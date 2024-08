Comment élaborer une stratégie de développement des talents pour votre Business

Les salariés forment l'épine dorsale de toute entreprise et peuvent soit la conduire à la réussite et à l'innovation, soit contribuer à la stagnation et au déclin.

C'est pourquoi la formation et l'épanouissement des talents au sein des entreprises sont essentiels à leur réussite.

Les professionnels doivent constamment acquérir de nouvelles compétences pour rester pertinents, ce qui rend le développement des talents encore plus important. Cependant, il n'est pas facile de créer des stratégies de développement des talents qui profitent à la fois à l'entreprise et à ses employés. De nombreuses entreprises se heurtent à cette difficulté et en subissent les conséquences.

Dans cet article, nous expliquerons les bases du développement des talents et la manière de l'inclure dans votre stratégie d'entreprise globale. Nous partagerons également quelques conseils et outils importants pour vous aider à réussir.

C'est parti !

Qu'est-ce que le développement des talents ?

Le développement des talents, la gestion des talents et la gestion des performances sont des termes étroitement liés, souvent utilisés de manière interchangeable.

Le développement des talents est le terme le plus large, et les deux autres en sont des sous-ensembles. Il s'agit de faire fructifier les compétences et le potentiel des employés pour les aider à se développer et à réussir au sein de l'organisation.

En outre, le développement des talents se concentre sur la création d'un environnement d'assistance dans lequel les employés sont encouragés à apprendre, à innover et à relever de nouveaux défis. Il s'agit notamment de fournir des ressources, un retour d'information et des opportunités de développement personnel et professionnel.

Précisons à présent les différences entre la gestion et le développement des talents.

Gestion des talents vs. développement des talents

La gestion des talents comprend tout ce qui va de l'embauche des employés à leur gestion tout au long de leur association avec votre entreprise. Il s'agit d'un terme plus large qui inclut le recrutement, l'intégration, le développement des talents et la gestion des ressources humaines l'engagement des employés et la rétention.

D'autre part, le développement des talents est une composante spécifique de la gestion des talents qui se concentre sur le développement professionnel et personnel des employés. Il s'agit d'améliorer les compétences des employés afin de les préparer à des rôles plus élevés et à davantage de responsabilités. Les objectifs des programmes de développement des talents sont généralement alignés sur les objectifs généraux de l'organisation.

Distinguons maintenant la gestion des talents de la gestion des performances.

Gestion des talents vs. gestion des performances

La gestion des talents est un concept plus holistique qui traite de la croissance et du développement global des employés. Elle ne s'intéresse pas seulement aux performances de travail, mais aussi au développement des compétences et à la planification des meilleures carrières pour les employés.

La gestion des performances est un sous-ensemble de la gestion des talents qui se concentre sur les performances des employés au travail. Il s'agit d'un processus continu qui implique de paramétrer les cibles de performance et de mesurer la progression de chaque employé.

Il comprend la fixation d'objectifs, le suivi des performances, l'examen des performances, les évaluations et les récompenses.

En utilisant le bon logiciel de gestion des talents peut vous aider à superviser efficacement tous les aspects de la gestion des talents, y compris le développement des talents, la gestion des performances et la gestion des ressources humaines le management d'équipe . Cela permet de rationaliser les processus organisationnels, d'améliorer la communication et de garantir l'alignement sur les objectifs de l'entreprise.

**Pourquoi le développement des talents est-il important ?

L'avantage le plus évident du développement des talents est que le perfectionnement des employés améliore leur travail, ce qui aide les entreprises à se développer.

Plus une entreprise dispose d'une main-d'œuvre talentueuse et qualifiée, plus elle se développera rapidement et s'adaptera à un environnement commercial en constante évolution

Mais les avantages du développement des talents ne se limitent pas à cela. Examinons quelques-uns des avantages les plus importants du développement des talents pour les entreprises.

