7 avantages des flux de travail connectés qui transforment la productivité des équipes

Lorsque les équipes jonglent avec trop d'outils, des données dispersées et des transferts manuels interminables, le travail ralentit et les erreurs se multiplient.

Près de 47 % des travailleurs numériques déclarent avoir des difficultés à trouver les informations dont ils ont besoin pour faire leur travail.

Les flux de travail connectés résolvent ce problème en liant vos processus, vos collaborateurs et vos données entre les différents services. Ainsi, les informations circulent automatiquement, tout le monde reste aligné et votre équipe peut se concentrer sur le travail qui fait réellement avancer les choses.

Que sont les flux de travail connectés ?

Les flux de travail connectés sont des systèmes intégrés qui synchronisent les données, les tâches et les décisions entre vos outils et vos équipes. Considérez-les comme des autoroutes numériques qui éliminent les silos : au lieu de transmettre les informations par e-mail ou par discuter, le travail avance automatiquement grâce à des déclencheurs, des règles et des mises à jour en temps réel.

Cette fragmentation entre les outils est un exemple classique de prolifération des tâches. Le contexte se trouve à dix endroits différents, et les équipes perdent des heures à le reconstituer. Un environnement de travail convergent basé sur l'IA met fin à cette fragmentation en unifiant les tâches, les discussions, les documents et les automatisations en un seul endroit, afin que les flux d'informations circulent naturellement au lieu d'être recherchées.

Un flux de travail solide et connecté comprend trois parties :

Déclencheurs d'automatisation : évènements qui déclenchent l'étape suivante (par exemple, « formulaire soumis » → créer une tâche).

Synchronisation des données : les mises à jour effectuées dans un système sont instantanément répercutées dans tous les outils connectés par connexion.

Visibilité interfonctionnelle : tout le monde peut suivre la progression en temps réel sans avoir à rechercher les mises à jour.

En éliminant le travail manuel, les flux de travail connectés réduisent les erreurs, accélèrent l'exécution et aident les équipes à prendre des décisions basées sur une source unique et fiable.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Un détail clé peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil de discussion Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Project Management, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et accessible instantanément. Dites adieu au « travail autour du travail » et récupérez votre temps de productivité. 💫 Résultats concrets : les équipes peuvent gagner plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

🐣 Anecdote amusante : les premiers « systèmes de flux de travail » étaient littéralement des bordereaux papier attachés à des dossiers physiques en papier kraft. Si quelqu'un prenait un congé maladie... tout le flux de travail prenait également un congé maladie.

Avantages des flux de travail connectés pour les équipes modernes

Les flux de travail connectés ne sont plus facultatifs, ils sont essentiels pour les équipes distribuées qui souhaitent avancer rapidement sans sacrifier la qualité. Voici ce qu'ils débloquent. ✨

Éliminez la saisie manuelle des données et les erreurs humaines

Plus besoin de copier des informations entre différents outils ou de mettre à jour des feuilles de calcul. Les flux de travail connectés synchronisent instantanément vos données partout où elles doivent être.

Exemple : lorsqu'une transaction est conclue dans votre CRM, elle peut automatiquement créer un projet dans ClickUp et mettre à jour les prévisions de revenus, éliminant ainsi le besoin d'intervention humaine.

Organisez ce flux à l'aide de la hiérarchie des espaces de travail de ClickUp (Espaces → Dossiers → Listes), afin de vous assurer que chaque mise à jour automatisée arrive exactement là où elle doit arriver.

Organisez votre travail dans des espaces, des dossiers et des listes pour obtenir une structure claire et évolutive qui fournit l'assistance aux flux de travail connectés.

💡 Conseil de pro : Commencez par le flux de travail qui vous agace le plus. N'essayez pas d'automatiser tout votre univers dès le premier jour. Choisissez le processus qui pose systématiquement problème à votre équipe (approbation des dépenses, contrôle qualité du contenu, attribution des prospects) et faites en sorte que cette connexion soit la première. Vous obtiendrez une adoption plus rapide et un gain immédiat que vous pourrez exploiter à grande échelle.

Accélérez la livraison des projets grâce à des transferts automatisés

Le travail parvient automatiquement à la bonne personne au bon moment.

Exemple : un rédacteur marque un article de blog comme « Prêt pour révision ». Un flux de travail l'attribue instantanément à l'éditeur, l'en informe et met à jour la date limite.

