IA pour tous les projets : ClickUp Brain analyse en permanence l'activité des projets et met en évidence des informations via des tableaux de bord. Ces signaux aident les équipes à détecter rapidement les retards ou anomalies potentiels, améliorant ainsi les performances de l'ensemble du système

Hiérarchisez le travail de manière dynamique : ClickUp Brain évalue l'urgence, les dépendances et les échéances pour recommander des priorités. Cela permet un routage dynamique où les tâches sont réparties entre plusieurs agents spécialisés ou membres de l'équipe en fonction des besoins du projet en temps réel

Au lieu de règles d'automatisation isolées, Brain et Automations créent un système coordonné où les agents collaborent, les tâches sont acheminées de manière intelligente et le travail progresse sans heurts entre les équipes.

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💡 Astuce de pro : Vous pouvez utiliser les Super Agents de ClickUp comme collègues IA intégrés directement à votre environnement de travail ClickUp. Ils apparaissent exactement comme des coéquipiers, car en réalité, ils sont modélisés comme de véritables utilisateurs. Regardez cette vidéo pour comprendre comment créer des agents IA personnalisables avec ClickUp Super Agents : Vous pouvez : Attribuez-leur des tâches : confiez-leur la propriété de tâches récurrentes, de projets ou de flux de travail complets

@mentionnez-les où vous voulez : intégrez-les dans Docs, les tâches ou les chats pour ajouter du contexte, répondre à des questions ou faire avancer le travail

Envoyez-leur un message privé : demandez de l'aide, déléguez les tâches fastidieuses ou recevez des mises à jour, comme vous le feriez avec un collègue

Définissez des calendriers et des déclencheurs : demandez-leur de générer des rapports chaque matin, de trier les nouvelles demandes dès leur arrivée ou de surveiller les flux de travail en arrière-plan Déléguez vos objectifs et vos flux de travail à des coéquipiers agents grâce à ClickUp Super Agent

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L'IA est d'autant plus puissante qu'elle effectue une connexion avec les outils que votre équipe utilise déjà. ClickUp permet des connexions avec des plateformes telles que ChatGPT, Make, Twilio et Zapier, ce qui permet à des outils externes de s'intégrer aux systèmes multi-agents plus larges fonctionnant au sein de votre environnement de travail.

Cette couche d'intégration prend en charge les appels d'outils, les déclencheurs externes et l'accès aux données structurées entre les systèmes. Les mises à jour provenant de GitHub peuvent créer automatiquement des tâches, tandis que les informations générées par les outils d'IA peuvent être directement intégrées aux flux de travail des projets.

Lorsque ces systèmes fonctionnent ensemble, les équipes dépassent le stade de l'automatisation isolée pour évoluer vers un travail coordonné au sein de systèmes multi-agents, où les agents collaborent, traitent les informations en parallèle et fournissent des résultats plus rapidement.

💡 Conseil de pro : Créez un tableau de bord pour suivre l'impact de vos flux de travail basés sur l'IA. Le suivi d'indicateurs tels que le temps gagné, la réduction des erreurs et les gains de productivité permet de quantifier la manière dont vos systèmes multi-agents améliorent l'efficacité opérationnelle au sein des équipes.

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Transformez l'intelligence multi-agents en travail concret avec ClickUp

L'évolution vers les systèmes multi-agents n'est pas seulement une tendance technique : c'est une nouvelle façon d'exécuter le travail. À mesure que les organisations adoptent des agents IA pour gérer des tâches complexes, l'accent passe d'une automatisation isolée à des systèmes coordonnés où plusieurs agents collaborent, partagent le contexte et achèvent les résultats à l'échelle de l'ensemble du système.

Des opérations et du développement logiciel à la recherche et au service client, des flux de travail d'agents bien conçus aident les équipes à optimiser la prise de décision, à améliorer les performances des systèmes et à gérer plus efficacement les systèmes complexes. Mais le véritable avantage réside dans le fait de réunir ces agents au sein d'un environnement unifié où le travail, le contexte et la coordination coexistent.

C'est exactement là que ClickUp entre en jeu. Essayez ClickUp gratuitement et commencez à créer des flux de travail intelligents qui permettront à vos agents — et à vos équipes — d'avancer plus rapidement dans leur travail.

Foire aux questions (FAQ)

Un système à agent unique s'appuie sur un seul modèle pour interpréter les données d'entrée et achever les tâches. À l'inverse, les systèmes multi-agents utilisent plusieurs agents spécialisés dans différents rôles, qui collaborent par le biais d'interactions entre eux et se coordonnent à l'échelle de l'ensemble du système pour gérer des flux de travail plus complexes.

Pas toujours. Si les développeurs peuvent écrire une logique personnalisée lors de la création d'agents IA, de nombreuses plateformes modernes proposent des outils visuels qui prennent en charge les flux de travail multi-agents sans nécessiter de codage intensif. Ces outils aident les équipes à orchestrer plusieurs agents spécialisés pour les tâches opérationnelles et d'entreprise.

L'automatisation traditionnelle suit des règles fixes pour des tâches prédéfinies. L'orchestration des agents permet toutefois aux agents IA de s'adapter de manière dynamique, de se coordonner avec d'autres agents et de gérer des flux de travail complexes en s'appuyant sur le contexte, la mémoire et la logique de prise de décision, plutôt que sur des déclencheurs statiques.