Claude Code vs Copilot : lequel correspond le mieux à votre flux de travail ?

Choisir entre Claude Code et Copilot est l'une des décisions les plus importantes que votre équipe aura à prendre cette année. Des études montrent que chaque augmentation de 25 % de l'adoption de l'IA est liée à une baisse de 7,2 % de la stabilité des livraisons, ce qui coûte des heures aux équipes à chaque sprint.

Cette analyse détaillée présente les performances de chaque outil dans des flux de travail réels afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre équipe. De plus, nous examinons comment ClickUp comble le fossé contextuel lors de l'utilisation d'outils d'IA comme ceux-ci. 🪄

Claude Code vs GitHub Copilot : aperçu rapide

Claude Code est l'agent de codage basé sur un terminal d'Anthropic. Vous décrivez une tâche en anglais courant, et il analyse l'intégralité de votre base de code, élabore un plan et fournit des modifications de code prêtes à être fusionnées.

GitHub Copilot est l'assistant de programmation basé sur l'IA de GitHub qui s'intègre à votre éditeur de code, vous suggérant des lignes et achevant des fonctions au fur et à mesure que vous tapez.

La différence principale se résume à trois points : où ils s'exécutent, comment ils fonctionnent et ce qu'ils font le mieux. 👀

Fonctionnalité Claude Code GitHub Copilot Interface principale Interface CLI du terminal Intégré à un IDE (VS Code, JetBrains, Neovim) Fenêtre de contexte Jusqu'à 1 million de jetons avec indexation complète du référentiel 32 000 à 128 000 jetons (selon le modèle) Saisie semi-automatique en ligne Non Oui Mode Agent Exécution autonome en plusieurs étapes via le terminal Mode agent de VS Code avec boucles d'auto-réparation Modifications sur plusieurs fichiers Planifiez et exécutez vos tâches sur l'ensemble du référentiel Contrôlé par le développeur via le mode agent Intégration GitHub Commandes Git via le terminal PR, problèmes, actions et agent de codage natif Assistance MCP Plus de 300 intégrations Extensions de l'écosystème GitHub Idéal pour Tâches autonomes complexes, refactorisations de grande envergure Rythme de codage quotidien, équipes centrées sur l'éditeur

🧠 Anecdote : Le codage par IA est déjà la norme, et non plus l'exception. Environ 84 % des développeurs utilisent ou prévoient d'utiliser des Outils d'IA dans leur flux de travail, ce qui montre que le codage par IA est passé du stade expérimental à celui de pratique courante.

Qu'est-ce que Claude Code ?

via Anthropic

Claude Code est l'outil de codage agentique d'Anthropic qui s'exécute dans votre terminal. Vous lui indiquez ce qu'il doit faire en langage naturel, et il analyse votre référentiel, évalue l'architecture et exécute de lui-même des modifications en plusieurs étapes. Il vous demande votre accord avant la validation de quoi que ce soit.

Avantages

Exécution par agent : vous déléguez une tâche complète. Claude Code lit le référentiel, élabore un plan, apporte des modifications dans les fichiers et vous fournit les différences à approuver.

Fenêtre de contexte de 1 million de jetons : elle peut contenir l'intégralité de votre couche d'authentification, votre passerelle API, votre schéma de base de données et votre suite de tests dans une seule session sans perdre le suivi de leurs connexions

Équipes d'agents : vous pouvez lancer des sous-agents parallèles dotés de fenêtres de contexte dédiées pour travailler simultanément sur différentes parties d'une migration

Performances SWE-bench : Il obtient un score Il obtient un score de 80,86 % sur SWE-bench Verified avec Opus 4.6, qui mesure la capacité à résoudre de manière autonome de véritables problèmes GitHub.

Assistance pour le MCP : plus de 300 intégrations plus de 300 intégrations du Model Context Protocol lui permettent d'extraire des données en temps réel depuis Slack, Sentry, Linear, PostgreSQL et d'autres outils pendant l'exécution

📮 ClickUp Insight : 19 % des personnes interrogées déclarent vouloir que des agents IA les aident à gérer les flux de travail de leurs projets. Mais un flux de travail de gestion de projet n'est pas exactement une checklist. C'est un système en constante évolution, fait de compromis, de transferts de tâches et de priorités changeantes, où le plan d'hier reflète rarement la réalité d'aujourd'hui. Les Super Agents de ClickUp sont conçus pour s'adapter à l'état d'avancement de votre travail, et pas seulement pour suivre des instructions. Ils exécutent les tâches selon les calendriers que vous définissez et détectent des déclencheurs tels que des questions posées, la création de nouvelles tâches ou l'envoi de formulaires, et peuvent signaler les problèmes de manière proactive !

