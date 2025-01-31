Les 10 meilleures applications qui rédigent des essais pour vous en 2025 (gratuites et payantes)

Vous devez bientôt rendre un important travail de recherche ou un essai, et vous cherchez un moyen de gagner du temps et de l'énergie ou d'améliorer votre façon d'écrire. Vous en avez assez de fixer une page blanche en espérant qu'elle se transforme comme par magie en votre meilleur devoir à ce jour.

Ce dont vous avez besoin, c'est d'une application qui rédige des dissertations à votre place.

Il existe de nombreux outils de rédaction d'essais adaptés à tous les usages possibles. Que vous ayez besoin d'un outil d'IA (IA) pour vous aider à rédiger votre plan, générer du texte pour différentes sections ou améliorer votre essai afin qu'il soit plus fluide dans son ensemble, vous avez de la chance.

Dans ce guide, nous vous partageons les 10 meilleures applications de rédaction d'essais disponibles à ce jour. Chacune d'entre elles offre aux écrivains, aux étudiants et à tous les types de rédacteurs d'essais un meilleur moyen de commencer ou de terminer leur travail.

Explorons les différentes applications qui rédigent des essais à votre place et commençons à rédiger ensemble de meilleurs essais. ✔️

Que devez-vous rechercher dans les applications qui rédigent des essais à votre place ?

Comme tout type de service ou de produit de rédaction d'essais, ces applications ne sont pas toutes conçues de la même manière. Certains outils de contenu IA sont conçus pour la recherche et la création de plans, tandis que d'autres excellent dans la transformation de vos mots en réflexions, arguments ou déclarations convaincants.

Lorsque vous réfléchissez à l'application de rédaction d'essais qui vous convient le mieux, pensez aux éléments suivants.

Cas d'utilisation : Cette application est-elle conçue pour la rédaction d'essais ? Ou s'agit-il d'une application d'écriture IA plus générique ?

Fonctionnalités : l'application dispose-t-elle des fonctionnalités de recherche, de rédaction ou de relecture dont vous avez besoin ? Vous offre-t-elle encore plus d'options ?

Facilité d'utilisation : l'application est-elle facile à utiliser ? Quelle est l'expérience utilisateur ?

Évaluations et avis : Que pensent les utilisateurs réels de l'application ?

Langue : L'application travaille-t-elle uniquement en anglais ? Puis-je rédiger dans une autre langue ou traduire mon essai ?

Tarifs : Existe-t-il une version gratuite de l'application ? Le coût de l'abonnement mensuel est-il abordable ou élevé ?

Affinez vos résultats pour obtenir plus rapidement un meilleur contenu grâce à la fonction « reprompting » de ClickUp AI.

Ces questions devraient vous aider à trouver la meilleure application pour rédiger vos essais ou vos travaux universitaires. Réfléchissez à ce qui compte le plus pour vous, aux fonctionnalités dont vous pouvez vous passer et à votre priorité nombre un pour cette application, puis utilisez notre top 10 pour trouver celle qui vous convient le mieux. ?

Les 10 meilleures applications qui rédigent des essais pour vous

Avec le nombre toujours croissant d'outils d'écriture IA qui apparaissent, il peut être difficile de déterminer lesquels valent la peine d'être essayés. C'est pourquoi nous vous proposons notre sélection des 10 meilleures applications de rédaction d'essais pour 2024.

Il y en a pour tous les goûts, que vous recherchiez un outil dédié à la rédaction d'essais, un outil /IA capable de vous aider dans tous les types d'écriture ou une application tout-en-un qui vous permet de faire bien plus qu'améliorer vos compétences rédactionnelles ou optimiser vos devoirs.

Utilisez ClickUp AI pour générer un article de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite, instructions, afin d'ajouter des détails et d'autres aspects importants.

ClickUp est peut-être connu comme un outil de productivité et de gestion de projet pour les entreprises, mais c'est aussi un excellent outil pour les écrivains et les étudiants de tous niveaux. ClickUp vous offre un espace où vous pouvez stocker et travailler sur vos idées, vos recherches et vos écrits, ainsi que des fonctionnalités qui vous permettent de hiérarchiser votre travail tout au long du processus.

