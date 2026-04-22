10 modèles de tarification de forfaits de services dans ClickUp

Vous savez que vos services valent l'investissement. Mais vos tarifs de forfaits de services sont-ils suffisamment clairs ? Si votre client doit les reconstituer à partir d'anciens PDF et de feuilles de calcul confuses, vous ralentissez votre propre cycle de vente.

Si vous souhaitez donner une image professionnelle et conclure des contrats plus rapidement, cet article est fait pour vous. Nous vous proposons 10 modèles de tarification de forfaits de services, tous préconfigurés dans ClickUp. Ils standardisent tout, de votre grille tarifaire à vos contrats de service.

Aperçu des modèles de tarification des forfaits de services

Que sont les modèles de tarification des forfaits de services ?

Les modèles de tarification des offres de services sont des documents de tarification prédéfinis. Ils permettent d'uniformiser la manière dont vous présentez vos offres de services et vos niveaux de tarification.

Sans ces modèles, vos équipes perdent des heures à créer manuellement des documents tarifaires pour chaque nouveau client. Cela entraîne un travail désorganisé et peut également semer la confusion chez les clients.

Pire encore, lorsque les informations tarifaires sont dispersées dans des e-mails et des feuilles de calcul, vous vous retrouvez face à une prolifération de contextes. Cette fragmentation oblige les équipes à passer des heures à rechercher des fichiers, ce qui ralentit l'ensemble de votre pipeline commercial.

L'environnement de travail IA convergent de ClickUp résout ce problème. Il rassemble vos données tarifaires, vos flux de travail de projet et vos analyses basées sur l'IA. Cela garantit que vos données sont toujours consultables et replacées dans leur contexte.

🔎 Le saviez-vous ? 95 % des recherches effectuées par les acheteurs commencent par l'IA. Cela signifie que votre équipe n'aura plus à fouiller dans de vieux tableurs pour trouver les tarifs ; elle utilisera l'IA pour obtenir instantanément des informations sur les prospects. Si vos forfaits de services ne sont pas structurés dans un système centralisé comme ClickUp, votre équipe perd l'avantage de rapidité qu'offre l'IA.

10 modèles gratuits de tarification de forfaits de services pour des devis plus rapides

Chaque modèle ci-dessous est intégré à ClickUp, ce qui vous permet de passer de la consultation à l'établissement d'un devis en quelques minutes.

1. Modèle de liste de prix par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Maîtrisez votre stratégie tarifaire grâce au modèle de liste de prix ClickUp

Les détails tarifaires sont-ils dispersés dans des feuilles de calcul, des e-mails et des documents aléatoires ? C'est la recette idéale pour semer la confusion. Le modèle de liste de prix ClickUp vous offre un espace unique et clair pour gérer tous les tarifs de vos produits et services, afin que rien ne se perde ni ne devienne obsolète.

Configurez-le en quelques secondes, puis personnalisez-le en fonction de votre entreprise. Que vous répertoriez des produits, des services ou les deux, ce modèle permet de tout organiser et de mettre à jour facilement vos tarifs à mesure qu'ils évoluent. De plus, grâce à la centralisation de vos tarifs, votre équipe peut également établir des devis en toute confiance et rapidement.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Saisissez les informations clés telles que le type d'offre et le montant de l'investissement pour chaque élément du catalogue à l'aide des champs personnalisés de ClickUp

Des vues distinctes pour les produits et les services afin que vous puissiez trouver rapidement ce dont vous avez besoin

Automatisez les cycles de révision des tarifs en configurant des tâches récurrentes pour vos équipes achats et commerciales

Partagez vos tarifs mis à jour avec vos partenaires externes ou vos clients via le partage public. Cela leur garantit de toujours consulter la version la plus récente de vos tarifs.

🤑 Idéal pour : les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les responsables des opérations commerciales qui ont besoin d'une solution évolutive pour gérer la tarification de leurs produits et services.

Vous souffrez d'épuisement professionnel dû aux changements de contexte ? Regardez cette vidéo pour découvrir comment y remédier.

2. Modèle de formulaire de devis de services par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de formulaire de devis de services ClickUp pour recueillir et analyser plusieurs options de devis

La conclusion d'un contrat repose souvent sur la rapidité. Or, la saisie manuelle des données peut ralentir le processus. Le modèle de formulaire de devis de services ClickUp recueille toutes les informations client dès le départ, sans aller-retour.

