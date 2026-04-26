10 modèles de suivi des revenus d'abonnement qui permettent réellement de détecter les signaux de désabonnement

Si votre entreprise d'abonnement perd des revenus, la fuite ne se situe presque jamais dans votre entonnoir d'acquisition. Elle se trouve dans le fossé entre votre plateforme de facturation, votre CRM et la feuille de calcul créée en 2022 qui sert encore à rapprocher le MRR. Au moment de la clôture de fin de mois, le taux de désabonnement qui a commencé il y a six semaines est déjà figé.

Ce guide présente 10 modèles de suivi des revenus d'abonnement, explique à quoi ils servent exactement et met en évidence les points faibles de chacun. Si vous souhaitez en choisir un seul, passez directement au tableau comparatif ci-dessous.

Comparaison rapide : 10 modèles de suivi des revenus d'abonnement

Qu'est-ce qu'un modèle de suivi des revenus d'abonnement ?

Un modèle de suivi des revenus d'abonnement est un cadre prédéfini permettant de surveiller les revenus récurrents (MRR, ARR, taux de désabonnement, expansion et dates de renouvellement) dans une vue centralisée. Il remplace l'ensemble disparate de fichiers d'exportation de facturation, de rapports CRM et de feuilles de calcul financières dont la plupart des entreprises proposant des abonnements se retrouvent à la charge dès leur deuxième année d'activité.

Pourquoi est-ce important ? Les données sur les revenus sont généralement dispersées dans trois ou quatre systèmes qui ne communiquent pas entre eux. Le rapprochement manuel prend des heures chaque mois, les erreurs s'accumulent et les premiers signes de désabonnement se perdent dans la masse.

ClickUp Insight : 47 % des personnes interrogées dans notre sondage s'appuient sur des tableaux croisés dynamiques, des tableaux de bord et des diagrammes intégrés à des feuilles de calcul pour comprendre leur travail. Le problème est qu'une colonne déplacée, une feuille renommée ou une ligne supplémentaire peut discrètement perturber les formules, les intervalles ou les visualisations — et le rapport continue d'afficher des nombres qui semblent corrects mais qui ne le sont pas. Un environnement de travail basé sur des modèles et alimenté par des données en temps réel évite ce problème de perturbation silencieuse.

Le saviez-vous ? Les données de Recurly pour 2025 montrent que 25 % des abonnés ont choisi de suspendre leur abonnement plutôt que de le résilier lorsqu'ils en avaient la possibilité, générant ainsi plus de 200 millions de dollars de revenus de réactivation. Il s'agit là de revenus que la plupart des entreprises ne perçoivent jamais, car elles ne suivent pas les différentes étapes du cycle de vie des abonnés.

Pourquoi utiliser un modèle de suivi plutôt que de tout créer de zéro ?

Créer un outil de suivi à partir de zéro aboutit généralement à un outil auquel il manque l'un des trois éléments suivants : des définitions cohérentes, l'automatisation ou la capacité à signaler les comptes à risque avant qu'ils ne résilient leur abonnement. Un modèle prêt à l'emploi vous offre ces trois éléments dès le premier jour.

Les avantages spécifiques :

Clôture de fin de mois plus rapide. Les calculs d’automatisation éliminent le rapprochement manuel qui transforme la clôture en un projet de plusieurs jours

Des prévisions basées sur des données, pas sur des intuitions. Des données historiques standardisées vous permettent de projeter les deux prochains trimestres à l'aide de points de référence plutôt que d'intuitions.

Détection précoce du taux de désabonnement. Un outil de suivi qui met en évidence la baisse d'utilisation, les déclassements ou les paiements manqués vous permet d'intervenir avant que le compte ne soit résilié

Alignement des équipes. Lorsque les équipes commerciales, de réussite client et financières se basent sur les mêmes nombres, vous cessez de vous disputer pour savoir quelle définition du MRR est la bonne

Un seul environnement de travail au lieu de cinq. Le fait de regrouper les données de chiffre d'affaires, les notes clients, les tâches de renouvellement et les rapports dans un seul outil vous évite d'avoir à passer sans cesse d'un onglet à l'autre.

À lire également : 10 modèles de checklist de clôture pour des transitions en douceur

Que doit contenir un modèle de suivi des revenus d'abonnement ?

