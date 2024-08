Comment développer une équipe performante en 8 étapes éprouvées

Autour de 51% des organisations ont restructuré leurs équipes en 2023.

Sans surprise, les managers se concentrent sur la réinitialisation des équipes en 2024.

Le développement des équipes est un exercice continu pour une bonne raison. Les équipes ne cessent de changer, d'évoluer et de s'agrandir en raison de divers facteurs. Par conséquent, vous devez continuer à vous concentrer sur les multiples aspects du développement d'une équipe pour vous assurer qu'elle est performante et motivée.

Une équipe bien gérée :

Encourage la créativité et la communication entre les membres de l'équipe

Améliore les capacités de prise de décision de l'équipe

Décloisonne les départements et les équipes

Offre de meilleures possibilités d'apprentissage où les jeunes apprennent de leurs aînés

Réduit la fatigue et améliore les niveaux d'engagement, ce qui se traduit par des réussites

Permet aux managers de tirer parti du potentiel achevé de l'équipe

Améliore le bien-être des employés sur le lieu de travail et leur connexion les uns avec les autres

Permet aux organisations (50%) d'atteindre leurs objectifs opérationnels

A Stanford de Stanford affirme que le travail en commun peut motiver une équipe en transformant le travail en jeu. Ce guide vous propose huit étapes simples et éprouvées pour développer une équipe performante.

Nous avons tous entendu cette phrase : "Le travail d'équipe fait travailler le rêve"

Mais comment faire pour y parvenir ? La constitution d'une équipe est un processus - et un processus réfléchi.

Plongeons dans ce qu'il faut pour développer une équipe agile solide et performante.

Étape 1 : Fixer des objectifs pour synchroniser les membres de l'équipe

Des objectifs vagues laissent la place à des interprétations erronées.

Par conséquent, avant de classer vos employés en groupes, assurez-vous de.. :

Définir des objectifs organisationnels précisobjectifs et buts de l'organisation à suivre par l'équipe

Communiquer les Objectifs de la tâche (ce qui doit être fait) et les Objectifs du processus (comment le travail doit être fait) dès le début

Mettre en évidence les responsabilités individuelles pour chaque rôle, chaque cas d'utilisation, et chaque tâche de l'équipela manière dont les équipes interfonctionnelles peuvent s'acquitter de leurs tâches travailleront ensemble

Aligner les capacités de l'équipe sur les objectifs globaux de l'organisation

Des objectifs clairs et bien formulés facilitent la vie de tous : les employés sont sur la même page et le chef d'équipe peut suivre efficacement les cours.

Cet alignement permet de s'assurer que tout le monde travaille dans le même sens, du début à la fin.

Si vous avez besoin d'un coup de pouce pour paramétrer les objectifs d'une équipe, essayez de Objectifs ClickUp .

Utilisez ClickUp Objectifs pour planifier vos objectifs avec des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression :

créez des objectifs traçables liés à votre travail avec ClickUp Objectifs_

Affichez les objectifs dans la forme de votre choix et classez-les dans des dossiers spécifiques pour simplifier le travail.

Incluez les points de contact suivants lors de la rédaction de vos objectifs :

Activités clés

Les imprévus et les forfaits de sauvegarde

Points de contrôle pour le suivi du travail

Règles pour tenir les parties prenantes informées

Qui est responsable de quoi ?

Délais pour chaque tâche/action

Indicateurs pour mesurer la progression

Étape 2 : Réfléchir - Quelle est la culture de votre entreprise ?

Votre équipe doit savoir ce que l'on attend d'elle à tout moment.

Naturellement, l'établissement de votre culture d'entreprise doit figurer en bonne place dans votre agenda.

Utilisez ces positions pour développer une culture d'entreprise positive :

Comportement positif: Discutez ouvertement de ce qui constitue un comportement positif et définissez des paramètres de bonnes pratiques pour votre équipe. UtilisezDocuments ClickUp pour partager instantanément ces repères et mettre l'équipe sur la même page :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Connect-ClickUp-Docs-to-Workflows.gif Connexion des documents ClickUp aux flux de travail /$$img/

connectez ClickUp Docs à vos flux de travail en un clin d'œil

Exercices de consolidation d'équipe: Pour aider les membres de l'équipe à mieux se connaître, essayez l'"exercice de l'artefact" - où vous demandez à chaque employé de partager une histoire personnelle de 5 minutes à propos d'un défi et d'une réussite qu'il a rencontrés au cours de sa carrière. Vous devez également demander à l'employé de présenter un objet symbolisant sa réussite (trophée, certificat, etc.). Une fois que tout le monde a achevé son récit, entamez une discussion sur la façon dont les membres de l'équipe se sont sentis après avoir entendu les anecdotes et sur les compétences particulières que chaque membre apporte au tableau

