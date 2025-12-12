Guide de prompting des agents : comment créer des flux de travail IA fiables

Les meilleurs agents IA ne sont pas créés en une seule étape. Ils sont construits en couches, comme des blocs de construction, chacune donnant à l'agent plus de capacités et plus de fiabilité.

Nous passerons en revue les blocs clés, de la définition de la tâche à la rédaction de l'invite, en passant par le débogage du résultat et les tests de résistance avant le lancement.

Invitation générative vs invitation d'agent

La plupart des gens pensent que l'invitation consiste simplement à poser une question et à lire la réponse. C'est vrai. Mais uniquement pour les invitations génératives.

L'image suivante montre ClickUp Brain répondant à une invitation ouverte et créative. L'utilisateur demande : « Montrez-moi comment faire pour que le chien porte un chapeau ? » et obtient une réponse flexible et imaginative avec une image générée et un texte descriptif.

Exemple de suggestion générative avec ClickUp Brain, produisant une réponse créative et descriptive à une question ouverte

Les invites génératives sont ouvertes, créatives et flexibles. Elles sont idéales pour trouver rapidement des idées ou du contenu. Mais lorsque vous créez quelque chose qui doit fonctionner à chaque fois, à partir de données clients réelles, avec une structure et un résultat prévisibles, vous avez besoin d'une approche différente.

C'est ce qu'on appelle l'invite d'agent . Le passage de la demande à l'instruction, de la génération à l'exécution.

L'image ci-dessous illustre l'invite d'agent dans ClickUp. Ici, un agent (chef de projet) est configuré avec une description de poste claire, des instructions structurées et des responsabilités définies. Cette approche garantit que l'agent fonctionne de manière fiable et cohérente à chaque fois qu'il est déclenché.

Exemple d'invite d'agent, où l'agent se voit attribuer un rôle structuré et un ensemble d'instructions pour une exécution répétable et prévisible

Différences clés entre les invites génératives et les invites d'agent

Attribut Suggestions génératives Prompting des agents Objectif Exploration, créativité Fiabilité, structure État d'esprit « Donnez-moi quelque chose » « Faites cette tâche à chaque fois » Résultat Flexible, ouvert Répétable, structuré Cas d'utilisation Rédigez une présentation pour votre blog Triage d'un ticket d'assistance

👉 Lorsque vous invitez un agent, vous ne lui posez pas une question. Vous lui donnez une description de poste, un contrat et un ensemble de règles.

L'invite générative pose la question suivante : « Que peut produire le modèle ? » L'invite d'agent pose la question suivante : « Comment faire en sorte que le modèle se comporte de manière cohérente et prévisible ? »

La plupart des équipes ne se rendent pas compte qu'elles se trouvent encore du mauvais côté du fossé entre le génératif et l'agentique.

Les instructions génératives sont créatives, flexibles et rapides. Mais elles sont conçues pour des résultats ponctuels.

L'invite d'agent repose entièrement sur les instructions. C'est ainsi que vous créez une IA qui fonctionne dans le monde réel, de manière fiable et prévisible.

L'invitation générative est un moment. L'invitation des agents est un système, et les systèmes sont évolutifs.

📮 ClickUp Insight : Alors que 35 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage utilisent l'IA pour des tâches basiques, les fonctionnalités avancées telles que l'automatisation (12 %) et l'optimisation (10 %) semblent encore hors de portée pour beaucoup. La plupart des équipes se sentent bloquées au « niveau débutant de l'IA » car leurs applications ne gèrent que des tâches superficielles. Un outil génère du contenu, un autre suggère des tâches à assigner, un troisième résume des notes, mais aucun d'entre eux ne partage le contexte ni ne fonctionne en collaboration. Lorsque l'IA fonctionne de manière isolée comme cela, elle produit des résultats, mais pas de conclusions. C'est pourquoi il est important d'avoir des flux de travail unifiés. ClickUp Brain change la donne en exploitant vos tâches, votre contenu et le contexte de vos processus, vous aidant ainsi à mettre en œuvre sans effort des flux de travail avancés et automatisés grâce à une intelligence intégrée intelligente. Il s'agit d'une IA qui comprend votre travail, et pas seulement vos instructions.

Élément constitutif n° 1 : commencez par inviter l'IA à rédiger les spécifications

Avant les instructions, avant la structure, avant le format, il y a la spécification. C'est la base.

