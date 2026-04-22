Pour pourvoir un nouveau rôle, il suffit souvent de jeter un œil au bureau d'à côté. Pourtant, la plupart des entreprises perdent leurs meilleurs éléments faute d'opportunités d'évolution.

Pire encore, lorsque les talents ne voient pas clairement l'avenir qui s'offre à eux, ils se tournent vers d'autres horizons.

Pour mettre fin au turnover, vous devez trouver un moyen de donner de la visibilité à vos talents. Ces 10 modèles de stratégie de mobilité des talents dans ClickUp vous aident à évaluer les compétences actuelles et à standardiser les candidatures internes.

Utilisez-les pour pourvoir les rôles en interne plus rapidement. Cela réduit le besoin de recruter à l'extérieur et favorise la fidélisation.

Aperçu des meilleurs modèles de stratégie de mobilité des talents

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Qu'est-ce qu'un modèle de stratégie de mobilité des talents ?

Un modèle de stratégie de mobilité des talents est un outil permettant le suivi des compétences des employés. Il vous aide à planifier des parcours professionnels et à identifier les candidats internes pour les rôles vacants.

Ces modèles sont spécialement conçus pour faciliter la mobilité des collaborateurs au sein de l'entreprise. Ils vous permettent de mettre en adéquation les profils et les opportunités en fonction des compétences de chacun. Cela vous aide à intégrer les compétences, les aptitudes et les plans de succession dans des parcours de carrière clairs. Vous pouvez ainsi créer des offres d'emploi internes plus ciblées pour un recrutement efficace.

Au lieu de feuilles de calcul fragmentées, ils créent une base de données unique regroupant l'ensemble des compétences de votre organisation.

Bonus : associez ces modèles à ClickUp, le premier espace de travail IA convergent au monde, pour gagner 4 heures par semaine. ClickUp rassemble vos discussions, vos documents, vos tâches et vos objectifs dans un espace IA contextuel. Vos données sont mises à jour en temps réel dans cet écosystème, ce qui facilite la recherche de talents et la planification de carrière.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dans les discussions, les e-mails et les feuilles de calcul. Sans un système unifié pour enregistrer et suivre les décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Avec ClickUp, vous n'avez plus à vous en soucier. Créez des tâches à partir de discussions, de commentaires sur des tâches, de documents et d'e-mails en un seul clic !

10 modèles de stratégie de mobilité des talents pour favoriser les mouvements internes

Vous pouvez utiliser chacun des modèles ci-dessous individuellement pour résoudre un problème immédiat. Vous pouvez également les combiner dans ClickUp pour créer un système de gestion des talents interconnecté.

1. Modèle de cartographie des compétences par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Répertoriez les compétences, les niveaux de maîtrise et les lacunes de vos employés à l'échelle de votre organisation grâce au modèle de cartographie des compétences de ClickUp

Vous ne pouvez pas planifier vos recrutements ou votre croissance sans connaître les compétences de votre équipe. Lorsque cette visibilité fait défaut, les décisions deviennent floues. Le modèle de cartographie des compétences de ClickUp vous offre une vision claire des points forts et des lacunes de votre équipe.

Cela fonctionne comme une base de données de compétences partagée. Ne vous limitez pas aux CV et recensez à la fois les compétences techniques et les compétences relationnelles en un seul endroit.

Vous pouvez effectuer l’évaluation des compétences, comparer les rôles et identifier les personnes prêtes à assumer davantage de responsabilités. Cela facilite considérablement la gestion des promotions, des changements de rôle et des plans de formation.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Faites une liste des compétences clés pour chaque rôle afin de savoir ce dont votre équipe a besoin pour réussir

Comparez les niveaux de compétences entre les équipes à l'aide de la vue Tableur de ClickUp pour identifier les experts et les lacunes

Suivez les indicateurs de performance grâce aux champs personnalisés de ClickUp pour garantir la cohérence des données

Attribuez des tâches qui aident les employés à acquérir les compétences qui leur manquent

🧑‍💻 Idéal pour : les équipes RH et les managers qui souhaitent disposer d'une méthode claire et fondée sur des données pour planifier le recrutement, la formation et l'évolution interne.