Transformez immédiatement les demandes en tâches organisées. Suivez les détails clés tels que la portée, les échéanciers et les exigences en un seul endroit. Cela vous aide à répondre plus rapidement et à donner une image plus professionnelle. Cela offre également une expérience fluide aux clients.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Enregistrez instantanément les demandes des clients grâce à une vue Formulaire qui transforme les réponses en tâches

Suivez les détails clés de vos projets à l'aide de champs personnalisés tels que la portée et les dates de début

Planifiez vos échéanciers à l'aide de la vue Diagramme de Gantt pour les adapter aux capacités de votre équipe

Mettez à jour le statut des devis pour synchroniser les ventes et les opérations

🤑 Idéal pour : les consultants, les agences et les fournisseurs de services qui souhaitent gérer les devis clients de manière plus rapide et mieux organisée.

📖 À lire également : Modèles gratuits de formulaires d'accueil client au format Word et ClickUp

3. Modèle de proposition de services par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Présentez une offre de services complète avec tout le contexte nécessaire à l'aide du modèle de proposition de services ClickUp

Une bonne proposition ne se contente pas d'énumérer des prix. Elle montre aux clients comment vous allez résoudre leurs problèmes. Le modèle de proposition de services ClickUp le fait de manière claire et structurée.

Utilisez-les pour présenter votre périmètre, votre approche et vos livrables en un seul endroit. Grâce à une coordination parfaite, de la présentation à l'exécution, vous n'aurez aucune mauvaise surprise par la suite. Cela vous fait également gagner du temps en vous offrant un format reproductible pour chaque proposition commerciale. Le résultat ? Des ébauches plus rapides et des propositions soignées qui renforcent la confiance avec vos clients.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Définissez le périmètre, les objectifs et les livrables dans ClickUp Docs pour éviter toute dérive du périmètre

Rédigez des introductions percutantes qui mettent en avant votre valeur ajoutée et votre expérience

Décomposez les services en tâches avec des échéanciers et des coûts pour une transparence totale

Suivez l'avancement de vos propositions grâce aux statuts de tâche personnalisés , de la version préliminaire à l'approbation

🤑 Idéal pour : les responsables d'agences et les consultants qui souhaitent disposer d'un outil professionnel pour remporter des projets clients.

🔎Le saviez-vous ? Nous sommes entrés dans l'ère de l'IA agentique. En effet, Gartner identifie les systèmes multi-agents comme une tendance majeure. Il s'agit d'une évolution de l'IA qui se contente d'écrire vers une IA qui agit (à l'image d'un agent qui signale automatiquement une anomalie tarifaire dans votre contrat).

4. Modèle de contrat de services par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évitez les dérives de périmètre en définissant clairement celui-ci à l'aide du modèle de contrat de services ClickUp

Commencer à travailler sans accord peut être source de confusion. Le périmètre, les tarifs et l’échéancier peuvent facilement devenir flous. Le modèle de contrat de services ClickUp présente tous les détails de votre projet avant que vous ne commenciez.

Ce modèle met fin aux discussions redoutées du type « Je pensais que c'était inclus ». Il vous permet de définir les conditions, les modalités de paiement et les limites en un seul endroit.

Cela vous permet, à vous et à votre client, d'être sur la même page. Cela réduit également les litiges ultérieurs. Lorsque tout le monde sait à quoi s'attendre, il n'y a pas de mauvaises surprises.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Présentez vos services spécifiques, leur durée et tous les détails techniques dans ClickUp Documents

Suivez les coordonnées, les entités juridiques et les signataires autorisés grâce aux champs personnalisés

Standardisez les calendriers de paiement en créant des dépendances de tâches ClickUp dédiées pour chaque jalon de facturation

Transformez la signature finale en jalon ClickUp pour lancer le cycle de vie du projet

🤑 Idéal pour : les responsables opérationnels et les propriétaires d'entreprises qui recherchent un moyen fiable de gérer les contrats clients.

💡Conseil de pro : Un contrat de service n'est efficace que s'il est précis. Avant d'envoyer un contrat à un client, utilisez ClickUp Brain comme outil de vérification interne de la qualité. Il analyse le document à la recherche d'incohérences et d'erreurs. Par exemple, demandez-lui de « Comparer ce projet à notre grille tarifaire standard et de signaler toute divergence par rapport à notre politique de révision ou à nos conditions de paiement. » Utilisez ClickUp Brain pour rédiger, peaufiner et effectuer des modifications en cours sur vos contrats de service avant de conclure l'accord De plus, Brain dispose d'une vue d'ensemble complète de votre espace de travail. Il transforme automatiquement les étapes et les jalons de votre contrat en tâches ou jalons ClickUp suivis. Ainsi, votre travail avance en mode automatique. L'IA se charge des tâches administratives liées à l'installation du projet dès que l'accord est finalisé.

