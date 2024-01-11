Comment fait ChatGPT ? Tirez le meilleur parti de ChatGPT !

Revenons quelques étapes en arrière pour nous souvenir de l'ère pré-ChatGPT.

Écrire et coder tout à partir de zéro

Passer des heures à faire des recherches

Difficulté à comprendre un article de journal extrêmement compliqué sur des sujets de niche

Lire un document de 50 pages pour rédiger un résumé de 10 phrases

Ce n'est certainement pas la meilleure façon d'utiliser son temps, surtout lorsqu'on doit jongler avec plusieurs tâches.

Grâce à ChatGPT, que vous rédigiez un résumé d'autres documents ou que vous créiez un article de blog à partir de zéro, vous obtenez une copie semblable à celle d'un humain en quelques secondes.

Mais comment fait ChatGPT ?

À quelle technologie fait-il appel ?

Que vous soyez un passionné d'IA essayant d'en savoir plus sur la modélisation du langage de ChatGPT, un développeur cherchant à tirer parti du traitement du langage naturel, ou un utilisateur Business à la recherche d'une solution de traitement du langage naturel, nous vous proposons de découvrir ChatGPTa ChatGPT alternative nous répondons à toutes vos requêtes dans cet article.

Qu'est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT, alias Chat Generative Pre-trained Transformer, est un logiciel de Outil d'IA développé par OpenAI, une société de recherche en IA soutenue par Microsoft.

ChatGPT, lancé en novembre 2022, est un chatbot intelligent qui se souvient des discussions passées, imite ces conversations, génère des réponses appropriées et de nouvelles idées, et élabore sur des idées existantes.

Consultez l'image ci-dessous pour un exemple.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Podcast-episode-ideas.png Réponse de ChatGPT aux requêtes des utilisateurs /$$$img/

via ChatGPT Nous avons demandé à ChatGPT de partager trois idées d'épisodes de podcast liés au marketing de contenu SaaS. Il fournit des idées de contenu ainsi qu'un forfait pour structurer chaque épisode.

ChatGPT utilise les modèles de langage GPT pour vous aider avec des solutions réelles et des cas d'utilisation complexes tels que :

Répondre à une question compliquée dont la réponse n'est pas facilement disponible dans les moteurs de recherche, et vous n'avez pas besoin de compiler des informations éparses provenant de plusieurs sites web pour compiler ces données

Faire un brainstorming avec vous pour générer des idées de contenu sur un sujet particulier (comme nous l'avons fait ci-dessus)

Résumer des données provenant de diverses sources (revues, sites web, articles de presse) pour simplifier votre processus de recherche

Rédiger du contenu et des copies pour vos articles, pages d'atterrissage, posts sur les médias sociaux, e-mails et scripts vidéo

Traduire du code d'un langage de programmation à un autre

ChatGPT existe actuellement en deux modèles : ChatGPT 3.5 est la version bêta disponible gratuitement et ChatGPT 4 est la version premium, qui coûte 20 $ par mois.

Comprendre la technologie derrière ChatGPT

OpenAI a publié les trois premiers modèles de la série GPT, à savoir GPT 1, 2 et 3, en 2018, 2019 et 2020, respectivement. Alors que GPT 1 ne contenait que 117 millions de paramètres, GPT 3 était une version beaucoup plus avancée avec 175 milliards de paramètres, capable de fournir des réponses de niveau humain pour diverses tâches.

Tous ces modèles GPT sont construits à l'aide de la technologie Large Language Model [LLM] et de réseaux neuronaux.

Le LLM est entraîné sur un grand volume de données comme tout autre système basé sur l'intelligence artificielle [pensez à les assistants virtuels Alexa et Siri-qui reconnaissent votre voix, se souviennent de votre anniversaire et vous informent de vos réunions].

Le modèle de langage étendu traite toutes les données d'entraînement (plus d'informations sur l'entraînement dans la section suivante) par le biais de réseaux neuronaux (un programme informatique qui imite la structure du cerveau humain) et de l'apprentissage profond pour la collecte de données. ChatGPT utilise un réseau neuronal sophistiqué connu sous le nom de transformateur et de pré-entraînement.

Architecture du transformateur

L'architecture complexe du transformateur d'OpenAI lit des volumes massifs de textes, identifie des modèles sur la façon dont les textes et les phrases sont liés, et prédit le mot suivant. ChatGPT est doué pour la prédiction de texte afin de générer des réponses qui ressemblent à des connaissances humaines.