Inconvénients

Pas de saisie semi-automatique en ligne : votre éditeur ne propose pas de suggestions de code en temps réel

Courbe d'apprentissage plus raide : vous passez de « écrire du code avec l'aide de l'IA » à « déléguer une tâche à un vous passez de « écrire du code avec l'aide de l'IA » à « déléguer une tâche à un agent de codage IA ».

Limites de fréquence sur les forfaits d'entrée de gamme : les flux de travail intensifs nécessitent des forfaits de niveau supérieur

Modèles Claude uniquement : vous ne pouvez pas passer de ChatGPT à Gemini ou à d'autres modèles vous ne pouvez pas passer de ChatGPT à Gemini ou à d'autres modèles

🔍 Le saviez-vous ? Une étude open source a révélé une augmentation de seulement 5,5 % de la productivité individuelle des développeurs, ce qui montre que le codage quotidien est plus complexe que les tâches en laboratoire.

Qu'est-ce que GitHub Copilot ?

via GitHub

GitHub Copilot est l'assistant de codage IA de GitHub qui s'intègre directement à votre éditeur de code. Il suggère du code au fur et à mesure que vous tapez, offre l'assistance pour plusieurs modèles d'IA et s'intègre directement à l'écosystème GitHub pour les révisions de PR et le travail en arrière-plan.

Avantages

Saisie semi-automatique intégrée : des suggestions en temps réel au fur et à mesure que vous tapez, qui s'adaptent à votre fichier actuel et à vos habitudes de codage

Assistance multimodèle : passez d'un modèle de chat à l'autre parmi 21 options, dont Claude Opus, ChatGPT et Gemini, pour chaque tâche sans quitter votre éditeur

Mode Agent et agents spécialisés : quatre agents spécialement conçus (Explore, Tâche, Code Review, Plan) ainsi qu'un agent de codage en arrière-plan auquel vous pouvez attribuer des problèmes

Intégration à l'écosystème GitHub : révision native des pull requests, descriptions de validations, analyse automatique du code et intégration des Actions

Assistance étendue des IDE : fonctionne avec VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim et GitHub Mobile

Pour mieux comprendre comment les agents IA dédiés au codage peuvent transformer votre flux de travail de développement, regardez cet aperçu qui explore les capacités et les applications concrètes des agents de codage au sein des équipes logicielles modernes.

Inconvénients

Contexte effectif plus restreint : la plupart des installations fonctionnent avec 32 000 à 128 000 jetons, ce qui limite le raisonnement sur les grands monorepos.

Conçu pour les développeurs pour les tâches complexes : le mode Agent nécessite toujours que vous pilotiez chaque cycle pour le travail impliquant plusieurs fichiers

Pas de score SWE-bench autonome : les indicateurs de performance se concentrent sur la vitesse, et non sur l'exécution autonome des tâches

Limites des requêtes Premium : le mode Agent et les fonctionnalités de révision du code consomment des requêtes Premium qui s'accumulent

📖 À lire également : Comment les développeurs gèrent les demandes de tirage au sein d'équipes distribuées

Comparaison des fonctionnalités entre Claude Code et GitHub Copilot

Maintenant que vous connaissez les fonctionnalités de chaque outil, la question suivante est de savoir où ces différences ont réellement un impact sur votre travail quotidien. Voici comment ils se comparent sur six critères. 🛠️

Fonctionnalité n° 1 : IA et capacités agentiques

Claude Code

Grâce à son raisonnement agentique, Claude Code analyse votre référentiel, élabore un plan d'exécution et fournit des diffs, puis attend votre validation avant de valider les modifications. Sa fonctionnalité « Agent Teams » vous permet d'exécuter simultanément des sous-agents en parallèle sur différentes parties d'une tâche volumineuse.

GitHub Copilot

Le mode agent de Copilot dans VS Code gère les modifications sur plusieurs fichiers, exécute des commandes en terminal et se corrige automatiquement en cas d'échec des tests.

Le développeur reste impliqué et supervise chaque cycle. Son agent de codage en arrière-plan peut se voir attribuer un problème GitHub et travailler de manière asynchrone, créant une pull request une fois le travail terminé.

🏆 Le verdict : Claude Code excelle dans l'exécution autonome des tâches, où vous confiez le travail à l'outil et n'avez plus à vous en occuper. Copilot excelle dans l'assistance interactive, où le développeur reste aux commandes.

