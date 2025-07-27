les 11 meilleurs agents IA pour le codage en 2025

Vous déboguez ce message d'erreur cryptique pour la troisième fois aujourd'hui ? Nous sommes tous passés par là : plusieurs tentatives frustrantes, le sentiment tenace que vous passez à côté d'une erreur évidente et une perte de temps considérable.

Mais cela vaut-il vraiment la peine de se fatiguer mentalement ?

Le codage ne doit pas nécessairement être un casse-tête. Les agents de codage IA peuvent proposer des solutions potentielles, identifier la source probable du bug et même suggérer des modifications du code pour le corriger. Ils peuvent également vous aider à comprendre pourquoi l'erreur se produit, allant ainsi au-delà d'une simple correction superficielle.

Cette liste présente les 11 meilleurs agents IA pour le codage et l'écriture de code de meilleure qualité. Nous espérons que ce blog vous aidera à choisir votre IA pour vos équipes logicielles et, au final, à gagner du temps !

Les meilleurs agents IA pour le codage en un coup d'œil

Voici un tableau concis résumant les 11 meilleurs agents IA pour le codage :

Que sont les agents IA ?

Les agents IA sont des programmes logiciels autonomes ou semi-autonomes qui exécutent des tâches, prennent des décisions et interagissent avec leur environnement sans intervention humaine constante. Ils peuvent réfléchir de manière dynamique et prendre des mesures pour accomplir des tâches complexes liées à vos objectifs.

Il existe différents types d'agents IA avec différents niveaux d'intelligence, d'autonomie et d'adaptabilité :

Agents IA réactifs : répondent aux entrées en temps réel, mais ne disposent pas de mémoire (par exemple, les chatbots qui répondent aux questions fréquentes)

Agents IA à mémoire limitée : apprenez des interactions passées pour améliorer les performances (par exemple, les voitures autonomes)

Agents IA autonomes : agissent de manière indépendante, optimisant les flux de travail avec un minimum de supervision humaine (par exemple, assistants de codage alimentés par l'IA)

Systèmes multi-agents (MAS) : collaborez avec plusieurs agents pour résoudre des problèmes complexes (par exemple, les robots de trading dans le domaine financier)

👀 Le saviez-vous ? L'IA pourrait compléter et automatiser deux emplois sur trois, sans les remplacer.

Que devez-vous rechercher dans les agents IA pour le codage ?

Vous avez besoin d'outils de codage IA, car ils offrent un processus de développement logiciel amélioré et fiable. Ils automatisent les tâches répétitives afin d'augmenter la productivité des développeurs et d'améliorer la qualité du code en signalant les failles de sécurité.

Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg.

Pour profiter pleinement de ces grands modèles linguistiques, assurez-vous qu'ils répondent aux critères mentionnés ci-dessous :

Recherchez une large compatibilité ou des agents spécialisés adaptés à votre pile technologique spécifique : les assistants IA doivent prendre en charge les langages et les frameworks que vous utilisez

Choisissez des agents capables de générer des extraits de code, des fonctions complètes ou même des modules plus volumineux en fonction de vos spécifications, qu'il s'agisse d'invites en langage naturel ou plus structurées

Évaluez le modèle linguistique à grande échelle pour des capacités telles que l'identification et la correction de bugs, l'analyse des messages d'erreur, la suggestion de solutions potentielles et la prévision des problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent

Assurez-vous que votre assistant IA peut s'intégrer à votre environnement de développement intégré (IDE) existant, à votre système de contrôle de version et à d'autres outils de développement

Étudiez l'outil pour savoir s'il dispose d'un mécanisme d'apprentissage solide permettant de comprendre votre style de codage et vos préférences au fil du temps

Les meilleurs agents IA pour le codage

Prêt à trouver le meilleur outil de développement logiciel pour votre prochain projet ? Voici une liste de 11 agents autonomes pour écrire du code, analyser les commentaires des utilisateurs et travailler avec des algorithmes avancés.

