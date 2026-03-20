Une étude de McKinsey a révélé que 51 % des personnes interrogées issues d'organisations utilisant l'IA déclarent que leur entreprise a déjà constaté au moins une conséquence négative de cette technologie, et près d'un tiers font état de conséquences liées à l'inexactitude de l'IA. Cela rend le point de transfert d'autant plus important.

En effet, le plus difficile n'est généralement pas de créer le flux de travail en lui-même, mais de déterminer à quel moment le jugement humain doit intervenir, quelles informations contextuelles doivent accompagner le transfert, et comment faire avancer le processus sans créer de retard.

Dans cet article, nous allons examiner 10 modèles gratuits de flux de travail « human-in-the-loop », ce que chacun d'entre eux vous aide à structurer, et comment choisir l'installation la mieux adaptée à votre équipe.

Aperçu des meilleurs modèles de flux de travail « human-in-the-loop »

Qu'est-ce qu'un flux de travail « human-in-the-loop » ?

Un flux de travail « human-in-the-loop » est un processus dans lequel l'automatisation ou l'IA effectue une partie du travail, mais où un humain intervient à des moments clés pour examiner, approuver, corriger ou orienter la suite des opérations. En d'autres termes, le système ne fonctionne pas entièrement en mode automatique : il s'interrompt pour laisser place au jugement humain lorsque la précision, la sécurité, la qualité ou la responsabilité sont en jeu.

En pratique, cela se présente généralement comme suit :

Le flux de travail se poursuit en fonction de cette décision

Le système génère un résultat ou une action recommandée

Un humain vérifie, effectue des modifications en cours ou approuve/rejette le document

📌 Voici quelques scénarios HITL courants : Escalades client : un bot traite les questions d'assistance de premier niveau, tandis qu'un agent humain intervient pour les problèmes complexes ou sensibles

Révision du contenu : l'IA rédige un brouillon, puis un humain l'approuve avant publication

Assurance qualité : l'automatisation signale les défauts potentiels, et un humain confirme ou annule le signalement

Validation des dépenses : le système transmet automatiquement les demandes dépassant un certain seuil à un responsable pour validation

10 modèles de flux de travail « human-in-the-loop » pour votre équipe

Ces modèles de flux de travail « human-in-the-loop » couvrent un large intervalle de cas d'utilisation, du contrôle qualité et des revues de conception aux audits de processus et aux calendriers de contenu. Chacun d'entre eux est gratuit, personnalisable et conçu pour vous aider à insérer des points de contrôle humains exactement là où votre flux de travail en a besoin.

Comme ils sont tous intégrés à ClickUp, vous pouvez les associer à de puissantes automatisations et à l'IA pour une orchestration plus intelligente et plus rapide des flux de travail.

Voyons cela de plus près :

1. Modèle de checklist pour le contrôle qualité ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Vérifiez les résultats de l'IA et transmettez les décisions d'acceptation ou de retouche à l'aide du modèle de checklist qualité ClickUp.

Lorsque l'IA, l'automatisation ou tout autre système de premier passage effectue le traitement initial, le modèle de checklist qualité ClickUp offre aux réviseurs humains un espace pour inspecter le résultat. De plus, ils peuvent classer le problème, consigner des remarques et décider s'il est validé, s'il nécessite une autre approbation ou s'il doit être signalé pour une action supplémentaire.

Cela s'avère utile lorsqu'un projet comporte de nombreux points à examiner, chacun nécessitant une décision au cas par cas. Vous pouvez suivre les éléments de checklist au sein d'un projet parent, surveiller la progression tant au niveau des éléments qu'au niveau du projet, et associer la décision finale au problème en cours d'examen.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Révision basée sur la gravité : classez les problèmes en « Critique », « Majeur » ou « Mineur » afin de distinguer ce qui nécessite une intervention humaine immédiate de ce qui peut attendre

Flux de validation clair : utilisez utilisez les statuts personnalisés de ClickUp tels que « En attente de validation », « Validé » et « Nouvelle validation » pour que les étapes de révision restent visibles, de l'inspection à la validation finale.