Cependant, pour une même question, les modèles d'IA de ChatGPT donnent des réponses personnalisées qui sont quelque peu similaires mais pas identiques.

Il y a une part d'aléatoire dans le code écrit pour activer les capacités d'autocorrection. Bientôt, les modèles LLM feront une rude concurrence aux moteurs d'autocorrection surpuissants, car ils peuvent traiter de grandes quantités de données basées sur des millions de requêtes d'utilisateurs pour une tâche spécifique.

Pré-entraînement

Le pré-entraînement implique deux approches : non supervisée et supervisée.

Dans l'approche supervisée, le modèle global est formé pour apprendre les fonctions de mappage afin de mapper directement les entrées aux sorties. L'apprentissage supervisé est utilisé pour les tâches de classification, de régression et de libellé des séquences.

En revanche, dans l'approche d'apprentissage non supervisé, le modèle IA est formé sur des données où aucune sortie spécifique n'est liée à chaque entrée. Au lieu de cela, le modèle apprend la structure sous-jacente et les modèles dans les données d'entrée sans tâches spécifiques.

Le regroupement, la détection des anomalies et la réduction de la dimensionnalité utilisent cette méthode d'apprentissage.

En ce qui concerne la modélisation linguistique, le pré-entraînement non supervisé est utilisé pour entraîner le modèle à comprendre la syntaxe et la sémantique du langage naturel. Il peut ainsi générer un texte cohérent et significatif dans un contexte de discussion.

Comme il est impossible d'anticiper toutes les questions posées par un utilisateur, ChatGPT n'aurait jamais pu être formé avec un modèle d'apprentissage supervisé. Au lieu de cela, il utilise un préapprentissage non supervisé pour rendre possible la connaissance illimitée de ChatGPT.

Dans la section suivante, nous couvrons le travail de ChatGPT, la façon dont OpenAI entraîne les modèles d'IA sur la modélisation du langage masqué, la prédiction du prochain jeton, et les ensembles de données qu'OpenAI utilise pour entraîner ChatGPT à générer un texte cohérent.

De manière élémentaire, ChatGPT ne peut pas faire la différence entre "bon" et "mauvais" ChatGPT recherche ce qui est faisable, cohérent et le plus proche de ses données d'entraînement et de feedback humain chaque fois que vous entrez des requêtes utilisateur.

OpenAI a utilisé quatre ensembles de données pour entraîner ChatGPT :

Données de crawl: Une compilation de données textuelles collectées sur Internet. Alors que les données de crawl comprennent des milliards de pages web, OpenAI a filtré ces ensembles de données et les données de démonstration pour ne retenir que les pages web fiables comme base de données d'entraînement de ChatGPT

Une compilation de données textuelles collectées sur Internet. Alors que les données de crawl comprennent des milliards de pages web, OpenAI a filtré ces ensembles de données et les données de démonstration pour ne retenir que les pages web fiables comme base de données d'entraînement de ChatGPT Wikipedia: La base de données complète de Wikipedia a été utilisée pour entraîner et affiner ChatGPT

La base de données complète de Wikipedia a été utilisée pour entraîner et affiner ChatGPT Discussion personnelle: La base de données d'OpenAI contient des millions d'ensembles de données de discussion

La base de données d'OpenAI contient des millions d'ensembles de données de discussion WebText2: OpenAI a également exploré des communautés en ligne telles que Reddit et a lié les sites web mentionnés dans les fils de discussion de Reddit pour construire cette base de données appelée WebText2

Maintenant, plongeons en profondeur dans le processus d'entraînement, qui comprend deux étapes : La jetonisation et l'entraînement du modèle via l'approche Reinforcement Learning.

Jeton

Avant que les données d'entraînement ne passent par les réseaux neuronaux, il existe un autre processus appelé "jeton", qui consiste à diviser de grandes quantités d'ensembles de données en données de taille réduite ou "tokens".

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/language-model-tokenization-1400x1092.png jeton du modèle linguistique dans ChatGPT /$$img/

via Jeton de ChatGPT Le processus de jetonisation aide les modèles LLM à analyser les données plus rapidement.

Développement de réseaux neuronaux

Une fois les jetons décomposés en caractères et affectés à un nombre entier, le transformateur d'OpenAI traite ces ensembles de données en texte significatif.

Avant que le processus de formation ne démarre officiellement, il y a une brève phase appelée "Préformation" Au cours de cette phase, le réseau neuronal identifie les relations entre les jetons et prédit les mots et phrases manquants.

