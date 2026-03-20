Une étude de McKinsey a révélé que 51 % des personnes interrogées issues d'organisations utilisant l'IA déclarent que leur entreprise a déjà constaté au moins une conséquence négative de cette technologie, et près d'un tiers font état de conséquences liées à l'inexactitude de l'IA. Cela rend le point de transfert d'autant plus important.
En effet, le plus difficile n'est généralement pas de créer le flux de travail en lui-même, mais de déterminer à quel moment le jugement humain doit intervenir, quelles informations contextuelles doivent accompagner le transfert, et comment faire avancer le processus sans créer de retard.
Dans cet article, nous allons examiner 10 modèles gratuits de flux de travail « human-in-the-loop », ce que chacun d'entre eux vous aide à structurer, et comment choisir l'installation la mieux adaptée à votre équipe.
Aperçu des meilleurs modèles de flux de travail « human-in-the-loop »
|Nom du modèle
|Lien pour télécharger
|Idéal pour
|Principales fonctionnalités
|Modèle de checklist pour le contrôle qualité ClickUp
|Obtenir le modèle gratuit
|Les responsables de l'assurance qualité et les équipes opérationnelles examinent les résultats signalés par l'IA avant leur validation finale ou leur publication.
|Examen des problèmes en fonction de leur gravité ; statuts personnalisés pour le flux d'approbation ; enregistrement intégré des remarques, des dates d'approbation et des résultats
|Modèle de révision de conception ClickUp
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|Les responsables créatifs et les équipes de conception examinent les ébauches générées par l'IA avant la validation finale.
|Brief de révision centralisé dans Docs ; commentaires attribués pour clarifier la propriété des retours ; étapes de révision et d'approbation avec visibilité
|Modèle de checklist pour les tests d'acceptation utilisateur ClickUp
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|Équipes produit effectuant les derniers contrôles d'acceptation par l'humain avant la mise en production d'une fonctionnalité.
|Validation structurée des cas de test ; suivi clair des résultats attendus par rapport aux résultats réels ; escalade des bugs prête pour l'automatisation
|Modèle de processus et de procédures ClickUp
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|Les responsables des opérations et les propriétaires de processus documentent les flux de travail nécessitant de nombreuses révisions avant de les diffuser à l'ensemble des équipes.
|Étapes de documentation, de la recherche à la mise en production ; structure d'approbation intégrée ; organisation par service
|Modèle de diagramme de flux de processus ClickUp
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|Concepteurs de flux de travail créant des flux de travail « human-in-the-loop » comportant plusieurs transferts et points d'approbation.
|Représentation visuelle des flux de travail sur des tableaux blancs ; planification des chemins d'exception et de rejet ; couloirs basés sur les rôles
|Modèle ClickUp d'audit et d'amélioration des processus
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|Les responsables de l'assurance qualité et les équipes opérationnelles examinent les flux de travail vérifiés par des humains et assurent le suivi des mesures correctives après les audits.
|Notation des audits par type de constatation ; organisation par domaine d'audit ; suivi auprès des propriétaires et des dates d'échéance
|Modèle ClickUp pour créer des processus efficaces
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|Les propriétaires de processus conçoivent de nouveaux flux de travail avant de les transmettre pour exécution.
|Planification multi-vues avec des cartes de processus et des diagrammes de Gantt ; cartographie des dépendances ; conception de processus de première ébauche assistée par l'IA
|Modèle d'intégration logicielle ClickUp
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|Responsables de la mise en œuvre chargés de créer des flux de travail d'intégration comprenant des étapes de validation, des contrôles d'exceptions et des transferts entre équipes.
|Statuts « Needs Input » pour les points de contrôle de révision ; visibilité par type d'intégration ; suivi étape par étape des transferts
|Modèle ClickUp pour l'automatisation des e-mails
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|Les responsables des opérations de réussite client qui configurent des e-mails d'intégration et de renouvellement nécessitant des validations et des parcours de suivi manuels.
|Étapes de contrôle pour le contenu, les destinataires et le calendrier ; gestion définie des exceptions ; checklist pour l'installation d'une automatisation reproductible
|Modèle de calendrier éditorial ClickUp
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|Responsables des opérations de contenu gérant des flux de travail éditoriaux multicanaux avec rédaction assistée par l'IA et révision éditoriale humaine.
|Flux éditorial basé sur le statut ; métadonnées de contenu intégrées ; supervision partagée de la publication tout au long des étapes de révision et de mise en ligne
Qu'est-ce qu'un flux de travail « human-in-the-loop » ?
