10 modèles gratuits de rapport après action pour des évaluations complètes

Les bilans après action ont été développés pour la première fois par l'armée américaine pour optimiser les exercices d'entraînement, mais au fil des ans, ils sont devenus une pratique post-mortem incontournable pour les entreprises. Elles font partie du processus rétrospectif d'évaluation des projets achevés en termes plus tangibles, tels que les corrections techniques ou les enseignements tirés.

La création de rapports après action peut s'avérer éprouvante sur le plan mental, car il faut souvent faire un remue-méninges avec une équipe nombreuse pour résoudre les problèmes. Heureusement, des modèles peuvent vous faciliter la tâche !

Les modèles de rapport après action offrent une approche structurée de l'analyse rétrospective, vous permettant de gagner du temps grâce à un format préconçu avec des sections et des titres déjà en place.

Dans cet article, nous allons explorer les 10 meilleurs modèles de rapports d'après action d'entreprise qui vous aideront à réfléchir efficacement sur les projets achevés, vous laissant ainsi plus de ressources pour la prise de décision et l'amélioration des performances. 📈

Qu'est-ce qu'un modèle de rapport après action ?

Les rapports après action (RAA) sont des outils d'apprentissage organisationnel qui permettent d'évaluer les projets, les incidents et les processus. Ils encouragent à revenir sur les expériences passées pour identifier les réussites et les échecs, renforcer les pratiques qui fonctionnent et mettre en évidence les risques potentiels pour les projets futurs.

Un modèle de rapport après action d'entreprise est un document préétabli et mis en forme qui fournit un cadre pour la création de rapports après action. Il présente les titres, les sections et les informations clés à inclure dans les rapports, ce qui facilite la tâche des équipes l'analyse a posteriori du projet et documenter leurs conclusions. 🔎

La plupart des modèles de RAA sont conçus pour répondre à quatre questions :

quels étaient les résultats escomptés ? quels ont été les résultats réels ? qu'est-ce qui a bien fonctionné et pourquoi ? comment pouvons-nous nous améliorer ?

Les modèles peuvent également inclure des éléments de planification, de préparation, de mise en œuvre et d'abonné afin de garantir un processus complet d'examen et d'amélioration des projets en cours.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport après action ?

Pour qu'un modèle de rapport après action soit fonctionnel, il doit être :

Effacées et simples : Le modèle doit avoir une structure claire contenant toutes les sections essentielles telles que les observations, les détails de l'évènement, les enseignements tirés et les recommandations personnalisable : Un bon modèle de RAA est généralement personnalisable pour correspondre à l'image de marque et à l'approche décisionnelle de votre entreprise et peut s'adapter aux besoins uniques d'un projet Assistance : Il doit fournir des invitations, des instructions ou des questions pour guider les utilisateurs dans leur analyse de RAA Collaboratif : Il doit permettre aux chefs d'équipe, aux employés et aux autres parties prenantes de contribuer à l'élaboration de rapports complets. Les fonctionnalités permettant d'ajouter des commentaires et des notes autocollantes sont idéales Visuellement attrayant : vous devez être en mesure d'incorporer des tableaux, des diagrammes et des schémas pour rendre le RAA attrayant et informatif Référençable : il permet les références croisées, servant de référentiel deleçons apprisesil permet d'établir des références croisées et sert de répertoire des enseignements tirés, des mesures correctives et des forfaits d'action pour les projets à venir

10 modèles de rapports après action de qualité supérieure à utiliser en 2024

Le nombre impressionnant de modèles de RAA disponibles peut vous donner l'impression d'être un enfant dans un magasin de bonbons. 🍭

Heureusement pour vous, nous avons compilé une liste de 10 modèles de rapports après action provenant des meilleurs fournisseurs, tels que ClickUp et SlideTeam pour vous aider à évaluer la performance de vos projets finis. Explorons ci-dessous leurs fonctionnalités pratiques et les cas d'utilisation potentiels.

1. Modèle de rapport après action ClickUp

Modèle de rapport après action ClickUp

Le Modèle de rapport après action ClickUp est un outil polyvalent permettant d'explorer les résultats de tout projet ou processus interne. Il suit un processus d'examen de l'action qui a fait ses preuves pour accéder aux connaissances clés de vos coéquipiers sans les submerger.

