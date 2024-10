Comment citer le texte généré par ChatGPT

Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, les gens l'utilisent pour diverses tâches, du brainstorming d'idées à la rédaction de contenu. Il est devenu courant de voir du contenu alimenté par l'IA dans les environnements académiques et professionnels.

Mais voilà : des personnes font carrément passer le contenu du ChaGPT d'OpenAI pour le leur. Or, il faut apprendre à donner à ChaGPT le crédit qui lui revient, surtout dans un paramètre académique.

Tout comme vous citez un livre ou un article, il est parfois nécessaire de citer ChatGPT, en particulier lorsqu'il a contribué à la forme de votre travail. Savoir comment faire cela de la bonne manière permet de garder tout cela transparent et éthique. Cet article vous apprend à le faire !

L'importance d'une bonne citation

Lors de l'utilisation d'un outil d'IA générative comme ChatGPT dans des écrits académiques ou professionnels, la citation correcte n'est pas seulement une formalité - elle est essentielle pour maintenir la transparence et la crédibilité. Voici pourquoi :

Le crédit est là où il est dû

Tout comme la citation d'un livre, d'un article ou d'un site Web, la citation de ChatGPT reconnaît la source de l'information ou le.. L'IA invite, instructions que vous utilisez, en reconnaissant comme il se doit l'outil sur lequel vous vous êtes appuyé.

Transparence pour votre public

Citer ChatGPT permet aux lecteurs de comprendre comment vous avez généré le contenu. Il est important de préciser quand l'IA a joué un rôle, afin que votre public connaisse la distinction entre vos idées originales et l'aide que vous avez reçue de l'intelligence artificielle

Utilisation éthique de l'IA

En citant ChatGPT, vous montrez que vous utilisez l'IA de manière responsable. Cela vous aide à éviter le plagiat et l'InVision académique, en indiquant clairement que l'IA a été utilisée comme un outil, et non comme un collaborateur invisible.

Traçabilité et validation

Les citations permettent aux lecteurs de retrouver facilement l'origine des informations. Avec l'IA comme ChatGPT , cette étape est cruciale, car le contenu généré par l'IA peut changer au fil du temps ou différer en réponse à des invitations similaires.

Instaurer la confiance

Le fait d'être franc quant à l'utilisation de l'IA favorise la confiance avec vos lecteurs. Ils apprécieront l'honnêteté, renforçant ainsi votre validation de l'intégrité intellectuelle et académique dans un monde où les gens utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle ChatGPT pour la recherche et l'écriture .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-318.png ChatGPT Traitement amélioré du langage naturel /$$$img/

via OpenAI

Comprendre les styles de citation

Les citations ont une forme spécifique à mettre en abonné - vous ne pouvez pas improviser. Les différentes disciplines et publications académiques suivent des styles de citation spécifiques, chacun ayant ses propres règles sur la manière dont les informations doivent être présentées.

Si le contenu que vous citez peut être le même, la façon dont vous le citez peut changer en fonction du style.

Voici un aperçu de la manière de citer ChatGPT selon les styles de citation les plus courants :

APA (American Psychological Association): Commun dans les sciences sociales, l'APA se concentre sur l'auteur et la date. Lorsque vous citez ChatGPT dans l'APA, vous devez lister l'outil en tant qu'"auteur" et l'année d'accès

Commun dans les sciences sociales, l'APA se concentre sur l'auteur et la date. Lorsque vous citez ChatGPT dans l'APA, vous devez lister l'outil en tant qu'"auteur" et l'année d'accès MLA (Modern Language Association): Utilisé principalement dans les sciences humaines, le style MLA se concentre sur l'auteur et le nombre de pages. ChatGPT n'ayant pas de nombre de pages, les citations MLA se concentrent davantage sur la plateforme et la date à laquelle vous y avez accédé