Historique de révision intégré : consignez l'avancement, les dates d'approbation, les remarques et les résultats dans la même checklist, ce qui facilite considérablement le suivi et la responsabilisation

✅ Idéal pour : les responsables de l'assurance qualité et les équipes opérationnelles chargées de vérifier les résultats signalés par l'IA avant leur validation finale ou leur publication.

🧠 Anecdote : DeepMind a développé un agent IA qui a battu la référence humaine sur les 57 jeux Atari 2600. Oui, les 57. Il s'appelait Agent57, un nom à la fois très technique et très « arcade-core ».

📚 À lire également : Les meilleurs outils logiciels d'assurance qualité pour les tests logiciels

2. Modèle ClickUp pour la révision de conception

Obtenir le modèle gratuit Gérez les ressources de conception tout au long du processus de commentaires, de révisions et d'approbations en un seul endroit grâce au modèle ClickUp Design Review.

Les équipes créatives ont souvent du mal à suivre les retours d'information qui se perdent dans les e-mails ou les fils de discussion Slack, ce qui entraîne des cycles de révision confus et des retards dans les validations. Le modèle ClickUp Design Review achemine les ressources de conception à travers des étapes structurées de retour d'information et de validation, regroupant en un seul endroit la révision initiale, les demandes de modification et la validation finale.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Révision organisée : regroupez le résumé de la révision, le statut, l'objectif, le lien vers le brouillon et le contexte de la tâche dans un seul regroupez le résumé de la révision, le statut, l'objectif, le lien vers le brouillon et le contexte de la tâche dans un seul document ClickUp Doc , afin que tout le monde travaille à partir du même point de référence

Propriété claire des commentaires : attribuez des commentaires spécifiques au bon concepteur, réviseur ou approbateur grâce à la fonctionnalité « attribuez des commentaires spécifiques au bon concepteur, réviseur ou approbateur grâce à la fonctionnalité « Commentaires attribués » de ClickUp

Étapes de décision visibles : faites progresser le travail entre les étapes « À faire », « En cours », « À réviser », « À corriger » et « Prêt », avec un statut de révision humaine facile à consulter à chaque étape

✅ Idéal pour : les responsables créatifs et les équipes de design ops qui examinent les ébauches générées par l'IA avant la validation finale.

🚀 L'avantage ClickUp : Une idée vous vient à l'esprit ? Utilisez Talk-to-Text pour parler naturellement et transformer vos notes vocales brutes en texte soigné, prêt à être exploité par l'IA de ClickUp ! ClickUp Brain MAX Talk to Text C'est un moyen rapide de noter des idées, de rédiger des mises à jour et de faire avancer le travail lorsque la saisie au clavier ne ferait que vous ralentir.

3. Modèle de checklist pour les tests d'acceptation utilisateur ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Validez les exigences et l'expérience utilisateur avant le lancement grâce au modèle de checklist pour les tests d'acceptation utilisateur de ClickUp

Les tests automatisés sont très utiles pour détecter les régressions de code, mais ils ne permettent pas de savoir si une nouvelle fonctionnalité est perçue comme satisfaisante par l'utilisateur. Le modèle de checklist pour les tests d'acceptation utilisateur de ClickUp vous aide à vérifier si votre logiciel répond aux exigences et offre une bonne expérience utilisateur avant sa mise en production.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Validation centrée sur l'humain : offrez aux testeurs un cadre structuré pour vérifier l'ergonomie, les cas limites et les comportements réels que les scripts d'automatisation ont souvent tendance à négliger

Des rapports de test clairs : suivez les cas de test, les résultats attendus, les résultats réels, les affectations des testeurs et le statut dans un flux de travail unique que votre équipe peut consulter rapidement

Escalade plus rapide des bugs : acheminez les tests ayant échoué vers le triage technique grâce acheminez les tests ayant échoué vers le triage technique grâce aux automatisations ClickUp , ce qui garantit un transfert fluide et élimine les étapes manuelles superflues

✅ Idéal pour : les équipes produit qui effectuent des contrôles d'acceptation finaux par des humains avant la mise en production d'une fonctionnalité.

