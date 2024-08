Exemples de forfaits de développement du personnel pour stimuler la croissance

Vous arrive-t-il de regarder votre équipe et de vous dire : "Nous avons quelque chose de vraiment incroyable, mais nous ne sommes qu'à une étape de l'excellence" ?

Ce sentiment de savoir que vous avez le potentiel, mais qu'il n'attend que d'être débloqué, est excitant. Peut-être même un peu intimidant. Mais c'est là qu'interviennent les forfaits de formation et de développement des salariés.

Il ne s'agit pas d'un exercice d'entreprise statique qui consiste à cocher une case. Il s'agit d'élaborer un forfait sur mesure et réalisable qui transforme le potentiel de votre équipe en performances et en résultats réels.

Dans ce guide, nous partagerons des conseils pratiques sur la création, l'utilisation et la mise en œuvre des forfaits de développement de carrière. Nous explorerons également des exemples de forfaits de développement des employés pour vous inspirer. Vous êtes prêt à vous lancer ?

Qu'est-ce qu'un forfait de développement des employés?

Un plan de développement des employés est un cadre structuré conçu pour guider les employés dans l'amélioration de leurs compétences et de leur carrière. Il décrit les compétences actuelles, les objectifs futurs et les étapes nécessaires pour combler le fossé qui les sépare.

Ce forfait comprend généralement l'identification des points forts et des domaines à développer, la définition de paramètres spécifiques et.. DÉTERMINER LA FORMATION REQUISE .

Les indicateurs de performance sont la clé du travail des plans de développement. Ils donnent un aperçu des performances d'un employé et des domaines dans lesquels il peut s'améliorer.

Prenons un exemple :

Vous avez un représentant commercial qui est très doué pour attirer de nouveaux clients, mais qui a du mal à maintenir des relations à long terme.

Ses indicateurs de performance montrent des nombres élevés en matière d'acquisition de nouveaux clients, mais des scores plus faibles en matière de fidélisation de la clientèle. C'est l'occasion de personnaliser son forfait de développement en améliorant ses compétences en matière de gestion des relations et de service à la clientèle.

En vous concentrant sur ces indicateurs, vous ne vous contentez pas de deviner ce qui pourrait aider un employé à s'améliorer ; vous fondez son développement sur des données réelles et tangibles. Cela rend le forfait plus efficace et garantit que vous abordez les bons domaines.

À lire également Comment créer un forfait de 30 à 60-90 jours pour une intégration efficace ?

Pourquoi les forfaits de développement des employés sont importants

Les forfaits de développement des employés ne sont pas seulement agréables à avoir ; ils sont essentiels pour quiconque souhaite sérieusement construire une équipe solide . Voyons pourquoi.

Augmenter les compétences

Lorsque votre équipe s'améliore constamment, elle est plus susceptible de s'adapter aux nouveaux défis et aux nouvelles opportunités.

L'amélioration des compétences est au cœur de tout forfait de développement professionnel. Il vise à aider les membres de votre équipe à améliorer leurs capacités, que ce soit par la maîtrise d'un nouveau logiciel, le perfectionnement des compétences techniques ou l'affinement des techniques de communication.

Par exemple, si une personne est douée pour l'analyse de données mais a du mal à présenter ses résultats, son forfait pourrait inclure des cours d'art oratoire ou des ateliers sur la visualisation des données.

Assistance à l'évolution de carrière

Vos employés veulent savoir s'il existe des possibilités d'évolution au sein de l'organisation.

Un forfait de développement du personnel indique précisément comment une personne peut gravir les échelons, en lui donnant une vision claire de ce qu'elle doit accomplir pour assumer davantage de responsabilités et accéder à de nouvelles fonctions. Il affiche clairement les objectifs à atteindre pour assumer davantage de responsabilités et accéder à un nouveau rôle

Ce n'est pas seulement bon pour l'employé, c'est aussi bon pour vous, car cette clarté motive les employés à se surpasser et, à son tour, profite à l'organisation en favorisant une main-d'œuvre plus ambitieuse.

Par exemple, un spécialiste du marketing débutant qui aspire à devenir directeur du marketing peut suivre un forfait de développement qui comprend la direction de petites campagnes, l'apprentissage de stratégies de marketing avancées et le perfectionnement des compétences en matière de leadership.

💡 Pro Tip: Regardez ces exemples de stratégies de ressources humaines pour comparer vos forfaits de développement aux normes du secteur et vous assurer qu'ils répondent aux bonnes pratiques en matière d'avancement de carrière.

