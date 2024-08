Comment créer un tableau de bord CRM : Un guide complet

Vous ne conduiriez pas une voiture sans tableau$a, votre équipe commerciale ne doit pas fonctionner sans une gestion personnalisée de la relation client. 🚗

Vous avez besoin de données froides pour guider efficacement les prospects dans le pipeline commercial et les satisfaire une fois qu'ils se sont convertis. Si ces données sont dispersées dans des feuilles de calcul et sur des plateformes, vos rapports de gestion de la relation client (CRM) seront pleins de tracas et de travail laborieux.

Un solide tableau de bord CRM s'occupe de l'ennuyeux calcul des nombres et affiche les données d'une manière visuellement attrayante qui facilite le suivi de vos campagnes. Dans ce guide, vous apprendrez à quoi doivent ressembler les tableaux de bord des équipes commerciales et comment en créer un sans effort.

Qu'est-ce qu'un tableau de bord CRM ?

Un tableau de bord CRM est une interface centralisée qui offre aux responsables commerciaux un aperçu visuel complet des indicateurs clés, des performances commerciales globales et des données clients. Bien que les informations spécifiques puissent varier, un tableau de bord CRM présente généralement les éléments suivants :

Une ventilation de vos..l'équipe commerciale* Activité et performance de l'équipe

Indicateurs clés de performance (ICP)

Nouveaux prospects

Tâches importantes à venir

Affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Votre tableau de bord CRM extrait des données de différentes sources et les agrège pour donner aux équipes commerciales les informations les plus précieuses et pour affiner votre approche de la gestion de la relation client (CRM) Stratégie CRM . Un logiciel de CRM solide devrait présenter ces informations de manière dynamique et interactive et assurer des mises à jour en temps réel pour vous aider à prendre des décisions des décisions bien informées .

Dans cette optique, un tableau de bord CRM est bien plus qu'une collection de diagrammes et de graphiques. S'il est structuré et utilisé à bon escient, il peut éviter les coups d'éclat et maximiser les résultats de vos efforts en matière de vente et de marketing. 🎯

Quels sont les avantages d'un tableau de bord CRM ?

L'avantage le plus notable d'un tableau de bord CRM robuste est une prise de décision plus rapide et plus confiante. 🤔

Vous voulez savoir à quelle étape de la parcours de l'acheteur dans lequel vos clients potentiels sont bloqués ? Consultez le rapport sur l'entonnoir. Vous avez besoin d'optimiser les coûts de l'équipe commerciale ? Le tableau de bord des activités vous dira ce qu'il faut mettre les bouchées doubles et ce qu'il faut éliminer.

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

L'utilisation d'un tableau de bord s'accompagne de nombreux avantages supplémentaires, tels que :

Prévision précise des ventes -La prévision des tendances du marché n'est pas une promenade de santé, mais un tableau de bord CRM la simplifie en montrant des tendances historiques et des rapports de vente inestimables pour améliorer la précision des prévisions et éviter des erreurs coûteuses

-La prévision des tendances du marché n'est pas une promenade de santé, mais un tableau de bord CRM la simplifie en montrant des tendances historiques et des rapports de vente inestimables pour améliorer la précision des prévisions et éviter des erreurs coûteuses Une collaboration plus facile En partageant un tableau de bord avec votre équipe, vous pouvez mettre des informations vitales à la disposition de tous, ce qui supprime les communications inutiles telles que les mises à jour par e-mail ou les réunions sur les statuts

**Un tableau de bord CRM vous permet de disséquer votre entonnoir de vente et d'identifier les principaux goulets d'étranglement qui poussent les clients à abandonner, de sorte que son analyse peut faire des merveilles pour vos conversions

Un meilleur service client -Les représentants de votre service client peuvent utiliser les tableaux de bord CRM pour mieux comprendre le comportement des consommateurs et même le prédire afin de fournir une assistance plus efficace et plus personnalisée

-Les représentants de votre service client peuvent utiliser les tableaux de bord CRM pour mieux comprendre le comportement des consommateurs et même le prédire afin de fournir une assistance plus efficace et plus personnalisée **Un tableau de bord vous permet de suivre les performances de chaque effort marketing/vente avec une grande précision, ce qui vous aide à les ajuster dans les moindres détails

Des rapports simplifiés-Un tableau de bord avancé peut prendre en charge la plupart des tâches lourdes lorsqu'il s'agit d'établir des rapports sur les activités de l'entrepriseRapports CRMet permet à votre équipe de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée

Quelles sont les fonctionnalités essentielles d'un tableau de bord CRM ?

