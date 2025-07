Comment nous sommes passés de la création de contenu à la production de contenu grâce à ClickUp

En tant que responsable senior du contenu chez ClickUp, j'ai passé des années à naviguer dans le monde en constante évolution de la production de contenu. J'ai occupé tous les postes, de rédacteur de blog à stratège de campagne, et j'ai pu constater par moi-même à quel point les processus et les outils appropriés peuvent faire la différence entre la réussite et l'échec d'une équipe de contenu.

Aujourd'hui, je souhaite partager mon point de vue sur les principaux défis liés à la production de contenu, comment nous les avons surmontés et pourquoi ClickUp est devenu notre source unique de vérité pour les opérations de contenu et le processus de production de contenu.

Le défi de la production de contenu : bien plus que des mots

La production de contenu ne se résume pas à la rédaction d'articles de blog ou au lancement de campagnes. Il s'agit d'aligner la stratégie, de gérer les flux de travail, de collaborer entre les équipes et de s'assurer que chaque ressource génère des résultats mesurables.

Mais soyons honnêtes : la plupart des équipes chargées du contenu sont confrontées à trois difficultés majeures :

Manque d'alignement des objectifs : Trop souvent, les équipes créent du contenu pour le plaisir, sans objectifs clairs, sans compréhension précise des besoins de leur public cible et sans indicateurs clés de performance mesurables. Cela se traduit par des efforts inutiles et des opportunités manquées. Outils et processus fragmentés : La pile de contenus numériques moderne est un patchwork de documents, de discussions, de tableaux de projets et d'outils de révision. Passer d'une plateforme à l'autre nuit à l'efficacité et rend la collaboration difficile. Chaos dans la gestion de contenu : après leur publication, les contenus disparaissent souvent dans le néant. Les équipes perdent la trace des ressources, manquent des occasions de les réutiliser, ignorent les contenus précieux générés par les utilisateurs et perdent du temps à recréer ce qui existe déjà.

Cela vous dit quelque chose ? Je suis passé par là. Mais cela ne doit pas nécessairement se passer ainsi.

Notre tournant : créer un moteur de contenu unifié

Chez ClickUp, nous avons décidé de relever ces défis sans détour. Voici comment nous avons procédé :

1. Documenter la stratégie et les objectifs

Tout commence par la clarté. Nous utilisons ClickUp Docs pour définir notre stratégie de contenu, les objectifs de nos campagnes et les briefs de nos projets. Ces documents ne sont pas enfouis dans la boîte de réception de quelqu'un, ils sont accessibles à tous, afin que chaque membre de l'équipe sache sur quoi nous travaillons et pourquoi.

Les objectifs sont visibles, réalisables et directement liés à nos objectifs marketing.

2. Rationalisation de la création et de la collaboration

La création de contenu impliquait auparavant de passer sans cesse de Google Docs à Slack, aux outils de gestion de projet et à d'interminables fils de discussion par e-mail. Aujourd'hui, 90 % de notre travail s'effectue dans ClickUp. Les documents, les tâches et la discussion sont tous connectés. Je peux rédiger un article de blog, attribuer des tâches et collaborer avec les parties prenantes, le tout sans quitter la plateforme.

Des déclencheurs automatisés garantissent la rigueur de nos cycles de révision, et chacun sait exactement où trouver la dernière version.

3. Gestion et réutilisation du contenu

Une fois le contenu publié, le voyage ne s'arrête pas là. ClickUp fait office de base de données de contenu, ce qui facilite le suivi, la mise à jour et la redistribution des ressources. Vous avez besoin de la page d'accueil du dernier trimestre ? Il suffit de la rechercher. Vous souhaitez réutiliser une étude de cas pour une nouvelle campagne ?

Mappez votre campagne sur un échéancier, collaborez avec vos équipes et visualisez tous vos objectifs de marketing de contenu grâce au modèle de calendrier de campagne ClickUp

Plus besoin de réinventer la roue.

Flux de travail réel : campagnes à entonnoir complet, simplement en discutant avec ClickUp

Récemment, j'ai produit une campagne de contenu complète, littéralement en discutant avec ClickUp et ClickUp Brain.

Voici comment le processus s'est déroulé, montrant comment un seul spécialiste du marketing peut agir à la vitesse d'une équipe de dix ou vingt personnes :

Planification de campagne avec tableaux blancs :

J'ai commencé par mapper la campagne sur ClickUp Whiteboards. C'est le moyen le plus simple de visualiser l'entonnoir, d'aligner les parties prenantes et de s'assurer que tout est parfait pour les validations.