Aide à attirer les meilleurs talents

Les entreprises dotées de programmes de développement des talents réussis attirent des candidats de qualité. les gens veulent travailler avec des entreprises qui les aident à progresser dans leur carrière

Aujourd'hui, les professionnels doivent régulièrement se perfectionner pour rester pertinents. S'ils peuvent le faire individuellement, cela devient plus facile lorsque leur employeur leur apporte son assistance. C'est pourquoi les entreprises qui investissent dans des programmes de formation et de mentorat attireront toujours les meilleurs talents.

Les entreprises dotées d'excellents programmes d'apprentissage et de développement les présentent dans les descriptions de poste et sur les sites de carrière comme un avantage à rejoindre l'organisation. Cette valeur ajoutée trouve un écho auprès des professionnels qui valident l'évolution de leur carrière en restant pertinents.

Stimule la satisfaction au travail et la fidélisation des employés

D'après une récente étude de sondage en effet, 80% des professionnels en activité se sentent plus satisfaits de leur travail s'ils peuvent accéder à une formation sur le lieu de travail. 50% envisagent de quitter un emploi qui n'offre pas de possibilités d'apprentissage et de développement.

Cela montre clairement l'importance du développement des talents pour une entreprise. Il aide les entreprises à trouver les meilleurs employés, à les engager et à les retenir.

Les travailleurs qui ont accès à des programmes de formation sur leur lieu de travail ont le sentiment que l'entreprise s'est engagée à favoriser leur évolution de carrière. Cela contribue à construire la confiance et la loyauté à l'égard de l'entreprise, ce qui encourage les gens à y rester.

Elle aide à la planification de la relève et au développement du leadership

En développant les talents au sein de l'organisation, les entreprises peuvent pourvoir les rôles de leadership en interne sans avoir à recruter à l'extérieur.

Cela permet d'économiser le temps et l'argent consacrés au recrutement et à l'intégration des nouveaux employés. Cela contribue également à l'engagement et à la fidélisation des employés, car les perspectives de croissance au sein de l'organisation incitent vos talents à rester et à travailler pour progresser au lieu de chercher à le faire ailleurs.

Compte tenu de ses nombreux avantages, le recrutement d'un gestionnaire du développement des talents est important pour améliorer le développement des talents au sein des organisations.

Avantages du développement des talents pour les Teams

Nous avons déjà établi que le développement des talents aide les organisations à se développer plus rapidement. Examinons maintenant quelques avantages du développement des talents au niveau des équipes.

Améliore les performances des employés

Selon Gartner, 58% de la main-d'œuvre en 2021 avait besoin d'une montée en compétences pour bien faire son travail. Avec l'IA et d'autres technologies qui changent notre façon de travailler, il est plus important que jamais de se concentrer sur le développement des talents.

Des programmes de formation et d'apprentissage réguliers aident les employés à être plus performants et à faire face à l'évolution des environnements de travail.

Grâce au développement continu des talents, les managers peuvent développer des équipes performantes qui fournissent des résultats exceptionnels, améliorant ainsi les résultats stratégiques et la satisfaction des clients.

Stimule la productivité des équipes

Lorsque les membres d'une équipe se concentrent sur l'apprentissage et le développement professionnel, c'est toute l'équipe qui en bénéficie. Les employés qualifiés effectuent leur travail plus rapidement et mieux, ce qui améliore leur productivité et celle de leur équipe. En outre, cela peut également convaincre les autres membres de l'équipe de se concentrer sur l'apprentissage et le perfectionnement.

C'est pourquoi les chefs d'équipe doivent encourager les membres de leur équipe à participer à des programmes de formation. Un bon moyen de les inciter est d'en faire un objectif de performance et de fixer des cibles claires.

Encourage la collaboration et l'innovation

Le développement des talents favorise un environnement dans lequel les membres de l'équipe sont encouragés à partager leurs connaissances, leurs idées et leurs bonnes pratiques.

