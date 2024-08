10 modèles gratuits de prévisions de ventes en Excel et ClickUp

Une prévision des ventes efficace permet à l'organisation (ou à l'équipe de vente) d'atteindre ses objectifs en fixant des buts réalistes. Un modèle de prévision des ventes permet à un responsable très occupé de prévoir facilement les ventes et le chiffre d'affaires.

Prenons deux scénarios :

Le directeur des ventes A demande au vice-président des ventes d'embaucher davantage de personnel pour atteindre les objectifs fixés pour 2025. Le directeur a une idée approximative du nombre de représentants dont il a besoin.

En revanche, le directeur des ventes B dispose d'un plan solide sur le nombre de représentants dont il a besoin et sur les projections de ventes et les recettes futures, sur la base des tendances du marché, des données sur les clients et de l'effectif révisé.

Si vous étiez le vice-président des ventes, pour quelles prévisions de ventes opteriez-vous ?

Le manager B, naturellement. Pourquoi ? Parce que le responsable B fournit des prévisions de vente solides pour étayer ce qu'il demande.

Cet article présente les modèles de prévisions de ventes dans Excel et ClickUp afin d'améliorer la précision de vos prévisions commerciales et votre prise de décision.

Qu'est-ce qu'un modèle de prévision des ventes ?

Un modèle de prévision des ventes est un formulaire personnalisable qui vous donne les ventes et les revenus prévus sur une période spécifique.

Votre modèle de prévision des ventes peut prévoir l'augmentation de la valeur moyenne des commandes pour un produit existant ou le nombre d'unités vendues, le taux de croissance pour une période donnée (hebdomadaire/mensuelle/trimestrielle) et le nombre de nouveaux clients que vous êtes susceptible d'ajouter.

Les modèles de prévisions de vente sont utiles pendant la phase de planification, car ils aident les entreprises à allouer les ressources, à estimer les coûts et à évaluer si les actions de l'entreprise sont conformes aux objectifs organisationnels à court et à long terme.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de prévision des ventes ?

Les chefs d'entreprise s'appuient sur le modèle de prévision des ventes pour élaborer les budgets d'embauche et planifier les cycles de production. Les équipes de vente s'en servent pour planifier les territoires et les quotas et pour piloter leur stratégie de vente avec les canaux et les partenaires.

Pour être fonctionnel, le modèle de prévision des ventes doit être.. :

Clair et simple: Le modèle doit être facile à utiliser et comporter des sections essentielles telles que les projections financières, les objectifs de chiffre d'affaires et les quotas de vente

Le modèle doit être facile à utiliser et comporter des sections essentielles telles que les projections financières, les objectifs de chiffre d'affaires et les quotas de vente **personnalisable : un bon modèle de projet de vente est personnalisable pour s'adapter au processus de prise de décision de votre organisation et à votre cycle de vente

**Le modèle de prévision des ventes gratuit doit permettre la participation des parties prenantes, de l'équipe de direction et du conseil d'administrationl'équipe de venteet de la direction afin de promouvoir la collaboration interdépartementale

**Vous devez être capable d'ajouter des graphiques, des tableaux, des tableaux blancs et des diagrammes pour comprendre d'un coup d'œil les futurs objectifs de chiffre d'affaires

Automatisation des flux de travail: Pour obtenir des prévisions de vente précises, vous devez automatiser la conversion des chiffres bruts en informations et assigner des tâches de suivi plutôt que de le faire manuellement

Pour obtenir des prévisions de vente précises, vous devez automatiser la conversion des chiffres bruts en informations et assigner des tâches de suivi plutôt que de le faire manuellement Intégration: Choisissez un modèle de prévision des ventes qui s'intègre à Google Sheets,modèles de planification stratégiquele logiciel de gestion de la relation client (CRM) et les outils utilisés par votre équipe de vente

Choisissez un modèle de prévision des ventes qui s'intègre à Google Sheets,modèles de planification stratégiquele logiciel de gestion de la relation client (CRM) et les outils utilisés par votre équipe de vente L'intelligence artificielle: Le modèle de prévision des ventes a-t-il des fonctions intégrées d'intelligence artificielle ?Outils d'IA intégrés pour compléter le modèle ou accélérer le processus ?