Génération de texte avec ClickUp Brain :

En m'appuyant sur notre rapport de leadership éclairé, j'ai demandé à ClickUp Brain d'analyser le rapport, d'en extraire les thèmes clés et de générer trois méta-annonces accrocheuses ciblant notre public. ClickUp Brain a cité des statistiques tirées du rapport et réécrit les annonces en utilisant nos bonnes pratiques, sans qu'il soit nécessaire de les mettre en forme manuellement.

Création et collaboration fluides sur des documents :

Les annonces générées ont été instantanément déposées dans un document ClickUp, que j'ai intégré directement dans le tableau blanc. Le document est entièrement interactif : mon équipe peut le faire défiler, le modifier et le commenter en temps réel, le tout dans ClickUp.

Gestion des créations publicitaires et des ressources :

Après avoir généré les images publicitaires, je les ai téléchargées dans le document et j'ai intégré le tout dans le tableau blanc. Trouver et gérer les ressources créatives est un jeu d'enfant lorsque tout est regroupé au même endroit.

Campagne de maturation en bas de l'entonnoir :

Ensuite, j'ai demandé à ClickUp Brain de rédiger une séquence d'e-mails de suivi pour les prospects qui téléchargent le rapport, en suivant nos bonnes pratiques en matière de rédaction d'e-mails. L'IA a extrait des faits du rapport, mis en forme les e-mails et s'est assurée que tout correspondait à notre guide de style.

Révision automatisée du contenu :

J'ai envoyé les e-mails de suivi à notre agent de révision de contenu dans ClickUp Chat. L'agent a révisé le texte en temps réel, a fourni des suggestions concrètes basées sur notre guide de style, et j'ai rapidement mis à jour le document avec la version améliorée, sans avoir à copier-coller.

Le résultat :

En un seul flux de travail, j'ai planifié, créé, révisé et finalisé une campagne complète, sans jamais quitter ClickUp ni changer d'outil. Tout était vocal, alimenté par l'IA et entièrement collaboratif.

Gérer votre base de données de contenu : réutilisez et redistribuez facilement

L'un des aspects les plus puissants de ClickUp est la facilité avec laquelle vous pouvez gérer l'intégralité de votre base de données de contenu :

Vue Liste : organisez tous vos contenus dans une vue unique et personnalisable. Filtrez, regroupez et triez selon n'importe quel critère : statut, propriétaire, campagne ou date de publication.

Tâches dans plusieurs listes : attribuez un seul élément de contenu à plusieurs listes (par exemple, « Articles de blog », « Études de cas » et « Campagnes ») pour une visibilité maximale et une collaboration entre les équipes, sans duplication.

Champs personnalisés et champs personnalisés avec IA : Suivez chaque détail, du type de contenu et de l'étape du funnel aux mots-clés SEO et aux indicateurs de performance. Les champs personnalisés avec IA peuvent extraire et mettre à jour automatiquement les métadonnées, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision.

Recherche connectée : trouvez instantanément n'importe quel élément, quel que soit son emplacement dans votre environnement de travail. La recherche connectée fait apparaître les contenus connexes, ce qui facilite l'identification des possibilités de réutilisation et de redistribution.

Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez optimiser la longévité et l'impact de chaque élément de contenu, en vous assurant que rien ne se perd et que chaque ressource peut être exploitée dans tous vos programmes marketing.

La différence ClickUp : IA et automatisation

Ce qui distingue vraiment ClickUp, c'est la profondeur avec laquelle l'IA est intégrée à nos flux de travail. ClickUp AI n'est pas seulement un assistant de rédaction, il est formé à notre marque, à notre messagerie et à nos bonnes pratiques. Lorsque je rédige du contenu, l'IA comprend déjà notre ton et nos objectifs, ce qui me fait gagner des heures de travail et garantit la cohérence.

Nous avons même créé un agent de révision de contenu personnalisé dans ClickUp Chat.

Déposez votre brouillon et l'agent vous fournit instantanément ses commentaires, une note et des suggestions d'amélioration, en fonction de notre guide stylistique et des objectifs de la campagne. Cela a considérablement réduit les cycles de révision et renforcé notre confiance dans chaque ressource que nous livrons

Conclusion : la production de contenu réinventée

La production de contenu sera toujours complexe, mais elle ne doit pas nécessairement être chaotique. En centralisant notre stratégie, en rationalisant la collaboration et en tirant parti des outils basés sur l'IA, ClickUp a transformé notre façon de créer, gérer et mesurer le contenu.

Si vous êtes prêt à clarifier et à optimiser vos opérations de contenu, il est temps d'essayer ClickUp. Commencez dès aujourd'hui et découvrez tout ce que votre équipe peut accomplir ensemble.

Prêt à passer au niveau supérieur en matière de production de contenu ? Commencez dès maintenant avec ClickUp !