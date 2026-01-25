L'état des agents IA en [année] : principales tendances à la hausse et essor de l'IA agentielle

Depuis un an, le mot « agent » est partout. Mais pour beaucoup, l'expérience a été un mélange de curiosité et de scepticisme légitime quant au retour sur investissement, à la facilité d'utilisation et aux gains de temps réels.

Nous avons vu des chatbots capables d'écrire un poème, mais incapables de faire avancer une tâche, et des outils « agents » qui sont essentiellement des interfaces nécessitant plus d'accompagnement qu'un nouveau stagiaire.

Nous voulions savoir où en étaient les lecteurs de notre blog en matière d'agents IA. Nous avons donc mené un sondage auprès de des centaines de professionnels afin de déterminer les domaines dans lesquels les agents IA sont performants, ceux dans lesquels ils échouent et ce qu'il faudrait pour qu'ils deviennent des membres permanents de l'équipe.

Nous avons été stupéfaits par les résultats.

1. Le fossé entre définition et réalité : curiosité contre réalité

40 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage déclarent être curieuses, mais ne savent toujours pas ce qui constitue un « agent ».

Cela montre à quel point l'idée des agents se répand rapidement, mais aussi à quel point cette catégorie reste abstraite dans la pratique. De nombreux outils prétendent être « agentics » en théorie, mais ne peuvent pas vraiment participer au travail quotidien.

Les super agents de ClickUp vivent dans l'environnement de travail et peuvent fonctionner de manière autonome dans le respect des règles et des autorisations que vous définissez. Le plus intéressant ? Ils ressemblent moins à une « IA » qu'à un coéquipier virtuel qui veille discrètement à ce que le travail avance comme prévu.

2. Le problème du « devineur confiant »

30 % des personnes interrogées déclarent que leur plus grande frustration vis-à-vis des agents IA est qu'ils semblent sûrs d'eux, mais se trompent.

La plupart des agents travaillent de manière isolée. Ils répondent à une seule demande sans savoir comment vous aimez faire les choses, comment vous travaillez ou quels sont vos processus préférés.

Les super agents de ClickUp fonctionnent différemment. Ils opèrent avec 100 % du contexte tiré directement de vos tâches, documents, chats, réunions et mises à jour en temps réel. Et ils conservent une mémoire récente, basée sur les préférences, et même épisodique au fil du temps.

Et c'est ce qui transforme un agent, qui se contente de faire des suppositions, en un collègue proactif capable de suivre l'évolution du travail.

🎥 Comme l'a récemment partagé Zeb Evans, PDG de ClickUp, l'avenir du travail ne repose pas uniquement sur une IA qui « pense », mais aussi sur une IA qui « agit ».

Les Super Agents sont les premiers coéquipiers numériques qui ne se contentent pas de vivre dans une boîte de discussion, ils vivent là où vous travaillez. Ils ont la mémoire, le contexte et les permissions nécessaires pour vous décharger d'une partie de votre travail.

Les Super Agents sont les premiers coéquipiers numériques qui ne se contentent pas de vivre dans une boîte de dialogue, mais qui vivent là où vous travaillez. Ils ont la mémoire, le contexte et les permissions nécessaires pour vous décharger d'une partie de votre travail.

3. La recherche d'un soulagement face au travail « ennuyeux »

24 % des personnes interrogées déclarent vouloir utiliser les agents IA principalement pour automatiser les tâches fastidieuses.

On s'attend ici à être déchargé du travail peu valorisant, ce qui est tout à fait normal. Si un agent a besoin d'une installation, d'une supervision ou d'une assistance constantes, il cesse d'être utile et devient une source de travail supplémentaire.

Dans ClickUp, les Super Agents fonctionnent en permanence en arrière-plan, mettant à jour les tâches, rédigeant des documents et faisant avancer le travail avec les mêmes outils que ceux déjà utilisés par votre équipe. Vous pouvez leur envoyer un message privé pour obtenir une aide ponctuelle, et même les mentionner dans un document pour transformer une idée en un plan clair !

🌏 Le mot du dirigeant : Selon un sondage PwC, 88 % des chefs d'entreprise déclarent que leur équipe ou leur fonction prévoit d'augmenter les budgets consacrés à l'IA au cours des 12 prochains mois en raison de l'IA agentique.