Vous pouvez gérer même les processus d'approbation les plus complexes grâce aux déclencheurs ClickUp Automations. Ces déclencheurs peuvent utiliser une logique conditionnelle basée sur les détails des tâches, de sorte qu'une demande de budget supérieure à 500 dollars est automatiquement transmise à un responsable pour approbation, tandis que les demandes moins importantes sont approuvées instantanément.

Configurez des déclencheurs et des actions dans ClickUp Automatisations pour éliminer les transferts manuels et automatiser le travail.

Voici ce qu'un critique de G2 avait à dire à propos de ClickUp :

Le principal atout de ClickUp réside dans son incroyable flexibilité et sa personnalisation. Vous pouvez vraiment l'adapter à n'importe quel flux de travail ou style de gestion de projet. La possibilité de créer des vues, des tableaux de bord et des champs personnalisés est incroyable. J'apprécie également l'intervalle de fonctionnalités qu'il offre, de la gestion des tâches et du suivi du temps à la collaboration sur des documents et la définition d'objectifs. C'est vraiment un espace de travail tout-en-un.

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur tous les services.

Affichez une vue d'ensemble claire de tout ce qui se passe sans avoir à rechercher les mises à jour. Au lieu de vous fier aux réunions hebdomadaires, vous pouvez voir l'avancement du projet, identifier les goulots d'étranglement et suivre la charge de travail de l'équipe en un coup d'œil. Ce niveau de visibilité des processus permet une collaboration en temps réel, rendue possible grâce à des tableaux de bord qui extraient les données en direct de tous vos outils connectés.

Vous pouvez créer un centre de commande centralisé pour vos projets grâce aux tableaux de bord ClickUp. Ces tableaux de bord vous offrent une vue d'ensemble de haut niveau en convertissant les données de votre environnement de travail en diagrammes et graphiques faciles à comprendre, vous montrant exactement où en est le travail à tout moment.

Tableaux de bord en temps réel : visualisez instantanément l'avancement des projets, les performances des équipes et les indicateurs clés grâce aux données en direct extraites de tous vos outils connectés.

💡 Conseil de pro : créez des « points de contrôle » dans vos flux de travail. Avant de connecter des applications ou de créer des automatisations, ajoutez de petits points de contrôle à votre processus (par exemple « Toutes les informations requises ont-elles été saisies ? » ou « Le service conception a-t-il vérifié cela ? »). Ces micro-invites évitent le chaos en aval et rendent votre flux de travail deux fois plus fiable.

Réduisez vos coûts opérationnels grâce à des gains d'efficacité.

L'un des principaux avantages de l'automatisation est l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, qui se traduit par des économies substantielles. En réduisant le travail manuel, vous diminuez le temps que votre équipe consacre à des tâches administratives à faible valeur ajoutée. Cela lui permet de se concentrer sur des initiatives stratégiques qui génèrent réellement des revenus.

Moins d'erreurs signifie également moins de temps et d'argent consacrés aux retouches. De plus, grâce à une meilleure allocation des ressources, vous pouvez voir qui est surchargé de travail et qui a de la capacité, ce qui vous permet d'équilibrer les charges de travail et d'éviter l'épuisement professionnel. Cela vous aide à optimiser votre équipe existante et à éviter les embauches inutiles.

📮 ClickUp Insight : 30 % des travailleurs estiment que l'automatisation pourrait leur faire gagner 1 à 2 heures par semaine, tandis que 19 % estiment qu'elle pourrait leur permettre de débloquer 3 à 5 heures pour se concentrer sur un travail approfondi. Même ces petits gains de temps s'additionnent : deux heures récupérées par semaine équivalent à plus de 100 heures par an, du temps qui pourrait être consacré à la créativité, à la réflexion stratégique ou au développement personnel. Grâce aux agents IA et à ClickUp Brain de ClickUp, vous pouvez automatiser les flux de travail, générer des mises à jour de projet et transformer vos notes de réunion en étapes concrètes, le tout au sein de la même plateforme. Pas besoin d'outils ou d'intégrations supplémentaires : ClickUp rassemble tout ce dont vous avez besoin pour automatiser et optimiser votre journée de travail en un seul endroit. 💫 Résultats concrets : RevPartners a réduit de 50 % ses coûts SaaS en consolidant trois outils dans ClickUp, obtenant ainsi une plateforme unifiée avec plus de fonctionnalités, une collaboration plus étroite et une source unique d'informations plus facile à gérer et à adapter.

