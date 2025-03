Top modèles gratuits de rapports commerciaux en Excel pour améliorer la gestion des ventes

La gestion des ventes implique diverses activités, de la maintenance de l'hygiène et de l'exactitude des données à l'analyse des indicateurs et des indicateurs clés de performance (ICP). La documentation de ces informations dans des rapports de vente informatifs est cruciale pour cet exercice.

Toutefois, la création d'un rapport de vente à partir de zéro prend beaucoup de temps et s'avère fastidieuse lorsqu'il s'agit de jongler avec différents points de données sur les ventes, tels que les performances, les prévisions et les analyses, Rapports CRM etc.

Un modèle de rapport commercial est une solution simple et efficace pour les responsables des ventes. Il offre une structure directe et prête à l'emploi qui permet de saisir et d'analyser les données commerciales avec un minimum d'efforts.

Qu'il s'agisse de suivre les équipes commerciales quotidiennes ou de prédire le volume des ventes, nous avons plusieurs modèles de rapports de ventes pour vous aider à démarrer ! Plus important encore, ils sont tous gratuits à utiliser et à personnaliser. Alors, plongeons dans l'aventure !

Qu'est-ce qu'un modèle de rapport commercial ?

Un modèle de rapport de vente est un document préconçu qui vous aide à organiser et à présenter les données commerciales dans une forme structurée. Il permet de suivre, d'analyser et de rapporter les indicateurs clés des ventes, tels que le chiffre d'affaires, le nombre d'unités vendues, les informations sur les clients et les performances commerciales, sur une période bien définie.

Il normalise le processus de rapports sur les ventes, le rendant plus cohérent et plus facile pour vos équipes commerciales ou vos représentants de surveiller les tendances, de suivre les performances et de prendre des décisions en connaissance de cause.

En même temps, ils sont personnalisables et suffisamment flexibles pour s'adapter aux besoins uniques de votre entreprise.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport commercial ?

Un bon modèle de rapport de ventes ne se contente pas de vous aider à suivre vos ventes. Il s'agit d'une intégration tout-en-un qui vous permet de passer rapidement en revue des informations importantes telles que les indicateurs clés de performance, les ventes nettes et les bénéfices, afin d'obtenir des informations exploitables.

Voici un aperçu de l'anatomie complète d'un bon modèle de rapport commercial :

Disposition effacée et logique pour la représentation des données commerciales

Champs personnalisables pour répondre aux différents besoins de l'entreprise

Esthétique et aides visuelles comme des diagrammes et des graphiques pour simplifier les données et l'analyse

Calculs précis et automatisés pour un aperçu rapide et en temps réel

Suivi des performances sur différentes périodes (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle)

Des outils de prévision pour prédire les tendances futures des équipes commerciales et guider la mise en œuvre du plan d'actionle forfait commercial Des résumés digestes et des ventilations détaillées des activités commerciales pour une assistance à la prise de décision éclairée

Alignement sur les objectifs plus larges de l'entreprise afin d'influencer la stratégie commerciale globale

6 modèles gratuits de rapports de vente en Excel

Maintenant que vous comprenez ce qui fait un bon rapport de vente, vous pouvez vous concentrer sur les points suivants modèle de rapport d'équipe commerciale si vous avez besoin d'un modèle de rapport de vente, explorons quelques modèles gratuits pour Microsoft Excel et Google Sheets qui répondent à ces critères.

1. Modèle de rapport commercial par Salesflare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss15-1.png Modèle de rapport de vente par Salesflare /$$$img/

il s'agit d'un modèle de rapport de vente par Salesflare /%img/ Effet de levier Le modèle de rapport de ventes de Salesflare est votre solution si vous privilégiez un moyen simple et efficace de suivre les données commerciales. Sa disposition effacée met en évidence les indicateurs clés de performance tels que leads, total des ventes et revenus, facilitant ainsi l'identification des tendances et des modèles

Mesurez l'entonnoir des ventes pour suivre vos prévisions et maintenir l'exactitude des informations. Avec une idée claire sur le cycle commercial et les facteurs importants, faites pivoter votre stratégie avec des décisions bien informées.

🎯 Pourquoi vous l'aimerez ?