10 modèles de prévisions de ventes à utiliser en 2024

1. Modèle de prévision des ventes ClickUp

Visualisez votre pipeline et vos processus de vente actuels avec ClickUp Sales Forecast Template Modèle de prévision des ventes de ClickUp vous aide à visualiser le pipeline et le processus de vente actuel, à fixer des objectifs futurs et à collaborer avec votre équipe en un seul endroit.

Voici comment utiliser efficacement ce modèle :

Recueillez des données historiques sur les volumes de commandes, les recettes par compte, la marge bénéficiaire ou la valeur de l'accord. Créez une feuille de calcul à partir des données de votre entreprise et ajoutez les données pertinentes à l'aide de la fonctionVue du tableau dans ClickUp pour prévoir la croissance

Analysez les données et recherchez des tendances et des modèles. Il existe 17 attributs personnalisés tels que le nom du produit, le mois, les frais d'expédition pour la vente moyenne, les taux de conversion des prospects pour plusieurs produits et le montant prévu pour vous aider à visualiser facilement les tendances

Fixez des objectifs réalistes de croissance des ventes en tenant compte des commentaires des consommateurs, des données historiques sur les ventes et des opportunités de marché à venir. Créez des tâches pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs

Projetez le chiffre d'affaires futur sur la base des objectifs que vous avez fixés. Évaluer différents scénarios, tels que des situations de forte croissance et de faible croissance, et utiliser les données de la base de donnéesDiagrammes de Gantt dans Clickup pour visualiser vos projections

Contrôlez et corrigez les prévisions au fur et à mesure que vous progressez vers vos objectifs

Il s'agit de l'un des modèles de prévisions de ventes gratuits les plus utilisés. Il permet de s'assurer que toutes les affaires viables sont prises en compte lors de l'élaboration des projections de croissance future.

Même les entreprises saisonnières utilisent ce modèle comme outil de référence pour établir des prévisions de vente précises. Télécharger ce modèle

2. Modèle de rapport de vente ClickUp

Restez organisé et surveillez vos performances de vente avec le modèle de rapport de vente de ClickUp

La présentation d'un rapport de vente efficace vous aide à rester organisé et à établir la confiance avec l'équipe de direction. Quelles que soient les méthodes de prévision des ventes que vous utilisez, ce modèle de rapport de vente vous donne une vue d'ensemble de vos efforts de vente en décomposant vos ventes annuelles, trimestrielles et mensuelles.

Comparez les performances historiques sur plusieurs années en exportant les données de modèles de plans de vente . Modèle de rapport de vente Clickup est votre guide de référence pour rester organisé et surveiller les performances des ventes. Comprenez ce qui a fonctionné dans le passé et obtenez des informations sur vos résultats et votre orientation.

Découpez les informations en utilisant des points de données clés tels que la géographie, les responsables de comptes clés, les réalisations et les objectifs de vente. Configurez des vues personnalisées pour générer des taux de croissance mensuels, trimestriels et annuels et disposez de ces informations à portée de main.

Utilisez ce modèle pour mettre en évidence les avertissements de dépendance, suivre les capacités et améliorer le suivi des performances de vente.

Le modèle de prévision convivial de ClickUp vous permet de suivre vos ventes réelles par rapport aux projections et de les ventiler par type de service ou par nombre d'unités vendues si vous avez plusieurs produits. Suivez l'impact de la saisonnalité dans les magasins de détail ou comparez les performances des différentes régions les unes par rapport aux autres et exportez d'autres informations pertinentes à partir de votre modèle de prévision modèle de rapport de vente .