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe grâce à un contexte partagé.

Lorsque tout le monde travaille à partir du même guide, la collaboration entre les équipes devient facile. Les flux de travail connectés garantissent que tous les commentaires, fichiers et décisions soient joints au travail lui-même, de sorte que personne n'ait à fouiller dans ses e-mail pour trouver la dernière version d'un fichier. Cela élimine la dispersion du contexte, qui se produit lorsque les équipes perdent des heures à rechercher des informations, à passer d'une application à l'autre et à rechercher des fichiers sur des plateformes déconnectées, lorsque les informations sont dispersées dans trop d'applications.

Conservez tout votre travail au même endroit afin que votre équipe dispose toujours d'une vue d'ensemble. Grâce à la connexion entre les tâches, les documents et les discussions, votre équipe dispose toujours d'une vue d'ensemble. Lorsqu'une nouvelle personne rejoint un projet, elle peut se mettre rapidement au courant sans avoir à demander ce qui a déjà été décidé.

Collaborez sur des tâches, des documents et des échéanciers en un seul endroit, afin que chacun dispose d'une vue d'ensemble complète.

👀 Le saviez-vous ? Dans les entreprises dont les flux de travail sont déconnectés, 60 % des retards dans les projets sont dus à des échecs de transfert, et non à un manque de compétences ou à une mauvaise planification.

Développez vos activités sans ajouter de complexité.

À mesure que votre entreprise se développe, une stratégie opérationnelle intelligente garantit que vos processus ne deviennent pas plus complexes. Les flux de travail connectés sont conçus pour s'adapter à l'augmentation du volume sans que vous ayez à embaucher davantage de personnel pour gérer le travail manuel. Que vous traitiez 10 ou 1 000 factures, le flux de travail automatisé les gère de la même manière.

Cela vous permet d'augmenter le rendement de votre entreprise sans augmenter proportionnellement vos frais généraux. Vos systèmes se chargent du travail fastidieux, ce qui permet à votre équipe de rester concentrée sur l'innovation et la valeur client.

Bénéficiez d'une meilleure visibilité sur les capacités de votre équipe et équilibrez les charges de travail afin d'éviter le surmenage et d'optimiser l'allocation des ressources.

Améliorez la conformité grâce à des pistes d'audit automatisées.

Soyez prêt pour tout audit grâce à des flux de travail qui documentent automatiquement chaque étape de votre processus. Pour les secteurs réglementés tels que la finance ou la santé, ce niveau de conformité des projets change la donne. Chaque approbation, changement de statut et décision est horodaté et enregistré, créant ainsi une piste d'audit immuable.

Suivez facilement cet historique grâce à la fonctionnalité Audit Trail de ClickUp, qui enregistre les évènements clés tels que les changements de rôle, les suppressions de tâches et les modifications des champs personnalisés ClickUp.

Suivez chaque automatisation, chaque changement de statut et chaque mise à jour grâce à des enregistrements horodatés pour une conformité et une transparence totales des processus achevés.

Cas d'utilisation des flux de travail connectés dans différents services

Les flux de travail connectés ne sont pas réservés à une seule équipe : ils peuvent transformer le fonctionnement de tous les services. La véritable magie opère lorsque vous effectuez la connexion des processus entre les services, créant ainsi un système unifié pour l'ensemble de votre organisation. Voici quelques exemples. 🛠️

Flux de travail d'exploitation et de gestion de projet

Pour les équipes qui vivent et respirent leurs projets, les flux de travail connectés sont la clé pour rester dans les délais et respecter le budget.

Allocation des ressources: attribuez automatiquement des tâches aux membres de l'équipe en fonction de leur charge de travail actuelle et de leurs compétences. Vous pouvez créer un flux de travail qui vérifie la capacité de chacun avant d'attribuer de nouvelles tâches, afin de vous assurer que personne ne soit surchargé. attribuez automatiquement des tâches aux membres de l'équipe en fonction de leur charge de travail actuelle et de leurs compétences. Vous pouvez créer un flux de travail qui vérifie la capacité de chacun avant d'attribuer de nouvelles tâches, afin de vous assurer que personne ne soit surchargé.

