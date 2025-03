Comment réaliser un diagramme en forme de carte conceptuelle (avec exemples)

La gestion de tous les détails épars pour maintenir vos projets sur la bonne voie et les organiser peut s'avérer fastidieuse.

Qu'il s'agisse de jongler avec les tâches, la portée ou les dépendances, vous avez besoin d'une solution pour mettre de l'ordre dans le chaos et assurer le bon déroulement de vos projets.

C'est là qu'intervient un diagramme de type "mapper" 🙂

La carte conceptuelle est un outil visuel qui permet d'illustrer le lien entre des idées complexes et leur relation avec votre concept clé.

Que vous soyez un éducateur, un étudiant ou un professionnel des entreprises, les cartes conceptuelles peuvent vous aider à visualiser les idées et à les organiser afin d'améliorer votre compréhension d'un sujet particulier et la façon de connecter les idées pour un apprentissage significatif.

Poursuivez votre lecture pour apprendre à créer des cartes conceptuelles afin de représenter des idées. Nous partagerons également quelques modèles de cartes conceptuelles que les gestionnaires de projet peuvent utiliser dans leur flux de travail quotidien.

Qu'est-ce qu'un diagramme en forme de carte conceptuelle ?

Un plan conceptuel est un outil visuel qui illustre les connexions entre des idées et des concepts apparentés. Il utilise des lignes de liaison ou des flèches pour montrer comment ces idées sont liées.

La représentation visuelle de concepts de haut niveau sur un plan conceptuel permet de mettre plus facilement en évidence la façon dont les éléments fonctionnent ensemble. Les équipes qui travaillent sur des idées créatives l'utilisent comme outil graphique pour montrer les connexions significatives entre diverses idées.

Le plus beau, c'est que les cas d'utilisation de la plupart des cartes conceptuelles pour la résolution de problèmes et la génération d'idées s'étendent à l'éducation, aux soins de santé, à la gestion des connaissances et à la planification de projets.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image10-1.gif Dessiner des connexions entre les formes dans les Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Créez des plans conceptuels à l'aide des Tableaux blancs ClickUp pour montrer les connexions entre les idées connexes et les concepts clés

Cartes conceptuelles vs. cartes mentales

Les cartes mentales et les cartes conceptuelles sont toutes deux des outils visuels permettant d'organiser l'information et de faciliter l'idéation. Il est donc courant de confondre les cartes mentales et les cartes conceptuelles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-70.gif Cartes mentales ClickUp /$$img/

Commencez par une idée, puis branchez-vous sur des sous-thèmes et des détails avec les cartes mentales ClickUp

Elles diffèrent cependant par leur structure, leur objectif et leur approche. Voici un aperçu rapide de la façon dont une carte heuristique peut être utilisée diffère d'une carte mentale . Pour en savoir plus sur les cartes mentales, essayez de lire l'aperçu de Cartes mentales ClickUp .

Cartes mentales | Cartes conceptuelles | Cartes d'idées | **Cartes d'idées

| ------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------- |

| Les cartes mentales sont centrées autour d'une idée ou d'un problème principal

| Les lignes relient les sous-sujets et les concepts connexes. Les flèches représentent les relations entre les concepts

| La structure hiérarchique permet de capturer les informations les plus pertinentes et les plus importantes

| La structure hiérarchique permet de capturer les informations les plus pertinentes et les plus importantes

La différence entre une carte mentale et une carte conceptuelle

En savoir plus: 25 exemples de cartes mentales pour structurer l'information ✏️

Comprendre les bases des cartes conceptuelles

Maintenant que vous avez compris ce que sont les cartes conceptuelles et les cartes mentales, il est temps d'approfondir les cartes conceptuelles.

Examinons tous les avantages de la cartographie conceptuelle.