Un flux de travail « human-in-the-loop » est un processus dans lequel l'automatisation ou l'IA effectue une partie du travail, mais où un humain intervient à des moments clés pour examiner, approuver, corriger ou orienter la suite des opérations. En d'autres termes, le système ne fonctionne pas entièrement en mode automatique : il s'interrompt pour laisser place au jugement humain lorsque la précision, la sécurité, la qualité ou la responsabilité sont en jeu.
En pratique, cela se présente généralement comme suit :
- Le flux de travail se poursuit en fonction de cette décision
- Le système génère un résultat ou une action recommandée
- Un humain vérifie, effectue des modifications en cours ou approuve/rejette le document
📌 Voici quelques scénarios HITL courants :
- Escalades client : un bot traite les questions d'assistance de premier niveau, tandis qu'un agent humain intervient pour les problèmes complexes ou sensibles
- Révision du contenu : l'IA rédige un brouillon, puis un humain l'approuve avant publication
- Assurance qualité : l'automatisation signale les défauts potentiels, et un humain confirme ou annule le signalement
- Validation des dépenses : le système transmet automatiquement les demandes dépassant un certain seuil à un responsable pour validation
10 modèles de flux de travail « human-in-the-loop » pour votre équipe
Ces modèles de flux de travail « human-in-the-loop » couvrent un large intervalle de cas d'utilisation, du contrôle qualité et des revues de conception aux audits de processus et aux calendriers de contenu. Chacun d'entre eux est gratuit, personnalisable et conçu pour vous aider à insérer des points de contrôle humains exactement là où votre flux de travail en a besoin.
Comme ils sont tous intégrés à ClickUp, vous pouvez les associer à de puissantes automatisations et à l'IA pour une orchestration plus intelligente et plus rapide des flux de travail.
Voyons cela de plus près :
1. Modèle de checklist pour le contrôle qualité ClickUp
Lorsque l'IA, l'automatisation ou tout autre système de premier passage effectue le traitement initial, le modèle de checklist qualité ClickUp offre aux réviseurs humains un espace pour inspecter le résultat. De plus, ils peuvent classer le problème, consigner des remarques et décider s'il est validé, s'il nécessite une autre approbation ou s'il doit être signalé pour une action supplémentaire.
Cela s'avère utile lorsqu'un projet comporte de nombreux points à examiner, chacun nécessitant une décision au cas par cas. Vous pouvez suivre les éléments de checklist au sein d'un projet parent, surveiller la progression tant au niveau des éléments qu'au niveau du projet, et associer la décision finale au problème en cours d'examen.
Pourquoi ce modèle vous plaira :
- Révision basée sur la gravité : classez les problèmes en « Critique », « Majeur » ou « Mineur » afin de distinguer ce qui nécessite une intervention humaine immédiate de ce qui peut attendre
- Flux de validation clair : utilisez les statuts personnalisés de ClickUp tels que « En attente de validation », « Validé » et « Nouvelle validation » pour que les étapes de révision restent visibles, de l'inspection à la validation finale.
- Historique de révision intégré : consignez l'avancement, les dates d'approbation, les remarques et les résultats dans la même checklist, ce qui facilite considérablement le suivi et la responsabilisation
✅ Idéal pour : les responsables de l'assurance qualité et les équipes opérationnelles chargées de vérifier les résultats signalés par l'IA avant leur validation finale ou leur publication.
🧠 Anecdote : DeepMind a développé un agent IA qui a battu la référence humaine sur les 57 jeux Atari 2600. Oui, les 57. Il s'appelait Agent57, un nom à la fois très technique et très « arcade-core ».
📚 À lire également : Les meilleurs outils logiciels d'assurance qualité pour les tests logiciels
2. Modèle ClickUp pour la révision de conception
Les équipes créatives ont souvent du mal à suivre les retours d'information qui se perdent dans les e-mails ou les fils de discussion Slack, ce qui entraîne des cycles de révision confus et des retards dans les validations. Le modèle ClickUp Design Review achemine les ressources de conception à travers des étapes structurées de retour d'information et de validation, regroupant en un seul endroit la révision initiale, les demandes de modification et la validation finale.