Stimuler l'engagement

Lorsque vous investissez dans la croissance de votre équipe, elle le remarque. Ils se sentent valorisés et appréciés, ce qui conduit naturellement à un plus grand engagement. Les employés engagés sont plus productifs, plus positifs et plus enclins à rester dans l'entreprise.

Par exemple, en leur donnant la possibilité d'assister à des conférences ou à des ateliers, les employés se sentent plus connectés aux objectifs de l'entreprise et s'investissent davantage dans leur rôle.

Améliorer la fidélisation

L'attrition des employés est coûteuse en termes de temps et d'argent. Mais lorsque les employés voient des possibilités de croissance et d'avancement, ils sont moins susceptibles de quitter l'entreprise.

Si une personne se sent coincée dans son rôle et n'a pas de perspectives claires, elle commencera à chercher ailleurs. En revanche, s'il dispose d'un forfait qui lui montre comment évoluer au sein de l'entreprise, il sera plus enclin à rester.

Employee Development Plan Examples and Samples (Exemples de plans de développement pour les employés)

Vous cherchez des idées pour élaborer des forfaits de développement du personnel efficaces ?

L'étude d'exemples et d'échantillons réels de plans de développement des employés peut vous fournir un point de départ solide. Ils vous aideront à voir ce qui fonctionne et à trouver de nouvelles idées, afin que vous puissiez élaborer un forfait parfaitement adapté à votre équipe.

Plan de développement basé sur les performances

Ce plan vise à aider un employé à s'améliorer dans les domaines où il n'est pas assez performant. Mais il est important d'aborder cette question de manière positive : il ne s'agit pas de critiquer ou de punir quelqu'un. Il s'agit plutôt de lui fournir l'assistance et les ressources dont il a besoin pour s'améliorer.

Echantillon

Nom de l'employé: John Smith Position: Associé commercial Département: Équipe commerciale Date: (Ajouter une date)

Performance actuelle

Les nombres commerciaux sont inférieurs de 15% à la cible

Les commentaires des clients indiquent que la communication et le suivi peuvent être améliorés

**Objectifs de développement

Améliorer les performances commerciales Objectif: Augmenter le chiffre d'affaires mensuel de 20% au cours des six prochains mois

Augmenter le chiffre d'affaires mensuel de 20% au cours des six prochains mois étapes de l'action : Action steps: Participer à un atelier de formation à la vente axé sur les techniques de vente avancées (ajouter une date) Mettre en œuvre les nouvelles stratégies apprises lors des ateliers en vérifiant chaque semaine les progrès accomplis (ajouter une date de début) Revoir les techniques commerciales avec un mentor toutes les deux semaines et ajuster les approches en fonction des commentaires (ajouter une date de début)

Améliorer les compétences en matière de communication * Objectif: Améliorer le taux de satisfaction des clients de 10 % en trois mois * Étapes de l'action :*En s'inscrivant à un séminaire sur les compétences en communication (ajouter une date de début) S'inscrire à un séminaire sur les compétences en communication (ajouter une date) Jouer un rôle dans les interactions avec les clients avec un superviseur tous les mois pour pratiquer une communication efficace (ajouter une date de début)

Examiner chaque mois les commentaires des clients et élaborer des forfaits pour traiter les problèmes récurrents (ajouter une date de début) Renforcer les procédures de suivi Objectif: Atteindre un taux de suivi des clients de 90% au cours du prochain trimestre

Atteindre un taux de suivi des clients de 90% au cours du prochain trimestre Étapes de l'action: Créer un modèle de calendrier de suivi et le mettre en œuvre Créer un modèle de calendrier de suivi et le mettre en œuvre pour toutes les interactions avec les clients (à partir de maintenant) Apprendre à utiliser l'outil de gestion de la relation client pour suivre les tâches de suivi et fixer des paramètres de rappel (date d'échéance) Analyser la réussite du suivi et ajuster les stratégies si nécessaire lors des réunions mensuelles avec l'équipe (ajouter une date de début)

Créer un modèle de calendrier de suivi et le mettre en œuvre

**Calendrier d'évaluation des performances

Examen à mi-parcours: (ajouter une date)

(ajouter une date) Examen final: (ajouter la date)