Utilisez ces données dans votre modèles de données pour les rapports après action pour évaluer la performance en termes tangibles, tels que la correction technique ou les enseignements tirés. Télécharger ce modèle

3. Modèle ClickUp Sales CRM

Gérer les clients, les pipelines de vente, les actions, et plus encore avec le modèle simple de CRM de ClickUp

La gestion et le suivi des prospects sont épuisants et les commerciaux les détestent. Tout commercial préférerait passer du temps à nouer des relations et à conclure des affaires plutôt qu'à effectuer des saisies manuelles. Modèle de CRM commercial de ClickUp sert de colonne vertébrale à votre équipe. Que vous soyez une petite ou une grande entreprise, il est essentiel de disposer d'un CRM robuste pour garder une longueur d'avance sur la concurrence et se concentrer sur les facteurs les plus importants.

Avec une base de données robuste sans code et des analyses en temps réel, vous pouvez faire confiance au Sales CRM Template de ClickUp pour :

Aider votre équipe de vente à rester organisée

Obtenir une visibilité sur les interactions avec les clients et les cycles d'achat

Identifier les prospects, les clients, les utilisateurs actifs et découvrir des informations sur les affaires conclues

Clarifier les communications avec les clients

Stocker et accéder aux données clients à partir d'un emplacement central

Augmenter la productivité en éliminant les tâches manuelles et en automatisant les processus

Utilisez des bascules et des menus déroulants pour déplacer le statut des prospects (en cours d'intégration, actif, en attente de paiement) afin de suivre l'évolution de chaque vente. Définissez les données démographiques et les centres d'intérêt de vos clients pour personnaliser vos campagnes et automatiser les e-mails de suivi.

Créez un processus transparent de prévision des ventes dans lequel chacun peut voir les données partagées sur les ventes, les prévisions de revenus et d'autres points de données critiques.

Utiliser modèles de revue trimestrielle d'activité (QBR) pour aligner les objectifs de l'organisation, responsabiliser chacun et favoriser l'amélioration continue. Télécharger ce modèle

4. Modèle de page de vente ClickUp

Créez des pages de vente visuellement attrayantes sans dépendre de votre équipe de vente avec le modèle de page de vente de ClickUp Modèle de page de vente de ClickUp vous permet de créer des pages de vente attrayantes et visuellement séduisantes pour faire connaître votre produit à un plus grand nombre de clients.

Ce modèle vous donne un point de départ pour créer la meilleure page possible avec des fonctionnalités telles que :

Générer plus de prospects et améliorer les conversions

Communiquer les offres de produits aux clients

Organiser et suivreles indicateurs clés de performance (KPI) des ventes tels que les prévisions de ventes

Encourager les visiteurs du site web à passer à l'action suivante (s'inscrire ou devenir un client payant)

Mettez en évidence les caractéristiques et les avantages de votre produit à l'aide de différents formats médiatiques tels que le texte, les images ou les vidéos

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un modèle de prévision à proprement parler, le modèle de page de vente vous permet de créer des pages de vente sans dépendre de vos équipes techniques.

Conseils pour une utilisation optimale de ce modèle :

Définissez votre public cible et comprenez qui vous essayez d'atteindre pour créer une page qui réponde directement à ses besoins. UtilisezClickUp Docs pour noter toutes les caractéristiques de vos clients potentiels et de votre entrepriseobjectifs de vente* Utilisez les tâches pour dresser la liste des principales caractéristiques et avantages de votre produit ou de plusieurs produits et en faire la base de votre page de vente

Rédigez un texte convaincant pour votre page de vente en vous concentrant sur les avantages et en répondant aux problèmes de votre public cible dans Docs

Concevez une page de vente attrayante qui maintient l'intérêt de vos visiteurs à l'aide de ClickUp Whiteboard

Une fois la page en ligne, effectuez des tests A/B sur différentes versions de la page afin de déterminer la version la plus performante et de l'optimiser davantage. La vue Tableau vous permet de suivre les versions de la page de vente et leurs performances

Enfin, recueillez les commentaires des utilisateurs afin d'améliorer la page de destination et votre produit. La clé pour atteindre le chiffre d'affaires prévu est de garder l'esprit ouvert et d'être capable d'apporter des modifications en fonction des commentaires des utilisateurs Télécharger ce modèle ### 5. Modèle de pipeline de vente ClickUp