Pour aider les membres de l'équipe à mieux se connaître, essayez l'"exercice de l'artefact" - où vous demandez à chaque employé de partager une histoire personnelle de 5 minutes à propos d'un défi et d'une réussite qu'il a rencontrés au cours de sa carrière. Vous devez également demander à l'employé de présenter un objet symbolisant sa réussite (trophée, certificat, etc.). Une fois que tout le monde a achevé son récit, entamez une discussion sur la façon dont les membres de l'équipe se sont sentis après avoir entendu les anecdotes et sur les compétences particulières que chaque membre apporte au tableau *Mon travail : En tant que manager d'équipe, il est essentiel de savoir comment votre équipe travaille le mieux : Les employés aiment-ils travailler de manière indépendante ?

Aimeraient-ils collaborer dans le cadre d'un modèle hybride ?



Posez des questions directes et créez un style de travail qui convienne à tous. Vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour noter les points de discussion et mettre tout le monde au courant.

utilisez ClickUp Brain pour modifier en cours le contenu de vos documents

Etape 3 : Se concentrer sur la formation

Il est essentiel d'évaluer les compétences actuelles de votre équipe et de concevoir les emplois en fonction de ces compétences.

Mais si vous voulez faire passer votre équipe au niveau supérieur, concentrez-vous sur les compétences dont elle aura besoin pour être un atout demain.

Les possibilités d'apprentissage continu ouvrent la voie à un meilleur moral et à de meilleures performances.

Voici comment faire du coaching et de l'apprentissage une partie intrinsèque de la culture d'apprentissage de votre organisation :

Élaborer des stratégies et relever de nouveaux défis pour maintenir l'intérêt de votre équipe

Créer des modules d'apprentissage pour des paramètres de compétences uniques

Développez un cadre qui maintient les cours de formation sur la bonne voie

Expérimenter de nouvelles idées d'apprentissage pour obtenir de meilleurs résultats et aider les membres de l'équipe à se développer

Etape 4 : Créer un forfait de développement bien équilibré

La constitution d'une nouvelle équipe tient compte de multiples facteurs.

Vous devez veiller à ce que chaque membre de l'équipe se sente respecté et écouté.

Vous devez être organisé et calme lorsque les choses tournent mal.

Vous devez vérifier régulièrement comment se portent vos employés.

La gestion de tous ces aspects exige des compétences exceptionnelles en matière de gestion de projet et de gestion du temps.

Tenez donc compte de tous ces facteurs lors de l'élaboration d'un forfait de développement de la cohésion de l'équipe.

Une fois que votre forfait est prêt, il est temps de le mettre en œuvre et de suivre les quatre étapes du développement d'une équipe :

mon travail : Étape 1: Rencontrer l'équipe et organiser des sessions pour briser la glace afin que les gens apprennent à se connaître et à savoir comment chaque membre souhaite travailler

Rencontrer l'équipe et organiser des sessions pour briser la glace afin que les gens apprennent à se connaître et à savoir comment chaque membre souhaite travailler Étape 2: Effectuer des exercices de renforcement de l'équipe afin d'instaurer la confiance et de développer les capacités de résolution de problèmes entre les pairs

Effectuer des exercices de renforcement de l'équipe afin d'instaurer la confiance et de développer les capacités de résolution de problèmes entre les pairs Étape 3: Préparer et informer l'équipe pour sa première mission, qui doit être stimulante. Encouragez les membres de l'équipe à travailler ensemble et à sortir des sentiers battus

Préparer et informer l'équipe pour sa première mission, qui doit être stimulante. Encouragez les membres de l'équipe à travailler ensemble et à sortir des sentiers battus Étape 4: Regrouper et analyser les résultats ; examiner ce qui n'a pas fonctionné dans le défi et célébrer les victoires

Étape 5 : Assurer une communication 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une collaboration sans effort

En capitalisant sur les compétences des uns et des autres, on obtient de meilleurs résultats que ceux que l'on peut obtenir seul.

Et pour tirer parti des forces collectives de l'équipe, il faut d'abord disposer d'un bon outil de gestion d'un projet.

ClickUp offre des fonctions robustes de collaboration entre les équipes et des fonctionnalités de communication pour aider les équipes à rester sur la bonne voie et à se tenir au courant des tâches, des mises à jour et de la progression de chacun.