Ce modèle de document convivial pour débutants vous aide à créer un document complet avec des sections prédéfinies pour les participants, les objets du projet les objectifs du projet, les parties prenantes, le champ d'application et les idées d'ateliers. 💡

Le modèle pose les paramètres de l'évaluation des performances du projet en comparant les résultats escomptés et les résultats réels. Vous pouvez identifier les objectifs et les résultats attendus avant ou pendant le projet et les transformer en tâches. Utilisez des états en cours personnalisés pour suivre leur progression jusqu'à la fin du projet.

Une fois que vous êtes prêt pour l'exercice AAR, votre équipe peut examiner les résultats sur une seule page et parvenir immédiatement à des conclusions. Ce bilan d'action vous aidera pour les projets futurs et vous permettra d'identifier les enseignements tirés.

Terminez votre rapport par une conclusion résumant les principaux points de discussion et présentez à votre équipe un forfait d'action pour l'avenir.

Ce modèle de document peut faire partie de votre référentiel de connaissances dans les domaines suivants Documents ClickUp pour mieux tirer des conclusions. Vos données d'évaluation et les enseignements tirés restent centralisés pour une référence future des performances.

Comme ClickUp s'intègre aux services d'e-mail et aux outils de vidéoconférence les plus courants, vous pouvez partager le modèle d'évaluation des actions terminé avec les parties prenantes de votre équipe de projet en quelques clics.

2. ClickUp Modèle de rapport après action plus simple

ClickUp Simpler Modèle de rapport après action

Évaluez la réussite de votre projet, évènement ou activité grâce à ce modèle minimaliste mais fonctionnel ClickUp Modèle de rapport après action simple .

Ce modèle de document facile à utiliser est divisé en quatre pages pour la rédaction de rapports détaillés. Imaginons que votre entreprise technologique examine le lancement de son dernier smartphone. Voici comment ces sous-pages pourraient être utiles :

Aperçu de l'exercice : Saisissez les informations de base essentielles, telles que :

champ d'application de l'exercice : Le lancement du modèle de smartphone XYZ

date de début : JJ/MM/AADate de fin : JJ/MM/AA

date de fin : DD/MM/YYYDate de début : DD/MM/YYY Date de fin : DD/MM/YY

domaine de la mission : Marché de la technologie mobile

objectifs : Réaliser une augmentation de 10% de la part de marché dans les trois premiers mois_

risques potentiels : Problèmes techniques et demande imprévisible Analyse des capacités de base:Évaluer les défis associés aux différents aspects de l'exercice, tels que la conception du produit et la promotion sur le marché Rapport sur les capacités de base : approfondir des capacités spécifiques, telles que le marketing, en mettant en évidence les points forts, les domaines à améliorer (par exemple, le marketing ciblé pour des segments de clientèle spécifiques) et les références pour l'amélioration (par exemple, les meilleures pratiques de l'industrie) Plan d'amélioration : Incorporez un aperçu concis du forfait d'amélioration, en soulignant des domaines tels que :

l'objectif (par exemple, une augmentation des équipes commerciales de 20 % au cours du prochain trimestre)

le département concerné (marketing, développement de produits ou chaîne d'approvisionnement)

la durée

Le modèle est entièrement personnalisable, vous pouvez donc modifier n'importe quelle partie du document pour l'aligner sur votre approche du RAA. Ajoutez des colonnes à vos tableaux, renommez les titres, créez de toutes nouvelles pages ou supprimez des sections indésirables pour les adapter à votre projet. 🎨

3. ClickUp Modèle de plan d'action quotidien

Modèle de plan d'action quotidien ClickUp

Si vous dirigez un projet de grande envergure comportant de nombreuses parties mobiles, vous avez besoin d'un processus de suivi AAR plus pratique avant les réunions. Décomposez les projets complexes en tâches gérables grâce au Modèle de plan d'action quotidien ClickUp .