L'une des meilleures fonctionnalités pour la rédaction d'essais est ClickUp AI. Notre nouvel assistant de rédaction IA convivial est adapté à votre rôle, avec une grande variété de cas d'utilisation, de tâches et de fonctionnalités, en fonction de la manière dont vous souhaitez utiliser l'application. Utilisez ClickUp pour vous aider à trouver des idées de sujets d'essais ou de travaux de recherche, à résumer votre essai afin de rédiger une conclusion percutante, ou à réécrire des paragraphes afin de paraître plus professionnel.

Toutes les idées et tous les mots que vous générez avec notre assistant IA sont stockés dans ClickUp Docs. Non seulement cette alternative à Microsoft Word et Google Docs est un excellent endroit pour stocker vos notes et vos idées, mais elle peut également devenir votre wiki personnel ou votre référentiel pour tous vos besoins en matière de rédaction d'essais — l'un de nos astuces de productivité placés dans les favoris.

Stockez vos idées, notes, citations, brouillons de dissertations et notes d'entretien au même endroit. Mettez en forme vos documents, ajoutez des images et des couleurs, et personnalisez l'expérience pour rendre la rédaction de votre dissertation plus agréable.

Si vous ne savez pas par où commencer, le modèle de directives de rédaction de ClickUp est la solution idéale pour vous aider à rédiger le meilleur contenu possible. Ce modèle comprend des conseils pour garantir la cohérence du langage, du ton et de la mise en forme, afin que vous puissiez produire à chaque fois un contenu sans erreur, cohérent et précis.

Avec ClickUp AI, ClickUp Docs et notre bibliothèque complète de modèles, ClickUp vous offre tout ce dont vous avez besoin pour commencer à rédiger vos meilleurs essais. ?

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Stockez toutes vos notes, brouillons et fichiers relatifs à vos dissertations ou devoirs au même endroit.

Invitez des mentors à collaborer avec vous ou à partager leurs commentaires en temps réel dans vos documents.

Utilisez ClickUp AI pour générer des idées de haute qualité, reformuler des phrases et créer du texte pour votre essai.

Rationalisez votre processus et trouvez l'inspiration grâce à des modèles pertinents.

Gagnez du temps et travaillez plus rapidement en utilisant ClickUp pour vous aider dans vos recherches, vos rédactions et comme application de concentration pendant que vous travaillez.

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités et de cas d'utilisation, certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour explorer toutes les possibilités offertes par ClickUp

ClickUp AI est une nouvelle fonctionnalité, dont les capacités vont évoluer et se développer au fil du temps

Tarifs ClickUp

Free Forever

Illimité : 5 $/mois par utilisateur

Entreprise : 12 $/mois par utilisateur

business Plus : *19 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

ClickUp AI est disponible dans tous les forfaits payants pour 5 $ par membre Workspace et par mois

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 8 700 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 800 avis)

2. Frase

via Frase

Frase est un outil de création de contenu basé sur l'IA qui combine la rédaction et la recherche SEO pour créer des textes faciles à lire et conçus pour être bien classés dans les moteurs de recherche. Ce logiciel de rédaction basé sur l'IA peut extraire des recherches et des statistiques générales à partir des résultats de recherche, et l'outil de planification facilite l'organisation de vos idées en un essai cohérent. ?

Les meilleures fonctionnalités de Frase

Statistiques, recherches et informations générales provenant directement des moteurs de recherche

Créez un plan avec des titres et des sections structurés

Utilisez l'IA pour générer des introductions, des FAQ, des titres, etc

Rédigez, effectuez la modification en cours et partagez facilement des documents dans Frase

Limites de Frase

Frase est conçu pour les particuliers et les agences travaillant sur des textes optimisés pour le référencement, certaines de ses fonctionnalités peuvent donc ne pas être pertinentes pour la rédaction d'essais ou de textes universitaires

Certains utilisateurs signalent par rapport à l'application de rédaction d'essais que le texte généré peut parfois être répétitif

Tarifs de Frase

Solo : 14,99 $/mois par utilisateur

Basique : 44,99 $/mois par utilisateur

Équipe : 114,99 $/mois pour trois utilisateurs

Évaluations et avis sur Frase

G2 : 4,9/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 300 avis)