Organise et affiche les données dans une forme facile à comprendre

Met en évidence les indicateurs clés de performance pour une analyse rapide

S'adapte aux besoins d'une petite entreprise ou d'une grande équipe commerciale

🏅 Cas d'utilisation idéal

Utilisez-le pour suivre les performances commerciales globales de votre équipe chaque semaine ou chaque mois

Sa conception intuitive le rend parfait pour une solution sans fioritures pour surveiller les indicateurs de vente

2. Modèle de rapport de performance commerciale par WPS

il s'agit d'un modèle de rapport sur la performance des ventes par WPS Modèle WPS Ce modèle Excel de rapport sur les équipes commerciales du SPW a deux objectifs. Tout d'abord, il permet de suivre les données commerciales aux différentes étapes du processus de vente l'entonnoir des ventes et met en évidence les points à améliorer. Deuxièmement, il surveille les performances individuelles des équipes commerciales.

Avec des sections détaillées sur le volume des ventes par employé, par région et par produit, ce modèle offre une vision granulaire de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas. De plus, les diagrammes intégrés permettent de visualiser les données, ce qui donne une image plus claire des performances globales de l'équipe commerciale.

🎯 Pourquoi vous l'aimerez ?

Décomposez les performances commerciales en fonction de différentes variables, telles que plusieurs produits, équipes, régions, etc.

Inclure des diagrammes et des graphiques pour examiner les données commerciales par rapport aux objectifs de vente

Obtenez des informations détaillées sur les performances commerciales à travers des paramètres tels que les ventes réelles, le chiffre d'affaires produit, les affaires fermées et d'autres indicateurs pour une prise de décision plus pointue

🏅 Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est parfait pour zoomer et évaluer les performances de l'équipe et des représentants commerciaux individuels. Il est également particulièrement utile pour la gestion des performances et les révisions trimestrielles

3. Modèle de rapport trimestriel des équipes commerciales par Microsoft

il s'agit d'un modèle de rapport trimestriel sur les ventes de Microsoft Microsoft Comme son nom l'indique, le modèle de rapport trimestriel des ventes de Microsoft assure le suivi des équipes commerciales sur un trimestre. Il vous aide à comparer et à contraster les performances sur différentes périodes, à identifier les tendances et à prédire les futures équipes commerciales.

Avec un espace dédié fournissant une ventilation du chiffre d'affaires, des dépenses et de l'acquisition de clients, ce modèle est le meilleur si vous souhaitez explorer les finances trimestrielles en détail.

🎯 Pourquoi vous l'aimerez ?

Suivez les performances trimestrielles avec des champs personnalisés offrant une ventilation des indicateurs clés

Effectuer une analyse comparative approfondie des différents trimestres

Incorporer des repères visuels faciles à comprendre sous forme de graphiques et de tableaux

Cas d'utilisation idéal : Pour suivre et analyser les données trimestrielles sur les équipes commerciales, en particulier lorsque vous faites des suivis d'une année sur l'autre ou d'un trimestre sur l'autre

4. Modèle de prévisions commerciales par Hubspot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss18-1.png Modèle de prévision commerciale par Hubspot /$$$img/

il s'agit d'un modèle de prévision des ventes par Hubspot /%img/ HubSpot Le modèle de prévision des ventes de Hubspot vous aide à prévoir le chiffre d'affaires et le volume des ventes à venir pour une période donnée, sur la base de données historiques. Disposer de cette prévoyance aide à l'allocation des ressources et au forfait financier.

Le modèle décompose les ventes prévues par membre de l'équipe, par région ou par produit, ce qui facilite une planification ciblée qui s'aligne sur les objectifs de votre entreprise.

🎯 Pourquoi vous l'aimerez ?

Réalisez des prévisions de ventes flexibles par équipe, région ou produit

Projeter les équipes commerciales futures pour une période donnée à l'aide des données de performance passées

Effectuer une gestion stratégique des ressources et un forfait financier prudent

🏅 Cas d'utilisation idéal

Parfait pour prévoir les tendances futures des équipes commerciales pour une prise de décision et une gestion des ressources plus intelligentes

Lorsque les rapports commerciaux qui en résultent sont intégrés à d'autres outils tels que les modèles d'équipes commercialesils permettent de gérer la progression des prospects et les taux de discussion

5. Formulaire de rapport quotidien des ventes par Template.net

il s'agit d'un modèle de rapport de vente quotidien, qui a été créé par Template net Template.net Ce modèle Excel de rapport quotidien des ventes Template.net vous aide à suivre les performances quotidiennes dans un format simple et structuré. Il convient parfaitement au suivi des opérations de vente quotidiennes et fournit des informations sur les équipes commerciales, les flux de trésorerie, les budgets et les niveaux de stock.

