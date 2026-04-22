Les 10 meilleures alternatives à Olovka IA en 2026

👀 Le saviez-vous ? L'utilisation de l'IA par les étudiants a explosé pour atteindre 92 %, contre 66 % seulement un an auparavant.

Mais à mesure que l'IA devient la norme, les exigences en matière de qualité ont augmenté. Il ne suffit plus de générer un brouillon rapide. Vous devez désormais produire un travail qui comporte des citations précises et qui assure une bonne connexion entre les idées.

Olovka IA est un outil très prisé pour rédiger rapidement des essais. Cependant, il atteint souvent ses limites lorsque le travail exige une certaine rigueur académique. Pour les chercheurs et les étudiants, un « bot à essais » générique peut présenter un risque. Vous ne voulez pas passer à côté de nuances ou citer des sources non vérifiées.

Ce guide présente les meilleures alternatives à Olovka IA pour l'année scolaire 2026.

Aperçu des alternatives à Olovka IA

Voici un aperçu comparatif des meilleures alternatives à Olovka IA, des profils auxquels elles s'adressent, de leurs fonctionnalités phares et de leurs tarifs.

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Une rédaction assistée par l'IA qui reste en connexion avec les tâches, les documents et les échéances ClickUp Brain, Brain MAX, Documents, IA Notetaker, Super Agents, Automatisations, Clips, Bloc-notes, Rappels Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises Notion IA Rédaction IA au sein d'une base de connaissances flexible pour les notes et la recherche Questions-réponses à l'échelle de l'environnement de travail, réécriture/résumé en ligne, remplissage automatique à partir d'une base de données Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/mois The Good IA Création structurée d'essais universitaires avec des plans et des citations rapides Flux de rédaction d'un plan à un brouillon, ton académique, mise en forme des citations Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 5 $/mois EduWriter IA Articles universitaires riches en citations avec assistance pour le plagiat Citations automatiques dans plusieurs styles, détection du plagiat, exportation de documents mis en forme Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 19 $/mois Samwell. IA Rédaction académique étayée par des recherches et accompagnée d'une assistance Recherche de sources académiques, flux de travail guidé pour la rédaction d'essais, sélecteur de style de citation Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 15,32 $/mois Writeless Rédigez rapidement des brouillons d'essais longs à partir d'un minimum d'informations Brouillons de longue haleine, suggestions de sujets, niveau de complexité de rédaction ajustable Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 24,99 $/mois MyEssayWriter IA Créer des plans de dissertation et des brouillons plus longs avec une aide à la révision de base Créateur de plans, génération d'essais détaillés, suggestions de révision Forfaits payants à partir de 7,99 $/mois QuillBot IA Paraphrasage, corrections grammaticales et réécritures rapides Modes de paraphrase, vérificateur grammatical, outil de résumé et générateur de citations Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 4,17 $/mois EssayFlow IA Rédaction académique de qualité humaine avec outils de détection et de citation Vérification de détection de l'IA, assistance pour les citations, outils anti-plagiat, rédaction multilingue Forfaits payants à partir de 27,98 $/mois Grammarly Correction grammaticale et stylistique en temps réel sur toutes les applications Intégrations navigateur + application, détection du ton, suggestions pour améliorer la clarté Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 30 $/mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être sûr que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Pourquoi opter pour des alternatives à Olovka IA ?

Olovka AI est un assistant de rédaction basé sur l'IA, conçu pour la rédaction académique et la rédaction d'essais. Il excelle dans la génération d'essais structurés et la gestion des citations. Mais que se passe-t-il lorsque vos tâches de rédaction dépassent le cadre de la salle de classe ?

De nombreuses équipes doivent jongler chaque jour avec un large éventail de tâches rédactionnelles, allant des e-mails aux clients et des rapports de projet à la documentation interne et aux textes marketing. L'utilisation d'un outil de rédaction spécialisé pour ces tâches crée des frictions.

Le besoin constant de basculer entre votre outil de rédaction IA et votre environnement de travail habituel entraîne une fragmentation du contexte. Cela pousse également les équipes à rechercher de meilleures options. En effet, seuls 23 % des employés sont pleinement satisfaits de leurs applications de travail, en raison de cette fragmentation.

Voici les principales raisons pour lesquelles les équipes recherchent des alternatives à Olovka IA :

Une assistance à la rédaction plus complète : vous avez besoin d'un outil capable de gérer les e-mails professionnels, les rapports et les textes marketing, et pas seulement les essais

Collaboration en équipe : votre outil de rédaction IA doit s'intégrer là où votre votre outil de rédaction IA doit s'intégrer là où votre équipe travaille déjà ensemble

Intégration au flux de travail : les meilleurs outils de rédaction basés sur l'IA se connectent directement à vos tâches, projets et documentation, vous évitant ainsi de devoir changer d'application

Suggestions contextuelles : vous avez besoin d'une intelligence artificielle qui comprenne votre travail et puisse adapter son ton et son style en conséquence

👀 Cette vidéo vous donnera des conseils utiles pour présélectionner et trouver l'outil de rédaction IA le mieux adapté à vos besoins !