Un outil de suivi efficace prend en compte à la fois les indicateurs financiers et les signaux opérationnels — c'est ce dernier aspect qui fait la différence entre un simple système d'archivage et un système de protection des revenus. Recherchez ces huit éléments :

Champs MRR et ARR par client. Nombres clés, avec une distinction claire entre le MRR lié aux nouveaux clients, à l'expansion, à la contraction et au taux de désabonnement

Indicateurs de statut client. Statuts identifiés par des codes couleur pour les clients actifs, en période d'essai, à risque et perdus — visibles en un coup d'œil

Dates de renouvellement. Mettez en évidence les renouvellements à venir afin que les équipes chargées de la réussite puissent intervenir 60 à 90 jours avant la date.

Historique des paiements. Journal des transactions avec date et montant, pour le rapprochement et la recherche de litiges

Enregistrement des motifs de résiliation. Date et motif pour chaque résiliation — sans cela, il est impossible de détecter des tendances

Segmentation des revenus. Possibilité de segmenter par niveau, forfait ou cohorte. Le MRR agrégé masque le segment qui est en réalité en perte de vitesse.

Alertes automatisées. Elles se déclenchent en cas de changement de statut, d'échec de paiement ou à l'approche d'une date de renouvellement

Points d'intégration. Connexion à votre plateforme de facturation, votre CRM et votre outil de comptabilité pour que le suivi ne soit pas manuel

Les 10 meilleurs modèles de suivi des revenus d'abonnement

Ces modèles couvrent différents aspects de la gestion des revenus d'abonnement, du suivi des indicateurs clés de performance (KPI) au niveau global à l'enregistrement détaillé des transactions.

1. Modèle de KPI de l'équipe commerciale ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Visualisez tous les indicateurs clés de performance (KPI) de votre équipe commerciale dans un tableau de bord unique grâce au modèle de KPI commerciaux de ClickUp

Les indicateurs de vente qui ne sont pas reliés à vos revenus d'abonnement réels créent des angles morts pour la direction. Vous ne pouvez pas voir quels commerciaux génèrent le plus de revenus récurrents ni à quel niveau votre entonnoir de conversion présente des failles. Il est donc impossible pour la direction d'avoir une visibilité en temps réel sur la santé des abonnements sans demander constamment des rapports manuels.

Le modèle de KPI de l'équipe commerciale de ClickUp résout ce problème en effectuant le suivi, en un seul endroit, des indicateurs les plus importants pour les revenus d'abonnement : taux de conversion, valeur moyenne des contrats et chiffre d'affaires par commercial. Vous disposez de tableaux de bord de KPI prédéfinis qui mettent en évidence d'un seul coup d'œil les tendances en matière de nouveaux abonnements, de surclassements et de déclassements.

Pourquoi ce modèle vous plaira

Suivi des objectifs intégré : attribuez des indicateurs clés de performance (KPI) sous forme de tâches avec les statuts « Ouvert » et « Achevé » afin que chaque commercial sache exactement vers quel objectif il travaille

Vues hebdomadaires et mensuelles : passez d'une analyse détaillée des performances hebdomadaires à une vue d'ensemble des tendances mensuelles

15 champs personnalisés prédéfinis : suivez des indicateurs tels que les tentatives de vente incitative, le chiffre d'affaires des ventes récurrentes et la valeur des devis sans avoir à créer votre système de suivi à partir de zéro

Tableau des revenus mensuels : visualisez les revenus mensuels sur un tableau de type Kanban pour obtenir un aperçu rapide et clair

Idéal pour : Les responsables de l'équipe commerciale et les responsables financiers qui ont besoin d'une vue en temps réel des indicateurs clés de performance (KPI) liés aux abonnements par commercial. Utilisez ce modèle pour détecter rapidement les baisses de conversion.

2. ClickUp Modèle de rapport mensuel des ventes

Obtenez un modèle gratuit Le modèle de rapport mensuel des ventes de ClickUp facilite le suivi et la mesure des performances commerciales grâce à sa conception intuitive

La création de rapports mensuels sur les revenus se transforme parfois en un marathon de copier-coller manuel. Le temps que vous ayez terminé, les données sont obsolètes et les parties prenantes travaillent à partir de nombres incohérents.

