les 10 meilleurs outils d'ingénierie des invitations pour l'IA générative en 2025

À vous êtes-vous déjà demandé comment les outils d'IA générative sont parfois capables de produire exactement ce que vous voulez, mais de fournir des résultats de recherche inadéquats pour certaines requêtes ? Tout dépend de la qualité de vos invitations, instructions.

Pour obtenir des réponses précises de la part des outils d'IA, vous devez fournir des instructions spécifiques. Cependant, les modèles d'IA générative évoluent continuellement à mesure que nous les alimentons en nouvelles informations. Vous devez donc également affiner vos invitations.

Ce processus s'appelle l'ingénierie des invites, instructions. Il s'agit d'une technique de saisie qui consiste à fournir des invites spécifiques aux outils d'intelligence artificielle afin qu'ils puissent comprendre l'intention humaine et donner le résultat souhaité. Ce blog dresse la liste des 10 meilleurs outils d'ingénierie des invites pour vous aider à faire passer votre jeu d'IA au niveau supérieur !

Que faut-il rechercher dans les outils d'invite, instructions ?

Que vous utilisiez des outils IA pour générer les grandes lignes d'un blog ou pour produire des blocs de code, vous devez tenir compte de certains attributs clés lorsque vous les choisissez. Il s'agit notamment de

Facilité d'utilisation

**Conception de l'interface utilisateur : vous devez rechercher une interface propre et organisée. Essayez les fonctionnalités de glisser-déposer, les boutons effacés et les libellés qui permettent des interactions fluides avec l'utilisateur

Facilité d'apprentissage: L'outil doit proposer des didacticiels utiles ou des guides de démarrage afin que vous puissiez acquérir rapidement les connaissances de base

Efficacité

Performance: Vous ne voulez pas passer des heures à attendre que vos invitations soient traitées. Un outil réactif vous permettra de maintenir votre flux créatif

Intégration

Compatibilité : Il doit fonctionner de manière transparente avec les autres logiciels et systèmes que vous utilisez couramment, tels que Google Docs ou toute autre plateforme de codage

Il doit fonctionner de manière transparente avec les autres logiciels et systèmes que vous utilisez couramment, tels que Google Docs ou toute autre plateforme de codage Assistance API: Une interface de programmation d'application (API) est un mécanisme de communication entre différentes applications. Si vous êtes un technicien ou si vous souhaitez créer des flux de travail personnalisés, recherchez un outil d'ingénierie des instructions doté d'une API solide

Évolutivité

Performance à l'échelle: Au fur et à mesure que vos projets se développent, les invites deviennent plus complexes. L'outil doit être capable de gérer une logique complexe et des charges de travail plus lourdes sans ralentissement

10 meilleurs outils d'ingénierie des invites, instructions à utiliser en 2024

Voici une liste des meilleurs outils d'ingénierie des invites pour optimiser les performances des modèles génératifs d'IA :

1. PromptAppGPT

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/PromptAppGPT-1.png PromptAppGPT /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission PromptAppGPT PromptAppGPT est une plateforme conviviale d'ingénierie des invites qui simplifie la création d'invites grâce à une interface de type glisser-déposer. Elle assiste les invites en langage naturel pour les LLM comme le GPT-3 et offre un retour d'information en temps réel au fur et à mesure que vous construisez votre invite, ce qui vous aide à affiner votre approche et à obtenir des résultats optimaux.

Vous pouvez utiliser PromptAppGPT pour le développement d'applications low-code, la génération de textes, d'images et d'interfaces utilisateurs automatiques.

PromptAppGPT meilleures fonctionnalités

Créez, modifiez, compilez et exécutez des instructions visuellement à l'aide de l'interface glisser-déposer

Obtenez des suggestions et des informations en temps réel au fur et à mesure que vous créez des invites efficaces

Créez rapidement des cadres de développement d'applications à l'aide d'invites à code réduit

Limites de PromptAppGPT

Il se concentre principalement sur les modèles basés sur le GPT-3, ce qui limite sa portée

Prix de PromptAppGPT

Tarification personnalisée

Pas assez de commentaires disponibles

2. OpenPrompt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/OpenPrompt-1-1400x607.png OpenPrompt /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission OpenPrompt OpenPrompt est un outil d'ingénierie des invites permettant de créer des invites efficaces pour ChatGPT et Midjourney. Il assiste également la génération d'invites, instructions pour le code Python, le code Refactor, TypeScript, C++ et JavaScript, ce qui en fait un outil idéal pour les développeurs de logiciels .

