13 modèles gratuits de propositions commerciales pour conclure plus rapidement vos ventes

Vous rédigez encore vos propositions à la dernière minute pendant que vos clients attendent ? C'est une erreur de débutant.

Une proposition précipitée, peu claire ou lacunaire donne une impression de préparation insuffisante, et aucun client ne miserait son argent dessus.

Vous avez besoin d'un outil aussi performant que vous, d'une proposition commerciale claire et convaincante qui vous aidera à décrocher le client sans interminables allers-retours.

Et vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Dans cet article, vous trouverez des modèles de propositions commerciales gratuits qui vous aideront à présenter vos offres plus rapidement, à définir des attentes claires et à conclure des contrats sans panique de dernière minute. ✅

Que sont les modèles de propositions commerciales ?

Les modèles de propositions commerciales sont des documents préstructurés destinés à présenter un produit ou un service aux clients. Ils comprennent des sections consacrées aux besoins du client, aux solutions proposées, aux livrables, à l'échéancier et aux coûts.

Les entreprises (en particulier les entreprises B2B) et les fournisseurs de services (tels que les freelances, les agences ou les consultants) utilisent ces modèles pour s'assurer que leurs propositions de produits sont cohérentes, complètes et professionnelles.

En partant d'un modèle, les équipes et les freelancers peuvent rapidement remplir les informations du client sans avoir à recréer chaque proposition à partir de zéro, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs.

💡 Conseil de pro : Ajoutez une mini page FAQ pour les objections tacites. Pensez à toutes les questions qui font échouer les transactions derrière des portes closes : « Est-ce évolutif ? » « Que se passe-t-il si nous utilisons déjà X ? » Répondez-y dans votre proposition commerciale avant qu'elles ne soient posées.

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de proposition commerciale ?

Un modèle de proposition commerciale bien structuré est essentiel pour communiquer efficacement votre proposition de valeur et conclure des contrats. Il doit répondre aux besoins du client, fournir des informations claires et faciliter la prise de décision.

Voici quelques aspects à prendre en compte :

Résumé clair : commence par un aperçu concis qui décrit les défis du client et la manière dont votre solution y répond

Sections structurées : Fournit des dispositions prêtes à l'emploi pour la portée du projet, les livrables, les tarifs et les échéanciers afin d'accélérer la rédaction

Structure tarifaire transparente : Comprend une ventilation des coûts, des conditions de paiement et des services ou modules complémentaires optionnels

Champs faciles à personnaliser : vous permet de personnaliser rapidement vos propositions en y ajoutant le nom du client, vous permet de personnaliser rapidement vos propositions en y ajoutant le nom du client, les objectifs spécifiques du projet et les détails uniques du service

Mise en forme claire et professionnelle : met en évidence les détails importants tels que le retour sur investissement (ROI), la proposition de valeur et les étapes suivantes sans submerger le lecteur

Fonctionnalités de collaboration : permet aux équipes internes de commenter, de suggérer des modifications et de joindre des fichiers de référence directement dans le modèle

Libellés de suivi du statut : Marque les propositions comme Brouillon, Envoyé, Révisé ou Approuvé pour tenir tout le monde informé de la progression

Gestion intégrée des tâches : attribuez des éléments d'action tels que des tâches de révision, des demandes de commentaires aux clients ou des rappels de suivi dans la proposition

Options d'organisation visuelle : Assistance pour les tableaux, les checklists, les échéanciers et les organigrammes afin de faciliter la compréhension des détails complexes

Options de signature électronique et d'exportation : permet des approbations rapides grâce à l'assistance intégrée pour la signature électronique ou à l'exportation simple au format PDF et document

Suivi de l'engagement des clients : Surveille quand un client ouvre, affiche ou interagit avec la proposition pour un suivi plus intelligent

Pour convaincre vos clients potentiels, rédigez un document personnalisé qui répond clairement à leurs besoins, met en avant les indicateurs de performance pertinents et distingue votre proposition de celle de vos concurrents.

📮ClickUp Insight : Les résultats de notre sondage sur l'efficacité des réunions indiquent que les travailleurs du savoir pourraient passer près de 308 heures par semaine en réunions dans une organisation de 100 personnes ! Mais que se passerait-il si vous pouviez réduire ce temps de réunion ? L'environnement de travail unifié de ClickUp réduit considérablement les réunions inutiles ! 💫 Résultats réels : Des clients tels que Trinetix ont réduit de 50 % le nombre de réunions en centralisant la documentation des projets, en automatisant les flux de travail et en améliorant la visibilité entre les équipes grâce à notre application tout-en-un pour le travail. Imaginez gagner des centaines d'heures de productivité chaque semaine !

