25 astuces ChatGPT pour transformer votre façon de travailler en 2024

Imaginez avoir un assistant qui peut tout faire, qu'il s'agisse de rationaliser vos analyses de données, de résumer de longs documents, d'automatiser des tâches de codage ou de vous raconter des histoires ou des blagues pendant vos pauses café !

Ce n'est pas tout, vous pouvez également intégrer cet assistant de manière transparente dans votre flux de travail et transformer des tâches banales en expériences efficaces et productives.

Vous pouvez faire tout cela et bien plus encore avec ChatGPT. 🎉

L'un des premiers Outils d'IA qui a été rendu largement disponible gratuitement, ChatGPT est maintenant capable d'effectuer un large intervalle d'actions.

Bien que certains utilisateurs s'interrogent sur son efficacité en tant qu'outil de création de contenu - et que d'autres le considèrent comme une menace pour l'originalité - ChatGPT s'est imposé comme un allié des professionnels dans tous les domaines. Les centaines de millions d'utilisateurs qui affluent chaque semaine sur le site en sont la preuve.

Examinons les différentes astuces de ChatGPT qui vous aideront à stimuler votre productivité.

Qu'est-ce que ChatGPT ?

ChatGPT est un chatbot gratuit fondé sur un système d'IA construit par OpenAI. Le chatbot est basé sur un grand modèle de langage ou LLM qui peut comprendre des représentations et des relations linguistiques complexes et engager une discussion naturelle avec l'utilisateur.

GPT signifie "Generative Pre-trained Transformer" (transformateur génératif pré-entraîné) : Génératif signifie que le modèle de langage peut générer un contenu cohérent ou de nouvelles sorties de texte en fonction des entrées ; pré-entraîné signifie que le modèle a été entraîné sur une vaste quantité de données diverses ; transformateur fait référence à l'architecture de réseau neuronal sur laquelle ChatGPT a été construit.

ChatGPT peut comprendre et traiter le langage naturel en utilisant des couches de règles complexes pour trouver des modèles dans les données et les utiliser pour produire des réponses. Le chatbot réagit également aux commentaires des utilisateurs et peut affiner ses réponses en fonction d'une chaîne de discussion particulière.

Le chatbot terminologie utilisée pour décrire la technologie de l'IA est sophistiquée, mais en termes simples, ChatGPT excelle à tenir des discussions semblables à celles des humains et à comprendre ce que vous voulez dire.

Par instance, voici comment ChatGPT se présente : "Bonjour ! Je suis ChatGPT, un chatbot créé par OpenAI. Je suis là pour vous faciliter la vie et vous aider à faire les choses plus rapidement. Je peux vous aider dans diverses tâches et vous fournir des informations utiles. Demandez-moi n'importe quoi ou dites-moi ce dont vous avez besoin, et rationalisons votre travail et améliorons votre productivité !" 💯

25 Hacks ChatGPT pour chaque cas d'utilisation

Utilisez les invites ChatGPT de ClickUp pour la génération de leads afin d'obtenir des idées personnalisées pour les publics cibles

Les professionnels du monde entier et de pratiquement tous les secteurs d'activité utilisent ChatGPT pour simplifier leur travail. Ils utilisent le chatbot pour rédiger des e-mails, générer du contenu, réfléchir à des solutions, obtenir des informations, écrire du code, et même comme aide à l'apprentissage et dictionnaire.

ChatGPT se double d'un assistant IA compétent et désireux de vous aider pour vous rendre plus efficace et plus créatif. Voici 25 applications de ChatGPT pour améliorer la productivité et l'expérience de travail en général.

1. Maîtriser l'art des invites, instructions

ChatGPT s'appuie sur des instructions claires et détaillées pour vous donner une réponse. Ces instructions sont appelées des invites, et plus l'invite est bonne, plus la réponse est précise.

Veillez à ce que vos ChatGPT invite, instructions sont claires, spécifiques et suffisamment contextuelles pour permettre à l'outil de bien comprendre vos besoins. Si vos questions ou demandes sont complexes, essayez de les décomposer en une série d'invites plus simples se rapprochant de l'objectif.

Bien entendu, la maîtrise des invites est une question d'expérimentation.

Si vous êtes pressé, Modèles d'invitations, instructions IA de ClickUp simplifient la création d'invitations, d'instructions sur ChatGPT. Il existe des invitations prêtes à l'emploi pour les articles de blog, les e-mails, les descriptions de produits, la conception d'interfaces utilisateur, etc. 👏🏼

2. Créer des programmes automatiquement

En utilisant ChatGPT comme assistant de planification, vous pouvez forfaiter votre journée et votre semaine en un rien de temps.