Cet outil puissant vous aide à collaborer avec votre équipe de projet sur les points suivants objectifs et surveiller les résultats quotidiens en un seul endroit. Achevez les tâches et enregistrez votre approche stratégique pour améliorer les performances futures.

Utilisez ce modèle de liste pour ajouter des tâches avec des dates d'échéance spécifiques. Des champs personnalisés sont à votre disposition pour vous aider à paramétrer les priorités avec des étiquettes à code couleur, la gestion des charges de travail et le suivi des dates importantes. Utilisez les fils de commentaires pour détecter et examiner les risques d'achèvement.

Voyez toutes vos tâches sous forme de cartes organisées par département dans l'affichage Tableau des objectifs. Les cartes fournissent un aperçu des informations relatives aux tâches, avec la possibilité de noter des détails supplémentaires, de joindre des pièces et d'ajouter des notes. Mettez à jour les tâches des départements sans effort grâce à une action simple de glisser-déposer.

Ouvrez la vue Gantt échéancier pour examiner les dépendances des tâches et obtenir des informations Effacées sur les moindres déviations dans le feuille de route du projet ou des résultats, ce qui vous permet de vous concentrer sur leur résolution.

4. Modèle de plan d'action ClickUp

Modèle de plan d'action ClickUp

Passez en revue les forfaits quotidiens, hebdomadaires, mensuels et trimestriels à l'aide du modèle de plan d'action ClickUp Modèle de plan d'action ClickUp . Ce plan d'action modèle de Tableau blanc interactif peut rendre votre processus de RAA très visuel et engageant en servant de toile 100 % personnalisable pour enregistrer les examens. Planifiez vos processus , utilisez des connecteurs pour lier les examens aux tâches liées, ou exploitez les formes et les couleurs pour la catégorisation. 🌈

Ce modèle permet d'ajouter des notes autocollantes pour identifier les parties prenantes ou les tâches. Déplacez-les par glisser-déposer pour modifier leur statut de progression de À faire et À faire à Terminé.

Ajoutez ou modifiez du texte, ou utilisez une fonctionnalité Draw pour entourer, souligner ou connecter des éléments pour faciliter la navigation. Le modèle est doté d'outils d'analyse et de visualisation intégrés pour suivre les indicateurs de progression et mesurer les résultats.

5. ClickUp Modèle de plan d'action pour le retour au travail

ClickUp Modèle de plan d'action pour le retour au travail

Gérer les équipes hybrides qui passent du travail télétravail au travail sur site peut constituer un défi, tout comme l'assistance aux employés qui reprennent le travail après une pause prolongée. Les Modèle de plan d'action de retour au travail ClickUp est spécialement conçu pour les entreprises qui ont besoin d'assistance dans les domaines suivants

Gestion de l'environnement de travail

Retour au travail en toute sécurité après une perturbation

Le forfait de retour au travail pour les travailleurs individuels

Ce modèle de liste avec code couleur vous aidera à identifier et à mettre en œuvre les étapes essentielles de tout scénario de retour au travail, en garantissant la sécurité et la cohérence tout au long du processus.

Il offre un mélange harmonieux de flexibilité et d'organisation, en fournissant des champs et des statuts pour établir des objets, un calendrier clair des tâches et des étapes d'action. Suivez les personnes assignées pour savoir si elles ont besoin d'aide, d'allouer des ressources et choisir le chef de service chargé de chaque tâche.

Suivez les tâches dans la vue Gantt de l'échéancier et élaborez un calendrier réaliste grâce à une interface simple de glisser-déposer. Voyez comment un employé ou un service s'adapte au travail en ouvrant la vue Tableau des objectifs, qui affiche les indicateurs d'achèvement des tâches.

Le modèle permet de paramétrer Tâches récurrentes pour des vérifications régulières avec votre équipe, améliorant ainsi l'efficacité de vos bilans après action.