👀 Le saviez-vous ? Le mot « essai » vient du verbe français « essayer », qui signifie littéralement « tenter » ou « faire une tentative ». Michel de Montaigne a inventé ce terme au XVIe siècle, car il considérait ses écrits comme des « tentatives » de mettre de l'ordre dans ses pensées.

Les meilleures alternatives à Olovka IA

Chacun des outils ci-dessous apporte quelque chose de différent : davantage de personnalisation, une meilleure intégration de la recherche ou l'assistance pour un éventail plus large de tâches de rédaction.

Commençons par le meilleur :

1. ClickUp (Idéal pour une rédaction assistée par l'IA intégrée à l'ensemble de votre flux de travail)

Essayez-le vous-même Créez des essais dans le ton et le style de votre choix avec ClickUp Brain

Olovka IA a été conçu pour aider les étudiants à rédiger leurs dissertations plus rapidement. Mais dès que votre travail dépasse le stade du simple brouillon, vous avez besoin de plus qu'un simple outil de rédaction basé sur l'IA. Vous avez besoin que vos notes, vos recherches, vos textes et vos échéances restent en connexion.

C'est là que ClickUp, le premier environnement de travail IA convergent au monde, prend une longueur d'avance.

Pour commencer, il y a ClickUp Brain, l'IA la plus contextuelle, qui résout les problèmes récurrents d'hallucinations et de travail incohérent.

Identifiez et corrigez les erreurs d'IA dans n'importe quel texte grâce à ClickUp Brain

Vous pouvez l'utiliser pour :

Rédigez du contenu original

Réécrire des sections

Améliorez la clarté

Résumez des contenus denses

Traduire le texte

Et bien plus encore

Brain peut également générer du contenu à partir d'une invite, d'instructions directement dans ClickUp Docs ou d'autres champs de texte. Il fonctionne également sur du texte sélectionné dans Docs. Cela signifie que lorsqu'un paragraphe ne vous convient pas, vous pouvez le retravailler sans avoir à tout copier dans un autre outil.

Continuez à peaufiner votre contenu avec ClickUp Brain dans Docs

De plus, avec ClickUp Docs, vous pouvez rédiger et stocker des documents, des notes de cours et du matériel d'étude dans un éditeur collaboratif. Une fois cela fait, il vous suffit de les mettre en forme à l'aide de titres, de surlignages, de citations, de blocs de code, de boutons, de séparateurs, et plus encore.

Les documents fournissent également l'assistance pour l'intégration et la collaboration en temps réel, ce qui vous permet de jongler facilement entre la rédaction en solo, les notes partagées et les travaux de cours basés sur des projets.

Rédigez des brouillons et des notes de cours avec une mise en forme flexible dans ClickUp Docs

Dans Docs et d'autres zones de texte, les commandes slash /IA vous permettent d'accéder à une aide à la rédaction par IA directement là où vous travaillez. Cela vous aide à trouver des idées, à rédiger un brouillon ou à réécrire sans interrompre votre flux de travail.

Pour les conférences et les cours en direct, ClickUp AI Notetaker prend le relais là où la plupart des outils de rédaction IA s'arrêtent. Il peut automatiquement rejoindre et enregistrer des réunions sur Zoom, Microsoft Teams et Google Meet.

Ensuite, ClickUp vous fournit un aperçu, les points clés à retenir, les prochaines étapes, les thèmes principaux, la liste des participants et une transcription complète. Le tout dans un document auquel vous êtes ajouté avec une étiquette.

Tous ces documents sont stockés dans le Hub Documents, et vous pouvez même poser des questions à l'IA à leur sujet par la suite. Plus besoin de revoir de longs cours ou de fouiller dans les horodatages.

Recevez les enregistrements de réunion, les transcriptions et les éléments à mener directement dans votre boîte de réception grâce à l'outil de prise de notes IA de ClickUp

Les Super Agents de ClickUp vont encore plus loin. Ce sont des agents autonomes que vous pouvez configurer pour gérer des tâches essentielles en fonction du contexte de l'environnement de travail. Ils peuvent traiter des tâches, mettre à jour les priorités, créer du contenu et gérer les flux de travail automatiquement, tout en vous laissant le dernier mot.