👀 Le saviez-vous ? 88 % des cadres interrogés par PwC ont déclaré qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs budgets liés à l'IA en raison de l'IA agentique.

4. Modèle de processus et de procédures ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Enregistrez vos procédures opératoires normalisées (SOP) avec des fonctionnalités intégrées de révision et d'approbation à l'aide du modèle « Processus et procédures » de ClickUp

Maintenir les procédures opératoires normalisées (SOP) à jour et accessibles est un défi permanent. Mais là encore, une documentation obsolète peut entraîner des problèmes de conformité ou un travail incohérent !

Le modèle « Processus et procédures » de ClickUp vous aide à consigner vos procédures opérationnelles standard grâce à des étapes de révision et d'approbation intégrées. Concrètement, la première ébauche est générée par l'IA, puis transmise à un humain qui doit passer par plusieurs étapes d'approbation au sein de différents services. Cela garantit que votre documentation est toujours à jour et exacte.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Étapes de documentation claires : faites passer chaque processus par les étapes Recherche, Documentation, En attente d'approbation, À réviser et En ligne, avec le statut de révision visible en un coup d'œil

Structure d'approbation intégrée : désignez les parties prenantes et les approbateurs directement au sein du flux de travail, en faisant figurer la révision humaine en tant que pièce jointe au processus précis en cours de documentation

Organisation par service : regroupez les procédures par équipe (RH, Assistance, Chaîne logistique, etc.), ce qui facilite la gestion des efforts de documentation volumineux.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations et les propriétaires de processus qui documentent des flux de travail nécessitant de nombreuses révisions avant de les diffuser à l'ensemble des équipes.

🎥 Vous avez un intérêt pour la création de vos propres flux de travail « human-in-the-loop » avec un agent IA ? Regardez cette vidéo pour découvrir comment faire.

5. Modèle de diagramme de flux de processus ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Plannez les flux de travail, les points de décision et les points de contrôle humains à l'aide du modèle de diagramme de processus ClickUp.

Lorsque vous concevez un nouveau flux de travail automatisé, il peut être difficile d'anticiper les éventuels problèmes ou de déterminer à quel moment une intervention humaine est nécessaire. Ce modèle visuel de diagramme de processus ClickUp vous aide à cartographier vos flux de travail, vos points de décision et vos transferts de tâches, afin que vous puissiez clairement identifier les étapes nécessitant une vérification humaine.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Meilleure gestion des exceptions : identifiez les chemins de rejet, les points d'escalade et les itinéraires alternatifs avant la mise en service du flux de travail, afin d'éviter les surprises ultérieures

Cartographie visuelle des flux de travail : construisez l'intégralité du processus sur construisez l'intégralité du processus sur ClickUp Whiteboards (un tableau visuel alimenté par l'IA) où chaque étape, chaque branche et chaque transfert est facile à suivre

Définissez clairement les rôles : répartissez les responsabilités entre les équipes ou les parties prenantes, ce qui vous permet de savoir exactement qui est responsable de chaque étape du flux de travail

✅ Idéal pour : les concepteurs de processus qui créent des flux de travail « human-in-the-loop » comportant plusieurs étapes de transfert et points d'approbation.

📮 ClickUp Insight : 36 % des personnes interrogées déclarent que les préoccupations liées à la confiance et à la sécurité sont la principale raison pour laquelle elles hésitent à recourir davantage aux agents IA. La plupart du temps, un utilisateur ne sait pas où se trouve un agent, à quoi il a accès, ni comment ses actions sont régies une fois qu'il est en cours d'exécution. Les Super Agents sont configurés comme des utilisateurs de premier plan au sein d'un environnement de travail réglementé. Ils héritent des mêmes permissions que votre équipe, garantissant ainsi un accès explicite et contrôlé dès le premier jour. Chaque action effectuée est enregistrée en temps réel, et pour les décisions à fort impact, un humain reste impliqué dans le processus pour donner son accord. L'intelligence peut évoluer plus rapidement, tout en respectant strictement les règles sur lesquelles les équipes s'appuient pour garantir la sécurité et la responsabilité.