6. ClickUp Modèle de plan d'action pour la construction

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/d1b6ce38-300.png ClickUp - Modèle de plan d'action pour la construction https://clickup.com/templates/action-plan/construction Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le plan d'action ClickUp Modèle de plan d'action pour la construction aide les équipes de construction à définir les étapes et les stratégies nécessaires à la réalisation des validations, en jetant les bases de cycles de révision efficaces. 👷

Utilisez le modèle comme hub central pour assigner des tâches avec des échéances de fixer des paramètres et d'organiser des sous-tâches pour une meilleure visibilité. Vous disposez de sections par défaut à traiter :

Échéancier Champ d'application du travail Forfaits pour la gestion des ressources Estimation des coûts Mises à jour du calendrier Procès-verbaux et agendas des réunions Formulaires de collecte de données

Ces sections vous aident à examiner les activités réelles par rapport aux résultats forfaitaires en temps réel. Vos coéquipiers peuvent utiliser la fonctionnalité de commentaire de ClickUp pour ajouter des mises à jour contextuelles sur les révisions, les prix ou les ajustements de stocks afin de créer des rapports après action accélérés. Gérez vos projets de construction avec l'Affichage des objectifs et affichez les statuts d'achevé groupés par les départements en charge. Utilisez la vue Gantt dynamique Diagramme de l'échéancier pour faciliter le suivi de vos jalons. C'est un outil super visuel pour planifier des tâches en les faisant glisser et en les déposant à la date souhaitée.

7. Modèle de post-mortem du projet ClickUp

Modèle de projet ClickUp Post Mortem

Tirez les leçons de vos erreurs passées et identifiez les domaines à améliorer grâce à l'outil Modèle de post-mortem du projet ClickUp . C'est le meilleur outil pour réfléchir aux réunions d'évaluation après action une fois que votre projet est officiellement terminé.

Commencez par envoyer à votre équipe le Formulaire de commentaires - un document contenant les sujets de discussion prioritaires et non prioritaires, ainsi que les étiquettes des départements. Les réponses enregistrées sont disponibles dans la liste des entrées.

Cette liste modèle post-mortem vous permet de séparer les aperçus du projet dans les catégories suivantes :

Succès : Réalisations méritant d'être reconnues

: Réalisations méritant d'être reconnues Défis : Obstacles rencontrés tout au long du projet

: Obstacles rencontrés tout au long du projet Tâches postérieures au projet : Tâches en suspens après l'achèvement du projet

: Tâches en suspens après l'achèvement du projet Performance de l'équipe : Performance de l'équipe : aspects relatifs au travail d'équipe dans son ensemble

: Performance de l'équipe : aspects relatifs au travail d'équipe dans son ensemble Apprentissages : Apprentissages : Résumés des enseignements tirés

Au cours de votre réunion post-mortem, le Tableau d'état peut fonctionner comme une plate-forme de discussion. Utilisez la colonne Nouvelle entrée pour ajouter un élément d'évaluation et le repositionner dans le statut approprié par glisser-déposer.

Le Tableau de la réunion post-mortem sert d'aperçu de l'ensemble de la liste, résumant les points forts, les points faibles et les obstacles du projet. Le Tableau des tâches en attente présente les éléments d'action achevés après l'achèvement du projet.

8. Rapport d'examen après action Modèle de plan d'amélioration par SlideTeam

Utilisez le modèle de plan d'amélioration du rapport d'examen après action de SlideTeam pour créer un forfait d'amélioration après avoir évalué les résultats négatifs de votre projet

Le modèle de plan d'amélioration du rapport d'examen après action de SlideTeam est une présentation PowerPoint personnalisable qui permet de présenter visuellement des idées d'amélioration et d'en discuter avec votre équipe.

Le modèle divise votre discussion sur le rapport d'analyse après action en cinq étapes :

Capacité de base : Établir la ressource ou la compétence fondamentale dont vous devez disposer pour évaluer et améliorer la qualité de votre travailaméliorer les performances après un évènement ou un projet (par exemple, un outil d'analyse de données ou des capacités de réflexion critique) Area of Improvement:Identifiez les parties de votre projet qui n'ont pas donné de bons résultats Action corrective : Suggérer des étapes à suivre pour corriger les problèmes à l'avenir Élément de capacité : reconnaître les attributs essentiels requis pour atteindre les objets stratégiques (par exemple, des dirigeants plus décisifs ou une meilleure gestion de la main-d'œuvre) Employé principal responsable : désigner les employés chargés d'améliorer chaque élément