Fonctionnalité n° 2 : Fenêtre contextuelle et reconnaissance du code source

Claude Code

La fenêtre de 1 million de jetons de Claude Code lui permet d'ingérer l'intégralité de votre base de code, ainsi que les documents de conception et les journaux d'erreurs, en une seule session. Il utilise la compression du contexte, c'est-à-dire qu'il résume l'ancien contexte pour faire de la place aux nouvelles informations, afin de gérer les sessions de longue durée sans perdre le fil.

GitHub Copilot

L'intervalle de 32k à 128k de Copilot convient parfaitement au codage au niveau des fichiers et des fonctions. Écrire une nouvelle fonction, corriger un bug dans un seul fichier ou générer des tests pour un module s'inscrit parfaitement dans cet intervalle.

🏆 Le verdict : Claude Code présente un avantage structurel pour les monorepos de grande taille et le débogage interservices. Copilot couvre la plupart des tâches de codage quotidiennes lors de votre travail sur un ou deux fichiers.

Fonctionnalité n° 3 : modifications multi-fichiers et à l'échelle du référentiel

Claude Code

Claude Code identifie tous les fichiers à modifier, élabore un plan tenant compte des dépendances et applique les modifications dans l'ordre. Des équipes ont utilisé des agents parallèles pour traiter simultanément différentes parties d'une migration de framework.

GitHub Copilot

Le mode agent de Copilot parcourt les fichiers et exécute des tests, mais c'est généralement vous qui définissez la portée de la tâche et examinez chaque cycle. L'agent de codage gère des tâches plus spécifiques lorsqu'on lui attribue un problème GitHub.

🏆 Le verdict : Claude Code est spécialement conçu pour les modifications à l'échelle du référentiel nécessitant une compréhension approfondie de l'architecture. Copilot gère le travail impliquant plusieurs fichiers, mais nécessite davantage d'intervention de la part du développeur.

Fonctionnalité n° 4 : Intégration à l'IDE et expérience développeur

Claude Code

Claude Code nécessite d'ouvrir un terminal et de décrire les tâches en langage naturel. Pour les développeurs qui utilisent déjà git, Docker et make depuis la ligne de commande, cela semble naturel.

L'extension VS Code apporte certaines fonctionnalités à l'éditeur, mais la puissance principale réside dans l'interface en ligne de commande.

GitHub Copilot

La présence native de Copilot dans VS Code, Visual Studio, JetBrains, Neovim et GitHub Mobile le rend invisible dans les flux de travail existants. Il suffit d'installer l'extension pour commencer à recevoir des suggestions. Aucun changement à l'éditeur n'est nécessaire.

🏆 Le verdict : Copilot l'emporte en matière d'adoption sans heurts de l'IDE. Claude Code convient naturellement aux développeurs backend et natifs du terminal qui raisonnent en termes de délégation des tâches.

📖 À lire également : Cycle de vie du développement logiciel (SDLC) : phases et modèles

Témoignage client : Atrato Les outils de codage basés sur l'IA peuvent accélérer la mise en œuvre, mais la livraison dépend toujours de la façon dont votre équipe gère les exigences, les transferts de tâches et la visibilité sur le code. Atrato a utilisé ClickUp pour centraliser le développement de produits, améliorer la collaboration interfonctionnelle et créer un processus de livraison plus fiable. Résultat : une augmentation de 30 % de la vitesse de développement des produits, une réduction de 20 % de la surcharge de travail des développeurs et une réduction de 24 heures du MTTR des tickets. ClickUp me permet non seulement de garder le cap sur mes projets et de détecter les risques à un stade précoce, mais m'aide également, en tant que collaborateur individuel, dans mes tâches quotidiennes. ClickUp me permet non seulement de garder le cap sur mes projets et de détecter les risques à un stade précoce, mais m'aide également, en tant que collaborateur individuel, dans mes tâches quotidiennes.

Comment ClickUp comble le fossé contextuel pour les agents de codage IA

Votre outil de codage IA est capable d'écrire un excellent code. Mais lorsqu'il ne comprend pas pourquoi un changement est important — les critères d'acceptation, le cahier des charges lié, les retours des parties prenantes qui ont modifié le périmètre —, il avance à l'aveuglette.

Ce décalage entre les outils de codage et le contexte du projet s'appelle le « Context Sprawl », et c'est là que les équipes perdent du temps à traduire les tickets en invitations ou en instructions.