4. Pourquoi 62 % des personnes interrogées estiment que les agents IA ne sont pas à la hauteur du battage médiatique

62 % des personnes interrogées affirment que les agents IA ne sont pas encore à la hauteur du battage médiatique dont ils font l'objet, les décrivant comme étant à une étape précoce, voire créant plus de travail qu'ils n'en suppriment.

Lorsque les agents ont l'impression d'en être encore à l'« étape préliminaire » ou même de créer plus de travail qu'ils n'en éliminent, cette frustration se manifeste souvent lors du transfert. Un agent résume une réunion, suggère les prochaines étapes ou signale un problème, puis s'arrête là. Vous devez encore créer des tâches à partir des éléments d'action, attribuer des propriétaires, mettre à jour les statuts et effectuer un suivi manuellement.

Les super agents sont conçus pour prendre en charge toutes ces étapes. Ils peuvent utiliser des actions en chaîne pour transformer les notes de réunion en tâches, mettre à jour le statut des projets, acheminer le travail vers les bons propriétaires et maintenir les flux de travail au sein du même système où l'exécution a lieu.

Lorsqu'un agent IA peut passer de « voici ce qui devrait se passer » à « c'est déjà en cours », la valeur devient réelle.

5. Sécurité : la barrière de confiance

36 % des personnes interrogées déclarent que les questions de confiance et de sécurité sont la principale raison pour laquelle elles hésitent à utiliser davantage les agents IA.

La plupart du temps, un utilisateur ne sait pas où réside un agent, à quoi il peut accéder, ni comment ses actions sont régies une fois qu'il est en cours d'exécution.

Les super agents sont créés en tant qu'utilisateurs de premier ordre au sein d'un environnement de travail régi. Ils héritent des mêmes permissions au niveau utilisateur que votre équipe, garantissant ainsi un accès explicite et contrôlé dès le premier jour.

Chaque action qu'ils entreprennent est enregistrée en temps réel, et pour les décisions à fort impact, un humain reste dans la boucle pour approbation.

Les services de renseignement peuvent agir plus rapidement, tout en respectant strictement les règles auxquelles les équipes se conforment en matière de sécurité et de responsabilité.

📚 À lire également : Présentation des super agents ClickUp

6. La percée du « contexte »

Lorsqu'on leur a demandé ce qui rendrait les agents IA vraiment utiles, la réponse la plus fréquente n'était pas la vitesse ou la puissance : près de 40 % des personnes interrogées ont déclaré avoir besoin d'un agent qui comprenne parfaitement leur contexte de travail.

Cela est logique, car la plupart des agents IA échouent lorsqu'ils ne comprennent pas pourquoi les décisions ont été prises ou comment vous souhaitez que le flux de votre travail se déroule.

Comme les super agents conservent le contexte, se souviennent des décisions passées et fonctionnent en continu, ils sont capables d'agir avec beaucoup plus de fiabilité que les agents basés sur des invites. Ils travaillent à partir d'un historique de l'environnement de travail, restent actifs à mesure que le travail évolue et fonctionnent dans le respect de limites de permission et de pistes d'audit claires.

Lorsque l'intelligence artificielle comprend le travail et l'exécute en toute sécurité, vous aurez enfin l'impression de travailler avec un collègue virtuel sur lequel vous pouvez vraiment compter.

7. Le chef de projet ultime en gestion de projet

19 % des personnes interrogées déclarent vouloir que des agents IA les aident à gérer les flux de travail liés aux projets.

Mais un flux de travail de gestion de projet n'est pas exactement une checklist. Il s'agit d'un système évolutif de compromis, de transferts et de priorités changeantes, où le plan d'hier reflète rarement la réalité d'aujourd'hui.

Les Super Agents de ClickUp sont conçus pour réagir à l'état d'avancement de votre travail, et pas seulement à des instructions. Ils exécutent les tâches selon les calendriers que vous définissez et sont à l'affût de déclencheurs tels que les questions posées, les nouvelles tâches créées ou les formulaires soumis, et peuvent signaler les problèmes de manière proactive !

🎥 Vous vous demandez quelles connaissances techniques sont nécessaires pour créer un agent IA ? Aucune ! Il vous suffit de demander ce dont vous avez besoin.

8. « Mais qu'est-ce que cela fait réellement ? »

25 % des personnes interrogées déclarent ne pas encore savoir à quoi pourrait leur servir un agent IA.