💡Conseil de pro : Une fois vos données sur les compétences importées dans ClickUp, vous n'avez plus besoin de rechercher manuellement la bonne personne. Utilisez ClickUp Brain et sa fonction de recherche IA pour les entreprises afin de poser des questions telles que : « Qui, au sein du service marketing, possède des compétences avancées en Python et travaille actuellement à 50 % de sa capacité ? »

« Résumez les trois principales lacunes en matière de compétences au sein de l'équipe commerciale d'après notre dernier audit. » ClickUp Brain analyse vos tâches, vos documents et vos champs personnalisés pour identifier en quelques secondes le candidat interne idéal pour un rôle. Il transforme votre modèle de cartographie des compétences en un annuaire consultable. Identifiez les successeurs potentiels avant même d'avoir à consulter un site d'offres d'emploi externe.

2. Modèle de matrice des compétences par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Comparez les compétences requises pour chaque position avec celles de vos employés actuels à l'aide du modèle de matrice des compétences de ClickUp

Connaître les compétences de votre équipe est utile, mais cela ne suffit pas. Vous devez également voir comment ces compétences s'intègrent dans la carte globale des capacités. C'est plus facile avec le modèle de matrice des capacités de ClickUp.

Cela vous offre un moyen clair et visuel de comparer les candidats aux exigences du rôle. Au lieu de passer au crible les CV, vous pouvez comparer les compétences côte à côte. Cela facilite considérablement les décisions en matière de recrutement, de promotion et de formation.

Ce modèle implique également votre équipe dans le processus. Tout le monde peut examiner les rôles et les commenter. Cela permet aux équipes de rester sur la même longueur d'onde quant aux exigences de chaque rôle.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Planifiez les compétences clés sur les Tableaux blancs ClickUp afin de pouvoir comparer les exigences des rôles et les points forts des employés en un seul endroit

Identifiez rapidement les lacunes au sein de votre équipe et planifiez les formations à temps

Traduisez vos informations en actions concrètes en créant des tâches ClickUp pour le recrutement ou la mise à niveau des compétences

Collaborez avec les responsables du recrutement à l'aide de commentaires et de notes pour prendre de meilleures décisions

🧑‍💻 Idéal pour : les équipes de recrutement et les responsables de service qui souhaitent disposer d'un moyen clair et visuel d'évaluer les compétences et de prendre des décisions en matière de gestion des talents.

🔎Le saviez-vous ? Seuls 33 % des employés déclarent que leur entreprise dispose d'un processus clair pour l'évolution de carrière en interne. Il est évident qu'avoir une politique et disposer des moyens de la mettre en œuvre sont deux choses différentes.

3. Modèle de plan de carrière par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Rendez la visibilité des opportunités de croissance élevée grâce au modèle de parcours professionnel de ClickUp

Vos employés partiront s'ils ne voient pas d'avenir au sein de votre entreprise. Pour les fidéliser, utilisez le modèle de parcours professionnel de ClickUp. Il offre à votre équipe une feuille de route claire.

Montrez à vos employés ce qu'il faut pour passer d'un rôle à un autre. Définissez les compétences, les jalons et les objectifs à chaque étape. Vous pouvez également présenter les possibilités de mobilité latérale, afin que l'évolution ne se limite pas uniquement aux promotions.

Cela transforme la planification de carrière en une discussion continue. Les managers et les employés peuvent tous deux faire le point sur la progression réalisée et ajuster les objectifs à mesure que la situation évolue.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Mappez différents parcours professionnels sur un Tableau blanc ClickUp afin que les employés puissent explorer les possibilités d'évolution

Définissez des critères de promotion clairs, assortis de compétences et d'objectifs de performance précis

Suivez la progression grâce aux jalons ClickUp partagés que les responsables et les employés peuvent mettre à jour

Définissez les attentes et les responsabilités liées aux rôles dans les documents ClickUp partagés

🧑‍💻 Idéal pour : les responsables RH et les managers qui souhaitent améliorer la fidélisation grâce à des plans de développement de carrière structurés.