Vous avez accès à une bibliothèque personnalisable qui assiste le réglage fin avancé et l'intégration avec des frameworks populaires comme PyTorch et TensorFlow.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenPrompt

Mettez rapidement en pratique les idées d'apprentissage par invite, grâce à l'extension web d'OpenPrompt

Affinez les invitations, les instructions pour des tâches spécifiques et améliorez la précision

Essayez diverses stratégies d'invite, telles que le modèle, la verbalisation et l'optimisation

Limites d'OpenPrompt

Il nécessite des connaissances en matière de code pour une utilisation avancée

Il n'y a pas d'interface visuelle pour la construction des invitations, instructions

Prix d'OpenPrompt

Pro: 4 $ par mois

Evaluations et critiques d'OpenPrompt

GitHub: 4,200+ évaluations

3. ChatGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ChatGPT.png ChatGPT /$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de l'association http://chat.openai.com ChatGPT /%href/

Tous ceux qui ont entendu parler de l'IA connaissent probablement ChatGPT. Il est connu pour son interface simple et sa grande communauté d'utilisateurs. Vous pouvez expérimenter des invitations pour diverses tâches, comme résumer des notes de réunion, rédiger du contenu, la génération et le débogage de codes et créer des images. Accédez à une bibliothèque d'invites partagées par d'autres utilisateurs pour vous inspirer.

ChatGPT meilleures fonctionnalités

Expérimentez facilement des invites, des instructions pour diverses tâches grâce à son interface simple et conviviale

Rejoignez une grande communauté d'utilisateurs pour accéder aux invites et aux partages

Limites de ChatGPT

Vous aurez un contrôle limité sur les résultats puisque les capacités de réglage fin sont limitées

Le niveau gratuit peut subir des retards pour les demandes complexes

Prix de ChatGPT

Free

Plus: 20$ par mois et par utilisateur

20$ par mois et par utilisateur Teams: 30$ par mois par utilisateur

30$ par mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Capterra: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) G2: 4.7/5 (500+ commentaires)

4. Helicone.IA

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Helicone.ai\_-1400x743.png Helicone.ai /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de s'en remettre à l'expérience des autres

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière http://Helicone.ai Helicone.ai /%href/

Helicone.IA est une plateforme open-source pour le développement d'invitations de modèles d'apprentissage automatique. Elle permet d'améliorer les performances des MLD en collectant des données, en surveillant leurs performances et en expérimentant divers modèles d'invites, instructions.

En outre, ses outils de collaboration et ses fonctionnalités d'interprétabilité améliorent le travail d'équipe et permettent de comprendre pourquoi les invites génèrent des résultats spécifiques. Cependant, le modèle de tarification d'Helicone.IA peut être complexe pour les équipes plus importantes, et certaines fonctionnalités peuvent encore être en cours de développement.

Les meilleures fonctionnalités d'Helicone.ai

Gérez et déployez des invites, instructions aux côtés de vos modèles d'apprentissage automatique

Partagez les invites et procédez à des itérations avec votre équipe

Effectuez des tests de régression des invites, comparez et analysez des ensembles de données pour comprendre pourquoi certaines invites génèrent des résultats spécifiques

Limites de Helicone.IA

Options de personnalisation limitées par rapport à certains autres outils de surveillance

Helicone nécessite un serveur proxy pour exécuter les requêtes d'achèvement d'OpenAI en votre nom

Prix de Helicone.ai

Free

Growth: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise: Tarification personnalisée

Github: 1,400 évaluations

1,400 évaluations G2: 4.5/5

5. PromptHero

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/PromptHero-1400x470.png PromptHero /$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider le premier ministre a dit qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'envoyer un message à la presse Si vous recherchez une plateforme riche en invites préconstruites pour les images d'IA, PromptHero est un puissant outil d'ingénierie des invites. Il propose des millions d'invites, issues de modèles et de bibliothèques IA populaires tels que Stable Diffusion, ChatGPT, Midjourney et Openjourney.

Il dispose également d'une place de marché communautaire où vous pouvez acheter et vendre des invites, favorisant ainsi un environnement collaboratif.