Par exemple, ChatGPT peut apprendre que dans le langage humain, "ont" est toujours utilisé avec "ils", et que "a" est toujours utilisé avec "il" et "elle" ChatGPT enregistre et stocke ces paramètres pour rendre les prédictions plus pertinentes dans les scénarios futurs.

Dans la phase finale, OpenAI a utilisé l'approche Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) de l'apprentissage automatique pour former ces deux modèles.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Reinforcement-Learning-from-Human-Feedback-RLHF-1400x864.png Apprentissage par renforcement à partir du feedback humain (RLHF) /$$$img/

via ChatGPT Le modèle d'apprentissage par renforcement à partir du feedback humain comporte trois étapes distinctes :

L'image ci-dessus vous semble-t-elle technique ? Laissez-nous vous présenter des interprétations plus simples des modèles d'apprentissage automatique.

Étape 1: Entraînement du modèle de langage étendu à l'aide de nombreux ensembles de données de discussions humaines. Cette formation basée sur l'apprentissage par renforcement aide les modèles ChatGPT à générer des réponses semblables à celles d'un être humain en se basant sur les éléments suivants base de connaissances et les modèles de données existants.

Etape 2: Assignation d'un formateur humain pour les données de comparaison. La personne compare les réponses GPT avec les réponses humaines et les classe de la meilleure à la pire pour la compréhension de la lecture. OpenAI utilise ensuite ces données humaines pour entraîner le modèle de récompense.

Etape 3 : Réentraînement des modèles de récompense pour affiner leurs réponses à l'aide de l'Optimisation de la politique proximale (PPO), un algorithme destiné à former les ordinateurs à la prise de décision complexe en capitalisant sur le retour d'information humain.

Avantages et inconvénients de ChatGPT

au cours de ma vie, j'ai assisté à deux démonstrations technologiques qui m'ont semblé révolutionnaires. La première fois, c'était en 1980, lorsque j'ai découvert une interface utilisateur graphique. La deuxième grande surprise est survenue l'année dernière. Nous avons posé à ChatGPT une question non scientifique : " À faire à un père dont l'enfant est malade ? " Il a rédigé une réponse réfléchie qui était probablement meilleure que celle que la plupart d'entre nous dans la salle auraient donnée. L'expérience a été stupéfiante. Je savais que je venais d'assister à l'avancée technologique la plus importante depuis l'interface utilisateur graphique. Cela m'a inspiré pour réfléchir à tout ce que l'IA peut réaliser dans les cinq à dix prochaines années." -_ Bill Gates a écrit sur ChatGPT dans GatesNotes .

ChatGPT est l'application qui connaît la croissance la plus rapide de tous les temps. À l'heure où il a fallu plus de deux ans à Instagram pour atteindre les 100 millions d'utilisateurs, ChatGPT l'a fait en seulement.. deux mois .

Voici comment les modèles linguistiques de ChatGPT vous simplifient la vie.

Avantages

Gain de temps

Vous manquez de créativité ? ChatGPT sera votre partenaire de brainstorming.

Supposons que vous êtes une équipe commerciale et que vous envoyez des e-mails à des clients potentiels pour leur présenter les fonctionnalités d'un nouveau produit. Sans ChatGPT, vous auriez à conduire tout le processus d'écriture de l'e-mail manuellement. Vous rédigeriez l'e-mail, puis demanderiez à l'équipe marketing de peaufiner le texte. Cela demande du temps, des efforts et des ressources.

Avec ChatGPT, vous pouvez automatiser des tâches telles que la rédaction d'e-mails pour augmenter votre productivité sans dépendre de l'aide d'autres services.

Tout ce que vous avez à faire est de demander à ChatGPT de créer une séquence d'e-mails qui peut ensuite être modélisée. Vous pouvez modifier la structure sous-jacente et les sorties du modèle pour des tâches spécifiques en fonction de vos besoins.

Il existe plusieurs modèles gratuits d'invitations, instructions de l'IA disponibles pour répondre à votre cas d'utilisation.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Chat-GPT-Prompts-for-Marketing-Template-by-ClickUp.png Invitations GPT à discuter, instructions pour le modèle de marketing par ClickUp /$$img/

Créez facilement des campagnes segmentées, recueillez des informations et des données pour identifier les types de clients, et générez des idées de contenu et de promotions pour augmenter l'engagement et les discussions avec le Chat GPT Prompts for Marketing Template by ClickUp

De plus, avec des fonctionnalités de reconnaissance vocale intégrées, ChatGPT permet aux utilisateurs de s'engager avec l'assistant IA.