13 modèles de propositions commerciales prêts à l'emploi pour conclure davantage de contrats

Les propositions commerciales doivent être claires, convaincantes et rapides à fournir.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui aide les équipes à gérer les tâches, les documents et les flux de travail des clients en un seul endroit. Elle comprend également des modèles prêts à l'emploi qui garantissent la cohérence et le professionnalisme de vos propositions.

Ci-dessous, nous vous présentons 13 modèles de propositions commerciales proposés par ce logiciel de gestion des propositions.

1. Modèle de proposition de services ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez, envoyez et suivez vos propositions sans effort grâce au modèle de proposition de services ClickUp

Le modèle de proposition de services ClickUp vous aide à créer des propositions soignées et détaillées qui définissent clairement les attentes, mettent en avant votre valeur et accélèrent les approbations des clients. Il est conçu pour éliminer les problèmes de mise en forme et les détails manquants, afin que vous puissiez vous concentrer sur la présentation et la conclusion.

Vous obtenez plus qu'un simple modèle : vous bénéficiez d'un environnement de travail structuré et personnalisable qui simplifie chaque étape du processus de proposition, de la description des services au suivi des approbations.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Décomposez les offres de services, les modèles de tarification et les échéanciers dans un format clair et convivial pour vos clients

Niveau de service , Durée du contrat et Cycle de facturation pour personnaliser chaque proposition Utilisez des champs personnalisés tels queetpour personnaliser chaque proposition

Suivez les propositions par étape grâce à des affichages tels que Nouvelles propositions, Négociations et Prêt à signer

📌 Idéal pour : Les équipes qui doivent présenter des solutions commerciales sur mesure avec des livrables, des tarifs et des échéanciers détaillés afin de remporter rapidement de nouveaux contrats.

💡 Conseil de pro : Vous voulez booster vos propositions commerciales ? Regardez cette vidéo sur l'utilisation de l'IA pour les ventes! Découvrez des moyens pratiques grâce auxquels l'IA peut vous aider à personnaliser vos propositions, automatiser les suivis et analyser les besoins des clients, afin que vous puissiez présenter vos offres de manière plus intelligente, répondre plus rapidement et conclure plus de contrats avec moins d'efforts.

2. Modèle de proposition de projet ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez la progression des propositions grâce au modèle de tableau blanc pour propositions de projet ClickUp

Le modèle de tableau blanc pour proposition de projet ClickUp vous aide à éviter les allers-retours fastidieux et à créer des propositions claires et visuelles qui sont approuvées plus rapidement. Il est parfait pour transformer des idées brutes en plans structurés, le tout dans un environnement de travail par glisser-déposer.

Ce modèle vous permet de réfléchir librement à l'aide de notes autocollantes, de formes, de texte et de tâches, puis de passer sans difficulté de la planification à l'exécution sans perdre votre élan.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Mappez visuellement vos idées de projet à l'aide d'outils de tableau blanc tels que des notes autocollantes et des formes

aperçu de projet collaboratif qui aligne votre équipe dès le départ Créez uncollaboratif qui aligne votre équipe dès le départ

Transformez les éléments issus d'un brainstorming en tâches concrètes en un seul clic, sans transfert manuel

📌 Idéal pour : Les professionnels qui définissent clairement la portée des projets, les jalons et les besoins en ressources afin d'aligner les parties prenantes avant le début du travail.

🧠 Anecdote : En 1960, Rosser Reeves, de Ted Bates & Co., a introduit le concept d'argument clé de vente (USP), une idée simple qui a révolutionné la publicité. Les propositions commerciales utilisent toujours le même principe fondamental : montrer ce qui vous distingue.

3. Modèle de proposition commerciale ClickUp Business

Obtenir un modèle gratuit Tirez parti du modèle de proposition commerciale ClickUp pour créer des propositions convaincantes et réussies pour vos clients potentiels

Le modèle de proposition commerciale ClickUp Business fournit un système visuel pour mapper les idées, structurer les livrables et présenter des propositions soignées et axées sur le client sans repartir de zéro à chaque fois.