Le modèle de rapport mensuel de l'équipe commerciale de ClickUp uniformise le processus en regroupant les revenus, les dépenses et les résultats financiers en un seul endroit.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Visualisation des données intégrée : consultez les tendances des revenus sous forme de graphiques et de diagrammes sans avoir à exporter les données vers un outil tiers

Affichages flexibles : Créez votre flux de travail à l'aide des affichages Liste, Vue Gantt, Charge de travail et Calendrier

Rapports collaboratifs : utilisez utilisez ClickUp Docs pour travailler sur le rapport avec votre équipe en temps réel et le partager avec les parties prenantes sans leur accorder un accès complet à l'environnement de travail

Suivi des objectifs : définissez des objectifs de performance mensuels et suivez votre progression directement dans le modèle

Idéal pour : les responsables commerciaux et les équipes chargées des opérations de revenus qui ont besoin d'un format structuré et reproductible pour leurs rapports mensuels. Ce cadre leur permet de réduire les délais de clôture et de fournir chaque mois des chiffres précis aux parties prenantes.

Conseil de pro : Une fois votre rapport mensuel prêt, le vrai travail consiste à comprendre ce que ces chiffres vous révèlent. C'est là que ClickUp Brain entre en jeu. ClickUp est un espace de travail convergent basé sur l'IA, ce qui permet à Brain d'avoir une vue d'ensemble complète de vos tâches, documents et données. Demandez-lui pourquoi le MRR a baissé le mois dernier, quels comptes approchent de leur renouvellement ou où votre pipeline est au point mort, et il extraira instantanément les réponses de votre espace de travail.

3. ClickUp Modèle de rapport commercial

Obtenez un modèle gratuit Visualisez les tendances et identifiez les opportunités grâce à des diagrammes clairs avec le modèle de rapport commercial ClickUp

Lorsque la direction vous interroge sur le chiffre d'affaires d'une région ou d'un type de service spécifique, votre équipe ne devrait pas avoir besoin de deux jours pour trouver la réponse. Le modèle de rapport commercial de ClickUp organise vos données dans 10 champs personnalisés prédéfinis et cinq vues dédiées. Ainsi, quelle que soit la question qui se pose, la réponse est déjà à portée de main.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Cinq vues prêtes à l'emploi : Passez du rapport des ventes annuel au rapport trimestriel, au rapport des ventes mensuel et aux vues des ventes par type de service sans avoir à tout recréer

10 champs personnalisés ClickUp prédéfinis : Suivez la région de vente, le trimestre de vente, l'année de vente et les résultats de vente dès l'installation

Vues Tableau et Tableau de bord : Utilisez la vue Tableau de ClickUp pour analyser les nombres en détail et la Utilisez la vue Tableau de ClickUp pour analyser les nombres en détail et la vue Tableau de bord de ClickUp pour visualiser les performances en un coup d'œil

Définition d'objectifs intégrée : Définissez des cibles en fonction des conclusions du rapport et créez des tâches récurrentes pour suivre de près la progression

Idéal pour : les équipes commerciales qui reçoivent fréquemment des demandes de rapports ponctuels. Il est utile de classer les données par région, trimestre et type de service.

4. ClickUp Modèle de suivi des ventes

Obtenez un modèle gratuit Déterminez clairement où concentrer vos efforts commerciaux grâce au modèle de suivi des ventes ClickUp

Il est utile de savoir si votre équipe a atteint ses objectifs. Mais ce qui vous aide réellement à prendre des décisions, c'est de savoir quels produits ont contribué à ce résultat, où les marges se sont maintenues et quels commerciaux sont en bonne voie. Vous pouvez désormais obtenir cette vue détaillée grâce au modèle de suivi des ventes de ClickUp.

Il suit les ventes de la commande au résultat, grâce à 12 champs personnalisés couvrant les coûts unitaires, les frais d'expédition, les cibles de profit et les retours, afin que rien ne se perde entre la vente et le résumé.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Cinq statuts de tâche personnalisés ClickUp : marquez la progression comme « Non commencé », « En cours », « Objectif atteint », « Objectif non atteint » ou « Terminé » pour que le statut du pipeline de chaque commercial soit visible en un coup d'œil : marquez la progression comme « Non commencé », « En cours », « Objectif atteint », « Objectif non atteint » ou « Terminé » pour que le statut du pipeline de chaque commercial soit visible en un coup d'œil

Vue « Volume des ventes par mois » : Observez l'évolution des performances au fil du temps sans avoir à créer de rapport distinct

Vue « Statut des ventes par produit » : Identifiez rapidement les produits qui atteignent leurs cibles et ceux qui nécessitent une attention particulière

12 champs personnalisés prédéfinis : Suivez les coûts unitaires, les cibles de profit, les frais d'expédition et les retours en plus des données de vente essentielles

Idéal pour : les responsables commerciaux qui suivent les performances et les marges bénéficiaires au niveau des produits et qui souhaitent rester informés de la progression individuelle et de l'équipe.