🔎Le saviez-vous ? Le « manager hoarding » (l'accaparement des talents par les managers), qui consiste pour ces derniers à cacher activement les employés les plus performants afin de les garder dans leur propre équipe, limite la mobilité. Un système de suivi transparent comme ClickUp rend les talents visibles pour tous.

4. Modèle de plan de développement des employés par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez une feuille de route personnalisée pour la croissance grâce au modèle de plan de développement des employés de ClickUp

Une fois que vous savez où un employé souhaite aller, l'étape suivante consiste à l'y mener. Sans plan, la progression semble floue et lente. Éliminez cette ambiguïté grâce au modèle de plan de développement des employés de ClickUp.

Élaborez des plans de développement qui concilient les objectifs personnels et les besoins de l'entreprise. Donnez à chaque employé une feuille de route claire avec des étapes bien définies.

Ainsi, la visibilité du développement est élevée et cohérente. Personne n'est laissé de côté et chaque projet reste sur la bonne voie. Parallèlement, les RH peuvent suivre la progression de l'ensemble de l'équipe depuis un seul et même endroit.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Décomposez vos objectifs à long terme en jalons ClickUp afin que la progression soit claire et réalisable

Comparez les compétences actuelles avec les exigences du rôle pour identifier les lacunes

Attribuez des formations, des tâches ou des programmes de mentorat en désignant clairement les propriétaires et en fixant des échéanciers

Configurez les automatisations ClickUp pour envoyer des rappels de suivi afin que les forfaits restent actifs et à jour

🧑‍💻 Idéal pour : les équipes RH et les managers qui souhaitent accompagner le développement de leurs collaborateurs.

Conseil de pro : utilisez les Super Agents de ClickUp pour mapper les compétences Considérez les Super Agents comme vos assistants RH intelligents. Vous pouvez apprendre à un agent à examiner les projets passés d'un collaborateur et à suggérer instantanément les nouveaux rôles pour lesquels il est prêt. Au lieu de fouiller dans les dossiers, demandez simplement à l'agent de trouver la personne la plus qualifiée pour un rôle en se basant sur son historique professionnel réel. Cela vous fait gagner du temps et vous garantit de ne jamais passer à côté d'un excellent candidat interne. Faites votre choix parmi une gamme d'agents de formation et de développement prêts à l'emploi !

En savoir plus sur l'utilisation des Super Agents pour vos tâches quotidiennes :

5. Modèle de matrice de formation par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Alignez vos efforts de formation sur vos objectifs de mobilité des talents à l'aide du modèle de matrice de formation ClickUp

La formation des employés dans votre entreprise est-elle dispersée et floue ? Il se peut qu'il n'y ait pas de lien clair entre la formation et les plans de développement de carrière. Certains employés suivent des formations, d'autres non, et des lacunes persistent.

Le modèle de matrice de formation ClickUp simplifie cette tâche. Voyez qui a été formé, qui est en cours de formation et qui a besoin d'une remise à niveau, le tout en un seul endroit. Il offre aux responsables une vue d'ensemble claire de l'état de préparation de l'équipe. Vous pouvez rapidement vérifier si une équipe dispose des compétences nécessaires pour un nouveau projet ou un nouveau poste.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Suivez les niveaux de compétences grâce aux champs personnalisés de ClickUp pour identifier les employés les plus performants et les lacunes

Découvrez dans quels domaines les employés estiment avoir besoin de plus d’assistance

Suivez l'état d'avancement des formations grâce à des libellés clairs en utilisant les statuts personnalisés

Évaluez l'impact de la formation grâce aux tableaux de bord ClickUp pour identifier ce qui fonctionne

🧑‍💻 Idéal pour : les équipes de formation et de développement ainsi que les responsables opérationnels qui souhaitent gérer de manière organisée la formation et la préparation des compétences.