Avantages de la cartographie conceptuelle

Obtention d'un aperçu détaillé: Lorsque vous élaborez des cartes conceptuelles, vous plongez dans les détails d'un sujet pour en cartographier tous les sous-sujets et toutes les idées liées au concept principal. Cette technique d'idéation s'apparente à un aperçu et à des détails connectés

Lorsque vous élaborez des cartes conceptuelles, vous plongez dans les détails d'un sujet pour en cartographier tous les sous-sujets et toutes les idées liées au concept principal. Cette technique d'idéation s'apparente à un aperçu et à des détails connectés Organiser les grandes idées : Elle vous permet de prendre des idées éparses et de les organiser visuellement dans un diagramme net et facile à comprendre

: Elle vous permet de prendre des idées éparses et de les organiser visuellement dans un diagramme net et facile à comprendre Comprendre les relations entre les idées : les plans conceptuels montrent comment différentes idées et différents éléments sont liés. Le fait de mapper le schéma conceptuel vous permet de visualiser les relations et les connexions qui pourraient vous échapper

: les plans conceptuels montrent comment différentes idées et différents éléments sont liés. Le fait de mapper le schéma conceptuel vous permet de visualiser les relations et les connexions qui pourraient vous échapper Obtenir des idées novatrices: Lorsque vous commencez à lier différentes zones du plan par des liens croisés, cela conduit souvent à de nouvelles idées créatives auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant

Lorsque vous commencez à lier différentes zones du plan par des liens croisés, cela conduit souvent à de nouvelles idées créatives auxquelles vous n'aviez pas pensé auparavant En savoir plus: Les cartes conceptuelles, avec leurs éléments visuels tels que les formes et les lignes de connexion, améliorent la rétention de la mémoire et le rappel dans le processus d'apprentissage par rapport à la communication verbale

Un schéma de carte conceptuelle peut faciliter l'appréhension d'informations complexes, la compréhension d'idées liées entre elles et l'obtention d'idées créatives.

$$$a Éléments essentiels d'un schéma conceptuel

Concepts

Les concepts sont les blocs de construction d'une carte conceptuelle. Ce sont les formes que vous voyez dans le diagramme et qui représentent des modèles ou des idées.

Structure hiérarchique

Les cartes conceptuelles suivent une structure hiérarchique, allant des concepts généraux aux concepts spécifiques.

Au sommet, vous avez les concepts généraux. Au fur et à mesure que vous descendez dans la hiérarchie, les choses deviennent plus spécifiques et plus détaillées.

Structure propositionnelle

Les propositions relient les concepts. Elles comprennent deux ou plusieurs concepts liés par des mots de connexion pratiques. Cette structure forme la base de la construction de nouvelles connaissances.

Liens croisés

Les liens transversaux relient des concepts situés dans différentes parties du Plan. Ils montrent comment les idées de différents domaines se connectent, ce qui stimule la créativité.

Mots/phrases de liaison

Ces connecteurs sont la colle qui maintient tout ensemble. Ils se situent entre les concepts et vous indiquent comment ils sont liés. Courts et précis, ils contiennent souvent un verbe, comme "cause" ou "exige"

Question centrale

Chaque diagramme de carte conceptuelle doit comporter une question directrice qui définit les paramètres de ce que vous essayez de comprendre. Placée tout en haut, elle vous permet de garder le cap pendant que vous parcourez le plan.

À titre d'exemple, voyons comment ce schéma Structure de la carte conceptuelle du parcours du client a été créée.

Les cartes conceptuelles sont idéales pour construire le parcours client à travers votre marque

La cartographie conceptuelle vous aide à identifier l'expérience du client à travers différents points de contact et affiche une vue de ce qui se passe à chaque étape du parcours. Votre équipe peut s'en servir comme point de départ pour prendre des décisions et forfaiter des actions.

Types de plans conceptuels

Bien que les éléments de base de tous les diagrammes de cartes conceptuelles soient simples - concepts et connexions - ces cartes peuvent prendre différents formulaires pour répondre à différents objectifs.

Examinons les quatre principaux types de schémas conceptuels et les situations dans lesquelles chacun d'entre eux est le plus utile.