Les meilleures fonctionnalités de PromptHero

Accédez à des invitations prédéfinies pour diverses tâches

Achat et vente d'invites, instructions d'autres utilisateurs sur la place de marché communautaire, en fonction de la longueur de l'invite

Limites de PromptHero

Assistance limitée pour les tâches de rédaction technique

Le forfait Free offre un accès limité à la bibliothèque d'invites, instructions

Prix de PromptHero

Supporter: 5$/mois

5$/mois Pro: 9

9 Académie: 29

29 Enterprise:Tarification personnalisée

Notes et évaluations de PromptHero

Pas assez d'évaluations et de critiques

6. LangChain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/LangChain-1400x1011.png LangChain /$$$img/

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres LangChain LangChain est un framework open-source pour l'ingénierie avancée des invites, instructions. Il permet de construire des invitations complexes en enchaînant des invitations plus simples. Il s'agit d'un système modulaire permettant de construire des flux de travail complexes et de s'attaquer à des tâches nécessitant une suite logique d'étapes.

En outre, LangChain offre un contrôle de version qui permet de suivre les modifications et de revenir à des versions antérieures si nécessaire. Cependant, l'interface peut être plus complexe pour les nouveaux utilisateurs et la compatibilité LLM peut être limitée.

Les meilleures fonctionnalités de LangChain

Créez des invitations complexes en utilisant diverses classes et fonctions

Commander des modèles d'invites réutilisables pour améliorer la lisibilité du code et gagner du temps

Suivez les modifications et revenez aux versions précédentes de vos invites, instructions

Créez des invites, des instructions pour les tâches qui requièrent un raisonnement logique

Limites de LangChain

Courbe d'apprentissage plus prononcée que pour les interfaces de type "glisser-déposer"

La compatibilité avec les LLM peut être limitée (consultez leur site Web pour connaître les modèles assistés)

Prix de LangChain

Free: Forever

Forever Plus: 39 $ par mois et par utilisateur

39 $ par mois et par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 5/5 (2 commentaires)

5/5 (2 commentaires) Github: 83,800 évaluations

7. PromptBase

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/PromptBase-1400x835.png PromptBase /$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider la base de l'énoncé Si vous cherchez une vaste collection d'invites, facilement disponibles pour l'exploration, essayez PromptBase. Il s'agit d'une place de marché où vous pouvez acheter et vendre des invites pour des modèles IA tels que ChatGPT, MIdjourney et Dall-E. Utilisez les fonctions de recherche et de filtrage pour trouver des invites correspondant à vos besoins.

Le constructeur d'applications IA sans code de PromptBase vous aide à créer des applications IA simples avec des invites sur mesure.

Les meilleures fonctionnalités de PromptBase

Explorez une vaste collection d'invites pour divers cas d'utilisation grâce à son énorme bibliothèque d'invites

Essayez son modèle de paiement à l'invite pour ne payer que les invites que vous utilisez

Limites de PromptBase

Les options de personnalisation des invites sont limitées par rapport aux outils de construction

La qualité des invitations peut varier en fonction des contributions des utilisateurs

Prix de PromptBase

1,99 $ et plus pour chaque invite, instructions

Évaluations et critiques de PromptBase

GitHub: 5 100 évaluations

8. BetterPrompt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/BetterPrompt-1400x792.jpg MeilleurPrompt /$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider le message d'encouragement à l'intention de la population BetterPrompt vous aide à créer des invitations personnalisées et à effectuer des tests en masse pour mesurer leur efficacité. Il fournit également des outils permettant d'identifier les biais potentiels au sein de vos invites, garantissant ainsi une utilisation responsable de l'IA.

En outre, ses fonctionnalités d'IA explicables permettent de comprendre le raisonnement qui sous-tend les résultats, favorisant ainsi la confiance et la compréhension. Bien que BetterPrompt soit actuellement en phase de bêta test, il est prometteur pour les tâches nécessitant une recherche d'informations précise.