6. Modèle ClickUp d'audit et d'amélioration des processus

Obtenir le modèle gratuit Auditez les flux de travail, identifiez les goulots d'étranglement et effectuez le suivi des améliorations grâce au modèle d'audit et d'amélioration des flux de travail ClickUp.

L'audit des flux de travail existants pour identifier les goulots d'étranglement est souvent un processus manuel et chronophage qui finit par être reporté indéfiniment. Heureusement, le modèle d'audit et d'amélioration des flux de travail de ClickUp fournit un cadre pour auditer vos flux de travail, identifier les inefficacités et suivre les actions d'amélioration.

Associez-les aux tableaux de bord ClickUp pour suivre les tendances d'audit, les problèmes en cours et la progression du suivi à un niveau supérieur.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Notation claire des audits : classez les résultats en « Conforme », « À améliorer », etc., pour faciliter la lecture des priorités

Classés par domaine d'audit : examinez les problèmes liés aux processus, aux ressources et à la gestion, ce qui aide les équipes à identifier l'origine réelle du problème

Conçu pour le suivi : attribuez chaque constatation à un propriétaire et à une date d'échéance à l'aide attribuez chaque constatation à un propriétaire et à une date d'échéance à l'aide des tâches ClickUp , afin de relier le travail d'amélioration à l'audit d'origine

✅ Idéal pour : les responsables de l'assurance qualité et les équipes opérationnelles chargées de vérifier les flux de travail contrôlés par des humains et de suivre les mesures correctives après les audits.

🎥 Bonus : Vous voulez une IA qui se comporte comme un véritable coéquipier ? Les Super Agents de ClickUp sont conçus pour que l'humain reste impliqué. Ils fonctionnent dans le cadre de vos permissions, n'utilisent que les outils et les connaissances auxquels vous leur avez donné accès, et peuvent faire appel à des personnes pour une révision lorsqu'un flux de travail nécessite un jugement ou une approbation. Ainsi, que vous leur demandiez d'effectuer des recherches, de déléguer ou d'agir sur une tâche, vous gardez le contrôle tandis que le travail continue d'avancer.

7. Modèle ClickUp pour créer des processus efficacement

Obtenir le modèle gratuit Concevez de nouveaux processus avec des rôles, des dépendances et des étapes de validation clairement définis à l'aide du modèle ClickUp « Create Process Efficiently ».

Concevoir un nouveau processus à partir de zéro sans cadre clair mène inévitablement à des rôles flous et à un déploiement chaotique. Ce n'est toutefois pas le cas avec le modèle ClickUp « Create Process Efficiently ». Il vous guide dans la conception de nouveaux processus, en recensant toutes les étapes, les rôles, les dépendances et les étapes d'approbation nécessaires avant la mise en service.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Planification multi-vues : passez passez d'une vue ClickUp à l'autre, comme la vue d'ensemble du processus, le diagramme de Gantt, le diagramme SIPOC et la carte des processus, à mesure que le flux de travail prend forme

Cartographie claire des dépendances : utilisez utilisez les dépendances de tâches ClickUp pour identifier les étapes bloquées par des travaux antérieurs et préserver l'ordre de déploiement.

Des premières ébauches plus solides : utilisez utilisez ClickUp Brain pour générer les premières étapes du processus, peaufiner les descriptions et transformer des notes brutes en un plan de départ plus exploitable

✅ Idéal pour : les propriétaires de processus qui conçoivent de nouveaux flux de travail avant de les transmettre pour exécution.

8. Modèle d'intégration logicielle ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Centralisez les exigences, créez des tâches, effectuez des tests et validez les mises en production grâce au modèle d'intégration logicielle ClickUp.