Ce modèle flexible de proposition de services de conseil vous aide à relier les besoins de vos clients, votre proposition de valeur et votre solution dans un flux clair et logique. Vous passerez moins de temps à mettre en forme et plus de temps à faire avancer vos transactions.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Créez des propositions flexibles et professionnelles sans avoir à tout réécrire

Alignez visuellement les éléments clés tels que les jalons, les prix et les échéanciers pour accélérer les approbations

Adaptez facilement la structure en fonction de la taille, de la complexité ou du secteur d'activité du projet

📌 Idéal pour : Les entreprises qui présentent leurs offres de services, leurs plans stratégiques et leurs opportunités d'investissement afin de conclure des partenariats et d'obtenir des financements.

💡 Conseil de pro : Ajoutez un audit ou une analyse de cinq minutes à votre prochaine proposition commerciale. Incluez une mini-revue de leur installation actuelle (site, stratégie, flux de travail, etc.) pour prouver que vous avez investi du temps. Cela montre votre initiative et vous donne de l'autorité. 🎯

4. Modèle de proposition commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Personnalisez vos offres pour chaque client à l'aide du modèle de proposition commerciale ClickUp

Préparer une proposition commerciale détaillée lorsqu'un client demande des prix comparatifs, une description du périmètre et des conditions de livraison en moins d'une journée est un véritable test de résistance. Le modèle de proposition commerciale ClickUp est conçu pour organiser votre offre, accélérer la rédaction et éliminer les erreurs qui peuvent vous coûter le contrat.

Ce modèle vous offre une structure claire pour décomposer des services ou des produits complexes en sections bien ordonnées (conditions, livrables, niveaux de prix, exclusions et échéanciers) sans avoir à vous soucier de la mise en forme.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Regroupez rapidement les services optionnels ou les offres groupées dans des blocs distincts pour plus de clarté et un meilleur taux de conversion

Intégrez les dates clés, les échéances et les étapes d'approbation directement dans la proposition à l'aide de widgets visuels

plan de projet complet dès le premier jour, afin que les clients sachent exactement ce qui les attend et à quel moment Présentez uncomplet dès le premier jour, afin que les clients sachent exactement ce qui les attend et à quel moment

📌 Idéal pour : Les entreprises qui présentent des offres commerciales structurées, avec des détails sur les produits, la ventilation des coûts et les conditions pour conclure plus rapidement les transactions.

🔍 Le saviez-vous ? Les propositions commerciales peuvent aller d'une seule page à des documents volumineux en plusieurs volumes, selon les enjeux. Par exemple, lorsque Boeing était en lice pour un contrat de plusieurs milliards de dollars avec l'armée de l'air américaine en 2010, sa proposition pour le programme d'avions ravitailleurs KC-X comptait plus de 8 000 pages! Elle comprenait des spécifications techniques exhaustives, des documents de conformité et des ventilations détaillées des coûts. Si la plupart des propositions commerciales n'ont pas besoin d'être aussi longues, cela montre à quel point il est important d'adapter la profondeur et le niveau de détail de votre proposition aux besoins de votre client, ainsi qu'à la taille de l'opportunité, pour remporter des contrats importants. 🏆

5. Modèle de proposition budgétaire ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Apportez rapidement des modifications et suivez les approbations budgétaires grâce au modèle de proposition budgétaire de ClickUp

Lorsque les clients ont besoin d'une ventilation claire et bien structurée du budget, toute confusion dans votre proposition peut nuire à vos chances. Le modèle de proposition budgétaire ClickUp offre aux professionnels de la vente tout ce dont ils ont besoin pour présenter les coûts, les échéanciers et les livrables avec confiance et précision, dès la sortie de la boîte.

Ce document prêt à l'emploi mappe rapidement toutes les dépenses du projet grâce à des champs intégrés pour la ventilation des coûts, les conditions de paiement et les plans de mise en œuvre. Il est facile à personnaliser, de sorte que chaque proposition répond aux besoins du client et offre à chaque fois un format professionnel et cohérent.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Présentez clairement vos budgets grâce à des champs modifiables pour les coûts, les échéanciers et les conditions de paiement

Utilisez des visuels prédéfinis tels que des diagrammes et des tableaux pour simplifier les chiffres complexes

Présentez des propositions professionnelles et faciles à approuver sans partir de zéro

📌 Idéal pour : Les équipes qui planifient des budgets de projet ou opérationnels et qui ont besoin d'un format clair et détaillé pour présenter les coûts et justifier les besoins financiers.