Les expériences d'apprentissage collaboratif, telles que les sessions de formation en groupe ou les projets interfonctionnels, permettent aux employés d'utiliser l'expertise et les perspectives de chacun pour innover et résoudre des problèmes complexes. Cet état d'esprit collaboratif renforce la cohésion de l'équipe et stimule la créativité et l'innovation au sein de l'organisation, ce qui se traduit par de meilleurs résultats et un avantage concurrentiel.

Le fait de réunir des membres d'équipes différentes dans un environnement de formation améliore également la compréhension et les relations interfonctionnelles au travail.

L'élaboration d'une solide stratégie de développement des talents est essentielle à la croissance de l'entreprise. Les organisations développent une main-d'œuvre qualifiée et agile, prête à relever de nouveaux défis, en formant et en perfectionnant continuellement leurs employés.

Dans cette section, nous vous guiderons dans le formulaire d'une stratégie de développement des talents pour votre organisation. Voici comment procéder.

1. Évaluer les compétences actuelles et les objectifs de carrière des employés

La première étape de la création d'un forfait de développement des talents pour votre personnel consiste à évaluer la situation actuelle de chacun.

Quelles sont leurs forces et leurs faiblesses ? Quelles sont leurs compétences principales et leurs niveaux de compétences ?

Comprendre cela vous aidera à évaluer le statut quo et à identifier les principaux besoins de formation des équipes.

Vous devriez également inclure les membres de votre équipe dans le processus et les interroger sur leurs objectifs de carrière. Tout le monde ne souhaite pas forcément une progression de carrière similaire, et certains peuvent même vouloir changer de rôle.

Lors de l'élaboration d'un forfait de développement des talents, vous devez tenir compte des aspirations professionnelles de chaque employé.

Astuce: Utiliser la

il s'agit d'un plan de développement des talents qui doit tenir compte des aspirations de carrière de chaque employémodèle 1-on-1 de ClickUp Employé & Manager peut vous aider. Il utilise une vue structurée et tabulaire pour résumer les forfaits d'apprentissage personnalisés de tous les membres de votre équipe.

[Télécharger ce modèle](https://app.clickup.com/signup ?template=t-205427166&department=hr-recruiting&_gl=1*1e08kmr*_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1)

Il comporte une colonne "développement professionnel" dans laquelle vous pouvez ajouter divers objectifs d'apprentissage sous forme d'étiquettes avec un code couleur. Il aide à la gestion des successions en améliorant les compétences des employés pour qu'ils puissent occuper des positions plus élevées et assumer davantage de responsabilités.

[Télécharger ce modèle](https://app.clickup.com/signup ?template=t-222168692&department=other&_gl=1*1lral6y*_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1)

Outre l'affichage résumé, quatre autres affichages vous permettent de suivre en profondeur le forfait d'apprentissage et la progression de chaque employé.

3. Suivre la progression et contrôler les performances

Après avoir créé un plan, vous devez suivre la progression de chaque membre de l'équipe vers les objectifs que vous avez fixés d'un commun accord.

Le bon Logiciel RH peut vous aider à gérer le développement des talents et les processus d'évaluation des performances, et ClickUp pour les RH Teams est exactement ce dont vous avez besoin.

Il offre une suite robuste de fonctionnalités pour aider les entreprises à gérer les talents, élaborer et mettre en œuvre des programmes de formation et aider les employés à se perfectionner. Commençons par la façon dont ClickUp aide à suivre les objectifs. Objectifs ClickUp est une fonctionnalité remarquable de la plateforme, qui vous permet de définir et de partager des objectifs, de les transformer en tâches et de suivre la progression à l'aide de plusieurs affichages.

suivre les objectifs dans différents affichages, tels que les cumuls de progression et les vues cibles, à l'aide de ClickUp Objectifs_

Il est utile non seulement pour le suivi des objectifs d'apprentissage et de développement, mais aussi pour le suivi des objectifs d'apprentissage et de développement Objectifs en matière de ressources humaines les objectifs des projets, etc.

En outre, ClickUp propose de nombreux modèles RH gratuits pour le développement et la gestion des talents, tels que les modèles de plans de carrière et modèles de plans de développement . Utilisez-les pour gérer les différents aspects du processus.