5. Modèle de pipeline de ventes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez les données clients grâce à une interface glisser-déposer avec le modèle de pipeline de ventes ClickUp

Un pipeline qui n'existe que dans la tête de quelqu'un, ou pire encore, dans une feuille de calcul partagée, n'est pas vraiment un pipeline. Ce n'est qu'une liste de choses qui pourraient mal tourner. Utilisez le modèle de pipeline de ventes de ClickUp pour centraliser l'ensemble de votre entonnoir de ventes.

Suivez chaque prospect depuis le premier contact jusqu'à la conclusion de la vente, grâce à 30 statuts personnalisés qui reflètent exactement l'état d'avancement de chaque transaction, notamment « Perte de client », « En attente de renouvellement », « À suivre » et « Prospect qualifié ».

Pourquoi ce modèle vous plaira :

30 statuts personnalisés : Couvrez toutes les étapes de votre pipeline sans avoir à classer les transactions dans des catégories génériques qui ne correspondent pas à votre processus

Automatisations intégrées : Trois automatisations préconfigurées réduisent les mises à jour manuelles du statut et permettent à votre pipeline de continuer à avancer sans charge administrative supplémentaire pour les administrateurs

Vue Tableau par glisser-déposer : Utilisez Utilisez le tableau Kanban de ClickUp pour faire progresser visuellement les transactions à travers les différentes étapes et repérer les goulots d'étranglement en un coup d'œil

Vue des procédures opératoires normalisées (SOP) pour l’équipe commerciale : Alignez votre équipe grâce à une vue dédiée aux procédures opératoires normalisées intégrée directement au modèle

Idéal pour : Les équipes commerciales qui gèrent un volume élevé de prospects à différentes étapes peuvent utiliser ce cadre pour améliorer la visibilité de leur pipeline.

À lire également : Comment élaborer un guide de réduction du taux de désabonnement qui fonctionne vraiment

6. Modèle CRM commercial ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Identifiez des prospects, concluez des ventes et obtenez des informations pertinentes grâce à des décisions fondées sur les données avec le modèle CRM commercial ClickUp

Votre CRM n'est utile que si votre équipe l'utilise réellement. Lorsqu'il est enfoui dans un outil distinct que personne n'ouvre sauf en cas de nécessité, les données clients deviennent obsolètes, les relances sont oubliées et les transactions échouent.

Alors, quelle est la solution ? Essayez le modèle CRM commercial de ClickUp et gérez vos relations clients au sein même de l'environnement de travail où votre équipe opère déjà. Suivez chaque discussion, surveillez l'avancement des prospects à travers 20 statuts personnalisés et obtenez une vue en temps réel de l'ensemble de votre processus commercial sans quitter ClickUp.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

20 statuts personnalisés : Faites passer vos clients par différentes étapes telles que « Actif », « En négociation », « Intégration » et « Inactif » avec une visibilité claire à chaque étape

Vue Tableau pour la segmentation : Visualisez les segments de clientèle et gérez votre processus de vente sur un tableau Kanban interactif

Automatisations intégrées : deux automatisations préconfigurées gèrent les mises à jour de routine afin que votre équipe puisse se concentrer sur la vente proprement dite

Vues résumées et listes : Passez d'une vue d'ensemble du pipeline à une ventilation détaillée au niveau des tâches sans rien avoir à reconfigurer

Idéal pour : les équipes commerciales qui souhaitent bénéficier de fonctionnalités CRM sans avoir à payer pour un outil distinct. Ce cadre est utile pour centraliser les données clients, les communications et l'avancement des dossiers dans un seul et même endroit que votre équipe consultera réellement.

ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer la donne. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en mettant en avant les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes, pour que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. Résultats concrets : des équipes comme QubicaAMF ont récupéré plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp (soit plus de 250 heures par an et par personne) en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

L'IA transforme la manière dont les équipes commerciales travaillent tout au long du cycle de vie des revenus. Regardez ce guide pratique pour découvrir comment tirer parti de l'IA afin de rationaliser vos processus de vente, d'améliorer la précision de vos prévisions et de conclure davantage de contrats :

7. ClickUp Modèle de formulaire d'abonnement

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez la collecte et la gestion des informations relatives aux abonnements grâce au modèle de formulaire d'abonnement de ClickUp