Dépendances entre les tâches : respectez les délais de vos projets sans ajustements manuels. Avec respectez les délais de vos projets sans ajustements manuels. Avec les dépendances entre les tâches de ClickUp , la réalisation d'une tâche peut automatiquement déclencher le démarrage de la suivante, et tout retard dans une tâche critique peut entraîner la reprogrammation de toutes les tâches dépendantes.

Rapports : ne passez plus des heures à compiler manuellement des rapports d'avancement. Vous pouvez configurer des flux de travail automatisés qui génèrent et envoient chaque semaine des rapports d'état aux parties prenantes, en extrayant les données en temps réel directement de vos projets.

Attribuez automatiquement les tâches en fonction de la charge de travail, des compétences et de l'étape du projet

Processus d'entreprise interfonctionnels

Certains des flux de travail les plus efficaces sont ceux qui transcendent les frontières entre les services.

Acheminement des prospects : lorsqu'un nouveau prospect arrive sur votre site web, un flux de travail peut l'analyser instantanément. En fonction de l'emplacement du prospect, de la taille de son entreprise et de son intérêt, il peut être automatiquement attribué au commercial le plus à même d'assurer le suivi.

Intégration des employés : dès qu'un nouvel employé signe son contrat, vous pouvez déclencher un workflow complet d'intégration. Cela peut créer des tâches pour le service informatique afin de configurer son équipement, pour les RH afin d'envoyer les documents administratifs et pour son responsable afin de planifier sa première semaine de réunions. Ce n'est qu'un dès qu'un nouvel employé signe son contrat, vous pouvez déclencher un workflow complet d'intégration. Cela peut créer des tâches pour le service informatique afin de configurer son équipement, pour les RH afin d'envoyer les documents administratifs et pour son responsable afin de planifier sa première semaine de réunions. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de flux de travail que vous pouvez créer.

Approbations d'achat : rationalisez la manière dont votre entreprise dépense son argent. Un employé peut soumettre une demande d'achat via un formulaire, et un flux de travail peut automatiquement la transmettre pour approbation en fonction du montant et du service concerné, garantissant ainsi qu'elle parvienne aux bonnes personnes sans délai.

Collaborez au sein des équipes et avec d'autres parties prenantes sur une seule et même plateforme.

Comment mettre en œuvre des flux de travail connectés étape par étape

La mise en pratique des flux de travail connectés relève davantage de la planification que de la technologie. Avant même de penser aux outils, vous devez comprendre comment votre équipe fonctionne actuellement. Une excellente façon de commencer est de structurer votre travail de manière logique. Par exemple, la hiérarchie de l'environnement de travail de ClickUp vous permet d'organiser votre travail en espaces, dossiers et listes, ce qui constitue une base naturelle pour la création de vos systèmes de flux de travail automatisés.

Mapper vos processus actuels et identifiez les goulots d'étranglement.

La première étape consiste à identifier les points de blocage dans votre travail. Une technique appelée « cartographie de la chaîne de valeur » peut vous aider à visualiser vos processus actuels et à détecter les retards cachés.

Documentez l'état actuel : notez chaque étape d'un processus clé, du début à la fin. Notez qui est responsable de chaque étape et quels outils sont utilisés.

Identifiez les temps d'attente : repérez le travail en attente. Cela se produit souvent lorsqu'une tâche est en attente d'approbation ou de transfert vers une autre équipe.

Identifiez les transferts manuels : recherchez tous les points où des informations sont transmises d'une personne à une autre par e-mail, discuter ou réunion. Ce sont là des occasions idéales pour l'automatisation.

Mesurez la durée du cycle: chronométrez le temps nécessaire pour achever un processus, de la demande initiale à la livraison finale. Cela vous donne une base de référence pour mesurer vos améliorations. chronométrez le temps nécessaire pour achever un processus, de la demande initiale à la livraison finale. Cela vous donne une base de référence pour mesurer vos améliorations.

Concevez votre architecture de flux de travail connectés

Une fois que vous savez ce qu'il faut corriger, vous pouvez commencer à concevoir votre nouveau processus connecté. Cela implique de planifier les détails techniques afin de garantir le bon déroulement de tout.

Acheminez instantanément les tâches urgentes, déplacez des éléments entre les listes et attribuez des propriétaires à l'aide de flux de travail intelligents basés sur des règles.

Définissez les déclencheurs : décidez quel évènement lancera votre flux de travail. Sera-ce lorsqu'un statut de tâche changera, qu'un formulaire sera soumis ou qu'une date d'échéance arrivera ? ClickUp propose un large intervalle de déclencheurs d'automatisation pour lancer vos flux de travail.

