Comment élaborer un plan de compétences pour la croissance de l'entreprise ?

_Nous devrions tous nous efforcer d'être extraordinaires, et cela commence par une focalisation sur nos propres capacités plutôt que sur celles de nos adversaires

Don Yaeger, auteur et conférencier américain

"Connais-toi toi-même" Dans le monde des affaires moderne, ces mots sont devenus des raccourcis pour désigner la capacité d'une organisation à être consciente d'elle-même, de son personnel et de son potentiel.

Pour de nombreuses entreprises, développer cette conscience de soi est plus facile à dire qu'à faire et nécessite un voyage à la découverte de soi. Bien entendu, il est toujours utile de disposer d'une carte des capacités pour entreprendre un tel voyage.

Un bon plan des capacités de l'entreprise vous donne une idée claire de ce qui vous aidera à atteindre les objectifs de votre entreprise. Voyons comment en élaborer une !

⏰60-Second Summary

Un plan des capacités est un schéma visuel illustrant les forces, les compétences, les processus et les ressources d'une organisation

Elle permet d'identifier les points forts et les possibilités d'amélioration, tout en garantissant l'alignement entre les départements

Commencez à élaborer une carte des capacités en définissant les capacités clés et en les organisant en groupes logiques

Aligner les capacités sur les objectifs de l'entreprise afin de donner la priorité à celles qui ont l'impact le plus important

Visualiser les relations entre les capacités afin d'identifier les dépendances et les lacunes

Assurer une gouvernance et une propriété claires afin de rendre compte de la gestion des capacités

Les plans de capacités comblent les lacunes organisationnelles et améliorent la communication entre les parties prenantes

Elles simplifient la gestion des risques et alignent les capacités sur les objectifs stratégiques

Les cartes des capacités assistent également la prise de décision, les mises à jour technologiques, l'amélioration continue et le lancement de nouveaux produits

La complexité et la fragmentation des données sont des obstacles à la création de cartes de capacités utiles, mais des outils tels que ClickUp offrent des solutions de visualisation et de collaboration telles que Tableaux blancs ClickUp et les cartes mentales pour simplifier les choses

Une carte des capacités bien conçue favorise la croissance et la réussite en alignant les efforts de l'entreprise sur les objets stratégiques

Qu'est-ce qu'un Plan des Capacités ?

Une carte visuelle des capacités est un plan qui illustre vos points forts et la manière dont ils peuvent travailler ensemble. Elle met en évidence les compétences, les processus et les ressources essentiels que vous possédez pour atteindre vos objectifs.

via SAP LeanIX Ces plans décomposent les domaines clés essentiels à votre croissance. En définissant clairement vos capacités, vous pouvez facilement identifier vos points forts et trouver des opportunités d'amélioration.

👉🏼 En termes simples, une carte des capacités vous aide à voir ce en quoi vous excellez et ce que vous devez améliorer.

$$$a Qu'est-ce qu'une carte des capacités de l'entreprise ?

Un plan des capacités de l'entreprise est un moyen simple de comprendre votre proposition de valeur. Il s'agit d'une représentation visuelle des points forts de votre entreprise, tels que la fabrication, la vente ou la fourniture de services.

Par exemple, si vous dirigez une entreprise de vente au détail en ligne, voici quelques-uns de vos principaux atouts la gestion des parties prenantes la gestion des clients et le marketing en ligne.

Chaque domaine représente une capacité essentielle qui assiste la réussite globale de l'entreprise. En planifiant ces capacités, l'entreprise peut voir comment les différentes parties de l'entreprise sont connectées entre elles, identifier des les domaines à améliorer et de hiérarchiser les ressources de haut niveau pour atteindre les objectifs stratégiques.

En bref, un plan des capacités de l'entreprise aide les entreprises à voir ce qu'elles savent faire et où elles peuvent améliorer leur avantage concurrentiel et atteindre les objectifs souhaités.