ClickUp regroupe votre documentation, vos tâches et vos flux de travail de développement dans un seul environnement de travail. Votre contexte d'ingénierie côtoie votre travail de codage, de sorte que les mises à jour se reflètent instantanément à mesure que les projets évoluent.

Voyons maintenant comment ClickUp for Software Teams prend en charge les véritables flux de travail de codage. 👇

Demandez à l'IA tout ce que vous voulez savoir sur votre travail

Demandez à ClickUp Brain quelles sont les procédures actuelles de votre service

ClickUp Brain est la couche d'IA contextuelle de votre espace de travail, et elle est présente partout. Elle relie vos tâches, vos documents, votre chat, vos réunions et vos applications tierces telles que GitHub, afin que vous puissiez poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses étayées, issues des données réelles de votre espace de travail.

Imaginons qu'un développeur rejoigne un projet en cours de sprint.

Au lieu de parcourir cinq fils de discussion pour comprendre le processus de déploiement actuel, ils tapent « @Brain, quel est notre processus de déploiement d'applications mobiles ? » et obtiennent une réponse issue de vos documents, des commentaires sur les tâches passées et des discussions d'équipe en quelques secondes.

ClickUp Brain prend également en charge une grande partie des tâches opérationnelles fastidieuses que personne ne souhaite faire manuellement :

Génère des comptes rendus quotidiens basés sur l'IA qui résument vos tâches et les obstacles rencontrés lorsque vous vous connectez

Attribue automatiquement les tâches en fonction de la charge de travail, des compétences et de l'historique des projets

Vous permet de basculer entre ChatGPT, Claude Opus, Gemini et bien d'autres, en fonction des besoins de la tâche

Écrit du code lorsque vous l'y invitez, en fonction du contexte de l'environnement de travail

Invitez ClickUp Brain à écrire du code pour vos projets

Automatisez les demandes de tirage à l'aide d'agents

Attribuez directement des tâches de développement logiciel à l'agent ClickUp Codegen

Brain répond. Codegen agit. L'agent Codegen de ClickUp est un développeur IA qui réside au sein de votre environnement de travail. Attribuez-lui une tâche ou mentionnez-le dans un commentaire, et il lit tout ce qui concerne cette tâche. Cela inclut la description, les documents liés et les commentaires antérieurs avant d'écrire la moindre ligne de code. Il ouvre ensuite une pull request prête pour la production et tient l'équipe informée.

C'est là que réside la véritable différence par rapport aux outils de codage IA autonomes. Des outils comme Claude Code ou Copilot partent de zéro. Codegen dispose déjà des exigences, car celles-ci sont intégrées à la tâche qui lui a été assignée.

Par exemple, supposons qu'un ingénieur QA signale un bug concernant un échec de paiement sur mobile. Il l'attribue à l'agent Codegen, qui lit la spécification technique liée, identifie le problème, rédige le correctif et ouvre une pull request sans qu'aucun ingénieur n'ait à copier-coller le contexte dans un outil distinct.

Tenez vos spécifications à jour

Les agents de codage font plus de travail lorsque votre documentation est à jour et en lien avec les tâches qu'ils exécutent.

Gérez la documentation produit dans ClickUp Docs

ClickUp Docs est l'endroit où sont stockés vos PRD, vos spécifications techniques, vos références API et vos notes d'architecture. Ceux-ci sont directement liés aux tâches et aux sprints qu'ils prennent en charge. Ainsi, lorsqu'une spécification change, elle change dans son contexte. Codegen la détecte. Les ingénieurs la trouvent. Personne ne travaille à partir d'un PDF envoyé par e-mail il y a trois semaines.

Quelques éléments particulièrement importants pour les équipes de développement :

Des commentaires intégrés qui se transforment en tâches suivies en un seul clic

Assistance pour les blocs de code, les tableaux, les sous-pages imbriquées et les médias intégrés

Intégration de ClickUp Brain pour rédiger, résumer ou répondre à des questions concernant la documentation

Voici ce que partageait un utilisateur réel sur l'utilisation de ClickUp :

Je trouve ClickUp extrêmement utile, car il regroupe toutes les fonctionnalités sur une seule plateforme, ce qui permet de centraliser l'ensemble du travail et de la communication en un seul endroit, m'offrant ainsi une vision complète du contexte. Cette intégration simplifie la gestion de mes projets, améliorant ainsi l'efficacité et la clarté. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Brain AI, qui agit comme un agent IA exécutant mes commandes et accomplissant efficacement des tâches à ma place. Cet aspect d'automatisation est très utile, car il rationalise mon flux de travail et réduit les efforts manuels. De plus, l'installation initiale de ClickUp était très intuitive, ce qui a permis une transition en douceur depuis d'autres outils. J'apprécie également le fait que ClickUp s'intègre à d'autres outils que j'utilise, tels que Slack, Open AI et GitHub, créant ainsi un environnement de travail cohérent. Dans l'ensemble, pour toutes ces raisons, je recommanderais vivement ClickUp à d'autres utilisateurs.