1. Cartographie araignée

Ce plan conceptuel créatif ressemble à une toile d'araignée - il y a une idée centrale qui se ramifie en concepts connexes selon un modèle radial.

Dans cette variante de la carte conceptuelle, les sous-thèmes peuvent se ramifier en concepts plus petits, créant ainsi une structure hiérarchique.

Quand l'utiliser: La cartographie arachnéenne est utile pour développer une idée ou un thème unique.

**Les enseignants peuvent utiliser les cartes en toile d'araignée pour décomposer des sujets complexes à l'intention des étudiants

Business: Les professionnels peuvent faire un brainstorming sur des idées de produits

Les professionnels peuvent faire un brainstorming sur des idées de produits Soins de santé: Les professionnels de la santé peuvent organiser les symptômes et les antécédents médicaux des patients

2. Cartographie de la hiérarchie

Ce plan représente l'ordre ou la structure des éléments, à l'instar d'un diagramme organisationnel dans une entreprise. Il met en évidence les niveaux d'autorité et les rôles au sein d'un système.

Quand l'utiliser: Vous pouvez utiliser la cartographie de la hiérarchie pour comprendre les éléments du système et leurs positions hiérarchiques.

Éducation: Les éducateurs peuvent illustrer les structures des départements universitaires

Les éducateurs peuvent illustrer les structures des départements universitaires Business: Les managers d'équipe peuvent visualiser les relations de rapports et les structures d'équipe

Les managers d'équipe peuvent visualiser les relations de rapports et les structures d'équipe Soins de santé: Les administrateurs peuvent représenter les rôles des professionnels de la santé au sein d'un établissement

3. Organigramme

Communément reconnu comme une séquence d'étapes, l'organigramme illustre la progression d'un processus. Ici, les flèches indiquent différents choix ou actions, un peu comme dans une situation où vous contrôlez les résultats.

Quand l'utiliser: Vous pouvez utiliser l'organigramme pour comprendre un processus ou prendre une décision.

**Les étudiants et les professeurs peuvent décrire des expériences ou des évènements historiques à l'aide d'organigrammes

Business: Les managers peuvent cartographier les flux de travail pour rationaliser les opérations dans le monde de l'entreprise

Les managers peuvent cartographier les flux de travail pour rationaliser les opérations dans le monde de l'entreprise Soins de santé: Les infirmières peuvent documenter les procédures de soins aux patients à l'aide d'organigrammes

4. Cartographie du système

Un plan de système montre les interconnexions entre les différentes parties d'un concept. Vous pouvez trouver des symboles tels que "+" ou "-" qui indiquent des corrélations positives ou négatives. Le diagramme de cette carte conceptuelle peut ressembler à un réseau complexe d'exemples liés entre eux.

Quand l'utiliser: Lorsque vous souhaitez comprendre la dynamique d'un système ou d'une équipe.

**Les étudiants analysent les relations de cause à effet

Business: Les analystes en marketing peuvent explorer les facteurs qui influencent le comportement des consommateurs

Les analystes en marketing peuvent explorer les facteurs qui influencent le comportement des consommateurs Soins de santé: Les chercheurs peuvent étudier les facteurs contribuant à l'apparition de maladies et développer des stratégies d'intervention

La créativité et la pensée design sont deux prérequis que vous devez avoir avant de construire des cartes conceptuelles.

Créativité

La créativité vous aide à trouver des connexions uniques entre les idées et à voir les choses différemment. Elle vous permet d'explorer le sujet en profondeur et d'en saisir toutes les nuances et les complexités.

Design thinking

Lorsque vous concevez une étape du plan conceptuel, tenez compte de son aspect - utilisez les couleurs, les formes et la disposition pour faciliter la compréhension. En appliquant les principes de la pensée design, vous pouvez créer un plan conceptuel qui communique efficacement les informations et suscite l'intérêt des utilisateurs.