👀 À faire: L'analyse des capacités de l'entreprise est l'une des 50 techniques mentionnées dans le Business Analysis Body of Knowledge. C'est une technique importante qui permet aux entreprises de décider des capacités qu'elles doivent améliorer et dans lesquelles elles doivent investir.

$$$a Éléments clés d'une carte des capacités de l'entreprise

Planifier une carte des capacités de l'entreprise ne doit pas être compliqué. Une carte utile doit comporter les cinq éléments clés suivants afin de minimiser la complexité :

1. Capacités

Les capacités sont les blocs de construction de toute entreprise. Elles définissent ce qu'une organisation peut faire pour atteindre ses objets stratégiques. En les identifiant clairement, les entreprises peuvent assurer l'alignement entre les départements et se concentrer sur les compétences de base nécessaires pour générer de la valeur.

Cette clarté permet d'éliminer l'ambiguïté et d'orienter la prise de décision concernant l'affectation des ressources et les priorités opérationnelles.

🎶 Par exemple, les compétences clés de Spotify comprennent son puissant algorithme de recommandation, l'analyse de données pour les listes de lecture personnalisées et une vaste bibliothèque musicale.

L'identification de ces atouts lui a permis d'offrir une expérience utilisateur hautement personnalisée, ce qui le paramètre sur le marché concurrentiel du streaming musical.

2. Groupement de capacités

Les capacités doivent être organisées en groupements logiques ou en hiérarchie afin de comprendre facilement comment les différentes fonctions et processus sont liés entre eux.

Une capacité de haute priorité comme "Ventes et marketing" peut être décomposée en sous-capacités plus spécifiques telles que "Acquisition de clients" et "Études de marché"

🧠 Fun Fact : Vous pouvez également planifier les capacités clés pour les différents produits et services de l'entreprise. Par exemple, si vous deviez créer une application de gestion de projet offrant également des capacités de gestion des connaissances et de communication (telles que ClickUp !), votre plan des capacités ressemblerait à l'image ci-dessous.

Commencez à utiliser les Tableaux blancs ClickUp

Cette structure hiérarchique réduit la complexité, affiche une vision claire et organisée des fonctions essentielles de l'organisation et permet d'identifier les interdépendances entre les différents domaines.

3. Indicateurs de performance

Les indicateurs de performance reflètent avec précision l'efficacité de chaque capacité, aidant les entreprises à comprendre où elles se situent et où des améliorations sont nécessaires.

Ces indicateurs peuvent avoir un intervalle allant de "Initial" (processus ad hoc ou de base) à "Optimisé" (processus bien définis et en constante amélioration).

Ces indicateurs indicateurs de gestion de projet aident les entreprises à hiérarchiser les améliorations, à allouer efficacement le capital humain et à suivre la progression dans le temps.

4. Gouvernance et propriété

Chaque capacité doit faire l'objet d'une gouvernance et d'une propriété effacées, identifiant les personnes ou les équipes responsables de son exécution et de son amélioration continue.

Cet élément garantit le compte rendu et permet une mise en œuvre efficace de la capacité gestion des capacités . En attribuant la propriété aux bonnes personnes, établissez une corrélation entre chaque capacité et les objets de l'entreprise et faites en sorte qu'une personne ou un groupe spécifique soit responsable de sa performance, de sa maintenance et de son optimisation.

5. Interdépendances et relations

Un plan des capacités de l'entreprise doit mettre en évidence les relations et les interdépendances entre les différentes capacités. Comprendre comment elles s'influencent ou s'appuient les unes sur les autres permet d'identifier les lacunes dans les domaines critiques qui pourraient provoquer des goulets d'étranglement ou des inefficacités si elles ne sont pas correctement alignées.

En planifiant ces interdépendances, les organisations peuvent hiérarchiser les actions et s'assurer que les changements ou les améliorations d'une capacité sont coordonnés entre les fonctions connexes, ce qui permet d'éviter les accidents.

En comprenant ces éléments clés, vous pouvez créer un plan complet des capacités de l'entreprise qui fournira des informations précieuses pour la croissance de l'organisation.

Exemples de cartes des capacités des entreprises

Les plans des capacités des entreprises varient selon les secteurs d'activité, mais ont le même objectif : atteindre les objectifs de l'organisation.

💻 Dans le secteur IT, une telle carte pourrait inclure la gestion de l'infrastructure cloud et la sécurité des données pour assister la transformation numérique.