Ce modèle Excel est bénéfique si votre Business est dans une industrie dynamique comme l'hôtellerie ou l'immobilier, où les tendances changent du jour au lendemain, et où les efforts commerciaux quotidiens doivent être surveillés.

🎯 Pourquoi vous l'aimerez ?

Suivez une structure logique pour contrôler rapidement et efficacement les performances quotidiennes des équipes commerciales

Partagez avec les membres de l'équipe et obtenez facilement des mises à jour instantanées

Prenez des décisions rapides sur la base des rapports quotidiens sur les ventes

🏅 Cas d'utilisation idéal : Utilisez ce modèle pour Excel dans des environnements en évolution rapide comme l'hôtellerie, la vente au détail ou les services alimentaires pour établir des rapports sur les ventes quotidiennes, car il vous aide à réagir promptement à tout changement dans les modèles ou les tendances de vente

6. Modèle de prévisions de ventes basées sur les opportunités par Template.net

il s'agit d'un modèle de prévision des ventes basé sur les opportunités, réalisé par Template.net Template.net Ce modèle Excel de prévisions des ventes basées sur les opportunités vous aide à prévoir les équipes commerciales sur la base des opportunités présentes dans l'équipe commerciale. Pour ce faire, il évalue les pistes et attribue des probabilités pour prédire le chiffre d'affaires attendu, généralement si vous avez des cycles commerciaux plus longs.

Prédire la probabilité de fermer l'affaire et la date de fermeture potentielle vous aide à anticiper les flux de revenus futurs.

🎯 Pourquoi vous l'aimerez ?

Hiérarchiser les leads en fonction de la probabilité de génération de revenus

Suivre les ventes à travers les différentes étapes de l'entonnoir des ventes tout en maintenant une certaine flexibilité

Suivre une méthode structurée pour établir des estimations de ventes basées sur les équipes commerciales et les probabilités d'affaires correspondantes

Cas d'utilisation idéal: Si votre secteur présente des cycles commerciaux complexes, où les prévisions dépendent du nombre d'opportunités et de la probabilité de conclure des affaires, ce modèle Excel vous sera très utile

Limites de l'utilisation d'Excel pour les modèles de rapports de vente

Bien que les modèles Excel ci-dessus génèrent d'excellents rapports commerciaux, ils peuvent avoir besoin de se rattraper en raison des limites de la plateforme Microsoft Excel ou Google Sheets.

Voici quelques défis auxquels vous pourriez être confronté :

Entrée manuelle des données : La plupart des modèles Excel vous obligent à saisir les données manuellement. Ce manque d'automatisation nuit à la productivité, fait perdre du temps et augmente les risques d'erreurs, en particulier au fur et à mesure que vos données augmentent

: La plupart des modèles Excel vous obligent à saisir les données manuellement. Ce manque d'automatisation nuit à la productivité, fait perdre du temps et augmente les risques d'erreurs, en particulier au fur et à mesure que vos données augmentent Problèmes d'évolutivité : Par rapport àlogiciel de suivi des ventes avec toutes les fonctions, Excel et Google Sheets travaillent bien pour des ensembles de données plus petits. Mon travail ne parvient pas à s'adapter à la croissance de vos données, ce qui se traduit par des performances plus lentes et des difficultés à travailler avec de gros volumes de données

: Par rapport àlogiciel de suivi des ventes avec toutes les fonctions, Excel et Google Sheets travaillent bien pour des ensembles de données plus petits. Mon travail ne parvient pas à s'adapter à la croissance de vos données, ce qui se traduit par des performances plus lentes et des difficultés à travailler avec de gros volumes de données L'absence de collaboration en temps réel : Bien sûr, votre équipe commerciale peut collaborer dans Google Sheets ou Excel grâce à Microsoft 365. Cependant, ces outils n'offrent qu'une assistance de base et vous risquez de rencontrer des problèmes liés aux incohérences des données ou au contrôle des versions

: Bien sûr, votre équipe commerciale peut collaborer dans Google Sheets ou Excel grâce à Microsoft 365. Cependant, ces outils n'offrent qu'une assistance de base et vous risquez de rencontrer des problèmes liés aux incohérences des données ou au contrôle des versions Une visualisation des données limitée : Bien qu'une feuille de calcul dispose d'options pour les diagrammes et les graphiques, elle ne peut pas créer de visualisations avancées. Même si vous êtes un utilisateur chevronné, la génération de tout type d'élément visuel manque d'intuitivité

Modèles alternatifs gratuits de rapports de vente en Excel

Compte tenu des limites susmentionnées, vous pourriez rechercher les meilleurs modèles de rapports commerciaux qui vont au-delà de l'environnement de la feuille de calcul.