Invitez vos priorités et vos éléments d'action, et observez comment l'outil organise votre emploi du temps. Il peut créer des blocs ciblés pour un travail approfondi, prévoir des pauses café et ajouter des rappels pour que vous ne manquiez pas vos repas.

Voici un exemple d'invite, pour tirer le meilleur parti de ce hack de ChatGPT : "Établissez un emploi du temps quotidien pour un chef de projet très occupé, en hiérarchisant les tâches professionnelles, les réunions, l'exercice physique et les courses personnelles, tout en prévoyant suffisamment de temps pour les pauses et la détente."

3. Automatisation des tâches répétitives

Les modèles d'IA sont excellents pour achever seuls les tâches répétitives.

Vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer des modèles d'e-mail de résumer de longs documents, de créer des présentations et d'automatiser les processus de travail les tâches de gestion de projet .

Par exemple, les gestionnaires de projet reçoivent régulièrement des messages contenant des rapports sur le statut des tâches liées au projet. Les gestionnaires de projet compilent ces messages, analysent les réponses et résument ensuite la progression.

ChatGPT vous aidera à achever ce processus en un clin d'œil.

Saisissez les détails que l'outil doit extraire et décrivez la forme dans laquelle vous souhaitez obtenir le résumé. À partir de là, tout ce que vous avez à faire, c'est de lui envoyer des messages et de le voir générer des rapports parfaits et résumés.

4. Utiliser les plugins ChatGPT

De nombreux plugins Plugins ChatGPT disponibles pour Gmail, Expedia, Zapier et bien d'autres, l'automatisation de vos flux de travail est devenue plus facile que jamais.

Grâce aux différents plugins disponibles pour Chrome, vous pouvez trouver et réserver des billets de voyage, utiliser des résumeurs pour extraire les points clés des PDF, générer des transcriptions à partir de vidéos, écrire du code dans plusieurs langues et même générer des images avec Canva.

Que vous soyez rédacteur, développeur ou spécialiste du marketing, un plugin ChatGPT peut vous aider à en faire plus avec moins d'efforts.

Pour découvrir d'autres outils d'IA géniaux, parcourez la vaste gamme d'outils d'IA Base de données ClickUp classée par cas d'utilisation.

5. Laissez l'IA être votre mentor

En plus d'être un excellent assistant, l'IA est aussi un bon professeur.

Grâce à des résumés simplifiés, des explications et des guides d'étude, l'outil vous aide à améliorer votre compréhension de sujets complexes dans presque tous les domaines.

Voici un exemple concret : si vous vous préparez à un entretien pour un rôle de développeur web, utilisez l'invite ChatGPT, instructions hack ci-dessous. Grâce aux questions qu'il génère, vous pouvez évaluer vos compétences et identifier les points à améliorer.

"Rédigez des questions d'entraînement pour un entretien de codage pour un développeur web front-end, en vous concentrant sur la syntaxe JavaScript et HTML/CSS et sur les techniques de résolution de problèmes."

6. Traduire entre les langues

Que vous traduisiez pour les affaires ou les voyages, que vous lisiez un article dans une langue étrangère ou que vous discutiez avec un ami d'un autre pays, laissez ChatGPT franchir la barrière linguistique grâce à son assistance pour plus de 26 langues.

Essayez cette invite : "Traduisez cet article du français vers l'anglais en préservant l'ambiance et le ton" Ou encore celle-ci : "Que signifie 'Comment allez-vous?' en coréen ?"

7. Améliorez vos présentations

Avant l'IA$a générative, une bonne présentation nécessitait des heures de travail. Vous deviez créer un plan, ajouter du contenu, penser aux animations et aux transitions, insérer des images et ajuster le design, sans parler de l'élaboration des notes de l'orateur à la fin.

Cette invite, instructions $$$a$a évoque une plan de présentation beaucoup plus rapidement. De plus, il vous donnera des conseils sur la création de contenu et sur la conception Il vous donnera également des conseils sur la création de contenu et des astuces de conception.

En voici un exemple : "Créer un plan de diaporama résumant les objectifs de développement durable, en mettant l'accent sur la production et la consommation responsables. Ce diaporama est destiné à un public d'entreprises et doit mettre en évidence les applications pratiques."