Par exemple, vous pouvez utiliser :

Agent de recherche IA : rassemble et structure les informations sur des sujets définis. Transforme les données brutes de recherche en contenu prêt à être rédigé : rassemble et structure les informations sur des sujets définis. Transforme les données brutes de recherche en contenu prêt à être rédigé

Action Item Extractor Agent : analyse les notes de cours, les transcriptions et les discussions en classe pour en extraire les actions à mener. Il attribue automatiquement des propriétaires, fixe des dates d'échéance et crée des tâches ClickUp liées. : analyse les notes de cours, les transcriptions et les discussions en classe pour en extraire les actions à mener. Il attribue automatiquement des propriétaires, fixe des dates d'échéance et crée des tâches ClickUp liées.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Un compagnon d'étude IA : utilisez : utilisez ClickUp Brain MAX (l'assistant IA pour ordinateur de bureau) pour aller au-delà de la simple rédaction. Il analyse vos programmes, vos notes de cours et vos anciens essais pour rédiger en tenant compte du contexte. Il peut également affiner votre ton et vous aider à construire des arguments plus solides pour vos devoirs.

Petites vidéos explicatives : un projet de groupe ? Enregistrez votre écran avec : un projet de groupe ? Enregistrez votre écran avec ClickUp Clips pour expliquer vos idées et partager vos commentaires sans avoir à passer par de longs fils de discussion

Ne manquez plus jamais vos échéances : restez sur la bonne voie grâce : restez sur la bonne voie grâce aux rappels de ClickUp . Configurez des alertes pour vos sessions d'étude, vos dates d'examens et vos relances rapides afin de ne jamais rendre votre travail en retard.

Réduisez le travail manuel : configurez : configurez les automatisations ClickUp pour gérer les tâches répétitives. Par exemple, l'automatisation peut déplacer une tâche vers « Terminé » lorsque vous téléchargez votre document ou vous envoyer un rappel lorsque la date d'échéance approche.

Créez une structure : organisez votre vie grâce à la : organisez votre vie grâce à la hiérarchie ClickUp (Espaces → Dossiers → Listes → Tâches). Vous pouvez disposer d'espaces distincts pour chaque cours, dossier et devoir. Cela vous permet de regrouper vos devoirs et vos notes au même endroit.

Espace de capture rapide : utilisez : utilisez le bloc-notes ClickUp pour noter vos idées, vos ébauches ou vos notes de cours dès qu'elles vous viennent à l'esprit. Lorsque vous êtes prêt à les mettre en œuvre, transformez-les en tâches à suivre.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Un environnement de travail unifié met fin à la multiplication des outils : la rédaction, les tâches, les documents et le chat sont regroupés sur la rédaction, les tâches, les documents et le chat sont regroupés sur une seule plateforme , ce qui vous évite de copier du contenu d'une application à l'autre ou de perdre le contexte.

Suggestions IA contextuelles : ClickUp Brain comprend la structure de votre environnement de travail et ses suggestions sont adaptées à votre travail réel

Adapté à tous les niveaux, de l'utilisateur individuel à l'entreprise : que vous soyez un utilisateur individuel ou une grande équipe, vous bénéficiez des mêmes fonctionnalités de rédaction IA

Inconvénients :

Le nombre impressionnant de fonctionnalités peut représenter un apprentissage pour les utilisateurs novices des plateformes tout-en-un

Pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités avancées de l'IA, nous vous recommandons de prendre le temps de consulter la documentation.

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

ClickUp m'a permis de mieux m'organiser dans mon environnement de travail d'étudiant, tout en me rappelant quotidiennement mes autres loisirs. Il offre également des possibilités de personnalisation avancées grâce à des modèles qui permettent de rendre l'espace plus personnel.

ClickUp m'a permis de mieux m'organiser dans mon espace de travail d'étudiant, tout en me rappelant quotidiennement mes autres loisirs. Il offre également des possibilités de personnalisation avancées grâce à des modèles qui permettent de rendre l'espace plus personnel.

📮 ClickUp Insight : La procrastination pèse lourd. En effet, près de la moitié des personnes ayant participé à notre sondage se sentent coupables lorsqu'elles ne font pas de travail. Mais souvent, le problème ne vient pas de vous, mais de votre installation. Si vos notes sont en désordre ou si vous ne savez pas par où commencer, il est difficile de se lancer. ClickUp Brain MAX vous aide à faire cette première étape en toute simplicité. Il suffit de lui demander : « Sur quoi devrais-je travailler aujourd'hui ? » ou « Qu'est-ce qui me bloque ? ». Il analyse vos tâches et vous donne immédiatement une réponse claire. De plus, Talk-to-Text vous aide à penser à voix haute. Vous n'avez pas besoin de taper l'invite parfaite ni d'envoyer un texte à trois amis différents. Exprimez simplement vos pensées et mettez-vous au travail sans stress.

2. Notion AI (Idéal pour la rédaction assistée par IA au sein de bases de connaissances flexibles)

via Notion

Notion AI est un assistant directement intégré à l'environnement de travail Notion. Il est utile pour les étudiants et les chercheurs qui stockent de grandes quantités de notes, de fichiers PDF et de transcriptions de cours dans un seul et même emplacement. Contrairement aux outils de chat autonomes, il utilise des données spécifiques issues de vos pages privées pour répondre à vos questions ou organiser vos fichiers.