Bonus : découvrez 7 modèles gratuits pour la création de contenu plus rapidement

3. Writesonic

via Whitesonic

Writesonic est un outil complet de rédaction et de paraphrase qui vous offre des fonctionnalités pour rédiger, effectuer la modification en cours, optimiser et améliorer vos contenus écrits, y compris vos essais. Writesonic comprend notamment un rédacteur IA, un outil de paraphrase, un expanseur de texte, un résumeur d'articles et un générateur d'idées. La liste des fonctionnalités de Writesonic inclut un rédacteur IA, un outil de paraphrase, un expanseur de texte, un résumeur d'articles et un générateur d'idées

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Obtenez un contenu factuel à partir des données extraites des meilleurs résultats de recherche pour vous aider à trouver les meilleurs essais et articles universitaires

Téléchargez des documents pour guider l'outil sur votre style unique afin d'obtenir un style d'écriture plus personnalisé

Paraphrase ton texte ou obtiens un résumé de ton essai en un seul clic

Vérifiez votre essai avant de le soumettre grâce à un correcteur orthographique, un correcteur grammatical et un détecteur de plagiat intégrés

Limites de Writesonic

Certains utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes liés aux limites de nombre de mots, en particulier pour la rédaction d'essais et de devoirs plus longs

Vous devrez peut-être répéter plusieurs fois votre invitation, vos instructions ou vos instructions pour obtenir des réponses plus longues, selon certains utilisateurs

Tarifs de Writesonic

Illimité : 20 $/mois par utilisateur

Entreprise : À partir de 19 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Writesonic

G2 : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

4. EssayAiLab

via EssayAiLab

EssayAiLab est une application gratuite d'écriture de dissertations basée sur l'IA qui aide les utilisateurs à trouver des idées, à rédiger des dissertations et à effectuer une modification en cours de la grammaire avant de les soumettre. Cette application dédiée à la rédaction de dissertations pour vous dispose d'un intervalle de fonctionnalités spécialisées, notamment les citations de la Modern Language Association (MLA) et de l'American Psychological Association (APA), ainsi qu'un vérificateur de plagiat hypersensible. ?

Les meilleures fonctionnalités d'EssayAiLab

Recherchez parmi des millions de résultats fiables pour trouver les informations les plus pertinentes lorsque vous rédigez des essais

Trouvez de nouvelles façons de composer des phrases grâce à des suggestions d'automatisation qui accélèrent le processus d'écriture

Vérifiez s'il y a des problèmes avec le correcteur grammatical et le détecteur de plagiat intégrés

Générez automatiquement des citations MLA et APA en un seul clic dans l'ensemble de votre dissertation

Limites d'EssayAiLab

Il n'y a pas beaucoup d'avis d'utilisateurs sur EssayAiLab, il est donc difficile de se faire une idée de ce que les autres utilisateurs pensent de cette application gratuite

Cette application est spécialement conçue pour la rédaction d'essais. Vous pouvez donc explorer d'autres applications pour d'autres types d'écrits universitaires

Tarifs d'EssayAiLab

Free

Évaluations et avis sur EssayAiLab

G2 : N/A

Capterra : N/A

5. Jasper

via Jasper

Jasper est l'un des outils de rédaction de contenu IA les plus connus à l'heure actuelle. Cet outil populaire est spécialisé dans la génération de textes courts et longs en accord avec votre marque, ce qui est un avantage pour les utilisateurs qui souhaitent rédiger plusieurs essais qui leur ressemblent.

Les fonctionnalités de Jasper incluent un rédacteur IA, un chatbot et une bibliothèque de modèles. Il permet de faire facilement des suggestions pour le nombre de mots ou pour optimiser la rédaction académique dans un style ou un ton spécifique.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Partagez des documents pour entraîner l'IA à vos compétences et à votre style personnels en matière de rédaction

Accédez aux données de recherche récentes pour vérifier les faits et renforcer la crédibilité

Faites de la modification en cours et optimisez vos essais afin qu'ils aient un aspect professionnel

Vérifiez s'il y a des problèmes à l'aide d'un vérificateur de plagiat intégré

Limites de Jasper

Certains utilisateurs, en particulier les étudiants, peuvent trouver le modèle de tarification inabordable