5. Modèle de contrat-cadre de services par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Le modèle de contrat-cadre de services (MSA) de ClickUp établit un cadre de référence pour l'ensemble de votre travail avec un client régulier

Vous vous lancez dans un nouveau projet avec le même client ? Vous ne voulez pas renégocier les conditions à chaque fois. Grâce au modèle de contrat-cadre de services ClickUp, vous n'aurez plus besoin de le faire.

Définissez une seule fois les termes clés tels que la portée, la propriété et la confidentialité. Réutilisez-les ensuite dans tous vos projets. Cela vous fait gagner du temps et garantit la cohérence de vos documents à mesure que la relation se développe.

Comme il s'agit d'un modèle ClickUp, il organise également ces informations dans votre environnement de travail. Vous pouvez établir des connexions entre des projets, attribuer des tâches et lier tout au même endroit.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Attribuez les éléments de service sous forme de tâches afin que chacune ait un propriétaire et un échéancier

Examinez et finalisez les conditions grâce à des commentaires en temps réel et à la collaboration

Utilisez les tâches liées et les documents ClickUp pour centraliser l'ensemble de votre relation client en un seul endroit

Suivez des termes clés tels que la propriété intellectuelle, la responsabilité et la confidentialité à l'aide des champs personnalisés

🤑 Idéal pour : les équipes juridiques et d'approvisionnement ou les propriétaires d'entreprises qui doivent gérer des contrats clients à long terme.

🧠Fait intéressant : Un groupe d'achat B2B moyen comprend désormais plus de 10 fonctions décisionnaires distinctes. C'est pourquoi votre modèle de proposition de services doit être modulaire ; il doit s'adresser à la fois au directeur financier (budget), au responsable informatique (sécurité) et à l'utilisateur final (utilité), le tout dans un seul document.

6. Modèle de document de découverte des services par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Évitez les surprises en cours de projet en clarifiant les exigences dès le départ grâce au modèle de document de découverte des services ClickUp.

Une analyse détaillée de vos besoins est la clé de la réussite de votre projet. Grâce au modèle de document d'analyse des services ClickUp, vous pouvez vous y prendre dès le début. Il permet de définir ensemble ce que signifie la réussite.

Analysez les besoins des clients, identifiez les risques et mappez les ressources disponibles. Cela vous permet de définir un périmètre précis et de maintenir l'alignement entre les parties prenantes tout au long du projet.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Organisez vos services et leurs détails dans la vue Tableur de ClickUp pour bénéficier d'un aperçu clair

Suivez les indicateurs clés et les informations pertinentes grâce aux tableaux de bord ClickUp

Attribuez des tâches de recherche et d'analyse en désignant clairement les propriétaires

Planifiez les échéanciers et les dépendances à l'aide d'un diagramme de Gantt

🤑 Idéal pour : les équipes informatiques, les chefs de produit et les analystes qui souhaitent disposer d'une méthode structurée pour définir les exigences avant de démarrer un projet.

7. Modèle de services par lot de travail de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de services par lots de travail de ClickUp pour décomposer les grands projets en lots gérables et chiffrés

Les grands projets peuvent sembler insurmontables sans structure. Le modèle de services par lots de travail de ClickUp vous aide à diviser le travail en lots plus petits et bien définis.

Chaque forfait dispose d'un propriétaire, d'un échéancier et d'un périmètre clairement définis. Ainsi, votre équipe sait exactement quoi faire et quand. Cela facilite la mise en œuvre et réduit les malentendus.

Ce modèle vous aide également à améliorer votre planification. Vous pouvez mieux estimer les coûts et montrer aux parties prenantes comment chaque élément contribue au résultat final.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Désignez clairement les propriétaires de la livraison, des contrôles qualité et de la validation finale

Visualisez les échéanciers de projet grâce à la vue Diagramme de Gantt pour respecter les délais

Suivez l'avancement des tâches à chaque étape grâce à la vue Tableau de ClickUp

Conservez tous les fichiers et toutes les discussions liés au sein de chaque forfait

🤑 Idéal pour : les chefs de projet et les responsables des opérations qui recherchent une méthode structurée pour gérer des projets complexes.