Utilisé principalement dans les sciences humaines, le style MLA se concentre sur l'auteur et le nombre de pages. ChatGPT n'ayant pas de nombre de pages, les citations MLA se concentrent davantage sur la plateforme et la date à laquelle vous y avez accédé Chicago/Turabian: Populaire dans les domaines de l'histoire et des arts, ce style offre une certaine flexibilité en ce qui concerne les notes de bas de page ou les citations dans le texte. Lorsque vous citez ChatGPT dans le style Chicago, vous pouvez fournir une note détaillée ou le lister dans la bibliographie

Populaire dans les domaines de l'histoire et des arts, ce style offre une certaine flexibilité en ce qui concerne les notes de bas de page ou les citations dans le texte. Lorsque vous citez ChatGPT dans le style Chicago, vous pouvez fournir une note détaillée ou le lister dans la bibliographie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Généralement utilisé dans les champs techniques, l'IEEE utilise des références numérotées dans leur commande. Un cas d'utilisation comme ChatGPT pour le débogage peut être généré à l'aide de l'IA. Citer ChatGPT ici implique de lui attribuer un nombre et d'orienter les lecteurs vers une référence complète à la fin de votre article

Quand citer ChatGPT

Savoir quand citer ChatGPT est la clé d'une utilisation responsable des outils d'IA. Bien qu'il ne soit pas nécessaire de citer chaque interaction, il existe des instances spécifiques où il est essentiel de donner du crédit pour maintenir la transparence et la crédibilité.

Voici les principales situations où vous devez absolument citer ChatGPT :

Lorsque vous utilisez du contenu direct de ChatGPT

Si vous copiez et collez une réponse, une phrase ou un paragraphe généré par ChatGPT, il est crucial de le citer. Disons que vous avez utilisé ChatGPT pour écrire du code pour un projet open-source. L'utilisation d'une citation appropriée montre d'où provient le code exact et évite le risque de plagiat.

Quand ChatGPT influence vos idées

Même si vous n'utilisez pas les mots de ChatGPT mot pour mot, si ses réponses forment vos pensées ou fournissent la base de votre argument, vous devez le citer. C'est comme citer une discussion ou une session de brainstorming qui a un impact significatif sur votre travail.

Lorsque ChatGPT apporte son aide pour un contenu technique ou basé sur des données

Si vous utilisez des outils d'IA générative, comme par ex ChatGPT pour les traductions si vous êtes en présence d'un auteur, d'un code ou d'un fournisseur prestataire et que vous l'incorporez dans votre travail, il est important de lui accorder le crédit. C'est particulièrement vrai dans les champs techniques où l'origine des données ou des calculs est importante pour la transparence.

Quand ChatGPT sert d'outil de recherche

Si vous utilisez ChatGPT pour réunir des informations générales ou explorer un sujet, et que cette recherche influence vos conclusions ou votre analyse, une citation est nécessaire. Même s'il s'agit d'un outil d'IA, il fonctionne toujours comme une source d'information, à l'instar d'un moteur de recherche ou d'une base de données académique.

Lorsque votre champ ou votre institution l'exige

Certains paramètres académiques ou professionnels peuvent avoir des directives spécifiques concernant l'utilisation de l'IA dans la recherche ou la rédaction. Si vous êtes dans un champ qui met l'accent sur la transparence des sources, il est plus sûr de citer ChatGPT chaque fois qu'il joue un rôle dans votre processus.

Voici différentes façons d'incorporer les citations de ChatGPT dans votre travail :

Citations dans le texte

Les citations dans le texte fournissent une brève référence à la source dans le corps de votre travail, guidant les lecteurs vers la citation complète dans la bibliographie ou la liste de références. Voici comment mettre en forme les citations dans le texte pour ChatGPT :

APA

En forme APA, vous devrez inclure l'auteur (dans ce cas, OpenAI) et l'année d'accès entre parenthèses.

Exemple: _"ChatGPT peut fournir des informations détaillées sur un large intervalle de sujets." (OpenAI, 2023)

MLA

La mise en forme MLA est plus simple, ne nécessitant généralement que le nom de l'auteur. Comme ChatGPT n'a pas de nombre de pages, vous omettez cette partie.