Prenons un exemple, L'e-mail de ClickUp de ClickUp, qui vous permet d'envoyer des e-mails essentiels en un seul clic :

envoyez et recevez des e-mails sans quitter ClickUp_

Le ClickUp Affiche de discussion cette fonctionnalité est également très utile si vous souhaitez collaborer avec une équipe géographiquement dispersée et partager des mises à jour en direct.

Une autre fonctionnalité que vous pourriez trouver utile est la fonction Détection de collaboration ClickUp qui vous permet de :

Modifier des documents ensemble en temps réel

Recevoir un retour d'information instantané sur les changements de statut, les nouveaux commentaires et d'autres détails critiques de la tâche

ClickUp Docs vous permet d'écrire, de modifier et de collaborer en temps réel et d'ajouter des commentaires pour communiquer avec les membres de l'équipe

En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, il est utile de

Programmer des réunions de lancement de l'équipe avant le début d'une tâche ou d'un projet

D'expliquer les rôles et ce que les autres membres de l'équipe doivent faire pour réussir

Encourager l'équipe à poser des questions d'approfondissement et à clarifier les requêtes

En l'absence d'une communication adéquate, votre équipe risque de devoir refaire son travail et de ne pas respecter les délais impartis.

Étape 6 : Investir dans un logiciel de gestion de projet à 360°

Votre équipe a besoin d'assistance lorsqu'elle s'attaque à plusieurs projets à la fois.

C'est là qu'intervient le logiciel de gestion de projet à 360 degrés Gestion de projet ClickUp change la donne.

L'outil offre une suite de fonctionnalités pour rapprocher vos équipes, telles que :

Des flux de travail et des documents connectés facilement consultables en temps réelTableaux de bord ClickUp : /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Bundle-With-Team-Objectifs.png ClickUp 3.0 Dashboard Bundle With Team Objectifs (Ensemble de tableaux de bord ClickUp 3.0 avec objectifs d'équipe) /$$img/

visualisez le statut du projet, les tâches en cours et les objectifs de l'équipe en une seule fois avec les tableaux de bord ClickUp_

Générez automatiquement des sous-tâches à partir des descriptions de tâches, des fils de commentaires résumés, etc., grâce au gestionnaire de projet IA :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Thread_Summarization_GIF.gif GIF de résumant le fil de discussion dans ClickUp AI /$$img/

mon travail de résumer un fil dans ClickUp AI_

Obtenez des forfaits et des éléments d'action classés par ordre de priorité avec une visibilité instantanée sur les détails du projet et la façon dont ils s'alignent sur les objectifs de l'entreprise en utilisant.. Diagrammes de Gantt :

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Gantt-Chart-view-Sorting-Priorities.gif Vue Gantt diagramme de ClickUp Tri des priorités /$$$img/

le tri des priorités devient un jeu d'enfant avec la vue des diagrammes de Gantt de ClickUp_

Planifier les flux de travail des processus et améliorer la collaboration sur les initiatives stratégiques à l'aide de Tableaux blancs ClickUp canva est un tableau visuel à toutes fins utiles :

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs Collaboration /$$img/

transformez les idées de votre équipe en actions coordonnées avec les tableaux blancs ClickUp_

Etape 7 : Assistance, pas de micro-gestion

Du point de vue de l'employé, les gestionnaires sont souvent perçus comme des personnes qui gèrent les projets au lieu d'apporter leur assistance.

Pour mettre un terme à ce style de leadership, il convient d'adopter une attitude de microgestion :

Apprendre à lâcher prise: Déléguer le travail intelligemment, en particulier les tâches à faible enjeu, et ne pas laisser l'équipe en situation de sous-fonctionnement

Déléguer le travail intelligemment, en particulier les tâches à faible enjeu, et ne pas laisser l'équipe en situation de sous-fonctionnement **Adoptez un changement d'état d'esprit : passez du statut d'exécutant à celui de leader en faisant preuve d'une plus grande confiance envers l'équipe

Continuez à apprendre: Tout comme vos employés, en tant que manager, vous devez continuer à perfectionner vos compétences en leadership et à faire preuve de curiosité

Tout comme vos employés, en tant que manager, vous devez continuer à perfectionner vos compétences en leadership et à faire preuve de curiosité Embauchez de manière réfléchie: Au lieu de remplir des rôles sans réfléchir, embauchez un groupe diversifié de personnes qui peuvent travailler de manière harmonieuse et audacieuse

Au lieu de remplir des rôles sans réfléchir, embauchez un groupe diversifié de personnes qui peuvent travailler de manière harmonieuse et audacieuse Pensez aux compétences non techniques: En plus de vous concentrer sur les compétences techniques, vous devez vous approprier le comportement de l'équipe et favoriser les compétences non techniques telles que la collaboration, l'empathie et la confiance

En plus de vous concentrer sur les compétences techniques, vous devez vous approprier le comportement de l'équipe et favoriser les compétences non techniques telles que la collaboration, l'empathie et la confiance Encouragez la formule des 85 % d'efforts: La Harvard Business Review affirme que pour créer des équipes très performantes, les managers doivent encourager les membres de l'équipe à donner85% efforts (par opposition à un effort de 100 % en permanence) et à prévenir l'épuisement professionnel

Étape 8 : Demandez - Votre feed-back est-il axé sur le visuel ?