Il n'existe pas de système CRM unique pour tous les directeurs commerciaux. Les fonctionnalités à rechercher dépendent de vos équipes commerciales, de votre clientèle et d'autres facteurs. Néanmoins, il existe six fonctionnalités universelles que toute solution devrait posséder :

Interface conviviale-La raison d'être d'un tableau de bord CRM est de transformer des données commerciales complexes en informations digestes et exploitables. L'interface doit être intuitive et facile à naviguer sans compétences techniques approfondies Personnalisation Vous devez pouvoir définir des indicateurs clés de performance personnalisés que vous souhaitez suivre et adapter le tableau de bord à votre cycle commercial et à vos processus internes Suivi des objectifs -Votre tableau de bord doit tenir l'équipe informée des objectifs en cours, des jalons, des tâches en attente et d'autres données similaires en temps réel afin que chacun sache où il en est et quelle est sa contribution 🏆 Attribution et suivi des tâches En principe, vous mettrez en place un tableau de bord CRM qui ne nécessite pas d'applications supplémentaires pour l'attribution des tâches. Les tableaux de bord capables offrent même beaucoup d'automatisations pour réduire le travail manuel Intégrations-Votre tableau de bord doit s'intégrer de manière transparente aux autres plateformes que vous utilisez pour le marketing, les ventes et d'autres activités, afin qu'il puisse extraire automatiquement toutes les données nécessaires Diversvisualisation des données options**Un tableau de bord solide doit afficher les données au moyen de différents éléments visuels correspondant au type de données (diagrammes circulaires, roll-ups, barres de progression, etc.)

Que faut-il prendre en compte lors de la création de votre tableau de bord CRM ?

À moins que vous n'utilisiez Logiciel de gestion de la relation client avec un tableau de bord intégré, vous pouvez vous lancer dans la création d'un tableau de bord. 🛠️

Il peut être judicieux de le faire même si votre plateforme offre un tableau de bord, car vous disposez d'une flexibilité illimitée pour créer un tableau personnalisé adapté à votre flux de travail et à vos objectifs. Si vous ne savez pas par où commencer, vous trouverez ci-dessous les principaux facteurs à prendre en compte lors de la création de votre tableau de bord CRM.

Utilisations principales

Bien que le but d'un tableau de bord soit de fournir un aperçu centralisé de diverses données, vous devez tout de même être sélectif lorsque vous décidez de ce que vous voulez inclure. Vous ne pouvez ajouter qu'un nombre limité de rapports et de diagrammes avant que le tableau de bord ne devienne encombré, ce qui irait à l'encontre de son objectif.

Commencez par identifier les aspects clés de votre travail qui nécessitent une visualisation. Par exemple, si vous obtenez déjà toutes les informations sur les performances du marketing numérique à partir de Google Analytics ou de la Search Console, il n'est pas nécessaire de réparer ce qui n'est pas cassé et de créer un tout nouvel aperçu.

Concentrez-vous plutôt sur les données qui ne sont pas présentées de manière suffisamment intuitive. Cela inclut tous les détails sur votre entonnoir de vente, les données du service client, les scores des prospects, etc. Mettez en évidence les parties les moins structurées et pourtant importantes de votre stratégie CRM et construisez le tableau de bord autour d'elles. 📊

Objectifs et indicateurs de performance clés (KPI)

Pour rebondir sur le point précédent, il existe des tonnes d'indicateurs clés de performance que vous pouvez suivre, mais tous ne méritent pas de figurer sur votre tableau de bord. Alors, comment faire pour savoir quels indicateurs inclure ?