🔎Le saviez-vous ? Seuls environ 45 % des employés profitent des formations proposées par leur employeur pour acquérir de nouvelles compétences. Cela conduit à une approche dispersée de l'apprentissage et du développement. Malgré les budgets consacrés à la formation, des lacunes en matière de compétences persistent.

6. Modèle de planification de la relève par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Gérez la mobilité des talents pour vos positions les plus stratégiques grâce au modèle de planification de la relève de ClickUp

La perte d'un dirigeant clé sans plan de secours peut perturber l'entreprise. Le modèle de planification de la relève de ClickUp vous aide à anticiper et à vous préparer.

Utilisez-les pour identifier les futurs candidats aux rôles clés. Suivez les successeurs potentiels, leurs compétences et ce dont ils ont besoin pour évoluer. Ainsi, votre équipe sera prête à faire face à tout changement.

Tout est regroupé au même endroit : détails du rôle, plans de transition et étapes de développement. Le moment venu, la passation de pouvoir se déroule sans heurts et est bien planifiée.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Identifiez les rôles clés et suivez les employés susceptibles d'y accéder

Évaluez l'adéquation entre les compétences des candidats et les besoins du rôle

Élaborez un plan de développement du leadership pour combler les lacunes

Donnez la priorité aux rôles clés à l'aide de la vue Tableau afin de les pourvoir en premier

Décomposez les étapes de transition en sous-tâches imbriquées dans ClickUp pour faciliter les transitions

🧑‍💻 Idéal pour : les responsables RH et les dirigeants qui planifient la continuité du leadership.

🧠Anecdote : Le mot « promotion » vient du latin « promuovere », qui signifie « faire avancer ». À l'origine, il ne s'agissait pas d'une augmentation de salaire. Cela signifiait placer un soldat en première ligne afin qu'il puisse diriger. Une stratégie de mobilité n'est que la version moderne de ce principe. Elle garantit que les bonnes personnes occupent les postes clés de votre entreprise.

7. Modèle de formulaire d'emploi interne par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Éliminez les obstacles et standardisez le processus de candidature interne grâce au modèle de formulaire de candidature interne de ClickUp

Si le processus de candidature pour un rôle interne semble compliqué, les employés n'essaieront pas. Vous passez alors à côté de talents internes de qualité. Le modèle de formulaire de candidature pour un rôle interne de ClickUp vous aide à éviter cela.

Ce modèle permet aux employés de postuler facilement à de nouveaux rôles. Il vous garantit également de disposer de toutes les informations nécessaires sur les candidats. Chaque candidature suit le même format, ce qui facilite leur examen et leur comparaison.

Cela permet également de maintenir une bonne organisation en coulisses. Les candidatures suivent des étapes claires, et les candidats restent informés.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Suivez la progression de chaque candidat tout au long du cycle de recrutement grâce aux statuts personnalisés

Comparez les différents membres de votre équipe en côte à côte grâce à la vue Tableau

Simplifiez les candidatures et recueillez toutes les informations nécessaires à l'aide des formulaires ClickUp

Envoyez des mises à jour automatisées aux candidats grâce à l'intégration de l'e-mail de ClickUp

🧑‍💻 Idéal pour : les équipes RH et les recruteurs internes qui souhaitent gérer le recrutement interne de manière fluide et cohérente.

8. Modèle d'intégration des nouveaux employés par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez une transition en douceur pour tout employé muté au sein de l'entreprise grâce au modèle d'intégration des employés de ClickUp

Changer de rôle au sein de l'entreprise nécessite toujours une période d'adaptation. Sans plan clair, les employés peuvent se sentir perdus. Cela les ralentit et affecte leur confiance.

Le modèle d'intégration des nouveaux employés de ClickUp rend ces transitions aussi fluides que le premier jour d'un nouvel arrivant. Il permet également aux employés, aux managers et aux collègues de rester sur la même longueur d'onde.