Gérer un projet d'intégration logicielle implique de suivre les exigences techniques, les tâches de développement et les validations des parties prenantes, souvent à travers plusieurs outils. Le modèle d'intégration logicielle ClickUp centralise l'ensemble du processus, du suivi des exigences et du développement à la gestion des tests et des validations de mise en production.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Définissez clairement les étapes de contrôle humain : utilisez des statuts tels que « Nécessite une intervention » pour marquer les points précis où une personne doit examiner, confirmer ou approuver l'étape suivante.

Visibilité des processus par type d'intégration : séparez les flux de travail liés aux données, aux systèmes et aux processus, ce qui facilite l'acheminement du bon problème vers la bonne équipe

Suivi étape par étape des transferts : regroupez les tâches séquentielles telles que la sélection des fournisseurs, la confirmation des achats et les demandes de paiement dans une seule liste, au lieu de les répartir entre différents outils

✅ Idéal pour : les responsables de la mise en œuvre qui créent des flux de travail d'intégration comprenant des étapes de validation, des contrôles d'exception et des transferts entre équipes.

9. Automatisation des e-mails avec le modèle ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Créez des flux de travail d'e-mails avec des points de contrôle clairs pour la révision humaine à l'aide du modèle « Email Automatisation avec ClickUp ».

Le modèle « Automatisation des e-mails avec ClickUp » vous aide à créer un flux de travail d'e-mails qui comporte toujours des points de contrôle humains clairement identifiables. Utilisez-le pour documenter ce qui déclenche l'envoi d'un e-mail, quelles données sont récupérées, et à quel moment précis un collègue doit vérifier, approuver ou prendre le relais avant que des informations sensibles ne soient envoyées.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Étapes de validation intégrées : ajoutez des étapes explicites de validation (contenu, destinataires, calendrier) avant d'activer l'automatisation

Gestion des exceptions définie : Précisez ce qui se passe lorsqu'un client répond, qu'un formulaire envoyé semble suspect ou que la demande doit être transmise à un niveau supérieur

Checklist de configuration reproductible : consignez les étapes exactes de l'installation (déclencheur, conditions, champs variables) afin que vos collègues puissent reproduire l'automatisation de manière cohérente

✅ Idéal pour : les responsables des opérations de réussite client qui mettent en place des e-mails d'intégration et de renouvellement nécessitant des validations et des parcours de suivi manuels.

📚 À lire également : Comment l'IA transforme la conformité et les audits

10. Modèle de calendrier éditorial ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Gérez votre contenu avec des étapes de révision et un calendrier de publication à l'aide du modèle de calendrier éditorial ClickUp.

L'IA est idéale pour générer des idées de contenu ou des premières ébauches, mais ce sont vos éditeurs qui apportent la touche humaine indispensable : ils vérifient la qualité, approuvent les versions finales et planifient la publication du contenu en accord avec la stratégie de votre marque. Le modèle de calendrier éditorial ClickUp comprend les étapes du pipeline de contenu (idée → ébauche → révision → publication), des champs pour les éditeurs, des dates d'échéance et un calendrier de publication.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Flux éditorial basé sur le statut : faites passer chaque ressource par différentes étapes telles que « À faire », « Recherche » et « En cours de rédaction » afin de garantir la visibilité des transferts entre l'IA et les humains.

Métadonnées de contenu intégrées : conservez les dates de publication, les canaux, les types de contenu, les auteurs, les éditeurs et les mots-clés associés à chaque élément en tant que pièce jointe pour conservez les dates de publication, les canaux, les types de contenu, les auteurs, les éditeurs et les mots-clés associés à chaque élément en tant que pièce jointe pour des révisions plus claires

Une supervision claire de la publication : suivez en un seul écran partagé ce qui est en cours de recherche, de rédaction, de modification en cours et en attente de publication.