L'outil utilise une logique de recherche « à l'échelle de l'environnement de travail ». Imaginons que vous demandiez à l'IA de trouver une théorie spécifique enfouie dans les notes d'un semestre entier. L'assistant analyse l'intégralité de votre base de données pour extraire la réponse exacte, accompagnée de liens vers la source.

Il peut également transformer une liste de puces désordonnée en un tableau structuré. Vous constaterez également que des données telles que la « Date » ou le « Concept clé » sont renseignées automatiquement en fonction du contenu de la page.

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Questions-réponses contextuelles dans l'environnement de travail : posez des questions à Notion IA, et l'IA effectuera une recherche dans l'ensemble de votre environnement de travail pour vous fournir des réponses

Rédigez et améliorez votre contenu directement dans le document : sélectionnez n'importe quel texte dans un document et demandez à l'IA de le réécrire, de le développer ou de le résumer directement

Remplissage automatique des propriétés de la base de données : Notion IA peut remplir automatiquement les champs de la base de données en fonction du contenu de la page, ce qui réduit la saisie manuelle des données

Avantages et inconvénients de Notion IA

Avantages :

La structure flexible de l'environnement de travail s'adapte à presque tous les cas d'utilisation

L'IA comprend le contexte de votre environnement de travail, ce qui rend ses suggestions plus pertinentes

Une vaste galerie de modèles vous aide à démarrer plus rapidement

Inconvénients :

Les fonctionnalités IA nécessitent un abonnement supplémentaire en plus du forfait Notion de base.

Les performances peuvent ralentir avec des environnements de travail très volumineux

Tarifs de Notion IA

Gratuit : (Essai limité de Notion IA)

En plus : 12 $/mois par utilisateur (essai limité de Notion IA)

Entreprise : 24 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur Notion IA

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 2 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Notion IA dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'adore le système de blocs, la possibilité de transformer une simple note en une base de données relationnelle complexe. J'adore les résumés de fils de discussion alimentés par l'IA, les réunions quotidiennes de Slack, le flux de travail Builder, ainsi que les nouvelles fonctionnalités Listes et Canvas.

J'adore le système de blocs, la possibilité de transformer une simple note en une base de données relationnelle complexe. J'adore les résumés de fils de discussion alimentés par l'IA, les réunions quotidiennes de Slack, le flux de travail Builder, ainsi que les nouvelles fonctionnalités listes et Canvas.

📚 En savoir plus : Les meilleurs Outils d'IA pour les étudiants

3. L'IA bonne (Idéal pour la génération d'essais universitaires structurés)

via The Good IA

The Good IA est un assistant de rédaction spécialement conçu pour les dissertations des étudiants. Il aide ceux qui sont confrontés au syndrome de la « page blanche ».

Cet outil vous permet de produire des brouillons entièrement référencés en quelques minutes. Contrairement aux chatbots génériques, il effectue la maintenance du ton académique et utilise des citations correctes dès la première invite, les instructions suivantes.

Saisissez le sujet de votre dissertation et choisissez la longueur souhaitée pour votre document. L'IA crée pour vous un plan complet, comprenant une introduction, un corps et une conclusion.

Une fois que vous avez rédigé votre brouillon, sélectionnez n'importe quelle phrase pour que l'IA rédige la suite à votre place. Vous pouvez également utiliser les outils intégrés pour corriger la grammaire et vérifier le texte généré par l'IA. Cela vous aide à peaufiner votre travail avant de le rendre.

Les meilleures fonctionnalités de Good IA

Essais structurés : générez un essai achevé comprenant une introduction, un corps de texte et une conclusion pour le sujet de votre choix

Assistance pour plusieurs types de dissertations : générez des dissertations argumentatives, explicatives, descriptives ou narratives selon vos besoins

Références automatiques : l'outil peut inclure des références dans des formats tels que APA, MLA ou Chicago

Les avantages et les inconvénients de Good IA

Avantages :

Il génère rapidement des essais structurés, ce qui vous fait gagner du temps sur les premières ébauches

L'assistance à la citation permet de respecter les exigences de mise en forme académique

Son interface simple ne nécessite qu'un apprentissage minimal.

Inconvénients :

Cet outil est limité aux essais universitaires et ne convient pas à la rédaction professionnelle.

Le contenu généré peut nécessiter des modifications importantes pour correspondre à votre style personnel.

Il ne dispose d'aucune fonctionnalité de collaboration pour les projets de rédaction en équipe.

Tarifs de Good IA

Free

Premium : 5 $/mois

Évaluations et avis sur The Good IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

💟 Peu importe ce que vous créez — essais, articles de recherche ou tout autre contenu —, les Super Agents de ClickUp vous facilitent la vie. Voici comment nous les utilisons chez ClickUp pour gérer l'ensemble de notre processus de création de contenu. Si cela fonctionne pour nous, cela fonctionnera aussi pour vous :

4. EduWriter IA (Idéal pour les articles universitaires comportant de nombreuses citations)

via EduWriter IA

EduWriter IA est un assistant IA destiné aux étudiants et aux chercheurs soumis à des délais. Il produit des articles universitaires entièrement mis en forme en moins de 20 secondes.