Vous pouvez adapter le modèle à votre image de marque en modifiant la police de caractère, la taille des lettres, les couleurs ou tout autre élément à votre convenance. Utilisez vos propres icônes ou ajoutez des formes et des graphiques pour une présentation plus attrayante. 📊

9. Modèle de rapport après action Word par SpeedyTemplate

Évaluez votre forfait Business et faites un rapport sur les points à améliorer en utilisant le modèle de rapport après action Word par SpeedyTemplate

Si vous cherchez à évaluer et à améliorer votre plan de continuité des activités, vous pouvez utiliser le modèle de rapport après action Word de SpeedyTemplate forfait Business le modèle Word de rapport après action de SpeedyTemplate peut vous aider.

Ce modèle est conçu pour assister les exercices de plan de continuité des activités (PCA). Pour les non-initiés, un PCA est utilisé pour tester, évaluer et valider l'efficacité de vos opérations et processus actuels afin que vous soyez prêt à répondre à des situations de crise et à vous en remettre.

Ce modèle de RAA documente les interactions situation-réponse, en évaluant l'efficience et l'efficacité des stratégies de réponse et en suggérant des recommandations d'amélioration.

Utilisez le modèle pour saisir des informations cruciales telles que l'exercice du forfait Business, la date et l'emplacement de l'exercice, et les participants impliqués. Remplissez les champs préétablis dans le corps du document en détaillant le type d'exercice, le paramètre et l'aperçu.

Fournissez un résumé de ce que vous avez appris dans la section suivante. Décrivez les limites et les réussites du forfait et indiquez dans quelle mesure l'exercice s'inscrit dans le cadre de votre stratégie d'entreprise communication de votre équipe de l'équipe. Ensuite, présentez les problèmes découverts en même temps que les actions correctives pour les résoudre. ✅

10. Modèle de rapport après action par AlertMedia

Veillez à tirer les leçons des erreurs commises lors de projets précédents en les évaluant minutieusement à l'aide du modèle de rapport après action d'AlertMedia

Vous voulez être mieux préparé aux situations de crise ? Identifiez les lacunes de votre réponse d'urgence en utilisant le modèle de rapport après action d'AlertMedia, et tirez des enseignements des erreurs pour garantir que votre organisation est mieux équipée pour les évènements critiques à venir. ⚒️

Utilisez le modèle pour consigner les connaissances acquises lors d'urgences réelles ou d'exercices d'entraînement, ainsi que les mesures que vous pouvez mettre en œuvre pour tirer parti des points forts et combler les lacunes de votre plan d'intervention d'urgence. Cela vous aidera à formuler une stratégie pour améliorer votre préparation si une situation similaire se présente à l'avenir.

Le modèle vous aide à rédiger un plan complet de post-action et vous permet de couvrir les sections essentielles suivantes :

Récapitulation après l'incident : Discutez de ce que l'on attendait du chef d'équipe et du projet

: Discutez de ce que l'on attendait du chef d'équipe et du projet Analyse de l'incident : décrire ce qui s'est passé

: décrire ce qui s'est passé Analyse de l'incident : fournir les détails techniques relatifs à l'incident pour les actions futures

: fournir les détails techniques relatifs à l'incident pour les actions futures Améliorations potentielles : passez en revue les éléments non réussis et discutez de la manière dont votre processus peut être amélioré

Transformez vos erreurs en étapes grâce à ces modèles de plan d'action après action Tirer les leçons des échecs passés est la clé de la réussite. Enrichissez vos techniques d'évaluation grâce à notre sélection de modèles de rapports après action. Que vous réfléchissiez à un projet, à un processus ou à une situation indésirable, ces modèles vous guideront vers des mesures correctives.

Les modèles de Bibliothèque de modèles ClickUp contient de nombreux autres outils pratiques pour l'assistance aux entreprises, aux flux de travail des projets et à la gestion de l'information la gestion d'équipe avec un minimum d'effort. Consultez-les dès aujourd'hui ! 🥰