Les bonnes pratiques en matière de développement des talents

Si le développement des talents fait partie intégrante de la stratégie de toute entreprise, il est essentiel de bien le faire pour obtenir les résultats souhaités. Vous avez besoin des bons conseils pour vous assurer de la réussite du développement des talents au sein de votre organisation, dans un esprit de bénéfice mutuel.

Voici quelques bonnes pratiques en matière de développement des talents qui vous y aideront :

Aligner les objectifs individuels sur les objectifs de l'entreprise

Si chaque employé doit progresser dans sa carrière, son apprentissage et sa croissance doivent également contribuer à la réussite globale de l'entreprise.

Par exemple, disons que votre entreprise prévoit de mettre en œuvre une nouvelle technologie comme l'IA pour rationaliser les opérations. Au lieu de résister au changement, vous devriez faire monter en compétences vos employés pour qu'ils apprennent à utiliser la technologie afin de mieux faire leur travail.

Dans ce cas, vos forfaits d'apprentissage et de développement et vos sessions de formation devraient être centrés sur l'IA. Voilà à quoi ressemble l'alignement des objectifs de l'entreprise et des objectifs personnels.

L'avantage ?

Les employés et l'entreprise évolueront dans la bonne direction stratégique, mutuellement bénéfique.

Si les salariés ne se perfectionnent pas, par exemple, ils risquent de devenir inutiles et incapables de répondre aux exigences du travail futur. Il en résultera une inadéquation entre les compétences et les exigences du poste, ce qui rendra ces employés superflus.

C'est également mauvais pour les entreprises, car elles doivent trouver et intégrer de nouveaux employés compétents dans l'utilisation de l'IA ou embaucher ceux qui sont prêts à apprendre.

Conseil professionnel : si vous souhaitez rejoindre le train de l'IA, essayez ClickUp Brain. Il est facile à utiliser et la transition sera aussi douce qu'une promenade dans le parc pour votre équipe

ClickUp Brain peut rationaliser divers processus, de la prise de notes de réunion à l'envoi d'alertes automatisées et opportunes. Il agit comme un assistant virtuel, vous aidant dans divers aspects de votre travail et améliorant votre productivité et celle de votre équipe. De plus, comme il est basé sur la PNL, les équipes n'auront pas besoin d'apprendre des systèmes d'invite compliqués et pourront interagir de manière conversationnelle avec l'IA.

Rédigez des réponses aux e-mails sur mesure avec un ton spécifique pour gagner du temps à répondre aux e-mails et vous concentrer sur des tâches Business plus importantes grâce à ClickUp Brain

Créer une culture d'apprentissage et de croissance continus

Le développement des talents n'est pas un effort ponctuel ou à court terme, mais un processus continu. Outre le forfait annuel formel d'apprentissage et de développement, vous devez encourager votre équipe à saisir toutes les opportunités d'apprentissage.

Encouragez-les à organiser des sessions de partage des connaissances au cours desquelles un membre de l'équipe enseigne une compétence spécifique aux autres ou parle d'un sujet pertinent. Permettez-leur d'organiser des sessions de brainstorming et d'idéation pour trouver les meilleures solutions aux problèmes.

Dans l'ensemble, favorisez une culture d'apprentissage et de croissance continus au sein de votre équipe.

Astuce : utilisez

le site web de l'entreprise est en anglaisClickUp Tableaux Blancs pour organiser des sessions de brainstorming en équipe. Les membres de l'équipe peuvent avoir des idées visuelles en temps réel grâce à cette fonctionnalité. Utilisez-la pour créer des cartes mentales, des stratégies d'entreprise, etc

collaborez avec votre équipe en temps réel et organisez des sessions de brainstorming virtuelles grâce aux tableaux blancs ClickUp_

Favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion

L'une des bonnes pratiques les plus importantes à suivre consiste à garantir la diversité, l'équité et l'inclusion au sein de votre équipe et de l'organisation.