8. Modèle de tarification pour l'analyse concurrentielle par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez votre proposition de valeur à l'aide du modèle de tarification pour l'analyse concurrentielle de ClickUp

Fixer des tarifs sans connaître ceux de la concurrence, c'est prendre un risque. C'est pourquoi vous avez besoin du modèle de tarification avec analyse concurrentielle de ClickUp. Il vous aide à évaluer votre position et à identifier les points à améliorer.

Comparez vos tarifs, vos fonctionnalités et votre position par rapport à ceux de vos concurrents en un seul endroit. Identifiez les lacunes, repérez les opportunités et ajustez votre stratégie en toute confiance.

Cela facilite également la compréhension des données complexes. Vous pouvez transformer vos analyses de la concurrence en visuels clairs et agir plus rapidement.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Planifiez votre positionnement par rapport à vos concurrents sur un Tableau blanc ClickUp

Comparez les offres de produits de vos concurrents avec les vôtres pour identifier les opportunités

Comprenez comment vos concurrents proposent des réductions ou des offres groupées

Passez à l'action en convertissant les conclusions de vos sessions de brainstorming en tâches ClickUp

🤑 Idéal pour : les responsables marketing produit et les équipes de croissance qui ont besoin d'un outil visuel et collaboratif pour comparer leurs concurrents et affiner leur propre stratégie tarifaire.

9. Modèle d'offre commerciale par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Lancez des offres spéciales rapidement et de manière cohérente grâce au modèle d'offre pour l'entreprise ClickUp

Créer des offres à partir de zéro à chaque fois peut vous ralentir. Utilisez plutôt le modèle d'offre ClickUp Business. Il vous offre un moyen simple et reproductible de créer et de partager rapidement des offres.

Le modèle rassemble toutes vos informations en un seul endroit. Planifiez votre offre, définissez les conditions et suivez la progression sans avoir à changer de contexte. Il aide également votre équipe à garantir la cohérence et le professionnalisme des offres. Au fil du temps, il vous aide à gérer votre pipeline et à vous concentrer sur la conclusion des contrats.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Réfléchissez aux détails de vos offres avec votre équipe dans un document ClickUp partagé

Organisez les détails et les conditions de vos offres à l'aide de la vue Tableur

Automatisez vos communications par e-mail avec vos prospects et clients grâce aux automatisations de ClickUp

Gardez les dates d'expiration des offres en vue grâce aux dates d'échéance et aux rappels de ClickUp

🤑 Idéal pour : les professionnels de l'équipe commerciale et les responsables du développement commercial qui souhaitent disposer d'un moyen plus rapide et mieux organisé pour créer et gérer leurs offres.

📮 ClickUp Insight : 21 % des personnes interrogées déclarent consacrer plus de 80 % de leur journée de travail à des tâches répétitives. Et 20 % supplémentaires affirment que ces tâches occupent au moins 40 % de leur journée. Cela représente près de la moitié de la semaine de travail (41 %) consacrée à des tâches qui ne nécessitent ni réflexion stratégique ni créativité (comme les e-mails de suivi 👀). Les agents IA de ClickUp vous aident à éliminer ces tâches fastidieuses. Pensez à la création de tâches, aux rappels, aux mises à jour, aux notes de réunion, à la rédaction d'e-mails et même à la création de flux de travail de bout en bout ! Tout cela (et bien plus encore) peut être automatisé en un clin d'œil avec ClickUp, votre application tout-en-un pour le travail. 💫 Résultats concrets : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce aux automatisations de ClickUp, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

10. Modèle de tarification des produits par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Utilisez le modèle de tarification des produits ClickUp en traitant vos services comme des produits, avec une tarification claire et cohérente

Le modèle de tarification des produits ClickUp apporte une structure à vos décisions en matière de tarification.

Cela vous aide au suivi de vos coûts, à la comparaison de vos concurrents et à la définition de vos marges en un seul endroit. Vous pouvez tester différentes stratégies de tarification et observer leur impact.