💡 Conseil de pro : créez un visuel « 30 premiers jours » avec ClickUp L'un des meilleurs moyens d'assurer la réussite de vos clients et de réduire leur anxiété lors de leur intégration est de leur montrer exactement à quoi s'attendre après leur signature. Créez un visuel clair « 30 premiers jours » qui décrit les jalons clés, les livrables et les prochaines étapes. Il peut s'agir d'un simple échéancier, d'une checklist ou même d'une feuille de route étape par étape. Comment faire dans ClickUp : Utilisez l'échéancier ou la vue Gantt de ClickUp pour mapper chaque phase d'intégration, du lancement aux premiers résultats.

créez une checklist ou une liste de tâches* pour chaque élément d'action, afin que les clients sachent ce qui les attend et qui en est responsable.

Partagez le forfait d'intégration directement avec votre client : il peut ajouter des commentaires, poser des questions et suivre la progression en temps réel.

Définissez des rappels et des dates d'échéance automatisés pour que tout le monde respecte le calendrier et rende des comptes. pour que tout le monde respecte le calendrier et rende des comptes. En visualisant le parcours d'intégration dans ClickUp, vous définissez non seulement des attentes claires, mais vous instaurez également la confiance et la transparence dès le premier jour. Les clients se sentiront en confiance, informés et prêts à aller de l'avant, ce qui rendra vos propositions encore plus convaincantes. 🚀

6. Modèle de gestion des contrats ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez tous les aspects de votre contrat en un seul endroit grâce au modèle de gestion des contrats ClickUp

Les commerciaux et les agences jonglent souvent avec de nombreux contrats clients à la fois : ils doivent suivre les signatures, les échéances et les renouvellements. Le modèle de gestion des contrats ClickUp résout ce problème.

Il offre un système de contrats professionnel et soigné, avec des statuts et des champs personnalisés déjà configurés pour vous permettre de vous lancer immédiatement. Au lieu de créer votre outil de suivi à partir de zéro, vous voyez d'un seul coup d'œil l'étape et les parties prenantes de chaque accord.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Utilisez les rappels et les échéances intégrés pour garder une longueur d'avance sur les renouvellements et les approbations

Suivez l'étape, les parties prenantes et le statut de chaque contrat dans une vue organisée

Surveillez les budgets, les frais et les limites de responsabilité ainsi que les jalons juridiques dès le premier jour

📌 Idéal pour : Les entreprises qui ont besoin d'organiser le cycle de vie des contrats, de surveiller les obligations et de gérer les renouvellements ou les modifications à partir d'un seul endroit centralisé.

💡 Conseil de pro : Ajoutez une section « Aperçu de l'avenir ». Décrivez brièvement et de manière vivante à quoi pourrait ressembler l'univers de votre client après avoir travaillé avec vous. Rédigez l'exemple de proposition commerciale comme une histoire avant/après afin de l'aider à visualiser la transformation et la valeur que vous lui apportez. Vous souhaitez rendre votre « aperçu du futur » encore plus convaincant ? ✨ Utilisez la fonctionnalité Documents de ClickUp pour ajouter des visuels riches, des tableaux et des checklists directement dans votre proposition. Vous pouvez même collaborer avec votre équipe en temps réel pour élaborer un récit avant/après percutant qui trouvera un écho auprès de votre client.

7. Modèle de forfait commercial et marketing ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les flux de travail des équipes commerciales et marketing grâce au modèle de forfait commercial et marketing ClickUp

Lorsque les équipes commerciales et marketing travaillent sur des plateformes distinctes, la coordination est rapidement compromise. Le modèle de plan commercial et marketing ClickUp résout ce problème grâce à un environnement de travail unique et structuré où les objectifs commerciaux, les stratégies marketing, les échéanciers des campagnes et les indicateurs clés de performance sont tous connectés.

Vous pouvez mapper vos campagnes, allouer des ressources et prendre des décisions en fonction de vos stratégies commerciales et marketing, sans passer d'un outil à l'autre.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Définissez vos cibles de revenus, vos objectifs marketing et vos tâches de campagne dans des sections prêtes à l'emploi

Attribuez la propriété, suivez la progression et restez aligné entre les différents services

Utilisez les mises à jour de statut et les alertes pour détecter rapidement les retards et respecter toutes les échéances en toute confiance

📌 Idéal pour : Les équipes qui élaborent des stratégies commerciales et marketing détaillées et exploitables qui alignent les cibles, les campagnes et les indicateurs clés de performance (KPI) entre les différents services.