🏪 Le commerce de détail pourrait se concentrer sur l'inventaire, la fabrication des produits, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'exécution des commandes pour améliorer la satisfaction des clients.

🩺 Dans les soins de santé, planifier des capacités telles que les soins aux patients et la recherche médicale pour garantir la conformité et améliorer les résultats pour les patients.

Identifier les capacités de base, d'habilitation et d'assistance, en s'appuyant sur les éléments suivants la cartographie des processus peut aider les organisations à favoriser la croissance et la réussite industrielles.

Avantages de l'utilisation des plans de capacités

Les chefs d'entreprise reconnaissent largement que la cartographie des capacités est un outil important pour la planification stratégique, l'efficacité opérationnelle et les efforts de transformation. Voici quelques avantages :

1. Combler les lacunes organisationnelles

Selon un rapport de McKinsey, 78% des cadres ont déclaré que le renforcement des capacités était essentiel à la croissance à long terme de leur organisation.

Cependant, pour renforcer les capacités, il faut d'abord identifier les lacunes dans lesquelles les organisations ne disposent pas de ressources suffisantes. Une carte des capacités de l'entreprise comble ces lacunes, en affichant une vue effacée de la fonction de l'entreprise et de la mesure dans laquelle elle atteint ses objectifs.

2. Communiquer facilement avec les parties prenantes

Un plan des capacités de l'entreprise bien défini constitue un langage commun entre les services et permet à chacun de s'aligner sur des objectifs partagés. Elle permet d'éviter les malentendus, de réduire les redondances et de s'assurer que les initiatives et les investissements sont stratégiquement judicieux.

3. Gérer les risques de manière proactive

La cartographie des capacités permet de découvrir les faiblesses organisationnelles, les risques potentiels et les interdépendances critiques. En identifiant ces vulnérabilités, les entreprises peuvent atténuer les risques de manière proactive avant qu'ils ne deviennent des problèmes.

4. Clarifier l'alignement sur les objectifs stratégiques

Un plan des capacités de l'entreprise offre une visibilité claire sur la manière dont les capacités organisationnelles s'alignent sur les objectifs stratégiques, ce qui permet d'améliorer la prise de décision et l'affectation des ressources.

5. Prendre des décisions stratégiques

En planifiant les capacités, les décisions et les processus deviennent plus stratégiques. Les investissements informatiques peuvent être directement liés à des capacités spécifiques, par exemple en veillant à ce que chaque solution technologique apporte une valeur ajoutée.

👀 Did You Know: La cartographie des capacités peut également vous aider à vous conformer à la réglementation en veillant à ce que votre organisation dispose des capacités nécessaires pour répondre aux normes de conformité.

Étapes de l'élaboration d'un plan des capacités de l'entreprise

La création d'un plan des capacités de l'entreprise peut s'avérer difficile. Cependant, avec les bons outils et les bonnes étapes, elle devient moins exigeante. C'est là qu'une plateforme de productivité tout-en-un comme ClickUp entre en action.

Grâce à ses fonctionnalités intuitives, telles que les affichages de tâches personnalisables, les tableaux de bord puissants, les outils de collaboration transparents, l'IA et l'automatisation, il devient facile de mapper vos capacités d'entreprise et de suivre les indicateurs de performance clés.

Voyons comment vous pouvez créer un plan des capacités de l'entreprise avec ClickUp.

1. Définir les capacités et les domaines clés

La première étape consiste à identifier les capacités d'entreprise essentielles dont vous avez besoin pour atteindre les objets de l'organisation. Ces compétences, processus et technologies essentiels permettent à votre entreprise de fournir des produits ou des services de manière efficace.

Répartissez ces capacités dans des domaines logiques regroupant des fonctions similaires, comme le marketing, les opérations, le service clientèle ou l'informatique.

Utilisez les Vue Liste ClickUp pour créer des tâches pour chaque capacité et les classer à l'aide de champs personnalisés (comme le domaine ou la priorité) afin de les suivre et de les filtrer facilement.