Contrairement à l'IA générale, cet outil est conçu pour respecter les règles scolaires. Il comprend un correcteur de dissertations et un outil qui génère des citations conformes au style APA 7e édition.

Pour commencer, il vous suffit de saisir votre sujet. Choisissez ensuite votre niveau, du lycée au doctorat. L'outil créera un brouillon clair comprenant une introduction, une thèse et un résumé final.

Vous pouvez télécharger le contenu au format Word. Il comportera déjà une page de titre, une bibliographie et la mise en page appropriée. De plus, toutes les sources utilisées sont liées à votre texte.

Les meilleures fonctionnalités d'EduWriter IA

Citations automatiques dans plusieurs formats : générez des citations aux formats APA, MLA, Chicago, Harvard et autres

Détection de plagiat intégrée : Vérifiez l'originalité de votre contenu avant l'envoi

Intégration de la recherche : l'IA peut extraire des informations pertinentes de sources universitaires pour fournir l'assistance nécessaire à vos arguments

Avantages et inconvénients d'EduWriter IA

Avantages :

L'assistance avancée pour les citations réduit le travail de mise en forme manuelle

La vérification anti-plagiat vous offre une tranquillité d'esprit avant l'envoi

L'intégration de la recherche vous aide à trouver rapidement des éléments probants

Inconvénients :

Cet outil est exclusivement dédié à la rédaction académique et ne convient pas à d'autres types de contenu.

La qualité du résultat peut varier en fonction de la complexité du sujet

Vous ne pouvez pas personnaliser le style ou le ton de la rédaction

Tarifs d'EduWriter IA

Free

Premium : 19 $/mois

Évaluations et avis sur EduWriter IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'EduWriter IA dans la vie réelle ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Mon expérience globale avec EduWriter.ai a été positive. Cet outil est facile à utiliser, permet de gagner beaucoup de temps et produit un contenu académique bien structuré. Même si des modifications occasionnelles sont encore nécessaires, il s'agit d'un outil fiable qui favorise la productivité et répond efficacement à la plupart des besoins en matière de rédaction.

Mon expérience globale avec EduWriter.ai a été positive. Cet outil est facile à utiliser, permet de gagner beaucoup de temps et produit un contenu académique bien structuré. Même si des modifications occasionnelles sont encore nécessaires, il s'agit d'un outil fiable qui favorise la productivité et répond efficacement à la plupart des besoins en matière de rédaction.

5. Samwell.ia (Idéal pour la rédaction académique fondée sur la recherche)

Trouver des sources fiables pour un article de recherche peut nécessiter des heures de recherche manuelle. Cette méthode est trop inefficace et rend difficile la construction d'un argumentaire solide fondé sur des preuves.

Samwell.ai est un assistant de recherche IA qui vous aide dans cette tâche. Il recherche des sources académiques à ajouter à votre texte. Il peut trouver des sources, résumer le contenu et insérer des citations directement dans votre brouillon.

L'outil s'appuie sur un vaste réseau de plus de 20 bibliothèques universitaires. Cela garantit que vos références sont authentiques et ont fait l'objet d'une évaluation par des pairs. Une fois le brouillon prêt, utilisez l'« éditeur Power » pour insérer des tableaux, des diagrammes et des références vidéo personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités de Samwell.ai

Assistant de recherche IA : cet outil recherche des sources académiques pertinentes en fonction de votre sujet. Il vous suggère également comment les intégrer.

Flux de travail guidé pour la rédaction d'essais : ce partenaire logique vous aide, étape par étape, à affiner votre thèse et à établir une feuille de route structurée

Sélecteur de style de citation : Passez d'un style à l'autre (MLA, APA, Chicago, IEEE et autres) en un seul clic pour répondre à vos besoins.

Avantages et inconvénients de Samwell.ia

Avantages :

L'approche axée sur la recherche garantit que votre contenu s'appuie sur des sources fiables

Le formatage automatique des citations vous fait gagner du temps lors de la création d'une bibliographie

C'est utile pour les étudiants qui débutent dans la recherche universitaire

Inconvénients :

Cet outil est limité à la rédaction académique et ne convient pas aux contenus liés à l’entreprise ou créatifs.

La qualité des sources dépend des bases de données disponibles et peut ne pas couvrir tous les sujets

Le contenu généré peut nécessiter des modifications pour répondre à vos besoins.

Tarifs de Samwell.ia

Free

Académique : 15,32 $/mois

Évaluations et avis sur Samwell.ai

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Samwell.ia dans la vie réelle ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

Personnellement, je trouve cet outil extrêmement utile pour la rédaction d'articles de recherche scientifique.

Personnellement, je trouve cet outil extrêmement utile pour la rédaction d'articles de recherche scientifique.