Offrez à vos employés le contexte, les outils et l'assistance dont ils ont besoin dès le premier jour. Cela les aide à s'intégrer plus rapidement et à commencer à apporter leur contribution plus tôt. Tout reste organisé et facile à suivre.

Pourquoi utiliser ce modèle :

🧑‍💻 Idéal pour : les équipes RH et les managers qui souhaitent faciliter et assurer la réussite des transitions internes.

9. Modèle de stratégie et de plan d'action en matière de communication interne par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Assurez-vous que vos programmes de mobilité aient une visibilité et soient bien compris grâce au modèle de stratégie et de plan d'action de communication interne de ClickUp

Si les employés ne sont pas informés des opportunités internes, ils ne les exploiteront pas. À terme, cela les pousse à chercher à évoluer en dehors de l'entreprise.

Pour éviter cela, élaborez une stratégie de communication interne. Vous pouvez utiliser le modèle de stratégie et de plan d'action de communication interne de ClickUp à cette fin.

Planifiez quand et comment vous partagerez les mises à jour concernant les rôles, les formations et les programmes de carrière. Assurez-vous que les bonnes personnes reçoivent le bon message au bon moment. Cela permet à tout le monde de rester informé et impliqué.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Définissez des objectifs clairs pour la communication interne et suivez les résultats

Organisez vos tâches et suivez leur progression en un seul endroit

Assurez-vous que les newsletters, les mises à jour Slack et les présentations lors des réunions générales se déroulent comme prévu

Partagez votre plan d'action dans ClickUp Docs afin de fournir à vos employés une source d'information fiable et unique concernant les politiques de mobilité.

🧑‍💻 Idéal pour : les responsables de la communication interne et les directeurs des ressources humaines qui souhaitent disposer d'un moyen cohérent pour promouvoir les opportunités de croissance.

10. Démarrage rapide : modèle « People Operations » par ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Créez un environnement de travail centralisé pour regrouper toutes vos activités de mobilité des talents grâce au modèle ClickUp Quick Start : People Operations.

Lorsque votre travail RH est réparti entre plusieurs outils, la situation devient vite confuse. Les données sont cloisonnées et il est difficile d'avoir une vue d'ensemble. Le modèle « ClickUp Quick Start : People Operations » est la solution idéale.

Ce modèle vous aide à gérer l'ensemble du parcours de l'employé. Du recrutement à l'intégration en passant par l'évolution, tout est regroupé dans un seul environnement de travail. Cela facilite le suivi de la progression et permet de réaliser des connexions entre les différentes étapes de l'expérience d'un employé.

Cela vous fait également gagner du temps, car vous n'avez pas besoin de créer des systèmes à partir de zéro.

Pourquoi utiliser ce modèle :

Suivez les recrutements internes et l'évolution des candidats grâce aux statuts personnalisés

Conservez les politiques et les guides dans un espace centralisé et facile d'accès

Automatisez les rappels pour les évaluations et les promotions grâce aux automatisations ClickUp

Organisez toutes les données relatives à vos employés afin de trouver rapidement les bonnes personnes

🧑‍💻 Idéal pour : les équipes RH et les entreprises en pleine croissance qui recherchent un système simple et tout-en-un pour la gestion des ressources humaines.

Comment mettre en œuvre au mieux ces modèles pour la mobilité des talents ?

Un modèle ne fonctionne que si vous avez un bon plan. À faire : intégrer ces outils à votre travail quotidien pour aller au-delà du simple suivi des postes vacants. Cela vous aidera à constituer une équipe solide qui se développe de l'intérieur.

Ces bonnes pratiques garantissent que vos modèles ClickUp vous conduisent à la réussite :

Données sur les compétences : Commencez par recenser les compétences de votre équipe et évaluer leur niveau de maîtrise. Ensuite, définissez des parcours clairs vers leurs futurs rôles.