Exemple: _"ChatGPT est de plus en plus utilisé pour la recherche académique." (OpenAI)

Chicago

Le style Chicago requiert à la fois l'auteur et l'année entre parenthèses, à l'instar de l'APA.

Exemple : "ChatGPT aide les utilisateurs à générer du contenu dans divers champs" (OpenAI, 2023).

Lire la suite: Comment utiliser ChatGPT pour l'apprentissage des langues

Entrées de la liste de référence

Dans la liste de références, les citations complètes fournissent des détails achevés sur le fournisseur, permettant aux lecteurs de le localiser facilement. Voici comment mettre en forme les références de ChatGPT dans différents styles de citation :

APA

Dans le style APA, vous commencez par l'auteur (OpenAI), suivi de l'année entre parenthèses. Le titre de la source est en italique et vous précisez qu'il s'agit d'un " grand modèle de langage " Enfin, vous indiquez l'URL complète.

Exemple: OpenAI. (2023). ChatGPT [Grand modèle linguistique].

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une personne qualifiée https://www.openai.com/chatgpt https://www.openai.com/chatgpt /%href/

.

MLA

En MLA, vous commencez par l'auteur (OpenAI), vous mettez le titre en italique et vous incluez l'année de publication et l'organisation (OpenAI). L'URL vient en dernier, sans la partie "https://".

Exemple: OpenAI. ChatGPT. OpenAI, 2023, www.openai.com/chatgpt .

Chicago

Dans le style Chicago, la forme est similaire à celle de l'APA, mais sans qu'il soit nécessaire de préciser le type de source (comme "modèle de langage IA"). Le titre est en italique, suivi de la date et de l'URL.

Exemple: OpenAI. ChatGPT. 2023. https://www.openai.com/chatgpt .

Chaque style a sa propre approche de la manière de citer l'IA, mais les éléments essentiels - l'auteur, l'année, le titre et l'URL - restent cohérents.

Mise en forme et emplacement

Dans chaque style de citation, il est essentiel de mettre en forme et d'emplacement les références pour que les lecteurs puissent facilement localiser les sources que vous avez utilisées.

APA

Dans la forme APA, toutes les sources, y compris le ChatGPT, sont listées dans la liste de références à la fin du document. Cette section est intitulée "Références" et fournit tous les détails de toutes les sources que vous avez citées dans votre travail.

MLA

Pour MLA, les sources sont compilées sur la page works cited, qui se trouve également à la fin de votre document. Cette section dresse la liste de tous les travaux que vous avez référencés, avec les détails complets de la citation pour guider les lecteurs vers vos sources.

Chicago

Dans le style Chicago, toutes les sources sont placées dans la bibliographie à la fin du document. Cette section dresse la liste de toutes les sources que vous avez citées dans votre travail et peut également inclure d'autres ouvrages que vous avez consultés mais que vous n'avez pas directement cités.

Citation ou reproduction du texte de ChatGPT

Voici quelques directives clés à suivre lorsque vous citez ou reproduisez le texte de ChatGPT :

Citations directes : Si vous copiez et collez une réponse de ChatGPT, elle doit être placée entre guillemets, suivie d'une citation dans le texte qui mentionne ChatGPT comme source

: Si vous copiez et collez une réponse de ChatGPT, elle doit être placée entre guillemets, suivie d'une citation dans le texte qui mentionne ChatGPT comme source paraphrase : Même si vous reformulez les informations de ChatGPT dans vos propres mots, vous devez toujours les citer, car l'idée principale provient de l'outil IA

: Même si vous reformulez les informations de ChatGPT dans vos propres mots, vous devez toujours les citer, car l'idée principale provient de l'outil IA Reproduction en texte intégral : Lorsque vous reproduisez de longs segments de la production de ChatGPT, il est important d'indiquer clairement que le texte provient de ChatGPT, que ce soit entre guillemets (pour les longs extraits) ou dans votre texte principal, avec la citation appropriée