Heureusement, nous avons rassemblé quelques modèles de premier ordre par ClickUp pour vous aider à rester organisé et à vous concentrer sur des objectifs d'entreprise plus importants. ClickUp est une application Tout pour le travail qui aide à la gestion de projet, à la gestion des prospects, et plus encore.

Sa bibliothèque de plus de 1000 modèles facilite la prise en main. Jetons-y un coup d'œil.

1. Modèle de rapport de ventes ClickUp

Le Modèle de rapport sur les équipes commerciales ClickUp fournit un écosystème polyvalent pour le suivi et les rapports des indicateurs commerciaux, vous permettant de gérer vos données sans effort.

Utilisez les champs personnalisés pour capturer les données suivantes les indicateurs clés de performance (KPI) de l'équipe commerciale les outils de gestion des tâches de ClickUp renforcent la coordination des ventes, du marketing et de la clientèle, et enrichissent l'expérience des clients L'intégration avec les outils de gestion des tâches ClickUp renforce la coordination des ventes, du marketing et des clients, enrichissant ainsi l'expérience. Ces outils aident les équipes à forfaiter, suivre et organiser leur travail de manière efficace.

🎯 Pourquoi vous l'aimerez ?

Suivez les performances à travers des indicateurs personnalisés comme la conversion des prospects, l'activité des appels, l'acquisition de clients, etc.

Générer des rapports en temps réel et importer des données automatiquement pour réduire les interventions manuelles

Modifiez les données en fonction des besoins de votre entreprise

S'intégrer à la plateforme ClickUp pour la gestion des tâches, la collaboration d'équipe, l'analyse des données en temps réel, et plus encore

🏅 Cas d'utilisation idéal

Convient le mieux si vous recherchez un modèle de rapport commercial flexible qui peut s'adapter à différents indicateurs de vente

Aide à identifier les domaines d'amélioration afin que vous puissiez évoluer en comprenant le comportement des clients

2. Modèle de rapport hebdomadaire des équipes commerciales ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss21-1.png Modèle de rapport hebdomadaire des équipes commerciales ClickUp Modèle de rapport des ventes excel https://app.clickup.com/signup?template=t-205427069&department=sales-crm&\_gl=1\*18j7elq\*\_gcl\_au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw... Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de rapport hebdomadaire des équipes commerciales de ClickUp comporte des champs personnalisés pour le suivi du chiffre d'affaires, des affaires achevées et des prospects générés sur sept jours.

Ce modèle de rapport de vente hebdomadaire vous aide à ajuster votre stratégie commerciale de manière rapide et réactive. Il comprend également des fonctionnalités de suivi des tâches, ce qui en fait une excellente solution pour combiner les activités commerciales avec la gestion de projet.

🎯 Pourquoi vous l'aimerez ?

Rationalisez la création de rapports commerciaux hebdomadaires et le suivi des indicateurs

Générer des informations rapides et périodiques sur les équipes commerciales pour la planification à court terme, l'élaboration de stratégies et les ajustements

Intégrer les activités commerciales à l'aide d'un outil de gestion des tâches

Personnaliser pour s'adapter aux différentes structures d'équipes et aux indicateurs commerciaux

🏅 Cas d'utilisation idéal

Idéal pour suivre les performances chaque semaine et s'adapter rapidement à l'évolution des conditions du marché ou du comportement des clients

Utile pour le suivi des objectifs commerciaux à court terme ou pour un meilleur alignement des objectifs

3. Modèle de rapport quotidien des équipes commerciales par ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss22.png Modèle de rapport quotidien des ventes par ClickUp Modèle de rapport des ventes excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6104088&department=sales-crm&\_gl=1\*1xibwql\*\_gcl\_au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw... Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de rapport quotidien des ventes ClickUp est fantastique pour avoir un aperçu en temps réel de vos nombres d'équipes commerciales quotidiennes. Ce modèle vous permet de surveiller les ventes totales, les transactions, les revenus et les performances de chaque jour.

À faire, il est plus facile de repérer les tendances ou de résoudre les problèmes immédiatement. C'est la raison pour laquelle ce modèle est très utile dans les environnements en constante évolution, où les performances quotidiennes déterminent la réussite globale.

🎯 Pourquoi vous l'aimerez ?

