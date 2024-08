5 échecs de produits qui se sont révélés être des succès

Comme le sait tout inventeur en herbe, le développement d'une idée géniale n'est que la première étape de la mise au point d'un produit gagnant. Sans les compétences techniques nécessaires à la conception de votre idée géniale - ou sans un partenaire pour vous aider à la concrétiser - votre invention restera probablement le fruit de votre imagination.

Et cela ne tient même pas compte des inventions qui font l'objet de prototypes mais ne deviennent jamais des produits de consommation à part entière.

Il existe également une troisième catégorie de produits : Les idées qui se sont transformées en inventions viables, mais pas celles que le créateur avait prévues. Pensez aux médicaments sur ordonnance qui ont des effets surprenants des avantages surprenants non indiqués sur l'étiquette comme un médicament contre l'hypertension, certains médecins prescrivent pour traiter les cauchemars liés au syndrome de stress post-traumatique . Ou encore Play-Doh : La pâte à modeler extensible à l'infini que tout le monde connaît et adore était à l'origine destinée à nettoyer les papiers peints.

Pour mettre en évidence la créativité et la flexibilité qui entrent en jeu dans la réussite du développement d'un produit, ClickUp a compilé une liste de produits qui ont connu une réussite dans un domaine autre que leur objectif initial, à partir d'un ensemble de sources d'information et d'experts.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment ces cinq produits de consommation bien connus ont évolué bien au-delà des idées initiales de leurs inventeurs.

1. Pacemaker

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image1.jpg Un médecin tenant un pacemaker /$$$img/

via Birgit Reitz-Hofmann/ Shutterstock

En 1956, l'inventeur Wilson Greatbatch essayait de créer une machine capable d'enregistrer le son du cœur humain lorsqu'il a accidentellement installé une résistance de la mauvaise taille. Au lieu du résultat escompté, la machine s'est mise à émettre sa propre pulsation.

Bien que la pulsation ait d'abord été irrégulière, Greatbatch a continué à travailler sur l'appareil jusqu'à ce qu'il produise une pulsation régulière avec très peu de batterie.

Après de nouveaux essais sur un chien, Greatbatch a mis au point le stimulateur cardiaque pour l'homme. En 1961, une centaine de patients utilisaient le nouveau stimulateur cardiaque. Les estimations suggèrent que jusqu'à 3 millions d'Américains utilisent aujourd'hui un stimulateur cardiaque implantable.

Rédacteur invité:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Annalise-Mantz.jpeg

/$$$img/ Annalise Mantz de Stacker