Définissez des conditions : créez des règles qui guident le flux de travail. En exemple, « Si le budget dépasse 1 000 dollars, envoyez-le au directeur financier pour approbation ».

Mettez en place des intégrations : déterminez quels outils existants doivent communiquer entre eux. Vous pouvez utiliser des déclencheurs webhook ou des intégrations natives pour établir la connexion entre vos applications et garantir un flux de données fluide.

Désignez des propriétaires de processus : désignez une personne chargée de la maintenance de chaque flux de travail. Cette personne sera la référence pour effectuer les mises à jour et résoudre les éventuels problèmes.

Prêt à voir l'automatisation des flux de travail en action ? Regardez ce tutoriel rapide qui montre exactement comment configurer des automatisations basées sur l'IA dans ClickUp en moins de 5 minutes, sans aucun codage nécessaire.

Voici un aperçu rapide des changements qui surviennent lorsque vous passez à un système connecté.

Flux de travail déconnectés Flux de travail connectés Mises à jour manuelles du statut par e-mail Suivi automatique de la progression en temps réel Suivi des approbations à l'aide de feuilles de calcul Acheminement des approbations dans le système avec notifications Réunions hebdomadaires de statut pour faire le point sur l'avancement des projets Tableaux de bord en temps réel avec données en direct Des outils distincts pour chaque service Environnement de travail unifié avec données intégrées

Comment mesurer le retour sur investissement des flux de travail connectés

Le retour sur investissement (ROI) des flux de travail connectés se manifeste de deux manières : un gain de temps immédiat et une amélioration à long terme de la qualité. Pour prouver leur impact, il est essentiel de suivre vos performances avant d'apporter des changements. Cela vous permettra d'avoir une image claire de la situation « avant et après ».

Indicateurs clés pour le suivi des performances des flux de travail

Pour évaluer les performances de vos nouveaux flux de travail, surveillez ces indicateurs clés de productivité.

Délai d'exécution : il s'agit du temps total écoulé entre le début d'une tâche et le moment où elle est achevée. Un délai d'exécution plus court signifie que vous apportez de la valeur ajoutée plus rapidement.

Taux d'erreur : suivez la fréquence des erreurs qui nécessitent une reprise. Un taux d'erreur plus faible est un signe direct d'amélioration de la qualité et de réduction du gaspillage.

Rendement : il s'agit de la quantité de travail terminé par votre équipe au cours d'une période donnée. Un rendement plus élevé signifie que votre équipe termine davantage sans travailler plus longtemps.

Utilisation des ressources : cet indicateur indique la proportion du temps consacré par votre équipe à du travail précieux par rapport aux tâches administratives. L'objectif est de maximiser le temps consacré aux activités importantes.

Calculez les économies de temps et d'argent réalisées

Vous pouvez calculer votre retour sur investissement à l'aide d'une formule simple : (heures économisées par semaine × taux horaire moyen × 52) – coût initial = retour sur investissement annuel.

En exemple, si vous faites gagner 10 heures par semaine à votre équipe et que le taux horaire moyen est de 40 dollars, cela représente une économie de 20 800 dollars par an. N'oubliez pas de compter à la fois les économies tangibles (comme le fait de ne pas avoir à embaucher une autre personne) et les économies intangibles (comme le fait que votre équipe dispose de plus de temps pour le travail créatif et stratégique).

Comment l'IA optimise les avantages des flux de travail connectés

L'automatisation basée sur l'IA fait passer les flux de travail connectés à un niveau supérieur. Des études montrent que la productivité augmente de 14 % lorsque les équipes utilisent des assistants IA dans leurs flux de travail. Au lieu de se contenter de suivre des règles prédéfinies, l'IA peut apprendre, s'adapter et rendre vos processus automatisés encore plus intelligents. Elle agit comme une couche intelligente au-dessus de vos flux de travail, comprenant le contexte et faisant des suggestions pour améliorer l'efficacité. 🤩

Posez des questions sur votre travail dans un langage simple et obtenez des réponses instantanées avec ClickUp Brain. Et avec ClickUp Brain MAX, notre compagnon IA de bureau, vous pouvez étendre ces capacités à toutes vos applications tout en restant connecté à votre environnement de travail ClickUp.