Cette confusion est compréhensible. Le terme « agent » est souvent utilisé pour désigner des outils qui suggèrent des idées ou génèrent du texte, mais qui ne contribuent pas réellement de manière significative au travail lui-même.

Une définition plus pratique serait la suivante : un agent observe ce qui se passe, comprend le contexte et agit en votre nom pour faire avancer le travail. Les super agents sont conçus pour faire exactement cela dans l'environnement de travail, où vos tâches, vos mises à jour et vos flux de travail sont déjà présents.

Leur valeur devient évidente grâce à des actions clairement définies, car ils assurent le suivi, comme résumer les activités, mettre à jour les tâches et fournir l'assistance pour les flux de travail sans avoir besoin d'être invités à chaque fois.

🎥 Les agents IA ne doivent pas être un outil d'IA supplémentaire qui vient s'ajouter à votre arsenal déjà bien fourni. Ils n'ont de sens que s'ils peuvent gérer tout ce que vous leur confiez. Découvrez comment fonctionnent les outils Super Agent dans ClickUp. 👇🏼

9. Gains d'efficacité FTW !

46 % des personnes interrogées affirment que le principal avantage potentiel des agents IA est de leur faire gagner un temps dont elles ne soupçonnaient pas disposer.

Ce type de gain de temps résulte rarement de l'accélération d'une seule étape. Il provient plutôt de la simplification des flux de travail en plusieurs étapes : les transferts, les suivis et le travail de coordination qui occupent discrètement votre journée.

Les super agents de ClickUp peuvent enchaîner les actions pour faire avancer le travail, de la réception à la réalisation, en un seul flux, sans avoir à déclencher manuellement chaque étape.

Car le temps ne peut être récupéré qu'à travers des dizaines de petites transitions qui ne nécessitent plus un aperçu humain constant !

10. Les agents ont besoin d'une véritable agence pour être efficaces

25 % des personnes interrogées pensent que les agents IA pourraient les aider à mieux s'organiser.

Et ils ont raison. Les agents IA peuvent vous aider à rester organisé en faisant avancer les tâches, en attribuant des responsabilités, en fixant des délais et en gérant les suivis routiniers qui, sans cela, seraient retardés.

Cependant, cela ne fonctionne que lorsqu'un agent peut agir au nom d'une personne dans les limites appropriées.

Opérant dans un environnement de travail unifié où les tâches, les fichiers et les discussions sont déjà connectés, les super agents héritent des mêmes permissions au niveau utilisateur que les personnes qu'ils assistent.

Cela signifie qu'ils peuvent agir (faire avancer les tâches, mettre à jour les statuts ou transmettre les informations de manière responsable) sans outrepasser leurs fonctions ni nécessiter une surveillance constante.

11 & 12. Les agents IA ne devraient pas alourdir le travail

Les données doivent être saisies manuellement, les permissions doivent être redéfinies et chaque flux de travail dépend d'une chaîne d'intégrations qui peut se rompre ou dériver au fil du temps.

Bonne nouvelle ? Vous n'avez pas besoin de « connecter » les Super Agents de ClickUp à vos tâches, documents, chats ou réunions. Ils sont intégrés de manière native à votre environnement de travail et utilisent les mêmes objets, permissions et flux de travail que n'importe quel autre collègue humain.

Comme les intégrations, les contrôles d'accès et le contexte sont hérités par défaut de l'environnement de travail, les agents peuvent agir immédiatement sur tous les outils sans configuration personnalisée. Plus besoin de configurer les agents à partir de zéro !

Rencontrez votre nouveau coéquipier virtuel lors d'une réunion

Les données sont claires : l'ère de l'IA générique est révolue. Les équipes hautement performantes recherchent des agents IA qui :

Comprendre en profondeur leur contexte spécifique Agissez dans les limites des permissions de sécurité, comme le ferait un être humain. Exécutez des flux de travail en plusieurs étapes sans être invité constamment.

ClickUp Super Agents a été conçu pour offrir à votre équipe cet avantage concurrentiel. Vous pouvez créer un agent pour pratiquement tous les cas d'utilisation. @mentionnez-les, attribuez-leur des tâches et envoyez-leur directement des messages. Ils s'améliorent constamment grâce à leurs connaissances et leur mémoire infinies, et évoluent donc à vos côtés.

Créez votre premier agent IA dès aujourd'hui !