**Ressources supplémentaires

Accès à des sessions de coaching commercial et de mentorat

Inscription à un séminaire sur les compétences en communication

Abonnement à un logiciel de gestion de la relation client (CRM) avec possibilité de suivi

**Résultats attendus

Augmentation de la performance commerciale et de la satisfaction des clients

Amélioration des compétences en matière de communication et des interactions efficaces avec les clients

Amélioration des processus de suivi conduisant à de meilleures relations avec les clients et à des taux de conversion des ventes plus élevés

Conseils pour la mise en œuvre

Une communication régulière est la clé de la mise en œuvre d'un forfait d'amélioration des performances. Prenez régulièrement des nouvelles de vos employés pour savoir comment ils se sentent et s'ils trouvent le forfait utile.

Effacez toute ambiguïté sur le fait qu'il s'agit d'un processus d'assistance et non de punition. S'ils éprouvent des difficultés avec l'une ou l'autre partie du forfait, soyez ouvert à l'idée de faire des ajustements.

Exemple

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/University-of-Reading-1400x667.png Exemple de forfait de développement des employés /$$$img/

Via : Université de Reading

Plan de développement basé sur les objectifs

Un forfait de développement axé sur les objectifs permet d'aligner les objectifs de carrière personnels d'un employé sur les besoins de l'organisation. Ce plan est axé sur la définition d'objectifs spécifiques qui contribuent au développement personnel et professionnel, garantissant ainsi la réussite de l'organisation.

Echantillon

Nom de l'employé: Jane Smith Position: Chef de produit Département: Développement de produits Date: (Ajouter une date)

**Situation actuelle

Teams possède une solide expérience dans la gestion des lancements de produits, mais doit renforcer ses compétences en matière de planification stratégique et de direction d'équipe afin de se préparer à un rôle de haut niveau

**Objectifs de développement

Obtenir une promotion au poste de chef de produit senior * Objectif:Préparer et obtenir une promotion au poste de chef de produit senior au cours des 12 prochains mois étapes de l'action: Action steps: Achevé un programme de formation au leadership pour développer les compétences de gestion (ajouter la date d'inscription et d'achèvement)

Assumer des responsabilités supplémentaires dans le cadre des projets en cours afin de démontrer que l'on est prêt à assumer un rôle de premier plan (commencer immédiatement, en cours)

Diriger une équipe interfonctionnelle dans le cadre d'un projet de grande envergure afin de démontrer ses capacités de leadership et de forfait stratégique (ajouter la date de début)

Demander un retour d'information régulier aux cadres supérieurs actuels et intégrer leurs suggestions (ajouter la date de début des sessions mensuelles de retour d'information) Améliorer les forfaits de planification stratégique Objectif: Améliorer la capacité à développer et à exécuter des forfaits stratégiques pour les produits au cours des six prochains mois

Améliorer la capacité à développer et à exécuter des forfaits stratégiques pour les produits au cours des six prochains mois Étapes de l'action : Assister à un atelier sur la planification stratégique et les produits Participer à un atelier sur la planification stratégique et la gestion des produits (ajouter une date) Élaborer un plan stratégique pour un prochain lancement de produit et le présenter à la direction générale pour examen (ajouter la date d'échéance du projet de plan, ajouter la date de la présentation) Collaborer avec un mentor qui possède une solide expérience en matière de planification stratégique afin d'examiner et d'affiner les techniques de forfait (ajouter la date de début des réunions mensuelles)

Assister à un atelier sur la planification stratégique et les produits Élargir les connaissances techniques et d'ingénierie * Objectif: Contribuer aux apports et aux documents d'ingénierie afin de réaliser de meilleurs sprints etapes de l'action : Action steps: Se perfectionner grâce à un module complémentaire sur les "Concepts techniques pour les chefs de produit non techniques" (ajouter la date d'inscription et d'achèvement du cours)

Mettre en œuvre les nouveaux concepts dans les interactions quotidiennes et améliorer la qualité des sprints (en cours)

Mener des post-mortems de sprint avec le responsable de l'ingénierie (à partir du prochain sprint)

**Calendrier des revues de performance

Revue à mi-parcours: (Ajouter une date)

(Ajouter une date) Revue finale: (Ajouter une date)

**Ressources supplémentaires

Accès aux cours techniques et d'ingénierie

Mentorat et possibilités de mise en réseau

Assistance du responsable de l'ingénierie

**Résultats attendus

Promotion au poste de chef de produit senior grâce à l'amélioration des connaissances en ingénierie et des compétences techniques

Amélioration de la capacité à gérer les sprints et à collaborer avec les équipes d'ingénieurs

Un ensemble de compétences de manager d'équipe polyvalent permettant d'améliorer les performances et la collaboration au sein de l'équipe

Conseils pour la mise en œuvre

Commencez par discuter avec les employés pour comprendre leurs objectifs et les points à améliorer. Fixez ensuite des objectifs SMART (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Pertinents et Temporels) à la fois stimulants et réalistes.