Pourquoi ce modèle vous plaira :
- Révision organisée : regroupez le résumé de la révision, le statut, l'objectif, le lien vers le brouillon et le contexte de la tâche dans un seul document ClickUp Doc, afin que tout le monde travaille à partir du même point de référence
- Propriété claire des commentaires : attribuez des commentaires spécifiques au bon concepteur, réviseur ou approbateur grâce à la fonctionnalité « Commentaires attribués » de ClickUp
- Étapes de décision visibles : faites progresser le travail entre les étapes « À faire », « En cours », « À réviser », « À corriger » et « Prêt », avec un statut de révision humaine facile à consulter à chaque étape
✅ Idéal pour : les responsables créatifs et les équipes de design ops qui examinent les ébauches générées par l'IA avant la validation finale.
🚀 L'avantage ClickUp : Une idée vous vient à l'esprit ? Utilisez Talk-to-Text pour parler naturellement et transformer vos notes vocales brutes en texte soigné, prêt à être exploité par l'IA de ClickUp !
C'est un moyen rapide de noter des idées, de rédiger des mises à jour et de faire avancer le travail lorsque la saisie au clavier ne ferait que vous ralentir.
3. Modèle de checklist pour les tests d'acceptation utilisateur ClickUp
Les tests automatisés sont très utiles pour détecter les régressions de code, mais ils ne permettent pas de savoir si une nouvelle fonctionnalité est perçue comme satisfaisante par l'utilisateur. Le modèle de checklist pour les tests d'acceptation utilisateur de ClickUp vous aide à vérifier si votre logiciel répond aux exigences et offre une bonne expérience utilisateur avant sa mise en production.
Pourquoi ce modèle vous plaira :
- Validation centrée sur l'humain : offrez aux testeurs un cadre structuré pour vérifier l'ergonomie, les cas limites et les comportements réels que les scripts d'automatisation ont souvent tendance à négliger
- Des rapports de test clairs : suivez les cas de test, les résultats attendus, les résultats réels, les affectations des testeurs et le statut dans un flux de travail unique que votre équipe peut consulter rapidement
- Escalade plus rapide des bugs : acheminez les tests ayant échoué vers le triage technique grâce aux automatisations ClickUp, ce qui garantit un transfert fluide et élimine les étapes manuelles superflues
✅ Idéal pour : les équipes produit qui effectuent des contrôles d'acceptation finaux par des humains avant la mise en production d'une fonctionnalité.
👀 Le saviez-vous ? 88 % des cadres interrogés par PwC ont déclaré qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs budgets liés à l'IA en raison de l'IA agentique.
4. Modèle de processus et de procédures ClickUp
Maintenir les procédures opératoires normalisées (SOP) à jour et accessibles est un défi permanent. Mais là encore, une documentation obsolète peut entraîner des problèmes de conformité ou un travail incohérent !
Le modèle « Processus et procédures » de ClickUp vous aide à consigner vos procédures opérationnelles standard grâce à des étapes de révision et d'approbation intégrées. Concrètement, la première ébauche est générée par l'IA, puis transmise à un humain qui doit passer par plusieurs étapes d'approbation au sein de différents services. Cela garantit que votre documentation est toujours à jour et exacte.
Pourquoi ce modèle vous plaira :
- Étapes de documentation claires : faites passer chaque processus par les étapes Recherche, Documentation, En attente d'approbation, À réviser et En ligne, avec le statut de révision visible en un coup d'œil
- Structure d'approbation intégrée : désignez les parties prenantes et les approbateurs directement au sein du flux de travail, en faisant figurer la révision humaine en tant que pièce jointe au processus précis en cours de documentation
- Organisation par service : regroupez les procédures par équipe (RH, Assistance, Chaîne logistique, etc.), ce qui facilite la gestion des efforts de documentation volumineux.
✅ Idéal pour : les responsables des opérations et les propriétaires de processus qui documentent des flux de travail nécessitant de nombreuses révisions avant de les diffuser à l'ensemble des équipes.