Capturez de nouveaux prospects, suivez votre pipeline de vente et gérez vos comptes clients avec le modèle de pipeline de vente de ClickUp

En tant que responsable des ventes, la dernière chose que vous souhaitez faire est de suivre les membres de votre équipe pour connaître le total des ventes par rapport aux projections de ventes par rapport aux objectifs de ventes et au taux de croissance. Vous devriez avoir tous ces détails en main 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Un processus structuré et efficace de gestion du pipeline de vente vous permet de passer d'une fin de mois stressante à des conversations plus ciblées et axées sur la stratégie avec votre équipe de vente.

Si vous ne disposez pas d'un pipeline de vente structuré, les dirigeants n'ont qu'une visibilité limitée sur le degré de réalisation des quotas par les commerciaux. Modèle de pipeline de vente de Clickup vous offre une boîte à outils ultime pour contrôler et optimiser chaque étape de votre processus de vente. Utilisez ce modèle de prévision pour obtenir une vue d'ensemble du pipeline et trier vos actions en fonction de l'urgence, de la valeur et du potentiel.

Envisagez d'ajouter les modèles de prévisions de ventes quotidiennes et de projections de ventes mensuelles à votre flux de travail pour visualiser l'ensemble de l'entonnoir des ventes en une seule vue. Télécharger ce modèle

6. Modèle de KPI de vente ClickUp

Suivez les mesures critiques des ventes en utilisant le modèle Sales KPI Template de ClickUp

Les indicateurs clés de performance (KPI) permettent de suivre les paramètres essentiels des ventes afin d'améliorer les performances commerciales, d'identifier les opportunités et les prospects, et d'augmenter la génération de revenus. Bien qu'ils constituent une excellente ressource pour mesurer le succès de votre stratégie de vente, avec autant de mesures, il devient difficile de décider lesquelles suivre. Modèle de KPI de vente ClickUp vous aide à fixer des objectifs mesurables et à les suivre tout au long de l'entonnoir des ventes. Le modèle gratuit de prévision des ventes offre une visibilité sur les efforts d'une équipe et permet d'évaluer s'ils maximisent les objectifs de l'organisation.

Ce modèle offre une solution simple aux responsables des ventes et à leurs équipes pour comprendre les indicateurs qu'ils pilotent, apporter de la clarté et de la transparence sur les performances, et prendre des mesures correctives.

Visualisez les indicateurs clés de performance pertinents à l'aide de champs personnalisés tels que les tentatives de vente incitative, la valeur des devis et le chiffre d'affaires des ventes répétées, et envoyez des rapports réguliers à votre hiérarchie. Télécharger ce modèle

7. Modèle Excel de prévision des ventes par Salesflare

Excel Sales Forecast Template by Salesflare est un modèle facile à utiliser par les débutants pour prévoir les ventes

Si le propriétaire d'une petite entreprise a besoin d'un modèle pour prévoir les ventes ou suivre les recettes attendues, Modèle Excel de prévision des ventes de Salesflare est un bon point de départ.

Ou, si vous êtes confronté à des problèmes d'évolutivité en utilisant une feuille Excel comme modèle de prévision budgétaire, utilisez ce modèle pour prévoir votre chiffre d'affaires, suivre l'historique des données de vente et améliorer votre processus de vente.

Créez votre entonnoir de vente, enregistrez la probabilité de conclure des affaires, fixez des objectifs à votre équipe et assignez-lui des tâches. Utilisez des tableaux prédéfinis pour affiner vos prévisions trimestrielles, annuelles ou à tout autre moment.

Définir oKR des ventes pour votre équipe, les probabilités de clôture et un nombre personnalisé de jours après lesquels vous souhaitez effectuer un suivi. Cela vous permet de savoir où en sont vos commerciaux et comment se présentent leurs conversions, et vous donne les moyens de prendre les mesures qui s'imposent.