Je trouve ClickUp extrêmement utile, car il regroupe toutes les fonctionnalités sur une seule plateforme, ce qui permet de centraliser l'ensemble du travail et de la communication en un seul endroit, m'offrant ainsi une vision complète du contexte. Cette intégration simplifie la gestion de projet, améliorant ainsi l'efficacité et la clarté. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Brain AI, qui agit comme un agent IA exécutant mes commandes et accomplissant efficacement des tâches à ma place. Cet aspect d'automatisation est très utile, car il rationalise mon flux de travail et réduit les efforts manuels.

De plus, l'installation initiale de ClickUp était très intuitive, ce qui a permis une transition en douceur depuis d'autres outils. J'apprécie également le fait que ClickUp s'intègre à d'autres outils que j'utilise, tels que Slack, Open AI et GitHub, créant ainsi un environnement de travail cohérent. Dans l'ensemble, pour toutes ces raisons, je recommanderais vivement ClickUp à d'autres utilisateurs.

Reliez vos PR à la gestion de projet

L'intégration GitHub de ClickUp se connecte à vos dépôts GitHub afin que les commits, les branches et les demandes de tirage soient automatiquement liés aux tâches lorsque vous incluez un identifiant de tâche ClickUp dans un nom de branche, un message de commit ou une description de demande de tirage.

À partir de là, votre équipe peut voir le statut des PR, les affectations des réviseurs, les modifications de code et l'état de la fusion directement dans la tâche, sans avoir à changer de contexte.

Affichez le statut des pull requests GitHub et les détails des réviseurs directement depuis une tâche ClickUp liée

Vous pouvez également créer des automatisations ClickUp en plus de cela, comme exemple :

Déplacez une tâche vers « En révision » dès qu'une pull request est ouverte pour celle-ci

Marquez automatiquement comme « Terminé » lorsque la pull request est fusionnée dans la branche principale

Créez un problème GitHub à partir d'un formulaire d'envoi de bug ClickUp

Et comme ClickUp Brain a une visibilité sur votre activité GitHub, vous pouvez lui poser des questions telles que « Quels commits sont liés à cette tâche ? » et obtenir une réponse concrète.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur l'automatisation de vos flux de travail:

Quel outil de codage IA choisir ?

Si vous souhaitez déléguer une tâche complexe et retrouver un diff prêt à être révisé, Claude Code est la solution qu'il vous faut.

Par ailleurs, si vous souhaitez intégrer des suggestions basées sur l'IA à votre éditeur sans modifier votre flux de travail, GitHub Copilot l'emporte en termes de facilité d'utilisation et d'adoption.

Mais quel que soit l'outil que vous choisissez, la qualité du code dépend du contexte dans lequel il s'inscrit. ClickUp apporte à vos agents IA tout ce qui leur manque : les spécifications, les exigences, les décisions et l'historique complet du projet, le tout en un seul endroit. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

Peut-on utiliser Claude Code dans GitHub Copilot ?

Oui. Claude Code est disponible en tant qu'agent tiers dans les forfaits Copilot Pro+ et Enterprise, bien que de nombreuses équipes explorent également des alternatives à Claude Code pour différents flux de travail.

En quoi Cursor se distingue-t-il de Claude Code et de GitHub Copilot ?

Cursor est un éditeur de code natif IA (un fork de VS Code) qui combine la complétion en ligne et les modifications en cours multi-fichiers agentiques, se situant à mi-chemin entre l'intégration IDE de Copilot et la profondeur autonome de Claude Code.

Quel modèle Copilot est le mieux adapté aux tâches de codage ?

Pour les raisonnements complexes, Claude Opus, intégré à Copilot, offre d'excellentes performances ; pour les complétions rapides en ligne, les modèles basés sur GPT ont tendance à être plus réactifs, et Copilot vous permet de changer de modèle en fonction de la tâche.

En effet, Copilot s'exécute dans l'IDE pour le codage quotidien, tandis que Claude Code gère les tâches complexes en terminal. De plus, l'attribution du travail via l'agent Codegen de ClickUp fournit automatiquement à chacun de ces outils le contexte complet du projet.