🧠 Anecdote : La première assistante d'enseignement IA de l'histoire, Jill Watson, était très douée dans son travail. Tellement douée que ses étudiants de Georgia Tech n’avaient aucune idée qu’elle n’était pas humaine. Pendant des mois en 2016, elle a géré les publications sur le forum et répondu aux questions des étudiants à la perfection. La grande « révélation » n’a eu lieu qu’à la fin du semestre. C’est un exemple classique de la puissance de l’IA lorsqu’elle est alimentée par le bon « contexte ».

6. Writeless (Idéal pour rédiger rapidement des brouillons d'essais avec un minimum de saisie)

Parfois, le plus difficile dans l'écriture, c'est simplement de se lancer. Le syndrome du bloc d'écriture peut vous laisser face à une page vierge, sans aucune idée. C'est stressant lorsque vous avez un délai serré à respecter.

Writeless met l'accent sur la rapidité, en rédigeant des essais rapidement avec un minimum d'intervention de l'utilisateur. Il est conçu pour les étudiants qui ont besoin d'un démarrage rapide et qui prévoient de terminer le travail eux-mêmes. Il suffit d'entrer un sujet pour obtenir un brouillon en quelques secondes, sans paramètres complexes à gérer.

Les meilleures fonctionnalités de Writeless

Documents longs : Rédigez des articles de recherche pouvant compter jusqu'à 20 000 mots (environ 40 pages) en une seule fois

Suggestions de sujets : si vous êtes en panne d'inspiration, Writeless peut vous proposer des sujets ou des angles à explorer

Personnalisable : Adaptez le niveau de formalité, le ton et le niveau de lecture à votre style ou à vos besoins

Avantages et inconvénients de Writeless

Avantages :

Il fournit un résultat extrêmement rapide aux utilisateurs qui ont besoin de brouillons dans les plus brefs délais.

L'interface simple ne nécessite aucune période d'apprentissage

C'est utile pour le brainstorming et pour surmonter le blocage créatif.

Inconvénients :

Le contrôle sur la structure, le ton ou la profondeur du résultat est limité

Le contenu généré nécessite souvent des modifications en cours importantes

Pas d'assistance pour les citations ni de vérification du plagiat

Tarifs de Writeless

Free

Abonnement mensuel : 30 $/mois

Évaluations et avis sur Writeless

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

🎥 Vous utilisez déjà l'IA pour vos dissertations et autres contenus. Mais cela va bien au-delà. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser l'IA pour réellement apprendre. Regardez cette vidéo pour découvrir les façons les plus intelligentes dont les étudiants peuvent utiliser l'IA pour un véritable apprentissage :

7. MyEssayWriter IA (Idéal pour créer des plans d'essais logiques)

via MyEssayWriter IA

MyEssayWriter IA aide les lycéens et les étudiants qui ne savent pas par où commencer. Ce n'est pas un outil de recherche complexe. Au contraire, il est simple à utiliser et permet de rédiger rapidement un brouillon clair.

Pour commencer, il suffit de saisir votre sujet. Choisissez ensuite un style, comme un essai « argumentatif » ou « descriptif ». L'IA crée une thèse et un plan complet. Vous pouvez ensuite utiliser l'outil « Humanizer » pour adapter le résultat à votre style d'écriture.

Les meilleures fonctionnalités de MyEssayWriter IA

Essais approfondis : générez des essais longs pour des travaux de recherche ou des devoirs approfondis

Générateur de plan : Commencez par créer un plan personnalisé pour vous assurer que le contenu couvre tous les points requis

Suggestions de révision : l'outil propose des suggestions pour améliorer le contenu

Avantages et inconvénients de MyEssayWriter IA

Avantages :

Il gère bien les contenus plus longs

Le générateur de plan fournit le contrôle de la structure avant la génération

Les suggestions de révision permettent d'améliorer les premières ébauches

Inconvénients :

Les textes plus longs peuvent contenir des répétitions ou des incohérences

Les envois produits nécessitent encore une modification en cours importante pour atteindre un niveau académique.

Il est limité aux formats de dissertation

Tarifs de MyEssayWriter IA

Basic : 7,99 $/mois

Pro : 14,99 $/mois

Premium : 19,99 $/mois

Évaluations et avis sur MyEssayWriter IA

G2 : 4,6/5 (plus de 10 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de MyEssayWriter IA ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Sa fonctionnalité de recherche et de citation permet de gagner beaucoup de temps, et l'IA produit un texte bien structuré et naturel qui donne l'impression d'être le fruit de mon propre travail.

Sa fonctionnalité de recherche et de citation permet de gagner beaucoup de temps, et l'IA produit un texte bien structuré et naturel qui donne l'impression d'être le fruit de mon propre travail.

8. QuillBot IA (Idéal pour la paraphrase et l'amélioration grammaticale)

via QuillBot IA

Vous avez terminé votre première ébauche, mais elle vous semble brouillonne. Vous craignez qu'elle contienne des erreurs ou que le ton ne soit pas tout à fait le bon. En réalité, peaufiner un brouillon peut être tout aussi difficile que de le rédiger.