🧠 Anecdote : Des archéologues ont découvert des rouleaux de papyrus datant de 2000 avant J.-C. dans lesquels des marchands proposaient des accords commerciaux sous forme écrite, ce qui correspondait en quelque sorte à l'ancêtre des formulaires de proposition commerciale.

8. Modèle de forfait commercial ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Automatisez facilement vos initiatives commerciales à l'aide du modèle de forfait commercial ClickUp

Le modèle de forfait commercial ClickUp vous offre une structure prête à l'emploi pour organiser l'ensemble de votre stratégie commerciale en un seul endroit, de la définition des objectifs à l'exécution, sans avoir à tout assembler manuellement.

Contrairement au modèle précédent, qui combine les campagnes marketing et les activités commerciales dans un seul flux de travail, celui-ci est exclusivement destiné à l'exécution commerciale. Il se concentre entièrement sur la définition d'objectifs SMART, l'élaboration de stratégies ciblées et la gestion de chaque étape du processus commercial grâce à un suivi détaillé des tâches.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Structurez l'ensemble de votre parcours commercial, de la planification à l'exécution , dans un environnement de travail dédié

Utilisez des vues dynamiques telles que Échéancier et Gantt pour visualiser les dépendances et les priorités

Définissez des objectifs SMART, attribuez des tâches et suivez la progression de chaque activité commerciale

📌 Idéal pour : Les commerciaux et les responsables qui mappent les objectifs de chiffre d'affaires, les tactiques de prospection et les calendriers de prospection afin de générer une croissance prévisible des ventes.

📖 À lire également : Modèles de rapports commerciaux

9. Modèle de demande de devis ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez toutes les offres que vous recevez en un seul endroit grâce au modèle de demande de devis ClickUp

Le modèle de demande de devis ClickUp organise toutes les exigences, les échéances et les points d'évaluation en un seul endroit, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Contrairement aux formulaires de base, ce modèle est conçu pour offrir une grande flexibilité. Vous pouvez personnaliser chaque section, des détails du projet aux attentes du fournisseur, et suivre chaque demande de devis à l'aide de statuts personnalisés tels que Soumis, Examiné, Approuvé ou Refusé pour une visibilité totale.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Personnalisez les sections des appels d'offres en fonction de votre projet et des critères de vos fournisseurs

Automatisez la distribution des appels d'offres afin de pouvoir envoyer des demandes de devis spécifiques à un projet à plusieurs fournisseurs, sans travail répétitif

Collaborez en temps réel grâce aux commentaires et aux modifications en cours de tâche pour prendre des décisions plus rapidement

📌 Idéal pour : Les équipes commerciales, les entrepreneurs indépendants et les agences en contact avec les clients qui ont besoin d'un moyen flexible et professionnel d'envoyer des documents de demande de devis et de comparer les réponses des fournisseurs.

10. Modèle ClickUp pour l'intégration des clients

Obtenir un modèle gratuit Créez une expérience accueillante pour les nouveaux clients grâce au modèle d'intégration client ClickUp

Offrir une expérience d'intégration client irréprochable est essentiel pour instaurer la confiance et poser les bases d'une réussite à long terme. Le modèle d'intégration client ClickUp vous accompagne depuis l'accueil initial jusqu'à l'installation du service, afin que vous puissiez offrir une expérience cohérente et soignée, sans oublier aucun détail.

Ce modèle est entièrement personnalisable. Vous pouvez suivre et gérer des tâches telles que l'envoi de cadeaux de bienvenue, la planification d'appels d'intégration, l'affectation de membres de l'équipe interne et la collecte de questionnaires d'intégration, le tout en un seul endroit.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Personnalisez l'intégration grâce à des champs personnalisés tels que Type de client , Offre de services et Date de l'appel d'intégration

Utilisez des vues telles que Formulaires d'admission des clients et Répartition des offres de services pour organiser les étapes clés

Adaptez le modèle à votre flux d'intégration grâce à la flexibilité du glisser-déposer et aux mises à jour en temps réel

📌 Idéal pour : Les agences qui souhaitent rationaliser les processus d'intégration des clients, assurer le suivi des jalons et garantir une transition fluide entre les équipes commerciales et les équipes de service.

🔍 Le saviez-vous ? Certaines agences haut de gamme ont recours à des parfums subtils, comme le bois de santal ou les agrumes, pour parfumer légèrement leurs propositions imprimées afin de les rendre plus attrayantes et de créer un souvenir sensoriel.