Vos efforts de développement des talents et vos politiques organisationnelles doivent garantir que les personnes de tous horizons se sentent incluses et représentées.

Commencez par fournir une formation DEI à tous les employés pour les sensibiliser au sujet. Favorisez une culture inclusive et montrez l'exemple pour motiver votre équipe à suivre vos pas.

Offrez un mentorat à différents employés en fonction de leurs besoins uniques en matière d'apprentissage. Par exemple, une personne peut être techniquement brillante mais manquer de compétences en communication. Au lieu de faire honte aux employés pour leurs faiblesses, l'objectif devrait être de les nourrir et de les aider à se développer.

Lorsque vous élaborez un forfait de développement des talents pour les employés, gardez ces éléments à l'esprit et veillez à ce que vos initiatives de développement des talents soient inclusives et offrent des chances égales à tous.

Conseil professionnel: Leverage the

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise de l'équipe de direction de l'entreprisemodèle de définition d'objectifs pour la diversité et l'inclusion de ClickUp ce modèle permet de fixer des objectifs personnalisés qui aident chaque membre de l'équipe à apprendre à son propre rythme. Il met en forme des objectifs SMART pour fixer des objectifs réalisables que les individus doivent atteindre dans une période donnée

[Télécharger ce modèle](https://app.clickup.com/signup ?template=t-222168692&department=other&_gl=1*1lral6y*_gcl_aw*R0NMLjE3MTI1Nzk3MDkuQ2owS0NRandxODZ3QmhEaUFSSXNBSmh1cGhrb0dDekwxZ0dGaGFKSlQ2cWlZOXZVR3I5TG1LNVM2T2tHUHpGN2djWHdLS2JCdF90ZlNiSWFBcjl2RUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTk3MzM4MTc5Ny4xNzEyMTI1MTc1)

Le modèle affiche cinq vues personnalisées pour suivre la progression des objectifs et examiner les performances des employés pour chaque objectif.

Permettre aux employés de choisir leur parcours professionnel

Il est essentiel de laisser les salariés choisir leur parcours professionnel et leurs objectifs. Si vous imposez à quelqu'un un plan de carrière qui ne l'enthousiasme pas, il ne sera pas performant. Avec le temps, cela peut entraîner une insatisfaction professionnelle et un désengagement des employés, ce qui conduit à des départs.

Pour éviter cette situation, incluez les employés dans le forfait d'élaboration d'une stratégie de développement des talents.

Par instance, tout le monde ne souhaite pas devenir manager et peut préférer être un collaborateur individuel. De même, certaines personnes préféreraient même une évolution horizontale vers un autre rôle qui correspondrait mieux à leurs compétences et à leurs objectifs de carrière.

Au lieu de supposer que tout le monde souhaite une évolution de carrière verticale, demandez-leur où se situent leurs intérêts. Donnez aux membres de votre équipe les moyens d'exprimer leurs préférences en matière d'évolution de carrière et aidez-les dans cette voie.

C'est le signe d'un bon manager, qui finit par aider l'organisation. Les employés satisfaits sont plus productifs et plus performants, ce qui est excellent pour les entreprises.

Achieve Effective Talent Development and Management with ClickUp (Développer et gérer efficacement les talents avec ClickUp)

Le développement des talents n'est plus un choix, c'est une nécessité pour une croissance soutenue.

Toute entreprise qui souhaite prospérer a besoin d'une main-d'œuvre qualifiée et adaptable pour suivre l'évolution des nouvelles technologies et des tendances de l'entreprise. Par conséquent, un programme de développement des talents qui vise la réussite et la durabilité à long terme est essentiel pour toute organisation aujourd'hui.

Les fonctionnalités de gestion des talents de ClickUp peuvent assister et renforcer vos efforts dans ce sens. De l'onboarding au team building, il couvre tout ce dont vous avez besoin pour planifier, gérer et mettre à jour efficacement vos processus de gestion des talents. S'inscrire pour commencer!_