Reliez les points : associez les données entre elles. Utilisez associez les données entre elles. Utilisez les relations ClickUp pour relier les compétences d'une personne à ses grands objectifs professionnels

Opportunités visibles : Facilitez la recherche de nouveaux rôles pour vos employés. Utilisez un formulaire simple afin que chaque membre de l'équipe ait une chance équitable d'accéder aux nouvelles offres d'emploi

Donnez les moyens aux managers : Formez les responsables de service à utiliser ces outils pour mener des discussions de carrière francs lors des entretiens individuels

Suivez les progrès : surveillez surveillez les indicateurs clés de performance (KPI) relatifs aux effectifs , tels que les taux de pourvoi interne et la fidélisation après une promotion. Les tableaux de bord ClickUp vous facilitent la tâche.

Mettez régulièrement à jour : programmez programmez des tâches récurrentes pour vérifier et actualiser vos données sur les talents tous les trimestres. Cela garantit que votre liste de compétences est toujours à jour

Mettez en avant les réussites : partagez les témoignages de collaborateurs ayant changé de rôle. Cela permet à chacun de constater qu'il existe de réelles opportunités d'évolution au sein de l'entreprise

Cristhian Carreño, enseignant à l'ISTG, a évalué ClickUp :

« Il y a quelques années, nous avons mis en place ClickUp dans l'établissement d'enseignement où je travaille, car nous devions améliorer les processus au sein de l'organisation. C'était très compliqué, dans une entreprise comptant environ 150 employés, de savoir ce que chacun faisait et de mesurer la progression réalisée, ce que nous avons réussi à faire grâce à ClickUp. »

« Il y a quelques années, nous avons mis en place ClickUp dans l'établissement d'enseignement où je travaille, car nous devions améliorer les processus au sein de l'organisation. C'était très compliqué, dans une entreprise comptant environ 150 employés, de savoir ce que chacun faisait et de mesurer la progression réalisée, ce que nous avons réussi à faire grâce à ClickUp. »

Créez votre programme de mobilité des talents avec ClickUp

Les modèles de stratégie de mobilité des talents facilitent l' t le développement des talents en interne. Ils vous permettent d'effectuer un suivi efficace des compétences et des parcours professionnels, et de gérer le recrutement interne. Cela vous aide à conserver vos meilleurs éléments et à réduire les coûts liés au recrutement externe.

Un environnement de travail IA convergent comme ClickUp centralise tous vos efforts en un seul endroit. Il relie directement l'évolution professionnelle aux performances et aux compétences. Vous pouvez non seulement attirer et retenir les meilleurs talents, mais aussi obtenir des résultats plus rapidement.

Essayez ClickUp gratuitement et élaborez votre programme de mobilité des talents dans un environnement de travail connecté.

Foire aux questions (FAQ)

Quelle est la différence entre une stratégie de mobilité des talents et un plan de succession ?

Une stratégie de mobilité des talents est un plan global couvrant tous les mouvements internes, y compris les promotions, les mutations latérales et les affectations à des projets. Un plan de succession se concentre uniquement sur la préparation des remplaçants pour les rôles de direction clés.

Comment les modèles de mobilité des talents fonctionnent-ils pour les petites équipes par rapport aux grandes entreprises ?

Les petites équipes peuvent utiliser des versions simplifiées de ces modèles pour se concentrer sur des activités essentielles telles que la cartographie des compétences et les discussions de carrière. Les grandes entreprises auront besoin de la suite complète pour gérer la planification de la relève, la conformité et la mobilité internationale.

Puis-je combiner plusieurs modèles de mobilité des talents en un seul programme unifié ?

Oui, le principal avantage réside dans leur connexion. Dans ClickUp, vous pouvez utiliser les Relations pour relier les données entre les modèles, créant ainsi un système unifié. Les données sur les compétences alimentent les plans de développement, qui à leur tour alimentent vos flux de travail de succession et de recrutement interne.

Vous devriez examiner les données relatives aux compétences et les plans de développement tous les trimestres, les plans de succession tous les six mois et les cadres de parcours de carrière une fois par an. Toutefois, tout changement organisationnel majeur, tel qu'une restructuration, devrait déclencher un réexamen immédiat.