11. Modèle de contrat de services ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mappez vos services et définissez les conditions de paiement avec le modèle de contrat de services ClickUp

Le modèle de contrat de services ClickUp vous aide à créer des contrats clairs et personnalisables qui décrivent exactement ce qui est attendu. Cela garantit que les projets démarrent sur des bases solides et que tout le monde reste sur la même longueur d'onde.

Vous disposez de champs personnalisés intégrés pour classer les contrats par type de service, valeur contractuelle ou informations client, ce qui vous permet de rester organisé tout au long de la progression des transactions. Ce modèle vous aide à définir les attentes, à déterminer la portée et à passer à l'action sans vous soucier de l'installation.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Utilisez les champs personnalisés pour suivre le type de service, la valeur du contrat et les informations clés sur les clients

Définissez clairement vos attentes dès le premier jour grâce à une disposition de contrat personnalisable et professionnelle

Décomposez les accords en tâches concrètes et attribuez-les à des propriétaires pour garantir une exécution sans heurts

📌 Idéal pour : Les fournisseurs, prestataires de services qui rédigent des contrats professionnels et personnalisables définissant clairement les prestations, les conditions de paiement et les attentes du projet.

12. Modèle CRM ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez les informations clients dispersées en un système clair et exploitable grâce au modèle CRM ClickUp

Le modèle CRM ClickUp vous aide à garder le contrôle de chaque discussion, transaction et interaction avec les clients, sans perdre de vue les détails.

Il assure le suivi de chaque prospect grâce à des statuts personnalisés tels que Qualifié, À approuver ou Fermé, et organise les contacts à l'aide de champs tels que Type d'élément CRM, Secteur d'activité et Intitulé du poste, afin que vous puissiez hiérarchiser vos actions et les étapes suivantes sans effort.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Suivez les prospects à travers des statuts personnalisés pour surveiller la progression des transactions en un coup d'œil

Triez et filtrez vos contacts à l'aide de champs personnalisés pour des suivis plus intelligents

Basculez entre les affichages tels que Affichage du processus commercial et Affichage de mes missions pour gérer le pipeline et les tâches quotidiennes

📌 Idéal pour : Les équipes commerciales qui gèrent les prospects, assurent le suivi des points de contact avec les clients et organisent les données des comptes afin de faire progresser les transactions dans le pipeline avec moins de friction.

💡 Conseil de pro : Créez une disposition « choisissez votre propre aventure » dans la proposition. Utilisez des sections cliquables ou une table des matières interactive. Permettez aux décideurs de passer directement aux prix tandis que les techniciens se plongent dans les spécifications. Tout le monde est content, pas de défilement fastidieux.

13. Modèle de mémo de transaction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez des négociations complexes en contrats signés grâce au modèle de mémo de transaction ClickUp

Une note de transaction lance le processus de création avant que les contrats n'entrent en jeu. Il s'agit de votre argumentaire de vente rapide, qui permet d'aligner les deux parties sans ralentir la dynamique. Le modèle de note de transaction ClickUp facilite l'organisation précoce de tous les détails clés, afin que les transactions avancent plus rapidement.

Vous disposez d'un espace dédié pour personnaliser les documents pour chaque négociation. Fixez les conditions, les dates clés et les conditions sans avoir à fouiller dans des documents de lancement éparpillés ou de longs fils de discussion par e-mail.

⭐ Pourquoi vous aimerez ce modèle :

Capturez rapidement les conditions essentielles de la transaction afin d'accélérer l'alignement et l'exécution

Étiquetez les parties prenantes et ajoutez des commentaires directement sur la note pour une collaboration rapide

Restez informé des dates et actions clés grâce aux rappels et notifications intégrés

📌 Idéal pour : Les professionnels qui souhaitent saisir les points clés d'une négociation, assurer le suivi des conditions d'une transaction et aligner les équipes avant la signature des contrats officiels.

Gagnez plus rapidement des clients grâce aux modèles de propositions commerciales ClickUp

La plupart des modèles de propositions commerciales ressemblent à un carcan : même structure ennuyeuse, même langage maladroit que vous devez transformer en quelque chose de présentable.

ClickUp vous évite tout cela. Ses modèles vous offrent un contrôle total : vous pouvez personnaliser les documents comme vous le souhaitez, ajouter votre image de marque, modifier les sections et les adapter à votre style.

Vous pouvez gérer chaque étape du processus de création dans ClickUp. Attribuez des tâches, fixez des délais et faites avancer chaque proposition sans avoir à changer d'outil. Tout reste clair, simple et prêt quand vous en avez besoin.