Il y a deux facteurs à prendre en compte :

Vos objectifs La disponibilité des données

Si vous utilisez le Technique SMART pour fixer vos objectifs - ce que vous devriez faire - l'identification des ICP ne posera pas de problème. En effet, une partie du processus de définition des objectifs SMART consiste à réfléchir à la manière dont vous mesurerez la progression.

via ClickUp

Par instance, si vous menez une campagne d'e-mails dont l'objectif principal est d'améliorer la fidélisation des clients de 20 %, les principaux KPI que vous devriez inclure sont les suivants :

Taux de réachat (RPR)

Taux de clics dans les e-mails (CTR)

Valeur de la durée de vie du client (CLV)

Le deuxième facteur pertinent est la disponibilité des données, qui est essentielle pour que votre tableau de bord présente des nombres exacts. Dans l'exemple ci-dessus, vous pouvez extraire les données nécessaires de votre plateforme d'e-mail marketing. Cependant, vous devez vous assurer que votre tableau de bord CRM s'y intègre afin d'éviter tout travail inutile. 😮‍💨

Teams et départements

Lorsque vous créez un tableau de bord, vous devez ne pas perdre de vue ses principaux utilisateurs pour que tous les services puissent accéder aux informations les plus pertinentes. 🧑‍💻

Dans la plupart des cas, votre tableau de bord servira aux départements et membres d'équipe suivants :

Ventes

Marketing

Assistance client

Cadres de haut niveau

Votre tableau de bord doit être dynamique et permettre aux différentes équipes de se concentrer sur les données dont elles ont besoin, sans être gênées par des informations inutiles. Il est utile d'avoir des options d'affichage et/ou des onglets différents pour chaque équipe afin de garantir la clarté.

Logiciel de tableau de bord

Une fois que vous avez travaillé sur les informations que votre tableau de bord doit contenir, vous avez besoin d'un logiciel de tableau de bord qui le mettra en page correctement. Bien que vous puissiez adopter l'approche de la vieille école et utiliser des applications de tableur pour créer un tableau de bord, vous devriez vous tourner vers une option plus technique.

Vous ne savez pas où en trouver une ? Vous venez de le faire.. ClickUp ! C'est un outil tout-en-un plate-forme de gestion de projet visuelle avec de nombreux Fonctionnalités axées sur la gestion de la relation client . ClickUp vous permet de créer des tableaux de bord avancés quelles que soient vos compétences techniques, grâce à une interface intuitive et à des fonctionnalités de personnalisation exceptionnelles.

Mais trêve de vantardise, laissez-nous vous montrer précisément comment utiliser ClickUp pour créer des tableaux de bord CRM automatisés et complets. 🤩

La création d'un tableau de bord à partir de zéro peut sembler une entreprise fastidieuse. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous guider à travers les étapes clés et vous montrer que cela peut être un jeu d'enfant. 🍰

Étape 1 : Utiliser des modèles pour jeter les bases de votre tableau de bord

Entre les listes de prospects, les calendriers et échéanciers, et les fiches d'activité, votre équipe commerciale a probablement trop à faire pour se donner la peine de créer tout cela à partir de rien. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à le faire, car vous pouvez utiliser des des modèles préconstruits pour prendre une longueur d'avance.

Par exemple, le modèle Modèle ClickUp CRM est équipé des flux de travail et des éléments les plus courants dont vous avez besoin pour diverses tâches de CRM. Lorsque vous l'ouvrez, vous verrez plusieurs affichages personnalisés, notamment :

Processus de vente , qui vous permet de présenter l'ensemble de l'équipe commerciale en un seul endroit

, qui vous permet de présenter l'ensemble de l'équipe commerciale en un seul endroit Mes tâches , pour avoir un aperçu clair des tâches à venir

, pour avoir un aperçu clair des tâches à venir La vue Tableau, que vous pouvez utiliser comme hub centralisé pour les prospects et les segmenter en fonction de leur étape dans l'entonnoir des ventes

Utilisez la vue Tableau pour obtenir un aperçu complet des prospects et les faire progresser plus facilement dans l'entonnoir

ClickUp propose des modèles pour d'autres fonctions telles que la gestion des comptes et service client . Chaque modèle est accompagné d'affichages et de champs spécifiques que vous pouvez utiliser pour structurer votre base de données, ce qui élimine le travail fastidieux.