Ils peuvent vous aider à résoudre des tâches de développement courantes ou à travailler avec des flux de travail complexes. Explorez la liste, sélectionnez un outil adapté et suivez la tendance en matière d'ingénierie logicielle!

1. ClickUp (Idéal pour générer des extraits de code et gérer des projets logiciels)

Soyez plus productif avec les agents IA de ClickUp

ClickUp, l'application qui offre tout pour le travail, peut être un choix solide pour les codeurs et les développeurs de logiciels. Il s'agit d'un environnement de travail convivial pour les développeurs qui s'intègre à vos outils existants pour une gestion complète des projets logiciels.

Par exemple, Software Team Project Management de ClickUp permet aux équipes d'ingénieurs de mettre en place des processus de sprint automatisés qui mettent à jour le statut des tâches en attente en temps réel. Ils peuvent également créer des flux de travail flexibles et agiles, tels que Kanban, Scrum, etc., pour gérer les sprints.

Agents Autopilot personnalisés ClickUp

Vous pouvez rationaliser la livraison de logiciels en automatisant les tâches routinières avec les agents personnalisés ClickUp, des mises à jour des tâches aux révisions de code.

Accélérez la livraison de logiciels grâce aux agents personnalisés ClickUp, à l'automatisation des révisions de code et au suivi des bugs

Voici comment les utiliser et les personnaliser :

Attribuez et mettez à jour automatiquement les tâches en fonction de la charge de travail ou de déclencheurs tels que les demandes de fusion

Générez des résumés de compte rendu et des rapports de sprint pour les équipes et les parties prenantes

Répondez aux questions fréquentes et accédez aux documents pertinents issus de la base de connaissances interne

Suivez les révisions de code, informez les réviseurs et envoyez des rappels de suivi

En gros, votre équipe peut se concentrer sur la création pendant que ClickUp s'occupe des tâches fastidieuses !

Voici un tutoriel vidéo rapide sur la façon de créer un agent personnalisé sur Clickup à partir de zéro !

ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain pour écrire du code, trouver des erreurs et les corriger sans effort manuel

Les équipes peuvent également utiliser de manière stratégique ClickUp Brain, son assistant alimenté par l'IA, pour poser des questions liées au codage au lieu de rechercher manuellement des solutions et recevoir des réponses contextuelles basées sur l'historique et la documentation de leur projet.

Brain peut également générer des extraits de code à la demande, expliquer des algorithmes complexes et suggérer des améliorations de refactorisation, ce qui en fait un assistant précieux pour les équipes logicielles.

✨ Bonus : améliorez l'efficacité de vos tâches de codage avec ClickUp Brain MAX. Recherchez instantanément dans ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint et TOUTES vos applications connectées + le Web pour trouver de la documentation sur les produits, des spécifications, des résumés de compte rendu, et plus encore

Utilisez Talk to Text pour demander, dicter et exécuter des tâches à la voix, en mode mains libres, où que vous soyez

Remplacez des dizaines d'outils d'IA disparates tels que ChatGPT, Claude et Gemini par une solution unique, contextuelle et prête à l'emploi pour l'assistance sur un nombre illimité de tâches de codage ClickUp Brain MAX est un compagnon IA de bureau ultra-puissant qui vous comprend vraiment, car il connaît votre travail. Alors, abandonnez la prolifération des outils d'IA, utilisez votre voix pour accomplir votre travail, créer de la documentation, attribuer des tâches aux membres de votre équipe, et bien plus encore. Capturez des idées, partagez des instructions et accomplissez vos tâches 4 fois plus rapidement avec Talk to Text dans ClickUp Brain MAX

Modèle de développement logiciel ClickUp

Vous pouvez également rechercher des modèles de documentation de code et bien plus encore dans ClickUp pour une solution simple.

Par exemple, en utilisant les méthodologies Scrum ou Kanban, le modèle de développement logiciel ClickUp peut aider les développeurs à organiser les flux de travail pour les feuilles de route des produits, la livraison des fonctionnalités et le suivi des bugs.

