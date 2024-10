Comment créer un tableau de bord commercial (exemples et modèles)

Qu'il s'agisse d'organiser des réunions d'équipe hebdomadaires ou de planifier une stratégie à long terme, un bon tableau de bord commercial vous permet de garder le contrôle des données les plus importantes.

Avec le bon tableau de bord, vous pouvez suivre l'ensemble du pipeline de vente, y compris les indicateurs de vente clés, surveiller vos prospects et même prévoir vos futures équipes commerciales. Il vous fait gagner du temps et vous donne les informations dont vous avez besoin pour prendre rapidement des décisions plus intelligentes.

Voyons donc ce qui fait l'efficacité d'un tableau de bord commercial et comment vous pouvez en utiliser un pour augmenter les nombres de votre équipe.

Éléments clés d'un tableau de bord commercial

Des tableaux de bord des performances commerciales bien conçus vous aident à vous concentrer sur les indicateurs qui comptent. Si les besoins des équipes commerciales peuvent varier, certains éléments clés sont universels à presque tous les tableaux de bord commerciaux.

Détaillons-les :

Indicateurs de performance commerciale

Les indicateurs de performance sont au cœur de tout tableau de bord commercial. Ces nombres vous indiquent dans quelle mesure vos équipes commerciales font du bon travail. Pensez au chiffre d'affaires total, au nombre d'affaires fermées ou même à la taille moyenne des affaires.

Les indicateurs de performance commerciale permettent de répondre aux grandes questions : sommes-nous en train d'atteindre nos objectifs commerciaux ? Quel est notre taux de discussion ?

Ces indicateurs affichent une vue d'ensemble des performances des équipes commerciales et indiquent si elles sont sur la bonne voie pour atteindre leurs cibles.

Avec ces nombres réunis en un seul endroit, il est facile de gérer l'ensemble de votre projet ce qui implique de repérer les tendances, de célébrer les victoires ou d'aborder les domaines d'amélioration.

Suivi des prospects et des opportunités

Cette fonctionnalité est cruciale pour suivre où en sont vos prospects dans l'équipe commerciale

vos clients potentiels avancent-ils ou sont-ils bloqués ? Combien de pistes se sont transformées en opportunités ?

Un tableau de bord affichant ces informations peut aider votre équipe à ne pas perdre de vue chaque affaire potentielle.

En ayant ces données à portée de main, vous pouvez prendre des mesures immédiates. Qu'il s'agisse d'assurer le suivi d'un client potentiel non sollicité ou de donner la priorité à une opportunité intéressante, le suivi des clients potentiels permet de s'assurer que rien ne passe inaperçu.

Prévisions des recettes et des équipes commerciales

Les prévisions de revenus et de ventes jouent un rôle majeur dans tout tableau de bord des ventes. Les prévisions vous aident à prédire les futures équipes commerciales sur la base des données historiques, des opportunités actuelles et des tendances du marché. C'est particulièrement important pour la planification à long terme et la définition des objectifs.

Des prévisions précises vous permettent d'allouer efficacement les ressources, de prendre des décisions éclairées et d'ajuster les stratégies si nécessaire. C'est comme si vous disposiez d'une feuille de route indiquant le titre de vos équipes commerciales, ce qui vous donne plus de confiance dans vos forfaits pour l'avenir.

Facteurs à prendre en compte lors de la création d'un tableau de bord commercial

Lors de la création d'un tableaux de bord commerciaux il est essentiel de les structurer en fonction des besoins spécifiques de votre équipe. Un tableau de bord générique ne vous donnera pas toujours les informations exploitables que vous recherchez, et prendre le temps d'une bonne installation peut faire une énorme différence.

Voici quelques facteurs clés à prendre en compte lors de la création d'un tableau de bord commercial.

Qui utilisera le tableau de bord ?

La première question que vous devez vous poser avant de créer un tableau de bord des performances commerciales est la suivante : qui l'utilisera ? Ce facteur décidera des indicateurs de performance clés sur lesquels le tableau de bord doit se concentrer.