Surveiller quotidiennement les performances de l'équipe et les tendances commerciales

Effectuer un suivi précis des activités quotidiennes liées aux ventes et des indicateurs associés

Maintien d'un registre quotidien des performances, des progrès et de la progression

Personnalisé pour répondre aux activités et aux besoins quotidiens liés à la vente

🏅 Cas d'utilisation idéal

Convient si vous opérez dans des environnements dynamiques, tels que les biens de consommation à évolution rapide ou les entreprises de vente au détail, où le suivi quotidien des équipes commerciales est crucial

Si vous disposez de plusieurs équipes commerciales et souhaitez un suivi simplifié en un seul endroit

4. Modèle de rapport mensuel des équipes commerciales ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss23-2.png Modèle de rapport mensuel des équipes commerciales ClickUp Modèle de rapport des ventes excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6094008&department=sales-crm&\_gl=1\*1b633cc\*\_gcl\_au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw... Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de rapport mensuel des équipes commerciales ClickUp est parfait pour les cycles commerciaux relativement longs et complexes. Il vous permet d'effectuer des analyses mensuelles complètes qui vous aident à identifier les tendances et à prendre des décisions stratégiques à long terme.

Il est particulièrement utile si vous devez intégrer les rapports mensuels sur les ventes à des indicateurs business plus généraux tels que les coûts et les revenus, car ceux-ci, ainsi que le modèles d'analyse, ont un effet cumulatif et offrent un aperçu de la santé commerciale de l'organisation.

🎯 Pourquoi vous allez l'aimer

Effectuer une analyse approfondie à l'aide d'un rapport mensuel détaillé de suivi des ventes

Identifier les tendances à moyen terme et les opportunités d'entreprise

Modifier pour répondre aux spécificités de vos besoins en matière de rapports mensuels sur les ventes

Intégration d'automatisations avec ClickUp pour la gestion des tâches et l'automatisation

Conditions d'utilisation idéales: Ce rapport est idéal pour les analyses mensuelles approfondies, car il vous permet d'établir des liens avec les tendances à long terme et d'affiner vos stratégies d'entreprise

5. Modèle de rapport de vendeur ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss24.png Modèle de rapport de l'équipe commerciale ClickUp Modèle de rapport de vente excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6105208&department=sales-crm&\_gl=1\*1ulguwv\*\_gcl\_au\*MTY3NjUwNzQ0LjE3MjkwNzM2MDIuOTg1MDgzMzAzLjE3MjkyMzM5MjguMTcyOTIzMzk0Nw... Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de rapport de vendeur ClickUp est conçu pour suivre les performances individuelles de chaque équipe commerciale. Il décompose les données de vente par membre de l'équipe, ce qui vous donne un aperçu complet des membres de l'équipe et des objectifs de chacun.

Que vous soyez représentant commercial ou directeur, c'est un excellent outil pour diagrammer votre progression. Utilisez-le en même temps qu'un Tableau de bord CRM pour mettre en corrélation la façon dont vos performances et vos stratégies commerciales résultent dans la réussite de vos clients !

🎯 Pourquoi vous l'aimerez ?

Suivre les performances au niveau individuel - des équipes aux représentants commerciaux

Fixer des paramètres et suivre la progression vers la réalisation de ces objectifs

Identifier les membres de l'équipe les plus performants et les domaines à améliorer

Réfléchir à vos performances et ajuster vos stratégies

🏅 Cas d'utilisation idéal : Excellent pour avoir un aperçu des performances commerciales individuelles et identifier les domaines d'amélioration pour vous aider à atteindre plus rapidement les objectifs de l'entreprise

Atteignez vos cibles commerciales avec le modèle de rapport de ventes Excel de ClickUp

Nous avons couvert une variété de modèles de rapports commerciaux. Vous disposez d'un modèle Excel pour les rapports commerciaux quotidiens et d'un modèle de rapport commercial mensuel et trimestriel.

Plus important encore, ce sont tous des modèles gratuits qui répondent à vos besoins spécifiques. Qu'il s'agisse de générer un rapport sur les dépenses de l'entreprise ou de suivre vos campagnes de marketing par e-mail, ces modèles conviviaux font le travail terminé.

Bien qu'Excel soit un fournisseur prestataire, il peut s'avérer insuffisant sur des fronts tels que l'automatisation et la collaboration en temps réel. Vous recherchez un outil plus dynamique avec une gestion pratique des équipes commerciales ? ClickUp est votre valeur sûre !

Prêt à améliorer votre équipe commerciale avec un modèle de rapport de vente intuitif ? Démarrez avec ClickUp gratuitement et dépassez la simple réunion de vos équipes commerciales.