Différentes équipes, telles que les équipes Produit, Conception, Ingénierie et Assurance qualité, peuvent collaborer dans un espace unique afin de garantir des cycles de sprint fluides et une résolution efficace des problèmes.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Limites de ClickUp

Les débutants peuvent se sentir dépassés par les nombreuses fonctionnalités

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Nous utilisons ClickUp pour suivre nos projets de développement logiciel en interne ; la gestion de plusieurs projets et équipes me facilite la tâche, c'est l'un des meilleurs outils que j'ai utilisés jusqu'à présent pour gérer mes projets scrum et agiles modernes.

👀 Le saviez-vous ? 84 % des développeurs de logiciels utilisent GitHub, GitLab et Bitbucket comme outils de collaboration pour le code source.

2. Auto-GPT (idéal pour les utilisateurs maîtrisant Python)

via AutoGPT

Utilisez-vous ChatGPT pour écrire du code? Si oui, il est temps d'arrêter et de vous tourner vers AutoGPT. Il tente de faire fonctionner GPT-4 et GPT-3. 5-turbo sans nécessiter constamment l'intervention humaine.

Par exemple, si vous lui donnez un objectif, l'IA autonome le décomposera en parties gérables. Cette fonctionnalité est idéale pour les utilisateurs ayant une expérience en développement logiciel et une bonne maîtrise de Python.

Meilleures fonctionnalités d'Auto-GPT

Utilisez des plugins et accédez à Internet ainsi qu'à d'autres applications pour traiter les informations

Créez, modifiez et gérez des fichiers pour travailler avec du code, des documents et d'autres données

Réduisez les tâches répétitives en générant des extraits de code, des fonctions ou même des modules entiers à partir de descriptions en langage naturel

Limites de l'Auto-GPT

Bien qu'AutoGPT soit gratuit à télécharger et à installer, vous devez acheter des codes API pour l'utiliser

Vous devez être sur liste d'attente pour créer et déployer des agents IA dans le cloud

Tarification Auto-GPT

Free

Évaluations et avis sur Auto-GPT

G2 : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

3. GitHub Copilot (Idéal pour l'achèvement et la suggestion de code en temps réel)

via GitHub Copilot

GitHub Copilot s'intègre facilement dans les flux de travail des développeurs. L'assistant de codage alimenté par l'IA suggère des lignes ou des blocs de code entiers en temps réel, ce qui augmente la productivité. Les codeurs peuvent ainsi se concentrer sur d'autres problèmes que la syntaxe ou le code standard.

Que les développeurs créent des applications Web, déboguent du code ou apprennent un nouveau langage de programmation, Copilot peut leur fournir des recommandations intelligentes et contextuelles.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub Copilot

Fournissez des corrections et des optimisations de code intelligentes pour identifier et résoudre plus rapidement les erreurs

Découvrez la signification des extraits de code et les bonnes pratiques en matière de normes de codage

Travaillez dans des IDE populaires tels que Visual Studio Code, Neovim et JetBrains, tout en garantissant une intégration fluide du flux de travail

Accédez aux communautés de développeurs GitHub pour participer à des forums, des discussions et des collaborations open source

Limites de GitHub Copilot

Nécessite une surveillance constante car il peut générer des réponses erronées

Vous ne pouvez pas analyser l'intégralité d'une base de code dans Visual Studio

Le service client peut être peu réactif et peu fiable

Tarification de GitHub Copilot

Gratuit pour toujours

Équipe : 4 $/mois par utilisateur

Enterprise : 21 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de GitHub Copilot ?

Une critique G2 indique

Aide à résoudre les problèmes récurrents, tels que l'ajout de documents xml, les tests unitaires et les tâches qui se répètent souvent.

4. Codeium (idéal pour l'utilisation d'intégrations multi-éditeurs)

via Codeium

Expliquez votre intention en langage clair et regardez Codeium la traduire en extraits fonctionnels. Cela le rend utile pour le prototypage rapide et réduit le temps passé sur le code standard. Il prend en charge plus de 70 langages de programmation et s'intègre à plus de 40 des meilleurs éditeurs de code.