Elle définit les éléments suivants pour l'agent :

La tâche à faire

Champs de saisie

Résultats attendus

Contraintes et exigences

À quoi ressemble un « bon » résultat ?

Nous générons cela avec l'IA, et non manuellement.

✅ Invite de rédaction de spécifications :

Vous disposez ainsi d'un plan d'action solide. Il ne vous reste plus qu'à le structurer et à le perfectionner.

Bloc n° 2 : superposition — Élargir progressivement une invite, des instructions

La stratification vous permet de passer d'un assistant IA utile à un coéquipier fiable. Commencez par la tâche la plus simple possible. Testez-la. Puis développez-la.

Niveau A : comportement de base

Commencez simplement. Seulement l'essentiel.

Une fois que cela semble bien établi et cohérent, nous ajoutons le niveau suivant.

Niveau B : Ajouter une structure

Développez maintenant la même invitation, avec des instructions structurées.

La structure devient plus claire. Vous obtenez désormais de véritables résultats de triage.

Niveau C : ajoutez une logique à plus forte valeur ajoutée

Nous ajoutons maintenant la dernière couche : les recommandations et les informations manquantes.

À ce stade, nous disposons d'un agent à plusieurs niveaux entièrement fonctionnel.

Prochaine étape : maintenir un comportement stable.

Bloc n° 3 : ajouter des contraintes

Une fois que le comportement à plusieurs niveaux fonctionne, nous ajoutons des contraintes. Les contraintes créent une cohérence et empêchent les hallucinations. Ces contraintes sont ajoutées directement dans l'invite en cours de développement.

🔐 Exemple de blocage par contraintes

Désormais, le comportement est stable, prévisible et sûr.

⚙️ Agent Insight : les contraintes créent la fiabilité Dans les systèmes agentifs, les contraintes ne sont pas des limitations, mais des infrastructures. Elles donnent au modèle des limites claires afin qu'il cesse d'improviser et commence à se comporter de manière cohérente, avec la même structure et la même logique à chaque fois. C'est cette cohérence qui permet à un agent de s'intégrer dans des flux de travail réels. Lorsque les résultats ne varient jamais, les équipes peuvent faire confiance à des outils tels que ClickUp Agents pour trier, acheminer ou résumer sans avoir à remettre en question ou à réécrire leur travail. Agents ClickUp AI Les garde-fous ne limitent pas les capacités ; ils rendent l'agent suffisamment stable pour être automatisé et suffisamment fiable pour être évolutif.

Bloc n° 4 : ajouter des exemples (suggestions multi-coups)

En ajoutant des exemples, vous enseignez à l'agent ce qu'est un « bon » résultat, en définissant des paramètres en matière de ton, de profondeur et de raisonnement. Chaque exemple renforce la cohérence des résultats.

Exemple de ticket (pour les invites multi-étapes)

Exemple de résultat

Bloc n° 5 : définir le format de sortie (schéma)

Formalisez vos résultats dans un schéma prévisible et lisible par machine.

Nous ajoutons les instructions du schéma à l'invite :

Définition du schéma :

Cela transforme l'agent en un générateur de résultats cohérent et lisible par machine.

Dernier bloc constitutif : rassemblez tous ces éléments dans une seule invitation, des instructions pour la production

Voici l'invite combinée qui comprend :

Comportement à plusieurs niveaux

Contraintes

Exemple multi-tirs

Schéma

Vous souhaitez voir cela en action ?

🎥 Regardez cette vidéo pour découvrir comment automatiser les demandes courantes, rationaliser les transferts de chat en direct, mettre en place des boucles de rétroaction et maintenir la qualité grâce à une formation adéquate sur les données et des procédures d'escalade, afin que votre IA aide réellement votre équipe, sans la frustrer.

De l'invite à la production : ce qu'il faut vraiment pour y parvenir

La différence entre un invité fragile et un agent solide comme le roc réside dans la structure.

Vous créez des systèmes, pas seulement du texte. Cela signifie que :

Stratifiez soigneusement

Ajoutez des contraintes

Testez de manière obsessionnelle

Laissez l'IA vous aider à déboguer

Pensez comme un ingénieur, pas seulement comme un rédacteur.

C'est ainsi que vous passerez de résultats intelligents à des agents fiables que vous pouvez déployer en toute confiance.

En d'autres termes : Construisez. Testez. Améliorez.