✅ Idéal pour : les responsables des opérations de contenu qui gèrent des flux de travail éditoriaux multicanaux combinant la rédaction assistée par l'IA et la révision éditoriale humaine.

⚡️ Archives de modèles : Modèles de calendriers mensuels gratuits pour organiser votre temps

Comment créer des flux de travail « human-in-the-loop » dans ClickUp

Alors, comment mettre en place un flux de travail « human-in-the-loop » dans ClickUp ?

Voyons cela de plus près :

Cartographiez votre flux de travail : commencez par identifier les étapes de votre processus qui peuvent faire l'objet d'une automatisation et celles qui nécessitent une intervention humaine pour les validations, les révisions ou les escalades. Configurez les étapes de vos tâches : utilisez utilisez les statuts personnalisés de ClickUp pour créer un pipeline visuel qui reflète chaque phase de votre flux de travail, des étapes automatisées aux étapes de révision humaine telles que « À valider » ou « Révisions demandées ». Ajoutez des étapes de validation : créez des automatisations ClickUp qui suspendent le flux de travail à des moments critiques. Par exemple, lorsque le statut d'une tâche passe à « À vérifier », une automatisation peut automatiquement l'attribuer à la personne concernée. Connectez ClickUp Brain : Laissez l'IA se charger des tâches fastidieuses telles que la rédaction, la résumation ou le tri des travaux. Utilisez ensuite des automatisations pour acheminer les résultats générés par l'IA vers un humain qui prendra la décision finale. Suivez et itérez : utilisez les tableaux de bord ClickUp pour obtenir une vue en temps réel de vos flux de travail HITL. Surveillez les goulots d'étranglement, suivez les délais d'approbation et identifiez le nombre d'exceptions traitées afin de pouvoir apporter des ajustements pour utilisez les tableaux de bord ClickUp pour obtenir une vue en temps réel de vos flux de travail HITL. Surveillez les goulots d'étranglement, suivez les délais d'approbation et identifiez le nombre d'exceptions traitées afin de pouvoir apporter des ajustements pour améliorer vos processus à mesure qu'ils mûrissent.

Intégrez des points de contrôle humains dans le flux de travail avec ClickUp

Un flux de travail « human-in-the-loop » fonctionne parce qu'il apporte un jugement là où cela compte le plus.

Mais cela ne fonctionne que si le processus est clair et facile à mettre en œuvre.

ClickUp vous aide à transformer un modèle en un véritable système opérationnel. Vous pouvez documenter le flux de travail, définir des points de révision, réaliser l'automatisation des étapes routinières et garder une visibilité sur tous les transferts en un seul endroit. Grâce à l'IA intégrée à l'environnement de travail, vous pouvez également résumer le contexte, préparer les validations et avancer plus rapidement sans perdre la dimension humaine.

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Foire aux questions

La principale différence réside dans l'implication humaine. Les flux de travail HITL (human-in-the-loop) maintiennent l'implication des personnes à des étapes clés pour examiner, approuver, corriger ou escalader les résultats de l'IA, ce qui les rend plus adaptés aux tâches à haut risque ou nuancées. Les flux de travail entièrement automatisés permettent au système d'achever les tâches de bout en bout sans intervention humaine, ce qui est plus rapide mais convient mieux aux processus à faible risque et basés sur des règles.

Vous devriez utiliser un flux de travail HITL pour tout processus impliquant un jugement créatif, des vérifications de conformité, la gestion des exceptions ou des décisions à enjeux élevés où le contexte est essentiel et où l'automatisation seule est trop risquée.

Oui, ClickUp Brain prend en charge les flux de travail « human-in-the-loop ». Brain permet de créer des automatisations en langage naturel, tandis que les fonctionnalités d'approbation et d'automatisation de ClickUp permettent aux équipes de suspendre le travail pour révision, d'acheminer les tâches vers le bon approbateur et d'exiger une validation avant de passer à l'étape suivante. Cela signifie que Brain peut aider à générer, résumer ou déclencher des actions, tandis que les humains gardent le contrôle aux points de révision clés.