Le modèle de formulaire d'abonnement de ClickUp vous offre un système structuré pour collecter et organiser les informations des abonnés dès leur inscription. Des champs personnalisés pour l'adresse e-mail de l'abonné, ses intérêts, la fréquence des mises à jour et la durée de l'abonnement vous permettent de saisir systématiquement les données dont vous avez réellement besoin.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

4 statuts d'abonnés : Suivez chaque contact en tant qu'Actif, Nouvel abonné, Désactivé ou Désabonné, afin que votre liste reflète toujours la réalité

Vue dédiée au formulaire d'abonnement : concevez et personnalisez votre formulaire d'inscription directement dans le modèle

Vue « Statut des abonnés » : Obtenez un aperçu rapide de la santé de votre base d'abonnés sans avoir à fouiller dans les enregistrements individuels

Idéal pour : les équipes marketing et opérationnelles qui gèrent une liste d'abonnés en pleine croissance. Elles peuvent utiliser ce modèle pour uniformiser le processus d'intégration et garantir l'exactitude des données des abonnés dès le premier jour.

Conseil de pro : utilisez votre outil de suivi des abonnements pour effectuer une analyse rétrospective mensuelle du taux de résiliation, et pas seulement pour générer des rapports sur les revenus. Les comptes que vous avez perdus le mois dernier constituent les données les plus utiles dont vous disposez pour protéger ceux que vous avez encore.

8. Modèle ClickUp de gestion financière

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos finances et générez facilement des rapports grâce au modèle de gestion financière de ClickUp

Les revenus d'abonnement ne sont pas isolés. Ils ont une incidence sur la trésorerie, la répartition budgétaire et la rentabilité, mais de nombreuses équipes continuent de les suivre séparément. Lorsque vous essayez de relier les points, vous travaillez avec des nombres qui ne concordent pas entre eux.

Le modèle de gestion financière de ClickUp offre à votre équipe financière un environnement de travail unique pour suivre les budgets, les dépenses et la progression financière. Avec 28 statuts personnalisés, 4 automatisations et des analyses visuelles intégrées, il est conçu pour les équipes qui ont besoin d'une supervision financière sans se disperser dans une multitude d'outils.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

28 statuts personnalisés : Suivez chaque tâche financière, de « À faire » à « Approuvé », « Signé » et « Achevé », sans rien perdre lors du transfert

4 automatisations intégrées : Configurez des rappels de facturation et des déclencheurs de révision budgétaire pour ne manquer aucun détail important entre les cycles de reporting

Vue calendrier : planifiez et programmez vos tâches financières en fonction de leur date d'échéance afin de garder une longueur d'avance sur les délais plutôt que de réagir à leur approche

Visibilité sur les flux de trésorerie : suivez les entrées et sorties d'argent chaque mois et ajustez vos décisions en matière de dépenses avant la fin du mois

Idéal pour : les équipes financières et les comptables qui ont besoin d'un environnement de travail unifié pour la budgétisation, le suivi des dépenses et la gestion de projet.

Anecdote : L'étude de McKinsey sur la croissance du B2B à l'horizon 2025 a révélé que les clients existants génèrent en moyenne 10 % de revenus supplémentaires par rapport aux nouveaux clients.

9. ClickUp Modèle de journal et de grand livre

Obtenez un modèle gratuit Suivez vos revenus et vos dépenses en détail grâce au modèle de journal et de grand livre ClickUp

Le modèle « Journal et grand livre » de ClickUp centralise toutes les transactions financières dans un seul dossier, afin que rien ne soit reconstitué de mémoire à la fin du mois.

Vous pouvez suivre vos revenus, vos dépenses et vos virements à l'aide des champs Crédit et Débit intégrés, puis importer toutes ces données dans les tableaux de bord ClickUp pour les analyser sans quitter votre environnement de travail.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Vue « Liste de transactions » : Enregistrez et consultez toutes vos transactions financières dans une liste unique et organisée, sans avoir à les rechercher dans plusieurs systèmes

Champs personnalisés pour les crédits et les débits : Enregistrez les détails des transactions grâce à des champs intégrés conçus pour la comptabilité en partie double standard

Sous-tâches imbriquées et libellés de priorité : Décomposez les transactions complexes et signalez tout ce qui doit être vérifié avant la clôture de fin de mois

Analyse du tableau de bord : Utilisez Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour surveiller l'activité financière et repérer les anomalies avant qu'elles ne se transforment en problèmes plus graves

Idéal pour : les comptables et les aides-comptables qui ont besoin d'un système clair et organisé pour enregistrer les transactions et être prêts pour un audit.

À lire également : Comment ClickUp utilise des tableaux de bord personnalisés pour une visibilité en temps réel

10. Modèle.net : outil de suivi des dépenses liées aux abonnements

Gérez vos abonnements grâce au modèle de suivi des dépenses d'abonnement de Template.net

Négliger les dépenses liées aux abonnements est l'un des moyens les plus faciles de voir de petits coûts s'accumuler discrètement. Entre les essais de logiciels, les outils de streaming, le stockage cloud, les applications de conception et les renouvellements dont personne ne se souvient avoir donné l'accord, les dépenses récurrentes peuvent rapidement devenir ingérables.

Suivez les dépenses de votre entreprise en matière d'abonnements grâce au modèle de suivi des dépenses d'abonnement de Template.net. Contrairement aux autres modèles de cette liste, celui-ci permet de suivre les coûts récurrents payés par votre entreprise ou votre équipe, et non les revenus d'abonnement que vos clients vous versent. Il vous offre un format simple, de type document, pour enregistrer vos dépenses d'abonnement mensuelles et annuelles en un seul endroit.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Suivi des dépenses mensuelles : créez une liste pour chaque abonnement, son coût, son cycle de facturation et la prochaine date de paiement afin de voir rapidement ce qui est dû et à quelle date

Aperçu des coûts annuels : Calculez le montant total des dépenses annuelles pour chaque abonnement afin d'identifier les outils coûteux, les applications redondantes ou les renouvellements qui méritent d'être réexaminés

Visibilité manuelle sur les dépenses : utilisez le format statique Word, Google Docs ou PDF pour consigner les coûts récurrents sans avoir besoin d'un tableau de bord ou d'une installation logicielle

Analyse simple des résiliations : identifiez les abonnements inutilisés ou oubliés avant leur renouvellement, qu'il s'agisse d'outils SaaS, de stockage cloud ou de comptes de logiciels d'équipe

Idéal pour : Suivi de ce que vous dépensez en abonnements, et non de ce que vos clients vous paient.

Si vous avez besoin de suivre les revenus liés aux abonnements, utilisez plutôt l'un des modèles axés sur les revenus de cette liste. Dès que votre flux de travail financier nécessite des alertes de renouvellement, des validations ou des suivis récurrents, passez au modèle de gestion financière ClickUp et associez-le aux <46>automatisations ClickUp .

À lire également : 11 modèles gratuits de rapports de suivi des ventes sous Excel (mensuels, quotidiens et hebdomadaires)

Par où commencer

Un modèle de suivi des revenus d'abonnement aide les équipes à suivre les revenus récurrents, le taux de désabonnement, les renouvellements, les opportunités d'expansion et la santé de la clientèle en un seul endroit. Grâce à des indicateurs d'abonnement plus clairs, les équipes peuvent repérer plus tôt les risques de perte de clientèle et prendre plus rapidement des décisions en matière de croissance.

ClickUp rassemble le suivi des abonnements, la communication avec les clients, les tâches d'équipe et les analyses basées sur l'IA au sein d'un seul environnement de travail IA convergent. Commencez dès aujourd'hui à utiliser ClickUp gratuitement.

Foire aux questions

Les mises à jour hebdomadaires sont idéales pour les indicateurs évoluant rapidement, tels que le MRR et le taux de désabonnement. Les dates de renouvellement et le statut des clients doivent être mis à jour en temps réel à mesure que des changements surviennent. Le rapprochement mensuel permet de repérer tout ce qui aurait pu passer inaperçu.

Puis-je utiliser un modèle de suivi des revenus d'abonnement si je propose plusieurs niveaux de tarification ?

Oui. La plupart des modèles prennent en charge la segmentation des revenus via les champs personnalisés. Créez un champ pour le niveau d'abonnement et filtrez vos vues en fonction de celui-ci. Cela vous permet de comparer les taux de MRR, de désabonnement et de renouvellement entre les différents forfaits sans avoir à créer de suivis distincts.

Quelle est la différence entre un outil de suivi des revenus d'abonnement et un CRM ?

Un CRM permet de suivre les relations et l'historique des communications. Un outil de suivi des revenus d'abonnement se concentre sur les indicateurs financiers : MRR, taux de désabonnement, dates de renouvellement et statut des paiements. Ces deux outils fonctionnent mieux ensemble, c'est pourquoi des modèles tels que le modèle CRM commercial de ClickUp sont utiles : ils regroupent les données clients et le suivi des revenus dans un même espace de travail.