Définissez des jalons clairs et organisez des contrôles réguliers pour suivre l'évolution de la situation et procéder aux ajustements nécessaires.

Revoir et mettre à jour les objectifs pour s'assurer qu'ils restent pertinents et stimulants, tout en créant une atmosphère d'assistance.

Exemple

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/HiBob-1251x1400.png Modèle de plan de développement de l'employé basé sur les objectifs /$$$img/

Via : HiBob

Plan de développement basé sur les compétences

Il met l'accent sur les compétences spécifiques qu'une personne doit développer pour exceller dans son rôle actuel ou se préparer à un rôle futur. Ce forfait offre une approche ciblée du développement des compétences en se concentrant sur les domaines qui auront le plus d'impact sur les performances de l'employé.

Echantillon

Nom de l'employé: À faire Position: Coordinateur marketing Département: Marketing Date: (Ajouter une date)

**Niveau de compétence actuel

Maîtrise des tâches marketing de base

Expérience limitée de l'analyse avancée des données et des outils de marketing numérique

Objectifs de développement

Développer des compétences avancées en matière d'analyse de données * Objectif: Acquérir des compétences dans l'utilisation d'outils et de techniques d'analyse de données dans un délai de six mois * Étapes de l'action S'inscrire à un cours avancé d'analyse de données (ajouter la date d'inscription)

Achevé les tutoriels en ligne et les exercices pratiques liés au logiciel d'analyse de données (ajouter la date de début et la date d'achèvement)

Appliquer les nouvelles compétences en travaillant sur un projet d'analyse des données d'une campagne de marketing (ajouter la date)

Examiner la progression avec un mentor et ajuster les stratégies d'apprentissage si nécessaire (ajouter la date de début des vérifications mensuelles) Améliorer les compétences en marketing numérique * Objectif: Acquérir des connaissances sur les stratégies et les outils avancés de marketing numérique au cours des quatre prochains mois * Étapes de l'action :*Accéder à un atelier de marketing numérique ou à un programme de certification Assister à un atelier sur le marketing numérique ou à un programme de certification (ajouter une date) Mettre en œuvre de nouvelles techniques de marketing numérique dans les projets en cours (ajouter une date de début)

Analyser l'impact des nouvelles stratégies sur les performances des campagnes et rendre compte des résultats (ajouter une date de début pour les rapports mensuels)

Solliciter les commentaires de l'équipe marketing et ajuster les approches en fonction de leurs commentaires (en cours) Améliorer les capacités de gestion de projet Objectif : Développer des compétences efficaces en matière de gestion de projet au cours des trois prochains mois

Développer des compétences efficaces en matière de gestion de projet au cours des trois prochains mois Étapes de l'action : Participer à un cours de gestion de projet pour apprendre les meilleures pratiques Suivre un cours de gestion de projet pour apprendre les bonnes pratiques et les outils (ajouter une date) Utiliser un logiciel de gestion de projet pour organiser et suivre les projets de marketing (à partir de maintenant) Mener un petit projet de marketing pour appliquer les nouvelles compétences en matière de gestion de projet (ajouter une date) Examiner les résultats du projet avec l'équipe et affiner les techniques de gestion de projet en fonction du retour d'information (tous les mois)

Participer à un cours de gestion de projet pour apprendre les meilleures pratiques

**Calendrier d'évaluation des performances

Examen à mi-parcours: (ajouter une date)

(ajouter une date) Examen final: (Ajouter la date)

**Ressources supplémentaires

Accès à des cours en ligne et à des certifications

Abonnement à des outils d'analyse de données et de marketing numérique

Assistance d'un mentor pour le développement des compétences et l'orientation des projets

**Résultats attendus

Amélioration de la capacité à analyser les données et à en tirer des informations exploitables

Amélioration des compétences en matière de stratégies et d'outils de marketing numérique avancés

Meilleures compétences en gestion de projet menant à des projets de marketing réussis

Conseils pour la mise en œuvre

Pour déployer un forfait de développement des employés basé sur les compétences, commencez par évaluer l'ensemble des compétences actuelles de votre employé et mettez le doigt sur les éventuels paramètres.