Meilleures fonctionnalités de BetterPrompt

Utiliser des outils pour identifier les biais potentiels dans les invites, instructions

Comprendre le raisonnement qui sous-tend les résultats en comparant différentes invites

Les limites de BetterPrompt

Capacités limitées de génération de textes créatifs

Actuellement en phase de bêta-test, les fonctionnalités peuvent être modifiées

Prix de BetterPrompt

À partir de 4,9

BetterPrompt évaluations et critiques

GitHub : 144 évaluations

9. PromptChainer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/PromptChainer.png PromptChainer /$$$img/

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider PromptChainer Si vous souhaitez des flux de travail automatisés et complexes, PromptChainer mérite d'être exploré. Il excelle dans la construction de chaînes d'invitations avancées avec une logique conditionnelle pour des paramètres de données complexes, permettant aux invites de s'adapter en fonction de la réponse de l'IA.

Utilisez son cadre open-source pour créer des applications et des solutions IA avancées.

Meilleures fonctionnalités de PromptChainer

Créez des flux de travail complexes avec des invites séquentielles grâce à ses fonctionnalités avancées de chaînage d'invitations

Essayez des invitations conditionnelles qui s'adaptent en fonction de la réponse de l'IA

Automatisez les tâches répétitives avec des chaînes d'invitations préconstruites

Limites de PromptChainer

L'interface complexe peut être accablante pour les nouveaux utilisateurs

Nécessite une bonne compréhension des principes d'ingénierie des invites, instructions

Prix de PromptChainer

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de PromptChainer :

Pas assez de commentaires

10. Google Bard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/Google-Bard.png Google Bard /$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de l'association

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur le site de l'association https://gemini.google.com/app Gemini /%href/

Google Bard, désormais appelé Gemini, offre un accès à des modèles linguistiques de pointe et dispose de fonctionnalités multilingues permettant de générer des textes dans différentes langues. Vous pouvez l'intégrer de manière transparente à d'autres produits Google tels que Search et Google Docs, ce qui en fait une option pratique pour les développeurs et ceux qui font déjà partie de l'écosystème Google.

Meilleures fonctionnalités de Google Bard

Génération de texte en plusieurs langues

Intégration transparente avec Google Search et Google Docs

Limites de Google Bard

Fournit parfois des informations inexactes ou biaisées

Capacité limitée à effectuer des tâches prolongées ou complexes

Gratuit: Free Forever

Free Forever Avancé: $19.99 par mois

Autres Outils d'IA

Si les outils d'invite instructions ci-dessus vous donnent les moyens de guider de grands modèles de langage vers des résultats créatifs spécifiques, ils peuvent aussi rendre votre flux de travail complexe. C'est là que les outils de gestion de projet par IA peuvent s'avérer utiles.

Voici ClickUp, une plateforme de gestion de projet tout-en-un dotée de puissantes fonctionnalités IA. Voyons comment vous pouvez inviter les fonctionnalités IA de ClickUp à dynamiser votre travail.

ClickUp ClickUp Brain , l'intégration IA de ClickUp, est un réseau neuronal qui rassemble toutes les informations de l'entreprise en un seul endroit en connectant les tâches, les documents et les personnes.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-391-1400x652.png ClickUp Brain /$$img/

automatisez les flux de travail, la collaboration et la gestion de projet avec ClickUp Brain_

Il travaille comme votre gestionnaire de connaissances, votre gestionnaire de tâches et votre générateur de diagrammes. ClickUp Brain vous permet de garder le cap en rattrapant les discussions, en résumant les détails du projet et les mises à jour du statut, et en créant des éléments d'action et des tâches secondaires. Il vous suffit d'entrer votre invite, et vous êtes prêt à partir !

Vous manquez de temps ? La centaine d'invitations et de modèles prédéfinis de ClickUp facilite l'automatisation des flux de travail, la rationalisation de la collaboration et la gestion des projets

Voici quelques-uns des cas d'utilisation de l'ingénierie des invites, pour lesquels ClickUp Brain peut vous aider :

Optimisez votre écriture

ClickUp Brain est le meilleur Alternative à ChatGPT parce qu'il est intégré à votre environnement de travail. Il vous aide à rédiger plus rapidement en vous suggérant des e-mails, des articles de blog et bien plus encore. Vous pouvez également l'utiliser pour envoyer des réponses rapides et créer des tableaux, des modèles et des transcriptions.