🎥 Vous avez un intérêt pour la création de vos propres flux de travail « human-in-the-loop » avec un agent IA ? Regardez cette vidéo pour découvrir comment faire.
5. Modèle de diagramme de flux de processus ClickUp
Lorsque vous concevez un nouveau flux de travail automatisé, il peut être difficile d'anticiper les éventuels problèmes ou de déterminer à quel moment une intervention humaine est nécessaire. Ce modèle visuel de diagramme de processus ClickUp vous aide à cartographier vos flux de travail, vos points de décision et vos transferts de tâches, afin que vous puissiez clairement identifier les étapes nécessitant une vérification humaine.
Pourquoi ce modèle vous plaira :
- Meilleure gestion des exceptions : identifiez les chemins de rejet, les points d'escalade et les itinéraires alternatifs avant la mise en service du flux de travail, afin d'éviter les surprises ultérieures
- Cartographie visuelle des flux de travail : construisez l'intégralité du processus sur ClickUp Whiteboards (un tableau visuel alimenté par l'IA) où chaque étape, chaque branche et chaque transfert est facile à suivre
- Définissez clairement les rôles : répartissez les responsabilités entre les équipes ou les parties prenantes, ce qui vous permet de savoir exactement qui est responsable de chaque étape du flux de travail
✅ Idéal pour : les concepteurs de processus qui créent des flux de travail « human-in-the-loop » comportant plusieurs étapes de transfert et points d'approbation.
📮 ClickUp Insight : 36 % des personnes interrogées déclarent que les préoccupations liées à la confiance et à la sécurité sont la principale raison pour laquelle elles hésitent à recourir davantage aux agents IA.
La plupart du temps, un utilisateur ne sait pas où se trouve un agent, à quoi il a accès, ni comment ses actions sont régies une fois qu'il est en cours d'exécution.
Les Super Agents sont configurés comme des utilisateurs de premier plan au sein d'un environnement de travail réglementé. Ils héritent des mêmes permissions que votre équipe, garantissant ainsi un accès explicite et contrôlé dès le premier jour.
Chaque action effectuée est enregistrée en temps réel, et pour les décisions à fort impact, un humain reste impliqué dans le processus pour donner son accord.
L'intelligence peut évoluer plus rapidement, tout en respectant strictement les règles sur lesquelles les équipes s'appuient pour garantir la sécurité et la responsabilité.
6. Modèle ClickUp d'audit et d'amélioration des processus
L'audit des flux de travail existants pour identifier les goulots d'étranglement est souvent un processus manuel et chronophage qui finit par être reporté indéfiniment. Heureusement, le modèle d'audit et d'amélioration des flux de travail de ClickUp fournit un cadre pour auditer vos flux de travail, identifier les inefficacités et suivre les actions d'amélioration.
Associez-les aux tableaux de bord ClickUp pour suivre les tendances d'audit, les problèmes en cours et la progression du suivi à un niveau supérieur.
Pourquoi ce modèle vous plaira :
- Notation claire des audits : classez les résultats en « Conforme », « À améliorer », etc., pour faciliter la lecture des priorités
- Classés par domaine d'audit : examinez les problèmes liés aux processus, aux ressources et à la gestion, ce qui aide les équipes à identifier l'origine réelle du problème
- Conçu pour le suivi : attribuez chaque constatation à un propriétaire et à une date d'échéance à l'aide des tâches ClickUp, afin de relier le travail d'amélioration à l'audit d'origine
✅ Idéal pour : les responsables de l'assurance qualité et les équipes opérationnelles chargées de vérifier les flux de travail contrôlés par des humains et de suivre les mesures correctives après les audits.
🎥 Bonus : Vous voulez une IA qui se comporte comme un véritable coéquipier ? Les Super Agents de ClickUp sont conçus pour que l'humain reste impliqué.
Ils fonctionnent dans le cadre de vos permissions, n'utilisent que les outils et les connaissances auxquels vous leur avez donné accès, et peuvent faire appel à des personnes pour une révision lorsqu'un flux de travail nécessite un jugement ou une approbation. Ainsi, que vous leur demandiez d'effectuer des recherches, de déléguer ou d'agir sur une tâche, vous gardez le contrôle tandis que le travail continue d'avancer.