Les meilleures fonctionnalités de Codeium

Utilisez ses options d'auto-hébergement pour les entreprises, garantissant la sécurité du code et la conformité avec les politiques internes

Identifiez et corrigez les bugs grâce à son chat IA interactif, qui rend le débogage plus intuitif

Générez des cas de test et améliorez la fiabilité du code avec un minimum d'efforts manuels

Limites de Codeium

Les réponses peuvent parfois être erronées ou contenir des bugs

L'interface peut être lente à répondre

Tarifs Codeium

Free Forever

Pro : 15 $/mois par utilisateur

Pro Ultimate : 60 $/mois par utilisateur

Teams : 35 $/mois par utilisateur (jusqu'à 200 membres)

Teams Ultimate : 90 $/mois par utilisateur (jusqu'à 200 membres)

Enterprise SaaS : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Codeium

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

5. Tabnine (idéal pour la génération de code sans conservation des données)

via Tabnine

Tabine fournit une assistance SLDC complète, couvrant tout, de la planification à la maintenance en passant par le codage, les tests et la révision du code. La politique de conservation zéro des données garantit la sécurité et la confidentialité de votre code ; toutefois, l'outil fonctionne sur la mémoire à court terme.

Les meilleures fonctionnalités de Tabnine

Empêchez tout accès non autorisé grâce à des options de déploiement sur site, VPC et SaaS sécurisées

Maintenez les normes de codage et appliquez les bonnes pratiques grâce à des informations basées sur l'IA

Créez de la documentation parallèlement au code pour une meilleure maintenabilité

Assurez-vous que le code généré par l'IA est exempt de sources externes non autorisées ou risquées

Limites de Tabnine

Peut entraîner des problèmes de performances et de mémoire sur les grands ensembles de données

Il peut parfois être nécessaire de déclencher l'outil manuellement

Tarifs Tabnine

Basique : Gratuit pour toujours

Dev : 9 $/mois par utilisateur

Enterprise : 39 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Tabnine

G2 : 4,2/5 (plus de 30 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Tabnine ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il fournit des suggestions de code basées sur le langage de programmation que nous utilisons. En tant que développeur, je travaille avec de nombreux langages et je suis perdu dans la syntaxe, mais cela m'aide beaucoup.

🧠 Fait amusant : selon certaines sources, les développeurs de logiciels aux États-Unis ont l'un des emplois les mieux rémunérés, avec un salaire moyen de 255 000 dollars.

6. Cursor AI (Idéal pour intégrer la modification en cours du code et l'assistance conversationnelle basées sur l'IA)

via Cursor IA

Cursor AI prédit les modifications, comprend le code source de l'utilisateur et permet aux développeurs de modifier le code à l'aide de commandes en langage naturel. Il offre également des fonctionnalités axées sur la confidentialité, garantissant la sécurité des codes sensibles.

Pour réduire au minimum la courbe d'apprentissage, l'outil prend en charge les extensions, les thèmes et les raccourcis clavier.

Meilleures fonctionnalités de Cursor AI

Accédez à vos extensions, thèmes et raccourcis VS Code existants

Itérez le code dans des environnements isolés sans affecter le projet principal

Modifiez des fonctions entières à l'aide de commandes en anglais courant au lieu de modifications manuelles

Limites de Cursor AI

Les bases de code complexes et volumineuses peuvent inviter, instructions

Possibilité d'ignorer les modifications en temps réel apportées par d'autres membres de l'équipe lors de la génération de suggestions lorsque vous travaillez au sein d'une grande équipe

Tarification de Cursor AI

Gratuit pour toujours

Pro : 20 $/mois par utilisateur

Business : 40 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Cursor AI

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

7. DeepCode IA (Idéal pour la correction automatique des vulnérabilités)

via DeepCode IA

Intégré à la plateforme Snyk Code, DeepCode AI est un outil d'analyse de code basé sur l'IA et axé sur la sécurité. Il utilise une approche hybride de l'IA, combinant l'IA symbolique, l'IA générative et l'apprentissage automatique, pour fournir une analyse de sécurité très précise et protéger votre code.