Pour animer des sessions de retour d'information objectives et s'engager dans une résolution productive des conflits, utilisez :

La visualisation comme outil de formation: Le feedback visuel montre aux gens ce qu'ils doivent améliorer - un peu comme une équipe de football qui se regarde jouer. Un outil qui peut rendre ce processus extrêmement amusant et engageant est le suivantLes cartes mentales ClickUpqui vous permet d'établir des connexions entre les tâches et les idées :

visualisez votre prochaine grande idée et votre retour d'expérience avec ClickUp Mind Maps_

Suivre le temps pour évaluer la qualité du travail de votre équipe: Le suivi du temps passé par votre équipe permet d'obtenir des informations précieuses sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Portez une attention particulière aux compétences de votre équipe en matière de gestion du temps

Le suivi du temps passé par votre équipe permet d'obtenir des informations précieuses sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Portez une attention particulière aux compétences de votre équipe en matière de gestion du temps Outils de gestion des performances: Effectuez des évaluations régulières des performances des employés à l'aide d'outils de gestion des performancesoutils de gestion des performances etmodèles gratuits d'évaluation des performances pour évaluer le travail de vos employés et élaborer des forfaits d'amélioration en conséquence. Utilisez des modèles prêts à l'emploimodèles de forfaits d'amélioration des performances et aidez vos équipes à améliorer leurs performances en cours de route

Tant que vous y êtes, donnez un feedback descriptif qui doit inclure :

Le comportement de votre équipe, et non sa personnalité

Les compétences de votre équipe pour faire la tâche à accomplir

Si les équipes disposent ou non des ressources nécessaires pour réussir

Ce qui motive chaque membre de l'équipe

Les actions de l'équipe, qui sont basées sur des faits et non sur des suppositions

Des exemples effacés et spécifiques de ce que l'équipe fait bien (et de ce qu'elle fait mal)

Le titre de la prochaine étape de l'équipe

À qui s'adresser en cas d'obstacle

La raison d'être de chaque individu dans l'ensemble du projet

L'idée est de créer un espace sûr où les employés peuvent honnêtement donner leur avis.

Défis clés dans le développement d'une équipe réussie

Si votre équipe rencontre des difficultés, il est tout à fait naturel de vouloir intervenir.

Mais la mise en place d'une équipe performante est une tâche ardue pour de nombreuses raisons :

Tout le monde n'a pas forcément intérêt à contribuer à la réussite de l'équipe de la même manière

Les membres de l'équipe peuvent manquer de confiance dans la connexion entre eux et avec les chefs d'équipe

Trop de discussions à bâtons rompus ou en aparté peuvent créer des lacunes en matière d'information

Il est possible d'éliminer ces difficultés et de mettre en place une équipe performante présentant six paramètres essentiels.

6 caractéristiques communes d'une équipe performante

Décoder les la dynamique de l'équipe d'une équipe performante est plus accessible qu'il n'y paraît.

Les six caractéristiques suivantes sont observables, mesurables et quantifiables, ce qui facilite leur inculcation au fil du temps.

Intégrez ces qualités au sein de votre équipe et renforcez leur cohésion dès le premier jour :

1. Diversité, équité et inclusion (DEI)

Existe-t-il un lien clair entre votre stratégie DEI et la stratégie de l'entreprise ? Si ce n'est pas le cas, vous devez :

Être plus systématique dès le début, et lier vos objectifs organisationnels au niveau d'impact souhaité de votre programme d'IED

Identifier les possibilités de disposer d'une infrastructure adaptée à vos aspirations en matière d'IED - une réalité uniquement pour les entreprises47% des organisations aujourd'hui

Embauchent des employés diversifiés, dotés d'une multitude de compétences et de perspectives

2. Énergie niveaux

Votre équipe fait-elle preuve d'une plus grande énergie et d'un plus grand sens des responsabilités ? Ces deux éléments sont des indicateurs directs du niveau d'engagement de l'équipe. Plus l'énergie est élevée, plus l'engagement est important et vice-versa

3. Un état d'esprit créatif et axé sur les objectifs

Chaque membre de l'équipe doit considérer les objectifs de l'entreprise comme sa véritable étoile polaire et travailler avec créativité et assistance

4. Engagement partagé en faveur de la culture d'entreprise

Vos employés doivent comprendre ce qui fait avancer l'organisation en termes de vision, de culture et de convictions

5. Esprit d'apprentissage

Chaque membre de l'équipe que vous choisissez doit être désireux d'apprendre et de s'adapter à des situations changeantes. McKinsey affirme que les personnes les plus performantes dans un rôle sont 800% plus productifs que les personnes moyennement performantes dans le même rôle !