7. Modèle ClickUp pour créer des processus efficacement
Concevoir un nouveau processus à partir de zéro sans cadre clair mène inévitablement à des rôles flous et à un déploiement chaotique. Ce n'est toutefois pas le cas avec le modèle ClickUp « Create Process Efficiently ». Il vous guide dans la conception de nouveaux processus, en recensant toutes les étapes, les rôles, les dépendances et les étapes d'approbation nécessaires avant la mise en service.
Pourquoi ce modèle vous plaira :
- Planification multi-vues : passez d'une vue ClickUp à l'autre, comme la vue d'ensemble du processus, le diagramme de Gantt, le diagramme SIPOC et la carte des processus, à mesure que le flux de travail prend forme
- Cartographie claire des dépendances : utilisez les dépendances de tâches ClickUp pour identifier les étapes bloquées par des travaux antérieurs et préserver l'ordre de déploiement.
- Des premières ébauches plus solides : utilisez ClickUp Brain pour générer les premières étapes du processus, peaufiner les descriptions et transformer des notes brutes en un plan de départ plus exploitable
✅ Idéal pour : les propriétaires de processus qui conçoivent de nouveaux flux de travail avant de les transmettre pour exécution.
8. Modèle d'intégration logicielle ClickUp
Gérer un projet d'intégration logicielle implique de suivre les exigences techniques, les tâches de développement et les validations des parties prenantes, souvent à travers plusieurs outils. Le modèle d'intégration logicielle ClickUp centralise l'ensemble du processus, du suivi des exigences et du développement à la gestion des tests et des validations de mise en production.
Pourquoi ce modèle vous plaira :
- Définissez clairement les étapes de contrôle humain : utilisez des statuts tels que « Nécessite une intervention » pour marquer les points précis où une personne doit examiner, confirmer ou approuver l'étape suivante.
- Visibilité des processus par type d'intégration : séparez les flux de travail liés aux données, aux systèmes et aux processus, ce qui facilite l'acheminement du bon problème vers la bonne équipe
- Suivi étape par étape des transferts : regroupez les tâches séquentielles telles que la sélection des fournisseurs, la confirmation des achats et les demandes de paiement dans une seule liste, au lieu de les répartir entre différents outils
✅ Idéal pour : les responsables de la mise en œuvre qui créent des flux de travail d'intégration comprenant des étapes de validation, des contrôles d'exception et des transferts entre équipes.
9. Automatisation des e-mails avec le modèle ClickUp
Le modèle « Automatisation des e-mails avec ClickUp » vous aide à créer un flux de travail d'e-mails qui comporte toujours des points de contrôle humains clairement identifiables. Utilisez-le pour documenter ce qui déclenche l'envoi d'un e-mail, quelles données sont récupérées, et à quel moment précis un collègue doit vérifier, approuver ou prendre le relais avant que des informations sensibles ne soient envoyées.
Pourquoi ce modèle vous plaira :
- Étapes de validation intégrées : ajoutez des étapes explicites de validation (contenu, destinataires, calendrier) avant d'activer l'automatisation
- Gestion des exceptions définie : Précisez ce qui se passe lorsqu'un client répond, qu'un formulaire envoyé semble suspect ou que la demande doit être transmise à un niveau supérieur
- Checklist de configuration reproductible : consignez les étapes exactes de l'installation (déclencheur, conditions, champs variables) afin que vos collègues puissent reproduire l'automatisation de manière cohérente
✅ Idéal pour : les responsables des opérations de réussite client qui mettent en place des e-mails d'intégration et de renouvellement nécessitant des validations et des parcours de suivi manuels.
📚 À lire également : Comment l'IA transforme la conformité et les audits
10. Modèle de calendrier éditorial ClickUp
L'IA est idéale pour générer des idées de contenu ou des premières ébauches, mais ce sont vos éditeurs qui apportent la touche humaine indispensable : ils vérifient la qualité, approuvent les versions finales et planifient la publication du contenu en accord avec la stratégie de votre marque. Le modèle de calendrier éditorial ClickUp comprend les étapes du pipeline de contenu (idée → ébauche → révision → publication), des champs pour les éditeurs, des dates d'échéance et un calendrier de publication.