💡 Conseil de pro : Ajoutez des résumés générés par l'IA à chaque transfert. Utilisez ClickUp Brain/Agents pour résumer automatiquement les progrès, les obstacles et les prochaines étapes chaque fois qu'une tâche passe à une nouvelle étape. Cela évite la classique chasse au trésor « Quelles sont les dernières nouvelles ? ».

Une automatisation intelligente qui s'adapte aux modèles

Les flux de travail basés sur l'IA s'améliorent au fil du temps en apprenant des activités de votre équipe.

Routage intelligent : au lieu de simplement attribuer les tâches à tour de rôle, l'IA peut déterminer la personne la mieux adaptée à la tâche en fonction de sa charge de travail actuelle, de ses compétences et de ses performances passées sur des tâches similaires.

Prévision des retards : l'IA peut analyser les données de votre projet afin d'identifier les tâches qui risquent de ne pas respecter les délais, vous avertissant ainsi à l'avance afin que vous puissiez prendre des mesures avant qu'il ne soit trop tard.

Détection des anomalies : l'IA peut signaler les activités inhabituelles qui pourraient nécessiter un contrôle humain, comme une demande d'achat beaucoup plus élevée que normal ou une tâche qui reste trop longtemps dans le même statut.

Création de flux de travail en langage naturel

Oubliez les menus de configuration compliqués. Grâce à l'IA, vous pouvez créer de puissants systèmes de flux de travail automatisés en décrivant simplement ce que vous souhaitez voir se produire. Par exemple, vous pouvez simplement dire à ClickUp Brain : « Lorsqu'une tâche est marquée comme urgente, prévenez le gestionnaire de projet et ajoutez-la en haut de sa liste à faire. » L'IA comprendra votre intention et créera pour vous l'ensemble du flux de travail, avec les déclencheurs et les actions appropriés.

Utilisez ClickUp Brain pour identifier les goulots d'étranglement en matière de ressources en passant en revue les tâches, les documents et les mises à jour dans votre environnement de travail.

Laissez les agents ClickUp exécuter automatiquement vos flux de travail connectés.

Obtenez instantanément des informations et des recommandations basées sur l'IA pour équilibrer la charge de travail, hiérarchiser les tâches et optimiser les plannings.

Les agents ClickUp agissent comme des coéquipiers toujours disponibles, assurant la fluidité de vos flux de travail. Ils surveillent les changements de statut, les tâches en retard, les projets bloqués, les transferts manquants ou les étapes incomplètes, puis acheminent le travail, informent les propriétaires ou génèrent automatiquement des mises à jour. Les agents veillent à ce que les flux de travail connectés restent connectés, même lorsque votre équipe est occupée ou hors ligne.

Transformez la productivité de votre équipe grâce à des flux de travail connectés

Les flux de travail connectés sont bien plus qu'une simple astuce pour améliorer la productivité : ils représentent un changement fondamental dans la manière dont les équipes modernes accomplissent leur travail. En abandonnant les outils fragmentés et les processus manuels, vous permettez à votre équipe de se concentrer sur ce qu'elle fait le mieux : résoudre des problèmes, faire preuve de créativité et apporter de la valeur à vos clients. Le résultat n'est pas seulement une entreprise plus efficace, mais aussi une équipe plus heureuse et plus engagée.

Pas besoin de vouloir tout changer d'un coup. Choisis un processus qui pose le plus de problèmes à ton équipe, comme les rapports de frais ou les validations de contenu, et fais en sorte qu'il soit connecté. Une fois que tu auras constaté les avantages, tu pourras aller plus loin. Au fil du temps, ces petites victoires s'additionneront et transformeront toute ton organisation.

Prêt à éliminer la fragmentation du travail entre des outils déconnectés qui nuit à la productivité de votre équipe, et à découvrir ce dont votre équipe est vraiment capable ? Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp, gratuitement.

Foire aux questions

Quelle est la différence entre l'automatisation des flux de travail et les flux de travail connectés ?

L'automatisation des flux de travail se concentre sur un seul processus au sein d'un même outil, tandis que les flux de travail connectés lient plusieurs processus automatisés entre différents services et systèmes. Cela crée un flux d'informations et de travail transparent et continu.

Combien de temps faut-il pour constater le retour sur investissement des flux de travail connectés ?

La plupart des équipes constatent des gains de temps mesurables dès les 30 premiers jours. En fonction de la complexité des flux de travail que vous créez, vous pouvez généralement espérer un retour sur investissement complet en trois à six mois.