Vous êtes prêt à aller de l'avant si ces paramètres sont respectés.

Pro tip💡: You can use the virtual

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'outil virtuel https://clickup.com/features/whiteboards ClickUp Whiteboards /%href/

_pour faire du brainstorming et construire des plans conceptuels avec votre équipe. Le travail d'équipe, c'est génial !

Guide de construction d'un plan conceptuel étape par étape

1. Identifiez votre concept principal

La première tâche de la cartographie conceptuelle consiste à déterminer l'idée centrale ou le sujet que vous souhaitez explorer en profondeur.

Ce concept central formera le formulaire de votre plan et vous aidera à identifier et à organiser tous les concepts connexes qui en découlent.

Par exemple, si vous souhaitez comprendre les stratégies efficaces de gestion du temps en tant que gestionnaire de projet, commencez votre carte conceptuelle par l'expression principale "gestion du temps"

Vous pouvez également poser une question centrale directrice telle que "Comment puis-je gérer mon temps plus efficacement ?".

À l'inverse, des concepts multiples conduiront à un schéma conceptuel désordonné que votre équipe ou votre public aura du mal à comprendre.

Envisagez d'utiliser un logiciel de Tableau blanc virtuel pour idéaliser et structurer les connaissances et pour le mappage conceptuel collaboratif. Le logiciel peut gérer les diagrammes, les organigrammes et les cadres utilisés par votre équipe.

Par exemple, Tableaux blancs de ClickUp permettent à votre équipe de créer et de travailler librement sur une toile créative. Ils assistent vos équipes de l'idéation à l'exécution. Créez des plans conceptuels, des codes couleur pour chaque idée ou tâche, et convertissez-les en tâches exploitables au sein de ClickUp.

Les Tableaux blancs ClickUp sont votre toile numérique pour la pensée créative et le brainstorming d'idées à mapper

2. Regrouper des concepts connectés

Il est maintenant temps de se lancer dans une réflexion libre et un brainstorming pour noter le plus grand nombre possible d'idées et de sous-concepts liés à votre thème central.

Ne limitez pas votre réflexion. Envisagez votre concept principal sous plusieurs angles et explorez les connexions tangentielles.

En planifiant ces idées connexes, vous découvrirez peut-être de nouvelles pistes créatives que vous n'aviez pas envisagées au départ.

Laissez libre cours à votre créativité avec Modèle de plan conceptuel de ClickUp le modèle de carte conceptuelle de ClickUp est un modèle personnalisable et facile à utiliser pour les débutants. Il permet de connecter vos idées à des concepts connexes, de visualiser la façon dont tous les éléments sont reliés les uns aux autres, et d'organiser et de résumer vos idées.

Télécharger ce modèle

L'utilisation de ce modèle pour organiser des idées, créer des relations entre deux concepts et suivre la progression présente de nombreux avantages :

Fournit un cadre structuré pour visualiser des informations complexes

Il identifie les relations entre les idées, les processus et les concepts

Analyse les données pour tirer des conclusions significatives

Il vous permet de collaborer avec les parties prenantes sur un concept créatif

3. Définir les relations entre les concepts et utiliser des mots liés

Considérant qu'il peut y avoir un réseau d'idées secondaires et de concepts connexes autour de vos idées principales, définissez les relations entre elles.

Pour plus de contexte, utilisez des mots/phrases de liaison pour ajouter du contenu à chaque relation.

Une fois que vous avez créé le Plan dans une créateur de cartes conceptuelles posez-vous la question :

À fait la conception et la disposition de cette carte conceptuelle ?

Puis-je réorganiser les éléments pour plus de clarté ?

À fait chaque élément à sa place ?

Puis-je ajouter une phrase liée pour représenter cette relation ?

4. Ajouter des éléments visuels tels que des couleurs et des icônes

Rompez la monotonie en ajoutant des couleurs et des icônes pour différencier les domaines dans votre carte conceptuelle.