La Vue Liste de ClickUp vous permet de créer des tâches et de les trier par capacités, de définir des statuts personnalisés et d'ajouter des champs personnalisés

Utiliser les modèles de plans conceptuels pour simplifier le processus.

L'utilisation de Vue Tableau de ClickUp grâce à la vue du conseil d'administration de ClickUp, vous pouvez également suivre visuellement le statut des tâches requises pour développer et renforcer chaque capacité de l'entreprise.

La vue Tableau vous permet d'organiser visuellement les tâches et les capacités en colonnes en fonction de divers critères, tels que le statut, l'assigné ou la priorité. En outre, la fonction "glisser-déposer" facilite la mise à jour des statuts des tâches et assiste les sous-groupes pour une organisation plus détaillée.

Rationalisez les flux de travail et gérez les tâches en utilisant ClickUp Tableau

**A lire également Comment réaliser un plan conceptuel ?

2. Aligner les capacités sur les objectifs de l'entreprise

Une fois que vous avez défini les capacités essentielles, vous devez vous assurer qu'elles correspondent à vos objectifs. Comprenez ce que votre entreprise doit réaliser et planifiez chaque capacité en fonction d'un objectif stratégique. Cela vous aidera à donner la priorité aux capacités qui ont l'impact le plus important sur la réussite de votre entreprise.

📌 Par exemple, si l'objectif stratégique de votre entreprise est d'augmenter la fidélisation des clients de 20 % au cours de l'année à venir, vous pourriez donner la priorité à des capacités telles que l'analyse des commentaires des clients, la communication personnalisée ou la gestion des programmes de fidélisation. Celles-ci contribuent directement à établir des relations plus solides avec les clients et à encourager la récurrence des affaires.

En revanche, si votre objectif est de vous développer sur de nouveaux marchés, des fonctionnalités telles que l'étude de marché, la localisation et le développement de partenariats devraient avoir la priorité.

En utilisant Objectifs de ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez suivre votre progression par rapport à vos objectifs stratégiques.

Décomposez chaque objectif en tâches ou en jalons spécifiques pour chaque capacité. Cela permet de s'assurer que tous vos efforts correspondent aux résultats souhaités pour l'entreprise.

Créez et suivez facilement différents types de cibles et de jalon avec ClickUp Objectifs

Pour suivre l'exécution des tâches au service de ces objectifs et capacités, tirez parti de Tableaux de bord ClickUp . Ils vous aideront à extraire des données de votre environnement de travail ClickUp pour vous donner un aperçu de la progression du travail.

Vous pouvez visualiser dans quelle mesure les capacités assistent les objectifs de l'organisation et où des ajustements peuvent s'avérer nécessaires.

Suivre les délais et la progression à l'aide des tableaux de bord ClickUp

3. Visualiser les relations entre les capacités

La visualisation des corrélations entre les capacités de base permet d'identifier les dépendances, les chevauchements et les lacunes. Tableaux blancs ClickUp faire collaboration visuelle intuitif, rendant le processus de forfait collaboratif et rapide.

Utilisez un tableau blanc pour coordonner le partage d'informations sur les le processus de mappage en un seul endroit. Créez des plans dynamiques et interactifs avec des notes autocollantes, des formes, des stylos et des surlignements pour faire du brainstorming et organiser des idées visuellement.

Identifier les dépendances et les connexions entre les capacités de l'entreprise via les Tableaux blancs ClickUp

Vous pouvez connecter vos idées aux tâches de manière transparente, personnaliser les éléments et même intégrer l'IA pour améliorer la créativité et la collaboration. Les relations entre les tâches vous permettent de relier des tâches liées dans tout votre espace de travail, ce qui facilite la gestion des dépendances et la mise en évidence des éléments importants.

Afficher les capacités et leurs relations avec les cartes mentales ClickUp

Vous pouvez également utiliser Cartes mentales ClickUp pour lier les capacités des entreprises. Utiliser une ou plusieurs cartes mentales pour connecter les capacités aux objectifs généraux et faire en sorte que tout le monde soit sur la même page.

Utilisés conjointement, les Tableaux blancs et les cartes mentales de ClickUp permettent de repérer plus facilement les goulets d'étranglement et les domaines qui nécessitent plus d'attention, de partager les mises à jour et de solliciter rapidement un retour d'information sur les changements.