Quels sont les objectifs de votre équipe?🔍

Avant de plonger dans les indicateurs et les points de données, vous devez définir la réussite de vos équipes commerciales. Vous concentrez-vous sur l'augmentation des revenus, le raccourcissement du cycle commercial ou l'augmentation des taux de conversion des prospects ?

Vos objectifs auront une influence directe sur l'efficacité de votre équipe les indicateurs que vous suivez dans votre tableau de bord.

Quelle est sa convivialité ? 🔍

Un tableau de bord des performances commerciales doit vous faciliter la vie, pas la compliquer. Assurez-vous que l'interface est conviviale et que les données sont présentées de manière claire.

Le tableau de bord perd de sa valeur si votre équipe commerciale peine à interpréter les informations. Votre tableau de bord doit être intuitif et accessible à tous, des membres de l'équipe aux cadres supérieurs.

À fait-il un accès aux données en temps réel ? 🔍

Les équipes commerciales doivent faire preuve de rapidité dans la prise de décision. La source d'information de ce tableau de bord doit être à jour à tout moment. Par conséquent, il est préférable de rechercher une solution de tableau de bord qui offre des mises à jour en temps réel.

Cela vous permet de réagir rapidement aux changements dans le paysage commercial, qu'il s'agisse de sauter sur une piste chaude ou d'ajuster les prévisions en fonction des derniers nombres.

À quelles fonctionnalités de personnalisation le logiciel fait-il appel ? 🔍

Toutes les équipes n'ont pas besoin du même ensemble d'indicateurs commerciaux. Un tableau de bord personnalisable garantit que vous suivez ce qui est important pour vous.

La flexibilité dans la conception de votre tableau de bord est clé, que vous ayez besoin d'ajouter des données spécifiques objectifs spécifiques et des résultats clés , filtrer les données par région ou créer des vues différentes pour les divers membres de l'équipe.

Peut-il être intégré à d'autres outils ? 🔍

Vos tableaux de bord de performance commerciale doivent fonctionner de manière transparente avec les autres outils sur lesquels votre équipe s'appuie.

Cela inclut les logiciels de CRM, les plateformes d'automatisation du marketing et même les outils de comptabilité. L'intégration permet de rationaliser votre flux de travail et d'afficher une vue achevée de vos données commerciales.

Gardez ces facteurs à l'esprit lors de la création de votre tableau de bord des performances commerciales, et vous disposerez d'une solution unique pour le suivi des performances de votre équipe.

Créer un tableau de bord commercial est simple, mais seulement si vous disposez des bons outils. ClickUp un outil de gestion de produits et de marketing, offre tout ce dont vous avez besoin. À commencer par définir vos objectifs commerciaux - faites-vous le suivi de votre chiffre d'affaires, concluez-vous des affaires ou améliorez-vous les conversions de prospects ? Tableaux de bord de ClickUp affichent de manière centralisée les indicateurs clés de performance (KPI) et les indicateurs.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-31.gif ClickUp Dashboards tableau de bord commercial /$$img/

Visualisez vos tableaux de bord commerciaux grâce aux tableaux de bord ClickUp personnalisables

Ils peuvent être personnalisés pour afficher une variété de données, notamment :

Aperçu de l'équipe commerciale : Visualisez le nombre d'affaires à chaque étape et leur valeur globale

Visualisez le nombre d'affaires à chaque étape et leur valeur globale **Les performances commerciales : suivre les indicateurs tels que le chiffre d'affaires généré, les taux de conversion et la taille moyenne des affaires

Les performances de l'équipe : Surveillez les performances de chaque équipe commerciale, y compris le nombre d'affaires fermées et le chiffre d'affaires généré

: Surveillez les performances de chaque équipe commerciale, y compris le nombre d'affaires fermées et le chiffre d'affaires généré Satisfaction des clients : suivez les indicateurs de satisfaction des clients tels que le Net Promoter Score (NPS) et le taux d'attrition des clients

Au cœur des capacités commerciales de ClickUp se trouve son logiciel de gestion de projet. En créant des projets commerciaux dédiés avec des La solution de gestion de projet commercial de ClickUp , les équipes peuvent organiser les affaires, suivre les pipelines et gérer les tâches liées au processus commercial.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-331.png Tableau de bord des ventes de la solution de gestion de projet commerciale de ClickUp /$$img/