Une astuce consiste à utiliser des couleurs spécifiques pour un domaine spécifique, en particulier pour les concepts complexes.

Par exemple, comme on peut le voir dans ce document Modèle de plan à bulles ClickUp dans le cas d'une idée principale, une sous-catégorie de l'idée principale peut être indiquée en jaune, un adjectif décrivant la sous-catégorie en violet et le résultat en vert.

Télécharger ce modèle

Pro tip💡: _Lorsque vous disposez d'une grande quantité de données complexes, le modèle de plan à bulles de ClickUp vous aide à identifier des modèles qui pourraient passer inaperçus

5. Connectez-les à vos flux de travail

Vous savez maintenant comment dessiner des plans conceptuels à l'aide des Tableaux blancs ClickUp et des modèles préconstruits.

Pour aller plus loin, une fois que vous avez créé une carte conceptuelle, connectez-la à vos flux de travail dans Le logiciel de gestion de projet ClickUp .

Créez maintenant des chemins logiques entre les tâches, qui peuvent être modifiés, supprimés ou réorganisés en quelques clics.

Décomposez des concepts complexes en flux de travail gérables grâce aux plans conceptuels de ClickUp

Pro tip💡: Consider using ClickUp's Révision pour collaborer sur des cartes mentales et des cartes conceptuelles pour vos projets de développement de logiciels

Nous vous recommandons d'utiliser la fonction de vérification de ClickUp les modèles de cartes mentales de ClickUp pour faciliter les sessions de brainstorming. Comme ceux-ci sont personnalisables, ils peuvent facilement être modifiés pour créer également des cartes conceptuelles.

Le plus simple est Modèle de carte mentale simple de ClickUp -en tant que outil de cartographie de la pensée pour visualiser vos idées et vos tâches. Glissez-déposez les éléments, déplacez-les et double-cliquez pour modifier le cours. Ce modèle comporte des couches extensibles et repliables pour ajouter des notes, des idées et collaborer en temps réel avec votre équipe.

Télécharger ce modèle

pour en savoir plus:**_ Comment faire une carte mentale dans Word ?

Diagrammes de cartes conceptuelles et styles d'apprentissage

Les apprenants visuels: Les apprenants visuels s'épanouissent dans les représentations graphiques. Les plans conceptuels établissent une connexion visuelle entre les informations, ce qui facilite l'organisation et le traitement.

Par exemple, un étudiant en histoire mappe visuellement les évènements et les chiffres clés.

Les apprenants kinesthésiques: Les apprenants kinesthésiques apprennent en faisant les choses. Ils peuvent approfondir leur compréhension en organisant physiquement les concepts et en établissant des connexions à l'aide d'une carte conceptuelle.

Par exemple, ils peuvent déplacer des cartes libellées représentant les systèmes corporels lorsqu'ils étudient l'anatomie.

Les apprenants auditifs: Les apprenants auditifs absorbent l'information en écoutant. Même si les plans sont visuels, les apprenants auditifs peuvent les utiliser en exprimant leurs pensées.

Par exemple, un étudiant en littérature peut utiliser des cartes conceptuelles pour discuter des thèmes et des motifs

Les apprenants en lecture/écriture: Ces apprenants excellent dans le traitement du texte écrit. Les plans conceptuels permettent d'organiser les grands concepts en formes facilement lisibles et de résumer le contenu.

Par exemple, un étudiant en psychologie peut créer un plan résumant les théories clés et leurs partisans.