Jayson Ermac, gestionnaire de processus chez Al Bees, souligne l'utilité des offres de ClickUp :

_ClickUp dispose d'outils pour visualiser votre processus, vos objectifs, etc. C'est l'apogée du travail collaboratif et il s'est amélioré sur ce point, notamment avec l'ajout de l'affichage Tableau blanc

Jayson Ermac, gestionnaire de processus chez Al Bees

4. Contrôler et suivre les dépendances

Pour établir une carte des capacités, il faut prêter attention aux dépendances entre les tâches. Suivez la façon dont les capacités dépendent les unes des autres au fil du temps. Comprenez quelles capacités sont essentielles à l'architecture de votre entreprise et veillez à ce que les changements dans un domaine n'aient pas d'effets négatifs sur les autres.

Utiliser Dépendances de la tâche ClickUp pour visualiser et suivre les capacités qui dépendent des autres.

Cette fonctionnalité permet d'identifier les chemins critiques et de s'assurer que les équipes connaissent l'ordre dans lequel elles doivent achever les tâches. Pour aller plus loin, Automatisations ClickUp peuvent rationaliser les mises à jour des tâches de capacité, en notifiant les équipes lorsque vous résolvez une dépendance ou atteignez un jalon. Automatisez les processus en fonction d'évènements spécifiques tels que la création de tâches ou les changements de statut avec des déclencheurs et des actions personnalisés.

Automatisez les tâches répétitives avec les automatismes intégrés ou ajoutez des automatismes personnalisés avec ClickUp

5. Collaborer et obtenir la contribution de l'équipe

La collaboration est la clé d'une carte des capacités complète et précise. Pour améliorer la collaboration, les membres de l'équipe peuvent apporter leur contribution et leur retour d'information par les moyens suivants ClickUp Comments sur les tâches.

Vous pouvez @mentionner les membres de l'équipe pour poser des questions ou fournir des mises à jour directement. Cela permet d'assurer une communication transparente pendant le processus de mappage.

Laissez des notes, des mises à jour ou des commentaires directement sur les tâches avec Commentaires dans l'affichage des tâches ClickUp

**A lire également 15 meilleurs outils de collaboration en ligne (gratuits et payants)

6. Définitions des capacités documentaires et perspectives

Au fur et à mesure que vous définissez et affinez les capacités, il est essentiel de documenter les définitions, le champ d'application et toutes les idées ou lignes directrices pertinentes. Documents ClickUp sont un excellent outil pour créer une documentation détaillée pour chaque capacité, garantissant ainsi la cohérence et la clarté de l'équipe.

Des fonctionnalités telles que la collaboration en temps réel, les modèles personnalisés et l'intégration des tâches permettent aux équipes d'aligner les ressources, de suivre la progression et de s'assurer que toutes les capacités sont mappées efficacement.

Vous pouvez créer des sections dédiées à chaque objectif stratégique, dresser la liste des capacités correspondantes et inclure des descriptions détaillées, les propriétaires, les échéanciers et les indicateurs de performance. Ainsi, tout le monde a accès aux informations les plus récentes.

Gérez toutes vos données en un seul endroit avec ClickUp Docs

7. Suivre les compétences de l'équipe

En connaissant les capacités d'une personne dans le cadre d'un changement d'équipe, il est plus facile de l'affecter à un travail correspondant à ses compétences. Les Modèle de matrice des capacités ClickUp est un moyen simple de savoir qui, dans votre équipe, peut faire quoi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-609.png Modèle de matrice des capacités ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205388334&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$cta/

Ce modèle vous aide à suivre, gérer et visualiser les compétences de votre équipe. Avec ce modèle de Tableau blanc, vous pouvez :

Suivre la progression de l'amélioration des compétences de chaque membre de l'équipe grâce à des statuts personnalisés

Visualiser facilement les capacités de votre équipe grâce à des attributs pour vous aider à mieux gérer leurs compétences

Obtenir rapidement une vue d'ensemble des compétences de votre équipe grâce à l'affichage de la matrice des capacités

Suivez les améliorations des compétences de l'équipe grâce à des fonctionnalités supplémentaires telles que l'étiquette, les sous-tâches imbriquées et les libellés de priorité

Ce modèle de carte des capacités de l'entreprise vous aide à choisir les bonnes personnes pour les bons postes, ce qui rend votre équipe plus efficace et plus productive. Il est essentiel de s'assurer que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne les objectifs individuels et d'équipe et les capacités qui peuvent aider à les atteindre.