Une fois que vous avez obtenu les résultats générés par l'IA, Documents ClickUp devient l'espace idéal pour les organiser et y travailler. Vous pouvez facilement garder une trace des idées pilotées par l'IA, collaborer avec votre équipe en temps réel et affiner le contenu, le tout dans un environnement de travail unifié.

lister les idées et modifier le contenu en temps réel, étiqueter les autres avec des commentaires, leur assigner des éléments d'action, et convertir le texte en tâches ClickUp_

Si vous avez besoin d'un peu d'aide pour améliorer votre jeu d'invitations, essayez le logiciel ChatGPT Prompts for Writing Template by ClickUp (Invitations à la rédaction par ClickUp) . Ce modèle est accompagné d'une collection de 200 invitations, instructions pour l'écriture générale dans un document ClickUp imbriqué. Une fois que vous avez créé vos histoires, utilisez les vues projet flexibles de ClickUp comme Tableau ou Calendrier pour organiser et accéder efficacement à votre travail.

Télécharger ce modèle

Améliorez vos invitations IA avec plus de 200 échantillons du modèle ChatGPT Prompts for Writing de ClickUp

Read More: ChatGPT vs ClickUp : Quel est le meilleur outil IA ?

Erreurs courantes à éviter lors de la citation de ChatGPT

Lorsque l'on cite ChatGPT, il y a quelques erreurs courantes que les gens ont tendance à faire et qui peuvent nuire à l'intégrité de leur travail. En évitant ces erreurs, vous vous assurez que votre utilisation de contenu généré par l'IA reste transparente et éthique.

Voici quatre erreurs clés auxquelles il faut faire attention :

Traiter ChatGPT comme un auteur humain

Une erreur fréquente consiste à traiter ChatGPTa comme un auteur humain avec des références traditionnelles. Mais ChatGPT est un outil, pas un expert, et contrairement à un livre ou à un article de journal, il n'a pas d'antécédents évalués par des pairs ou d'expertise personnelle à laquelle se référer.

Lorsque vous citez ChatGPT, il est important de se rappeler qu'il s'agit d'un grand modèle de langage créé par OpenAI. La clé est de créditer l'auteur lui-même sans laisser entendre qu'il a la même autorité qu'une source experte. Cela permet de garder la ligne claire entre le contenu généré par l'IA et les idées humaines.

Contrairement à un livre ou à un article dont la date de publication est fixe, les réponses de ChatGPT peuvent varier en fonction des mises à jour ou même d'invitations différentes. En ajoutant la date d'accès, vous permettez à vos lecteurs de savoir exactement quand vous avez utilisé l'outil et quel est le nombre de versions du grand modèle linguistique avec lequel vous avez interagi.

Cela ajoute de la transparence, d'autant plus que si vous posez la même question plus tard, vous obtiendrez peut-être une réponse complètement différente.

Utilisation de ChatGPT sans vérification appropriée

Une autre erreur souvent commise est de se fier entièrement à ChatGPT pour obtenir des informations factuelles ou détaillées sans les vérifier. Bien que ChatGPT puisse donner des réponses perspicaces, il n'est pas parfait et peut parfois fournir des informations périmées ou inexactes

Certains citent ChatGPT comme source principale sans s'assurer que l'information est correcte. Pour éviter cela, il est toujours bon de vérifier les faits ou les données importantes auprès de sources fiables. Non seulement cela fait augmenter la crédibilité de votre travail, mais cela vous aide aussi à éviter de répandre des informations erronées.

Ne pas faire la différence entre l'assistance de l'IA et l'apport personnel

Une erreur t subtile mais courante consiste à mélanger du contenu généré par l'IA avec vos propres écrits sans indiquer clairement où l'un commence et où l'autre se termine. Certaines personnes utilisent ChatGPT pour les aider à rédiger ou à affiner leurs idées, mais elles oublient de préciser quelles parties proviennent de l'IA.