QuillBot vous aide à réécrire votre brouillon pour corriger la grammaire et améliorer la clarté. Cet outil de paraphrase propose plusieurs modes, tels que « fluidité » ou « formel ». Cela vous permet d'ajuster le ton et le style selon vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de QuillBot IA

Activez/désactivez entre plus de 10 modes de paraphrase : choisissez parmi des styles tels que Standard, Fluidité, Formel ou Académique pour adapter votre rédaction à vos besoins

Vérificateur grammatical : détecte les erreurs grammaticales, les problèmes de ponctuation et les tournures maladroites

Résumeur et générateur de citations : résumez de longs textes en points clés ou générez des citations dans les formats courants

Avantages et inconvénients de QuillBot IA

Avantages :

Il paraphrase très bien, avec plusieurs modes de style

Le correcteur grammatical explique les corrections afin que vous puissiez également apprendre

Son extension de navigateur fonctionne sur de nombreux sites web et applications

Inconvénients :

Il n'est pas conçu pour générer du contenu à partir de zéro

La version gratuite impose des limites de mots qui peuvent s'avérer frustrantes pour les utilisateurs intensifs

Le contenu paraphrasé peut encore nécessiter une révision pour garantir son exactitude et son style.

Tarifs de QuillBot IA

Free

Premium : 4,17 $/mois, facturé annuellement

Forfait Teams : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur QuillBot IA

G2 : 4,4/5 (plus de 70 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs de QuillBot IA ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Il s'agit d'un excellent logiciel facile à utiliser, doté de nombreuses fonctionnalités telles que la paraphrase et un vérificateur IA. Les extensions et l'intégration de l'application sont également utiles, et des options premium sont disponibles. Pratiquement aucune formation n'est nécessaire.

Il s'agit d'un excellent logiciel facile à utiliser, doté de nombreuses fonctionnalités telles que la paraphrase et un vérificateur IA. Les extensions et l'intégration de l'application sont également utiles, et des options premium sont disponibles. Pratiquement aucune formation n'est nécessaire.

💡 Conseil de pro : L'équipe d'agents IA dédiée de ClickUp gère l'ensemble de votre pipeline de contenu, de la rédaction des grandes lignes à la mise au point du travail final. Que vous ayez besoin d'une simple correction de ton ou d'une assistance à la rédaction de bout en bout, un agent est là pour vous aider. Gérez les vérifications grammaticales et l'ensemble de vos flux de travail de contenu avec les Super Agents de ClickUp

9. EssayFlow AI (Idéal pour la rédaction académique assistée par une IA au style naturel)

via EssayFlow IA

Les étudiants craignent souvent que les textes générés par l'IA aient un ton robotique ou soient repérés par des outils de détection d'IA. Cette crainte peut rendre difficile l'utilisation de l'IA, même lorsque vous avez vraiment besoin d'aide pour vous lancer.

EssayFlow AI se concentre sur la création de contenus qui se lisent naturellement et échappent aux détecteurs d'IA. Cela aide les étudiants qui craignent que leur travail ne soit signalé comme du contenu généré par l'IA. L'outil vise à allier une écriture de type humain à la rapidité de l'IA.

Les meilleures fonctionnalités d'EssayFlow IA

Traduisez dans plus de 50 langues : Écrivez dans des dizaines de langues tout en conservant un ton « naturel ».

Détection d'IA intégrée : Vérifiez votre contenu à l'aide d'outils de détection d'IA avant l'envoi

Assistance à la citation et à la détection du plagiat : générez des citations et vérifiez l'absence de plagiat afin que votre contenu respecte les normes d'intégrité académique

EssayFlow IA et ses inconvénients

Avantages :

En mettant l'accent sur un style naturel, vous obtiendrez des essais plus lisibles

La détection IA intégrée garantit la transparence

L'assistance pour les citations vous aide à respecter les exigences académiques

Inconvénients :

L'accent mis sur la prévention de la détection peut ne pas correspondre à toutes les politiques institutionnelles

La qualité des résultats varie considérablement et nécessite une révision minutieuse

Il est limité aux formats de dissertations universitaires

Tarifs d'EssayFlow IA

Basic : 27,98 $/mois

Pro : 34,98 $/mois

Illimité : 84,98 $/mois

Évaluations et avis sur EssayFlow IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. Grammarly (Idéal pour la correction grammaticale et stylistique en temps réel sur toutes les plateformes)

via Grammarly

Rédiger sur différentes plateformes (e-mails, réseaux sociaux, documents) peut s'avérer difficile. Il est facile de laisser passer de petites fautes de grammaire ou d'adopter un ton incohérent, ce qui nuit à votre professionnalisme.