Utilisez les évaluations ou le retour d'information pour vous faire une idée précise des besoins. Vérifiez régulièrement la progression de l'employé et adaptez les forfaits si nécessaire pour qu'ils correspondent à ses objectifs de carrière.

Exemple

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/DevSkiller.png Forfait de développement des compétences des salariés /$$$img/

Via : DevSkiller

Plan de développement de carrière

Il se concentre sur le forfait de carrière à long terme d'un individu. Ce cadre est utile lorsque les employés souhaitent cartographier leur parcours au sein de l'entreprise. Un forfait d'évolution de carrière consiste à faire coïncider les aspirations personnelles avec les possibilités offertes par l'organisation.

Echantillon

Nom de l'employé: À faire Position: Analyste des systèmes informatiques Département: Technologie de l'information Date: (Ajouter une date)

**Situation actuelle

Jordan travaille bien en tant qu'analyste des systèmes informatiques mais souhaite évoluer vers un rôle de chef de projet informatique. Jordan possède de solides compétences techniques mais doit développer ses capacités de gestion de projet et de leadership

**Objectifs de carrière

Évolution vers le poste de gestionnaire de projet informatique * Objectif: Obtenir une promotion au poste de chef de projet informatique dans les 18 mois à venir étapes de l'action: Action steps: Achevé une certification en gestion de projet pour acquérir les compétences nécessaires (ajouter la date d'inscription et la date d'achèvement)

Assumer des responsabilités supplémentaires dans la gestion de projets à petite échelle pour acquérir l'expérience nécessaire (commencer immédiatement, en cours)

Observer un gestionnaire de projet informatique pour comprendre les responsabilités et les défis liés à ce rôle (ajouter la date début de cet arrangement)

Demander un retour d'information aux responsables actuels et travailler sur les domaines à améliorer (ajouter la date de début de ces entretiens mensuels) Développer les compétences en matière de gestion de projet Objectif: Améliorer la capacité à gérer efficacement des projets informatiques au cours de l'année à venir

Améliorer la capacité à gérer efficacement des projets informatiques au cours de l'année à venir étapes de l'action : Action steps: Participer à un atelier ou à un cours sur les méthodologies et les outils de gestion de projet (ajouter une date) Diriger l'élaboration d'un plan de projet pour un projet informatique à venir et le présenter à la direction (ajouter une date d'échéance pour le projet de forfait ; ajouter une date de présentation) Travailler avec un mentor expérimenté en gestion de projet pour revoir et affiner les techniques de gestion de projet (ajouter une date de début pour les réunions mensuelles)

Améliorer la réflexion stratégique * Objectif: Renforcer la réflexion stratégique et les compétences en matière de prise de décision pour se préparer à assumer des responsabilités de niveau supérieur * Étapes de l'action: Examiner et analyser régulièrement des études de cas de projets informatiques et d'initiatives stratégiques réussis afin d'identifier les processus de prise de décision et les résultats clés (début immédiat, continu)

Réaliser une analyse SWOT pour identifier les opportunités et les défis stratégiques au sein du département, et partager les idées avec votre responsable (ajouter une date d'échéance)

Suivre les tendances du secteur et les technologies émergentes, et rédiger un rapport trimestriel sur la manière dont ces tendances pourraient influer sur la stratégie informatique de l'organisation (ajouter une échéance pour le premier rapport, en cours tous les trimestres)

**Calendrier d'évaluation des performances

Examen à mi-parcours: (Ajouter une date)

(Ajouter une date) Examen final: (ajouter une date)

**Ressources supplémentaires

Accès aux cours de certification en gestion de projet

Possibilités de mentorat et d'observation

Assistance de la direction pour la gestion de projet et la planification stratégique

**Résultats attendus

Promotion au poste de chef de projet informatique avec des compétences accrues en matière de gestion de projet et de leadership

Amélioration de la capacité à gérer efficacement les projets informatiques

Capacités de leadership renforcées, conduisant à une meilleure performance de l'équipe et à des réussites dans les projets

Conseils pour la mise en œuvre

Encouragez un dialogue ouvert et offrez un retour d'information constructif pour maintenir l'engagement et la motivation des employés.