Cela peut brouiller les pistes et empêcher les lecteurs de savoir où s'arrête la contribution de l'IA et où commence votre pensée originale. Pour éviter cela, veillez à indiquer clairement toutes les sections qui ont été influencées ou créées par ChatGPT.

Lire la suite: Les meilleures astuces de ChatGPT à utiliser

Alternative à ChatGPT pour la gestion du travail alimentée par l'IA : ClickUp Brain

Qu'y a-t-il de mieux que l'assistance fournie par l'IA dans le cadre de ChatGPT ? Bénéficier de cette même assistance alimentée par l'IA directement au sein d'un outil de gestion de projet, afin de ne pas avoir à passer constamment d'une application à l'autre. C'est pourquoi ClickUp Brain est disponible.

ClickUp Brain est une fonctionnalité alimentée par l'IA et intégrée à la plateforme ClickUp qui fournit des suggestions intelligentes, automatise les tâches et aide à rationaliser les flux de travail. Elle utilise le traitement du langage naturel pour aider à des tâches telles que rédiger des documents, résumer du contenu et même générer des éléments d'action à partir de notes de réunion.

Et le plus beau, c'est qu'il est intégré à votre système d'information Il est intégré dans votre environnement de travail et peut générer des informations contextuelles plus pertinentes pour votre rôle et les projets spécifiques sur lesquels vous travaillez.

rédigez du contenu attrayant et générez des idées avec ClickUp Brain_

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés de ClickUp Brain :

Rédacteur IA: Générez divers types de contenu, tels que des e-mails, des notes de réunion, des articles de blog et des posts sur les médias sociaux. Utilisez-le pour trouver des idées, modifier le texte et améliorer votre style d'écriture

Générez divers types de contenu, tels que des e-mails, des notes de réunion, des articles de blog et des posts sur les médias sociaux. Utilisez-le pour trouver des idées, modifier le texte et améliorer votre style d'écriture Gestion de projet par IA: Créez et attribuez des tâches, fixez des délais et suivez la progression avec ClickUp Brain. Vous pouvez même demander à l'outil de vous fournir des recommandations pour optimiser les flux de travail et améliorer la productivité de l'équipe

Créez et attribuez des tâches, fixez des délais et suivez la progression avec ClickUp Brain. Vous pouvez même demander à l'outil de vous fournir des recommandations pour optimiser les flux de travail et améliorer la productivité de l'équipe Gestion des connaissances par IA: Tirez facilement des informations de n'importe quel endroit de votre environnement de travail, comme des documents, des notes et des liens. ClickUp Brain peut également rechercher et récupérer des informations en fonction de vos requêtes

L'IA est conçue pour travailler à travers diverses fonctions au sein de ClickUp, ce qui vous permet de l'utiliser pour la gestion de projet, la création de contenu et l'automatisation des tâches - le tout en un seul endroit.

posez n'importe quelle question à ClickUp Brain sur le travail, les tâches ou les projets et obtenez des réponses immédiates_

Débloquez la puissance de l'IA avec ClickUp

L'IA a le potentiel de révolutionner le monde du travail. Cela ne fait aucun doute.

Cependant, il est important d'aborder l'IA avec un état d'esprit réfléchi et stratégique. Cela commence par accorder à l'intelligence artificielle le crédit qui lui revient. Nous venons d'apprendre à faire cela. Qu'en est-il maintenant ?

Si les systèmes génériques d'IA tels que ChatGPT et Gemini peuvent vous aider dans une certaine mesure, vous avez besoin d'une solution de travail contextuelle et intégrée à l'IA pour véritablement explorer son potentiel sur le lieu de travail. Et ClickUp Brain répond à toutes les attentes !

Que vous rédigiez des documents ou que vous fassiez un brainstorming avec votre équipe, ClickUp Brain vous aide à rester concentré. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à expérimenter ClickUp Brain.