Parfois, les résultats ne semblent pas toujours pertinents, selon certains utilisateurs

Il n'existe pas de véritable version gratuite, contrairement à certaines autres applications d'écriture d'essais basées sur l'IA

Tarifs Jasper

Créateur : 39 $/mois par utilisateur

Équipes : 99 $/mois pour trois utilisateurs

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 200 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 800 avis)

6. Sudowrite

via Sudowrite

Sudowrite est un outil d'écriture basé sur l'IA qui se présente comme un compagnon d'écriture. Cet outil est conçu pour les écrivains créatifs et les auteurs qui travaillent sur des histoires et des scénarios, mais bon nombre de ses fonctionnalités, telles que la saisie automatique et la réécriture, s'adaptent bien à la rédaction académique.

Ce logiciel de rédaction d'essais vous aide également à affiner votre style d'écriture spécifique pour plus de clarté et de lisibilité, afin que vous puissiez produire le meilleur essai possible.

Les meilleures fonctionnalités de Sudowrite

Achevez automatiquement des phrases et des paragraphes dans l'application d'écriture

Utilisez la fonction de réécriture pour ajouter de la variété au langage de votre essai et améliorer sa lisibilité

Obtenez des suggestions de mots de remplacement pour renforcer l'impact de vos phrases

Obtenez des commentaires sur la manière d'améliorer votre essai dans l'application

Limites de Sudowrite

Sudowrite a été conçu pour la rédaction créative, il n'est donc peut-être pas la meilleure option pour les rédacteurs professionnels ou les utilisateurs d'entreprise

Comme il s'agit d'un outil relativement nouveau, il n'y a pas encore beaucoup d'avis d'utilisateurs réels

L'application d'écriture n'a pas de véritable version gratuite

Tarifs de Sudowrite

Loisirs et études : 10 $/mois pour 30 000 mots

Professionnel : 25 $/mois pour 90 000 mots

Max : 100 $/mois pour 300 000 mots

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis sur Sudowrite

G2 : N/A

Capterra : N/A

7. Rytr

via Rytr

Rytr est un rédacteur de contenu et un assistant d'écriture alimenté par l'IA, idéal pour une variété d'utilisations, notamment les idées commerciales, les e-mail, les lettres de motivation et les essais. La plateforme vous demande de choisir un cas d'utilisation et d'ajouter un contexte, puis elle crée du contenu en fonction de vos objectifs et de vos invitations. ✏️

Les meilleures fonctionnalités de Rytr

Choisissez parmi plus de 40 cas d'utilisation et modèles intégrés

Utilisez des formules scientifiques de rédaction publicitaire pour rendre vos essais plus convaincants

Développez, reformulez et peaufinez vos phrases pour les rendre plus agréables à lire

Soumettez vos essais sans souci grâce au vérificateur de plagiat intégré

Limites de Rytr

Certains utilisateurs rapportent que les informations fournies peuvent sembler basiques ou répétitives par rapport à d'autres applications qui rédigent des essais

L'éditeur IA peut s'interrompre au milieu d'une phrase si vous êtes à court de crédits, ce qui peut arriver de manière inattendue

Tarifs de Rytr

Free

Économie : 9 $/mois par utilisateur

Unlimited : 29 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Rytr

G2 : 4,7/5 (plus de 700 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 10 avis)

8. HyperWrite. ai

via HyperWrite

HyperWrite. ai est un outil de rédaction publicitaire basé sur l'IA qui combine recherche, rédaction et assistance personnelle par IA pour créer un outil utile pour les rédacteurs. Ses fonctionnalités comprennent un outil pour résumer, un générateur d'introductions, un rédacteur de discours et un traducteur universel. ?