Pourquoi ce modèle vous plaira :
- Flux éditorial basé sur le statut : faites passer chaque ressource par différentes étapes telles que « À faire », « Recherche » et « En cours de rédaction » afin de garantir la visibilité des transferts entre l'IA et les humains.
- Métadonnées de contenu intégrées : conservez les dates de publication, les canaux, les types de contenu, les auteurs, les éditeurs et les mots-clés associés à chaque élément en tant que pièce jointe pour des révisions plus claires
- Une supervision claire de la publication : suivez en un seul écran partagé ce qui est en cours de recherche, de rédaction, de modification en cours et en attente de publication.
✅ Idéal pour : les responsables des opérations de contenu qui gèrent des flux de travail éditoriaux multicanaux combinant la rédaction assistée par l'IA et la révision éditoriale humaine.
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Comment créer des flux de travail « human-in-the-loop » dans ClickUp
Alors, comment mettre en place un flux de travail « human-in-the-loop » dans ClickUp ?
Voyons cela de plus près :
- Cartographiez votre flux de travail : commencez par identifier les étapes de votre processus qui peuvent faire l'objet d'une automatisation et celles qui nécessitent une intervention humaine pour les validations, les révisions ou les escalades.
- Configurez les étapes de vos tâches : utilisez les statuts personnalisés de ClickUp pour créer un pipeline visuel qui reflète chaque phase de votre flux de travail, des étapes automatisées aux étapes de révision humaine telles que « À valider » ou « Révisions demandées ».
- Ajoutez des étapes de validation : créez des automatisations ClickUp qui suspendent le flux de travail à des moments critiques. Par exemple, lorsque le statut d'une tâche passe à « À vérifier », une automatisation peut automatiquement l'attribuer à la personne concernée.
- Connectez ClickUp Brain : Laissez l'IA se charger des tâches fastidieuses telles que la rédaction, la résumation ou le tri des travaux. Utilisez ensuite des automatisations pour acheminer les résultats générés par l'IA vers un humain qui prendra la décision finale.
- Suivez et itérez : utilisez les tableaux de bord ClickUp pour obtenir une vue en temps réel de vos flux de travail HITL. Surveillez les goulots d'étranglement, suivez les délais d'approbation et identifiez le nombre d'exceptions traitées afin de pouvoir apporter des ajustements pour améliorer vos processus à mesure qu'ils mûrissent.
Intégrez des points de contrôle humains dans le flux de travail avec ClickUp
Un flux de travail « human-in-the-loop » fonctionne parce qu'il apporte un jugement là où cela compte le plus.
Mais cela ne fonctionne que si le processus est clair et facile à mettre en œuvre.
ClickUp vous aide à transformer un modèle en un véritable système opérationnel. Vous pouvez documenter le flux de travail, définir des points de révision, réaliser l'automatisation des étapes routinières et garder une visibilité sur tous les transferts en un seul endroit. Grâce à l'IA intégrée à l'environnement de travail, vous pouvez également résumer le contexte, préparer les validations et avancer plus rapidement sans perdre la dimension humaine.
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Foire aux questions
La principale différence réside dans l'implication humaine. Les flux de travail HITL (human-in-the-loop) maintiennent l'implication des personnes à des étapes clés pour examiner, approuver, corriger ou escalader les résultats de l'IA, ce qui les rend plus adaptés aux tâches à haut risque ou nuancées. Les flux de travail entièrement automatisés permettent au système d'achever les tâches de bout en bout sans intervention humaine, ce qui est plus rapide mais convient mieux aux processus à faible risque et basés sur des règles.
Vous devriez utiliser un flux de travail HITL pour tout processus impliquant un jugement créatif, des vérifications de conformité, la gestion des exceptions ou des décisions à enjeux élevés où le contexte est essentiel et où l'automatisation seule est trop risquée.
Oui, ClickUp Brain prend en charge les flux de travail « human-in-the-loop ». Brain permet de créer des automatisations en langage naturel, tandis que les fonctionnalités d'approbation et d'automatisation de ClickUp permettent aux équipes de suspendre le travail pour révision, d'acheminer les tâches vers le bon approbateur et d'exiger une validation avant de passer à l'étape suivante. Cela signifie que Brain peut aider à générer, résumer ou déclencher des actions, tandis que les humains gardent le contrôle aux points de révision clés.