Diagrammes de plans conceptuels dans différents champs

Éducation

Pour les enseignants

Promouvoir la collaboration: Lors d'un projet de groupe, les enseignants peuvent demander aux élèves de collaborer sur un plan conceptuel afin d'organiser leurs pensées et leurs contributions de manière efficace

Lors d'un projet de groupe, les enseignants peuvent demander aux élèves de collaborer sur un plan conceptuel afin d'organiser leurs pensées et leurs contributions de manière efficace Promouvoir la pensée critique: Les élèves peuvent utiliser un plan conceptuel pour illustrer les relations entre des évènements historiques ou des fonctions biologiques, afin de promouvoir une meilleure compréhension des causes et des effets

Pour les élèves

**Les élèves peuvent utiliser un modèle de carte conceptuelle pour organiser leurs idées et stimuler leur créativité. Par exemple, lors d'un brainstorming sur un projet d'énergie renouvelable, ils peuvent cartographier différentes sources et technologies pour générer de nouvelles idées

Révision rapide: Les cartes conceptuelles facilitent la révision rapide du matériel d'étude. Par exemple, s'il y a un examen d'histoire, le plan conceptuel des évènements importants peut aider à rafraîchir rapidement les points clés

Business

Planification stratégique: Le fait de mapper les objectifs aide les chefs d'entreprise à créer des forfaits détaillés. Les parties prenantes peuvent utiliser un plan conceptuel pour définir des objectifs et des stratégies à long terme

Le fait de mapper les objectifs aide les chefs d'entreprise à créer des forfaits détaillés. Les parties prenantes peuvent utiliser un plan conceptuel pour définir des objectifs et des stratégies à long terme Gestion de projet: Les plans conceptuels clarifient les détails du projet pour en améliorer la planification et l'exécution. Les gestionnaires de projet peuvent expliquer la portée du projet, les tâches et les dépendances à l'aide d'un plan conceptuel

Les plans conceptuels clarifient les détails du projet pour en améliorer la planification et l'exécution. Les gestionnaires de projet peuvent expliquer la portée du projet, les tâches et les dépendances à l'aide d'un plan conceptuel Création et transfert de connaissances: Les organisations peuvent créer des politiques et des procédures d'entreprise à l'aide d'un plan conceptuel

Santé

**Les représentations visuelles à l'aide de plans conceptuels permettent aux patients de mieux comprendre les conditions médicales, les traitements et les instructions de soins

Analyse du traitement: Cartographier les symptômes, les diagnostics et les options de traitement afin d'analyser et d'évaluer efficacement des cas médicaux complexes

Créer des plans conceptuels avec ClickUp

Maintenant que vous avez vu des exemples de cartes conceptuelles et que vous comprenez comment les utiliser, il est temps de créer les vôtres. Même si vous êtes un débutant, vous pouvez rapidement commencer avec les cartes conceptuelles personnalisées de ClickUp modèles de cartes conceptuelles .

Que vous souhaitiez modifier la disposition, ajouter ou supprimer des éléments, ou adapter la conception à votre style personnel, ClickUp offre une grande flexibilité tout en donnant vie à vos concepts clés.

Les plans sont créés en Tableaux blancs ClickUp qui sont personnalisables, partageables et parfaits pour la collaboration à distance.

Commencez votre voyage avec un plan conceptuel en en vous inscrivant gratuitement à ClickUp .

Questions fréquemment posées (FAQ)

1. Quels sont les quatre types de cartes conceptuelles ?

Les quatre types de cartes conceptuelles sont les suivants :

Les cartes araignées: où l'idée centrale se ramifie en concepts connexes selon un schéma radial

où l'idée centrale se ramifie en concepts connexes selon un schéma radial **les plans de hiérarchie : ils mettent en évidence les niveaux d'autorité et les rôles au sein d'un système

L'organigramme : Montre une séquence d'étapes pour illustrer la progression d'un processus

Montre une séquence d'étapes pour illustrer la progression d'un processus **Cartes du système : visualisation des interconnexions entre les différentes parties d'un concept

Pour structurer efficacement un plan conceptuel, commencez par placer le concept ou le sujet principal au centre. Ensuite, vous pouvez faire des branches avec des sous-thèmes ou des idées liés et les relier par des lignes ou des flèches.

3. Quelles sont les trois composantes d'un plan conceptuel ?

Les trois principaux éléments d'une carte conceptuelle sont les suivants :