Cette approche de l'apprentissage continu garantit que les membres de votre équipe se développent efficacement tout en contribuant à la réussite globale de votre organisation.

Exemple

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/SlideTeam.png Exemple de forfait de développement de carrière /$$$img/

Via : SlideTeam Also Read: Comment créer un Plan d'itinéraire pour les employés

Créer et mettre en œuvre des forfaits de développement des employés

Terminés, les plans de développement professionnel transforment le travail quotidien en une progression significative pour les individus et l'organisation.

Voici un guide étape par étape pour le faire Terminé avec un peu d'aide de la part de ClickUp pour les ressources humaines .

Étape 1 : Évaluer les performances et les compétences actuelles

Avant de commencer à élaborer un forfait, vous devez savoir où en est chacun.

Utilisez les évaluations des performances et le retour d'information pour vous faire une idée précise des points forts de chaque employé et des domaines dans lesquels il peut s'améliorer. Il s'agit là de votre base de référence, le point de départ de tout forfait efficace de développement des employés.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Custom-Fields.gif Champs personnalisés ClickUp /$$img/

Saisissez et catégorisez les données relatives aux évaluations des performances et des compétences dans les champs personnalisés de ClickUp

Vous pouvez paramétrer des Champs personnalisés ClickUp pour suivre les indicateurs de performance, les compétences des employés et les domaines à améliorer. Ces données vous aident à comprendre les capacités actuelles de chaque employé et ce dont ils ont besoin pour améliorer leurs compétences.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/image-353.png Le modèle d'évaluation des performances de ClickUp est conçu pour vous aider à évaluer les performances des employés et à gérer les évaluations.

https://app.clickup.com/signup?template=1737m-78646&department=hr-recruiting&\_gl=1\*57cqb4\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle d'évaluation des performances par ClickUp est conçu pour rendre l'évaluation des performances des employés facile et efficace.

Pour commencer, planifiez une session d'évaluation avec l'employé. Avant la réunion, recueillez les données pertinentes - chiffres de vente, commentaires des clients ou tout autre indicateur de performance important. Une fois que vous avez trié vos données et vos objectifs, utilisez le modèle pour rédiger votre document d'évaluation. Ce document servira de feuille de route pour la discussion.

Etape n°2 : Fixer des objectifs clairs et mesurables

Une fois les performances actuelles bien comprises, il est temps de fixer des objectifs. Objectifs ClickUp est idéal pour cela. Vous pouvez paramétrer des objectifs spécifiques et mesurables et suivre la progression en temps réel.

Lorsque chacun sait exactement ce qu'il vise, il est beaucoup plus facile d'atteindre la cible.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Objectifs-4.png Objectifs ClickUp /$$img/

Créez des Objectifs ClickUp qui s'alignent à la fois sur les aspirations individuelles et sur les objets de l'entreprise

Par exemple, si un employé a besoin d'améliorer ses compétences en gestion de projet, fixez-lui comme objectif d'achever un cours spécifique de gestion de projet et d'appliquer les paramètres acquis à un projet réel.

Etape #3 : Identifier les activités de développement

Une fois les objectifs fixés, il est temps de déterminer comment les atteindre. Avec Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous pouvez assigner des activités, fixer des paramètres et suivre la progression.

Qu'il s'agisse d'assister à des sessions de formation ou d'apprendre sur le tas, vous pouvez vous assurer que les activités sont directement alignées sur les objectifs.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Tasks-7.png Tâches ClickUp /$$img/

Attribuez une date d'échéance au programme de développement de vos employés dans les tâches ClickUp

Par exemple, si l'objectif est d'améliorer les compétences de présentation, créez une tâche pour assister à un atelier et une autre pour préparer et faire une présentation.

Fixez des paramètres et joignez les ressources ou les paramètres pertinents directement dans ClickUp. De cette façon, toutes les activités de développement sont organisées et facilement accessibles.

Étape #4 : Créer un échéancier

Un forfait sans échéancier n'est qu'un vœu pieux. Utilisez La vue diagramme Gantt de ClickUp pour visualiser l'échéancier du plan de développement et s'assurer que tout se déroule comme prévu.

Passez régulièrement en revue et ajustez si nécessaire pour que les choses continuent d'avancer.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Gantt-Chart-View-1-1400x934.png Vue Gantt de ClickUp /$$img/

Gardez vos projets sur la bonne voie grâce à la vue diagramme Gantt de ClickUp, qui fournit un échéancier clair pour vos tâches et vos jalons

Vous pouvez facilement voir ce qui est à venir et vous assurer que toutes les activités sont alignées sur les objectifs de l'employé.