Tous les modèles sont entièrement personnalisables, vous n'êtes donc pas obligé de les utiliser tels quels. N'hésitez pas à les modifier jusqu'à ce que vous obteniez la forme dont vous avez besoin.

Étape 2 : Fixer des objectifs et en assurer le suivi

Dès que vous ouvrez votre tableau de bord, vous devez voir clairement à quel point vous êtes proche d'atteindre vos cibles. La première étape consiste à fixer des objectifs de vente et/ou de service à la clientèle, que vous suivrez ensuite à l'aide de différents diagrammes, barres de progression et autres paramètres similaires. Objectifs ClickUp vous permet de définir et de suivre toutes vos cibles en un seul endroit. Vous pouvez définir des modèles de cibles spécifiques pour mesurer votre progression, tels que :

Pourcentages

Devise

Cibles en nombre

Vrai/faux cibles

Fixez des objectifs clairs et suivez la progression avec une précision extrême grâce aux objectifs ClickUp

Différents contrôles d'accès vous permettent de partager des objectifs spécifiques avec les équipes correspondantes afin de garantir la clarté et de garder tout le monde sur la même page. Vous pouvez également donner à votre équipe un accès de modification en cours pour favoriser l'atteinte des objectifs une collaboration rationalisée et de rendre les mises à jour pertinentes visibles pour toutes les personnes concernées.

Pour faciliter l'organisation, vous pouvez regrouper les objectifs dans des dossiers et afficher une vue d'ensemble de toutes les cibles cruciales et de la progression des objectifs. 📂

Étape 3 : Attribuer des tâches

Déléguez facilement du travail en assignant des tâches directement à l'équipe ou en les @mentionnant dans un commentaire pour transformer vos pensées en éléments d'action

Une fois que vous avez défini vos objectifs et vos cibles, il est temps de commencer à faire progresser votre équipe vers ces objectifs. Si vous disposez déjà d'une outil de productivité que vous utilisez pour déléguer du travail et assurer le suivi des tâches vous pouvez continuer à vous y fier. Cependant, vous ne pouvez pas créer un écosystème cohérent si l'outil ne s'intègre pas à votre logiciel de tableau de bord.

ClickUp vous permet de vous affranchir d'une telle déconnexion. Vous pouvez utiliser Tâches ClickUp pour gérer votre flux de travail sans avoir recours à des plates-formes distinctes.

Attribuez des tâches avec des statuts, des priorités et des dépendances personnalisés pour rationaliser votre flux de travail l'entonnoir des ventes ou le flux de travail de l'assistance à la clientèle. Utilisez plusieurs affichages pour visualiser toutes les tâches et les réorganiser en quelques secondes.

ClickUp simplifie également votre flux de travail grâce à des tâches récurrentes et à diverses automatisations personnalisées . Vous pouvez automatiser les changements de statut et d'autres tâches répétitives afin d'éviter de perdre du temps sur un travail de faible valeur. 🔄

Libérez plus de temps pour le travail à forte intensité de connaissances en rationalisant les tâches récurrentes grâce aux Automatisations ClickUp

ClickUp Tasks comprend d'autres fonctions supplémentaires utiles :

Étiquettes personnalisées pour catégoriser vos tâches

pour catégoriser vos tâches Des checklists à l'intérieur des tâches pour décrire les étapes spécifiques nécessaires pour les achever

à l'intérieur des tâches pour décrire les étapes spécifiques nécessaires pour les achever **Un outil de suivi du temps$a pour rester dans les tempsoptimiser votre flux de travail ### Étape 4 : Connexion du tableau de bord au reste de votre flux de travail

Votre application de productivité n'est pas la seule plateforme que vous voudrez intégrer à un tableau de bord CRM. Votre équipe commerciale utilise probablement divers outils dans le cadre de son travail quotidien, et votre tableau de bord doit être en mesure d'en extraire des données pertinentes. Dans le cas contraire, votre flux de travail risque d'être inefficace et manuel l'entrée manuelle de données .