Ce modèle remplace les feuilles de calcul statiques, ce qui permet à votre équipe de toujours travailler avec des tarifs à jour et des données cohérentes.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Répertoriez les matériaux, la main-d'œuvre et les frais généraux pour chaque référence afin de déterminer clairement le seuil de rentabilité

Configurez des tâches récurrentes dans ClickUp pour réviser et mettre à jour votre catalogue chaque trimestre

Comparez les tarifs entre les différentes catégories de produits et marques

Suivez des variables telles que le prix unitaire standard et les quantités minimales de commande dans les champs personnalisés

🤑 Idéal pour : les chefs de produit et les équipes e-commerce qui ont besoin d'un système reproductible pour gérer les coûts et fixer des prix rentables sur un vaste catalogue de produits.

Comment créer une liste de tarifs de forfaits de services efficace ?

Suivez ces conseils pour créer des grilles tarifaires qui vous permettront de gagner des clients et d'éviter les dérives de périmètre :

Privilégiez les résultats plutôt que les heures facturables : présentez votre présentez votre modèle tarifaire comme un investissement stratégique axé sur la valeur que vos clients en retireront

Définissez clairement les différences de valeur entre les niveaux : justifiez le passage d'une formule « Standard » à une formule « Premium » afin que la différence de retour sur investissement soit évidente

Mettez en évidence toutes les variables de coût : faites preuve de transparence sur tous les éléments de votre tarification. Cela évite les frictions liées aux frais cachés.

Adoptez des conventions de nommage intuitives : Veillez à la cohérence terminologique dans l'ensemble de vos documents et tableaux de bord. Cela rendra vos offres plus faciles à comprendre et à comparer.

Offrez une flexibilité modulaire : permettez à vos clients de personnaliser certains aspects de votre offre. Cela leur offre une certaine flexibilité sans vous imposer de travail administratif supplémentaire.

Vérifiez vos marges tous les trimestres : surveillez régulièrement vos rendements pour vous assurer que vos tarifs reflètent votre expertise et vos objectifs

Jessie Whitman, directrice principale des évènements chez Convene, apprécie les modèles de ClickUp :

« Ce qui a vraiment changé la donne pour moi avec ClickUp, ce sont les modèles personnalisables et la possibilité d'assurer une cohérence sur l'ensemble de nos établissements, quelle que soit la région, afin que l'expérience du client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où ils se rendent. »

« Ce qui a vraiment changé la donne pour moi avec ClickUp, ce sont les modèles personnalisables et la possibilité d'assurer une cohérence sur l'ensemble de nos établissements, quelle que soit la région, afin que l'expérience du client soit la même quel que soit l'emplacement Convene où ils se rendent. »

Convertissez plus rapidement vos prospects en contrats avec ClickUp

La dispersion des documents et la fragmentation du contexte ne font pas que vous ralentir. Elles grignotent vos marges et créent une expérience client décousue. C'est particulièrement vrai lorsque vos listes de prix, vos propositions et vos flux de travail de projet sont cloisonnés dans différentes applications.

Évitez les offres floues, les erreurs de devis et l'épuisement administratif grâce à ClickUp. Avec vos offres, vos tarifs, vos tâches de projet, vos documents et votre chat d'équipe regroupés au même endroit, vous ne perdrez jamais le fil. De plus, l'IA native se charge d'une grande partie du travail fastidieux. Vous pouvez passer d'un prospect brut à un accord en quelques minutes, et non en plusieurs jours.

Prêt à mettre fin au chaos des tarifs ? Commencez gratuitement avec ClickUp et regroupez l'ensemble de votre processus de prestation de services dans un seul environnement de travail connecté.

Foire aux questions (FAQ)

Quelles informations doit contenir toute liste de tarifs de forfaits de services ?

Chaque liste de prix de forfait de services doit inclure les noms des services accompagnés de descriptions claires, les tarifs (à l'unité, au projet ou forfaitaires), ce qui est inclus et ce qui est exclu, les conditions de paiement et les dates de validité. Il est également utile d'indiquer la limite de révisions autorisées et les coordonnées à contacter en cas de questions.

Quelle est la différence entre un modèle de liste de prix et un modèle de proposition de services ?

Un modèle de liste de prix est un catalogue général de tous vos services et de leurs coûts standard, à l'instar d'un menu. Un modèle de proposition de services est un document personnalisé. Il présente une solution spécifique au problème unique d'un client, en combinant le périmètre, l'échéancier et les tarifs adaptés à ses besoins.

Vous devriez revoir vos modèles de tarification au moins une fois par trimestre. Ou chaque fois que vos coûts internes, les conditions du marché ou votre offre de services changent de manière significative. L'utilisation de modèles obsolètes est une cause fréquente de sous-facturation et de perte de revenus pour les entreprises.