Suivez les pistes, les ventes et les nouveaux clients grâce à la solution de gestion des projets de vente de ClickUp

Les fonctionnalités clés comprennent :

Gestion des tâches: Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, définissez des paramètres d'échéance et suivez la progression

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe, définissez des paramètres d'échéance et suivez la progression Automatisation: Rationalisez l'entrée des données et assurez-vous que les prospects progressent en douceur dans votre pipeline grâce à l'automatisation

Rationalisez l'entrée des données et assurez-vous que les prospects progressent en douceur dans votre pipeline grâce à l'automatisation Champs personnalisés: Créez des champs personnalisés pour capturer des données spécifiques relatives à votre équipe commerciale

À suivre, La solution de gestion de projet CRM de ClickUp fournit une plate-forme complète pour la gestion des activités commerciales et l'établissement de relations solides avec les clients.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-332.png Tableau de bord commercial de la solution de gestion de projet CRM de ClickUp /$$img/

Augmenter la croissance et la satisfaction des clients avec la solution de gestion de projet CRM de ClickUp

La solution CRM de ClickUp offre des fonctionnalités telles que :

Gestion des contacts : Stocker les informations sur les clients, y compris les coordonnées, les informations sur l'entreprise et l'historique des communications

Stocker les informations sur les clients, y compris les coordonnées, les informations sur l'entreprise et l'historique des communications Gestion des opportunités : Suivi des équipes commerciales, y compris la valeur de l'affaire, la probabilité et la date de clôture prévue

Suivi des équipes commerciales, y compris la valeur de l'affaire, la probabilité et la date de clôture prévue **Suivi des activités : enregistrez les appels, les e-mails et les réunions pour maintenir un registre des interactions avec les clients

**Gestion du pipeline : visualisation de l'entonnoir des ventes, suivi des étapes de l'affaire et définition des paramètres de probabilité

Un idéal important de Shopmonkey est d'aider chaque boutique à prospérer. Avec ClickUp, notre équipe marketing a été en mesure de créer un contenu marketing dynamique pour faire exactement cela

Rachel Gilstrap, chef de projet marketing chez Shopmonkey

Depuis l'adoption de ClickUp, Shopmonkey a publié trois nouveaux produits en trois mois et prévoit d'augmenter encore son utilisation.

$$$a Bonnes pratiques et conseils pour la création d'un tableau de bord

Voici quelques bonnes pratiques et conseils à suivre lors de la création ou de la personnalisation de vos tableaux de bord commerciaux :

1. Commencez simplement, puis développez

Si vous êtes novice en matière de création de tableaux de bord, commencez par l'essentiel. Ajoutez quelques indicateurs clés tels que le nombre total d'équipes commerciales, de prospects et d'opportunités.

Une fois que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez ajouter des widgets et personnaliser la disposition. L'interface "glisser-déposer" de ClickUp permet d'ajouter et de réorganiser facilement les widgets en fonction de l'évolution de vos besoins.

2. Utiliser des visuels pour simplifier les données

Les diagrammes, les graphiques et les mises à jour de statut en couleur aident à simplifier les données complexes. ClickUp vous permet d'utiliser divers logiciels visuels ce qui facilite la compréhension des performances.

Un diagramme circulaire montrant la distribution des revenus ou un diagramme à barres comparant les ventes mensuelles permet de communiquer rapidement les tendances à votre équipe.

3. Gardez votre équipe informée

Avec ClickUp, vous pouvez facilement partager votre tableau de bord commercial avec les membres de votre équipe, vos clients ou les parties prenantes. La plateforme vous permet également de paramétrer des permissions pour contrôler qui peut afficher ou modifier le tableau de bord.

Cela permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page, qu'il s'agisse de suivre la progression ou de discuter de la stratégie.

4. Automatiser dans la mesure du possible

Les équipes commerciales sont souvent pressées par le temps, et l'automatisation des tâches répétitives permet de libérer des ressources pour un travail plus important. Avec ClickUp, vous pouvez automatiser des actions telles que la mise à jour des statuts ou la notification aux membres de l'équipe lorsqu'une tâche passe à une nouvelle étape.