8. Examiner et mettre à jour périodiquement le plan des capacités

Les besoins de l'entreprise évoluent et votre carte des compétences doit en faire autant. Des révisions et des mises à jour régulières sont nécessaires pour s'assurer que la carte reste pertinente.

Avec l'aide de les bonnes automatisations en place, les parties prenantes peuvent être informées des révisions à venir ou des changements apportés aux capacités existantes. Notifications ClickUp peut alerter les membres de l'équipe lorsque vous mettez à jour les dépendances ou ajoutez de nouvelles tâches. Cela crée une boucle de rétroaction continue qui permet d'affiner et de maintenir la carte en temps réel.

Ainsi, l'utilisation de la puissante suite de fonctionnalités de ClickUp vous permet de créer facilement un plan dynamique, collaboratif et exploitable.

🧠 Fun Fact : Les cartes des capacités sont dynamiques. Elles affichent généralement une vue "as-is" (état actuel) et une vue "to-be" (état futur) pour guider les efforts de transformation. Cette double perspective en fait un outil puissant pour le forfait stratégique.

Utilisations pratiques des Business Capability Maps

Les plans de capacités offrent donc de multiples avantages et des outils tels que ClickUp vous permettent de les générer relativement facilement. Mais comment faire exactement pour en utiliser une dans votre entreprise ?

Voyons quelques suggestions pour utiliser ces cartes à bon escient :

Assistance à la prise de décision

Lorsque les entreprises envisagent de nouvelles tendances sur le marché, un plan des capacités de l'entreprise permet de mieux comprendre les forces et les faiblesses existantes. Elle aide les équipes de direction à déterminer où l'organisation doit investir ou évoluer pour exécuter plus efficacement la stratégie de l'entreprise.

🧠Fun Fact : Dans de nombreuses organisations, un plan des capacités révèle souvent que 20 % des capacités contribuent à 80 % de la valeur stratégique. Cet aperçu aide les entreprises à prioriser les domaines à fort impact et à allouer les ressources plus efficacement.

Forfait pour les mises à niveau technologiques

En cartographiant les capacités par rapport aux plates-formes technologiques actuelles, l'organisation comprend où mettre en œuvre les nouvelles technologies, telles que les meilleurs outils d'automatisation ou IA, pour améliorer les processus et les fonctions de l'entreprise.

Lire aussi: Stratégies de planification de la capacité pour maximiser vos ressources

Améliorer et innover en permanence

Les plans de capacités constituent un point de référence pour le suivi des améliorations apportées aux processus et aux technologies, garantissant ainsi que les entreprises restent agiles et compétitif.

Assistance au lancement de nouveaux produits

Les plans de capacités permettent d'identifier les entreprises, de la R&D à la distribution, qui sont prêtes à assister les nouvelles technologies ou les nouveaux produits.

En outre, il existe d'autres façons d'utiliser ces cartes pour les besoins de l'organisation. Une fois que vous connaissez et comprenez clairement les capacités de votre entreprise, les applications de ces connaissances ne manquent pas.

Les défis de la cartographie des capacités de l'entreprise

Si les cartes des capacités des entreprises montrent clairement les aptitudes d'une organisation, elles n'en présentent pas moins des difficultés. Examinons certains de ces défis et la manière dont ClickUp peut aider à les surmonter :

Complexité de la cartographie et de la visualisation des capacités

La visualisation des plans de capacités peut devenir écrasante, en particulier dans les grandes organisations où les capacités s'étendent sur différents départements, fonctions et zones géographiques. En outre, la mise à jour du plan au fil du temps peut constituer un défi de taille.