HyperWrite. ai meilleures fonctionnalités

Utilisez l'IA pour vous aider à rédiger un essai sur n'importe quel sujet

Générez une liste d'idées de sujets de dissertation avant de commencer à rédiger

Réécrivez le contenu afin qu'il soit plus percutant et améliorez vos compétences rédactionnelles

Résumer du texte pour créer automatiquement des résumés et des conclusions

Limites de HyperWrite. ai

Il n'y a pas de vérificateur de plagiat intégré, vous devrez donc utiliser une autre application pour cela

En tant qu'outil relativement nouveau, HyperWrite bénéficie de peu de preuves sociales et de peu d'avis

HyperWrite. ai tarification

Free

Premium : 19,99 $/mois par utilisateur

Ultra : 44,99 $/mois par utilisateur

HyperWrite. ai : évaluations et avis

G2 : 5/5 (2 avis)

Capterra : N/A

9. IA-Writer

AI-Writer est un nouvel outil d'écriture IA qui se présente comme « le seul générateur de texte IA conçu pour être fiable ». Cette application met l'accent sur les citations et la transparence, ce qui est un avantage pour ceux qui rédigent des essais ou des devoirs. Les fonctionnalités d'AI-Writer comprennent la recherche, l'écriture IA, les citations vérifiables et la reformulation de texte. ?

Les meilleures fonctionnalités d'IA-Writer

Générez automatiquement un brouillon complet d'article ou un brouillon complet de dissertation en quelques minutes.

Obtenez des citations pour chaque source à partir de laquelle AI-Writer extrait des données ou des faits.

Reformulez votre texte pour qu'il soit plus professionnel ou plus convaincant.

Générez automatiquement une liste de références que vous pouvez inclure lorsque vous soumettez votre essai.

Limites de l'IA-Writer

Comme beaucoup d'applications d'écriture d'essais basées sur l'IA, celle-ci est conçue dans une optique de référencement naturel (SEO), de sorte que le flux de travail peut ne pas sembler pertinent pour les rédacteurs d'essais.

Ceux qui ont des devoirs plus longs peuvent trouver le nombre de mots maximum par article trop faible (en particulier ceux qui rédigent régulièrement des essais).

Tarifs d'IA-Writer

Basique : 29 $/mois par utilisateur

Standard : 49 $/mois pour trois utilisateurs

Puissance : 375 $/mois pour 10 utilisateurs

Évaluations et avis sur AI-Writer

G2 : N/A

Capterra : 5/5 (1 avis)

10. StoryLab. ai

StoryLab. ai est une boîte à outils complète de marketing de contenu basée sur l'IA, conçue pour les équipes marketing et les agences qui souhaitent stimuler l'engagement et les revenus en créant du contenu en volume pour leur calendrier de contenu. Dans ce cadre, la plateforme dispose d'une gamme de générateurs de textes qui peuvent vous aider à créer un titre d'essai percutant, un texte d'essai, et plus encore. ?

StoryLab. ai meilleures fonctionnalités

Générez des introductions, des titres, des idées de contenu et bien plus encore.

Obtenez des résultats uniques à chaque fois que vous utilisez le générateur.

Essayez 13 styles d'écriture différents

Disponible dans plus de 17 langues

Limites de StoryLab. ai

StoryLab. ai est conçu pour les équipes marketing, les rédacteurs d'essais et de devoirs peuvent donc trouver l'intervalle de fonctionnalités distrayant ou inutile.

Le produit n'est pas expliqué de manière aussi détaillée que d'autres rédacteurs IA, mais il existe un forfait gratuit que vous pouvez essayer.

Tarifs de StoryLab. ai

Free

Avantage : 15 $/mois par utilisateur

Unlimited : 19 $/mois par utilisateur

StoryLab. ai : évaluations et avis

G2 : N/A

Capterra : N/A

Réussissez votre prochain devoir grâce aux meilleures applications de rédaction d'essais

Il existe de nombreuses applications de rédaction d'essais qui prétendent être les meilleures, mais nous pensons que celles qui figurent dans notre sélection méritent ce titre. Découvrez ces applications qui rédigent des essais à votre place, testez-en quelques-unes et trouvez une nouvelle façon de faciliter votre processus de rédaction d'essais.

Lorsque vous explorerez les applications ci-dessus, nous vous recommandons de donner la priorité à ClickUp. Notre application tout-en-un ne se contente pas d'offrir un outil de rédaction IA, elle centralise également toutes vos notes, brouillons, tâches, entretiens et fichiers tout au long du processus de rédaction de votre essai.

Rassemblez vos idées, rédigez votre essai, apportez des améliorations et bien plus encore, le tout dans une seule application.

Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour comprendre pourquoi tant d'écrivains et d'étudiants l'apprécient. ✨