ChatGPT est disponible pour des intégrations

Avec des applications comme Zapier, connectez ChatGPT avec tous vos outils favoris comme Microsoft Excel, Discord, Facebook Messenger, ClickUp, Slack, Notion et Microsoft Teams.

Les gestionnaires de projet, les agences, les développeurs et les professionnels B2B doivent intégrer ChatGPT à leur environnement de travail pour automatiser les activités de routine afin de travailler plus rapidement et développer des flux de travail personnalisés sans passer d'une application à l'autre.

évolue quotidiennement

ChatGPT est formé avec de nouvelles données en ce moment même et évolue quotidiennement. Le plus beau, c'est qu'en tant qu'utilisateur, vous avez la possibilité de contribuer à l'amélioration de ChatGPT.

Chaque fois que ChatGPT partage une réponse à votre question, vous avez la possibilité d'attribuer un commentaire positif ou négatif. C'est votre façon de fournir un fournisseur prestataire à ChatGPT sur sa performance et de l'ajuster pour que les capacités du modèle GPT s'améliorent encore.

Cependant, les grands modèles linguistiques tels que ChatGPT ont encore un long chemin à parcourir.

Avant de trop vous fier à cet outil, notez certaines de ses limites.

Inconvénients

Les réponses ne correspondent pas toujours à l'intention de recherche

ChatGPT lit vos questions et génère les réponses les plus proches de ses données d'entraînement. Contrairement à un moteur de recherche qui se concentre sur l'intention de l'utilisateur, le traitement du langage naturel ne correspond pas toujours à l'intention de recherche, principalement parce qu'il ne dispose d'aucune information sur vous, votre profession, votre âge, votre emplacement ou d'autres données démographiques.

Le résultat est que le contenu généré par le ChatGPT est souvent superficiel. Veillez à effectuer un contrôle de qualité et à modifier le texte généré par l'IA pour qu'il corresponde à votre intention.

Capacités limitées

ChatGPT 3.5, lancé en novembre 2022, a accès aux informations et aux évènements jusqu'en janvier 2022. Vous devrez toujours vous appuyer sur les moteurs de recherche pour les requêtes plus récentes.

Les préoccupations éthiques sont inévitables

ChatGPT est biaisé en faveur des données de formation et ne parvient pas à articuler les évènements et les informations de manière impartiale. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous fier entièrement aux résultats du modèle ChatGPT.

De nombreux établissements d'enseignement ont interdit aux étudiants d'utiliser cet outil car il pourrait affecter leur expérience d'apprentissage.

Les problèmes de sécurité liés à l'utilisation du modèle linguistique de ChatGPT pour générer des réponses constituent une autre préoccupation majeure. Plusieurs industries de haute sécurité, telles que la sécurité gouvernementale et la fabrication d'équipements militaires, ont interdit l'utilisation de ChatGPTa car elles ne veulent pas que des données sensibles sur leur travail interne soient ajoutées aux grands modèles linguistiques.

De même, si vous utilisez ChatGPT pour la gestion du service à la clientèle ou aux employés, la possibilité de fournir des informations inexactes et biaisées demeure.

Utilisations courantes de ChatGPT

ChatGPT peut être votre assistant numérique le plus efficace ou votre pire cauchemar, en fonction de la façon dont vous utilisez cet outil.

Voici quelques cas d'utilisation de ChatGPT pour vous aider à en tirer le meilleur parti.

Gestion de projet

Créez des documents de projet tels que des feuilles de route, des procédures opératoires normalisées, la portée du projet, des plans de charge de travail et des plans d'allocation de ressources et de budget avec ChatGPT en quelques secondes

Partagez des notes de réunion brutes avec ChatGPT4 et convertissez-les en MOM comme un pro

ChatGPT fournit une assistance à la prise de décision aux fournisseurs de projets en partageant différentes perspectives pour évaluer une situation

Agences de marketing

Aide les rédacteurs de contenu avec outils de copywriting pour le processus de recherche et la création de brèves d'articles

Optimiser les contenus pour les moteurs de recherche en utilisant les bonnes pratiques de référencement

Générer des questions et des formulaires de sondage pour évaluer la satisfaction des utilisateurs

Développeurs

Générer le code d'une application à partir de zéro ou vérifier la phrase d'entrée pendant le codage

Optimiser le code existant pour de meilleures performances Débogage efficace et correction rapide et facile des bugs



Alternatives pour ChatGPT

Regardons l'une des meilleures alternatives à ChatGPT - ClickUp IA et ce qui la paramètre par rapport aux autres IA assistant d'écriture s.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Artificial-Intelligence-1.gif Intelligence artificielle /$$$img/

Transformez vos écrits pour qu'ils soient clairs, concis et engageants avec ClickUp AI

Contrairement aux réponses génériques de ChatGPT, l'assistant alimenté par l'IA de ClickUp est conçu spécialement pour les besoins de votre entreprise.