Au lieu des données des clients, il utilise des correctifs open source vérifiés pour l'entraînement.

Les meilleures fonctionnalités de DeepCode IA

Concentrez-vous sur les tests de sécurité des applications statiques (SAST) et la correction automatique des vulnérabilités en temps réel

Fournissez des informations de sécurité en temps réel dans l'IDE, permettant des corrections instantanées en un seul clic

Appliquez des correctifs de sécurité générés par l'IA directement dans l'IDE

Travaillez dans le plugin IDE de Snyk, qui offre une détection des vulnérabilités en temps réel

Limites de DeepCode IA

Il n'aide pas à la refactorisation du code ni à l'amélioration de la logique

Pour tirer pleinement parti de DeepCode IA, une intégration avec Snyk Code est nécessaire, ce qui limite son utilisation autonome

Tarification de DeepCode IA

Gratuit pour toujours

Équipe : 25 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur DeepCode IA

G2 : 4,5/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

8. Amazon CodeWhisperer (idéal pour intégrer directement l'analyse de sécurité dans le code)

via Amazon CodeWhisperer

Désormais intégré à Amazon Q Developer, Amazon CodeWhisperer est un assistant de codage génératif alimenté par l'IA, conçu pour accélérer le développement logiciel tout en optimisant les opérations cloud. Il est profondément intégré à AWS, ce qui le rend compatible avec le développement cloud natif.

Il génère et refactorise le code et fournit une analyse de sécurité en temps réel, des conseils sur l'infrastructure et une transformation de la charge de travail basée sur l'IA (par exemple, la migration d'applications . NET de Windows vers Linux).

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon CodeWhisperer

Fournissez des complétions de code multilignes basées sur vos modèles de codage et vos commentaires

Travaillez dans Slack, Microsoft Teams et GitLab pour faciliter le développement et le débogage en équipe

Migrez les charges de travail, mettez à niveau JavaScript et optimisez les codes hérités

Limites d'Amazon CodeWhisperer

Il ne fournit pas d'assistance multilingue

Il a parfois tendance à générer des résultats erronés

Tarification d'Amazon CodeWhisperer

Amazon Q Developer Free Tier : forfait Free

Amazon Q Developer Pro Tier : 19 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur Amazon CodeWhisperer

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Amazon CodeWhisperer ?

Un avis publié sur G2 indique :

J'aime la façon dont il explique le code qu'il fournit. J'apprécie la manière dont il explique chaque étape de sa solution et la clarté de ses solutions.

🧠 Fait amusant : les développeurs de logiciels utilisent principalement JavaScript (62 %) et HTML/CSS (53 %).

9. Replit AI (idéal pour développer des applications sans codage manuel)

via Replit IA

Replit AI est une plateforme low-code/no-code qui permet la création, l'itération et le déploiement rapides d'applications. Avec cet outil, vous n'avez pas besoin de savoir écrire de documentation pour le code. Il crée des applications/sites web entiers à partir d'invites, d'instructions en langage naturel.

Les utilisateurs peuvent décrire une idée, et Replit AI se charge automatiquement de créer, déboguer et déployer l'application. L'outil offre également une assistance aux non-codeurs et aux développeurs qui cherchent à accélérer le prototypage.

Meilleures fonctionnalités de Replit IA

Combinez le codage, le débogage, les tests et l'hébergement dans une seule plateforme intégrée

Téléchargez des captures d'écran d'une application et Replit IA recréera ses fonctionnalités

Accédez à un travail d'équipe en temps réel pour modifier, déboguer et améliorer vos projets

Limites de l'IA Replit

Vous ne pouvez pas prévisualiser le projet car il n'y a pas de sortie vers un navigateur externe

Les options Python peuvent sembler non inclusives

Tarification de Replit IA

Starter : Gratuit

Replit Core : 25 $/mois par utilisateur

Teams : 40 $/mois par utilisateur

Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Replit IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

10. AskCodi (le meilleur pour l'assistance IA tout au long du cycle de vie du développement logiciel)

via AskCodi

Grâce à une suite d'outils spécialisés pour développeurs appelée Codi Apps, AskCodi rationalise les tâches de codage telles que la génération et la refactorisation de code, la détection de bugs et la traduction de langues. Chaque application est conçue pour relever un défi spécifique, rendant votre flux de travail plus rapide et plus efficace.