Salesflare vous permet d'importer vos modèles Excel et Google Sheets dans son CRM, ce qui vous permet de vous concentrer sur le développement de vos relations. Télécharger ce modèle

8. Modèle Excel de prévision des ventes par Excel Skills

via Excel Skills Compétences Excel Modèle de prévision des ventes est efficace lorsque les cycles de vente sont plus courts et que vous n'avez pas besoin d'un suivi des prospects au niveau du pipeline. Ce modèle compile les prévisions de vente mensuelles pour trois ans.

Par rapport aux autres modèles de prévisions de ventes de ClickUp, l'inconvénient est que vous devez saisir manuellement des données telles que les volumes de ventes mensuels, les prix de vente et les pourcentages de marge brute pour chaque catégorie de produits. Tous les autres calculs sont automatiquement mis à jour.

Ce modèle de projections des ventes comporte des fonctions prédéfinies qui vous indiquent le total des ventes, le coût des ventes et la marge brute mensuelle. Le modèle comprend cinq catégories de produits, mais vous pouvez ajouter des catégories supplémentaires en insérant simplement le nombre approprié de lignes dans chaque section de prévision des ventes. Télécharger ce modèle

9. Feuilles Commerce de détail Prévisions Template by Close

via Close

Alors que les autres modèles de prévision des ventes de cette liste sont axés sur l'industrie, le modèle de prévision des ventes de la Modèle de prévision pour le commerce de détail par Close est destiné aux entreprises de vente au détail.

Traditionnellement, les prévisions de ventes au détail se font sur des feuilles de calcul. Ce modèle de prévision des ventes au détail, facile à utiliser, permet aux commerces de détail de compiler des prévisions de ventes mensuelles, d'allouer des budgets, de repérer les tendances et de détecter rapidement les écueils potentiels.

Les différentes façons d'utiliser ce modèle Excel sont les suivantes :

Suivre vos pistes et vos réunions et obtenir une vue d'ensemble de votre pipeline de vente

Effectuer des prévisions mensuelles et annuelles pour planifier vos projections de ventes

Personnaliser le modèle de prévision des ventes gratuit avec des mesures d'entonnoir ajustables

Interpréter les données à l'aide de graphiques visuels Télécharger ce modèle ### 10. Modèle Excel de prévision des ventes par Gong

Utilisez le modèle Excel de prévisions de ventes de Gong pour identifier les lacunes dans votre pipeline de ventes et atteindre vos objectifs de ventes

Faites-vous des prévisions dans l'obscurité ? Les contrats que vous vous êtes engagés à conclure ne se concrétisent-ils pas ? Vous avez besoin d'aide pour atteindre votre quota ?

Si vous répondez par l'affirmative à l'une ou à l'ensemble de ces questions, Modèle Excel de prévisions de ventes de Gong est fait pour vous. Conçu en Excel, ce modèle de prévision des ventes simple et gratuit permet d'identifier les lacunes dans votre pipeline et de s'assurer que votre équipe atteint ses objectifs.

Dans le modèle préconstruit, vous devez saisir les chiffres propres à votre équipe, et les formules préétablies établissent vos prévisions en quelques minutes.

Ce modèle de prévision des ventes couvre les prévisions de ventes hebdomadaires, la couverture du pipeline ou la couverture totale du pipeline. Télécharger ce modèle

Prédire et optimiser vos revenus futurs avec le bon modèle de prévision des ventes

Les prévisions manuelles prennent du temps et sont erronées. Vous passez à côté de toutes les informations exploitables qui pourraient aider vos responsables commerciaux à atteindre et à dépasser leurs objectifs de vente.

Un modèle de prévision des ventes adapté fera toute la différence - vous n'avez pas besoin de créer des cadres de prévision à partir de zéro à chaque fois.

Les équipes de vente modernes et les chefs d'entreprise apprécient les modèles de prévision de ClickUp car ils sont personnalisables, s'intègrent à des outils tiers et combinent la gestion de projet et la prévision. S'inscrire sur ClickUp pour commencer gratuitement.