Assistant de rédaction professionnel

L'assistant de rédaction IA de ClickUp vous aide à générer des contenus et des copies nets et bien mis en forme. L'assistant de rédaction intégré de ClickUp, axé sur l'intelligence artificielle, vous aide à :

Créer des blogs de haute qualité en utilisant des entrées spécifiques comme le sujet, les mots clés et les nouveaux mots pertinents pour votre public, le ton de la marque et le niveau de créativité

L'éditeur de copie élève votre écriture en effectuant des vérifications grammaticales et orthographiques, en raccourcissant les phrases longues et en repérant les redondances. Il rend votre contenu concis et attrayant

ClickUp génère un contenu parfaitement mis en forme et optimisé, ce qui vous évite de perdre du temps à ajouter des H1, H2, H3, des tableaux et des mots-clés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-27.gif ClickUp IA /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour résumer vos wikis ou les traduire dans différentes langues afin qu'ils soient faciles à lire

$$$a Ajoutez une pincée de créativité (ou beaucoup !)

Voici comment ClickUp ajoute une touche de créativité à votre stratégie de contenu en devenant votre partenaire de brainstorming :

Répondre aux requêtes des utilisateurs de ClickUp pour générer une stratégie de campagne personnalisée pour votre prochaine initiative marketing

Rédiger des slogans marketing percutants et cliquables, générer des idées de noms de campagne et choisir les plus appropriés

Générer des questions intuitives pour votre prochain sondage marketing afin de connaître les besoins de votre public

Gagnez du temps et travaillez plus vite

La technologie de ClickUp basée sur l'IA outil de gestion de projet basé sur l'IA achève des tâches de 30 minutes en quelques secondes. Voici comment :

Générer des notes de réunion, des résumés, des traqueurs de tâches et des mises à jour à partir de contenu brut, de gros morceaux de contenu, de fichiers audio et de transcriptions vidéo en quelques secondes

Créer des éléments d'action pour un projet sur la base des notes de projet et des notes de réunion, décomposer ces actions en tâches et sous-tâches, et les assigner aux membres de l'équipe concernés pour faciliter la collaboration au sein de l'outil de gestion de projet

Vous vous demandez toujours pourquoi ClickUp plutôt que ChatGPT ? Consultez l'analyse ci-dessous :

clickUp : Features | ClickUp | ChatGPT 3.5 et 4 | ChatGPT 3.5 et 4 | ChatGPT 3.5 et 4 | ChatGPT 3.5 et 4 | **ChatGPT 4.5

| ----------------------------------- | ----------- | --------------------- |

| Amélioration de l'écriture | ✅ | ✅ | ✅

| Résumer le contenu | ✅ | ✅

| Collaboration avec les membres de l'équipe

| Résumés de projets | ✅ | ❌ |

| Génération de tâches et de sous-tâches

| Accessibilité à partir de plusieurs appareils | | ✅ | ❌ |

Prêt à utiliser une alternative à ChatGPT ?

Pour les utilisateurs qui cherchent à intégrer la gestion de projet et les fonctionnalités de ChatGPT afin de maximiser la productivité, ClickUp AI est la meilleure option.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp pour les professionnels occupés et les propriétaires d'entreprises sont :

Utiliser ClickUp AI et Docs pour transformer une page vide en un brouillon avec du contenu et des idées précieuses grâce à l'automatisation

Résumer le contenu pour réduire le superflu et s'en tenir à l'essentiel, quel que soit le type de document

Corrigez vos fautes de grammaire et d'orthographe et rendez votre contenu plus concis ou plus long en fonction de l'objet

L'IA de ClickUp extrait automatiquement les tâches que votre équipe doit achever sans les faire manuellement

Le Tableau blanc de ClickUp vous aide à la visualisation des données pour les tâches à accomplir afin d'obtenir un aperçu détaillé de votre projet

ClickUp AI crée une liste de tâches et la partage avec votre équipe pour la collaboration

plus de 1000 projets pré-construitsModèles ClickUp vous permettent d'être rapidement opérationnel

Surmontez les limites de ChatGPT avec ClickUp AI. S'inscrire gratuitement sur ClickUp .