Meilleures fonctionnalités d'AskCodi

Composez des requêtes SQL et NoSQL complexes, optimisez les tâches de manipulation et de récupération des données à l'aide du Query Writer

Générez des fichiers Dockerfiles adaptés aux exigences spécifiques de votre projet avec Dockerfile Writer pour gérer le processus de conteneurisation

Utilisez l'outil Code Refactor pour restructurer les bases de code existantes afin d'améliorer la lisibilité, la maintenabilité et les performances

Créez des expressions régulières pour les tâches avancées de traitement et de validation de texte à l'aide du Générateur d'expressions régulières

Automatisez la création et la configuration des pipelines CI/CD à l'aide de CI/CD Pipeline Writer

Limites d'AskCodi

La vaste gamme d'outils et de fonctionnalités peut représenter une courbe d'apprentissage abrupte pour les développeurs qui ne sont pas familiarisés avec les plateformes de codage assisté par l'IA

L'IA peut cesser de fonctionner si l'entrée ou la sortie est trop longue

Tarifs AskCodi

Premium : 14,99 $/mois par utilisateur

Ultimate : 34,99 $/mois par utilisateur

Évaluations et avis sur AskCodi

G2 : 4,8/5 (plus de 70 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'AskCodi ?

Un avis G2 dit :

Il est facile à utiliser et son interface utilisateur est intuitive.

👀 Le saviez-vous ? 7 % des organisations qui utilisent l'IA ont commencé à recruter pour des rôles d'ingénierie d'invites, d'instructions.

11. Blackbox AI (idéal pour extraire du code à partir d'éléments visuels)

via Blackbox IA

Blackbox IA peut extraire du code à partir de vidéos, analyser du code à partir d'images et fournir un accès instantané à plus de 100 millions de référentiels open source, ce qui le rend adapté aux développeurs travaillant sur divers projets.

Au lieu d'être limités à un seul système d'IA, les utilisateurs peuvent passer d'un modèle à l'autre, comme GPT-4, Claude et d'autres, pour comparer les résultats, affiner les suggestions de code et résoudre les problèmes.

Fonctionnalités de Blackbox IA

Capturez et convertissez des extraits de code à l'écran à partir de tutoriels vidéo en code modifiable

Scannez des captures d'écran ou des photos de code et transformez-les en texte utilisable

Trouvez en quelques secondes des extraits de code pertinents dans une immense base de données open source

Limites de Blackbox IA

L'outil d'IA peut parfois générer des informations vagues

Le processus d'intégration des utilisateurs est complexe

Tarification de Blackbox IA

Forfait Free : Tarification personnalisée

Avis et évaluations sur Blackbox AI

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Personnalisez votre propre agent IA pour le codage avec ClickUp

De l'automatisation de la génération de code et de la correction des bugs au traitement des données et au suivi de la progression, les outils basés sur l'IA réduisent les efforts manuels et libèrent les développeurs qui peuvent ainsi se concentrer sur d'autres tâches. C'est pourquoi l'utilisation de l'IA dans le développement logiciel est la clé pour être prêt pour l'avenir et évoluer.

Elle peut s'intégrer à l'environnement de travail d'un développeur, prendre en charge la collaboration en temps réel, fournir des informations intelligentes et automatiser les tâches répétitives tout en garantissant sécurité et flexibilité.

ClickUp correspond à cette vision grâce à ses fonctionnalités basées sur l'IA pour générer des extraits de code, ses intégrations GitHub/GitLab pour le contrôle des versions, la mise en forme des blocs de code pour une meilleure lisibilité et le suivi de la progression des projets.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à coder !