Cela permet de réduire le travail manuel et de maintenir votre tableau de bord à jour en temps réel.

En utilisant ClickUp, vous ne créez pas seulement un tableau de bord statique, vous construisez un outil dynamique et personnalisable qui grandit avec votre équipe commerciale et s'adapte à l'évolution de vos besoins.

Vous pouvez utiliser des modèles gratuits d'équipes commerciales pour construire une tableau de bord ClickUp personnalisé avec des widgets qui visualisent des indicateurs clés tels que les performances commerciales et la progression des affaires.

Modèles et exemples de tableaux de bord commerciaux

La création d'un tableau de bord commercial à partir de zéro peut prendre du temps, mais les modèles peuvent accélérer le processus. Ils vous offrent un point de départ solide avec des indicateurs et des dispositions intégrés, ce qui facilite la visualisation de vos données.

Voici quelques-uns des meilleurs modèles pour vous, en fonction de vos besoins :

1. Modèle de pipeline commercial ClickUp (Débutant)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Sales-Pipeline-Template.png Gérez vos pipelines de vente sur un tableau de bord commercial personnalisé avec le modèle de pipeline de vente ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-110494808&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de pipeline de vente ClickUp est idéal si vous êtes un nouveau manager commercial et que vous créez un tableau de bord des ventes pour surveiller votre équipe commerciale.

Vous trouverez des dossiers prêts à l'emploi et entièrement personnalisables dans ce modèle. Vous bénéficiez également de fonctionnalités d'automatisation et de sept options de champs personnalisés comme " Nom ", " E-mail ", " Titre du poste ", et bien plus encore.

Avec plusieurs options d'affichage, telles que Tableau blanc, Liste, et jusqu'à 14 statuts personnalisés, ce modèle est un ensemble complet pour afficher les performances de vos équipes commerciales.

2. Modèle de pipeline de vente ClickUp (intermédiaire)

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-333.png Gardez une trace des clients et des prospects sur un tableau de bord commercial personnalisé avec le modèle de pipeline commercial de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Si vous êtes une équipe commerciale chevronnée, vous pourriez bénéficier davantage de Modèle d'équipe commerciale de ClickUp .

Celui-ci vous fournit davantage de fonctions pour la création de tableaux de bord commerciaux. Il est riche en fonctionnalités, facilement adaptable et dispose d'un espace de travail entièrement personnalisable. Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec ce modèle :

Afficher l'ensemble de votre entonnoir de vente en une seule fois

Hiérarchiser les prospects en fonction de l'urgence, de la valeur et du potentiel

Glisser-déposer des éléments pour personnaliser l'interface

Économiser sur les coûts de formation et de développement puisque le modèle est facile à utiliser

Améliorer la communication entre les membres de l'équipe

Prévoir avec plus de précision les performances de votre équipe

De plus, ce modèle offre 30 statuts personnalisés et quatre affichages personnalisés pour garantir une accessibilité facile.

3. Modèle de rapport de ventes ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-334.png Visualisez tous vos indicateurs en un seul endroit avec le modèle de rapport commercial de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

vous êtes un manager plus visuel qui préfère les graphiques et les diagrammes aux lignes et colonnes de nombres ? Modèle de rapport de ventes par ClickUp vous aide à compiler des rapports de vente détaillés rapports d'équipe commerciale d'une manière visuellement attrayante.

Vous pouvez ainsi analyser rapidement les performances de votre équipe en suivant les indicateurs clés de l'activité commerciale tels que le chiffre d'affaires, les affaires fermées et la valeur du pipeline au fil du temps. Ces informations vous permettent de garder vos équipes commerciales sur la bonne voie par rapport à leurs objectifs

Vous pouvez également paramétrer des Statuts personnalisés tels que " Ouvert " et " Achevé " pour suivre votre équipe commerciale. Dix attributs personnalisés et cinq affichages personnalisés vous permettent d'obtenir toutes les informations commerciales dont vous avez besoin.