**A lire également 10 stratégies de planification de la réussite (avec modèles)

Etape n°5 : Contrôler la progression Tableaux de bord de ClickUp vous donnent un aperçu en temps réel de toutes les activités et de leur statut.

Créez des tableaux de bord personnalisés pour suivre les indicateurs clés tels que les taux d'achèvement des tâches, les pourcentages de réalisation des objectifs et les échéances à venir.

Vous pouvez configurer des widgets pour visualiser ces données sous forme de diagrammes, de graphiques et de listes, ce qui permet d'obtenir rapidement des informations et de faciliter le suivi. Cela permet d'identifier rapidement les problèmes et de procéder aux ajustements nécessaires.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Dashboards-1400x934.png Tableaux de bord de ClickUp /$$img/

Obtenez des informations en temps réel sur vos projets et les efforts de votre équipe grâce aux tableaux de bord de ClickUp

Etape #6 : Évaluer et ajuster le forfait

Enfin, l'efficacité du forfait doit être évaluée régulièrement et des ajustements doivent être apportés si nécessaire. Continuez à utiliser les Objectifs et les Tableaux de bord pour analyser la progression et faire en sorte que tout soit sur la bonne voie.

Nous recommandons également d'utiliser des modèles de forfaits de développement des employés pour normaliser le processus de planification du développement des salariés. En voici deux :

Modèle de plan de développement de l'employé

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/05/image-33.jpeg Le modèle de plan de développement des employés de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre la croissance et le développement de vos employés.

https://app.clickup.com/signup?template=t-205427166&department=hr-recruiting&\_gl=1\*1d00dac\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le ClickUp Modèle de plan de développement des employés est un outil puissant pour favoriser la croissance et la productivité au sein de votre équipe. Il vous aide à créer des forfaits de développement personnalisés qui permettent de suivre les objectifs, la progression et les performances en un seul endroit.

Grâce à ce modèle, vous pouvez mettre en évidence les objectifs actuels et futurs de votre équipe les besoins en matière de développement des talents le développement des talents est un processus qui permet de motiver l'équipe, de fidéliser les employés et d'encourager les leaders potentiels. Il comprend Statuts de tâches ClickUp personnalisés pour suivre la progression, des champs personnalisés pour les informations essentielles sur l'employé, et différents types de Affichages ClickUp pour vous aider à gérer et à organiser efficacement les données.

Also Read: 10 meilleures solutions logicielles de gestion des talents RH en 2024

Modèle de parcours professionnel

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-458.png Le modèle de parcours professionnel de ClickUp est conçu pour vous aider à visualiser et à suivre la progression de votre carrière au sein d'une organisation.

https://app.clickup.com/signup?template=t-194505180&department=hr-recruiting&\_gl=1\*vcgs75\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de parcours professionnel de ClickUp est un excellent moyen de gérer et de visualiser l'évolution de carrière de votre équipe. Il vous aide à suivre la progression de chaque membre de l'équipe vers ses objectifs professionnels et permet à chacun d'avancer dans la bonne direction.

Avec ce modèle, vous pouvez paramétrer des statuts personnalisés tels que Ouvert et Terminé pour suivre chaque étape du parcours professionnel.

Le modèle affiche deux vues : Commencer ici, qui vous aide à dresser la liste et à organiser les étapes nécessaires pour atteindre les objectifs de carrière, et Tableau blanc, qui vous permet de mapper des échéanciers et de visualiser la progression

👀 Bonus: Explorer les modèles de plans de carrière pour visualiser et gérer le parcours professionnel de chaque membre de l'équipe, ce qui rend les programmes de développement du personnel plus stratégiques et plus efficaces.

Favoriser l'excellence au sein de l'équipe avec ClickUp

Constituer et développer une équipe ne consiste pas seulement à cocher des cases - il s'agit de lui donner les paramètres de la réussite, aujourd'hui et à l'avenir.

En mettant en place les bons forfaits Business, vous aidez vos employés à se développer et à faire progresser votre entreprise.

ClickUp facilite la création, le suivi et l'ajustement des forfaits de développement de carrière, en veillant à ce que l'apprentissage et le développement ne s'arrêtent jamais pour votre équipe. Commencez avec ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !