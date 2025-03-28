9 modèles gratuits de formulaires d'admission des clients dans Word et ClickUp

En tant qu'entreprise, vous vous appuyez sur la documentation pour lancer des projets, décider des produits à livrer et concevoir de nouveaux produits et services répondant aux besoins de vos clients. Mais avant de faire tout cela, vous devez savoir ce que les clients recherchent et pourquoi ils s'intéressent à vos services.

La meilleure façon de le faire est de créer des formulaires d'admission personnalisés qui contiennent toutes les informations dont vous avez besoin pour rendre votre client heureux. Mais cela peut prendre du temps - surtout si vous générez ces formulaires d'admission manuellement. ⚠️

Heureusement, il existe une meilleure solution ! Modèles de formulaires d'admission gagner du temps et d'efforts tout en garantissant des réponses approfondies à tout ce que vous devez savoir sur votre client. Chacun d'entre eux est personnalisable, de sorte que vous pouvez ajouter des champs et des questions qui sont pertinents pour votre entreprise.

Ici, nous allons vous montrer les neuf meilleurs modèles de formulaires d'admission. Des formulaires de contact simples et des outils d'onboarding faciles aux attentes avancées des clients, il y a un modèle pour répondre à vos besoins.

Qu'est-ce qu'un modèle de formulaire d'admission?

Un formulaire d'admission est un gestion des clients document que les entreprises utilisent pour recueillir des informations essentielles auprès de leurs clients. Il est généralement utilisé dans les premières étapes de la l'accueil du client ou pendant la période commerciale, lorsque les clients sont encore en train de choisir entre plusieurs prestataires.

Les formulaires d'accueil recueillent généralement des informations de base sur le contact ainsi que les raisons pour lesquelles le nouveau client a besoin de vos services et de toute demande particulière qu'il pourrait avoir. Certains formulaires d'accueil peuvent collecter des paiements et la plupart peuvent répondre aux questions concernant les objectifs du client et les difficultés qu'il anticipe. ✨

En comprenant les besoins de votre client, vous pouvez construire de solides des forfaits de communication solides et gérer les besoins et les attentes du client. Vous élaborez des processus efficaces et créer des flux de travail qui garantissent la réussite du projet.

Si les formulaires d'accueil sont souvent destinés aux clients, ils peuvent également être utilisés pour l'intégration des nouveaux membres de l'équipe et à des fins internes. Dans ces paramètres, ils sont principalement utilisés par les RH pour paramétrer les procédures de paie, la formation au travail et d'autres tâches d'intégration de base.

Les modèles de formulaires d'accueil sont conçus pour rendre ce processus plus rapide et plus facile. Ils permettent d'éviter le travail manuel de création de formulaires pour chaque client. Les meilleurs modèles de formulaires d'admission sont personnalisables, ce qui vous permet d'ajouter des couleurs, des polices de caractères et des images. Ils offrent également une collaboration en temps réel et disposent de fonctionnalités de gestion des tâches.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de formulaire d'admission?

Que vous aimiez travailler dans le cadre d'une outil de gestion de projet ou utiliser un traitement de texte comme Google Docs ou Microsoft Word, il existe des dizaines de modèles de formulaires d'admission sur le marché. Mais ils ne sont pas tous aussi efficaces les uns que les autres. 💪

Voici ce qu'il faut rechercher lors du choix d'un modèle de formulaire d'admission :

Convivialité interface: Il n'y a rien de pire que de se battre contre un formulaire ou un outil parce qu'il est mal conçu. Choisissez un formulaire d'admission intuitif et facile à parcourir

Il n'y a rien de pire que de se battre contre un formulaire ou un outil parce qu'il est mal conçu. Choisissez un formulaire d'admission intuitif et facile à parcourir **Assistance au suivi : un modèle qui offre un suivi des modifications vous permet de voir rapidement quand des mises à jour sont effectuées

Alertes et notifications: Restez au courant des changements grâce aux alertes et notifications qui indiquent aux membres de l'équipe la réception d'un nouveau formulaire ou la mise à jour d'un formulaire existant

Restez au courant des changements grâce aux alertes et notifications qui indiquent aux membres de l'équipe la réception d'un nouveau formulaire ou la mise à jour d'un formulaire existant Gestion des escalades et des tâches: Certains formulaires d'admission comportent des fonctionnalités qui permettent d'escalader les problèmes ou d'assigner automatiquement des tâches aux membres de l'équipe afin de répondre aux besoins des clients potentiels

Certains formulaires d'admission comportent des fonctionnalités qui permettent d'escalader les problèmes ou d'assigner automatiquement des tâches aux membres de l'équipe afin de répondre aux besoins des clients potentiels Champs personnalisés: Obtenez les informations essentielles dont vous avez besoin - et non des réponses génériques - grâce à des champs personnalisés pour les défis du client, ses objectifs et ses coordonnées

Obtenez les informations essentielles dont vous avez besoin - et non des réponses génériques - grâce à des champs personnalisés pour les défis du client, ses objectifs et ses coordonnées **Intégration : utilisez un formulaire qui fonctionne avec les outils que vous utilisez déjà

9 modèles de formulaires d'admission à utiliser en 2024

Prêt à trouver des modèles de formulaires d'admission qui vous permettent d'économiser du temps et des efforts lors de la connexion avec un nouveau client ? Voici notre liste des neuf meilleurs. Des formulaires d'information de base aux documents plus élaborés mettant en évidence les besoins des clients, vous trouverez ce dont vous avez besoin pour servir vos clients. 🌻

1. Modèle de formulaire ClickUp

Personnalisez le modèle de formulaire ClickUp avec les couleurs de votre marque et les champs dont vous avez besoin

Le modèle Modèle de formulaire ClickUp est un questionnaire personnalisable qui permet de recueillir des informations sur les clients et de rationaliser le processus d'accueil. Utilisez le formulaire pour en savoir plus sur les besoins, les objectifs et les défis de vos clients.

Comme tous les Les affichages de formulaires de ClickUp le formulaire de ClickUp, facile à achever pour les clients, est conçu pour déclencher des actions afin de lancer le projet. Utilisez le formulaire pour attribuer automatiquement des tâches de suivi à l'équipe commerciale ou pour créer des notifications à l'intention des cadres qui souhaitent être informés de l'arrivée d'un nouveau client.

Le formulaire étant personnalisable, il existe des dizaines de cas d'utilisation. Les fournisseurs de soins médicaux peuvent l'utiliser comme modèle de formulaire d'admission des patients pour recueillir les détails de l'assurance, les réponses d'un patient à un questionnaire sur la santé mentale, ou les informations nécessaires sur les antécédents médicaux personnels et familiaux. Les professionnels de l'immobilier peuvent utiliser le modèle de formulaire pour savoir ce qu'un client recherche dans un nouvel Accueil.

Centralisez et suivez les demandes de renseignements avec le modèle de formulaire de contact de ClickUp

Vous ne saurez pas ce que pensent les clients si vous ne mettez pas en place des processus pour obtenir régulièrement leurs commentaires. Utilisez le modèle de formulaire de contact de ClickUp Modèle de formulaire de contact client de ClickUp pour faciliter la prise de contact avec les clients. Personnalisez le modèle pour permettre aux clients de signaler des problèmes, de poser des questions ou d'obtenir des mises à jour sur les produits et services pertinents. ✍️

Pour commencer, créez un formulaire à l'aide du modèle et ajoutez des champs personnalisés si nécessaire. Incluez votre logo et les couleurs de votre entreprise à partir de votre site Web guide de style de la marque pour que le document fasse partie de votre papeterie cohérente.

Définissez des tâches hebdomadaires pour examiner les formulaires et automatisez les notifications pour rappeler aux membres de l'équipe de résoudre les problèmes, de communiquer avec le client et d'assurer le suivi. Ajoutez des drapeaux de priorité pour identifier les tâches qui requièrent une attention immédiate ou qui peuvent être travaillées plus tard.

Paramétrez votre formulaire de contact ClickUp pour créer et assigner des tâches pour le suivi

Parfois, surtout au début du processus commercial, il est nécessaire de saisir des données simples sur le client. Modèle de formulaire de contact de ClickUp fait exactement cela : Il recueille les informations de contact de base afin que vous puissiez prendre contact et en savoir plus sur ce que le client potentiel recherche.

Le formulaire comprend des sections simples pour le nom du client, la méthode de contact préférée, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail. Vous pouvez personnaliser le formulaire pour y inclure des informations supplémentaires sur le client, comme sa date de naissance - si vos services sont réservés aux personnes d'un certain âge - ou ses antécédents médicaux si vous êtes un fournisseur, prestataire de services médicaux.

Ajoutez des étiquettes personnalisées, comme les relations avec les clients, pour déterminer si le nouveau client a été recommandé par un client ou un employé existant à des fins de commission. Utilisez le formulaire pour déclencher des tâches dans votre flux de travail afin d'intégrer le client ou d'assurer un suivi pour conclure l'affaire.

4. Modèle ClickUp pour la réussite des clients

Ce modèle de ClickUp vous permet de stopper net le désabonnement des clients

Les formulaires d'accueil des clients ne sont pas limités à l'information des nouveaux clients lors de l'intégration. Ces formulaires sont également utiles lorsque vous souhaitez recueillir les commentaires de clients existants qui essaient de nouveaux produits ou services. Les Modèle de réussite client de ClickUp vous permet de savoir ce que les clients veulent et ce dont ils ont besoin dans une forme visuellement agréable. ✅

Pour commencer, demandez aux clients de remplir le formulaire numérique lors de l'onboarding. Instantanément, vous verrez une carte de tâche dans ClickUp avec les informations pertinentes des champs du formulaire. Utilisez l'affichage Tableau pour filtrer les clients en fonction du niveau d'assistance, de l'engagement et du bonheur.

Avec des évaluations par étoiles et un code couleur, mettez en évidence les clients qui sont heureux et signalez les clients qui ont besoin de plus d'assistance. Ajoutez des drapeaux de priorité et déclenchez des notifications lorsque les besoins d'un client ne sont pas réunis.

5. Modèle de formulaire de demande de ClickUp

Le modèle de formulaire de demande de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les demandes émanant de contacts externes Modèle de formulaire de demande de ClickUp fait une excellente première impression en offrant aux clients et aux nouveaux utilisateurs un espace pour demander de nouvelles fonctionnalités ou des mises à jour. Ajoutez des questions et des champs au formulaire de demande en ligne pour recueillir les informations sur l'entreprise du client, sa demande et ses coordonnées.

Utilisez la fonctionnalité de glisser-déposer pour déplacer les champs et créer une disposition qui permette de passer d'une question à l'autre. Décidez si vous voulez que les lecteurs choisissent parmi des réponses à choix multiples ou optez pour des cases de réponses courtes pour leur permettre d'apporter plus d'idées.

6. ClickUp Modèle d'accueil du client

Créez une expérience d'onboarding client transparente avec le modèle d'onboarding client de ClickUp

Lorsque vous êtes l'accueil d'un nouveau client l'intégration d'un nouveau client, le fait d'avoir des procédures médiocres peut être décourageant. Le client peut estimer que vous n'êtes pas très professionnel et se tourner vers un concurrent.

Évitez cela en utilisant le Modèle d'accueil du client de ClickUp ce modèle propose un processus d'accueil convivial et intuitif. Vous pouvez utiliser le formulaire pour obtenir des informations sur les besoins des clients et attribuer automatiquement des tâches pour créer une expérience d'onboarding transparente. 🛠️

Tout d'abord, créez des champs personnalisés pour découvrir ce que le client aime - son style de communication préféré, ses attentes et les obstacles qu'il a rencontrés par le passé. Ensuite, assignez des tâches aux membres de l'équipe pour l'envoi d'un cadeau de bienvenue, la création d'une page d'accueil, etc un forfait de communication pour le projet et créer des tableaux de bord de rapports pour les clients .

7. Modèle de formulaire d'inscription au ClickUp

Collectez des données de manière efficace et précise grâce au modèle de formulaire d'inscription de ClickUp

Obtenez des clients inscrits et en file d'attente pour l'onboarding en quelques secondes grâce au modèle de formulaire d'inscription de ClickUp Modèle de formulaire d'inscription ClickUp . Ce modèle simple permet de collecter des données précieuses, notamment les coordonnées, les détails du paiement et les besoins des clients, plus rapidement que jamais.

Il n'est plus nécessaire de contacter manuellement les clients potentiels pour obtenir des informations actualisées ou leurs coordonnées. Il suffit d'envoyer le formulaire aux clients potentiels et d'observer les flux de résultats. Les quatre options d'affichage différentes permettent d'assister la gestion des clients et de mettre en place des flux de travail autour de nouveaux projets.

Grâce à l'option de stockage crypté des données dans le formulaire d'admission des nouveaux clients, vous pouvez protéger les données sensibles si vous travaillez pour un cabinet d'avocats, une agence médicale ou un fournisseur prestataire similaire.

8. Modèle de collaboration ClickUp pour la réussite des clients

Suivez le statut de tous vos projets clients en un seul endroit avec ce modèle de collaboration ClickUp pour la réussite des clients

Créez une recette pour une meilleure satisfaction de vos clients grâce à Le modèle de collaboration pour la réussite des clients de ClickUp . De l'intégration des RH aux équipes commerciales en passant par l'exécution des projets, les choses sont plus faciles depuis que vous vous concentrez sur la réussite des clients. 📈

Le modèle comprend un formulaire d'approbation des nouveaux clients et un pipeline d'approbation qui suit les différentes étapes pour chaque client. Le formulaire déclenche instantanément une nouvelle carte de tâches pour chaque client, et vous ajoutez des champs personnalisés pour suivre la satisfaction.

Planifiez des réunions et des abonnements avec les clients pour qu'ils se sentent écoutés et assistés en cas de problème. Utilisez des drapeaux de priorité et des champs à code couleur pour mettre en évidence les informations importantes et faire remonter les tâches si nécessaire.

9. Word Modèle de formulaire de prise de service par Template.net

via Template.net

Vous êtes à la recherche d'un modèle de formulaire d'admission qui se prête à la création d'une marque ? Ce modèle de Template.net vous permet de recueillir des informations sur vos clients, qu'il s'agisse de renseignements de base ou de détails détaillés. Envoyez le formulaire aux clients par voie numérique, ou imprimez-en un et apportez-le lors d'une réunion si vous souhaitez travailler dessus en collaboration. 📚

Le haut du formulaire comprend un champ pour le logo de votre entreprise, et vous pouvez ajouter ou supprimer des questions pour adapter le formulaire à vos besoins. Utilisez des tableaux et des diagrammes pour mettre en évidence les fonctionnalités clés et les demandes populaires ou pour partager des informations sur les offres de votre entreprise.

De nouveaux outils IA proposent des suggestions de formulation et font une vérification rapide de l'orthographe et de la grammaire pour garantir l'exactitude. Intégrée éditeurs de documents intégrés vous permettent de mettre en forme vos documents afin de les mettre en valeur. De plus, les services gratuits de outils de conception vous permettent de donner votre propre forme au formulaire d'admission.

Le modèle est compatible avec Google Docs, Microsoft Word et Apple Pages. Il n'offre pas d'assistance pour la signature électronique. Vos clients devront donc l'imprimer et le signer avant de vous le renvoyer.

Build Better Client Workflows With ClickUp (Construire un meilleur client)

Que vous cherchiez à simplifier votre processus d'accueil, à améliorer l'expérience utilisateur ou à partager des formulaires de consentement, ces modèles de formulaires d'accueil font le travail. Utilisez-les pour recueillir des informations, collecter des demandes de fonctionnalités et accueillir des clients en toute simplicité. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à collecter des données sur les clients, à automatiser les flux de travail et à mettre en place des processus qui garantissent la satisfaction des clients. Des données cryptées aux préférences des clients, il existe un moyen facile d'obtenir des informations sur les clients et de les intégrer à votre système à l'aide de formulaires d'admission. 🙌