4. Modèle de KPI pour les ventes ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-335.png Visualisez tous les KPI de votre équipe dans un seul tableau de bord commercial grâce au modèle de KPI commercial de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-216181927&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Les Modèle de suivi des indicateurs clés de performance des ventes ClickUp est votre outil de référence pour le suivi de tous vos indicateurs essentiels. Il est facile de suivre et d'analyser les indicateurs clés de performance (KPI) tels que les prospects qualifiés, les taux de conversion et la croissance du chiffre d'affaires.

Il propose des champs personnalisés qui vous permettent de saisir des données pour chaque ICP afin de suivre les cibles, les résultats réels et les différences entre eux. Grâce aux nombreuses fonctionnalités de rapports et de tableaux de bord de ClickUp, vous pouvez visualiser les performances de votre équipe en temps réel, ce qui vous permet d'identifier les domaines qui ont besoin d'être améliorés et ceux qui dépassent les attentes.

Ce modèle est conçu pour aider votre équipe à rester alignée sur les objectifs. Vous pouvez organiser les indicateurs clés de performance par département ou par membre de l'équipe, afin de vous assurer que tout le monde travaille pour atteindre les mêmes objets. Grâce à des statuts personnalisés tels que "En bonne voie", "À risque" ou "Achevé", votre équipe peut facilement voir la progression de chaque ICP d'un seul coup d'œil.

5. Modèle d'appels commerciaux ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-336.png Suivez facilement toutes vos équipes commerciales, leurs résultats et les actions ultérieures grâce au modèle d'appels commerciaux de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134210135&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Si votre équipe commerciale repose en grande partie sur des appels téléphoniques, ce modèle de Modèle d'appels commerciaux par ClickUp est parfait pour vous. Il vous permet de catégoriser les résultats des appels, de définir des rappels de suivi et de capturer des informations précieuses à partir de chaque interaction.

Vous pouvez le personnaliser pour suivre les indicateurs clés comme le nombre d'appels passés, le taux de conversion de ces appels et les statuts de suivi. Cela vous donne une image claire de vos efforts de sensibilisation et aide à établir des priorités, ce qui conduit à se concentrer.

Outre le suivi des nombres, ce modèle favorise une meilleure communication au sein de l'équipe en permettant aux membres de l'équipe de laisser des notes sur chaque appel. Cela permet à tout le monde de rester aligné sur ce qui a été discuté et sur les étapes suivantes.

6. Modèle de suivi des ventes ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-337.png Suivez toutes vos activités de vente simultanément sur un tableau de bord des performances commerciales avec le modèle de suivi des ventes de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182104365&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de suivi des ventes ClickUp offre un moyen complet de gérer l'ensemble de vos activités de vente équipe commerciale . Ce modèle vous permet de personnaliser les champs pour suivre chaque étape de l'équipe commerciale, y compris les pistes, les affaires et les prévisions de revenus.

Vous pouvez suivre la progression de chaque affaire à travers les différentes étapes (génération de leads, qualification, négociation et Fermé), ce qui facilite le suivi des performances du pipeline. C'est un outil formidable pour s'assurer que rien ne se perd dans le flot lorsque vous passez d'une étape à l'autre.

Outre son attrait visuel, ce modèle de suivi des ventes s'intègre parfaitement aux autres outils que vous utilisez déjà, tels que Tableaux de bord CRM . Vous pouvez tirer des données de diverses sources, ce qui permet d'afficher une vue unifiée de vos performances commerciales

Grâce à des fonctionnalités telles que les mises à jour automatisées et les attributions de tâches, vous pouvez maintenir votre équipe sur la bonne voie et vous assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises à chaque étape du processus de vente.

7. Modèle de processus commercial ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-338.png Vous pouvez forfaiter toutes les étapes de votre équipe commerciale grâce au modèle de processus de vente ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$cta/

votre processus commercial comporte-t-il des étapes fixes ou des protocoles que chaque membre de l'équipe doit suivre ? Modèle d'équipe commerciale de ClickUp est parfait pour créer un processus standardisé et reproductible.