Vous pouvez aller plus loin : Fournissez un ensemble d'instructions détaillées, telles que des précisions sur votre public cible, votre message clé, vos données et statistiques, vos thèmes de conception, etc. ChatGPT créera alors un plan complet achevé avec des diapositives visuellement attrayantes et leur contenu.

8. Rédiger un contenu créatif

La création de contenu est devenue plus simple et plus rapide avec l'arrivée de Outils d'écriture IA .

Vous pouvez créer du contenu engageant avec ChatGPT, allant des ébauches de blog et de communiqués de presse aux pitch decks, aux posts sur les médias sociaux, et même à des articles achevés de leadership éclairé. Le chatbot est également un excellent partenaire d'entraînement pour trouver des sujets et des angles frais que vous pourriez autrement manquer. 💡

Essayez cette invite, instructions : "Rédigez un article de blog sur les cinq principaux conseils de productivité pour les professionnels occupés, en fournissant des étapes exploitables et des exemples concrets." Avec un peu d'essais et d'erreurs, vous pouvez continuer à affiner l'invite, instructions pour créer des articles convaincants dans une variété de styles d'écriture.

9. Remue-méninges et affinage des idées

Vous pouvez inviter ChatGPT à générer plusieurs concepts créatifs, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Vous pouvez ensuite affiner et itérer sur ces idées jusqu'à ce que vous trouviez celle qui s'aligne parfaitement avec votre vision et vos objectifs.

Par instance, vous pouvez demander à l'outil de "Proposer 10 idées créatives de lancement de produit pour une nouvelle ligne d'accessoires de mode durables, ciblant les consommateurs millénaires soucieux de l'environnement."

Une fois la liste établie, vous pouvez utiliser une deuxième invite, à savoir : "Commandez les idées de la plus prometteuse et faisable à la moins prometteuse, étant donné que nous sommes une équipe de $$$a et que nous disposons d'un budget de lancement de $$$a."

Ensuite, choisissez celles qui correspondent le mieux à vos critères.

10. Modifier le ton et la complexité

En matière de communication, la façon dont vous dites les choses compte autant (sinon plus) que les choses que vous dites.

Le ton de la voix peut faire ou défaire les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles.

Heureusement, avec ChatGPT, vous pouvez élaborer une communication convaincante sur un ton approprié, quel que soit le sujet.

Voici une des meilleures invitations, instructions de ChatGPT pour y parvenir. Une fois que vous avez généré votre message, votre e-mail ou même un article à part entière, adaptez son ton et sa complexité en fonction de l'audience/du destinataire. Par exemple : "Rendre le ton du message plus formel, poli et appréciatif" Ou : "Adoptez un ton différent pour rendre ce billet de blog plus conversationnel, amical et engageant. À faire disparaître le jargon et à utiliser un langage simple et courant."

Les fonctionnalités de repromptage vous permettent de réécrire de grandes quantités de contenu pour qu'il corresponde à votre style de voix spécifique

ChatGPT est particulièrement utile pour créer communication sur le lieu de travail les communications sur le lieu de travail, telles que les e-mails, les mémos, les instructions et les rapports, doivent être formulées dans le style et sur le ton qui conviennent.

11. Rédiger des scripts captivants

Que vous créiez une publicité télévisée, une bobine pour Instagram, un script de podcast ou une vidéo pour votre site Web, ChatGPT peut servir de partenaire créatif qui génère une narration et un script captivants pour garder votre public accroché dès le départ !

Par exemple, essayez l'invite, "Rédigez un script pour une vidéo promotionnelle de 15 secondes pour une nouvelle gamme de désinfectants, en mettant l'accent sur leur composition et leur prix abordable."

Il se peut que vous deviez renseigner des détails, tels que les spécifications du produit et le format de la publicité, pour que l'outil produise un script personnalisé.

12. Créer des images et des illustrations

À la différence de la version gratuite de ChatGPT, qui ne fait pas appel à des outils de création d'images, l'intégration de la version premium (ChatGPT-4) à DALL-E 3 vous permet de créer des images et des illustrations vivantes.

En invitant le modèle IA à fournir une description ou des détails sur votre concept, vous pouvez traduire les images de votre tête sur votre écran. Par instance, entrez "Dessinez un paysage magnifique avec des îles flottantes et une flore vibrante" pour voir ChatGPT transformer les mots en images captivantes.

Vous pouvez ensuite modifier cette image à l'aide d'instructions textuelles, telles que "Ajoutez le titre 'Visitez les Bahamas' en relief dans le corps de l'image."

13. Effectuer une recherche de mots clés

Augmentez la portée de votre contenu grâce à la capacité de l'IA à soutenir vos efforts de référencement.

Alimentez ChatGPT avec vos mots-clés ou sujets cibles et il vous fournira une liste complète de mots-clés associés, y compris des options de longue traîne et de volume élevé.

Vous pouvez également demander à ChatGPT d'identifier les mots-clés en vogue et de rechercher les intentions de recherche pour vous assurer que votre contenu correspond à ce que les lecteurs recherchent.

14. Trouver la bonne formule de feuille de calcul

Ce hack de ChatGPT vous fera gagner de précieuses minutes et beaucoup d'espace de tête lorsque vous calculez des données sur des feuilles de calcul. Qu'il s'agisse de MS Excel ou de Google Sheets, vous pouvez utiliser ChatGPT pour découvrir des formules et apprendre à les utiliser.

Il vous suffit d'expliquer votre tâche d'analyse ou votre besoin de calcul spécifique, et l'outil identifiera la formule correcte et fournira des instructions étape par étape.

Voici un exemple d'une telle invite : "Dans ma feuille de calcul, je dois calculer les chiffres de vente moyens pour chaque catégorie de produits. Il y a trois catégories de produits et environ 1000 lignes de chiffres commerciaux. Aidez-moi à identifier la formule correcte et accompagnez-moi dans sa mise en œuvre."

15. Accéder à un excellent moteur de recherche alternatif

Vous cherchez une réponse à une question complexe ? Vous en avez assez de parcourir de longs articles de blog qui mettent du temps à trouver des réponses ?

ChatGPT peut identifier votre intention et synthétiser des informations provenant de sources multiples pour vous fournir instantanément des réponses sur mesure. Non seulement il vous fait gagner du temps, mais il personnalise également les résultats et ne partage que les informations pertinentes, contrairement aux moteurs de recherche classiques tels que Bing ou Google.

16. À faire l'analyse des tendances de l'entreprise

Utilisez l'IA pour l'analyse des données afin d'obtenir des informations sur les tendances de l'entreprise.

Il vous suffit de fournir à ChatGPT des données pertinentes sur l'organisation ou le secteur, telles que des rapports de marché, des états financiers et des commentaires de clients. Le chatbot identifiera les modèles, les tendances et les opportunités émergentes.

Avec la bonne invite, ChatGPT peut également fournir des recommandations personnalisées et identifier des solutions à des problèmes spécifiques. 🙌🏼

17. Effectuer une analyse des sentiments

Vous souhaitez comprendre les commentaires des clients en un coup d'œil ? C'est possible grâce à l'IA l'analyse des sentiments .

Tout ce que vous avez à faire, c'est de fournir des données sous forme d'avis de clients, de commentaires sur les médias sociaux ou d'autres formes de retour d'information de la part des clients.

L'outil identifiera et documentera le sentiment général des clients (positif, neutre ou négatif), classera les commentaires par thèmes et en extraira les points clés. Ce hack de ChatGPT est particulièrement utile pour les entreprises qui doivent traiter de petites quantités de données clients.

18. Écrémer et extraire des informations

Transformez les données passives de vos fichiers en ressources hautement interactives grâce aux plugins ChatGPT !

Par exemple, utilisez AskYourPDF avec ChatGPT pour analyser le contenu de n'importe quel fichier, obtenir des réponses à vos questions et extraire des résumés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread\_Summarization\_GIF.gif GIF de résumé de fil dans ClickUp AI /$$img/

Résumez instantanément de longs fils de commentaires en cliquant sur un bouton grâce à ClickUp AI

Même sans plugins, vous pouvez inviter GPT à extraire des informations spécifiques d'une source de texte.

Utilisez cette invite, instructions GPT hack : Rédigez l'invite, " Extrayez et listez les informations factuelles clés de cet article ", puis collez le contenu de l'article dans la zone de texte.

19. Résumer des vidéos à partir d'une transcription

Outre les fichiers, ChatGPT permet également aux utilisateurs d'extraire des informations clés et sensibles de longues vidéos en résumant leurs transcriptions.

Ceci est particulièrement utile si vous cherchez à extraire des informations de transcriptions de réunions, de conférences et de présentations d'entreprises. Comme pour les fichiers texte, entrez une invite, demandez à GPT d'extraire les informations clés de la transcription de la vidéo.

20. Écrire le code

L'IA change la donne en matière d'écriture de code. Que vous soyez un débutant ou un expert en codage, il vous suffit de décrire ce que votre code doit réaliser, le langage que vous souhaitez utiliser et les fonctionnalités spécifiques dont vous avez besoin - ChatGPT commencera à créer du code que vous pourrez ensuite mettre en œuvre.

Vous devez simplement vous assurer que les instructions sont spécifiques et logiques. 🖥️

Voici un bon exemple : "Créez une fonction Python qui prend une chaîne en entrée et renvoie le compte de chaque mot unique dans la chaîne. Ne tenez pas compte de la sensibilité à la casse et considérez les mots comme des entités séparées par des espaces."

21. Déboguer le code

Lorsque vous créez un code complexe, vous pouvez souvent rencontrer quelques erreurs insaisissables. ChatGPT facilite la résolution de ces erreurs en fournissant une interface de discussion permettant d'identifier et de résoudre les erreurs de code.

Il suffit de fournir à ChatGPT votre extrait de code ou une description de l'erreur, et l'outil analysera le code, identifiera la cause profonde du problème, partagera ses commentaires et fournira des solutions potentielles. 📈

Améliorez la lisibilité et la maintenance du code en utilisant ChatGPT pour générer des commentaires sur votre code.

Saisissez votre extrait de code ou une description détaillée de l'objectif et de la fonction du code, et l'outil préparera des commentaires informatifs qui expliqueront la logique, la structure et l'intention du code.

23. Mettre en place une infrastructure informatique efficace

Dans les petites entreprises, les professionnels sont souvent chargés de mettre en place eux-mêmes l'infrastructure informatique. Vous pouvez désormais demander à ChatGPT de rationaliser ce processus, assurant ainsi une transition en douceur et efficace.

En fournissant des fournisseurs prestataires et une assistance à la résolution de problèmes, ChatGPT peut simplifier la tâche complexe du forfait, de la conception, du déploiement, de la configuration et du dépannage du matériel, des logiciels et des composants du réseau.

24. Obtenir un divertissement de pause-café

Il n'y a pas que le travail qui compte ! Vous pouvez utiliser ChatGPT pour vous amuser aussi. Et quelle meilleure occasion que votre pause-café ?

Avec l'invite, l'outil présente des quiz, des énigmes et d'autres défis interactifs personnalisés. Vous pouvez même jouer à des jeux comme les échecs et le morpion. Enfin de bonnes alternatives au défilement de notre vie !

Si vous êtes un lecteur passionné, utilisez les invitations, instructions de ChatGPT pour générer vos propres histoires courtes pour une lecture rapide. Le plus intéressant ? C'est vous qui choisissez le genre (et le destin des caractères) ! 💫

25. Se motiver

Tout le monde ressent un jour ou l'autre le blues du Monday. Et pour ceux qui ont un rôle en contact avec la clientèle, il est naturel de ressentir une pointe d'anxiété avant de se rendre à un appel ou à une réunion IRL !

Utilisez l'IA$$ ChatGPT comme gourou de la motivation et partez à la conquête de l'excellence les tueurs de productivité .

Il existe un simple hack de ChatGPT : "Je me sens démotivé pour commencer ma journée. S'il vous plaît, partagez quelques citations et histoires motivantes pour m'aider à me mettre en mouvement."

Il suffit d'utiliser une variante de cette invite, et d'exprimer vos objectifs, vos défis et vos aspirations. Le chatbot générera des encouragements personnalisés, des suggestions sur mesure, des conseils, des astuces et des histoires inspirantes pour vous motiver.

Vous voyez donc qu'il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire avec ChatGPT. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelques invitations, instructions solides pour vous lancer.

Limites de l'utilisation de ChatGPT

Bien que ChatGPT offre de nombreux avantages, il faut aussi reconnaître ses limites et ses inconvénients potentiels.

Contrôle limité sur le contenu généré : La capacité de ChatGPT à générer un texte semblable à celui d'un humain provient de son entraînement sur un ensemble massif de données de texte et de code. Cet ensemble de données peut contenir des biais, des inexactitudes, voire du contenu offensant. En conséquence, le texte généré peut refléter ces préjugés ou inclure des informations inexactes ou offensantes

: La capacité de ChatGPT à générer un texte semblable à celui d'un humain provient de son entraînement sur un ensemble massif de données de texte et de code. Cet ensemble de données peut contenir des biais, des inexactitudes, voire du contenu offensant. En conséquence, le texte généré peut refléter ces préjugés ou inclure des informations inexactes ou offensantes Préoccupations éthiques : La capacité à fabriquer des textes réalistes et convaincants soulève des inquiétudes quant au potentiel de diffusion de fausses informations. Par instance, des acteurs malveillants pourraient utiliser ChatGPT pour rédiger de faux articles d'actualitéet des posts sur les médias sociaux ou concevoir des sites web entiers. Cela rend difficile la distinction entre le vrai et le faux contenu

: La capacité à fabriquer des textes réalistes et convaincants soulève des inquiétudes quant au potentiel de diffusion de fausses informations. Par instance, des acteurs malveillants pourraient utiliser ChatGPT pour rédiger de faux articles d'actualitéet des posts sur les médias sociaux ou concevoir des sites web entiers. Cela rend difficile la distinction entre le vrai et le faux contenu Manque d'intelligence émotionnelle : ChatGPT ne peut pas comprendre les émotions humaines et y répondre. Cela peut conduire à des malentendus et des frustrations, car les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que ChatGPT comprenne leurs sentiments ou leur fournisse une assistance émotionnelle

: ChatGPT ne peut pas comprendre les émotions humaines et y répondre. Cela peut conduire à des malentendus et des frustrations, car les utilisateurs peuvent s'attendre à ce que ChatGPT comprenne leurs sentiments ou leur fournisse une assistance émotionnelle Confidentialité et sécurité : ChatGPT recueille des informations auprès de ses utilisateurs, notamment leurs interactions avec le modèle et les invitations qu'ils fournissent. Nombreux sont ceux qui craignent que ces données ne soient utilisées pour identifier les utilisateurs, suivre leur comportement ou les cibler avec des publicités personnalisées

Il est important d'être conscient de ces problèmes de confidentialité et d'utiliser ChatGPT de manière responsable.

Enfin, si ChatGPT peut générer des idées créatives, il ne peut remplacer la créativité et l'originalité humaines.

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à ChatGPT pour vous aider dans votre travail

Certes, ChatGPT peut faire beaucoup, mais si vous en voulez plus, un large intervalle de services IA alternatifs sont disponibles. Si vous souhaitez une solution tout-en-un, nous avons la réponse !

ClickUp IA peut vous aider à gérer votre équipe, à favoriser une meilleure communication, à automatiser des tâches, à maintenir vos projets sur la bonne voie et à être utile de différentes manières.

Utiliser l'IA assistant d'écriture dans ClickUp pour générer des articles de blog, trouver des idées, rédiger des e-mails, etc

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui utilise l'intelligence artificielle pour booster votre efficacité. Considérez ClickUp comme votre assistant personnel de productivité qui automatise les tâches répétitives, telles que la planification de réunions, l'envoi de rappels et la génération de rapports.

Avec ClickUp AI grâce à ClickUp AI, les professionnels de différents rôles peuvent faire leur travail terminé rapidement. Par instance, les spécialistes du marketing peuvent saisir quelques invitations rapides et générer un texte de site web qui convertit. De même, un responsable des opérations peut mettre au point un PROCÉDURES OPÉRATOIRES NORMALISÉES sans transpirer.

Combinez ClickUp AI avec les centaines de modèles mis à votre disposition pour tirer le meilleur parti de la plateforme. Il existe un modèle pour pratiquement tous les cas d'utilisation à travers le monde marketing , opérations , gestion des produits et bien d'autres choses encore.

De plus, vos informations personnelles ne quittent jamais la plateforme : vos données sont protégées et votre confidentialité préservée. 🙌🏼

L'interface permet de connecter votre équipe en toute transparence. Il existe plusieurs fonctionnalités, telles que la discussion en temps réel, les documents partagés et les tableaux de bord spécifiques à un projet, toutes très utiles pour les équipes qui travaillent ensemble.

L'outil s'adapte à votre flux de travail, en apprenant vos préférences et en suggérant des automatisations utiles.

Utilisez les invites ChatGPT de ClickUp pour la génération de leads afin d'obtenir des idées personnalisées pour vos cibles

ClickUp héberge également une bibliothèque d'invites préconstruites conçues pour susciter une discussion naturelle, imprégnée de la voix de votre marque et adaptée à des segments d'audience individuels. Elle analyse les données des utilisateurs et les signaux d'achat pour personnaliser chaque interaction.

Avec son aide, vous pouvez instaurer la confiance et découvrir les besoins des clients grâce à un flux de dialogue naturel, dépassant ainsi les attentes et instaurant une fidélité durable.

Prêt à faire l'expérience d'un outil qui vous aidera à accomplir vos tâches plus rapidement ?

Commencez avec ClickUp IA aujourd'hui !