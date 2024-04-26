Croissance verticale ou latérale de la carrière : Définition et avantages

Il n'est pas rare d'avoir l'impression que sa carrière est en pilotage automatique. Même si vous êtes bon dans votre travail, vous avez souvent l'impression qu'il manque une étincelle de défi ou de croissance.

Sortez de votre zone de confort. Mettez-vous au défi d'évoluer dans votre carrière, que ce soit verticalement ou latéralement.

L'évolution de carrière verticale consiste à gravir les échelons de l'entreprise. Il s'agit généralement d'un changement de titre pour une nouvelle position avec plus de responsabilités et d'autorité.

En revanche, l'évolution de carrière latérale ou horizontale consiste davantage à élargir votre paramètre en évoluant latéralement au sein d'une organisation, voire d'une nouvelle entreprise. Vous n'obtiendrez peut-être pas une promotion immédiate, mais vous acquerrez une expérience précieuse.

Le plus intéressant, c'est que ces voies ne s'excluent pas l'une l'autre ! Vous pouvez tirer parti des mouvements de carrière verticaux et horizontaux pour créer un ensemble de compétences bien équilibré. Un mouvement de carrière latéral fournit une expérience et une expertise précieuses, ce qui vous permet d'être mieux préparé à une croissance verticale

Évolution de carrière verticale ou latérale : Laquelle choisir ? Comprenons le pourquoi et le comment de chaque approche. En explorant leurs avantages respectifs, vous pourrez choisir celle qui correspond à vos objectifs de développement de carrière et qui vous positionne en vue d'une réussite future.

Comprendre la croissance verticale des carrières

La croissance verticale de la carrière est la trajectoire de carrière ascendante traditionnelle au sein d'un champ ou d'une industrie spécifique. Vous progressez par le biais de promotions vers des positions comportant davantage de responsabilités, d'auteurs et, généralement, une augmentation de salaire.

Grâce à l'évolution verticale, vous pouvez passer d'une position de collaborateur individuel au niveau de l'entrée à un rôle d'encadrement, en assumant de nouvelles responsabilités et en supervisant le travail d'autres personnes.

Avantages

Progression Effacée: Les évolutions de carrière verticales permettent souvent de définir clairement le chemin à suivre. Vous savez ce que vous visez, ce qui facilite la fixation d'objectifs et le suivi de votre évolution professionnelle

Les évolutions de carrière verticales permettent souvent de définir clairement le chemin à suivre. Vous savez ce que vous visez, ce qui facilite la fixation d'objectifs et le suivi de votre évolution professionnelle Spécialisation des compétences: Les évolutions verticales vous permettent d'approfondir votre expertise dans un domaine spécifique. Vous devenez la personne de référence dans votre domaine, ce qui vous permet d'être mieux reconnu et d'avoir plus d'opportunités

Les évolutions verticales vous permettent d'approfondir votre expertise dans un domaine spécifique. Vous devenez la personne de référence dans votre domaine, ce qui vous permet d'être mieux reconnu et d'avoir plus d'opportunités Développement du leadership: Une évolution de carrière verticale vous permet d'affiner vos compétences en matière de gestion, de renforcer votre confiance en vous et de devenir un modèle pour les autres

Une évolution de carrière verticale vous permet d'affiner vos compétences en matière de gestion, de renforcer votre confiance en vous et de devenir un modèle pour les autres **Impact accru : une évolution verticale vous permet de donner une forme à votre équipe et d'influencer des projets de plus grande envergure

Récompenses financières: Les promotions s'accompagnent généralement d'une augmentation, ce qui renforce votre sécurité financière

Les inconvénients

Pression et stress : Les responsabilités accrues s'accompagnent d'attentes plus élevées et d'un stress potentiellement plus important. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le travail et la vie privée pour éviter l'épuisement professionnel