Heureusement, ClickUp propose quelques solutions :

Les cartes mentales et les fonctionnalités du Tableau blanc de ClickUp permettent d'organiser et de cartographier les capacités de l'entreprise de manière claire et interactive

ClickUp vous permet également d'organiser les capacités dans des structures hiérarchiques descendantes sous forme de tâches, sous-tâches et dossiers

Données fragmentées entre les outils

Les entreprises utilisent souvent plusieurs outils, tels que des tableurs, des systèmes de gestion de projet et des systèmes ERP. Cette fragmentation peut rendre le suivi des données difficile.

Une fois de plus, ClickUp a les réponses :

Grâce à ses différentes fonctionnalités, ClickUp vous permet de consolider les tâches, les projets, les documents, les objectifs et les communications, éliminant ainsi le besoin de passer d'un outil à l'autre

ClickUp s'intègre également à de nombreux autres outils, tels que Google Drive, Slack, Trello et Jira, ce qui permet un flux de données transparent entre les systèmes. Il est ainsi plus facile de centraliser les informations et de garder les plans de capacités cohérents

Défis de collaboration entre les équipes

Les cartes des capacités des entreprises nécessitent souvent la contribution de différents services. Un manque de coordination interdépartementale peut donc remettre en cause le processus de mappage.

Mais avec ClickUp, cela n'a plus d'importance :

ClickUp offre des fonctionnalités de communication en temps réel telles que les Commentaires, les Mentions et l'attribution de tâches pour faciliter la collaboration

Grâce aux outils de gestion de documents de ClickUp, les équipes peuvent créer et partager des plans de capacités en tant que documents au sein de la plateforme

Quel que soit le défi auquel vous êtes confronté en matière de mappage des capacités, ClickUp offre une solution facile à utiliser. Il n'y a donc aucune excuse pour ne pas créer votre propre plan dès aujourd'hui avec ClickUp !

Bonnes pratiques pour l'élaboration et la maintenance des plans de capacités

Maintenant que vous êtes convaincu de l'utilité des cartes de capacités, que vous savez comment les créer et que vous avez une solution aux défis et aux objets auxquels vous pourriez être confronté, il existe quelques bonnes pratiques pour les construire et les maintenir :

1. Définir des objectifs et un champ d'application clairs

Fixez des objectifs clairs avant d'élaborer un plan des capacités. Définir le champ d'application, qu'il s'agisse de l'ensemble de l'entreprise ou de certaines fonctions, afin que la carte reste ciblée et pertinente.

Pour plus d'impact, envisagez de lier le champ d'application de votre mappage aux objectifs de l'organisation et de l'entreprise des indicateurs clés de performance en matière de gestion de projet pour toutes les parties prenantes concernées.

2. Impliquer les parties prenantes tôt et souvent

Impliquez les équipes interfonctionnelles et les parties prenantes clés dès le début afin d'afficher les fonctions de manière globale et d'éviter les désalignements futurs. N'oubliez pas d'utiliser des outils de collaboration comme ClickUp pour faciliter les choses !

3. Utiliser un cadre de capacités normalisé

Adoptez des cadres normalisés pour l'industrie afin de créer une approche structurée pour la définition et l'organisation des capacités. Incorporer la gestion du flux de travail peuvent améliorer encore le processus.

Suivez ces recommandations et disposez d'un plan des capacités de l'entreprise pour faire progresser votre organisation.

Donnez vie à votre plan des capacités en utilisant ClickUp

Un plan des capacités de l'entreprise bien conçu affiche une vue d'ensemble des capacités d'une organisation et sert de plan directeur pour la réussite.

L'identification, l'organisation et l'amélioration continue des capacités garantissent que toutes les composantes de l'entreprise travaillent dans le même sens.

Avec ClickUp, vous pouvez construire, mettre à jour et gérer vos plans de manière transparente dans une plateforme intégrée. De la collaboration en temps réel et des outils visuels à l'automatisation puissante et à la gestion des performances, ClickUp garantit que vos plans correspondent aux objets de l'entreprise et s'adaptent aux changements.

Prêt à maximiser la réussite de votre entreprise ? Créez un compte ClickUp gratuit et commencez dès aujourd'hui !