Il vous permet de planifier chaque étape de votre flux de travail commercial, du premier point de contact à la Fermé d'une affaire. Il offre également des fonctionnalités d'automatisation pour minimiser les tâches manuelles et améliorer la cohérence. Vous pouvez définir des étapes prédéfinies pour la qualification des prospects, la soumission des propositions, la négociation et les abonnements, ce qui permet à votre équipe de toujours suivre les bonnes pratiques.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de ce modèle est également son adaptabilité. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe ou que les conditions du marché évoluent, vous pouvez facilement modifier le processus pour répondre aux nouvelles demandes.

Le modèle favorise également la collaboration entre les membres de votre équipe en leur permettant de voir la progression de chaque prospect en temps réel. Grâce à cette approche structurée, vous pouvez optimiser l'efficacité de votre équipe, réduire les erreurs et conclure des affaires plus rapidement.

8. HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Hubspot-Dashboard-Image-1400x802.png Tableau de bord commercial de HubSpot /$$img/

via HubSpot HubSpot est facile à démarrer et peut être personnalisé au fur et à mesure que votre entreprise se développe. Ses tableaux de bord sont assez intuitifs et peuvent vous aider à suivre les affaires, les prospects et les indicateurs de production en temps réel.

L'utilisation des tableaux de bord HubSpot est une bonne option pour les responsables commerciaux qui utilisent déjà leurs outils de gestion de la relation client (CRM) pour la gestion des leads et le suivi des clients.

9. Zoho CRM

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-339.png Tableau de bord des ventes de Zoho CRM /$$img/

via Zoho CRM Le tableau de bord des ventes de Zoho permet un suivi en temps réel de votre chiffre d'affaires, de vos prospects actuels et de toutes les étapes de votre pipeline.

Il est personnalisable, s'intègre bien avec d'autres outils et constitue un fournisseur prestataire pour les petites et grandes équipes commerciales. Vous pouvez également créer des prévisions pour que vos équipes commerciales soient toujours sur la bonne voie.

À savoir s'il s'agit d'un bon tableau de bord commercial dépend de votre stratégie commerciale - fait-il largement appel aux outils et indicateurs CRM ?

10. Salesforce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image-340.png Tableau de bord de l'équipe commerciale de Salesforce /$$img/

via Salesforce Salesforce est connu pour ses tableaux de bord hautement personnalisables, qui peuvent être adaptés pour suivre tous les indicateurs de vente dont vous avez besoin.

Grâce à sa fonction de glisser-déposer, vous pouvez concevoir un tableau de bord parfait pour votre équipe. Le tableau de bord Salesforce peut également s'intégrer facilement à plusieurs outils pour vous offrir un processus complet.

C'est un bon tableau de bord pour les représentants commerciaux si vous avez besoin de solutions commerciales plus que de solutions de CRM ou de gestion de projet. Il peut suivre les fonctions de l'ensemble de votre équipe commerciale et est personnalisable pour s'adapter à toutes les stratégies de vente.

Il peut également stimuler la prise de décision basée sur les données puisque toutes vos analyses commerciales sont disponibles en un seul endroit.

**A lire également 10 modèles de plans commerciaux gratuits dans Word, Excel et ClickUp

Stimuler la croissance du chiffre d'affaires avec ClickUp

Les tableaux de bord commerciaux ne sont pas seulement des outils agréables à utiliser, ils sont essentiels pour toute équipe désireuse de rester au top de sa forme. Qu'il s'agisse de suivre les indicateurs de performance, d'assurer le suivi des abonnés ou de prévoir le chiffre d'affaires futur, un tableau de bord bien conçu vous aide à prendre des décisions fondées sur des données en toute confiance.

Avec des outils comme ClickUp, vous pouvez créer un tableau de bord commercial personnalisé, adapté aux besoins de votre équipe, qui rationalise tout, du suivi des prospects aux prévisions de chiffre d'affaires. L'une des fonctionnalités les plus remarquables est leur vaste bibliothèque de modèles commerciaux prêts à l'emploi, ce qui rend la mise en place de votre tableau de bord incroyablement rapide.

Au fur et à mesure que votre équipe commerciale évolue, votre tableau de bord peut s'adapter, vous aidant à rester agile, efficace et concentré sur ce qui compte le plus : conclure des affaires et stimuler la croissance. Créer un compte ClickUp gratuit et voyez vos équipes commerciales monter en flèche !