Grammarly est un assistant de rédaction très répandu qui corrige en temps réel la grammaire, l'orthographe et la ponctuation, quel que soit l'endroit où vous tapez. Sa force réside dans son omniprésence. En bref, l'extension de navigateur et les intégrations garantissent une assistance cohérente sur toutes vos applications. Sa fonctionnalité de détection du ton vous aide également à adapter votre écriture à différents contextes, du plus informel au plus formel.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Extension de navigateur et intégrations : Grammarly fonctionne sur tous les navigateurs, applications de bureau et appareils mobiles pour une assistance à la rédaction cohérente

Détection et ajustement du ton : l'outil analyse le ton de votre texte et vous suggère des ajustements pour l'adapter à votre public cible.

Suggestions pour plus de clarté et d'engagement : Au-delà de la grammaire, Grammarly vous propose des astuces pour rendre vos textes plus clairs et plus captivants

Avantages et inconvénients de Grammarly

Avantages :

Il fonctionne partout où vous écrivez, offrant une assistance cohérente sur toutes les plateformes

La détection du ton vous aide à adapter votre écriture à différents contextes et publics

Des explications claires vous aident à apprendre et à améliorer votre écriture au fil du temps

Inconvénients :

Il s'agit avant tout d'un outil de modification en cours doté de capacités limitées en matière de génération de contenu.

Certaines suggestions peuvent ne pas correspondre à des guides de style ou à des préférences spécifiques

Certaines fonctionnalités essentielles nécessitent un abonnement pour un accès complet

Tarifs de Grammarly

Free

Abonnement mensuel : 30 $ US par membre et par mois

Évaluations et avis sur Grammarly

G2 : 4,7/5 (plus de 13 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 7 000 avis)

Que disent les utilisateurs de Grammarly dans la vie réelle ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Grammarly est très facile à utiliser et s'intègre parfaitement aux navigateurs et aux outils que j'utilise quotidiennement. Il fournit des suggestions en temps réel concernant la grammaire, la clarté et le ton, ce qui m'aide à rédiger de manière plus professionnelle et avec plus d'assurance. L'interface est épurée et l'installation nécessite une configuration minimale. J'apprécie particulièrement la détection du ton et les suggestions de reformulation, qui améliorent considérablement la qualité de la communication.

Grammarly est très facile à utiliser et s'intègre parfaitement aux navigateurs et aux outils que j'utilise quotidiennement. Il fournit des suggestions en temps réel concernant la grammaire, la clarté et le ton, ce qui m'aide à rédiger de manière plus professionnelle et avec plus d'assurance. L'interface est épurée et l'installation nécessite une installation minimale. J'apprécie particulièrement la détection du ton et les suggestions de reformulation, qui améliorent considérablement la qualité de la communication.

Finies les applications multiples. Commencez à écrire en tenant compte du contexte.

Trouver une excellente alternative à Olovka IA ne consiste pas seulement à trouver un meilleur générateur de texte. Il s'agit plutôt de trouver une meilleure façon de travailler.

L'IA est puissante lorsqu'elle dispose d'une vue d'ensemble de votre travail. Avec un environnement de travail convergent comme ClickUp, c'est exactement ce dont vous disposez. Comme votre IA se trouve là où sont vos recherches et vos tâches, elle peut mieux rédiger. Elle permet à votre travail de rester plus en phase avec vos objectifs.

Ne rédigez plus en vase clos. Adoptez un système qui comprend votre histoire dans son ensemble.

Commencez gratuitement avec ClickUp ✨ et obtenez des résultats pour vos idées.

Foire aux questions

Oui, certains outils de rédaction IA fonctionnent directement au sein des plateformes de gestion de projet. Par exemple, vous pouvez bénéficier d'une aide à la rédaction IA directement là où vous travaillez avec votre équipe. ClickUp Brain fonctionne partout au sein de votre environnement de travail ClickUp. Il est lié aux tâches ClickUp, aux documents et au chat ClickUp, ce qui permet de maintenir le lien entre la rédaction et l'exécution.

Qu'est-ce qui rend un outil de rédaction IA sûr et fiable pour un usage professionnel ?

Choisissez des outils dotés de règles de confidentialité claires. Recherchez les certifications de sécurité les plus reconnues, telles que SOC 2 ou ISO. Il est également important de vérifier comment l'IA est entraînée. Les outils intégrés à de grandes plateformes comme ClickUp sont plus sûrs que les petites applications autonomes. ClickUp utilise un niveau de sécurité élevé pour garantir la sécurité et la confidentialité de votre travail.

Comment les équipes peuvent-elles utiliser l'IA pour améliorer la rédaction et la communication professionnelles ?

Les équipes peuvent utiliser l'IA pour rédiger des mises à jour de statut, résumer des comptes-rendus de réunion, ajuster le ton et assurer la cohérence des documents. La meilleure façon d'utiliser l'IA est de l'intégrer directement dans le travail que vous faites déjà. Vous ne devriez pas avoir à ajouter un nouvel outil uniquement pour gérer votre rédaction.