De plus, ClickUp dispose d'une vaste bibliothèque d'invites pour différents personas et cas d'utilisation. Par exemple, les ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de marketing propose plus de 600 invites pour les campagnes de marketing, la distribution de contenu, l'optimisation des taux de conversion, etc.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-171.png Utilisez le modèle ChatGPT Prompts for Marketing de ClickUp pour stimuler l'engagement https://clickup.com/templates/chatgpt-prompts-for-marketing-kkmvq-6353947 Télécharger ce modèle /$$cta/

Automatisation des tâches administratives

ClickUp Brain est le parfait Outil d'assistant virtuel IA . Il vous aide à vous attaquer de front aux charges administratives en résumant de longs documents, en générant des éléments exploitables à partir de discussions sur des projets et en fournissant des récapitulatifs instantanés des points clés. Vous pouvez facilement créer Tâches ClickUp et Documents ClickUp à partir des résultats générés par l'IA.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-325-1400x1135.png ClickUp Brain /$$img/

Modifier les invitations dans ClickUp Brain pour créer des documents ou des tâches à partir des résultats générés

_Lancer des projets plus rapidement avec la bibliothèque d'invites, instructions

ClickUp propose une bibliothèque d'invites de modèles pour les spécialistes du marketing, les équipes commerciales, les rédacteurs et les développeurs. Ses invitations préconstruites favorisent la créativité et l'efficacité. Vous pouvez explorer une variété de ClickUp's meilleures invitations, instructions IA pour la narration d'histoires , la rédaction d'essais, les quiz en ligne, l'analyse concurrentielle, les études de cas et la création de contenu.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/ClickUp-Brain-for-storytelling-1400x716.png ClickUp Brain pour le storytelling /$$img/

utilisez ClickUp Brain for storytelling pour construire des récits convaincants

Construire un hub centralisé pour les invites, instructions

Consolidez toutes vos invites par fonction et les informations connexes au sein de ClickUp. Utilisez ClickUp Docs pour stocker les invites réussies, les détails sur la tâche qu'elles ont traitée et le modèle IA utilisé (version du modèle). Vous créez ainsi une base de connaissances centrale pour votre équipe, en veillant à ce que chacun puisse accéder aux messages-guides les plus efficaces.

Les puissantes fonctionnalités organisationnelles de ClickUp, telles que les étiquettes, les vues personnalisées et les relations, permettent de classer les invites en fonction de leur objectif, du projet ou du modèle d'IA utilisé. Il est ainsi plus facile de trouver l'invite adéquate en cas de besoin, ce qui permet de gagner du temps et d'économiser des efforts.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-22.gif Documents ClickUp /$$img/

utilisez ClickUp Docs pour collaborer avec votre équipe en temps réel, assigner des tâches et rationaliser les flux de travail

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Optimisez votre rédaction en quelques secondes grâce à la puissance de l'IA

Créez du contenu rapidement avec des invites IA au bout de vos doigts

Optimisez votre texte sans effort grâce à la barre d'outils IA

Générez instantanément des résumés de documents et des éléments exploitables

Traduisez et vérifiez la grammaire dans plusieurs langues au sein de ClickUp

Faites un brainstorming en temps réel et de manière asynchrone avec les Tableaux blancs numériques

Personnalisez votre flux de travail de conception avec des modèles préconstruits

Collaborez sur les documents de manière transparente avec ClickUp Docs

Accélérez votre processus de révision de conception avec les annotations de Révision

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités limitées de gamification peuvent nuire à la motivation des utilisateurs.

Courbe d'apprentissage abrupte en raison des fonctionnalités étendues

Les fonctionnalités IA ne sont disponibles que sur les forfaits payants

Prix ClickUp

Free: Free Forever

Free Forever Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter les équipes commerciales pour un forfait personnalisé

Contacter les équipes commerciales pour un forfait personnalisé ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour 5$ par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

Essayez ClickUp pour une créativité alimentée par l'IA

L'IA change notre façon de créer ! Les outils d'ingénierie invite, instructions vous permet de demander à l'IA exactement ce que vous voulez comme un génie surpuissant pour vos idées. Mais ce n'est qu'un début - les invitations de l'IA peuvent vous aider à automatiser votre processus de flux de travail, à stimuler l'efficacité et à faire bien plus encore.

Les fonctionnalités d'intégration de l'IA de ClickUp peuvent être un super-assistant pour votre créativité. Inscrivez-vous à un environnement de travail ClickUp gratuit et découvrez toutes les choses étonnantes que vous pouvez faire avec des invitations de qualité !