Les responsabilités accrues s'accompagnent d'attentes plus élevées et d'un stress potentiellement plus important. Il est essentiel de trouver un équilibre entre le travail et la vie privée pour éviter l'épuisement professionnel Exposition limitée: Grimper les échelons verticalement peut limiter votre exposition aux différents aspects de votre secteur d'activité. Vous pouvez devenir très spécialisé mais manquer d'une expérience plus large

Grimper les échelons verticalement peut limiter votre exposition aux différents aspects de votre secteur d'activité. Vous pouvez devenir très spécialisé mais manquer d'une expérience plus large Concurrence: Plus vous montez dans la hiérarchie, moins il y a de positions, ce qui rend la concurrence plus féroce

Plus vous montez dans la hiérarchie, moins il y a de positions, ce qui rend la concurrence plus féroce Risque de stagnation: Si les possibilités d'avancement sont limitées au sein de votre organisation ou de votre champ, vous risquez de voir votre carrière plafonner et de vous sentir coincé dans votre rôle actuel

Voici quelques moyens de maximiser le parcours de carrière vertical:

Paramètres Effacées objectifs professionnels : Définissez l'orientation que vous souhaitez donner à votre carrière. Qu'il s'agisse de viser un rôle spécifique au sein d'un même service ou de maîtriser certaines compétences, la clarté de vos objectifs guidera vos actions Recherchez un retour d'information et un mentorat: Recherchez un retour d'information régulier de la part de vos pairs, de vos responsables ou de vos mentors afin d'identifier les domaines à améliorer et de diagrammer votre progression Apprendre en permanence: Restez pertinent en investissant dans l'apprentissage continu et le développement des compétences. Participez à des ateliers, obtenez des certifications ou inscrivez-vous à des cours pertinents pour améliorer votre expertise. Envisagez d'utiliser un logiciel de gestion des compétences pour suivre votre progression dans l'acquisition de nouvelles compétences en rapport avec vos objectifs de croissance verticale Gérer vers le haut efficacement: Établissez de solides relations professionnelles à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation. Cela vous ouvrira les portes à de nouvelles opportunités et à de nouvelles idées Stay flexible: Affichez-vous clairement votre plan de carrière et soyez ouvert aux opportunités inattendues. Parfois, les mouvements latéraux peuvent compléter la croissance verticale, en apportant une expérience et une perspective précieuses

Examinons maintenant les avantages et les inconvénients d'une mutation latérale et les moyens de l'optimiser.

Comprendre la progression de carrière latérale (horizontale)

L'évolution de carrière horizontale se concentre sur l'élargissement des compétences et de l'expérience en passant d'un rôle, d'un service ou d'un secteur d'activité à l'autre sans gravir l'échelle hiérarchique de l'entreprise.

La clé est d'acquérir de nouvelles expériences et d'élargir votre base de connaissances sans nécessairement viser une promotion (bien que cela puisse arriver bientôt !).

Pros

Compétences diversifiées: Une progression de carrière avec une croissance horizontale vous permet d'acquérir un large intervalle de connaissances, ce qui fait de vous un professionnel plus polyvalent et plus adaptable

Une progression de carrière avec une croissance horizontale vous permet d'acquérir un large intervalle de connaissances, ce qui fait de vous un professionnel plus polyvalent et plus adaptable Créativité accrue: L'exposition à des perspectives et à des défis différents peut déboucher sur des idées et des solutions nouvelles, ce qui stimule la créativité et accélère le suivi du développement professionnel

L'exposition à des perspectives et à des défis différents peut déboucher sur des idées et des solutions nouvelles, ce qui stimule la créativité et accélère le suivi du développement professionnel Élargissement du réseau : la réunion de nouveaux collègues et l'établissement de relations peuvent ouvrir la voie à des opportunités futures

Flexibilité: Les mouvements latéraux offrent la flexibilité nécessaire pour explorer de nouveaux intérêts ou orienter sa carrière sans nécessairement repartir de zéro

**Les inconvénients

Difficultés liées à la transition: L'adaptation à un nouveau rôle ou à un nouveau secteur d'activité peut s'avérer difficile au départ et nécessiter du temps et des efforts pour s'adapter et exceller

L'adaptation à un nouveau rôle ou à un nouveau secteur d'activité peut s'avérer difficile au départ et nécessiter du temps et des efforts pour s'adapter et exceller Perte d'élan: Les mouvements horizontaux peuvent parfois retarder votre ascension professionnelle. Il s'agit plutôt d'un long processus de construction d'un ensemble complet de paramètres

Les mouvements horizontaux peuvent parfois retarder votre ascension professionnelle. Il s'agit plutôt d'un long processus de construction d'un ensemble complet de paramètres Chemin incertain: L'impact à long terme sur votre carrière n'est pas toujours évident

Voici comment vous pouvez tirer le meilleur parti d'une carrière latérale:

Fixez des objectifs clairs: Définissez ce que vous espérez obtenir grâce aux mouvements latéraux. Qu'il s'agisse d'acquérir des compétences spécifiques ou d'explorer de nouvelles opportunités, la clarté de vos objectifs vous aidera à prendre une meilleure décision Construisez des réseaux: Construisez un réseau solide à l'intérieur et à l'extérieur de votre organisation pour découvrir des opportunités latérales potentielles. Assistez aux évènements du secteur, établissez des connexions avec des professionnels de différents champs et restez curieux des voies potentielles Recherchez un retour d'information et un mentorat: Engagez-vous avec des mentors ou des pairs qui ont l'expérience des mouvements de carrière latéraux. Leurs points de vue et leurs conseils peuvent vous aider à relever les défis et à prendre des décisions éclairées Saisissez les opportunités d'apprentissage: Considérez chaque mouvement latéral comme une chance d'apprendre et de vous développer. Soyez prêt à acquérir de nouvelles compétences, à relever des défis et à élargir vos horizons. Envisagez d'utiliser des outils de gestion de projet pour rester organisé et maîtriser votre charge de travail lors de votre transition vers un nouveau rôle ou un nouveau secteur d'activité Restez patient et persévérant: Faites confiance au processus ; la croissance latérale de la carrière ne donne pas toujours des résultats immédiats. Restez patient et persévérant, et continuez à aller de l'avant. Chaque expérience enrichit votre parcours et renforce votre expertise

Qu'il s'agisse d'une transition latérale ou horizontale, une carrière réussie nécessite un objectif clair et une certaine souplesse pour accepter de nouveaux rôles.

L'importance de l'objectif et de la capacité d'adaptation dans la croissance professionnelle

L'objectif et l'adaptabilité sont essentiels pour alimenter votre parcours professionnel. L'objectif donne une orientation à votre carrière, tandis que la capacité d'adaptation vous aide à naviguer dans votre parcours. Ces deux facteurs peuvent faire toute la différence dans le type de parcours professionnel que vous choisirez et dans votre réussite.

Comment l'objectif influence l'orientation de la carrière

Vous connaissez ce sentiment de satisfaction lorsque vous faites quelque chose qui fait tilt ? C'est l'essence même de l'objectif. C'est cette motivation intrinsèque, ce "pourquoi" derrière ce que vous faites.

Avec un objectif bien défini, vous êtes enclin à prendre des décisions qui correspondent à vos valeurs et à vos passions, ce qui vous conduit vers un chemin qui vous apporte une satisfaction à long terme.

Avoir un objectif clair vous donnera la confiance nécessaire pour prendre des décisions, la motivation pour continuer à aller de l'avant et, par conséquent, une carrière plus significative et plus épanouissante.

**Le rôle de l'adaptabilité dans la croissance verticale et latérale de la carrière

Le monde du travail est dynamique. De nouvelles technologies apparaissent, les industries évoluent et les entreprises se restructurent. La capacité d'adaptation ne consiste pas seulement à s'adapter aux coups ; elle vous permet de vous épanouir dans un environnement en constante évolution.

Croissance verticale: Au fur et à mesure que vous gravirez les échelons, vous serez confronté à de nouveaux défis et à de nouvelles responsabilités. La capacité d'adaptation vous permet de relever ces défis en toute confiance. Explorez les possibilités de formation pour apprendre en permanence, évoluer dans de nouveaux rôles et vous adapter à des situations différentes

habitudes de travail

et les styles de gestion.

Croissance latérale: Lorsque vous explorez des voies différentes, chaque nouveau rôle ou secteur d'activité apporte son lot de défis et d'opportunités. S'adapter rapidement et efficacement peut vous aider à réussir dans ces environnements divers, en vous aidant à maîtriser de nouveaux outils, à vous intégrer dans une nouvelle équipe et à trouver des solutions créatives en terrain inconnu.

Outre ces facteurs, votre environnement de travail peut avoir un impact significatif sur votre croissance professionnelle. Voyons comment.

Évaluer votre environnement professionnel

La culture de travail de votre entreprise, la nature de votre équipe et vos relations avec vos pairs, vos subordonnés et vos supérieurs sont autant de facteurs qui peuvent façonner votre parcours professionnel idéal.

Comprendre l'importance de l'environnement de travail dans l'évolution de carrière

Si vous passez une grande partie de votre temps au travail, il n'est pas surprenant que votre environnement puisse avoir une incidence profonde sur votre trajectoire professionnelle. Que vous soyez entouré de collègues qui vous assistent, que vous soyez confronté à des changements constants ou que vous vous épanouissiez dans un paramètre structuré, ces facteurs entrent tous en ligne de compte lorsque vous envisagez vos paramètres de carrière.

Déterminer la pertinence d'une évolution de carrière verticale ou horizontale en fonction de votre environnement

En comprenant son influence et en évaluant vos objectifs et vos valeurs, vous pouvez décider si une évolution de carrière horizontale ou verticale est la bonne voie pour vous.

Croissance verticale: Si votre entreprise offre une voie claire pour les promotions, met l'accent sur les

la gestion des talents

et offre des possibilités de développement du leadership et de mentorat, l'ascension verticale peut être un choix idéal. C'est particulièrement vrai si vous avez envie de responsabilités accrues et d'un rôle de leader.

Croissance latérale: Si votre entreprise encourage la collaboration entre les services, l'acquisition de nouvelles compétences et une approche de la gestion des ressources humaines, vous pourriez être intéressé par une ascension verticale

un style de travail autodidacte

vous pouvez tirer profit d'une ascension horizontale. En créant une culture d'assistance aux changements d'emploi en interne, votre entreprise peut vous aider à élargir votre éventail de compétences et à explorer de nouveaux paramètres au sein de l'organisation.

Si votre entreprise n'offre pas ces possibilités, ces signaux d'alerte peuvent vous aider à identifier les obstacles potentiels à votre évolution de carrière :

Possibilités d'évolution limitées: Les promotions sont rares et il n'y a pas de chemin clair vers l'avancement

Les promotions sont rares et il n'y a pas de chemin clair vers l'avancement **Compétences stagnantes : vous avez l'impression de faire constamment les mêmes tâches sans avoir la possibilité d'apprendre de nouvelles choses

**Culture toxique : un moral bas, une mauvaise communication et un manque d'assistance peuvent vous empêcher de vous concentrer sur vos objectifs de carrière

Entrons maintenant dans le processus de définition des objectifs pour une évolution de carrière verticale et latérale.

Fixation d'objectifs pour le développement de carrière

Une fois que vous avez posé les yeux sur l'avenir, l'étape suivante consiste à savoir par où commencer. Que vous souhaitiez gravir les échelons ou explorer de nouveaux horizons, la définition d'objectifs clairs vous donnera la marche à suivre pour atteindre la réussite.

**Le processus d'établissement d'objectifs pour la croissance verticale et latérale de la carrière est déballé

Avant d'entrer dans les détails, une réflexion personnelle est clé. Réfléchissez à ce qui vous motive. Déterminez si vous avez envie d'occuper des positions de direction et d'assumer les responsabilités qui en découlent ou si vous êtes plus intéressé par le développement de vos compétences et par les nouveaux défis à relever.

**Croissance verticale

Supposons que vous accordiez de la valeur au leadership et à l'accroissement des responsabilités. Dans ce cas, vos objectifs pourraient consister à maîtriser des compétences spécifiques en matière de gestion, à prendre en charge des projets qui démontrent un potentiel de leadership, à dépasser les limites de vos compétences et à vous engager dans un processus d'apprentissage

vos objectifs en matière de gestion de projet

ou obtenir des certifications correspondant à des rôles plus élevés.

Envisagez d'utiliser un

application de suivi d'objectifs efficace

pour que votre voyage se déroule sans encombre.

Croissance latérale

Se lancer dans un saut horizontal implique d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie unique pour élargir son éventail de compétences et s'aventurer sur de nouveaux territoires.

Les objectifs peuvent consister à acquérir de nouvelles compétences dans des champs adjacents au sein de votre secteur d'activité ou à élargir votre réseau professionnel en contactant des collègues dans les différents services ou entreprises que vous souhaitez explorer.

Vous pouvez également apprendre de nouveaux logiciels, suivre des cours dans des domaines complémentaires ou rechercher des possibilités de collaboration avec différents services.

Objectifs ClickUp

peut être un outil puissant pour planifier et réaliser vos aspirations en matière d'évolution de carrière.

Commencez par analyser vos objectifs. Pour la croissance verticale, fixez des cibles autour de l'acquisition des compétences nécessaires à la position supérieure. Utilisez les "tâches ClickUp" pour lier des tâches telles que suivre des cours en ligne ou des programmes de mentorat à votre objectif.

Affichez les pourcentages de progression de plusieurs objectifs en une seule vue avec ClickUp Objectifs

De même, pour la croissance latérale, identifiez les compétences souhaitées et définissez des cibles mesurables. Vous pouvez utiliser des "cibles en nombre" pour suivre les certifications achevées ou des "cibles vrai/faux" pour confirmer la participation à des ateliers pertinents.

ClickUp favorise également la définition d'objectifs efficaces grâce à une organisation claire et à un suivi de la progression. Créez des "dossiers" pour classer vos objectifs de développement, tels que "Compétences en gestion" ou "Analyse de données".

En outre, dans chaque dossier, fixez des échéances et des jalons à l'aide des paramètres "Cibles" et "Progression" de ClickUp. Cela vous permet de visualiser la progression en fonction des différents objectifs et de rester motivé sur la voie de l'avancement professionnel.

Décider de l'orientation professionnelle qui vous convient le mieux

Le parcours professionnel idéal est un mélange unique qui correspond à vos objectifs, à vos compétences et à vos aspirations.

Voici quelques facteurs clés à prendre en compte :

Votre vision à long terme: Comprendre vos objectifs de carrière à long terme est clé pour choisir la bonne voie. Vous avez peut-être envie de jouer un rôle de leader et de gérer une équipe. Ou peut-être trouvez-vous du plaisir à apprendre et à maîtriser constamment de nouvelles compétences dans différents domaines ?

Comprendre vos objectifs de carrière à long terme est clé pour choisir la bonne voie. Vous avez peut-être envie de jouer un rôle de leader et de gérer une équipe. Ou peut-être trouvez-vous du plaisir à apprendre et à maîtriser constamment de nouvelles compétences dans différents domaines ? Réfléchissez à vos compétences et à vos points forts: Réfléchissez à vos points forts uniques pour déterminer ce en quoi vous êtes naturellement doué. Réfléchissez à la manière dont ces points forts s'alignent sur les exigences et les demandes des différents parcours professionnels. Réfléchissez également aux compétences que vous souhaitez développer et à la manière dont chaque parcours peut contribuer à votre développement. Alors que la croissance verticale met l'accent sur l'amélioration des compétences en matière de gestion, les mouvements latéraux peuvent élargir votre expertise technique

Réfléchissez à vos points forts uniques pour déterminer ce en quoi vous êtes naturellement doué. Réfléchissez à la manière dont ces points forts s'alignent sur les exigences et les demandes des différents parcours professionnels. Réfléchissez également aux compétences que vous souhaitez développer et à la manière dont chaque parcours peut contribuer à votre développement. Alors que la croissance verticale met l'accent sur l'amélioration des compétences en matière de gestion, les mouvements latéraux peuvent élargir votre expertise technique **Mon travail : N'oubliez pas que la culture de votre entreprise joue un rôle important. Renseignez-vous pour savoir si votre employeur assiste les promotions et le développement du leadership. Cette ouverture aux changements de poste en interne et à la collaboration interdépartementale aura un impact positif sur votre évolution de carrière

Voici quelques recommandations pour choisir entre une évolution de carrière verticale et latérale :

Adopter une approche hybride: Les carrières les plus épanouissantes impliquent souvent un mélange de mouvements verticaux et latéraux. Utilisez la croissance verticale pour gravir les échelons et acquérir de l'expérience en matière de leadership. Ensuite, profitez des mouvements latéraux pour acquérir de nouveaux paramètres et maintenir votre ensemble de compétences à jour et pertinent

Les carrières les plus épanouissantes impliquent souvent un mélange de mouvements verticaux et latéraux. Utilisez la croissance verticale pour gravir les échelons et acquérir de l'expérience en matière de leadership. Ensuite, profitez des mouvements latéraux pour acquérir de nouveaux paramètres et maintenir votre ensemble de compétences à jour et pertinent Mettez l'accent sur l'apprentissage continu: Donnez la priorité à l'apprentissage tout au long de la vie, quelle que soit la voie que vous avez choisie. Suivez des cours, assistez à des ateliers, apprenez de vos pairs et tenez-vous au courant des tendances du secteur

Visualisez la situation dans son ensemble pour définir la portée et l'affectation des ressources pour ce qui est important grâce à la gestion de projet de ClickUp

La gestion de projet de ClickUp

peut être un outil puissant pour gérer votre exploration et votre développement de carrière. Voici comment :

Planification et établissement de priorités : Fixez des objectifs pour l'apprentissage de nouvelles compétences ou l'acquisition de certifications. ClickUp vous aide à créer des tâches, à suivre la progression et à rester concentré sur vos objets

: Fixez des objectifs pour l'apprentissage de nouvelles compétences ou l'acquisition de certifications. ClickUp vous aide à créer des tâches, à suivre la progression et à rester concentré sur vos objets Développement des compétences et gestion de l'apprentissage : Utilisez Documents ClickUp et des listes pour organiser des ressources d'apprentissage dispersées, telles que des articles, des tutoriels et des cours en ligne, en un seul hub. Automatisation des rappels pour programmer des sessions d'étude et suivre votre progression

: Utilisez Documents ClickUp et des listes pour organiser des ressources d'apprentissage dispersées, telles que des articles, des tutoriels et des cours en ligne, en un seul hub. Automatisation des rappels pour programmer des sessions d'étude et suivre votre progression Explorer les options de carrière : Boostez votre recherche d'emploi en utilisant Docs pour compiler des informations et des références sur des opportunités intéressantes, des contacts, et plus encore. Créez des listes distinctes pour les différents champs et organisations que vous envisagez

Fonctionnalités ClickUp pour améliorer votre parcours

Intelligence artificielle: Utiliser ClickUp Brain pour générer des tâches automatisées à partir des notes de recherche, résumer les points clés des articles et organiser votre processus de collecte d'informations

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Brain-Dashboard-Image-1400x652.png

/$$$img/

Utilisez ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM pour obtenir des réponses et des informations instantanées à partir de vos notes de recherche, de vos articles et bien plus encore

Affichages et tableaux de bord personnalisables : Créez des Tableaux de bord ClickUp pour visualiser votre progression vers vos objectifs de carrière et d'apprentissage

Créez des Tableaux de bord ClickUp pour visualiser votre progression vers vos objectifs de carrière et d'apprentissage Intégration : Connectez ClickUp avec les outils de gestion de projet que vous utilisez déjà et les plateformes de stockage cloud pour centraliser toutes vos ressources

Enfin, consultez

Le modèle de parcours professionnel de ClickUp

! Cet outil pratique vous aide à visualiser votre parcours professionnel idéal, à identifier les jalons clés et à suivre votre progression vers la carrière de vos rêves.

Créez des statuts personnalisés pour les tâches, telles que "Postuler à une position" ou "Participer à un entretien d'information" pour une mutation latérale. Vous pouvez également utiliser des champs personnalisés pour classer les différents parcours professionnels (verticaux ou latéraux) et les compétences essentielles pour chacun d'entre eux. Cela vous permet de voir les étapes à franchir pour parvenir à l'évolution souhaitée.

ClickUp vous permet d'afficher différentes vues du même modèle. La vue "Commencer ici" affiche votre rôle et vos responsabilités actuels. L'affichage "Tableau blanc" vous permet de mesurer spécifiquement la progression vers l'évolution de carrière souhaitée (verticale ou latérale). Cette séparation visuelle vous aide à réfléchir et à forfaiter les actions spécifiques à la voie que vous avez choisie.

Dans l'ensemble, le modèle de parcours professionnel de ClickUp fournit un cadre pour :

Forcer un forfait stratégique : En décrivant les étapes de l'évolution souhaitée, vous pouvez créer une feuille de route pour la réussite

: En décrivant les étapes de l'évolution souhaitée, vous pouvez créer une feuille de route pour la réussite Rester organisé : Avoir un emplacement central pour suivre votre progression et vos objectifs vous permet de rester concentré

: Avoir un emplacement central pour suivre votre progression et vos objectifs vous permet de rester concentré **Communiquez efficacement : Si votre entreprise encourage les discussions sur le développement de carrière, ce modèle peut servir de point de discussion avec votre manager sur vos aspirations

Vous pouvez adapter le modèle à vos besoins, qu'il s'agisse de préparer une promotion ou de changer de service.

Faites de ClickUp votre gestionnaire de croissance professionnelle

Les évolutions de carrière verticales et latérales présentent toutes deux des avantages. Cependant, il n'existe pas d'approche unique. Le meilleur chemin pour vous dépend de la façon dont vous envisagez votre parcours.

Une évolution de carrière latérale peut être l'option la plus facile et la plus efficace pour passer à un autre créneau. Si vous êtes satisfait de votre parcours actuel, le fait de vous concentrer sur les opportunités verticales vous permet d'aller de l'avant.

Que vous choisissiez une approche verticale, latérale ou hybride, le plus important est de trouver un emploi de rêve pour rester épanoui et heureux dans votre carrière. La clé est de rester fidèle à vos objets, d'être ouvert à de nouvelles opportunités et d'évoluer à chaque étape.

Bien que le forfait de carrière soit passionnant, il peut aussi sembler accablant. Le fait d'avoir un partenaire de croissance tel que ClickUp pour vous aider à rester organisé, à suivre vos objectifs de manière transparente, à gérer votre apprentissage et à vous concentrer sur la réalisation de vos ambitions peut faire toute la différence. S'inscrire à ClickUp

et lancez-vous dans la carrière de vos rêves.

Foire aux questions (FAQ)

1. Quelle est la différence entre la croissance latérale et la croissance verticale ?

La croissance latérale consiste à passer d'un rôle à l'autre ou d'un secteur à l'autre, tandis que la croissance verticale consiste à gravir les échelons hiérarchiques au sein d'un champ ou d'une organisation spécifique.

2. Quelle est la différence entre le développement de carrière vertical et horizontal ?

L'évolution de carrière verticale concerne l'ascension hiérarchique au sein d'un champ, tandis que l'évolution horizontale implique la diversification des compétences et des expériences à travers différents rôles ou secteurs d'activité.

3. Quel est un exemple de développement latéral ?

Un exemple de développement latéral pourrait être celui d'un professionnel du marketing passant à un rôle de développement d'entreprise au sein de la même société.