Si vous créez un tableau de bord dans ClickUp, vous pouvez profiter de plus de 1 000 intégrations avec les outils les plus populaires. Par exemple, vous pouvez connecter ClickUp à Zendesk pour rationaliser le flux de travail de votre service d'assistance client de nombreuses façons, telles que :

Lier les tâches ClickUp aux tickets Zendesk

Ajout d'informations spécifiques provenant des tickets aux tâches ClickUp

Créer des éléments d'action et les assigner à des utilisateurs ClickUp dans Zendesk

Liez vos tâches à des tickets en intégrant ClickUp et Zendesk

ClickUp, c'est aussi s'intègre à Salesforce pour vous aider à gérer les opportunités plus efficacement. Dès qu'une nouvelle opportunité est ajoutée dans Salesforce, vous pouvez créer une tâche ClickUp pour vous assurer que le lead ne se refroidit pas.

Pour en savoir plus sur les nombreuses autres applications auxquelles ClickUp se connecte, consultez la section liste complète des intégrations . 🧩

Étape 5 : Regrouper les données clés dans un hub unifié

Une fois que vous avez achevé les étapes ci-dessus, le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'à faire la visualisation de vos données, ce que vous pouvez faire instantanément grâce à Tableaux de bord ClickUp .

Allez sur Tableaux de bord dans le menu de gauche et cliquez sur le signe +. Vous pouvez choisir parmi différents modèles de tableaux de bord ou créer un tableau de bord personnalisé en utilisant plus de 50 widgets différents. Visualisez vos objectifs et vos KPI, vos tâches, vos listes de prospects avec les éléments d'action correspondants, et à peu près n'importe quelle autre donnée pour créer un aperçu dynamique.

Créez des tableaux de bord complets en quelques minutes avec ClickUp

Les tableaux de bord tirent automatiquement les données des sources pertinentes pour vous tenir au courant. Vous pouvez les partager avec votre équipe afin que chacun puisse suivre la progression et rester maître de sa charge de travail.

Vous bénéficiez d'une flexibilité achevée pour organiser le tableau de bord à votre guise. Que vous ayez besoin d'un tableau de bord dédié à chaque fonction CRM ou d'une vue d'ensemble, vous pouvez ajouter un widget correspondant.

Personnalisez vos tableaux de bord ClickUp pour que toutes les informations pertinentes soient facilement accessibles

Mieux encore, vous n'êtes pas limité aux sources de données au sein de ClickUp - vous pouvez ajouter des applications tierces à vos tableaux de bord à l'aide d'un simple lien ou en intégrant un morceau de code. Ajoutez un design Figma, une Une feuille de calcul Google Sheets ou choisissez parmi un tas d'autres applications externes pour enrichir vos tableaux de bord.

Vous pouvez consulter ces exemples de tableaux de bord pour voir les nombreuses façons dont les utilisateurs de ClickUp tirent parti des fonctionnalités ci-dessus et s'inspirer pour créer les vôtres. 💡

Passez à l'étape supérieure de votre CRM avec ClickUp

Le temps du travail administratif fastidieux lié à la gestion de la relation client est révolu depuis longtemps Processus CRM . Vous pouvez désormais avoir toutes les données dont vous avez besoin à portée de main et consacrer plus de temps à la prise de décisions. Paramétrez un tableau de bord CRM détaillé pour ne plus avoir à deviner vos paramètres.

Comme vous l'avez vu, ClickUp permet d'aller au-delà des données brutes et de créer des tableaux de bord accrocheurs et exploitables sans avoir à effectuer de longues démarches. Il peut s'intégrer de manière transparente dans votre flux de travail et éliminer le besoin de jongler avec un tas d'applications différentes. S'inscrire à ClickUp et transformez vos clients en défenseurs enthousiastes de votre marque ! 😍