6. Communication

Il est tout aussi essentiel de planifier la communication de votre équipe que de comprendre ce dont elle discute. Elle forme la manière dont votre équipe prend des décisions et travaille ensemble comme une machine bien huilée. À ce titre, notez les éléments suivants lors de l'évaluation des compétences de l'équipe en matière de communication :

Quel est le style de voix de chaque membre ?

Les membres de l'équipe se font-ils face lorsqu'ils parlent, virtuellement ou en personne ?

À quel genre de gestes les membres font-ils ?

À quelle fréquence les membres de l'équipe parlent-ils, écoutent-ils et s'interrompent-ils ?

À quel point les membres de l'équipe font-ils preuve d'extraversion et d'empathie ?

Former de meilleures équipes avec la bonne solution

Voilà pour ce qui est de l'élaboration d'une équipe flexible et productive.

Utilisez les idées exposées ici pour associer des équipes très performantes à des compétences à multiples facettes - intelligence individuelle, communication, empathie et talent.

Il est également bon d'équiper l'équipe des outils, stratégies et techniques que vous avez maîtrisés au fil des ans.

Envisagez d'investir dans un outil de gestion de projet tel que ClickUp et donnez à votre équipe les moyens de donner le meilleur d'elle-même.

Un outil tout-en-un comme ClickUp rationalise les flux de travail, suit la progression, stimule la collaboration et guide l'équipe vers un objectif commun.

Foire aux questions courantes

1. Quelle est la meilleure façon de développer une équipe ?

Le développement d'une équipe est un processus en huit étapes qui nécessite de la patience et du temps :

Étape 1 : Travail sur les objectifs des tâches et des processus afin de synchroniser les personnes

Étape 2 : Concentrez-vous sur la création de votre culture d'entreprise, qui comprend les valeurs de l'équipe, les croyances, etc.

Étape 3 : Prévoyez des possibilités d'apprentissage pour les employés et les équipes à chaque étape du processus

Étape 4 : Élaborer un forfait global de développement de l'équipe, en mettant l'accent sur les compétences matérielles et immatérielles des membres de l'équipe

Étape 5 : Favoriser la communication et la collaboration instantanées à l'aide des bons outils

Étape 6 : Investir dans un logiciel de gestion de projet pour accélérer la productivité de votre équipe

Étape 7 : Changez votre style de leadership pour passer de la microgestion à l'assistance

Étape 8: Donner un retour d'information visuel pour une meilleure compréhension

**2. Quelles sont les cinq étapes du développement d'une équipe ?

Selon le modèle de Teams, le développement d'une équipe comprend cinq étapes :

Forming: Les membres du groupe sont polis et essaient d'apprendre à se connaître ; à cette étape, ils sont souvent incertains de leurs rôles et de leurs objets

Les membres du groupe sont polis et essaient d'apprendre à se connaître ; à cette étape, ils sont souvent incertains de leurs rôles et de leurs objets **Le conflit et la compétition apparaissent lorsque les membres du groupe commencent à exprimer leurs opinions et à repousser les limites établies lors de l'étape du formulaire

Normalisation: Les normes et les valeurs du groupe se forment, créant un sentiment d'unité et de collaboration. En outre, les rôles et les responsabilités deviennent plus clairs et la confiance commence à s'installer entre les membres du groupe

Les normes et les valeurs du groupe se forment, créant un sentiment d'unité et de collaboration. En outre, les rôles et les responsabilités deviennent plus clairs et la confiance commence à s'installer entre les membres du groupe **Le groupe est hautement fonctionnel, avec des objectifs clairs et le sentiment d'avoir un but partagé. Les membres travaillent ensemble de manière efficace pour atteindre leurs objets

**L'étape de dissolution : également appelée étape de "déformation", cette phase implique la dissolution du groupe au fur et à mesure que les objectifs sont atteints. Par extension, les membres peuvent ressentir un sentiment de perte ou de tristesse lorsque le groupe se dissout

3. À faire pour développer le travail en équipe?

Le développement du travail d'équipe peut prendre du temps. Il nécessite une approche systématique et des efforts continus pour :