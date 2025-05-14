les 10 meilleurs outils de détection de l'IA en 2025 (gratuit et payant)

L'utilisation de plus en plus répandue de l'intelligence artificielle (IA) dans la création de contenu présente deux facettes. D'un côté, l'IA est comme un magicien qui crée du contenu de qualité en un clin d'œil, vous faisant gagner un temps précieux que vous pouvez investir dans d'autres projets importants. Mais tout n'est pas rose pour autant : la génération de contenu à l'aide de l'IA présente également des inconvénients.

En plus d'être potentiellement contraire à l'éthique, le contenu généré par l'IA peut être peu fiable et carrément inexact.

À mesure que les outils d'IA deviennent plus avancés, il devient de plus en plus difficile d'identifier les contenus qu'ils ont créés. C'est là qu'interviennent les outils de détection de l'IA : ils analysent les textes et les images pour déterminer s'ils ont été créés par un humain ou par une IA. ?️

Dans cet article, nous vous présentons les 10 meilleurs détecteurs de contenu IA du marché pour vous aider à faire la distinction entre le contenu généré par un humain et celui généré par une IA.

Qu'est-ce qu'un logiciel de détection d'IA ?

Un outil de détection d'IA analyse le contenu afin d'identifier les tendances et les modèles qui permettent de déterminer s'il a été généré par un humain ou par une IA. Lorsqu'ils analysent des textes, les détecteurs de contenu IA recherchent un manque de profondeur et de créativité, la répétition de certains mots et expressions, la longueur spécifique des phrases ou des informations inexactes ou obsolètes.

Dans le cas d'images ou de vidéos, les outils de détection d'IA analysent des éléments tels que les objets, les poses ou les caractères écrits afin de déterminer leur origine. ?

Les outils utilisés pour la détection de l'IA s'appuient sur une technologie puissante, mais il est important de mentionner qu'ils ne sont pas toujours précis. Ils peuvent commettre des erreurs, vous ne devez donc pas vous précipiter et faire aveuglément confiance à un outil.

Comment choisir le meilleur outil de détection d'IA adapté à vos besoins ?

Il existe de nombreux outils de détection de l'IA, mais comment trouver celui qui vous convient ? Si vous recherchez un outil qui offre à la fois fonction, facilité d'utilisation et fiabilité, recherchez les caractéristiques suivantes :

assistance de plusieurs modèles linguistiques* : il doit être capable de détecter les textes générés par IA créés dans GPT-3, GPT-4, Bard, Claude et d'autres modèles précision* : un bon détecteur de /IA doit présenter un minimum de faux positifs et de faux négatifs et offrir des résultats relativement fiables Évolutivité : il doit être capable d'analyser de grands éléments de données sans compromettre la précision personnalisation* : le détecteur IA doit vous permettre de personnaliser le processus d'analyse afin de vous concentrer sur des critères particuliers qui correspondent à vos besoins options de rapports* : le détecteur de contenu IA doit fournir un aperçu de votre historique d'analyse et vous permettre d'identifier les tendances susceptibles d'améliorer votre contenu Compatibilité multiplateforme : il doit travailler aussi bien sur plusieurs systèmes d'exploitation que sur plusieurs appareils

Nous avons analysé des dizaines d'outils de détection d'IA et sélectionné les 10 meilleurs qui se distinguent par leur fiabilité, leurs bonnes critiques et leurs fonctionnalités exceptionnelles. Découvrez-les et voyez quel outil correspond à vos besoins et offre le plus d'avantages.

1. Copyleaks – Le meilleur pour une utilisation au niveau de l'entreprise

Via : Copyleaks

Vous recherchez une solution de détection de l'IA pour votre entreprise ? Copyleaks est exactement ce qu'il vous faut : cet outil offre une analyse au niveau des phrases, une couverture complète des modèles (y compris Bard et GPT-4) et une fiabilité impressionnante.

En fait, ce détecteur d'IA affiche une précision de 99,1 % et un taux de faux positifs de 0,2 % pour tous les contenus générés par l'IA. !

Comme Copyleaks analyse les textes phrase par phrase, il vous donne des informations précises sur les parties qui ont été écrites par des humains et celles qui ont potentiellement été écrites par du texte IA. Vous pouvez même voir les sections paraphrasées par l'IA.

Copyleaks comprend 30 langues, ce qui en fait un excellent outil pour les entreprises multinationales. De plus, il peut analyser le code source, ce qui en fait une option fantastique pour les équipes de programmation et de développement de logiciels.

Les meilleures fonctionnalités de Copyleaks

Analyse au niveau de la phrase

Couverture complète des modèles

99. précision de 1 % (selon les déclarations de l'entreprise)

Prend en charge l'assistance pour 30 langues

Limites de Copyleaks

Afficher les résultats peut être plus lent que celui de certains outils de détection de contenu IA

Aucune option permettant d'exclure certaines parties d'un texte

Tarifs Copyleaks

9,16 $/mois pour 1 200 pages (chaque page couvre jusqu'à 250 mots de contenu numérisé)

*Le prix de la liste correspond au modèle de facturation annuel

Évaluations et avis sur Copyleaks

G2 : 4,8/5 (moins de 5 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 80 avis)

2. ZeroGPT – Le meilleur pour l'assistance multilingue

Via : ZeroGPT

Si vous recherchez avant tout la commodité et la simplicité, ZeroGPT est peut-être la solution idéale en matière de détecteurs d'IA.

La plateforme offre de nombreux avantages qui la rendent attrayante. Par exemple, ZeroGPT prend en charge plusieurs langues, notamment l'anglais, le français, l'indonésien, l'allemand et l'hindi. Cela le rend adapté aux enseignants et aux équipes de contenu du monde entier pour détecter les textes générés par l'IA et comprendre d'autres contenus IA.

Cette plateforme vous offre également une autre fonctionnalité intéressante : l'API ZeroGPT, que vous pouvez utiliser pour intégrer l'outil à d'autres applications et programmes et profiter d'une détection de contenu IA en temps réel.

Lorsque vous scannez un contenu avec l'outil, vous obtenez les pourcentages représentant les chances qu'il ait été écrit par un humain ou généré par une IA/GPT. En faisant défiler la page vers le bas, vous verrez les parties du texte qui semblent avoir été générées par une IA surlignées en jaune.

Les meilleures fonctionnalités de ZeroGPT

L'API ZeroGPT peut être utilisée de la même manière que les autres outils d'écriture IA

Assistance multilingue du contenu généré par l'IA

Aucun coût caché ni aucune limite quant à la quantité de texte que vous pouvez analyser

Limites de ZeroGPT

Il n'est pas possible d'ajouter des pièces jointes pour analyse dans le détecteur de contenu

L'interface peut sembler obsolète à certains utilisateurs

Tarifs ZeroGPT

Free

Évaluations et avis sur ZeroGPT

Aucun avis

3. Winston IA – Le meilleur pour la reconnaissance optique de caractères

Via : Gowinston

Winston IA est un détecteur de contenu IA facile à utiliser, doté d'un tableau de bord intuitif. Il analyse votre texte en profondeur et affiche le pourcentage de probabilité qu'il s'agisse d'un contenu généré par une IA.

La plateforme prend en charge plusieurs types de fichiers : vous pouvez copier-coller votre texte ou télécharger un fichier docx, jpg ou png. Winston IA dispose d'une technologie de reconnaissance optique de caractères (OCR) de pointe qui lui permet de lire le texte des images et même de traiter facilement les textes manuscrits.

Le détecteur d'IA affiche un taux de précision autodéclaré de 99,6 %. En plus d'indiquer la probabilité globale qu'un texte soit généré par une IA, Winston AI fournit une évaluation phrase par phrase, vous permettant d'approfondir votre analyse et d'identifier les zones problématiques.

Winston IA prend actuellement en charge l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le français.

Les meilleures fonctionnalités de Winston IA

Fonctionnalités Technologie OCR

Traite les textes manuscrits

Évaluation phrase par phrase

Interface de détection d'IA facile à utiliser

Assistance multilingue

L'un des rares détecteurs de contenu IA gratuits de cette liste

Limites de Winston IA

L'option de rapports pourrait bénéficier d'améliorations

Nombre de langues d'assistance relativement faible par rapport à la concurrence

Tarifs de Winston IA

Free

Essentiel : 12 $/mois pour un maximum de 80 000 mots

Avancé : 19 $/mois pour un maximum de 200 000 mots

*Tous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuel

Évaluations et avis sur Winston IA

Capterra : 4/5 (moins de cinq avis)

4. Crossplag – Le meilleur pour la détection du plagiat

Via : Crossplag

Crossplag est un outil de détection de plagiat très populaire. L'une de ses nouvelles fonctionnalités est le détecteur de contenu IA, qui utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier avec précision l'origine d'un texte et vous indiquer s'il a été généré par une IA ou par un humain.

Le détecteur d'IA est entraîné à reconnaître les schémas présents dans les textes écrits par des humains. Crossplag identifie les écarts par rapport à ces schémas et affiche des pourcentages indiquant les chances que votre texte ait été créé par une IA.

L'utilisation de cet outil est un jeu d'enfant : il vous suffit de copier et de coller votre texte, d'appuyer sur « Vérifier » et de laisser Crossplag faire son travail. ?

Les meilleures fonctionnalités de Crossplag

Facile à utiliser

Rapide

Entraîné avec plus de 1,5 milliard de paramètres pour une précision maximale.

Limites de Crossplag

Absence de graphiques dans l'interface

L'anglais est la seule langue d'assistance.

Tarifs Crossplag

Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluations et avis Crossplag

G2 : 4,6/5 (moins de 5 avis)

5. GLTR – Idéal pour les utilisateurs avertis en matière de technologie :

Via : GLTR

GLTR (abréviation de Giant Language Model Test Room) est un outil de détection de l'IA développé par le MIT-IBM Watson AI Lab et HarvardNLP. Il vous permet d'effectuer une analyse approfondie d'un texte afin de déterminer s'il a été créé par une IA.

Basé sur la technologie GPT-2, cet outil analyse chaque mot afin de déterminer dans quelle mesure l'IA serait susceptible de le prédire. Pour ce faire, il se concentre sur le contexte précédant le mot en question et sur la probabilité que l'IA génère une séquence spécifique de mots.

Ainsi, si GLTR estime que les outils d'IA génèrent souvent le mot de votre intérêt et le mot qui le précède ensemble, il le signalera.

Si le mot que vous analysez figure parmi les 10 premières prédictions de l'IA, GLTR le colorera en vert. Pour les 100 premières prédictions, vous verrez la couleur jaune, et pour les 1 000 premières prédictions, le mot sera rouge. Tout ce qui dépasse 1 000 sera violet.

En termes simples, si un texte est principalement vert, il y a de fortes chances qu'il ait été généré par une IA.

Les meilleures fonctionnalités de GLTR

Offre une analyse approfondie du texte dans ses outils de rédaction IA.

Codez le texte par couleur pour faciliter la navigation.

Évalue la position des mots pour déterminer si l'IA a été utilisée.

Limites du GLTR

Créé en 2019, il peut ne pas être efficace pour les technologies plus récentes.

L'interprétation des résultats peut s'avérer difficile pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs GLTR

Free

Évaluations et avis GLTR

Aucun avis

6. Contenu à grande échelle – Idéal pour les spécialistes du marketing de contenu

Le détecteur d'IA de Content at Scale offre un moyen simple et direct d'évaluer un texte et de déterminer s'il a été créé par des humains, par une IA ou par un mélange des deux.

Cet outil a été entraîné à partir d'articles de blog, d'essais, d'entrées Wikipédia et de milliers d'articles afin d'afficher des résultats fiables et précis. Il peut identifier si un texte a été généré par ChatGPT, Bard, Claude ou d'autres outils.

Lorsque vous lancez l'analyse, l'outil attribue un code couleur à votre texte pour indiquer les parties les plus susceptibles d'avoir été générées par une IA et celles qui ont été écrites par des humains. La couleur verte signifie que votre texte est d'origine humaine, tandis que la couleur rouge est alarmante et suggère que l'IA a « écrit » le texte. Les couleurs jaune et orange indiquent que votre texte doit peut-être être réécrit pour éviter de paraître robotique et pour plus de sécurité.

Les meilleures fonctionnalités de Contenu à l'Échelle

Résultats faciles à interpréter

Offre la possibilité de réécrire un texte généré par l'IA pour lui donner un ton plus humain.

Analyse chaque phrase

Limites du contenu à grande échelle

Les réécritures par IA ne sont pas toujours fiables.

Les résultats peuvent être imprécis.

Tarification du contenu à grande échelle

Free

Version Pro : 49 $/mois

Évaluations et avis sur Contenu à grande échelle

Aucun avis

7. Originalité.ai – Le meilleur pour une solution deux-en-un

Originality.ai est une solution deux-en-un : elle intègre deux fonctionnalités, à savoir un détecteur d'IA et un vérificateur de plagiat. Elle peut repérer les textes créés par ChatGPT, Bard et d'autres outils d'IA bien connus avec une précision remarquable.

Originality.ai est idéal pour les équipes, grâce à ses options innovantes telles que l'ajout de collègues à la plateforme, l'affichage de l'historique des analyses et le partage des résultats. Il est principalement ciblé sur les agences de marketing de contenu et de référencement, mais toute personne souhaitant s'assurer que son contenu est gratuit d'IA peut l'utiliser.

Outre le détecteur IA et le vérificateur de plagiat, Originality.ai propose des tests de lisibilité gratuits pour vous aider à créer un contenu facile à comprendre et attrayant.

Originalité. IA : les meilleures fonctionnalités

Détecteur d'IA et vérificateur de plagiat combinés

Rapports partageables

Options collaboratives

Tests de lisibilité

Originalité. Limites de l'IA

Options limitées dans le modèle de tarification à l'utilisation

De nombreux utilisateurs ont fait des rapports sur des résultats inexacts

Originality. IA tarification

Paiement à l'utilisation : paiement unique de 30 $ pour 3 000 crédits (un crédit permet d'analyser 100 mots)

*abonnement de base : 14,95 $/mois pour 2 000 crédits (chaque crédit supplémentaire coûte 0,01 $)

Originalité. Évaluations et avis sur ai

Product Hunt : 2,9/5 (plus de 20 avis)

8. Undetectable. ai – Le meilleur pour humaniser le contenu IA

Undetectable.ai est un outil unique doté de deux fonctions importantes. Il vous permet de scanner votre texte et d'identifier le contenu généré par l'IA, mais aussi d'« humaniser » les parties générées par l'IA et d'éviter que votre contenu ne soit signalé. ?

L'utilisation de la plateforme est un jeu d'enfant : collez le texte dans la case prévue à cet effet et appuyez sur le bouton Vérifier l'IA. Vous pouvez personnaliser la lisibilité et l'objectif ciblés afin de vous assurer que l'outil comprend bien votre intention.

Si les résultats indiquent que certaines parties de votre texte ont été générées par une IA, appuyez sur Humaniser pour les transformer en contenu susceptible de contourner d'autres détecteurs d'IA.

Indétectable. Les meilleures fonctionnalités de l'IA

Détecteur de contenu IA et humaniseur de texte

Prend en charge jusqu'à 10 000 caractères à la fois en assistance

Facile à utiliser

Reconnaît les textes provenant de GPT-3, GPT-4, Bard, Claude, etc.

Indétectable. Limites de l'IA

Certains utilisateurs trouvent le prix trop élevé

L'interface peut sembler obsolète

Indétectable. Prix de l'IA

Gratuit (options limitées, pas d'humaniseur de texte)

Annuelle : 5 $/mois pour 10 000 mots — personnalisable

Pour les entreprises : contactez-nous pour connaître nos tarifs

Undetectable. ai : évaluations et avis

Product Hunt : 5/5 (moins de 10 avis)

G2 : 5/5 (moins de 5 avis)

9. Writer – Le meilleur pour sa simplicité et sa facilité d'utilisation

Vous recherchez un détecteur de contenu IA gratuit, simple et sans fioritures ? Writer coche toutes les cases et combine une interface épurée avec des fonctions puissantes.

Il vous suffit de copier et de coller le texte que vous souhaitez analyser et de sélectionner « Analyser le texte ». Writer évaluera le contenu et affichera un pourcentage indiquant si votre texte a été généré par un humain ou par une IA.

Il est également possible d'ajouter une URL et d'analyser l'origine de son contenu.

N'oubliez pas que le nombre maximal de caractères d'assistance de cet outil pratique est de 1 500. Vous devrez donc peut-être effectuer plusieurs analyses consécutives pour vérifier un texte volumineux.

Les meilleures fonctionnalités de Writer

Simple à utiliser

Peut analyser le contenu à partir d'URL

Propose un correcteur grammatical gratuit

Limites des rédacteurs

Ne classe pas les phrases générées par l'IA et celles générées par l'homme par code couleur

Il n'est pas possible de télécharger des fichiers de texte ou des images pour analyse

Tarifs des rédacteurs

Free

Évaluations et avis des rédacteurs

Aucun avis

10. Hugging Face – Le meilleur pour l'assistance communautaire

Via : Hugging Face

Hugging Face est une communauté IA où les utilisateurs s'associent pour travailler et discuter de modèles, d'ensembles de données et d'applications. Il n'est donc pas surprenant que la plateforme propose un détecteur de contenu IA de qualité qui vous permet d'analyser vos textes et de vérifier leur originalité.

Le détecteur classe le contenu comme réel (généré par un humain) ou faux (généré par une IA) et affiche les résultats en points décimaux, ce qui est amusant et rafraîchissant pour les utilisateurs férus de technologie.

Si vous n'appréciez pas cette mise en forme, faites défiler vers le bas de la page du détecteur de contenu IA Hugging Face et cliquez sur la recommandation pour une meilleure expérience utilisateur.

Les meilleures fonctionnalités de Hugging Face

Excellent pour les utilisateurs férus de technologie

Assistance communautaire

Open source

Limites de Hugging Face

Les utilisateurs peu familiarisés avec la technologie pourraient ne pas trouver cet outil utile

Les résultats ne sont pas aussi clairs qu'avec d'autres détecteurs de contenu IA

Tarifs Hugging Face

Free

Évaluations et avis sur Hugging Face

Aucun avis

Les outils d'IA que nous avons présentés fonctionnent en empêchant l'utilisation abusive de l'IA, tandis que d'autres s'efforcent d'exploiter tout son potentiel pour vous rendre plus productif. Un exemple parfait de ce dernier groupe est ClickUp, qui vous permet de rationaliser les flux de travail, de gérer des documents, de renforcer la collaboration et de réveiller votre côté créatif. Voyons comment ! ?️

Écrivez mieux avec ClickUp Brain Utilisation de ClickUp AI pour générer un article de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite, instructions afin d'ajouter des détails et d'autres aspects importants

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de tâches très populaire qui offre des dizaines d'options pour une collaboration fluide entre les équipes, le suivi de la progression, la gestion des documents et l'organisation de la charge de travail. Mais mettons cela de côté et concentrons-nous sur l'assistant de rédaction de premier ordre de la plateforme : ClickUp AI.

ClickUp AI est l'allié puissant dont vous avez besoin lorsque vous manquez d'inspiration (ou de temps) pour rédiger un e-mail, un article de blog, un contrat, une offre, un article de journal ou tout autre type de texte. C'est votre passeport pour le monde du contenu parfaitement rédigé !

Pour comprendre les fonctionnalités impressionnantes de l'assistant de rédaction, nous devons mentionner une autre fonctionnalité remarquable de ClickUp : ClickUp Docs. Utilisez-la pour créer, effectuer la modification en cours, partager et gérer vos documents en un seul endroit. Considérez-la comme un classeur virtuel où tout est méticuleusement organisé et facile à trouver. ?️

ClickUp AI et ClickUp Docs en action

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses par e-mail, etc

ClickUp AI et ClickUp Docs travaillent ensemble pour vous offrir la meilleure expérience utilisateur imaginable. Imaginons que vous deviez rédiger un e-mail à un client. Vous ouvrez un document ClickUp Doc et tapez « /ai ». Ensuite, appuyez sur « Outils d'IA » et sélectionnez la première invite : Rédiger un e-mail. Il vous suffit d'entrer le nom de votre client, l'objet, les points à aborder et le style souhaité, et ClickUp générera l'e-mail parfait en quelques secondes.

ClickUp AI n'est pas seulement un générateur de contenu , il peut également vous aider à :

Vous ne savez pas comment tirer parti de cet outil de rédaction IA? Les modèles ClickUp viennent à votre secours ! ?

La plateforme propose plus de 1 000 modèles à des fins diverses, de la gestion des flux de travail au suivi du temps. Vous apprécierez tout particulièrement les modèles fonctionnant avec des fonctionnalités d'invites IA spécifiques à chaque rôle. Ils sont accompagnés d'instructions prêtes à l'emploi que vous pouvez coller dans des outils tels que ChatGPT pour générer les réponses souhaitées.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Assistant de rédaction IA

Facilite le brainstorming, la création de contenu, le résumé et la modification en cours

ClickUp Docs : une plateforme centralisée de gestion de documents et l'endroit idéal pour explorer les fonctionnalités de ClickUp AI

Haute personnalisation : fournissez les directives qui rendent ClickUp AI plus efficace et plus pertinent

Offre une riche bibliothèque de modèles

ClickUp limitations

Les nombreuses options de la plateforme peuvent sembler intimidantes au premier abord

L'assistance IA pour l'application mobile n'est pas (encore) disponible

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 8 900 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 3 700 avis)

Prenez le contrôle de votre contenu grâce aux détecteurs d'écriture IA

Que vous utilisiez des outils de détection de contenu IA ou une plateforme proposant un assistant de rédaction IA performant, vous prenez votre place et vous assurez que votre contenu est original, pertinent, engageant et facile à lire.

Avec ClickUp, vous obtenez bien plus qu'un outil de rédaction : vous bénéficiez d'une plateforme de gestion de projets et de tâches, ainsi que de fantastiques options de suivi du temps, de collaboration d'équipe, d'organisation et de gestion de documents, pour n'en citer que quelques-unes. Inscrivez-vous à ClickUp et découvrez tout ce qu'il a à offrir !